Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre centre communautaire.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎨 Kits d'arts créatifs pour 50 enfants

Donner à chaque enfant les moyens de s'exprimer et de prendre confiance en lui.

🍎 Collations nutritives pour 200 visites après l'école

Alimenter les jeunes esprits et les jeunes corps pour une meilleure concentration et une meilleure croissance.

💻 100 heures d'ateliers de compétences numériques

Donner aux adultes les moyens d'acquérir les connaissances informatiques essentielles au monde moderne.

🤝 25 séances de coaching professionnel

Guider les membres de la communauté vers des carrières stables et une plus grande autosuffisance.

🛠️ Réparation et entretien des installations

Garantir un espace sûr et accueillant pour tous ceux qui franchissent nos portes.