Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre centre d'accueil pour femmes - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les refuges pour femmes, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Women's Shelters

Collecte de fonds à tarif zéro pour les centres d'hébergement pour femmes

Comment Zeffy aide les refuges pour femmes à collecter des fonds

Les refuges pour femmes utilisent Zeffy pour tout financer, des campagnes de dons de chaleur hivernale aux collectes de fonds entre pairs, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Campagne de dons "Winter Warmth" (chaleur hivernale)

Lancez un formulaire de don à thème pour collecter des fonds afin d'acheter des manteaux d'hiver, des couvertures et des articles de première nécessité pour les femmes et les enfants hébergés. Un appel ciblé sur les besoins saisonniers suscite l'urgence et l'engagement.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Cercle de don mensuel Safe Haven

Invitez les sympathisants à s'engager à faire un don mensuel pour soutenir les opérations du refuge tout au long de l'année. Des rappels automatisés et un traitement sans frais rendent les dons récurrents transparents et fiables.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="event"

Marche virtuelle "Steps for Safety

Vendez des billets pour un 5 km virtuel ou une marche de quartier où les participants sensibilisent le public et font des promesses de dons pour les services d'hébergement. Les événements virtuels élargissent la portée et stimulent l'engagement des pairs.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Collecte de fonds pour les pairs "Safe Home Hero

Permettez aux bénévoles et aux anciens résidents de créer des pages personnelles et de rallier leurs réseaux au nom du refuge. La collecte de fonds de pair à pair exploite les relations existantes pour un impact exponentiel.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Vente aux enchères silencieuse pour les soins de confort

Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des biens et des expériences offerts par des entreprises locales. Les enchérisseurs peuvent voir les articles, placer des offres et soutenir le refuge, le tout gratuitement.

data-usecase-cta="vente aux enchères"

data-usecase-icon="raffle"

Tirage de la tombola "Espoir et guérison

Vendre des billets de tombola pour des paniers-cadeaux, des journées de spa et des prix sponsorisés par la communauté. Une campagne simple et peu contraignante qui stimule la participation et permet de collecter des fonds non affectés.

data-usecase-cta="tombola"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre refuge pour femmes.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

50 nuits d'hébergement en toute sécurité

veiller à ce que les survivants disposent d'un endroit chaud et sûr pour se reposer et se reconstruire

__wf_reserved_inherit

🩺 100 séances de conseil

fournir un soutien émotionnel vital pour la guérison et l'autonomisation

__wf_reserved_inherit

🍱 250 repas nourrissants

alimenter le corps et l'esprit des survivants dans leur quête d'indépendance

__wf_reserved_inherit

🚗 200 bons de transport

aider les femmes à accéder aux entretiens d'embauche, aux rendez-vous médicaux et aux services de soutien

__wf_reserved_inherit

👗 100 paquets de soins

offrir des articles d'hygiène essentiels et des vêtements neufs pour restaurer la dignité

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les refuges pour femmes

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Refuges pour femmes

🏖️ Beach Volleyball Benefit

Tournoi communautaire de volley-ball de plage permettant de collecter des fonds grâce aux frais d'inscription des équipes, de sensibiliser le public et de favoriser la camaraderie sous le soleil.

🍹 Sunset Sip & Support

Des "happy hours" estivales dans des bars locaux proposant des boissons spéciales, une partie des ventes étant reversée pour l'autonomisation des femmes du centre d'hébergement.

🌻 Tournesol Posy Drive

Des bouquets de tournesols frais vendus sur les marchés et en ligne, égayant les journées tout en finançant des services essentiels de sécurité et de soutien.

🚴‍♀️ Défi Freedom Ride

Défi de vélo virtuel : les participants enregistrent des kilomètres et recueillent des promesses de parrainage par kilomètre pour financer des programmes de logement et de bien-être.

📲 Série d'été sur le soin de soi

Série d'ateliers en ligne sur le soin de soi - yoga, art, pleine conscience - dont l'entrée est payante afin de collecter des fonds et de promouvoir la guérison.

🎶 Série de concerts sur le porche

Une série de concerts sous le porche où les voisins font des dons pour profiter de performances acoustiques en direct, renforçant ainsi la communauté et soutenant le refuge.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 centres d'hébergement gratuits Refuges pour femmes idées de collecte de fonds

Tous les articles refuge pour femmes idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Refuges pour femmes en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre centre d'hébergement pour femmes. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 100 000

Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

OVW Fiscal Year 2025 Transitional Housing Assistance Grants for Victims of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, and Stalking Program (Programme d'aide au logement transitoire pour les victimes de violence domestique, de violence dans les fréquentations, d'agression sexuelle et de harcèlement)

Office de lutte contre la violence à l'égard des femmes

Variable

Finance les organisations qui proposent des logements de transition et des services de soutien aux victimes.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Ligne d'assistance nationale contre la violence domestique

Administration pour les enfants et les familles - OFVPS

$16,989,375

Mise en place d'un service national d'assistance téléphonique en cas de violence domestique afin de fournir des informations et de l'aide aux adultes et aux jeunes victimes de violence familiale ; clôture : 22 juillet 2025

Postuler

__wf_reserved_inherit

Fonds humanitaire de l'AKC

Fonds humanitaire de l'AKC

Variable

Fournit une aide financière aux refuges pour victimes d'abus domestiques qui acceptent les animaux de compagnie.

Postuler

En savoir plus refuge pour femmes subventions

Principales entreprises qui font des dons à Refuges pour femmes en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre centre d'accueil pour femmes ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

soutient des organisations locales par le biais des programmes Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Le réseau national des refuges pour femmes

Il existe différents niveaux de parrainage.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Le refuge pour femmes

Les entreprises partenaires associent leur marque au plus grand centre d'hébergement pour victimes de violences domestiques de la région de Saint-Louis.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

L'Armée du Salut

Fournit des refuges pour femmes et des services connexes.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les refuges pour femmes ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100 % gratuit pour les refuges pour femmes. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de frais cachés. Nous restons gratuits grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les refuges pour femmes à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les refuges pour femmes peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Tout à fait ! Les refuges pour femmes peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents. Cela signifie que chaque dollar donné va directement à votre cause sans aucune déduction de frais.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les refuges pour femmes peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les refuges pour femmes peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds, telles que des collectes de fonds de pair à pair, des événements avec billetterie et des dons récurrents, grâce à Zeffy. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les refuges pour femmes ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite pour les refuges pour femmes. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais ailleurs, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus de fonds vont directement au soutien des femmes et des communautés que vous servez.

Comment obtenir un financement pour...

Lions Clubs
Jardins communautaires
Logement de transition pour les femmes
YMCA
Services de pompiers volontaires
Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme
Les crèches et les garderies
Services sociaux
Les vétérans
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Refuges pour les victimes de violences domestiques
Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
Habitat pour l'humanité
Clubs d'action communautaire
Clubs Kiwanis
Clubs Rotary
Initiatives en matière de logement abordable
Programmes de formation professionnelle
Organisations de recherche et de sauvetage
Services d'aide aux victimes
Centres communautaires
Établissements de vie assistée pour personnes âgées
Accueil familial et agences de protection de l'enfance
Refuges pour sans-abri
Banques alimentaires
Services à la personne

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.