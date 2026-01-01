Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre initiative de logement abordable - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les initiatives de logement abordable, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Affordable Housing Initiatives

Collecte de fonds à taux zéro pour les initiatives en faveur du logement abordable

Comment Zeffy aide les initiatives de logement abordable à collecter des fonds

Les initiatives de logement abordable utilisent Zeffy pour tout financer, depuis le cercle mensuel des parrains jusqu'aux tirages au sort des équipes de construction, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Accueil Parrainage Cercle mensuel

Incitez les sympathisants à s'engager à faire un don mensuel qui permettra à une famille de bénéficier d'un logement abordable. Les dons récurrents permettent d'obtenir des revenus prévisibles pour un impact à long terme sur la communauté.

data-usecase-icon="event"

Collecte de fonds pour la journée de la construction

Vendez des billets pour une journée de construction par des bénévoles, avec outils, formation et déjeuner. La vente de billets couvre les frais de matériel et permet à la communauté de vivre une expérience enrichissante.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Campagne des pairs du champion de la communauté

Permettez à des sympathisants passionnés de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de rallier leurs réseaux en faveur de logements sûrs et abordables. Le partage de pair à pair élargit votre base de donateurs de manière organique.

data-usecase-icon="donation_form"

Spring Building Drive (promenade de l'immeuble de printemps)

Lancez un formulaire de don saisonnier pour financer les projets de construction de printemps. Grâce à la facilité des dons en ligne, les donateurs peuvent facilement soutenir les maisons avant la saison de construction estivale.

data-usecase-icon="raffle"

Tirage au sort pour gagner une expérience en tant qu'équipe de construction

Vendez des billets de tombola pour avoir la chance de participer à une journée de construction aux côtés d'entrepreneurs professionnels. Il s'agit d'une récompense unique qui suscite l'enthousiasme et permet de financer des matériaux essentiels.

data-usecase-icon="adhésion"

Programme d'adhésion aux héros du logement

Proposez des adhésions par paliers avec des mises à jour exclusives sur les projets, des visites de sites et des avantages pour les bénévoles. Les membres apportent un soutien fiable et restent engagés tout au long de l'année.

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ que votre initiative en faveur du logement abordable permet de collecter.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏠 5 aides au dépôt de garantie

Pour que les familles puissent emménager dans des logements sûrs sans coûts initiaux

🛠️ 10 réparations essentielles à la maison

Réparer les risques tels que les fuites dans les toits et les installations électriques défectueuses pour une plus grande tranquillité d'esprit.

📚 20 séances de coaching financier

Donner aux résidents les moyens d'établir un budget judicieux et de conserver un logement stable

🛋️ 5 salons entièrement meublés

Accueillir les familles en leur fournissant les éléments de base dont elles ont besoin pour se sentir chez elles

🔑 3 mois d'aide au logement

Donner aux parents la possibilité de se reconstruire et de s'épanouir

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Initiatives de logement abordable

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Initiatives en faveur du logement abordable

🛠️ Journée de la construction de logements

Bénévoles et sponsors s'associent pour réparer et rénover des maisons locales, renforçant ainsi la fierté de la communauté tout en collectant des fonds pour des initiatives de logement abordable.

🧘‍♀️ Sunset Roof Yoga

Les participants assistent à une séance de yoga en soirée sur les toits ; la vente des billets favorise le bien-être mental et permet de financer des réparations essentielles pour les logements à loyer modéré.

🎨 Home Design Challenge

Les artistes soumettent des projets de maisons abordables pour une somme modique ; les téléspectateurs votent en faisant un don pour choisir les gagnants et financer de véritables projets de logement.

BBQ pour Better Homes

Les invités profitent d'un barbecue estival avec des vendeurs de produits locaux et de la musique en direct ; les recettes des billets soutiennent la construction de maisons abordables dans notre communauté.

🚶 Neighborhood Walk for Homes (Marche de quartier pour les maisons)

Des familles et des amis marchent sur un parcours pittoresque de 5 km et recueillent des promesses de dons par kilomètre afin de financer de nouvelles unités de logement abordables.

💻 Visite virtuelle d'une maison en streaming

Les visites en direct de logements abordables innovants permettent aux internautes de faire des dons en temps réel, contribuant ainsi directement aux coûts de construction.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 initiatives gratuites Initiatives en faveur du logement abordable idées de collecte de fonds

Tous les articles initiative en faveur du logement abordable idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Initiatives en matière de logement abordable en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre initiative en matière de logement abordable. Ces options sont un excellent point de départ.

Programme d'aide au logement de la WHEDA

Fondation de la Wisconsin Housing and Economic Development Authority (WHEDA)

Jusqu'à 50 000

Aide au développement et à l'amélioration des installations de logement dans l'ensemble du Wisconsin qui fournissent un logement aux personnes en situation de crise ; date limite 31 juillet 2025.

Postuler

Programme de subventions globales pour le développement communautaire (CDBG)

Département du commerce de la Caroline du Nord

Non spécifié

Des fonds pour soutenir le développement du logement dans votre communauté.

Postuler

Possibilités de financement du HUD

Département américain du logement et du développement urbain (HUD)

Non spécifié

Opportunités de financement compétitives par le biais d'avis d'opportunités de financement (NOFOs).

Postuler

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 100 000

Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.

Postuler

En savoir plus initiative en faveur du logement abordable subventions

Principales entreprises qui font des dons à Initiatives en faveur du logement abordable en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre initiative en faveur du logement abordable ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, du Round Up, de registres et de demandes d'espace via son portail dédié aux organisations à but non lucratif.

Prendre contact

Whirlpool Corporation

soutient le logement abordable par des dons de produits et le bénévolat des employés auprès d'organisations telles que Habitat pour l'humanité, comme indiqué sur la page consacrée à la responsabilité sociale de l'entreprise.

Prendre contact

Amazon

Lancement d'un fonds de participation au logement de 2 milliards de dollars visant à préserver et à créer des unités de logement abordables, comme le décrit le site d'information officiel de la Commission.

Prendre contact

Habitat pour l'humanité

Elle travaille à la construction et à l'amélioration de logements en partenariat avec des personnes et des familles qui ont besoin d'un logement décent et abordable.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment gratuit à 100 % pour les initiatives en faveur du logement abordable ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les initiatives de logement abordable ! Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement - jamais. Nous comptons sur les pourboires facultatifs des généreux donateurs qui souhaitent soutenir la plateforme. C'est tout, pas d'attrape-nigauds ni de coûts cachés !

Les initiatives de logement abordable peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons de loyer ?

Absolument ! Affordable Housing Initiatives peut utiliser Zeffy pour collecter des dons de loyer, vendre des billets pour des événements de collecte de fonds et mettre en place des programmes de dons récurrents, sans avoir à payer le moindre frais. Chaque dollar collecté est directement affecté à votre mission.

Quels types de campagnes de collecte de fonds Zeffy permet-il d'organiser ?

Affordable Housing Initiatives peut mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des programmes de dons récurrents. Quelle que soit votre vision de la collecte de fonds, Zeffy vous fournit les outils nécessaires pour la concrétiser.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les initiatives en faveur du logement abordable ?

Zeffy est la seule plateforme 100% gratuite pour les initiatives de logement abordable. Alors que d'autres plateformes peuvent gruger vos dons avec des frais de traitement, Zeffy s'assure que chaque centime soutient votre projet. C'est vraiment gratuit, sans petits caractères.

Ready to fundraise with zero fees?

