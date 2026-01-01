Collecte de fonds sans frais pour les refuges d'oiseaux

📸 Concours photo Birdwatch

Les participants soumettent des photos d'oiseaux pour une somme modique, leurs amis votent par le biais de micro-dons et les gagnants remportent des prix - ce qui stimule l'engagement et permet de financer la préservation de l'habitat.

🧺 Pique-nique de Feathers & Friends

Organisez un pique-nique d'été payant au sanctuaire, avec des promenades guidées, de l'artisanat et des tirages au sort, afin d'approfondir les liens communautaires et d'obtenir un soutien vital.

🏃 Winged Race for Wildlife (Course aux ailes pour la faune)

Organisez une course ou une marche virtuelle ou en personne, où les sponsors s'engagent à payer un kilomètre, afin de promouvoir un plaisir sain tout en finançant des projets essentiels pour l'habitat des oiseaux.

🎵 Songbird Social Challenge

Les supporters partagent de courts clips de cris ou de chants d'oiseaux sur les réseaux sociaux, identifient leurs amis et font des dons pour débloquer des étapes, ce qui déclenche un buzz viral et permet de collecter des fonds.

🐣 Campagne d'adoption du nid

Offrez des adoptions symboliques de nids d'oiseaux en ligne avec des mises à jour par courriel et des photos - des cadeaux d'été parfaits qui financent la surveillance et les soins continus des nids.

🛍️ Eco-Birding Pop-Up Shop

Installer un stand sur les marchés d'été locaux pour vendre du matériel ornithologique respectueux de l'environnement - une partie des recettes sert à financer l'entretien des sentiers et les programmes d'alimentation.

