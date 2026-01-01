Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre organisme de services sociaux.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏠 25 nuits d'hébergement d'urgence

Assurer la sécurité des familles vulnérables et les mettre à l'abri de la rue

‍

🥫 500 kits d'épicerie

Assurer la sécurité alimentaire des membres de la communauté dans le besoin

‍

🗣️ 50 séances de conseil

Fournir un soutien vital en matière de santé mentale aux personnes en situation de crise

‍

🛍️ 100 kits d'hygiène

Rétablir la dignité et les soins de base pour les personnes en situation d'exclusion liée au logement

‍

📚 Un mois de tutorat après l'école pour 20 enfants

Construire un avenir meilleur grâce à un soutien pédagogique personnalisé