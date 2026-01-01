Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre association de lutte contre l'autisme.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🗣️ 25 séances d'orthophonie

Permettre aux enfants non verbaux de s'exprimer grâce à un soutien personnalisé

‍

🤝 50 ateliers de compétences sociales

Développer les amitiés et la confiance en soi par le biais d'interactions guidées avec les pairs

‍

🎧 100 casques antibruit

Aider les enfants sensibles aux sens à trouver le calme dans les environnements bruyants

‍

💻 5 tablettes de communication

Permettre aux enfants non verbaux de s'exprimer et de partager leurs pensées et leurs sentiments

‍

🎨 20 séances d'art-thérapie

Libérer l'expression émotionnelle et réduire l'anxiété par le jeu créatif