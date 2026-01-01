Collecte de fonds sans frais pour les sauvetages de petits animaux

data-usecase-icon="recurring_donations"
Club mensuel de parrainage d'animaux de compagnie
Mettez en place un programme de parrainage mensuel dans le cadre duquel les donateurs s'engagent à soutenir les soins d'un animal de sauvetage, assurant ainsi un financement stable pour la nourriture, l'abri et les besoins médicaux.
Journée d'adoption Paws & People
Vendez des billets d'entrée à votre foire d'adoption communautaire pour couvrir les frais d'organisation et mettre en contact les familles avec leurs nouveaux amis à fourrure dans le cadre d'une expérience gratuite.
Marathon de marche "Paws for a Cause
Permettre aux supporters de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de recueillir des promesses de dons par kilomètre, en transformant chaque étape en un financement vital pour les opérations du refuge.
Panier de sauvetage
Proposez des paniers-cadeaux à thème remplis de friandises pour animaux et vendez des billets de tombola en ligne, afin de collecter des fonds pour les opérations chirurgicales d'urgence et les traitements critiques.
data-usecase-icon="store"
Boutique de vêtements PawPrints
Ouvrez une boutique en ligne pour vendre des tee-shirts, des bandanas et des tasses à l'effigie de votre marque, afin que les supporters puissent montrer leur amour pour les sauvetages tout en finançant votre mission.
Collecte de fonds pour les urgences médicales
Lancez un formulaire de don ciblé pour les cas médicaux urgents, en mobilisant votre communauté pour qu'elle donne rapidement et sauve des vies sans frais de plateforme.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐾 25 opérations de stérilisation
pour réduire la surpopulation et donner aux animaux de compagnie une chance de trouver un foyer aimant
🎁 50 kits d'adoption
avec des colliers, des laisses et des guides d'accueil pour les familles éternelles
💉 200 vaccins
protéger les chatons et les chiots vulnérables contre les maladies mortelles
🥣 1 000 repas d'aliments nutritifs
garder les sauveteurs affamés forts et en bonne santé jusqu'à ce qu'ils trouvent un foyer
🚐 10 courses de transport de sauvetage
déplacer les animaux des zones à haut risque vers des refuges sûrs et aimants
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sauvetage de petits animaux
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Secours aux petits animaux
🐾 Paw-some Picnic Party
Organisez un pique-nique convivial avec des animaux adoptables, des ventes de billets et des stands de sponsors pour collecter des fonds tout en mettant en contact des chiens avec des familles dans un cadre amusant en plein air.
🎽 Strut for Strays
Organisez une course/marche estivale où les participants recueillent des sponsors par kilomètre et dégustent des friandises à l'arrivée, ce qui permet d'augmenter les fonds de sauvetage et de favoriser l'engagement de la communauté.
📸 Concours photo Paws & Pose
Organisez un concours en ligne de photos d'animaux de compagnie - frais d'inscription par photo, votes publics par petits dons. Célébrez vos amis à fourrure et suscitez des dons amicaux.
🛁 Bubble-Tail Car Wash
Organisez un week-end de lavage de voitures avec des bénévoles et des chiots adoptables. Les conducteurs font un don pour un lavage et une rencontre, ce qui permet de laver la saleté et de collecter des fonds.
🎥 Visite virtuelle de l'envers du décor
Diffusez en direct une journée au refuge : rencontrez les animaux, visitez les espaces et partagez des histoires de sauvetage. Les téléspectateurs font des dons ou achètent des billets virtuels pour soutenir les opérations.
🍹 Yappy Hour Pop-Up
Associez-vous à un café ou à une brasserie locale pour organiser un "happy hour" convivial pour les chiens. Une partie des ventes, des bocaux de dons et des friandises pour chiens est reversée à des programmes de sauvetage.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 sites gratuits Sauvetage des petits animaux idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sauvetage des petits animaux en 2025
Subventions pour la campagne "The Rescue Effect" de l'ASPCA
ASPCA
$3,300-$30,000
Ce programme soutient les adoptions et les opérations des organisations de protection des animaux pendant la campagne 2025 The Rescue Effect, qui se déroulera en août, septembre et octobre 2025 ; la période de candidature est maintenant terminée.
Subventions de recherche de l'ASPCA
ASPCA
$20,000-$50,000
Elle soutient la recherche dans des domaines tels que la recherche sur les traumatismes psychologiques, la recherche appliquée sur le comportement, la recherche sur l'accès aux soins vétérinaires, la recherche sur la cruauté et la recherche sur le bien-être des animaux d'élevage. L'appel d'offres sera ouvert le 15 mai 2025 et clôturé le 31 juillet 2025.
Subventions de la Fondation Cold Noses
Fondation Cold Noses
$2,000-$5,000
Ce programme soutient des programmes axés sur l'éducation, la sensibilisation des communautés et les soins médicaux pour les animaux dans le besoin. La période de candidature pour l'Amérique du Nord et les territoires est du 1er au 31 juillet.
Principales entreprises qui font des dons à Sauvetage des petits animaux en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.
ASPCA
Accorde des subventions aux refuges pour animaux et aux groupes de sauvetage.
Rachael Ray (via Best Friends Animal Society)
Finance des projets visant à sauver des chats et des chiens dans les refuges américains.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les associations de protection des petits animaux ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les associations de protection des petits animaux ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous sommes soutenus par les pourboires optionnels de généreux donateurs qui apprécient notre mission d'aider les organisations à but non lucratif à conserver chaque dollar dirigé vers leur cause. Il n'y a pas de piège !
Les associations de protection des petits animaux peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons en vue d'une adoption ?
Absolument ! Les associations de protection des petits animaux peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons d'adoption, gérer des billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Cela signifie que plus de fonds sont consacrés aux soins des animaux et à vos efforts de sauvetage.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les associations de protection des petits animaux peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les associations de protection des petits animaux peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements d'adoption avec billetterie et des programmes de dons récurrents. Quelle que soit votre stratégie de collecte de fonds, les outils de Zeffy sont conçus pour être gratuits et conviviaux.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les sauvetages de petits animaux ?
Zeffy est le meilleur choix pour les sauvetages de petits animaux car c'est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite à 100 %. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais cachés ou des frais de traitement, Zeffy s'assure que chaque don est directement utilisé pour soutenir votre mission - aider plus d'animaux à trouver des foyers aimants.