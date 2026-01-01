Collecte de fonds sans frais pour les services d'aide aux victimes

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre service d'aide aux victimes.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🛋️ 50 séances de conseil individuel

pour que les survivants reçoivent un soutien personnalisé dans leur parcours de guérison

🏠 100 nuits d'hébergement d'urgence

veiller à ce que les survivants disposent d'un refuge sûr pour se reposer et se reconstruire

📞 250 heures d'ouverture du service d'assistance téléphonique en cas de crise

maintenir notre ligne de vie ouverte lorsque les survivants demandent de l'aide

🎓 5 ateliers tenant compte des traumatismes

pour que les survivants apprennent à faire face à la situation et à reprendre leur vie en main

🛡️ 500 kits de sécurité pour les survivants

fournir des produits de première nécessité pour rétablir la confiance et la sécurité