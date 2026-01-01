Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre organisme de services sociaux - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les services sociaux, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Social Services

Collecte de fonds à tarif zéro pour les services sociaux

Comment Zeffy aide les services sociaux à collecter des fonds

Les services sociaux utilisent Zeffy pour tout financer, des dons d'aide d'urgence aux ventes du marché de la compassion, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Collecte de dons pour l'aide d'urgence

Lancez une campagne de dons en ligne pour répondre aux besoins urgents de la communauté à l'aide d'un simple formulaire de don. Le traitement sans frais garantit que chaque dollar est directement affecté à l'aide d'urgence et aux services de soutien.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Cercle de soutien aux soins communautaires

Renforcez votre soutien mensuel en encourageant les donateurs à s'inscrire à des services de soins continus. Les dons récurrents permettent de financer de manière régulière les programmes alimentaires, les conseils et la gestion des dossiers.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Voices for Change - Collecte de fonds par les pairs

Permettez aux bénévoles et aux bénéficiaires de partager leurs histoires personnelles et de collecter des fonds pour des programmes spécifiques. Les pages peer-to-peer amplifient votre portée et multiplient les dons par le biais des réseaux communautaires.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Événement communautaire "Walk for Warmth" (Marche pour la chaleur)

Organisez une marche avec billets pour collecter des fonds et sensibiliser le public aux problèmes des sans-abri. La vente de billets en ligne et le suivi des participants facilitent la gestion de l'événement.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="raffle"

Tirage au sort des fournitures scolaires

Stimulez l'engagement des donateurs et financez des fournitures scolaires essentielles en offrant des participations à des tirages au sort pour des lots de cadeaux. Une tombola en ligne stimule l'enthousiasme et les recettes sans frais cachés.

data-usecase-cta="tombola"

data-usecase-icon="store"

Boutique du marché de la compassion

Choisissez des produits de marque ou des objets d'artisanat donnés pour les vendre dans votre boutique en ligne et soutenir des programmes de formation professionnelle. Chaque achat finance des ateliers professionnels et des services communautaires.

data-usecase-cta="store"

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre organisme de services sociaux.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🏠 25 nuits d'hébergement d'urgence

Assurer la sécurité des familles vulnérables et les mettre à l'abri de la rue

__wf_reserved_inherit

🥫 500 kits d'épicerie

Assurer la sécurité alimentaire des membres de la communauté dans le besoin

__wf_reserved_inherit

🗣️ 50 séances de conseil

Fournir un soutien vital en matière de santé mentale aux personnes en situation de crise

__wf_reserved_inherit

🛍️ 100 kits d'hygiène

Rétablir la dignité et les soins de base pour les personnes en situation d'exclusion liée au logement

__wf_reserved_inherit

📚 Un mois de tutorat après l'école pour 20 enfants

Construire un avenir meilleur grâce à un soutien pédagogique personnalisé

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les services sociaux

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Services sociaux

🚶‍♀️ se mobilise pour apporter son soutien

Les participants comptabilisent les pas de l'été et obtiennent des sponsors pour chaque kilomètre afin de collecter des fonds pour les programmes de services sociaux locaux.

🏖️ Beach Clean & Care

Les bénévoles ramassent les déchets sur un rivage local, et les sponsors s'engagent à verser un montant par sac pour soutenir les services sociaux.

🎨 La craie au service de la communauté

Un festival de craie de quartier diffuse des messages encourageants sur les trottoirs ; les donateurs s'engagent pour chaque œuvre afin d'aider les familles dans le besoin.

🍦 Des sucettes glacées pour un but précis

Vendez des sucettes glacées faites maison dans des parcs ou lors d'événements communautaires ; ces friandises rafraîchissantes permettent de récolter des fonds pour des projets de services sociaux.

📱 Story Share Social

Les supporters partagent des histoires de clients inspirantes sur les médias sociaux, invitant à faire des dons pour débloquer des contenus bonus et financer des services.

🎶 Park Concert for Care

Organiser un concert d'été en plein air dans le parc avec des groupes locaux ; les ventes de billets et les concessions profitent aux programmes de services sociaux.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 services gratuits Services sociaux idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites agence de services sociaux idées de collecte de fonds

Principales subventions pour services sociaux en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre organisme de services sociaux. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions destinées à améliorer les services de proximité pour les survivants de la violence domestique, de la violence dans les fréquentations, des agressions sexuelles et du harcèlement criminel

Département de la justice des États-Unis, Office on Violence Against Women (OVW) (Bureau de lutte contre la violence à l'égard des femmes)

Non spécifié

Ce programme soutient les programmes qui fournissent des services aux survivants de la violence domestique, de la violence dans les fréquentations, de l'agression sexuelle et du harcèlement. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 5 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Exercice 2025 Programme de logement transitoire

Département américain de la santé et des services sociaux (HHS)

Non spécifié

Ce programme finance des programmes offrant des services de logement transitoire pour les jeunes. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 23 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour services sociaux

La Fondation Hearst

Non spécifié

Soutient des initiatives de service social avec une date limite de dépôt des candidatures en continu.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions nationales

Fondation Ben & Jerry's

Non spécifié

Elle soutient l'activisme de base en matière de changement social. Les candidatures pour 2025 seront disponibles à partir du 1er novembre 2024.

Postuler

En savoir plus agence de services sociaux subventions

Principales entreprises qui font des dons aux Services sociaux en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre organisme de services sociaux ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte et de registres dans le cadre de son programme Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Wells Fargo

soutient des organisations axées sur la santé financière, l'accessibilité au logement et le développement communautaire par le biais de son programme de dons à la communauté.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Google

Fournit un accès gratuit aux outils Google et des subventions publicitaires aux organisations à but non lucratif par l'intermédiaire de Google pour les organisations à but non lucratif.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Microsoft

Offre des logiciels à prix réduit, des subventions technologiques et des services en nuage aux organisations à but non lucratif par le biais de son programme Tech for Social Impact.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les services sociaux ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les organisations de services sociaux ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous maintenons ce modèle grâce aux pourboires optionnels des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à dépenser chaque dollar pour ce qui compte vraiment.

Les services sociaux peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter la dîme ou les cotisations des membres ?

Absolument ! Les services sociaux peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dîmes, les contributions des membres, vendre des billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents sans aucun frais. Les fonds collectés sont entièrement consacrés à votre mission communautaire.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les services sociaux peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les organisations de services sociaux peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris la collecte de fonds de pair à pair, les événements à billets comme les dîners de charité ou le théâtre communautaire, et les programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Ces outils sont conçus pour s'intégrer de manière transparente à vos efforts existants.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services sociaux ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite adaptée aux services sociaux. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui prélèvent une partie de vos fonds, le modèle de Zeffy garantit que toutes les contributions des donateurs soutiennent entièrement votre mission, renforçant ainsi la confiance des donateurs et stimulant votre cause.

Comment obtenir un financement pour...

Lions Clubs
Jardins communautaires
Logement de transition pour les femmes
YMCA
Services de pompiers volontaires
Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme
Les crèches et les garderies
Les vétérans
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Refuges pour les victimes de violences domestiques
Refuges pour femmes
Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
Habitat pour l'humanité
Clubs d'action communautaire
Clubs Kiwanis
Clubs Rotary
Initiatives en matière de logement abordable
Programmes de formation professionnelle
Organisations de recherche et de sauvetage
Services d'aide aux victimes
Centres communautaires
Établissements de vie assistée pour personnes âgées
Accueil familial et agences de protection de l'enfance
Refuges pour sans-abri
Banques alimentaires
Services à la personne

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.