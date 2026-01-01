Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre service d'aide aux victimes - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les services d'aide aux victimes, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Victim Aid Services

Collecte de fonds sans frais pour les services d'aide aux victimes

Comment Zeffy aide les services d'aide aux victimes à collecter des fonds

Les services d'aide aux victimes utilisent Zeffy pour tout financer, du fonds de secours d'urgence à la boutique de soutien aux survivants, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancement du Fonds d'aide d'urgence

Apportez un soutien immédiat aux besoins urgents des victimes, tels que les soins médicaux ou un logement sûr, grâce à un formulaire de don simple et personnalisable - aucun frais n'est prélevé, ce qui signifie que davantage d'aide parvient aux survivants.

Créer un cercle de soutien Don mensuel

Créer un financement stable grâce à des dons récurrents qui soutiennent les programmes de conseil, d'assistance juridique et d'hébergement pour les survivants tout au long de l'année.

Courir pour la résilience 5K de pair à pair

Permettre aux sympathisants de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour une marche/course de 5 km, afin de sensibiliser le public et de recueillir des fonds essentiels pour les services aux victimes grâce à l'engagement de la communauté.

Accueillir le gala annuel d'autonomisation

Vendez en ligne des billets pour un dîner officiel de collecte de fonds et une conférence, afin de maximiser la participation et les contributions tout en couvrant les coûts sans frais.

Organiser une vente aux enchères silencieuse d'œuvres d'art de guérison

Invitez des artistes locaux à offrir des œuvres et organisez une vente aux enchères silencieuse pour mobiliser votre communauté et financer des thérapies et des groupes de soutien pour les survivants.

Ouvrir le magasin de soutien aux survivants

Proposer en ligne des T-shirts, des bracelets et d'autres articles de marque, dont les recettes financent directement les centres de soutien et les programmes de défense des droits.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre service d'aide aux victimes.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🛋️ 50 séances de conseil individuel

pour que les survivants reçoivent un soutien personnalisé dans leur parcours de guérison

🏠 100 nuits d'hébergement d'urgence

veiller à ce que les survivants disposent d'un refuge sûr pour se reposer et se reconstruire

📞 250 heures d'ouverture du service d'assistance téléphonique en cas de crise

maintenir notre ligne de vie ouverte lorsque les survivants demandent de l'aide

🎓 5 ateliers tenant compte des traumatismes

pour que les survivants apprennent à faire face à la situation et à reprendre leur vie en main

🛡️ 500 kits de sécurité pour les survivants

fournir des produits de première nécessité pour rétablir la confiance et la sécurité

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Services d'aide aux victimes

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Services d'aide aux victimes

👣 Empowerment Walkathon

Les participants marchent 3 miles, rassemblent des sponsors, célèbrent les survivants et collectent des fonds pour les services d'aide aux victimes.

📱 #ShareHope Social Challenge

Les sympathisants affichent quotidiennement des messages d'espoir, partagent des histoires de survivants, invitent leurs amis à faire des dons, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique aux services d'aide aux victimes.

🌙 Soirée cinéma Stars & Stories

Projection en plein air présentant les parcours de survivants ; la vente de billets, les concessions et les tombolas financent les programmes de conseil et de sécurité en matière de traumatismes.

🌺 Salon estival de l'autosoin

Salon du bien-être proposant du yoga, de l'art-thérapie et des vendeurs locaux ; les recettes des billets et des parrainages financent les soins de santé mentale pour les victimes de la violence.

🎨 Vente aux enchères de la fresque de l'espoir

Journée communautaire de peinture murale ; vente aux enchères d'impressions et d'œuvres d'art afin de collecter des fonds pour des programmes de conseil en traumatologie et d'autonomisation des survivants.

🍧 Soirée glaces Cool Kindness

Soirée glaces avec des partenaires locaux ; les dons et les parrainages de la communauté permettent de financer des ateliers sur la sécurité et le soutien aux survivants.

Principales subventions pour Services d'aide aux victimes en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre service d'aide aux victimes. Ces options constituent un excellent point de départ.

