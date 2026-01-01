data-usecase-icon="donation_form"
Campagne de dons "Winter Warmth" (chaleur hivernale)
Lancez un formulaire de don à thème pour collecter des fonds afin d'acheter des manteaux d'hiver, des couvertures et des articles de première nécessité pour les femmes et les enfants hébergés. Un appel ciblé sur les besoins saisonniers suscite l'urgence et l'engagement.
Cercle de don mensuel Safe Haven
Invitez les sympathisants à s'engager à faire un don mensuel pour soutenir les opérations du refuge tout au long de l'année. Des rappels automatisés et un traitement sans frais rendent les dons récurrents transparents et fiables.
Marche virtuelle "Steps for Safety
Vendez des billets pour un 5 km virtuel ou une marche de quartier où les participants sensibilisent le public et font des promesses de dons pour les services d'hébergement. Les événements virtuels élargissent la portée et stimulent l'engagement des pairs.
Collecte de fonds pour les pairs "Safe Home Hero
Permettez aux bénévoles et aux anciens résidents de créer des pages personnelles et de rallier leurs réseaux au nom du refuge. La collecte de fonds de pair à pair exploite les relations existantes pour un impact exponentiel.
Vente aux enchères silencieuse pour les soins de confort
Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des biens et des expériences offerts par des entreprises locales. Les enchérisseurs peuvent voir les articles, placer des offres et soutenir le refuge, le tout gratuitement.
Tirage de la tombola "Espoir et guérison
Vendre des billets de tombola pour des paniers-cadeaux, des journées de spa et des prix sponsorisés par la communauté. Une campagne simple et peu contraignante qui stimule la participation et permet de collecter des fonds non affectés.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
50 nuits d'hébergement en toute sécurité
veiller à ce que les survivants disposent d'un endroit chaud et sûr pour se reposer et se reconstruire
🩺 100 séances de conseil
fournir un soutien émotionnel vital pour la guérison et l'autonomisation
🍱 250 repas nourrissants
alimenter le corps et l'esprit des survivants dans leur quête d'indépendance
🚗 200 bons de transport
aider les femmes à accéder aux entretiens d'embauche, aux rendez-vous médicaux et aux services de soutien
👗 100 paquets de soins
offrir des articles d'hygiène essentiels et des vêtements neufs pour restaurer la dignité
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les refuges pour femmes
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Refuges pour femmes
🏖️ Beach Volleyball Benefit
Tournoi communautaire de volley-ball de plage permettant de collecter des fonds grâce aux frais d'inscription des équipes, de sensibiliser le public et de favoriser la camaraderie sous le soleil.
🍹 Sunset Sip & Support
Des "happy hours" estivales dans des bars locaux proposant des boissons spéciales, une partie des ventes étant reversée pour l'autonomisation des femmes du centre d'hébergement.
🌻 Tournesol Posy Drive
Des bouquets de tournesols frais vendus sur les marchés et en ligne, égayant les journées tout en finançant des services essentiels de sécurité et de soutien.
🚴♀️ Défi Freedom Ride
Défi de vélo virtuel : les participants enregistrent des kilomètres et recueillent des promesses de parrainage par kilomètre pour financer des programmes de logement et de bien-être.
📲 Série d'été sur le soin de soi
Série d'ateliers en ligne sur le soin de soi - yoga, art, pleine conscience - dont l'entrée est payante afin de collecter des fonds et de promouvoir la guérison.
🎶 Série de concerts sur le porche
Une série de concerts sous le porche où les voisins font des dons pour profiter de performances acoustiques en direct, renforçant ainsi la communauté et soutenant le refuge.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 centres d'hébergement gratuits Refuges pour femmes idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Refuges pour femmes en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.
OVW Fiscal Year 2025 Transitional Housing Assistance Grants for Victims of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, and Stalking Program (Programme d'aide au logement transitoire pour les victimes de violence domestique, de violence dans les fréquentations, d'agression sexuelle et de harcèlement)
Office de lutte contre la violence à l'égard des femmes
Variable
Finance les organisations qui proposent des logements de transition et des services de soutien aux victimes.
Ligne d'assistance nationale contre la violence domestique
Administration pour les enfants et les familles - OFVPS
$16,989,375
Mise en place d'un service national d'assistance téléphonique en cas de violence domestique afin de fournir des informations et de l'aide aux adultes et aux jeunes victimes de violence familiale ; clôture : 22 juillet 2025
Fonds humanitaire de l'AKC
Fonds humanitaire de l'AKC
Variable
Fournit une aide financière aux refuges pour victimes d'abus domestiques qui acceptent les animaux de compagnie.
Principales entreprises qui font des dons à Refuges pour femmes en 2025
Walmart
soutient des organisations locales par le biais des programmes Spark Good.
Le réseau national des refuges pour femmes
Il existe différents niveaux de parrainage.
Le refuge pour femmes
Les entreprises partenaires associent leur marque au plus grand centre d'hébergement pour victimes de violences domestiques de la région de Saint-Louis.
L'Armée du Salut
Fournit des refuges pour femmes et des services connexes.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les refuges pour femmes ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100 % gratuit pour les refuges pour femmes. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de frais cachés. Nous restons gratuits grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les refuges pour femmes à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les refuges pour femmes peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Tout à fait ! Les refuges pour femmes peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents. Cela signifie que chaque dollar donné va directement à votre cause sans aucune déduction de frais.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les refuges pour femmes peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les refuges pour femmes peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds, telles que des collectes de fonds de pair à pair, des événements avec billetterie et des dons récurrents, grâce à Zeffy. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre sans frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les refuges pour femmes ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite pour les refuges pour femmes. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais ailleurs, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus de fonds vont directement au soutien des femmes et des communautés que vous servez.