Collecte de fonds à taux zéro pour les familles d'accueil et les agences de protection de l'enfance

Collecte de kits de soins d'urgence
Collectez des fonds pour assembler des kits de soins essentiels pour les enfants placés en famille d'accueil, en leur fournissant des vêtements, des articles de toilette et des articles de confort. Un formulaire dédié permet aux donateurs de contribuer facilement et de voir leur impact immédiatement.
Cercle de soutien Don mensuel
Créez une communauté de donateurs récurrents qui s'engagent à soutenir mensuellement les besoins permanents des familles d'accueil, garantissant ainsi un financement fiable des programmes de protection de l'enfance. L'automatisation des dons permet de réduire les contraintes administratives et d'assurer un financement durable des programmes.
Campagne de parrainage d'un frère ou d'une sœur
Permettre aux sympathisants de collecter des fonds au nom de groupes de frères et sœurs qui s'efforcent de rester ensemble dans un foyer d'accueil. Les pages de collecte de fonds de pair à pair permettent aux individus de partager leurs histoires personnelles et de rallier leurs amis à une cause qui leur tient à cœur.
Gala annuel de l'accueil familial
Organisez une élégante soirée de collecte de fonds comprenant un dîner, des orateurs invités et des témoignages de réussite afin d'impliquer les leaders de la communauté et les philanthropes. Les ventes de billets et les données relatives aux participants sont gérées en ligne de manière transparente.
Tirage au sort des cadeaux de Noël
Offrez des lots passionnants pendant les fêtes de fin d'année afin de collecter des fonds pour distribuer des cadeaux aux enfants pris en charge. La vente facile de billets de tombola numériques stimule la participation et l'esprit de fête.
Vente aux enchères silencieuse de colis de soins
Rassemblez des objets et des expériences pour une vente aux enchères silencieuse au profit de projets de collecte de colis de soins. Les enchérisseurs peuvent prévisualiser les articles en ligne et placer leurs enchères en toute commodité, ce qui maximise le potentiel de collecte de fonds.
🛋️ 25 séances de thérapie tenant compte des traumatismes
Pour que les enfants puissent guérir et développer leur résilience après des expériences difficiles
🧸 100 kits de soins d'urgence
Fournir du réconfort et des produits de base aux enfants en situation de crise
🎒 50 sacs à dos contenant des fournitures scolaires
Veiller à ce que chaque enfant placé en famille d'accueil commence l'année scolaire préparé et confiant
📚 200 livres adaptés à l'âge des enfants
Susciter l'imagination et l'apprentissage pendant les transitions
🤝 30 heures de mentorat
Associer les jeunes à des adultes bienveillants pour les guider et les soutenir.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Agences de placement familial et de protection de l'enfance
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Agences de placement familial et de protection de l'enfance
🎥 Histoires4Kids Live Readathon
Invitez vos sympathisants à participer à un marathon de lecture en direct - promettez une minute de lecture pour stimuler l'alphabétisation, divertir les enfants et financer des services de placement en famille d'accueil d'une importance cruciale.
🚴 Spin4Hope Virtual Bike Challenge (Défi vélo virtuel)
Les cyclistes de tous niveaux enregistrent les kilomètres parcourus pendant l'été, s'engagent à respecter le nombre de kilomètres parcourus et suivent leurs progrès en ligne, ce qui permet à la communauté de se remettre en forme tout en collectant des fonds pour les programmes de protection de l'enfance.
🍦 ScoopUp Smiles Ice Cream Social
Organisez une dégustation de crème glacée avec des vendeurs locaux : chaque boule donnée rafraîchit les invités et permet de financer des activités estivales pour les enfants placés en famille d'accueil.
🎨 Art4Impact Vente aux enchères d'œuvres d'art en ligne
Les amateurs d'art enchérissent en ligne pour gagner des œuvres tout en finançant directement des programmes créatifs pour les enfants placés en famille d'accueil.
💦 Summer Splash Bash
Un festival de l'eau pour toute la famille - l'entrée est payante et des stations d'éclaboussures sponsorisées inondent les invités de joie tout en collectant des fonds pour des services vitaux de protection de l'enfance.
📦 CareKit Giveback Drive
Lancer un registre en ligne de Summer CareKit où les donateurs envoient des articles de première nécessité pour l'été - sacs à dos, crème solaire, livres - afin de permettre aux jeunes en famille d'accueil d'avoir accès à des fournitures essentielles.
Principales subventions pour Agences de placement familial et de protection de l'enfance en 2025
Services résidentiels (foyer de groupe, refuge, foyer d'accueil transitoire) pour les enfants étrangers non accompagnés
Département américain de la santé et des services sociaux (HHS) / Administration pour les enfants et les familles (ACF)
Non spécifié
Soutient les services résidentiels pour les enfants étrangers non accompagnés ; délai non spécifié.
Fondation BCBSAZ pour l'avancement de la communauté et de la santé Manifestations caritatives
Fondation BCBSAZ
Non spécifié
Soutient les organisations qui bénéficient à la communauté et créent une Arizona plus saine ; ouvert le 1er janvier 2025 et fermé le 1er décembre 2025.
Subventions pour la lutte contre les abus et la négligence envers les enfants (CSFA 63)
Département des services sociaux de l'Illinois (IDHS)
De 67 477 $ à 541 059 $ pour l'exercice 2025
Soutient les programmes de lutte contre les abus et la négligence envers les enfants ; les montants des bourses pour l'exercice 2025 varient de 67 477 à 541 059 dollars.
Possibilités de subventions/contrats d'OCAP
Office of Child Abuse Prevention (OCAP) / California Department of Social Services (Département des services sociaux de Californie)
Non spécifié
Ce programme permet de financer la prévention des abus envers les enfants, les demandes étant actuellement acceptées.
Principales entreprises qui font des dons à Agences de placement familial et de protection de l'enfance en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et du programme Spark Good.
Favoriser l'amour
S'associe à des entreprises pour soutenir les enfants placés en famille d'accueil par des contributions financières, l'engagement des employés et des dons en nature.
Advokids
Propose des partenariats avec des entreprises pour soutenir leur travail visant à améliorer la vie des enfants dans le système californien de protection de l'enfance.
Programmes familiaux Casey
Elle se concentre sur la réduction en toute sécurité du besoin de placement en famille d'accueil et sur le renforcement des communautés, et comporte une section sur les partenariats.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les familles d'accueil et les agences de protection de l'enfance ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les familles d'accueil et les agences de protection de l'enfance. Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de traitement ou de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux conseils facultatifs des donateurs qui nous aident à soutenir notre mission. Il n'y a pas de piège : chaque dollar collecté reste affecté à votre cause.
Les organismes de placement familial et de protection de l'enfance peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons récurrents ?
Absolument ! Les organismes de placement familial et de protection de l'enfance peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons récurrents, des billets d'entrée à des événements, et plus encore, sans aucun frais. Cela signifie que chaque don soutient pleinement votre mission, qu'il s'agisse de contributions mensuelles ou de dons uniques.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les familles d'accueil et les agences de protection de l'enfance peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les organismes de placement familial et de protection de l'enfance peuvent lancer diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair, vendez des billets pour des événements ou mettez en place des programmes de dons récurrents. Zeffy fournit tous les outils dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds sans coûts supplémentaires.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organismes de placement familial et de protection de l'enfance ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les familles d'accueil et les agences de protection de l'enfance. Contrairement à d'autres, nous ne déduisons jamais de frais de vos dons, ce qui garantit que plus d'argent va directement à votre mission. Pas de petits caractères, juste plus de soutien pour votre cause.