Programme de subventions visant à prévenir et à combattre la violence domestique, la violence dans les fréquentations, les agressions sexuelles, le harcèlement et la traite des êtres humains à des fins sexuelles à l'encontre des enfants et des jeunes

Département de la justice des États-Unis, Office on Violence Against Women (OVW) (Bureau de lutte contre la violence à l'égard des femmes)

Non spécifié

Ce programme soutient des programmes visant à prévenir et à combattre la violence à l'encontre des enfants et des jeunes, avec une date limite fixée au 2 juillet 2025.

Postuler

Initiative visant à améliorer les enquêtes et les poursuites en matière de violence domestique, de violence dans les fréquentations, d'agression sexuelle et de harcèlement (EIP)

Département de la justice des États-Unis, Office on Violence Against Women (OVW) (Bureau de lutte contre la violence à l'égard des femmes)

Non spécifié

L'objectif est d'améliorer les enquêtes et les poursuites en matière de violence domestique, de violence dans les fréquentations, d'agression sexuelle et de harcèlement, avec une date limite fixée au 10 juillet 2025.

Postuler

Subventions visant à impliquer les hommes et les jeunes dans la prévention de la violence domestique, de la violence dans les fréquentations, des agressions sexuelles et du harcèlement criminel Programme

Département de la justice des États-Unis, Office on Violence Against Women (OVW) (Bureau de lutte contre la violence à l'égard des femmes)

Non spécifié

Finance des programmes visant à impliquer les hommes et les jeunes dans la prévention de diverses formes de violence, avec une date limite fixée au 10 juillet 2025.

Postuler

Appel d'offres pour l'aide à l'impact sur les victimes

Portail des subventions de la Californie

1 million de dollars par an pour deux mandats (2 millions de dollars au total)

Elle distribue un million de dollars par an à des organisations à but non lucratif éligibles pour financer des initiatives ayant un impact sur les victimes. Les demandes doivent être déposées avant le 12 mai 2025.

Postuler

En savoir plus service d'aide aux victimes subventions

Principales entreprises qui font des dons à Services d'aide aux victimes en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre service d'aide aux victimes ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

Walmart

Soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte et de registres.

Prendre contact

Pomme

Elle soutient l'éducation et les initiatives communautaires par le biais de subventions et de programmes.

Prendre contact

Meta (Facebook)

soutient les organisations à but non lucratif en leur fournissant des outils, des ressources et des fonds pour les aider à accomplir leur mission.

Prendre contact

Groupe Match (Match.com)

Soutenir les initiatives communautaires et sociales par le biais de subventions et de l'engagement des employés.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les services d'aide aux victimes ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les services d'aide aux victimes ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts surprises. Nous sommes soutenus par les dons facultatifs des donateurs qui souhaitent que vos frais de collecte de fonds restent inchangés. C'est ainsi que vous gardez chaque dollar collecté !

Les services d'aide aux victimes peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons pour des besoins spécifiques ?

Absolument ! Les services d'aide aux victimes peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour des campagnes spécifiques telles que des fonds d'aide d'urgence, des collectes de dons annuelles ou des initiatives de soutien communautaire. Qu'il s'agisse de dons uniques, de billets d'événements ou de dons mensuels, aucun frais n'est prélevé.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les services d'aide aux victimes peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les services d'aide aux victimes peuvent lancer une large gamme de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les bénévoles partagent votre cause avec leur réseau, organisez des événements avec billets pour impliquer votre communauté, ou établissez des programmes de dons récurrents pour un soutien durable. Zeffy prend tout cela en charge sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services d'aide aux victimes ?

Zeffy est le meilleur choix pour les services d'aide aux victimes car il s'agit de la seule plateforme véritablement sans frais et 100% gratuite. Contrairement à d'autres qui peuvent avoir des frais cachés, nous garantissons que chaque dollar que vous collectez soutient directement votre mission - pas de petits caractères, pas de frais, juste une collecte de fonds sincère.

