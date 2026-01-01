Collecte de fonds à taux zéro pour les initiatives en faveur du logement abordable

data-usecase-icon="recurring_donations"
Accueil Parrainage Cercle mensuel
Incitez les sympathisants à s'engager à faire un don mensuel qui permettra à une famille de bénéficier d'un logement abordable. Les dons récurrents permettent d'obtenir des revenus prévisibles pour un impact à long terme sur la communauté.
Collecte de fonds pour la journée de la construction
Vendez des billets pour une journée de construction par des bénévoles, avec outils, formation et déjeuner. La vente de billets couvre les frais de matériel et permet à la communauté de vivre une expérience enrichissante.
Campagne des pairs du champion de la communauté
Permettez à des sympathisants passionnés de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de rallier leurs réseaux en faveur de logements sûrs et abordables. Le partage de pair à pair élargit votre base de donateurs de manière organique.
Spring Building Drive (promenade de l'immeuble de printemps)
Lancez un formulaire de don saisonnier pour financer les projets de construction de printemps. Grâce à la facilité des dons en ligne, les donateurs peuvent facilement soutenir les maisons avant la saison de construction estivale.
Tirage au sort pour gagner une expérience en tant qu'équipe de construction
Vendez des billets de tombola pour avoir la chance de participer à une journée de construction aux côtés d'entrepreneurs professionnels. Il s'agit d'une récompense unique qui suscite l'enthousiasme et permet de financer des matériaux essentiels.
Programme d'adhésion aux héros du logement
Proposez des adhésions par paliers avec des mises à jour exclusives sur les projets, des visites de sites et des avantages pour les bénévoles. Les membres apportent un soutien fiable et restent engagés tout au long de l'année.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏠 5 aides au dépôt de garantie
Pour que les familles puissent emménager dans des logements sûrs sans coûts initiaux
🛠️ 10 réparations essentielles à la maison
Réparer les risques tels que les fuites dans les toits et les installations électriques défectueuses pour une plus grande tranquillité d'esprit.
📚 20 séances de coaching financier
Donner aux résidents les moyens d'établir un budget judicieux et de conserver un logement stable
🛋️ 5 salons entièrement meublés
Accueillir les familles en leur fournissant les éléments de base dont elles ont besoin pour se sentir chez elles
🔑 3 mois d'aide au logement
Donner aux parents la possibilité de se reconstruire et de s'épanouir
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Initiatives de logement abordable
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Initiatives en faveur du logement abordable
🛠️ Journée de la construction de logements
Bénévoles et sponsors s'associent pour réparer et rénover des maisons locales, renforçant ainsi la fierté de la communauté tout en collectant des fonds pour des initiatives de logement abordable.
🧘♀️ Sunset Roof Yoga
Les participants assistent à une séance de yoga en soirée sur les toits ; la vente des billets favorise le bien-être mental et permet de financer des réparations essentielles pour les logements à loyer modéré.
🎨 Home Design Challenge
Les artistes soumettent des projets de maisons abordables pour une somme modique ; les téléspectateurs votent en faisant un don pour choisir les gagnants et financer de véritables projets de logement.
BBQ pour Better Homes
Les invités profitent d'un barbecue estival avec des vendeurs de produits locaux et de la musique en direct ; les recettes des billets soutiennent la construction de maisons abordables dans notre communauté.
🚶 Neighborhood Walk for Homes (Marche de quartier pour les maisons)
Des familles et des amis marchent sur un parcours pittoresque de 5 km et recueillent des promesses de dons par kilomètre afin de financer de nouvelles unités de logement abordables.
💻 Visite virtuelle d'une maison en streaming
Les visites en direct de logements abordables innovants permettent aux internautes de faire des dons en temps réel, contribuant ainsi directement aux coûts de construction.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 initiatives gratuites Initiatives en faveur du logement abordable idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Initiatives en matière de logement abordable en 2025
Programme d'aide au logement de la WHEDA
Fondation de la Wisconsin Housing and Economic Development Authority (WHEDA)
Jusqu'à 50 000
Aide au développement et à l'amélioration des installations de logement dans l'ensemble du Wisconsin qui fournissent un logement aux personnes en situation de crise ; date limite 31 juillet 2025.
Programme de subventions globales pour le développement communautaire (CDBG)
Département du commerce de la Caroline du Nord
Non spécifié
Des fonds pour soutenir le développement du logement dans votre communauté.
Possibilités de financement du HUD
Département américain du logement et du développement urbain (HUD)
Non spécifié
Opportunités de financement compétitives par le biais d'avis d'opportunités de financement (NOFOs).
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Initiatives en faveur du logement abordable en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, du Round Up, de registres et de demandes d'espace via son portail dédié aux organisations à but non lucratif.
Whirlpool Corporation
soutient le logement abordable par des dons de produits et le bénévolat des employés auprès d'organisations telles que Habitat pour l'humanité, comme indiqué sur la page consacrée à la responsabilité sociale de l'entreprise.
Amazon
Lancement d'un fonds de participation au logement de 2 milliards de dollars visant à préserver et à créer des unités de logement abordables, comme le décrit le site d'information officiel de la Commission.
Habitat pour l'humanité
Elle travaille à la construction et à l'amélioration de logements en partenariat avec des personnes et des familles qui ont besoin d'un logement décent et abordable.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment gratuit à 100 % pour les initiatives en faveur du logement abordable ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les initiatives de logement abordable ! Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement - jamais. Nous comptons sur les pourboires facultatifs des généreux donateurs qui souhaitent soutenir la plateforme. C'est tout, pas d'attrape-nigauds ni de coûts cachés !
Les initiatives de logement abordable peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons de loyer ?
Absolument ! Affordable Housing Initiatives peut utiliser Zeffy pour collecter des dons de loyer, vendre des billets pour des événements de collecte de fonds et mettre en place des programmes de dons récurrents, sans avoir à payer le moindre frais. Chaque dollar collecté est directement affecté à votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds Zeffy permet-il d'organiser ?
Affordable Housing Initiatives peut mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des programmes de dons récurrents. Quelle que soit votre vision de la collecte de fonds, Zeffy vous fournit les outils nécessaires pour la concrétiser.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les initiatives en faveur du logement abordable ?
Zeffy est la seule plateforme 100% gratuite pour les initiatives de logement abordable. Alors que d'autres plateformes peuvent gruger vos dons avec des frais de traitement, Zeffy s'assure que chaque centime soutient votre projet. C'est vraiment gratuit, sans petits caractères.