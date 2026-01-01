Collecte de fonds sans frais pour les sauvetages de petits animaux

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Secours aux petits animaux

🐾 Paw-some Picnic Party

Organisez un pique-nique convivial avec des animaux adoptables, des ventes de billets et des stands de sponsors pour collecter des fonds tout en mettant en contact des chiens avec des familles dans un cadre amusant en plein air.

🎽 Strut for Strays

Organisez une course/marche estivale où les participants recueillent des sponsors par kilomètre et dégustent des friandises à l'arrivée, ce qui permet d'augmenter les fonds de sauvetage et de favoriser l'engagement de la communauté.

📸 Concours photo Paws & Pose

Organisez un concours en ligne de photos d'animaux de compagnie - frais d'inscription par photo, votes publics par petits dons. Célébrez vos amis à fourrure et suscitez des dons amicaux.

🛁 Bubble-Tail Car Wash

Organisez un week-end de lavage de voitures avec des bénévoles et des chiots adoptables. Les conducteurs font un don pour un lavage et une rencontre, ce qui permet de laver la saleté et de collecter des fonds.

🎥 Visite virtuelle de l'envers du décor

Diffusez en direct une journée au refuge : rencontrez les animaux, visitez les espaces et partagez des histoires de sauvetage. Les téléspectateurs font des dons ou achètent des billets virtuels pour soutenir les opérations.

🍹 Yappy Hour Pop-Up

Associez-vous à un café ou à une brasserie locale pour organiser un "happy hour" convivial pour les chiens. Une partie des ventes, des bocaux de dons et des friandises pour chiens est reversée à des programmes de sauvetage.

