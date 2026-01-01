data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de dons pour l'aide d'urgence
Lancez une campagne de dons en ligne pour répondre aux besoins urgents de la communauté à l'aide d'un simple formulaire de don. Le traitement sans frais garantit que chaque dollar est directement affecté à l'aide d'urgence et aux services de soutien.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Cercle de soutien aux soins communautaires
Renforcez votre soutien mensuel en encourageant les donateurs à s'inscrire à des services de soins continus. Les dons récurrents permettent de financer de manière régulière les programmes alimentaires, les conseils et la gestion des dossiers.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Voices for Change - Collecte de fonds par les pairs
Permettez aux bénévoles et aux bénéficiaires de partager leurs histoires personnelles et de collecter des fonds pour des programmes spécifiques. Les pages peer-to-peer amplifient votre portée et multiplient les dons par le biais des réseaux communautaires.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Événement communautaire "Walk for Warmth" (Marche pour la chaleur)
Organisez une marche avec billets pour collecter des fonds et sensibiliser le public aux problèmes des sans-abri. La vente de billets en ligne et le suivi des participants facilitent la gestion de l'événement.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="raffle"
Tirage au sort des fournitures scolaires
Stimulez l'engagement des donateurs et financez des fournitures scolaires essentielles en offrant des participations à des tirages au sort pour des lots de cadeaux. Une tombola en ligne stimule l'enthousiasme et les recettes sans frais cachés.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="store"
Boutique du marché de la compassion
Choisissez des produits de marque ou des objets d'artisanat donnés pour les vendre dans votre boutique en ligne et soutenir des programmes de formation professionnelle. Chaque achat finance des ateliers professionnels et des services communautaires.
data-usecase-cta="store"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏠 25 nuits d'hébergement d'urgence
Assurer la sécurité des familles vulnérables et les mettre à l'abri de la rue
🥫 500 kits d'épicerie
Assurer la sécurité alimentaire des membres de la communauté dans le besoin
🗣️ 50 séances de conseil
Fournir un soutien vital en matière de santé mentale aux personnes en situation de crise
🛍️ 100 kits d'hygiène
Rétablir la dignité et les soins de base pour les personnes en situation d'exclusion liée au logement
📚 Un mois de tutorat après l'école pour 20 enfants
Construire un avenir meilleur grâce à un soutien pédagogique personnalisé
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les services sociaux
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Services sociaux
🚶♀️ se mobilise pour apporter son soutien
Les participants comptabilisent les pas de l'été et obtiennent des sponsors pour chaque kilomètre afin de collecter des fonds pour les programmes de services sociaux locaux.
🏖️ Beach Clean & Care
Les bénévoles ramassent les déchets sur un rivage local, et les sponsors s'engagent à verser un montant par sac pour soutenir les services sociaux.
🎨 La craie au service de la communauté
Un festival de craie de quartier diffuse des messages encourageants sur les trottoirs ; les donateurs s'engagent pour chaque œuvre afin d'aider les familles dans le besoin.
🍦 Des sucettes glacées pour un but précis
Vendez des sucettes glacées faites maison dans des parcs ou lors d'événements communautaires ; ces friandises rafraîchissantes permettent de récolter des fonds pour des projets de services sociaux.
📱 Story Share Social
Les supporters partagent des histoires de clients inspirantes sur les médias sociaux, invitant à faire des dons pour débloquer des contenus bonus et financer des services.
🎶 Park Concert for Care
Organiser un concert d'été en plein air dans le parc avec des groupes locaux ; les ventes de billets et les concessions profitent aux programmes de services sociaux.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 services gratuits Services sociaux idées de collecte de fonds
Principales subventions pour services sociaux en 2025
Subventions destinées à améliorer les services de proximité pour les survivants de la violence domestique, de la violence dans les fréquentations, des agressions sexuelles et du harcèlement criminel
Département de la justice des États-Unis, Office on Violence Against Women (OVW) (Bureau de lutte contre la violence à l'égard des femmes)
Non spécifié
Ce programme soutient les programmes qui fournissent des services aux survivants de la violence domestique, de la violence dans les fréquentations, de l'agression sexuelle et du harcèlement. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 5 août 2025.
Exercice 2025 Programme de logement transitoire
Département américain de la santé et des services sociaux (HHS)
Non spécifié
Ce programme finance des programmes offrant des services de logement transitoire pour les jeunes. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 23 juillet 2025.
Subventions pour services sociaux
La Fondation Hearst
Non spécifié
Soutient des initiatives de service social avec une date limite de dépôt des candidatures en continu.
Subventions nationales
Fondation Ben & Jerry's
Non spécifié
Elle soutient l'activisme de base en matière de changement social. Les candidatures pour 2025 seront disponibles à partir du 1er novembre 2024.
Principales entreprises qui font des dons aux Services sociaux en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte et de registres dans le cadre de son programme Spark Good.
Wells Fargo
soutient des organisations axées sur la santé financière, l'accessibilité au logement et le développement communautaire par le biais de son programme de dons à la communauté.
Fournit un accès gratuit aux outils Google et des subventions publicitaires aux organisations à but non lucratif par l'intermédiaire de Google pour les organisations à but non lucratif.
Microsoft
Offre des logiciels à prix réduit, des subventions technologiques et des services en nuage aux organisations à but non lucratif par le biais de son programme Tech for Social Impact.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les services sociaux ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les organisations de services sociaux ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous maintenons ce modèle grâce aux pourboires optionnels des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à dépenser chaque dollar pour ce qui compte vraiment.
Les services sociaux peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter la dîme ou les cotisations des membres ?
Absolument ! Les services sociaux peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dîmes, les contributions des membres, vendre des billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents sans aucun frais. Les fonds collectés sont entièrement consacrés à votre mission communautaire.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les services sociaux peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les organisations de services sociaux peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris la collecte de fonds de pair à pair, les événements à billets comme les dîners de charité ou le théâtre communautaire, et les programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Ces outils sont conçus pour s'intégrer de manière transparente à vos efforts existants.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services sociaux ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite adaptée aux services sociaux. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui prélèvent une partie de vos fonds, le modèle de Zeffy garantit que toutes les contributions des donateurs soutiennent entièrement votre mission, renforçant ainsi la confiance des donateurs et stimulant votre cause.