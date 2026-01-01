Texte du bouton

Gardez 100% des dons de votre refuge pour perroquets - pas de frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les sauvetages de perroquets, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Parrot Rescues

Collecte de fonds sans frais pour Parrot Rescues

Comment Zeffy aide les sauveteurs de perroquets à collecter des fonds

Les sauveteurs de perroquets utilisent Zeffy pour tout financer, du parrainage des soins aux perroquets à la boutique de jouets d'enrichissement, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Parrainer les soins quotidiens d'un perroquet

Mettre en place des parrainages mensuels pour couvrir la nourriture, l'enrichissement et les examens médicaux des perroquets sauvés, afin d'obtenir un soutien fiable pour leur bien-être.

Fonds de secours médical d'urgence

Collectez des dons urgents à l'aide d'un formulaire spécial pour couvrir les frais vétérinaires imprévus et les traitements vitaux pour les perroquets blessés ou malades.

Campagne des amis à plumes

Permettre aux collecteurs de fonds bénévoles de créer des pages personnelles et de rallier leurs amis et leur famille pour soutenir les efforts de sauvetage des perroquets.

Portes ouvertes pour l'adoption de perroquets

Vendre des billets pour un événement d'adoption guidé où les visiteurs rencontrent des perroquets adoptables et apprennent à s'en occuper de manière responsable, ce qui permet de collecter des fonds pour les opérations de sauvetage.

Tombola de portraits d'oiseaux tropicaux

Offrez des billets de tombola pour avoir une chance de gagner un portrait de perroquet personnalisé, en transformant l'art et la passion en fonds vitaux pour les programmes de sauvetage.

Boutique en ligne Wings & Feathers

Vendre des T-shirts, des tasses et des jouets d'enrichissement pour perroquets aux sympathisants, 100 % des recettes étant directement affectées aux efforts de sauvetage et de réadaptation.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre association de sauvetage de perroquets.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

3 mois de soins vétérinaires aviaires spécialisés

Pour que les perroquets sauvés bénéficient des traitements médicaux essentiels dont ils ont besoin

🍎 2,000 lbs de nourriture pour perroquets de première qualité

Assurer une alimentation équilibrée à tous les oiseaux de notre sanctuaire

🎁 Kits d'enrichissement pour 50 perroquets

Fournir des jouets et des puzzles qui favorisent leur bien-être mental

🏡 Foyers d'accueil pour 10 perroquets

Créer des foyers aimants et temporaires où ils peuvent s'épanouir

🛠️ Amélioration de la volière

Construire des aires de vol plus sûres et plus spacieuses pour des oiseaux plus heureux

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sauvetage de perroquets

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
2,9 % + 0,30 $/transaction
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
1.99% + $0.49
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage de perroquets

🦜 Pique-nique de perroquets dans le parc

Vendez des tickets de pique-nique pour une journée dans un parc adapté aux perroquets, avec des rencontres et des jeux, afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public.

🍦 Présentoir à friandises tropical

Établissez un partenariat avec les marchands de glace locaux pour qu'ils fassent don d'un pourcentage des ventes estivales, ce qui attirera des clients et soutiendra les perroquets sauvés.

🎨 Vente aux enchères d'œuvres d'art en plumes

Invitez les artistes de la communauté à soumettre des pièces inspirées des perroquets pour une vente aux enchères en ligne et en personne, afin d'augmenter les recettes et la visibilité.

🏃 Wingbeat Fun Run

Organisez une course à thème avec des ailes et des plumes de perroquet, en vendant des places d'inscription pour financer les soins de sauvetage et la sensibilisation de la communauté.

📸 #ParrotPose Photo Contest

Encouragez les sympathisants à poster des selfies de perroquets ou sur le thème des perroquets en faisant un don ; les adeptes votent pour choisir la pose la plus mignonne.

