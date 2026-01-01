⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre groupe de soutien aux demandeurs d'asile.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏠 60 nuits d'hébergement d'urgence

Offrir à une famille un endroit sûr pour dormir et guérir après avoir fui un conflit

⚖️ 50 heures d'assistance juridique

Veiller à ce que les demandeurs d'asile bénéficient du soutien d'experts pour s'y retrouver dans les demandes complexes

💬 25 cours de langue

Aider les nouveaux arrivants à gagner en confiance et en indépendance grâce à des compétences essentielles en anglais

🍲 500 repas nourrissants

Alimenter les familles afin qu'elles aient l'énergie nécessaire pour commencer à reconstruire leur vie.

🎒 20 kits de fournitures scolaires

Fournir aux enfants les outils dont ils ont besoin pour apprendre et se sentir accueillis dans leur nouvelle communauté