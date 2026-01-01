Collecte de fonds sans frais pour Parrot Rescues

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage de perroquets

🦜 Pique-nique de perroquets dans le parc

Vendez des tickets de pique-nique pour une journée dans un parc adapté aux perroquets, avec des rencontres et des jeux, afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public.

🍦 Présentoir à friandises tropical

Établissez un partenariat avec les marchands de glace locaux pour qu'ils fassent don d'un pourcentage des ventes estivales, ce qui attirera des clients et soutiendra les perroquets sauvés.

🎨 Vente aux enchères d'œuvres d'art en plumes

Invitez les artistes de la communauté à soumettre des pièces inspirées des perroquets pour une vente aux enchères en ligne et en personne, afin d'augmenter les recettes et la visibilité.

🏃 Wingbeat Fun Run

Organisez une course à thème avec des ailes et des plumes de perroquet, en vendant des places d'inscription pour financer les soins de sauvetage et la sensibilisation de la communauté.

📸 #ParrotPose Photo Contest

Encouragez les sympathisants à poster des selfies de perroquets ou sur le thème des perroquets en faisant un don ; les adeptes votent pour choisir la pose la plus mignonne.

💻 Série de webinaires sur le perroquet virtuel

Proposer des sessions en ligne payantes sur le dressage et les soins des perroquets avec des experts ; les recettes financent les opérations de sauvetage et les activités éducatives.

