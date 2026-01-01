Texte du bouton

Conservez 100 % des dons d'Habitat pour l'humanité - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour Habitat for Humanity, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Habitat for Humanity

Collecte de fonds sans frais pour Habitat pour l'humanité

Comment Zeffy aide Habitat for Humanity à collecter des fonds

Habitat for Humanity utilise Zeffy pour tout financer, des campagnes de construction de maisons aux parrainages du Cercle des bâtisseurs, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Parrainer une campagne de construction de maisons

Susciter l'intérêt des donateurs grâce à un formulaire de collecte de fonds dédié qui met en évidence les besoins de chaque projet de construction de maison, facilitant ainsi le financement des matériaux et de la main-d'œuvre sans frais.

Défi de construction de quartier à l'échelle de la ville

Permettre aux bénévoles de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rivaliser pour collecter le plus d'argent possible pour les constructions de maisons locales, en favorisant l'engagement de la communauté et la compétition amicale.

Classique de golf annuel de l'Habitat

Vendez des billets pour votre tournoi de golf de collecte de fonds - suivez les inscriptions, collectez les packages des sponsors et rationalisez les paiements sans frais de plateforme.

Tirage au sort d'outils de rénovation

Collectez des fonds en vendant des billets de tombola pour des outils électriques et des équipements donnés, offrant ainsi aux constructeurs une chance de gagner tout en soutenant les réparations futures de leurs maisons.

Marché en ligne ReStore

Élargissez la portée de votre ReStore en vendant des articles de décoration et des meubles recyclés par le biais d'une boutique en ligne gratuite, augmentant ainsi les revenus des associations locales.

Programme de parrainage récurrent du Cercle des bâtisseurs

S'assurer un soutien régulier en invitant les donateurs à rejoindre un cercle de parrainage mensuel qui finance les travaux de construction et d'entretien en cours, garantissant ainsi une croissance durable.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par Habitat for Humanity.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🛠️ 50 trousses à outils pour les bénévoles

Pour que chaque constructeur dispose du matériel adéquat pour construire des maisons sûres et solides

🧱 500 blocs de béton

Poser les bases d'un avenir plus solide pour les familles

🪚 Bois de construction et bardage pour l'extérieur des maisons

Protéger les familles des intempéries et faire en sorte que les maisons se sentent comme chez elles

💡 Éclairage solaire pour 5 maisons

Apporter une lumière propre et fiable dans la vie des familles après la tombée de la nuit

🚰 Installations sanitaires pour 3 salles de bains

Veiller à ce que les familles aient accès à de l'eau salubre et hygiénique

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Habitat pour l'humanité

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Habitat pour l'humanité

🏡 Sunrise Buildathon

Les soutiens sponsorisent chaque heure de construction diffusée en direct ; les donateurs versent une somme équivalente à chaque heure, ce qui stimule l'engagement et la construction de maisons.

🔨 Kits de bricolage pour mini-maison

Vendre en ligne des kits de petites maisons en modèle réduit ; les recettes permettent de financer des constructions locales et de faire participer les familles à des activités pratiques de construction de maisons.

🍔 Grillade communautaire

Organisez un concours de barbecue dans le quartier avec des frais d'inscription, la vente de billets et des stands de vendeurs locaux ; les recettes sont destinées à soutenir les constructions d'Habitat.

🛶 Paddle for Homes

Organiser un parcours de kayak/canoë sponsorisé ; les participants collectent des fonds par mile parcouru pour soutenir la construction de maisons.

📸 Concours Home Stories

Invitez les sympathisants à soumettre des photos de la transformation de leur maison moyennant des frais de participation modiques ; le vote public nécessite un don.

🎵 Hammer & Harmony Concert

Concert d'été en plein air avec des musiciens locaux ; la vente des billets et les bénéfices des produits dérivés sont directement affectés aux projets d'habitat d'Habitat.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 projets gratuits Habitat pour l'humanité idées de collecte de fonds

Tous les articles Habitat pour l'humanité idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Habitat pour l'humanité en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre organisme Habitat for Humanity. Ces options sont un excellent point de départ.

Subvention du programme d'investissement communautaire à domicile (CHIP)

Département des affaires communautaires de Géorgie (DCA)

Variable

soutient les efforts en matière de logement dans l'ensemble de l'État de Géorgie, en offrant stabilité et opportunités aux résidents.

Postuler

Solutions Habitat Jeunes 2025

Habitat pour l'humanité

4 000 DOLLARS AMÉRICAINS

Fournit un financement de démarrage pour des solutions dirigées par des jeunes qui promeuvent un écosystème de logement innovant, inclusif et collaboratif pour des communautés durables et résilientes ; date limite de dépôt des candidatures : 13 avril 2025.

Postuler

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 100 000

Soutient des projets d'éducation à l'environnement.

Postuler

Programme d'aide au développement communautaire (CDBG)

HUD

Variable

Fournit des ressources pour des quartiers agréables à vivre, l'autonomisation économique et un logement décent.

Postuler

En savoir plus Habitat pour l'humanité subventions

Principales entreprises qui font des dons à Habitat pour l'humanité en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission d'Habitat pour l'humanité ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Soutient les organisations locales par le biais de subventions, de programmes de collecte, de registres et de demandes d'espace.

Prendre contact

Whirlpool Corporation

Fait don de fonds et d'appareils électroménagers importants pour aider les familles à accéder à un logement abordable.

Prendre contact

Wells Fargo

Apporte un soutien financier et le bénévolat de ses employés pour aider les familles à construire et à réparer des logements abordables.

Prendre contact

State Farm

soutient les programmes et les initiatives d'Habitat pour la jeunesse en matière de construction résiliente.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour Habitat for Humanity ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour Habitat for Humanity ! Il n'y a aucun frais de plateforme ou de traitement. Au lieu de cela, nous comptons sur les contributions facultatives des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission consistant à rendre la collecte de fonds accessible à des organisations comme la vôtre. Il n'y a pas de piège, juste une plus grande partie de vos fonds durement gagnés qui vont directement là où ils doivent aller.

Habitat for Humanity peut-il utiliser Zeffy pour collecter des fonds de construction ?

Absolument ! Habitat for Humanity peut utiliser Zeffy pour collecter des dons de fonds de construction, gérer la vente de billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents sans encourir de frais. Cela permet de s'assurer que chaque dollar collecté soutient votre mission de construction de maisons et de communautés.

Quels types de campagnes de collecte de fonds Habitat for Humanity peut-il mener avec Zeffy ?

Habitat for Humanity peut mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements avec billets, et même des initiatives de dons récurrents. Quels que soient les besoins de votre campagne, les outils de Zeffy sont conçus pour vous aider sans frais supplémentaires.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Habitat for Humanity ?

Zeffy est le meilleur choix pour Habitat for Humanity car c'est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Aucun frais n'étant prélevé sur vos dons, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus : financer vos projets et construire des communautés plus fortes.

