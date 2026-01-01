data-usecase-icon="donation_form"
Collecte du Fonds juridique d'urgence
Lancez un appel ciblé pour couvrir les frais juridiques urgents et les formalités administratives des demandeurs d'asile nouvellement arrivés. Un formulaire simple d'une page permet aux donateurs de donner immédiatement lorsque les besoins sont les plus importants.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Programme de parrainage d'une famille de demandeurs d'asile
Invitez les sympathisants à s'engager dans des parrainages mensuels qui couvrent le logement, la nourriture et les cours de langue. Les dons récurrents garantissent un soutien stable et continu sans tracas administratifs.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Défi de l'ambassadeur communautaire
Permettez aux bénévoles et aux sympathisants de collecter des fonds en créant des pages personnelles et en rivalisant pour obtenir le plus grand nombre de soutiens. Les campagnes peer-to-peer élargissent votre portée grâce aux réseaux sociaux.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Billets pour le festival de l'accueil culturel
Organisez une fête mettant en valeur la nourriture, la musique et l'art des demandeurs d'asile et faites payer l'entrée. La vente de billets en ligne simplifie l'inscription et permet un suivi transparent des fonds collectés.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="store"
Marché de l'artisanat
Ouvrez une boutique en ligne proposant des articles faits main par des demandeurs d'asile, dont tous les bénéfices sont reversés à leur communauté. Une boutique intégrée simplifie la gestion des commandes et les ventes sans frais.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="adhésion"
Adhésion au Cercle des défenseurs
Créez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant des mises à jour exclusives, des possibilités de bénévolat et des rapports d'impact. Les cotisations des membres constituent une base de soutien fiable et renforcent l'engagement des donateurs.
data-usecase-cta="adhésion"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏠 60 nuits d'hébergement d'urgence
Offrir à une famille un endroit sûr pour dormir et guérir après avoir fui un conflit
⚖️ 50 heures d'assistance juridique
Veiller à ce que les demandeurs d'asile bénéficient du soutien d'experts pour s'y retrouver dans les demandes complexes
💬 25 cours de langue
Aider les nouveaux arrivants à gagner en confiance et en indépendance grâce à des compétences essentielles en anglais
🍲 500 repas nourrissants
Alimenter les familles afin qu'elles aient l'énergie nécessaire pour commencer à reconstruire leur vie.
🎒 20 kits de fournitures scolaires
Fournir aux enfants les outils dont ils ont besoin pour apprendre et se sentir accueillis dans leur nouvelle communauté
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
🍦 Crème glacée Welcome Fiesta
La communauté déguste des coupes glacées, écoute les histoires des demandeurs d'asile et fait un don par boule pour financer les programmes de langue et de réinstallation.
🍲 Cuisinez avec des recettes du monde entier
Cours de cuisine virtuel animé par des chefs réfugiés qui partagent des plats d'été traditionnels ; les participants font un don pour s'inscrire et aider à financer des ateliers de cuisine.
👟 Miles for New Beginnings (Miles pour un nouveau départ)
Les sympathisants s'engagent à marcher ou à courir des kilomètres en juin et en août, en obtenant des parrainages pour chaque kilomètre, afin de collecter des fonds pour des services essentiels destinés aux demandeurs d'asile.
🎬 Histoires sous les étoiles
Soirée cinéma en plein air avec projection de documentaires édifiants sur les demandeurs d'asile ; les ventes de billets et les concessions soutiennent l'aide juridique et les programmes communautaires.
Canvas of Hope Pop-Up (Toile de l'espoir)
Marché d'art estival présentant les œuvres des demandeurs d'asile ; les participants achètent des œuvres ou font des dons pour soutenir l'art-thérapie et les ateliers créatifs.
📸 Concours photo de l'été de l'espoir
Concours photo en ligne célébrant l'été et la solidarité ; les participants paient un droit de participation, la communauté vote par le biais de dons pour désigner les gagnants.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 groupes d'aide gratuits Groupes d'aide aux demandeurs d'asile idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes d'aide aux demandeurs d'asile en 2025
2025 Subvention pour la justice en matière d'immigration
Fonds de justice sociale
$25,000
Soutient le travail d'organisation communautaire ; date limite 17 avril 2025.
Demande de notes conceptuelles pour des programmes d'ONG en faveur des réfugiés en Jordanie pour l'exercice 2025 du MRP
Bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM)
Non spécifié
Recherche des initiatives qui font progresser la protection humanitaire des réfugiés, des demandeurs d'asile et/ou des apatrides ; date limite pour les notes conceptuelles : 28 février 2025.
2023 Programme de subventions locales pour l'EE
Agence pour la protection de l'environnement
Non spécifié
L'EPA prévoit d'accorder trois à cinq subventions de chacun de ses 10 bureaux régionaux, pour un total d'environ 30 à 35 subventions à l'échelle nationale. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.
2023 Programme de subventions locales pour l'EE
Agence pour la protection de l'environnement
Non spécifié
L'EPA prévoit d'accorder trois à cinq subventions de chacun de ses 10 bureaux régionaux, pour un total d'environ 30 à 35 subventions à l'échelle nationale. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.
Principales entreprises qui font des dons à Groupes d'aide aux demandeurs d'asile en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Corps d'accueil
Permet aux Américains d'aider les réfugiés à se réinstaller aux États-Unis en formant des groupes de parrainage et en collectant des fonds.
HIAS
Partenariat avec des entreprises qui s'engagent à résoudre les crises mondiales et locales liées aux réfugiés et à favoriser l'intégration sociale et économique.
Partenariat pour les réfugiés
Intégrer les réfugiés dans le marché du travail en les mettant en relation avec des emplois par l'intermédiaire d'un réseau de grandes entreprises.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile. Il n'y a aucun frais de plateforme ou de traitement. Nous maintenons cette gratuité grâce aux contributions facultatives des donateurs qui croient en la possibilité de soutenir votre mission. C'est tout - pas de piège.
Les groupes d'aide aux demandeurs d'asile peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les groupes d'aide aux demandeurs d'asile peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons ponctuels et récurrents, vendre des billets d'événements, et bien plus encore - le tout sans frais. Cela signifie que chaque dollar va directement à votre cause.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes d'aide aux demandeurs d'asile peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les groupes d'aide aux demandeurs d'asile peuvent lancer diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Accueillez des événements payants, organisez des collectes de fonds de pair à pair ou gérez des programmes de dons récurrents. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, les outils de Zeffy vous couvrent.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile ?
Zeffy est le meilleur choix pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds à frais zéro. Alors que d'autres peuvent avoir des coûts cachés, le modèle de Zeffy garantit que chaque dollar que vous collectez bénéficie directement à votre mission, établissant ainsi une plus grande confiance avec vos donateurs.