Collecte de fonds pour les urgences médicales
Lancez un formulaire de don ciblé pour couvrir les factures urgentes des vétérinaires et faire en sorte que les chats malades reçoivent un traitement en temps voulu. Cette campagne ciblée permet d'obtenir un soutien rapide en mettant en avant des histoires de patients spécifiques.
Programme mensuel des patrons de pattes
Invitez les sympathisants à rejoindre un cercle de donateurs mensuel qui fournit de la nourriture, un abri et un enrichissement aux chats en détresse. Les dons récurrents permettent d'obtenir des revenus stables et d'approfondir les relations avec les donateurs.
Marche de bienfaisance "Paws for a Cause
Permettez aux bénévoles de collecter des fonds via des pages personnelles dans le cadre d'un marathon, en collectant des parrainages par kilomètre pour les soins aux chats. La collecte de fonds de pair à pair élargit votre champ d'action et fait appel à des réseaux d'amis des animaux passionnés.
Pique-nique d'adoption de chats
Vendez des billets pour un pique-nique communautaire au cours duquel les participants rencontrent des chats adoptables et s'informent sur les efforts de sauvetage. Ces événements permettent de rassembler les gens, de collecter des fonds et de renforcer la visibilité de l'adoption.
Boutique pop-up Cat Rescue Merch
Proposez des tee-shirts, des tasses et des jouets pour chats de votre marque dans une boutique en ligne afin de promouvoir votre mission et de générer des fonds non affectés. Les sympathisants aiment les objets tangibles qui témoignent de leur amour pour les chats.
Gagnez une tombola Whiskers Extravaganza
Vendez des billets de tombola pour un panier de cadeaux sur le thème des chats, allant des colliers de luxe aux friandises. Le tirage au sort de prix de grande valeur suscite l'enthousiasme et génère des dons impulsifs.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐾 50 opérations de stérilisation
Prévenir les portées non désirées et améliorer la santé des chats dans la communauté
🍲 500 repas pour les chats des refuges
Garder le ventre plein et le moral au beau fixe pour nos chats en soins
💉 100 examens de vaccination et de bien-être
Protéger les chats contre les maladies et veiller à ce qu'ils soient en bonne santé et heureux
🏥 Soins d'urgence pour 20 chats blessés
Couvrir les frais de vétérinaire afin que chaque chat reçoive le traitement vital dont il a besoin
🏡 100 kits d'adoption
Préparer les nouvelles familles à la réussite en leur fournissant tous les éléments essentiels
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sauvetage de chats
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage de chats
🧘♀️ Yoga du chat au lever du soleil
Yoga matinal avec des chats adoptables dans le parc ; le prix des billets permet de financer des opérations de sauvetage et d'encourager le partage social.
🍧 Cool Cats Ice Cream Social
Une fête des glaces sur le thème des chats dans le parc ; les invités font un don pour chaque boule, achètent des produits de sauvetage et participent à des tirages au sort.
📸 Concours photo sur les chats d'été
Concours en ligne de photos de chats sur le thème de l'été ; les frais de participation modiques et les votes permettent de collecter des fonds et de susciter l'intérêt de la communauté.
🎥 Nuit du film félin
Projection en plein air de films sur les chats sous les étoiles ; vente de billets, concessions et stands de dons pour le sauvetage.
🐱 Webinaire sur les soins aux chats en été
Atelier en ligne en direct sur les soins et l'enrichissement des chats en été ; les dons pour l'inscription permettent de débloquer des conseils et des guides d'experts.
🏃♀️ Paws & Play Fun Run
Course/marche communautaire de 5 km avec des obstacles sur le thème des chats ; les participants recueillent des promesses de dons pour soutenir les besoins médicaux des sauveteurs.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorez plus de 40 sites gratuits Sauvetage de chats idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sauvetage de chats en 2025
2025 Subventions de recherche de l'ASPCA
ASPCA
Jusqu'à 50 000
Ce programme finance des recherches de haute qualité en faveur des animaux. Les propositions sont acceptées du 15 mai au 31 juillet 2025.
Bourse d'accès aux soins
Petco Love
Non spécifié
Pour les cliniques de stérilisation, les fournisseurs de services complets à faible coût et les services TNR ; la période de candidature s'étend du 1er au 30 septembre 2025.
Subvention pour les organisations de protection des animaux
Petco Love
Non spécifié
Soutient les organisations dont l'objectif principal est le refuge et l'adoption ; la période de candidature s'étend du 1er février au 31 mars 2026.
Subventions communautaires pour les chats
Alliance pour la stérilisation (United Spay Alliance)
Non spécifié
Destiné aux groupes TNR locaux, aux organisations de sauvetage et aux prestataires de services de stérilisation à bas prix, avec deux cycles de subventions par an.
Principales entreprises qui font des dons à Sauvetage des chats en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et du programme Spark Good.
Drelseys
Parraine les efforts visant à sauver des chats et des chatons et à leur trouver un foyer aimant.
Church & Dwight
Fait don de litière pour chats et d'autres produits liés aux animaux de compagnie à des organisations de protection des animaux.
Société protectrice des animaux
Offre des possibilités de parrainage et de partenariat aux entreprises qui soutiennent ses programmes et services.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les refuges pour chats ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les refuges pour chats ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous fonctionnons entièrement grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission sans frais, afin que vous puissiez consacrer chaque dollar à sauver plus de chats.
Les associations de sauvetage de chats peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons destinés à couvrir les frais médicaux ?
Absolument ! Les refuges pour chats peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour les frais médicaux, les adoptions, les billets d'entrée aux événements, et même mettre en place des dons récurrents pour assurer un soutien constant - le tout sans payer de frais. Cela signifie que davantage de ressources peuvent être affectées aux chats dans le besoin.
Quels types de campagnes de collecte de fonds Zeffy permet-il d'organiser ?
Avec Zeffy, les associations de protection des chats peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds, y compris des collectes de fonds de pair à pair où les sympathisants aident à collecter des fonds, l'organisation d'événements avec billets pour l'engagement de la communauté, et la gestion de programmes de dons récurrents pour fournir un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les refuges pour chats ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement 100% gratuite pour les refuges félins. D'autres plateformes peuvent prétendre être "gratuites" mais ont souvent des frais cachés. Avec Zeffy, chaque dollar collecté va directement à votre mission de sauvetage de chats, sans aucune déduction de frais de plateforme. Ce type de transparence renforce la confiance de vos donateurs.