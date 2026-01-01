Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les jardins communautaires ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les jardins communautaires ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous maintenons la gratuité grâce aux pourboires optionnels des généreux donateurs qui soutiennent notre mission en aidant chaque dollar à aller vers votre projet de jardin communautaire. Vraiment, il n'y a pas de piège !

Les jardins communautaires peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Oui, les jardins communautaires peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons, tels que des dons généraux, des ventes de billets pour des événements, et même mettre en place des dons récurrents, le tout totalement gratuitement. Chaque dollar donné est directement affecté à l'entretien de votre jardin et à la croissance de votre communauté.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les jardins communautaires peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les jardins communautaires peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, telles que des collectes de fonds de pair à pair où les supporters peuvent collecter des fonds en ligne, des événements avec billets pour faire participer la communauté, et des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Ces outils vous aident à cultiver des ressources pour votre jardin sans perdre une partie de vos dons en frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les jardins communautaires ?

Zeffy se distingue comme étant la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les jardins communautaires. Alors que d'autres outils prétendent être gratuits mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que chaque centime collecté va directement à votre jardin, ce qui favorise la confiance entre les donateurs et maximise votre impact.