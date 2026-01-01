Collecte de fonds sans frais pour Parrot Rescues

data-usecase-icon="recurring_donations"
Parrainer les soins quotidiens d'un perroquet
Mettre en place des parrainages mensuels pour couvrir la nourriture, l'enrichissement et les examens médicaux des perroquets sauvés, afin d'obtenir un soutien fiable pour leur bien-être.
Fonds de secours médical d'urgence
Collectez des dons urgents à l'aide d'un formulaire spécial pour couvrir les frais vétérinaires imprévus et les traitements vitaux pour les perroquets blessés ou malades.
Campagne des amis à plumes
Permettre aux collecteurs de fonds bénévoles de créer des pages personnelles et de rallier leurs amis et leur famille pour soutenir les efforts de sauvetage des perroquets.
Portes ouvertes pour l'adoption de perroquets
Vendre des billets pour un événement d'adoption guidé où les visiteurs rencontrent des perroquets adoptables et apprennent à s'en occuper de manière responsable, ce qui permet de collecter des fonds pour les opérations de sauvetage.
Tombola de portraits d'oiseaux tropicaux
Offrez des billets de tombola pour avoir une chance de gagner un portrait de perroquet personnalisé, en transformant l'art et la passion en fonds vitaux pour les programmes de sauvetage.
Boutique en ligne Wings & Feathers
Vendre des T-shirts, des tasses et des jouets d'enrichissement pour perroquets aux sympathisants, 100 % des recettes étant directement affectées aux efforts de sauvetage et de réadaptation.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
3 mois de soins vétérinaires aviaires spécialisés
Pour que les perroquets sauvés bénéficient des traitements médicaux essentiels dont ils ont besoin
🍎 2,000 lbs de nourriture pour perroquets de première qualité
Assurer une alimentation équilibrée à tous les oiseaux de notre sanctuaire
🎁 Kits d'enrichissement pour 50 perroquets
Fournir des jouets et des puzzles qui favorisent leur bien-être mental
🏡 Foyers d'accueil pour 10 perroquets
Créer des foyers aimants et temporaires où ils peuvent s'épanouir
🛠️ Amélioration de la volière
Construire des aires de vol plus sûres et plus spacieuses pour des oiseaux plus heureux
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sauvetage de perroquets
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage de perroquets
🦜 Pique-nique de perroquets dans le parc
Vendez des tickets de pique-nique pour une journée dans un parc adapté aux perroquets, avec des rencontres et des jeux, afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public.
🍦 Présentoir à friandises tropical
Établissez un partenariat avec les marchands de glace locaux pour qu'ils fassent don d'un pourcentage des ventes estivales, ce qui attirera des clients et soutiendra les perroquets sauvés.
🎨 Vente aux enchères d'œuvres d'art en plumes
Invitez les artistes de la communauté à soumettre des pièces inspirées des perroquets pour une vente aux enchères en ligne et en personne, afin d'augmenter les recettes et la visibilité.
🏃 Wingbeat Fun Run
Organisez une course à thème avec des ailes et des plumes de perroquet, en vendant des places d'inscription pour financer les soins de sauvetage et la sensibilisation de la communauté.
📸 #ParrotPose Photo Contest
Encouragez les sympathisants à poster des selfies de perroquets ou sur le thème des perroquets en faisant un don ; les adeptes votent pour choisir la pose la plus mignonne.
💻 Série de webinaires sur le perroquet virtuel
Proposer des sessions en ligne payantes sur le dressage et les soins des perroquets avec des experts ; les recettes financent les opérations de sauvetage et les activités éducatives.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorez plus de 40 sites gratuits Sauvetage de perroquets idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sauvetage des perroquets en 2025
Programme de subvention pour les perroquets
Fondation Flight Club
$1,000
Attribue des subventions à des organisations à but non lucratif qui aident les perroquets, les gens ou les deux. La sélection est basée sur l'impact sur la communauté, la valeur éducative, la responsabilité financière et le rôle par lequel la sensibilisation aux perroquets peut être augmentée ou encouragée.
Subventions pour la nutrition, le bien-être et la conservation des oiseaux
Aliments pour oiseaux Harrison's
Jusqu'à 50 000 dollars par projet
Ce programme soutient des projets de recherche et de conservation qui contribuent à la compréhension et à la promotion de la santé, de la nutrition, de la conservation et du bien-être général des espèces aviaires. Les propositions doivent être soumises avant le 31 octobre 2025.
Subvention pour le traité sur les oiseaux en milieu urbain
Service américain de la pêche et de la faune (U.S. Fish & Wildlife Service)
Environ 250 000 dollars disponibles
Soutient des projets qui protègent les habitats urbains des oiseaux, réduisent les risques et impliquent diverses communautés.
Possibilités de financement de l'APHIS
Département américain de l'agriculture (USDA) - APHIS
indisponible
Le service d'inspection de la santé animale et végétale (APHIS) du ministère américain de l'agriculture offre des possibilités de financement pour la recherche et les programmes liés à la santé et au bien-être des animaux, ce qui peut inclure les espèces aviaires. Les détails et les délais des subventions varient.
Principales entreprises qui font des dons à Sauvetage des perroquets en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
PEARL Parrot Rescue (sauvetage de perroquets)
Offre des possibilités de parrainage d'entreprises pour aider à réhabiliter, nourrir, héberger et réacheminer les oiseaux dans le besoin. Les avantages comprennent la promotion de l'entreprise sur le matériel de marketing et les événements.
La Fondation Howard Johnson
Soutient le Rickie's Parrot Rescue and Sanctuary (sauvetage et sanctuaire des perroquets de Rickie).
Volkman
Soutient le Northwest Parrot Rescue pour que tous les perroquets soient bien soignés.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour Parrot Rescues ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les sauvetages de perroquets ! Nous ne facturons pas de frais de plateforme ou de traitement. Notre modèle à frais zéro est soutenu par les pourboires optionnels des donateurs qui apprécient notre mission. Il n'y a pas de coûts cachés ou de conditions à remplir, de sorte que chaque dollar que vous collectez va directement à votre refuge.
Les associations de sauvetage de perroquets peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les frais d'adoption et les dons en général ?
Certainement ! Les sauveteurs de perroquets peuvent utiliser Zeffy pour collecter les frais d'adoption, les dons généraux, vendre des billets d'événements et même mettre en place des options de soutien récurrentes, le tout sans frais. Cela signifie que chaque dollar contribue à soigner vos oiseaux et à augmenter votre impact.
Quels types de campagnes de collecte de fonds Parrot Rescues peut-il organiser avec Zeffy ?
Les sauveteurs de perroquets peuvent organiser une large gamme de campagnes de collecte de fonds par l'intermédiaire de Zeffy. Vous pouvez organiser des collectes de fonds entre pairs pour impliquer votre communauté, accueillir des événements payants tels que des ateliers éducatifs, ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour promouvoir un soutien continu à votre refuge.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Parrot Rescues ?
Zeffy se distingue comme étant la meilleure plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les sauvetages de perroquets. Contrairement à d'autres plateformes qui introduisent des frais en douce, Zeffy s'assure que chaque dollar est consacré au développement de votre mission et à la confiance des donateurs, sans aucun détail.