Conservez 100 % des dons de votre équipe de recherche et de sauvetage - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les organisations de recherche et de sauvetage, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Search and Rescue Organizations

Collecte de fonds à frais zéro pour les organismes de recherche et de sauvetage

Comment Zeffy aide les organisations de recherche et de sauvetage à collecter des fonds

Les organisations de recherche et de sauvetage utilisent Zeffy pour tout financer, des promesses de dons mensuels pour les lignes de vie à la boutique d'équipement de recherche et de sauvetage, sans perdre un seul centime en frais. Voici comment :

Lancer la collecte de fonds Rescue Ready

Mobilisez le soutien grâce à un formulaire de don en ligne personnalisable qui met en évidence l'équipement essentiel de votre équipe et les besoins de la mission. Idéal pour des appels ponctuels après des sauvetages très médiatisés ou lors de pics de collecte de fonds.

Lancer le programme de soutien Lifeline

Encouragez les donateurs à faire des dons mensuels pour que les équipes de sauvetage soient équipées et prêtes tout au long de l'année. Les dons récurrents automatisés garantissent un financement régulier pour la formation, l'entretien du matériel et le déploiement rapide.

Campagne de pairs "Team Up for Trails

Permettez aux bénévoles, aux randonneurs et aux clubs de plein air de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour les missions de recherche et de sauvetage. Le partage entre pairs élargit votre champ d'action et suscite un soutien populaire.

Gala annuel de sauvetage et exposition de formation

Vendez des billets pour votre dîner de collecte de fonds associé à des exercices de démonstration et à des ateliers de formation. Les ventes de billets couvrent les coûts de l'événement et génèrent des revenus nets pour les opérations critiques.

Tirage au sort de l'équipement de sauvetage

Stimulez l'engagement en organisant des tirages au sort de matériel de plein air et d'équipement de sécurité de haute qualité. Offrez des billets de tombola numériques à vos sympathisants, sans frais, afin de maximiser chaque dollar pour les services de secours.

Boutique d'équipement de marque SAR

Lancez une boutique en ligne pour vendre des vêtements de marque, des patchs et des kits d'urgence. Toutes les recettes servent à financer les programmes de formation et la modernisation de l'équipement, sans que des frais ne viennent grever les revenus.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre équipe de recherche et de sauvetage.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

3 heures de vol en hélicoptère

Garantir une réponse plus rapide lorsque les minutes font la différence.

🐕‍🦺 Soins vétérinaires et équipement spécialisé pour 2 équipes K9

Ainsi, nos chiens de recherche restent en bonne santé et prêts à sauver des vies.

🔦 15 jeux de lunettes de vision nocturne

Donner aux équipes les moyens de mener des recherches en toute sécurité après la tombée de la nuit.

Carburant et entretien pour 10 missions terrestres

Maintenir les véhicules en état de marche pour atteindre les personnes dans le besoin.

🗣️ Formation avancée au sauvetage pour 20 volontaires

Améliorer les compétences qui permettent aux gens de rentrer chez eux en toute sécurité.

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations de recherche et de sauvetage

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Organismes de recherche et de sauvetage

🌲 Trailblazer Hike-a-thon

Les participants obtiennent des sponsors pour chaque kilomètre parcouru sur les sentiers d'été afin de financer l'équipement de sauvetage et la formation.

🌅 Excursion de sauvetage en kayak au lever du soleil

Participez à une excursion guidée en kayak à l'aube avec des démonstrations de sauvetage ; les frais d'inscription permettent de financer l'équipement de sauvetage aquatique.

🏕️ Week-end de sauvetage "Camp & Learn

Participez à un week-end de camping avec formation aux techniques de sauvetage de base ; la vente des billets soutient les programmes de R-S pour les jeunes.

🎥 Cliffside Cinema Rescue Night

Profitez d'une projection en plein air d'un documentaire sur les sauvetages ; les ventes de concessions et les dons servent à financer les missions de recherche et de sauvetage.

📸 Photo Rescue Relay

Les supporters partagent quotidiennement en ligne des photos sur le thème des sauvetages, ce qui leur permet de recevoir des dons de sponsors pour chaque téléchargement.

🧠 Quizathon virtuel sur la recherche et le sauvetage

Les équipes s'affrontent dans le cadre d'un jeu-questionnaire estival sur la recherche et le sauvetage ; les frais de participation et les dons servent à financer les opérations de sauvetage.

Découvrez plus de 40 organisations gratuites de recherche et de sauvetage Organisations de recherche et de sauvetage idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Organismes de recherche et de sauvetage en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre équipe de recherche et de sauvetage. Ces options sont un excellent point de départ.

Prix Rocky Talkie pour la recherche et le sauvetage

Rocky Talkie

5 000 $, 10 000 $ et 25 000 $.

Il accorde des subventions aux équipes de recherche et de sauvetage sous-financées aux États-Unis et au Canada. Les candidatures pour le Prix SAR 2026 seront ouvertes au début de l'année 2026.

Postuler

Programme d'aide à la sécurité des organisations à but non lucratif (NSGP-NSS)

Département américain de la sécurité intérieure (DHS) et FEMA

210 millions de dollars

Fournit un soutien financier pour le renforcement des cibles et d'autres améliorations de la sécurité physique aux organisations à but non lucratif exposées à un risque élevé d'attaque terroriste.

Postuler

Programme de subventions pour l'éducation à l'environnement (EE)

EPA

Variable

L'EPA prévoit d'accorder trois à cinq subventions à partir de chacun de ses dix bureaux régionaux, pour un total d'environ 30 à 35 subventions à l'échelle nationale.

Postuler

Dotation en personnel pour une réponse adéquate aux incendies et aux situations d'urgence (SAFER)

FEMA

Variable

Fournit des fonds pour aider les services d'incendie locaux et les services d'incendie volontaires à répondre à leurs besoins en personnel.

Postuler

Principales entreprises qui font des dons aux Organisations de recherche et de sauvetage en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de recherche et de sauvetage ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

Association de sauvetage en montagne

Offre différents niveaux de parrainage pour soutenir les programmes de formation et d'éducation.

Prendre contact

L'équipe Rubicon

Fournit des secours et de l'aide en cas de catastrophe dans tout le pays.

Prendre contact

Comité international de secours (IRC)

Offre des possibilités de partenariat aux entreprises pour l'aide humanitaire et le développement.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de recherche et de sauvetage ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de recherche et de sauvetage ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission de permettre à des organisations comme la vôtre de conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les organisations de recherche et de sauvetage peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les organisations de recherche et de sauvetage peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour les sauvetages, vendre des billets d'événements et mettre en place des contributions récurrentes, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar donné est un dollar qui sert directement à sauver des vies et à soutenir votre travail essentiel.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de recherche et de sauvetage peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations de recherche et de sauvetage peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds sur Zeffy. Qu'il s'agisse d'organiser des collectes de fonds de pair à pair pour galvaniser le soutien de la communauté, d'organiser des événements payants ou de mettre en place des plans de dons récurrents pour des contributions régulières, Zeffy offre les outils dont vous avez besoin pour vous concentrer sur votre mission et non sur les coûts.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de recherche et de sauvetage ?

Zeffy est la seule plateforme 100% gratuite pour les organisations de recherche et de sauvetage. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent facturer des frais qui grugent vos fonds, Zeffy garantit que chaque dollar collecté va directement à votre mission. Cela renforce la confiance des donateurs et maximise l'impact, sans petits caractères ni frais cachés.

