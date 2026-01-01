Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Refuges pour femmes

🏖️ Beach Volleyball Benefit

Tournoi communautaire de volley-ball de plage permettant de collecter des fonds grâce aux frais d'inscription des équipes, de sensibiliser le public et de favoriser la camaraderie sous le soleil.

🍹 Sunset Sip & Support

Des "happy hours" estivales dans des bars locaux proposant des boissons spéciales, une partie des ventes étant reversée pour l'autonomisation des femmes du centre d'hébergement.

🌻 Tournesol Posy Drive

Des bouquets de tournesols frais vendus sur les marchés et en ligne, égayant les journées tout en finançant des services essentiels de sécurité et de soutien.

🚴‍♀️ Défi Freedom Ride

Défi de vélo virtuel : les participants enregistrent des kilomètres et recueillent des promesses de parrainage par kilomètre pour financer des programmes de logement et de bien-être.

📲 Série d'été sur le soin de soi

Série d'ateliers en ligne sur le soin de soi - yoga, art, pleine conscience - dont l'entrée est payante afin de collecter des fonds et de promouvoir la guérison.

🎶 Série de concerts sur le porche

Une série de concerts sous le porche où les voisins font des dons pour profiter de performances acoustiques en direct, renforçant ainsi la communauté et soutenant le refuge.

