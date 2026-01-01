Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre jardin communautaire - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les jardins communautaires, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Community Gardens

Collecte de fonds à tarif zéro pour les jardins communautaires

Zeffy aide les jardins communautaires à collecter des fonds

Les jardins communautaires utilisent Zeffy pour tout financer, du parrainage de lits à l'adhésion à des guildes, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

L'élan de croissance du printemps

Lancez une campagne de dons spécifique à la saison avec un formulaire personnalisé pour financer de nouveaux lits, outils et ateliers dans votre jardin communautaire. Montrez aux donateurs comment leurs dons aident les jeunes pousses à prospérer.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Cercle mensuel des intendants du jardin

Invitez les sympathisants à s'engager à faire des dons mensuels pour assurer la santé du sol, l'entretien de l'irrigation et les programmes éducatifs tout au long de l'année. Des revenus récurrents fiables permettent à votre jardin de continuer à se développer.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Collecte de fonds pour les pairs Plantons un rang

Permettre aux bénévoles et aux membres de la communauté de créer des pages de collecte de fonds personnelles qui parrainent des plates-bandes ou des rangées de plantation individuelles. Tirer parti des réseaux pour élargir la portée et l'engagement.

data-usecase-icon="event"

Billets pour le Community Harvest Festival

Vendez des billets pour votre festival des récoltes d'automne, avec des démonstrations de cuisine, de la musique live et des dégustations de produits locaux. Suivez en toute transparence les RSVP et les informations sur les participants pour organiser un événement mémorable.

data-usecase-icon="store"

Boutique en ligne Sprouts & Seeds

Proposez des semis, des sacs de marque et des outils de jardinage dans une boutique en ligne afin de collecter des fonds pour l'amendement des sols et l'agrandissement des parcelles. Grâce aux ventes 100 % gratuites, chaque achat compte.

data-usecase-icon="adhésion"

Club des membres de la Guilde des jardins

Créez des niveaux d'adhésion qui donnent accès à des ateliers exclusifs, à des réservations de parcelles à l'avance et à des événements réservés aux membres. Construire un soutien à long terme et approfondir les liens avec la communauté.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre jardin communautaire.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🌱 1 000 plants biologiques

Donner à chaque parcelle une bonne longueur d'avance pour qu'elle fleurisse tout au long de la saison

🍅 500 paquets de semences traditionnelles

Permettre aux familles de planter chez elles des produits délicieux et riches en nutriments

💧 10 réservoirs d'eau de pluie

Capter de l'eau propre et gratuite pour garder les jardins luxuriants pendant les périodes de sécheresse

🛠️ 5 kits d'outils pour les bénévoles

Veiller à ce que chacun dispose du matériel adéquat pour s'investir et progresser ensemble

📚 8 cours pratiques de jardinage

Donner aux voisins les moyens d'acquérir les compétences nécessaires pour cultiver la nourriture et la communauté

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les jardins communautaires

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Jardins communautaires

🍽️ Pop-Up du jardin à la table

Organisez un dîner de la ferme à la table dans le jardin. La vente de billets permet de financer des projets de culture, tandis que les invités savourent des produits frais et de la musique locale.

📸 Concours de photos sur les jardins d'été

Les participants paient pour partager des photos de leur jardin. Le public vote par le biais de petits dons. Les meilleures photos gagnent des prix sur le thème du jardin et stimulent l'engagement.

🌱 Vente de kits de semis DIY

Vente en ligne de kits de semis ou d'herbes aromatiques de marque. Chaque achat permet de financer des parcelles de jardin et d'offrir aux sympathisants une expérience pratique de plantation.

🏃 Bloom & Grow Fun Run

Une course de 3 km pour toute la famille à travers les voies vertes de la région. Les frais d'inscription et les parrainages permettent de financer l'expansion du jardin communautaire.

🎥 Happy Hour du jardin virtuel

Réunion en ligne payante avec visite du jardin en direct, questions-réponses avec les producteurs et décoration de mini-plantes à réaliser soi-même. Permet de créer une communauté et de collecter des fonds.

🍉 Sunset Harvest Social

Une soirée dans le jardin avec des dégustations de produits frais de la ferme, un bar à smoothies et de la musique acoustique. La vente de billets permet d'augmenter les fonds et les liens avec la communauté.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 jardins communautaires gratuits Jardins communautaires idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites jardin communautaire idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Jardins communautaires en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre jardin communautaire. Ces options sont un excellent point de départ.

Mini-subvention pour les jardins communautaires du comté de Prince George

Chesapeake Bay Trust / Comté de Prince George, Département de l'environnement

Jusqu'à 9 500

Ce programme soutient la création et l'expansion de jardins communautaires utilisant des pratiques régénératives. Les demandes sont acceptées sur une base continue jusqu'à épuisement des fonds.

Postuler

Micro-subvention "Love Your Block

Bmore Beautiful (Baltimore City)

$500-$1,500

Le programme soutient les efforts d'embellissement des petites communautés. Les candidatures seront ouvertes en juillet 2025 et la date limite sera annoncée ultérieurement.

Postuler

Subventions aux projets communautaires de Plant America

National Garden Clubs, Inc.

Jusqu'à 2 000

Les candidatures sont ouvertes du 1er avril au 15 octobre 2025 pour les projets de l'année suivante.

Postuler

Mini-subventions NRPA

Association nationale des parcs et loisirs (NRPA)

Jusqu'à 10 000

Fournir jusqu'à 10 000 $ pour des projets sans contrepartie, avec une date limite fixée au 25 juillet 2025.

Postuler

En savoir plus jardin communautaire subventions

Principales entreprises qui font des dons à jardins communautaires en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre jardin communautaire ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

Walmart

soutient les initiatives communautaires locales et les organisations à but non lucratif par le biais de subventions et de programmes.

Prendre contact

Ensemble, nous grandissons

Facilite les parrainages et les partenariats d'entreprises pour les projets de jardins communautaires.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les jardins communautaires ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les jardins communautaires ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous maintenons la gratuité grâce aux pourboires optionnels des généreux donateurs qui soutiennent notre mission en aidant chaque dollar à aller vers votre projet de jardin communautaire. Vraiment, il n'y a pas de piège !

Les jardins communautaires peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Oui, les jardins communautaires peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons, tels que des dons généraux, des ventes de billets pour des événements, et même mettre en place des dons récurrents, le tout totalement gratuitement. Chaque dollar donné est directement affecté à l'entretien de votre jardin et à la croissance de votre communauté.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les jardins communautaires peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les jardins communautaires peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, telles que des collectes de fonds de pair à pair où les supporters peuvent collecter des fonds en ligne, des événements avec billets pour faire participer la communauté, et des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Ces outils vous aident à cultiver des ressources pour votre jardin sans perdre une partie de vos dons en frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les jardins communautaires ?

Zeffy se distingue comme étant la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les jardins communautaires. Alors que d'autres outils prétendent être gratuits mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que chaque centime collecté va directement à votre jardin, ce qui favorise la confiance entre les donateurs et maximise votre impact.

Ready to fundraise with zero fees?

