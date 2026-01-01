Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par Habitat for Humanity.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🛠️ 50 trousses à outils pour les bénévoles

Pour que chaque constructeur dispose du matériel adéquat pour construire des maisons sûres et solides

🧱 500 blocs de béton

Poser les bases d'un avenir plus solide pour les familles

🪚 Bois de construction et bardage pour l'extérieur des maisons

Protéger les familles des intempéries et faire en sorte que les maisons se sentent comme chez elles

💡 Éclairage solaire pour 5 maisons

Apporter une lumière propre et fiable dans la vie des familles après la tombée de la nuit

🚰 Installations sanitaires pour 3 salles de bains

Veiller à ce que les familles aient accès à de l'eau salubre et hygiénique