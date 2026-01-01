Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre refuge pour chats - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les sauvetages félins, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Cat Rescues

Collecte de fonds gratuite pour les refuges pour chats

Comment Zeffy aide les sauveteurs de chats à collecter des fonds

Cat Rescues use Zeffy to fund everything from {emergency vet drives to whiskers raffles}—without losing a cent to fees. Here's how:

data-usecase-icon="donation_form"

Collecte de fonds pour les urgences médicales

Lancez un formulaire de don ciblé pour couvrir les factures urgentes des vétérinaires et faire en sorte que les chats malades reçoivent un traitement en temps voulu. Cette campagne ciblée permet d'obtenir un soutien rapide en mettant en avant des histoires de patients spécifiques.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Programme mensuel des patrons de pattes

Invitez les sympathisants à rejoindre un cercle de donateurs mensuel qui fournit de la nourriture, un abri et un enrichissement aux chats en détresse. Les dons récurrents permettent d'obtenir des revenus stables et d'approfondir les relations avec les donateurs.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Marche de bienfaisance "Paws for a Cause

Permettez aux bénévoles de collecter des fonds via des pages personnelles dans le cadre d'un marathon, en collectant des parrainages par kilomètre pour les soins aux chats. La collecte de fonds de pair à pair élargit votre champ d'action et fait appel à des réseaux d'amis des animaux passionnés.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Pique-nique d'adoption de chats

Vendez des billets pour un pique-nique communautaire au cours duquel les participants rencontrent des chats adoptables et s'informent sur les efforts de sauvetage. Ces événements permettent de rassembler les gens, de collecter des fonds et de renforcer la visibilité de l'adoption.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="store"

Boutique pop-up Cat Rescue Merch

Proposez des tee-shirts, des tasses et des jouets pour chats de votre marque dans une boutique en ligne afin de promouvoir votre mission et de générer des fonds non affectés. Les sympathisants aiment les objets tangibles qui témoignent de leur amour pour les chats.

data-usecase-cta="store"

data-usecase-icon="raffle"

Gagnez une tombola Whiskers Extravaganza

Vendez des billets de tombola pour un panier de cadeaux sur le thème des chats, allant des colliers de luxe aux friandises. Le tirage au sort de prix de grande valeur suscite l'enthousiasme et génère des dons impulsifs.

data-usecase-cta="tombola"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre refuge pour chats.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🐾 50 opérations de stérilisation

Prévenir les portées non désirées et améliorer la santé des chats dans la communauté

🍲 500 repas pour les chats des refuges

Garder le ventre plein et le moral au beau fixe pour nos chats en soins

💉 100 examens de vaccination et de bien-être

Protéger les chats contre les maladies et veiller à ce qu'ils soient en bonne santé et heureux

🏥 Soins d'urgence pour 20 chats blessés

Couvrir les frais de vétérinaire afin que chaque chat reçoive le traitement vital dont il a besoin

🏡 100 kits d'adoption

Préparer les nouvelles familles à la réussite en leur fournissant tous les éléments essentiels

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sauvetage de chats

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage de chats

🧘‍♀️ Yoga du chat au lever du soleil

Yoga matinal avec des chats adoptables dans le parc ; le prix des billets permet de financer des opérations de sauvetage et d'encourager le partage social.

🍧 Cool Cats Ice Cream Social

Une fête des glaces sur le thème des chats dans le parc ; les invités font un don pour chaque boule, achètent des produits de sauvetage et participent à des tirages au sort.

📸 Concours photo sur les chats d'été

Concours en ligne de photos de chats sur le thème de l'été ; les frais de participation modiques et les votes permettent de collecter des fonds et de susciter l'intérêt de la communauté.

🎥 Nuit du film félin

Projection en plein air de films sur les chats sous les étoiles ; vente de billets, concessions et stands de dons pour le sauvetage.

🐱 Webinaire sur les soins aux chats en été

Atelier en ligne en direct sur les soins et l'enrichissement des chats en été ; les dons pour l'inscription permettent de débloquer des conseils et des guides d'experts.

🏃‍♀️ Paws & Play Fun Run

Course/marche communautaire de 5 km avec des obstacles sur le thème des chats ; les participants recueillent des promesses de dons pour soutenir les besoins médicaux des sauveteurs.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorez plus de 40 sites gratuits Sauvetage de chats idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sauvetage de chats idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Sauvetage de chats en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre refuge pour chats. Ces options sont un excellent point de départ.

2025 Subventions de recherche de l'ASPCA

ASPCA

Jusqu'à 50 000

Ce programme finance des recherches de haute qualité en faveur des animaux. Les propositions sont acceptées du 15 mai au 31 juillet 2025.

Postuler

Bourse d'accès aux soins

Petco Love

Non spécifié

Pour les cliniques de stérilisation, les fournisseurs de services complets à faible coût et les services TNR ; la période de candidature s'étend du 1er au 30 septembre 2025.

Postuler

Subvention pour les organisations de protection des animaux

Petco Love

Non spécifié

Soutient les organisations dont l'objectif principal est le refuge et l'adoption ; la période de candidature s'étend du 1er février au 31 mars 2026.

Postuler

Subventions communautaires pour les chats

Alliance pour la stérilisation (United Spay Alliance)

Non spécifié

Destiné aux groupes TNR locaux, aux organisations de sauvetage et aux prestataires de services de stérilisation à bas prix, avec deux cycles de subventions par an.

Postuler

Trouver plus sauvetage de chats subventions

Principales entreprises qui font des dons à Sauvetage des chats en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre refuge pour chats ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et du programme Spark Good.

Prendre contact

Drelseys

Parraine les efforts visant à sauver des chats et des chatons et à leur trouver un foyer aimant.

Prendre contact

Church & Dwight

Fait don de litière pour chats et d'autres produits liés aux animaux de compagnie à des organisations de protection des animaux.

Prendre contact

Société protectrice des animaux

Offre des possibilités de parrainage et de partenariat aux entreprises qui soutiennent ses programmes et services.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les refuges pour chats ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les refuges pour chats ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous fonctionnons entièrement grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission sans frais, afin que vous puissiez consacrer chaque dollar à sauver plus de chats.

Les associations de sauvetage de chats peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons destinés à couvrir les frais médicaux ?

Absolument ! Les refuges pour chats peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour les frais médicaux, les adoptions, les billets d'entrée aux événements, et même mettre en place des dons récurrents pour assurer un soutien constant - le tout sans payer de frais. Cela signifie que davantage de ressources peuvent être affectées aux chats dans le besoin.

Quels types de campagnes de collecte de fonds Zeffy permet-il d'organiser ?

Avec Zeffy, les associations de protection des chats peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds, y compris des collectes de fonds de pair à pair où les sympathisants aident à collecter des fonds, l'organisation d'événements avec billets pour l'engagement de la communauté, et la gestion de programmes de dons récurrents pour fournir un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les refuges pour chats ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement 100% gratuite pour les refuges félins. D'autres plateformes peuvent prétendre être "gratuites" mais ont souvent des frais cachés. Avec Zeffy, chaque dollar collecté va directement à votre mission de sauvetage de chats, sans aucune déduction de frais de plateforme. Ce type de transparence renforce la confiance de vos donateurs.

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
