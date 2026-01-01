Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre refuge pour chats.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🐾 50 opérations de stérilisation

Prévenir les portées non désirées et améliorer la santé des chats dans la communauté

‍

🍲 500 repas pour les chats des refuges

Garder le ventre plein et le moral au beau fixe pour nos chats en soins

‍

💉 100 examens de vaccination et de bien-être

Protéger les chats contre les maladies et veiller à ce qu'ils soient en bonne santé et heureux

‍

🏥 Soins d'urgence pour 20 chats blessés

Couvrir les frais de vétérinaire afin que chaque chat reçoive le traitement vital dont il a besoin

‍

🏡 100 kits d'adoption

Préparer les nouvelles familles à la réussite en leur fournissant tous les éléments essentiels