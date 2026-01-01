data-usecase-icon="recurring_donations"
Programme de parrainage d'un animal de compagnie âgé
Transformer les sympathisants en parrains mensuels pour couvrir les frais de nourriture, d'hébergement et de soins vétérinaires des animaux de compagnie âgés, garantissant ainsi un financement régulier pour les besoins courants.
Marathon des années d'or
Invitez des bénévoles à marcher avec les chiens âgés et à collecter des promesses de dons par kilomètre - les pages personnelles de collecte de fonds permettent de recruter facilement des amis et d'atteindre les objectifs fixés.
Gala de printemps des animaux de compagnie
Vendez des billets pour un dîner élégant et une présentation d'adoption, célébrant les personnes âgées sauvées tout en générant des dons importants sans frais.
Tombola de Pampered Paws
Augmentez vos fonds en vendant des billets de tombola pour des paniers-cadeaux et des forfaits de toilettage sur le thème des animaux de compagnie - la gestion en ligne s'occupe des inscriptions, des tirages au sort et de la notification des gagnants.
Boutique en ligne Senior Snuggles
Ouvrez une boutique gratuite vendant des tee-shirts, des tasses et des articles pour animaux de compagnie à l'effigie d'aînés en détresse, chaque achat contribuant directement aux soins des animaux.
Fonds d'urgence vétérinaire Hope for Seniors
Déployez un formulaire de don personnalisé pour les campagnes médicales urgentes, lorsque les animaux âgés ont besoin d'un traitement vétérinaire immédiat - obtenez un soutien rapide et sans frais.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐾 100 examens de santé pour les animaux de compagnie âgés
Des examens précoces permettent aux compagnons âgés de vivre en meilleure santé et plus heureux.
🛏️ 50 lits orthopédiques en mousse à mémoire de forme
Un soutien adéquat soulage les articulations douloureuses pour un sommeil reposant et sans douleur.
🍲 3 000 repas spéciaux pour les personnes âgées
Des repas doux et nutritifs aident les animaux de compagnie vieillissants à retrouver force et vitalité.
💊 200 doses de médicaments pour soulager l'arthrite
Le traitement de la douleur permet aux personnes âgées de continuer à bouger, à jouer et à se réjouir.
🎉 5 événements d'adoption d'animaux âgés
Le fait de présenter des âmes douces à des familles aimantes augmente les chances de trouver un foyer pour la vie.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sauvetage d'animaux âgés
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvegarde des animaux de compagnie âgés
🐾 Pique-nique pour animaux de compagnie
Pique-nique en plein air avec des rencontres avec des animaux de compagnie, des stations de dons et des camions de nourriture - pour mettre en contact les donateurs, stimuler la sensibilisation et collecter des fonds pour l'été.
📸 Concours photo Golden Moments
Organisez un concours photo estival pour les animaux de compagnie âgés. Les participants s'acquittent d'un droit d'inscription, les supporters votent avec des dons et les gagnants reçoivent des prix de soins pour animaux parrainés.
🎶 Concert Paws in the Park
Concert en plein air dans un parc local avec des groupes de musique, des zones adaptées aux animaux de compagnie et la vente de billets - engager la communauté, attirer des sponsors et collecter des dons pour l'été.
🏖️ Bark Bazaar en bord de mer
Organisez un marché artisanal en bord de mer avec des stands de vendeurs, des personnes âgées à adopter et une partie des ventes qui soutiennent les fonds de care-raise summer au bord de la mer.
🍦 Socle à glaçons
Stand de vente de friandises congelées pour chiens et d'en-cas pour humains lors d'événements locaux. Les bénévoles servent, les recettes financent les soins aux animaux de compagnie et la communauté se rafraîchit.
🎥 Petflix sous les étoiles
Soirée cinéma en plein air avec des films sur le thème des animaux de compagnie, des dons de concessions et des câlins pour les animaux de compagnie des personnes âgées - la vente de billets et les stands de snacks permettent de récolter des fonds sous les étoiles.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit Sauvegarde des animaux de compagnie âgés idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sauvetage des animaux de compagnie âgés en 2025
Subventions pour les chiens âgés
L'organisation Grey Muzzle
Non spécifié (financement total de 1,1 million de dollars)
Finance des programmes de soins médicaux, d'adoption et de soins palliatifs pour les chiens âgés à risque dans tout le pays.
Subventions d'urgence RedRover
RedRover
Non spécifié
Fournit une aide financière pour des soins vétérinaires urgents aux animaux qui en ont besoin, y compris les sauveteurs.
Subventions pour les chiens âgés en danger
Qui laissera sortir les chiens ?
De 2 500 à 15 000
Attribue des subventions pour des programmes destinés à améliorer la vie des chiens âgés à risque, allant de 2 500 à 15 000 dollars.
Subventions pour l'adoption d'animaux de compagnie par les seniors
Fondation Petfinder
$1,000
Aide à l'adoption d'animaux de compagnie par des personnes âgées, subvention permanente de 1 000 $.
Principales entreprises qui font des dons à Secours aux animaux âgés en 2025
Fondation Pedigree
Accorde des subventions aux refuges pour chiens 501(c)(3) et aux organisations de sauvetage de races.
Stella & Chewy's
Aide les animaux âgés à trouver un foyer définitif grâce à son fonds Journey Home.
Fonds uni pour les animaux de compagnie
Accepte les dons de produits de la part des entreprises pour aider les refuges et les sauvetages d'animaux dans le besoin.
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les associations de protection des animaux ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les centres de soins pour animaux âgés ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. Le modèle gratuit de Zeffy est soutenu par les pourboires optionnels des donateurs qui souhaitent soutenir notre plateforme. Cela signifie que chaque dollar que vous récoltez va directement à votre organisation.
Les associations d'aide aux animaux âgés peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les associations de protection des animaux âgés peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, organiser des événements de collecte de fonds avec vente de billets, et même mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Cela garantit que chaque dollar reste affecté à vos initiatives de sauvetage et aux soins apportés aux animaux de compagnie âgés.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les Senior Pet Rescues peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les associations d'aide aux animaux âgés peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez organiser des collectes de fonds de pair à pair, mettre en place des événements payants et initier des dons récurrents. Que votre objectif soit de collecter des fonds par le biais d'événements communautaires ou d'un soutien continu, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les associations d'aide aux animaux de compagnie ?
Zeffy se distingue comme étant la seule plateforme de collecte de fonds véritablement 100% gratuite pour les refuges pour animaux de compagnie âgés. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais cachés, Zeffy s'assure que chaque centime de vos dons est directement affecté à votre mission, qui est de prendre soin des animaux de compagnie âgés. Cela renforce la confiance des donateurs et maximise votre impact.