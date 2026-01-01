Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre groupe de soutien aux demandeurs d'asile - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Asylum Seeker Aid Groups

Collecte de fonds gratuite pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile

Comment Zeffy aide les groupes d'aide aux demandeurs d'asile à collecter des fonds

Les groupes d'aide aux demandeurs d'asile utilisent Zeffy pour tout financer, des collectes de fonds juridiques d'urgence aux marchés d'artisanat, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Collecte du Fonds juridique d'urgence

Lancez un appel ciblé pour couvrir les frais juridiques urgents et les formalités administratives des demandeurs d'asile nouvellement arrivés. Un formulaire simple d'une page permet aux donateurs de donner immédiatement lorsque les besoins sont les plus importants.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Programme de parrainage d'une famille de demandeurs d'asile

Invitez les sympathisants à s'engager dans des parrainages mensuels qui couvrent le logement, la nourriture et les cours de langue. Les dons récurrents garantissent un soutien stable et continu sans tracas administratifs.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Défi de l'ambassadeur communautaire

Permettez aux bénévoles et aux sympathisants de collecter des fonds en créant des pages personnelles et en rivalisant pour obtenir le plus grand nombre de soutiens. Les campagnes peer-to-peer élargissent votre portée grâce aux réseaux sociaux.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Billets pour le festival de l'accueil culturel

Organisez une fête mettant en valeur la nourriture, la musique et l'art des demandeurs d'asile et faites payer l'entrée. La vente de billets en ligne simplifie l'inscription et permet un suivi transparent des fonds collectés.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="store"

Marché de l'artisanat

Ouvrez une boutique en ligne proposant des articles faits main par des demandeurs d'asile, dont tous les bénéfices sont reversés à leur communauté. Une boutique intégrée simplifie la gestion des commandes et les ventes sans frais.

data-usecase-cta="store"

data-usecase-icon="adhésion"

Adhésion au Cercle des défenseurs

Créez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant des mises à jour exclusives, des possibilités de bénévolat et des rapports d'impact. Les cotisations des membres constituent une base de soutien fiable et renforcent l'engagement des donateurs.

data-usecase-cta="adhésion"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre groupe de soutien aux demandeurs d'asile.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🏠 60 nuits d'hébergement d'urgence

Offrir à une famille un endroit sûr pour dormir et guérir après avoir fui un conflit

__wf_reserved_inherit

⚖️ 50 heures d'assistance juridique

Veiller à ce que les demandeurs d'asile bénéficient du soutien d'experts pour s'y retrouver dans les demandes complexes

__wf_reserved_inherit

💬 25 cours de langue

Aider les nouveaux arrivants à gagner en confiance et en indépendance grâce à des compétences essentielles en anglais

__wf_reserved_inherit

🍲 500 repas nourrissants

Alimenter les familles afin qu'elles aient l'énergie nécessaire pour commencer à reconstruire leur vie.

__wf_reserved_inherit

🎒 20 kits de fournitures scolaires

Fournir aux enfants les outils dont ils ont besoin pour apprendre et se sentir accueillis dans leur nouvelle communauté

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes d'aide aux demandeurs d'asile

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes d'aide aux demandeurs d'asile

🍦 Crème glacée Welcome Fiesta

La communauté déguste des coupes glacées, écoute les histoires des demandeurs d'asile et fait un don par boule pour financer les programmes de langue et de réinstallation.

🍲 Cuisinez avec des recettes du monde entier

Cours de cuisine virtuel animé par des chefs réfugiés qui partagent des plats d'été traditionnels ; les participants font un don pour s'inscrire et aider à financer des ateliers de cuisine.

👟 Miles for New Beginnings (Miles pour un nouveau départ)

Les sympathisants s'engagent à marcher ou à courir des kilomètres en juin et en août, en obtenant des parrainages pour chaque kilomètre, afin de collecter des fonds pour des services essentiels destinés aux demandeurs d'asile.

🎬 Histoires sous les étoiles

Soirée cinéma en plein air avec projection de documentaires édifiants sur les demandeurs d'asile ; les ventes de billets et les concessions soutiennent l'aide juridique et les programmes communautaires.

