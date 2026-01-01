Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Établissements d'aide à la vie autonome pour personnes âgées

🍦 Scoop for Seniors (en anglais)

Dégustez une glace payante avec des personnes âgées sur la pelouse de l'établissement. Les familles se rencontrent et les dons permettent de financer les activités et les programmes sociaux des résidents.

🌻 Garden Stroll Fundraiser

Parrainez une promenade guidée dans les jardins en été, animée par des résidents. La vente des billets permet de financer la thérapie horticole et les projets de plein air de l'établissement.

🎥 Cinéma sous les étoiles

Projection de films classiques en plein air sur la pelouse. La vente des billets et les recettes des rafraîchissements permettent d'augmenter les budgets de divertissement des personnes âgées tout au long de la saison.

👟 Steps for Smiles (en anglais)

Faites le point sur vos pas de l'été avec vos amis dans le cadre d'un défi amical. Les sponsors s'engagent pour chaque kilomètre afin de soutenir les programmes de remise en forme et de bien-être des seniors.

📸 Les souvenirs en point de mire

Les participants soumettent des photos d'été avec des personnes âgées qui leur sont chères pour participer au concours. Les frais de participation et les votes du public permettent de collecter des fonds pour les activités de soins de la mémoire.

🎶 Sérénade d'été

Des musiciens locaux se produisent dans un parc proche de l'établissement. La vente de billets et les dons sur place permettent de financer des événements sociaux et le bien-être des résidents.

