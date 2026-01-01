Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre association de lutte contre l'autisme - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les associations d'autisme, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Autism Nonprofits

Collecte de fonds à frais zéro pour les associations de lutte contre l'autisme

Comment Zeffy aide les associations de lutte contre l'autisme à collecter des fonds

Les organismes sans but lucratif qui s'occupent d'autisme utilisent Zeffy pour tout financer, des parrainages de thérapies mensuelles aux tirages au sort de kits sensoriels, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

Campagne de printemps de soutien aux familles d'enfants autistes

Engagez votre communauté avec un formulaire de don ciblé qui met en évidence l'impact de chaque don sur les familles d'autistes locales. Cette campagne simple simplifie les dons et maximise les fonds gratuits pour les ressources essentielles.

Cercle mensuel des champions de la thérapie

Encouragez les personnes qui vous soutiennent à parrainer des séances de thérapie continues par le biais d'un programme de dons récurrents, ce qui garantit un financement stable et une meilleure planification. Les dons mensuels automatisés permettent aux familles d'accéder à des services d'autisme cohérents sans interruption.

Marche pour l'inclusion sensorielle

Permettez aux participants de collecter des fonds en votre nom en marchant pour sensibiliser le public et collecter des dons pour des programmes adaptés aux personnes souffrant de troubles sensoriels. Les pages peer-to-peer amplifient la portée et stimulent l'implication de la communauté sans frais supplémentaires.

Soirée cinéma adaptée aux besoins sensoriels

Vendez des billets pour une séance de cinéma conçue pour un public neurodiverse, avec un volume sonore réduit et des sièges confortables. Cet événement favorise l'engagement de la communauté tout en collectant des fonds pour l'expansion du programme.

Magasin de marchandises pour l'autisme : T-shirts et tasses

Proposez des vêtements de marque et des produits sensoriels dans une boutique en ligne pour collecter des fonds tout au long de l'année. Grâce à l'absence de frais de plateforme, chaque vente soutient directement les services et les ressources en matière d'autisme.

Tombola de l'espoir pour des kits sensoriels

Suscitez l'enthousiasme en vendant des billets de tombola pour avoir une chance de gagner des kits sensoriels qui aident les personnes autistes à la maison. La vente de billets, facile à gérer, génère des revenus et une participation de la communauté sans coûts cachés.

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre association de lutte contre l'autisme.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🗣️ 25 séances d'orthophonie

Permettre aux enfants non verbaux de s'exprimer grâce à un soutien personnalisé

🤝 50 ateliers de compétences sociales

Développer les amitiés et la confiance en soi par le biais d'interactions guidées avec les pairs

🎧 100 casques antibruit

Aider les enfants sensibles aux sens à trouver le calme dans les environnements bruyants

💻 5 tablettes de communication

Permettre aux enfants non verbaux de s'exprimer et de partager leurs pensées et leurs sentiments

🎨 20 séances d'art-thérapie

Libérer l'expression émotionnelle et réduire l'anxiété par le jeu créatif

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme

🏊‍♂️ Splash pour Spectrum

Un splashathon dans une piscine communautaire où les nageurs s'engagent à faire un tour de piste pour collecter des fonds et sensibiliser les gens à l'autisme.

🌈 Marché de l'espoir fait main

Un marché pop-up estival présentant l'artisanat d'artistes autistes et de sympathisants, dont les recettes financent des programmes vitaux.

🎤 Nuit des talents de Voices Unlocked

Une soirée à micro ouvert - en direct ou en streaming - au cours de laquelle les familles partagent leurs histoires et leurs performances afin d'inspirer les donateurs et d'encourager les contributions.

🚶‍♀️ Balade sensorielle de soutien

Une promenade sensorielle à travers les sentiers d'un parc calme, avec des promesses de parrainage par kilomètre, comprenant des zones de tranquillité et des arrêts pour les familles.

🍧 De la glace à raser pour les sourires

Partenariat avec des vendeurs de glace à raser locaux qui font don d'une partie de leurs ventes estivales, rafraîchissant ainsi les communautés tout en finançant des services destinés aux autistes.

📱 Défi de sensibilisation à l'autisme

Une campagne de 30 jours sur les médias sociaux pour partager des faits sur l'autisme, étiqueter des amis et susciter des dons de pair à pair afin d'accroître votre impact.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 associations gratuites Autism Nonprofits idées de collecte de fonds

Tous les articles association caritative pour l'autisme idées de collecte de fonds

Principales subventions pour organismes sans but lucratif dans le domaine de l'autisme en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre organisation caritative dans le domaine de l'autisme. Ces options constituent un excellent point de départ.

Demande de subvention NEXT for AUTISM

NEXT pour l'AUTISME

Jusqu'à 10 000 $ - 25 000

Soutient les organisations dirigées par des autistes et les organisations communautaires pour les adultes autistes ; les demandes doivent être déposées avant le 27 juillet 2025.

Postuler

Bourse de recherche appliquée

Organisation pour la recherche sur l'autisme (OAR)

Jusqu'à 50 000

Financement d'études pilotes pour la recherche sur l'autisme ; les propositions complètes sont attendues pour le 21 juillet 2025.

Postuler

2025 Subventions de recherche de l'ARI

Institut de recherche sur l'autisme (ARI)

Non spécifié

Soutien à la recherche sur l'autisme ; les propositions complètes doivent être soumises au plus tard le 1er août 2025.

Postuler

2026 Bourses prédoctorales et postdoctorales de l'AHA

American Heart Association (AHA) en partenariat avec Autism Speaks

40 000 $/an ou 80 000 $/2 ans

Soutient la recherche à l'intersection de l'autisme, de la santé cardiovasculaire et de la santé cérébrale ; les candidatures sont ouvertes à partir du 1er juillet 2025, la date limite est fixée à début septembre 2025.

Postuler

En savoir plus association caritative pour l'autisme subventions

Principales entreprises qui font des dons à organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre organisation caritative dans le domaine de l'autisme ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient des organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation et de la communauté par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

Chrysler

Partenaire de la Société de l'autisme pour soutenir les personnes atteintes d'autisme et leurs familles.

Prendre contact

Goodnites

soutient la Société de l'autisme en fournissant des ressources éducatives et un soutien à la communauté.

Prendre contact

Wilson

soutient Autism Speaks par le biais de collaborations de produits et de campagnes de sensibilisation.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les associations de lutte contre l'autisme ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'autisme. Nous ne facturons pas de frais de plateforme ou de traitement, de sorte que chaque dollar que vous collectez est directement affecté à votre mission, avec l'aide des pourboires facultatifs des donateurs. Pas de coûts cachés, pas de piège !

Les associations de lutte contre l'autisme peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les associations d'autisme peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons, tels que des dons généraux, des ventes de billets pour des événements et des dons récurrents, sans aucun frais. Cela signifie que chaque don soutient directement votre cause.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organismes sans but lucratif peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les associations d'autisme peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, comme les collectes de fonds entre pairs, les événements avec billets et la mise en place de programmes de dons récurrents. Quels que soient vos objectifs, Zeffy a les outils pour vous aider à réussir.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les associations d'autisme ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'autisme, car c'est la seule solution véritablement sans frais et 100 % gratuite. Cela signifie que plus de fonds vont directement à votre cause, renforçant la confiance des donateurs sans frais compliqués ni petits caractères.