Canvas of Hope Pop-Up (Toile de l'espoir)

Marché d'art estival présentant les œuvres des demandeurs d'asile ; les participants achètent des œuvres ou font des dons pour soutenir l'art-thérapie et les ateliers créatifs.

📸 Concours photo de l'été de l'espoir

Concours photo en ligne célébrant l'été et la solidarité ; les participants paient un droit de participation, la communauté vote par le biais de dons pour désigner les gagnants.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 groupes d'aide gratuits Groupes d'aide aux demandeurs d'asile idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites groupe de soutien aux demandeurs d'asile idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Groupes d'aide aux demandeurs d'asile en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe de soutien aux demandeurs d'asile. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

2025 Subvention pour la justice en matière d'immigration

Fonds de justice sociale

$25,000

Soutient le travail d'organisation communautaire ; date limite 17 avril 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Demande de notes conceptuelles pour des programmes d'ONG en faveur des réfugiés en Jordanie pour l'exercice 2025 du MRP

Bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM)

Non spécifié

Recherche des initiatives qui font progresser la protection humanitaire des réfugiés, des demandeurs d'asile et/ou des apatrides ; date limite pour les notes conceptuelles : 28 février 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

2023 Programme de subventions locales pour l'EE

Agence pour la protection de l'environnement

Non spécifié

L'EPA prévoit d'accorder trois à cinq subventions de chacun de ses 10 bureaux régionaux, pour un total d'environ 30 à 35 subventions à l'échelle nationale. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.

Postuler

__wf_reserved_inherit

2023 Programme de subventions locales pour l'EE

Agence pour la protection de l'environnement

Non spécifié

L'EPA prévoit d'accorder trois à cinq subventions de chacun de ses 10 bureaux régionaux, pour un total d'environ 30 à 35 subventions à l'échelle nationale. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.

Postuler

En savoir plus groupe de soutien aux demandeurs d'asile subventions

Principales entreprises qui font des dons à Groupes d'aide aux demandeurs d'asile en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe de soutien aux demandeurs d'asile ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Corps d'accueil

Permet aux Américains d'aider les réfugiés à se réinstaller aux États-Unis en formant des groupes de parrainage et en collectant des fonds.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

HIAS

Partenariat avec des entreprises qui s'engagent à résoudre les crises mondiales et locales liées aux réfugiés et à favoriser l'intégration sociale et économique.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Partenariat pour les réfugiés

Intégrer les réfugiés dans le marché du travail en les mettant en relation avec des emplois par l'intermédiaire d'un réseau de grandes entreprises.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile. Il n'y a aucun frais de plateforme ou de traitement. Nous maintenons cette gratuité grâce aux contributions facultatives des donateurs qui croient en la possibilité de soutenir votre mission. C'est tout - pas de piège.

Les groupes d'aide aux demandeurs d'asile peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les groupes d'aide aux demandeurs d'asile peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons ponctuels et récurrents, vendre des billets d'événements, et bien plus encore - le tout sans frais. Cela signifie que chaque dollar va directement à votre cause.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes d'aide aux demandeurs d'asile peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les groupes d'aide aux demandeurs d'asile peuvent lancer diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Accueillez des événements payants, organisez des collectes de fonds de pair à pair ou gérez des programmes de dons récurrents. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, les outils de Zeffy vous couvrent.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile ?

Zeffy est le meilleur choix pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds à frais zéro. Alors que d'autres peuvent avoir des coûts cachés, le modèle de Zeffy garantit que chaque dollar que vous collectez bénéficie directement à votre mission, établissant ainsi une plus grande confiance avec vos donateurs.

Comment obtenir un financement pour...

Lions Clubs
Jardins communautaires
Logement de transition pour les femmes
YMCA
Services de pompiers volontaires
Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme
Les crèches et les garderies
Services sociaux
Les vétérans
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Refuges pour les victimes de violences domestiques
Refuges pour femmes
Habitat pour l'humanité
Clubs d'action communautaire
Clubs Kiwanis
Clubs Rotary
Initiatives en matière de logement abordable
Programmes de formation professionnelle
Organisations de recherche et de sauvetage
Services d'aide aux victimes
Centres communautaires
Établissements de vie assistée pour personnes âgées
Accueil familial et agences de protection de l'enfance
Refuges pour sans-abri
Banques alimentaires
Services à la personne

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.