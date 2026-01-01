Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvegarde des animaux de compagnie âgés

🐾 Pique-nique pour animaux de compagnie

Pique-nique en plein air avec des rencontres avec des animaux de compagnie, des stations de dons et des camions de nourriture - pour mettre en contact les donateurs, stimuler la sensibilisation et collecter des fonds pour l'été.

‍

📸 Concours photo Golden Moments

Organisez un concours photo estival pour les animaux de compagnie âgés. Les participants s'acquittent d'un droit d'inscription, les supporters votent avec des dons et les gagnants reçoivent des prix de soins pour animaux parrainés.

‍

🎶 Concert Paws in the Park

Concert en plein air dans un parc local avec des groupes de musique, des zones adaptées aux animaux de compagnie et la vente de billets - engager la communauté, attirer des sponsors et collecter des dons pour l'été.

‍

🏖️ Bark Bazaar en bord de mer

Organisez un marché artisanal en bord de mer avec des stands de vendeurs, des personnes âgées à adopter et une partie des ventes qui soutiennent les fonds de care-raise summer au bord de la mer.

‍

🍦 Socle à glaçons

Stand de vente de friandises congelées pour chiens et d'en-cas pour humains lors d'événements locaux. Les bénévoles servent, les recettes financent les soins aux animaux de compagnie et la communauté se rafraîchit.

‍

🎥 Petflix sous les étoiles

Soirée cinéma en plein air avec des films sur le thème des animaux de compagnie, des dons de concessions et des câlins pour les animaux de compagnie des personnes âgées - la vente de billets et les stands de snacks permettent de récolter des fonds sous les étoiles.

‍