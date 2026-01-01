data-usecase-icon="donation_form"
Lancez la campagne sur les éléments essentiels d'un foyer sûr
Lancez une campagne de collecte de fonds ciblée pour acheter du mobilier, du linge de maison et des articles de toilette pour les résidents nouvellement admis, afin de rendre le jour de l'emménagement plus doux et plus digne. Grâce à l'absence de frais, chaque dollar est directement affecté aux besoins essentiels.
Accueillir le Gala de l'espoir et de la guérison
Vendez des billets pour une élégante soirée de collecte de fonds présentant des témoignages de survivants et des prix décernés par la communauté, afin de sensibiliser le public tout en couvrant les coûts de fonctionnement du refuge. Suivez les RSVP et gérez les paiements de manière transparente, 100 % sans frais.
Lancer le défi des pairs "Survivor Voices" (en anglais)
Permettre aux survivants et à leurs alliés de créer des pages personnelles de collecte de fonds, de partager leurs histoires et de mettre leurs amis au défi de soutenir les programmes des refuges. Les appels lancés par les pairs amplifient la portée et l'engagement sans frais de plateforme.
Créer le programme mensuel du cercle de sécurité
Mettez en place un club de donateurs mensuels fiables qui financent les services de conseil, d'aide juridique et de garde d'enfants. Les dons récurrents constituent un flux de revenus prévisibles et renforcent l'engagement des donateurs.
Participez à la tombola de Sweet Relief
Offrez des billets de tombola pour tenter de gagner des paniers de soins personnels, des cartes-cadeaux de restaurants locaux ou des forfaits de spa. Des entrées abordables stimulent la participation et financent les programmes vitaux des refuges sans aucun frais de plateforme.
Ouvrir la boutique de cadeaux d'empowerment
Vendez en ligne des vêtements de marque, des bougies et des kits de soins personnels pour collecter des fonds et diffuser votre mission. Une boutique toujours ouverte transforme les sympathisants en ambassadeurs tout en couvrant les frais généraux, sans frais.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏨 10 nuits d'hébergement d'urgence
Veiller à ce que les survivants disposent d'un endroit sûr où séjourner lorsqu'ils en ont le plus besoin
💬 50 séances de conseil individuel
Apporter un soutien émotionnel vital aux survivants dans leur parcours de guérison
🛡️ 250 kits de sécurité
Équiper les survivants de serrures, d'alarmes et d'articles de première nécessité pour leur protection
⚖️ 25 heures de plaidoyer juridique
Aider les survivants à obtenir des ordonnances de protection et à s'orienter dans le système judiciaire
👶 Garde d'enfants pour 100 visites de groupes de soutien
Permettre aux survivants de suivre une thérapie et de participer à des ateliers sans avoir à se préoccuper de la garde de leurs enfants.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les refuges contre la violence domestique
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Refuges contre la violence domestique
🍦 Shelter Scoop Social
Organisez une fête de la crème glacée dans un parc local. La vente de billets et les dons au bar à garnitures permettent de collecter des fonds tout en faisant connaître les services d'aide aux refuges.
🚲 Rouler pour la résilience
Organisez une randonnée à vélo familiale avec des parrainages au kilomètre. Célébrez la résilience et financez les programmes vitaux des refuges tout en profitant des sentiers d'été.
🧘♀️ Yoga de l'autonomie au coucher du soleil
Proposer des séances de yoga au coucher du soleil basées sur des dons et animées par des instructeurs locaux. Promouvoir la guérison et la communauté tout en finançant le soutien à la santé mentale des survivants.
🎨 Healing Hearts Art Auction (vente aux enchères d'œuvres d'art)
Organisez une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art réalisées par des survivants et des artistes locaux. Les enchères sont ouvertes tout l'été, ce qui permet de collecter des fonds et de partager des histoires d'espoir.
🌸 Vente de plantes du Jardin de l'espoir
Établissez un partenariat avec un jardin communautaire pour vendre des herbes et des fleurs en pot. Chaque achat contribue à l'entretien du refuge et offre un cadeau de croissance et de renouveau.
🎤 Microscope ouvert de Voix de la force
Organisez un micro ouvert mensuel dans un café local. Les participants font un don pour l'entrée, apprécient les performances et découvrent les services du refuge et les histoires des survivants.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 centres d'hébergement gratuits Maisons d'accueil pour victimes de violences domestiques idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Refuges pour victimes de violences domestiques en 2025
OVW Fiscal Year 2025 Grants to Prevent and Respond to Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault (en anglais)...
Office de lutte contre la violence à l'égard des femmes
Variable
Financement de la prévention et de la lutte contre la violence domestique, la violence dans les fréquentations, les agressions sexuelles et le harcèlement.
Programme d'aide au logement transitoire pour les victimes de violence domestique, de violence dans les fréquentations, d'agression sexuelle et de harcèlement criminel
Office de lutte contre la violence à l'égard des femmes
Variable
Fournit une aide au logement de transition aux victimes de violences domestiques, de violences dans les relations amoureuses, d'agressions sexuelles et de harcèlement.
Subventions pour les refuges pour victimes de violences domestiques
Fondation Mary Kay Ash
$20,000
Subventions aux centres d'hébergement d'urgence pour victimes de violences domestiques qui fournissent des services innovants et vitaux. Les demandes sont acceptées du 1er janvier au 30 avril.
Programme de subvention Everytown Domestic Violence
Fonds de soutien Everytown
Variable
Apporte un soutien financier aux organisations qui luttent contre la violence domestique.
Principales entreprises qui font des dons à Refuges contre la violence domestique en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good", y compris des options de collecte et des registres.
Fondation Mary Kay Ash
Accorde des subventions aux centres d'hébergement d'urgence pour victimes de violences domestiques qui offrent des services vitaux aux femmes cherchant à se protéger des abus.
Le numéro d'appel national contre la violence domestique
Partenariat avec des organisations pour soutenir les personnes touchées par les abus relationnels par le biais de la formation et de l'assistance technique.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les refuges contre la violence domestique ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les maisons d'hébergement pour victimes de violences domestiques. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. La plateforme reste gratuite grâce aux dons facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir la mission de Zeffy afin de garantir que chaque dollar collecté va directement à votre cause. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les refuges pour victimes de violences domestiques peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons réguliers ?
Absolument ! Les refuges pour victimes de violences domestiques peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons réguliers, gérer des programmes de dons récurrents et même vendre des billets pour des événements de collecte de fonds, le tout sans frais. Chaque dollar donné sert directement à soutenir votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les refuges pour victimes de violences domestiques peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les centres d'hébergement pour victimes de violences domestiques peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez organiser des collectes de fonds de pair à pair, accueillir des événements payants ou mettre en place des dons récurrents pour un soutien régulier. Avec Zeffy, quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous vous couvrons sans avoir à payer de frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les refuges pour victimes de violences domestiques ?
Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les refuges pour victimes de violences domestiques, car c'est la seule plateforme qui soit réellement 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui cachent des frais de traitement ou de plateforme, Zeffy ne prend aucun pourcentage sur vos dons. Cela signifie que chaque dollar va directement à l'aide de votre mission, ce qui est clair et digne de confiance.