Collecte de fonds à taux zéro pour les initiatives en faveur du logement abordable

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ que votre initiative en faveur du logement abordable permet de collecter.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏠 5 aides au dépôt de garantie

Pour que les familles puissent emménager dans des logements sûrs sans coûts initiaux

🛠️ 10 réparations essentielles à la maison

Réparer les risques tels que les fuites dans les toits et les installations électriques défectueuses pour une plus grande tranquillité d'esprit.

📚 20 séances de coaching financier

Donner aux résidents les moyens d'établir un budget judicieux et de conserver un logement stable

🛋️ 5 salons entièrement meublés

Accueillir les familles en leur fournissant les éléments de base dont elles ont besoin pour se sentir chez elles

🔑 3 mois d'aide au logement

Donner aux parents la possibilité de se reconstruire et de s'épanouir