Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de recherche et de sauvetage ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de recherche et de sauvetage ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission de permettre à des organisations comme la vôtre de conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les organisations de recherche et de sauvetage peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les organisations de recherche et de sauvetage peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour les sauvetages, vendre des billets d'événements et mettre en place des contributions récurrentes, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar donné est un dollar qui sert directement à sauver des vies et à soutenir votre travail essentiel.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de recherche et de sauvetage peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations de recherche et de sauvetage peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds sur Zeffy. Qu'il s'agisse d'organiser des collectes de fonds de pair à pair pour galvaniser le soutien de la communauté, d'organiser des événements payants ou de mettre en place des plans de dons récurrents pour des contributions régulières, Zeffy offre les outils dont vous avez besoin pour vous concentrer sur votre mission et non sur les coûts.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de recherche et de sauvetage ?

Zeffy est la seule plateforme 100% gratuite pour les organisations de recherche et de sauvetage. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent facturer des frais qui grugent vos fonds, Zeffy garantit que chaque dollar collecté va directement à votre mission. Cela renforce la confiance des donateurs et maximise l'impact, sans petits caractères ni frais cachés.