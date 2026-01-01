Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les sauveteurs d'animaux handicapés ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les associations d'aide aux animaux handicapés ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous sommes soutenus par les pourboires facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission, afin que chaque dollar que vous récoltez soit réinvesti dans la sauvegarde des animaux. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les associations de protection des animaux handicapés peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les associations de protection des animaux handicapés peuvent utiliser Zeffy pour collecter tout type de dons, qu'il s'agisse de dons généraux, de parrainages d'animaux spécifiques, de ventes de billets pour des événements, et même de dons récurrents, le tout sans frais. Cela garantit que vos fonds soutiennent directement les animaux dans le besoin.

Quels types de campagnes de collecte de fonds peuvent être organisés par Disabled Animal Rescues avec Zeffy ?

Les associations de protection des animaux handicapés peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, par exemple en organisant des campagnes de pair à pair au cours desquelles les sympathisants collectent des fonds en votre nom, en organisant des événements payants pour collecter des fonds, ou en renforçant le soutien par le biais de programmes de dons récurrents. Zeffy fournit des outils flexibles pour répondre à vos besoins en matière de collecte de fonds.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Disabled Animal Rescues ?

Zeffy est le meilleur choix pour les sauvetages d'animaux handicapés, car c'est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement sans frais et 100 % gratuite. Nous ne prélevons aucun frais sur vos dons, ce qui signifie que plus d'argent va directement à votre mission de sauvetage et de soins des animaux handicapés, en favorisant la confiance avec vos donateurs sans aucun détail.