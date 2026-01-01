Collecte de fonds à taux zéro pour les familles d'accueil et les agences de protection de l'enfance

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Agences de placement familial et de protection de l'enfance

🎥 Histoires4Kids Live Readathon

Invitez vos sympathisants à participer à un marathon de lecture en direct - promettez une minute de lecture pour stimuler l'alphabétisation, divertir les enfants et financer des services de placement en famille d'accueil d'une importance cruciale.

🚴 Spin4Hope Virtual Bike Challenge (Défi vélo virtuel)

Les cyclistes de tous niveaux enregistrent les kilomètres parcourus pendant l'été, s'engagent à respecter le nombre de kilomètres parcourus et suivent leurs progrès en ligne, ce qui permet à la communauté de se remettre en forme tout en collectant des fonds pour les programmes de protection de l'enfance.

🍦 ScoopUp Smiles Ice Cream Social

Organisez une dégustation de crème glacée avec des vendeurs locaux : chaque boule donnée rafraîchit les invités et permet de financer des activités estivales pour les enfants placés en famille d'accueil.

🎨 Art4Impact Vente aux enchères d'œuvres d'art en ligne

Les amateurs d'art enchérissent en ligne pour gagner des œuvres tout en finançant directement des programmes créatifs pour les enfants placés en famille d'accueil.

💦 Summer Splash Bash

Un festival de l'eau pour toute la famille - l'entrée est payante et des stations d'éclaboussures sponsorisées inondent les invités de joie tout en collectant des fonds pour des services vitaux de protection de l'enfance.

📦 CareKit Giveback Drive

Lancer un registre en ligne de Summer CareKit où les donateurs envoient des articles de première nécessité pour l'été - sacs à dos, crème solaire, livres - afin de permettre aux jeunes en famille d'accueil d'avoir accès à des fournitures essentielles.