💻 Série de webinaires sur le perroquet virtuel

Proposer des sessions en ligne payantes sur le dressage et les soins des perroquets avec des experts ; les recettes financent les opérations de sauvetage et les activités éducatives.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorez plus de 40 sites gratuits Sauvetage de perroquets idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sauvetage de perroquets idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Sauvetage des perroquets en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre sauvetage de perroquets. Ces options sont un excellent point de départ.

Programme de subvention pour les perroquets

Fondation Flight Club

$1,000

Attribue des subventions à des organisations à but non lucratif qui aident les perroquets, les gens ou les deux. La sélection est basée sur l'impact sur la communauté, la valeur éducative, la responsabilité financière et le rôle par lequel la sensibilisation aux perroquets peut être augmentée ou encouragée.

Postuler

Subventions pour la nutrition, le bien-être et la conservation des oiseaux

Aliments pour oiseaux Harrison's

Jusqu'à 50 000 dollars par projet

Ce programme soutient des projets de recherche et de conservation qui contribuent à la compréhension et à la promotion de la santé, de la nutrition, de la conservation et du bien-être général des espèces aviaires. Les propositions doivent être soumises avant le 31 octobre 2025.

Postuler

Subvention pour le traité sur les oiseaux en milieu urbain

Service américain de la pêche et de la faune (U.S. Fish & Wildlife Service)

Environ 250 000 dollars disponibles

Soutient des projets qui protègent les habitats urbains des oiseaux, réduisent les risques et impliquent diverses communautés.

Postuler

Possibilités de financement de l'APHIS

Département américain de l'agriculture (USDA) - APHIS

indisponible

Le service d'inspection de la santé animale et végétale (APHIS) du ministère américain de l'agriculture offre des possibilités de financement pour la recherche et les programmes liés à la santé et au bien-être des animaux, ce qui peut inclure les espèces aviaires. Les détails et les délais des subventions varient.

Postuler

Trouver plus sauvetage de perroquets subventions

Principales entreprises qui font des dons à Sauvetage des perroquets en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre refuge pour perroquets ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

PEARL Parrot Rescue (sauvetage de perroquets)

Offre des possibilités de parrainage d'entreprises pour aider à réhabiliter, nourrir, héberger et réacheminer les oiseaux dans le besoin. Les avantages comprennent la promotion de l'entreprise sur le matériel de marketing et les événements.

Prendre contact

La Fondation Howard Johnson

Soutient le Rickie's Parrot Rescue and Sanctuary (sauvetage et sanctuaire des perroquets de Rickie).

Prendre contact

Volkman

Soutient le Northwest Parrot Rescue pour que tous les perroquets soient bien soignés.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour Parrot Rescues ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les sauvetages de perroquets ! Nous ne facturons pas de frais de plateforme ou de traitement. Notre modèle à frais zéro est soutenu par les pourboires optionnels des donateurs qui apprécient notre mission. Il n'y a pas de coûts cachés ou de conditions à remplir, de sorte que chaque dollar que vous collectez va directement à votre refuge.

Les associations de sauvetage de perroquets peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les frais d'adoption et les dons en général ?

Certainement ! Les sauveteurs de perroquets peuvent utiliser Zeffy pour collecter les frais d'adoption, les dons généraux, vendre des billets d'événements et même mettre en place des options de soutien récurrentes, le tout sans frais. Cela signifie que chaque dollar contribue à soigner vos oiseaux et à augmenter votre impact.

Quels types de campagnes de collecte de fonds Parrot Rescues peut-il organiser avec Zeffy ?

Les sauveteurs de perroquets peuvent organiser une large gamme de campagnes de collecte de fonds par l'intermédiaire de Zeffy. Vous pouvez organiser des collectes de fonds entre pairs pour impliquer votre communauté, accueillir des événements payants tels que des ateliers éducatifs, ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour promouvoir un soutien continu à votre refuge.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Parrot Rescues ?

Zeffy se distingue comme étant la meilleure plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les sauvetages de perroquets. Contrairement à d'autres plateformes qui introduisent des frais en douce, Zeffy s'assure que chaque dollar est consacré au développement de votre mission et à la confiance des donateurs, sans aucun détail.

