Collecte de fonds sans frais pour les refuges d'oiseaux

Lancer la collecte du Fonds de secours d'urgence
Déployez un formulaire de don en ligne pour obtenir un soutien immédiat pour les cas urgents de réhabilitation d'oiseaux. Grâce à l'absence de frais, chaque dollar est directement affecté aux soins médicaux, à la nourriture et à l'hébergement.
Démarrer l'abonnement aux soins des oiseaux
Invitez les personnes qui vous soutiennent à faire des dons mensuels pour couvrir les frais de nourriture et d'entretien de l'habitat. Les dons récurrents garantissent un financement prévisible pour les soins quotidiens.
Vendre des billets pour les visites guidées d'observation des oiseaux
Proposez des visites immersives et payantes dirigées par des experts bénévoles afin de collecter des fonds tout en attirant des passionnés de la nature. Suivez les RSVP et les paiements de manière transparente sans frais de plateforme.
Ouvrir la boutique du sanctuaire
Vendez en ligne des vêtements, des reproductions artistiques et du matériel pédagogique sur le thème des oiseaux pour augmenter vos revenus et votre notoriété. Sans frais de transaction, chaque vente soutient la conservation des habitats.
Lancer un défi de pair à pair pour les héros de l'habitat
Permettez aux bénévoles et aux clubs d'ornithologie de collecter des fonds pour la restauration des zones humides grâce à des pages de collecte de fonds personnalisées. Les outils de partage social élargissent votre portée sans effort.
Créer le programme d'adhésion des Amis de la volière
Proposez des adhésions par paliers avec des avantages exclusifs tels que l'accès aux événements en avance et des visites des coulisses afin de constituer une base de donateurs fidèles. Les renouvellements automatisés permettent de maintenir un soutien constant tout au long de l'année.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
500 livres de graines pour oiseaux pour l'alimentation hivernale
Nourrir des centaines d'amis à plumes lorsque la nourriture naturelle se fait rare
🏥 20 kits de réhabilitation pour les oiseaux blessés
Fournir des fournitures médicales vitales pour donner une seconde chance aux oiseaux blessés.
🌳 50 arbres et arbustes indigènes plantés
Restaurer l'habitat vital pour que les oiseaux puissent nicher, s'alimenter et prospérer
🦜 2 volières extérieures spacieuses construites
Offrir aux oiseaux sauvés un espace sûr et confortable pour se dégourdir les ailes
🎓 5 ateliers de formation des bénévoles
Fournir aux gardiens de la communauté les compétences nécessaires pour protéger et nourrir les espèces d'oiseaux locales.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sanctuaires d'oiseaux
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sanctuaires d'oiseaux
📸 Concours photo Birdwatch
Les participants soumettent des photos d'oiseaux pour une somme modique, leurs amis votent par le biais de micro-dons et les gagnants remportent des prix - ce qui stimule l'engagement et permet de financer la préservation de l'habitat.
🧺 Pique-nique de Feathers & Friends
Organisez un pique-nique d'été payant au sanctuaire, avec des promenades guidées, de l'artisanat et des tirages au sort, afin d'approfondir les liens communautaires et d'obtenir un soutien vital.
🏃 Winged Race for Wildlife (Course aux ailes pour la faune)
Organisez une course ou une marche virtuelle ou en personne, où les sponsors s'engagent à payer un kilomètre, afin de promouvoir un plaisir sain tout en finançant des projets essentiels pour l'habitat des oiseaux.
🎵 Songbird Social Challenge
Les supporters partagent de courts clips de cris ou de chants d'oiseaux sur les réseaux sociaux, identifient leurs amis et font des dons pour débloquer des étapes, ce qui déclenche un buzz viral et permet de collecter des fonds.
🐣 Campagne d'adoption du nid
Offrez des adoptions symboliques de nids d'oiseaux en ligne avec des mises à jour par courriel et des photos - des cadeaux d'été parfaits qui financent la surveillance et les soins continus des nids.
🛍️ Eco-Birding Pop-Up Shop
Installer un stand sur les marchés d'été locaux pour vendre du matériel ornithologique respectueux de l'environnement - une partie des recettes sert à financer l'entretien des sentiers et les programmes d'alimentation.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 sanctuaires d'oiseaux gratuits Sanctuaires d'oiseaux idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sanctuaires d'oiseaux en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.
Programme de subvention de la Nation de la conservation
Nation de la conservation
Variable
Fournit des fonds pour aider à sauver les animaux menacés et leurs écosystèmes. Le portail de candidature est ouvert du 7 juillet au 14 juillet 2025.
Loi sur la conservation des oiseaux migrateurs néotropicaux (NMBCA)
Inconnu
Variable
Finance des projets de conservation des oiseaux migrateurs néotropicaux dans toute l'Amérique.
North American Wetlands Conservation Act (NAWCA) Subventions standard américaines
Inconnu
Variable
Ces instructions s'appliquent aux propositions soumises jusqu'au 10 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à sanctuaires d'oiseaux en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Sauvetage international des oiseaux
Partenariat avec des entreprises qui partagent leur passion pour la protection des oiseaux de mer et d'autres espèces aviaires.
Laboratoire d'ornithologie de Cornell
Offre aux entreprises la possibilité de s'associer avec elles pour améliorer la compréhension et la protection de la faune et de la flore sauvages.
Société nationale Audubon
Les entreprises qui accordent de l'importance à l'environnement investissent dans Bent of the River et la National Audubon Society parce qu'elles réussissent à mettre les gens en contact avec la nature.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les refuges d'oiseaux ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les refuges d'oiseaux ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui veulent soutenir notre mission d'aider les refuges d'oiseaux à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les refuges d'oiseaux peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les refuges d'oiseaux peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets pour leur prochain événement de sauvetage et mettre en place des dons récurrents pour un soutien continu, le tout sans payer un seul centime. Cela signifie que chaque contribution soutient directement les soins et la réhabilitation des oiseaux.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les Bird Sanctuaries peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les refuges d'oiseaux peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les supporters créent leurs propres campagnes en votre nom, accueillez des événements à billets avec des options de collecte de fonds intégrées, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien régulier. Zeffy couvre vos besoins en matière de collecte de fonds, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'extension de l'impact de votre sanctuaire.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les refuges d'oiseaux ?
Zeffy est la seule plateforme 100% gratuite pour les sanctuaires d'oiseaux. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous nous assurons que chaque dollar va directement à la mission de votre sanctuaire. Ce modèle sans frais renforce la confiance des donateurs et garantit que davantage de fonds sont consacrés à la sauvegarde et au soutien des oiseaux.