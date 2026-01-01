data-usecase-icon="recurring_donations"
Sponsors des repas mensuels
Invitez les sympathisants à s'engager à verser un don mensuel fixe pour nourrir les familles de manière régulière. Les dons récurrents automatisés garantissent un flux de financement fiable pour les produits essentiels du garde-manger.
Campagne de collecte de denrées alimentaires "Fill the Shelves
Créez un formulaire de don personnalisé en spécifiant les articles ou les kits de repas nécessaires, ce qui permet aux donateurs de donner facilement des fournitures tangibles pour le garde-manger. Mettez l'accent sur l'impact grâce à des barres de progression en temps réel.
Collecte Peer-to-Peer des Pantry Champions
Permettez aux bénévoles et aux membres du conseil d'administration de rallier leurs réseaux grâce à des pages de collecte de fonds personnalisées. Les défis lancés par les pairs stimulent l'engagement et élargissent votre base de donateurs.
Harvest Family Fun Run (course à pied familiale)
Organisez un 5 km communautaire ou une marche/course familiale pour collecter des fonds et sensibiliser la population à l'aide contre la faim. La billetterie et l'inscription en ligne simplifient la gestion de l'événement et la collecte de données sur les donateurs.
Tirage au sort du ticket d'or
Vendez des billets de tombola pour des paniers-cadeaux à thème, des expériences locales ou des paniers de vacances. Une simple tombola en ligne génère de l'enthousiasme et contribue directement aux achats de nourriture.
Pantry Merchandise Shop
Proposez des sacs fourre-tout, des chemises et des livrets de recettes de marque dans une boutique en ligne afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds. Toutes les recettes sont directement affectées à l'approvisionnement des étagères et aux programmes communautaires.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🍎 5 000 repas nutritifs
Ainsi, les familles locales ne s'inquiètent jamais de la provenance de leur prochain repas.
🛒 500 boîtes d'épicerie pour une semaine
Stockage de produits frais et de produits de première nécessité pour nourrir une famille dans le besoin
🚚 Un mois de livraisons à domicile
Les courses sont apportées directement aux personnes âgées et aux familles confinées à domicile qui ne disposent pas de moyens de transport.
🥫 2 000 kits de repas d'urgence
Prêts à être distribués à tout moment aux ménages confrontés à des difficultés soudaines
👨🍳 Ateliers de cuisine gratuits pour 50 familles
Enseigner des stratégies de repas sains et abordables qu'ils peuvent utiliser tous les jours
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les crèches
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Panthères Alimentaires
🥗 Pique-nique d'été pour les pantalons
Organisez un pique-nique communautaire payant avec de la musique live et des jeux pour toute la famille. Les recettes permettent de financer les opérations du garde-manger tout en favorisant les relations locales et en sensibilisant à la question de la faim.
🚶♀️ Les étapes de la subsistance
Organisez un 5 km ou une marche familiale. Les participants recueillent des parrainages par tour au profit des centres d'aide alimentaire, ce qui permet de promouvoir la forme physique et la générosité de la communauté dans une atmosphère estivale festive.
📱 #PantryPledge Challenge
Lancez un défi sur les médias sociaux en incitant les personnes qui vous suivent à donner des crédits repas ou des denrées non périssables, à étiqueter leurs amis et à maintenir l'élan en ligne, afin d'augmenter les dons et la sensibilisation.
🍹 Sip & Support Social
Associez-vous à des bars locaux pour organiser une soirée cocktail ou mocktail d'été au cours de laquelle une partie des ventes de boissons sera reversée à l'association, ce qui permettra de s'amuser tout en remplissant les étagères.
🚚 Visite du marché mobile
Equipez une camionnette pour en faire un marché pop-up vendant des produits locaux sur les marchés de producteurs. Chaque vente permet d'approvisionner le garde-manger et d'établir un lien direct entre les sympathisants et votre mission.
🍦 Vente aux enchères et dégustation de glaces
Organisez une fête de la crème glacée avec des vendeurs locaux, des activités manuelles pour les enfants et une vente aux enchères silencieuse d'articles donnés. Les friandises rafraîchissantes permettent de collecter des fonds pour nourrir des familles tout au long de l'année.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 Panthères Alimentaires idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Panthères Alimentaires en 2025
Subventions locales Spark Good
Fondation Walmart
De 250 à 5 000 dollars
Soutient les organisations locales à but non lucratif axées sur les besoins de la communauté, y compris le soulagement de la faim. Les demandes sont acceptées tous les trimestres ; la période de validité est du 1er mai au 15 juillet 2025.
Fonds pour une meilleure politique alimentaire : Programme d'aide à la réaction rapide
Département de la santé du New Jersey
Jusqu'à 15 000
Soutient les initiatives en matière de sécurité alimentaire avec une date limite fixée au 7 juillet 2025.
Programme de subventions "Community First
Fondation des villes entières
Variable (plus de 3,4 millions de dollars accordés depuis 2016)
Ce programme soutient les organisations à but non lucratif qui se concentrent sur l'accès à long terme à des aliments frais et sains et sur l'éducation nutritionnelle. L'année d'attribution des subventions commence en septembre 2025.
Subventions pour l'alimentation, la nutrition et le bien-être
Département de l'agriculture et des services aux consommateurs de Floride (FDACS)
Jusqu'à 30 000
Aide les écoles et les programmes de distribution de denrées alimentaires aux communautés et aux ménages dans toute la Floride ; aucune date limite spécifique n'est mentionnée dans l'extrait.
Principales entreprises qui font des dons à les crèches et garderies en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.
Tyson Foods
Soutien à la lutte contre la faim en s'associant aux banques alimentaires membres de Feeding America et en fournissant des protéines.
Sempra Energy
soutient des initiatives communautaires par l'intermédiaire de ses programmes de dons d'entreprise.
Coquille
soutient les initiatives communautaires et les efforts de développement durable par le biais de ses programmes d'engagement.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les Food Pantries ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100 % gratuit pour les organisations humanitaires ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les centres de distribution alimentaire comme le vôtre à conserver chaque dollar que vous collectez. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les Food Pantries peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les centres de distribution alimentaire peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, organiser des événements payants ou mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar donné est directement affecté au soutien de la mission de votre garde-manger.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les associations peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Avec Zeffy, les gardes-manger peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds, notamment des collectes de fonds de pair à pair, des événements payants tels que des dîners communautaires ou des collectes de denrées alimentaires, et des dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy offre la flexibilité nécessaire pour répondre à tous vos besoins en matière de collecte de fonds.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les Food Pantries ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement gratuite à 100 % pour les gardes-manger. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons, ce qui signifie que plus d'argent va directement aider les personnes dans le besoin.