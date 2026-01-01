Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre centre communautaire - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les centres communautaires, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Community Centers

Collecte de fonds à tarif zéro pour les centres communautaires

Comment Zeffy aide les centres communautaires à collecter des fonds

Les centres communautaires utilisent Zeffy pour tout financer, depuis les courses de quartier jusqu'aux adhésions par paliers, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

Fonds annuel d'amélioration communautaire

Mobilisez les sympathisants pour qu'ils fassent des dons en faveur de la modernisation des installations et des projets de quartier grâce à un simple formulaire en ligne qui met en évidence les domaines d'impact clés.

Cercle des soutiens mensuels

Inviter les membres de la communauté à s'engager à verser des contributions mensuelles, afin d'assurer un financement stable pour des programmes tels que le tutorat après l'école et les activités pour les personnes âgées.

Collecte de fonds pour la course de quartier

Encouragez les participants à faire des promesses de dons par le biais de pages personnalisées, en augmentant la portée et l'engagement de la communauté tout en soutenant les opérations du centre.

Vente de billets pour les ateliers d'été

Vendez des billets en ligne pour des cours d'art, des séances de fitness et des ateliers de cuisine, en rationalisant les inscriptions et en recueillant les coordonnées des participants sur une seule plateforme.

Tombola de printemps pour les programmes de la jeunesse

Suscitez l'enthousiasme en organisant une tombola avec des articles offerts - 100 % des recettes sont consacrées au financement d'activités de mentorat et d'activités extrascolaires pour les jeunes.

Programme d'adhésion communautaire

Proposez des adhésions par paliers avec des avantages exclusifs tels que l'accès aux événements en avance et des réductions, ce qui favorise la fidélité et la prévisibilité des revenus.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre centre communautaire.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎨 Kits d'arts créatifs pour 50 enfants

Donner à chaque enfant les moyens de s'exprimer et de prendre confiance en lui.

🍎 Collations nutritives pour 200 visites après l'école

Alimenter les jeunes esprits et les jeunes corps pour une meilleure concentration et une meilleure croissance.

💻 100 heures d'ateliers de compétences numériques

Donner aux adultes les moyens d'acquérir les connaissances informatiques essentielles au monde moderne.

🤝 25 séances de coaching professionnel

Guider les membres de la communauté vers des carrières stables et une plus grande autosuffisance.

🛠️ Réparation et entretien des installations

Garantir un espace sûr et accueillant pour tous ceux qui franchissent nos portes.

Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Centres communautaires

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Centres communautaires

🏖️ Nettoyage du littoral

Les bénévoles ramassent les déchets sur les plages locales, sponsorisés par sac par des entreprises, ce qui permet d'unir la communauté et de collecter des fonds.

📸 Concours de photos d'été

Les participants paient une somme modique, soumettent en ligne des photos sur le thème de l'été et les sympathisants font un don pour voter pour les préférées.

🌳 Pop-up de yoga dans le parc

Séances matinales de yoga basées sur les dons dans les parcs de quartier, engageant les sympathisants et collectant des fonds grâce aux dons des classes.

🎶 Série de concerts communautaires

Des concerts hebdomadaires en plein air avec des artistes locaux, des ventes de billets et des concessions permettent d'augmenter les fonds et la visibilité du centre.

🌐 Relais virtuel pour l'impact

Les supporters enregistrent en ligne leurs activités estivales de remise en forme ou de divertissement, collectant des fonds par étape tout en se connectant numériquement.

🍦 Collecte de fonds sous forme de crème glacée

Organisez une soirée glacée familiale avec une crèmerie locale partenaire, en vendant des friandises au profit des programmes du centre.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 centres communautaires gratuits Centres communautaires idées de collecte de fonds

Tous les articles centre communautaire idées de collecte de fonds

Principales subventions pour centres communautaires en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre centre communautaire. Ces options constituent un excellent point de départ.

Programme de subventions pour l'amélioration de l'environnement et l'atténuation des effets

Agence californienne des ressources naturelles

Jusqu'à 750 000

Soutient les projets d'amélioration et d'atténuation des effets sur l'environnement ; date limite : 16 juillet 2025.

Postuler

La recherche au service de l'équité raciale et indigène en matière de santé

Fondation Robert Wood Johnson

Jusqu'à 500 000

Finance la recherche pour faire progresser l'équité raciale et indigène en matière de santé ; date limite 16 juillet 2025.

Postuler

Subventions locales Spark Good

Fondation Walmart

$5,000

Accorde des subventions locales pour soutenir des initiatives communautaires ; date limite : 17 juillet 2025.

Postuler

Programme d'aide aux bons voisins de l'USC

Université de Californie du Sud

Plus de 900 000

Soutient les initiatives communautaires dans les quartiers entourant les campus de l'USC ; les subventions sont annoncées en juillet 2025.

Postuler

En savoir plus centre communautaire subventions

Principales entreprises qui font des dons à Centres communautaires en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre centre communautaire ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, d'achats groupés effectués par les clients à la caisse et de registres de bienfaisance.

Prendre contact

Cible

Elle soutient des programmes et des organisations locales par le biais de subventions et de dons de cartes-cadeaux, certaines subventions étant accordées sur invitation seulement.

Prendre contact

Banque d'Amérique

Elle accorde des subventions et des parrainages pour favoriser la mobilité économique et soutenir le développement des communautés par le biais de programmes tels que Neighborhood Builders.

Prendre contact

Charte

Charter soutient des initiatives communautaires par le biais de son programme Community Assist.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les centres communautaires ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les centres communautaires ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux pourboires optionnels des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations communautaires à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les centres communautaires peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons pour leurs programmes ?

Absolument ! Les centres communautaires peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents pour un soutien continu - le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar est directement affecté au soutien des programmes et initiatives de votre centre.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les centres communautaires peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les centres communautaires peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Qu'il s'agisse d'organiser des collectes de fonds entre pairs, de vendre des billets pour un événement ou de mettre en place des programmes de dons récurrents, Zeffy vous couvre grâce à son approche gratuite.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les centres communautaires ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les centres communautaires. Alors que d'autres prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela garantit que plus d'argent va directement à vos projets et initiatives communautaires, exactement là où il faut.

Comment obtenir un financement pour...

Ready to fundraise with zero fees?

