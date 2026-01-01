Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre établissement d'hébergement - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les établissements d'aide à la vie autonome, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Senior Assisted Living Facilities

Collecte de fonds à taux zéro pour les établissements d'aide à la vie autonome pour personnes âgées

Comment Zeffy aide les établissements d'hébergement pour personnes âgées à collecter des fonds

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées utilisent Zeffy pour tout financer, du fonds de confort des résidents à la vente aux enchères silencieuse des Artisans, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Parrainer un fonds de confort pour les résidents

Invitez les donateurs à soutenir les équipements essentiels - aides à la mobilité, linge douillet, fournitures pour les activités - par le biais d'un formulaire en ligne dédié, pour des dons transparents et axés sur l'impact.

Cercle des donateurs mensuels de Comfort & Care

Cultiver un soutien fiable en invitant les donateurs à s'engager à faire des dons mensuels, assurant ainsi un financement régulier des programmes de bien-être et de l'entretien des installations tout au long de l'année.

Marche pour la mémoire Collecte de fonds pour les pairs

Permettre aux bénévoles de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de recueillir des parrainages pour une marche communautaire qui bénéficie directement aux programmes de soins de la mémoire.

Dîner de gala de la récolte d'automne

Vendez des billets pour votre élégant gala d'automne afin de collecter des fonds pour les activités des résidents, suivez les RSVP, les places et les besoins alimentaires, le tout sans frais.

Tombola pour l'embellissement des jardins

Offrez des billets de tombola pour avoir une chance de gagner un panier-cadeau de première qualité ou des accessoires de jardinage - engageant ainsi les partisans tout en finançant les améliorations des espaces extérieurs.

Vente aux enchères silencieuse "Artisans pour une cause

Organisez une vente aux enchères silencieuse d'objets artisanaux et d'œuvres d'art offerts par des résidents et des artistes locaux, en encourageant la concurrence pour financer des programmes créatifs.

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre établissement de soins de longue durée.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🦽 5 fauteuils roulants électriques

Les résidents peuvent ainsi explorer les espaces intérieurs et extérieurs avec indépendance et dignité.

🍲 1 000 repas nutritifs

Veiller à ce que chaque résident bénéficie chaque jour d'un repas chaud et équilibré

10 semaines d'ateliers d'art-thérapie

Stimuler la créativité, l'engagement et le bien-être émotionnel de 25 résidents

📱 25 tablettes pour les appels vidéo

Maintenir les liens familiaux et le moral des troupes, même à distance

🏡 Un sentier de jardin accessible et des bancs

Créer un espace extérieur sûr et serein pour prendre l'air et se rencontrer

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Établissements d'aide à la vie autonome pour personnes âgées

🍦 Scoop for Seniors (en anglais)

Dégustez une glace payante avec des personnes âgées sur la pelouse de l'établissement. Les familles se rencontrent et les dons permettent de financer les activités et les programmes sociaux des résidents.

🌻 Garden Stroll Fundraiser

Parrainez une promenade guidée dans les jardins en été, animée par des résidents. La vente des billets permet de financer la thérapie horticole et les projets de plein air de l'établissement.

🎥 Cinéma sous les étoiles

Projection de films classiques en plein air sur la pelouse. La vente des billets et les recettes des rafraîchissements permettent d'augmenter les budgets de divertissement des personnes âgées tout au long de la saison.

👟 Steps for Smiles (en anglais)

Faites le point sur vos pas de l'été avec vos amis dans le cadre d'un défi amical. Les sponsors s'engagent pour chaque kilomètre afin de soutenir les programmes de remise en forme et de bien-être des seniors.

📸 Les souvenirs en point de mire

Les participants soumettent des photos d'été avec des personnes âgées qui leur sont chères pour participer au concours. Les frais de participation et les votes du public permettent de collecter des fonds pour les activités de soins de la mémoire.

🎶 Sérénade d'été

Des musiciens locaux se produisent dans un parc proche de l'établissement. La vente de billets et les dons sur place permettent de financer des événements sociaux et le bien-être des résidents.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Établissements de vie assistée pour personnes âgées idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Établissements d'aide à la vie autonome pour personnes âgées en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre établissement de soins de longue durée. Ces options constituent un excellent point de départ.

Programme de subventions et de prêts directs pour les équipements collectifs

Développement rural de l'USDA

Varie en fonction du projet et du lieu

Fournit un financement abordable pour développer des installations communautaires essentielles, y compris des résidences-services, dans les zones rurales ; les demandes sont acceptées tout au long de l'année.

Subventions de la loi sur les personnes âgées (Older Americans Act)

Administration for Community Living (ACL) / Département américain de la santé et des services sociaux (HHS)

Plus de 1,1 milliard de dollars distribués pour l'exercice 2025

Finance des services essentiels pour les personnes âgées et les personnes handicapées, notamment la nutrition et l'aide à la vie quotidienne, le financement de l'exercice 2025 étant en cours de déblocage.

Bourse Live Well at Home

Département de la santé et des services sociaux du Minnesota

Non spécifié

Soutient les services permettant aux personnes âgées du Minnesota de vivre au sein de la communauté.

En savoir plus établissement de vie assistée subventions

Principales entreprises qui font des dons à Établissements d'aide à la vie autonome pour personnes âgées en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre établissement de soins de longue durée ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient diverses organisations à but non lucratif, notamment dans le domaine des services communautaires, par le biais de ses programmes Spark Good et de subventions locales.

Medline Industries

soutient le secteur de l'hébergement des personnes âgées et des soins de longue durée en parrainant des associations sectorielles.

Assemblée Santé

soutient le secteur de l'hébergement des personnes âgées et des soins de longue durée en parrainant des associations sectorielles.

Carefeed

soutient le secteur de l'hébergement des personnes âgées et des soins de longue durée en parrainant des associations sectorielles.

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les résidences-services ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les résidences-services ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous sommes en mesure de maintenir cette gratuité grâce aux conseils facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission de permettre à des organisations comme la vôtre de conserver chaque dollar. C'est aussi simple que cela - pas de piège !

Les résidences-services pour personnes âgées peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Certainement ! Les résidences-services peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons, y compris des dons généraux, des ventes de billets pour des événements, et même mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Cela signifie que chaque dollar donné est directement affecté aux besoins et aux initiatives de votre établissement.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les résidences-services peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les établissements de soins pour personnes âgées peuvent mener une large gamme de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse d'organiser des collectes de fonds de pair à pair, d'accueillir des événements payants ou de mettre en place des programmes de dons récurrents, Zeffy dispose des outils nécessaires pour gérer vos activités de collecte de fonds sans coût supplémentaire.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les résidences-services. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui ont des frais cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur les dons collectés. Cela permet de consacrer davantage de fonds aux soins de vos résidents, à l'établissement d'une relation de confiance avec vos donateurs et au soutien de la mission de votre établissement.

