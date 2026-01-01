⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre refuge pour victimes de violences domestiques.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏨 10 nuits d'hébergement d'urgence

Veiller à ce que les survivants disposent d'un endroit sûr où séjourner lorsqu'ils en ont le plus besoin

💬 50 séances de conseil individuel

Apporter un soutien émotionnel vital aux survivants dans leur parcours de guérison

🛡️ 250 kits de sécurité

Équiper les survivants de serrures, d'alarmes et d'articles de première nécessité pour leur protection

⚖️ 25 heures de plaidoyer juridique

Aider les survivants à obtenir des ordonnances de protection et à s'orienter dans le système judiciaire

👶 Garde d'enfants pour 100 visites de groupes de soutien

Permettre aux survivants de suivre une thérapie et de participer à des ateliers sans avoir à se préoccuper de la garde de leurs enfants.