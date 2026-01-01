🥗 Pique-nique d'été pour les pantalons

Organisez un pique-nique communautaire payant avec de la musique live et des jeux pour toute la famille. Les recettes permettent de financer les opérations du garde-manger tout en favorisant les relations locales et en sensibilisant à la question de la faim.

🚶‍♀️ Les étapes de la subsistance

Organisez un 5 km ou une marche familiale. Les participants recueillent des parrainages par tour au profit des centres d'aide alimentaire, ce qui permet de promouvoir la forme physique et la générosité de la communauté dans une atmosphère estivale festive.

📱 #PantryPledge Challenge

Lancez un défi sur les médias sociaux en incitant les personnes qui vous suivent à donner des crédits repas ou des denrées non périssables, à étiqueter leurs amis et à maintenir l'élan en ligne, afin d'augmenter les dons et la sensibilisation.

🍹 Sip & Support Social

Associez-vous à des bars locaux pour organiser une soirée cocktail ou mocktail d'été au cours de laquelle une partie des ventes de boissons sera reversée à l'association, ce qui permettra de s'amuser tout en remplissant les étagères.

🚚 Visite du marché mobile

Equipez une camionnette pour en faire un marché pop-up vendant des produits locaux sur les marchés de producteurs. Chaque vente permet d'approvisionner le garde-manger et d'établir un lien direct entre les sympathisants et votre mission.

🍦 Vente aux enchères et dégustation de glaces

Organisez une fête de la crème glacée avec des vendeurs locaux, des activités manuelles pour les enfants et une vente aux enchères silencieuse d'articles donnés. Les friandises rafraîchissantes permettent de collecter des fonds pour nourrir des familles tout au long de l'année.

