Campagne d'aide alimentaire d'urgence
Lancez une campagne en ligne dédiée à l'aide alimentaire d'urgence, permettant aux sympathisants de faire des dons rapidement lorsque les familles en ont le plus besoin. Des formulaires personnalisables et des frais de plateforme nuls permettent de maximiser chaque contribution.
Adhésion aux repas mensuels
Invitez les donateurs à s'engager dans une adhésion mensuelle au programme de repas, afin de fournir un financement régulier pour les opérations du garde-manger et les programmes de repas. Les dons récurrents permettent de constituer une base de soutien fiable sans coûts de transaction supplémentaires.
Défi de l'emballage alimentaire virtuel
Permettez aux bénévoles d'organiser des défis de collecte de fonds dans le cadre desquels des amis parrainent leurs objectifs virtuels d'empaquetage de nourriture. Les pages peer-to-peer amplifient la portée et engagent les réseaux dans votre mission.
Gala de bienfaisance Harvest
Vendez des billets pour un élégant dîner de la ferme à la table et une exposition communautaire, afin de collecter des fonds pour des programmes alimentaires locaux. Les RSVP, les préférences alimentaires et les paiements sont gérés en ligne de manière transparente.
Tombola des fêtes de fin d'année
Offrez des billets de tombola pour des paniers-cadeaux saisonniers provenant d'agriculteurs et d'artisans locaux. Des prix attrayants suscitent l'enthousiasme et renforcent le soutien aux collectes de denrées alimentaires de fin d'année.
Vente aux enchères silencieuse du jardin durable
Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne proposant des kits de jardinage, des cours de cuisine et des produits respectueux de l'environnement. Les enchères compétitives permettent de collecter des fonds importants tout en promouvant des pratiques alimentaires durables.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire
🍉 Pique-nique d'été pour les assiettes
Organisez un pique-nique communautaire avec des jeux amusants et des fruits frais ; chaque billet permet de financer des repas pour des familles souffrant de la faim.
🏃♀️ Course Miles for Meals
Organiser une course/marche amusante ; les participants collectent des fonds par kilomètre pour fournir des repas nutritifs à leurs voisins en situation d'insécurité alimentaire.
📱 Défi #SnackShare
Lancez un défi sur les médias sociaux où les adeptes partagent des idées d'en-cas, étiquettent leurs amis et font un don par post pour alimenter les garde-manger locaux.
🍓 Drive de boîtes de produits frais de la ferme
Partenariat avec des fermes locales pour vendre des boîtes de fruits et légumes ; une partie de chaque vente permet de soutenir des programmes de distribution alimentaire tout au long de l'été.
🎨 Nuit de la peinture et de l'assiette
Organisez un cours de peinture décontracté accompagné d'un dîner léger ; les recettes du billet permettent d'approvisionner les cuisines communautaires et d'atteindre davantage de familles.
📸 Concours de photos sur l'alimentation
Invitez les sympathisants à soumettre des photos de plats d'été moyennant une petite participation ; les fans votent avec les dons pour gagner de délicieux prix.
Principales subventions pour les organisations à but non lucratif de lutte contre l'insécurité alimentaire en 2025
Subventions pour l'amour de la nourriture
Fondation Popeyes
De 1 000 $ à plus de 60 000
Ce programme soutient les organisations à but non lucratif qui fournissent des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin. Les demandes de subvention doivent être déposées entre le 22 mai et le 30 juin pour une période allant du 15 juillet au 15 décembre 2025.
Subventions pour lutter contre la faim dans le pays
Église évangélique luthérienne d'Amérique
Jusqu'à 10 000 dollars par an
Elle soutient les ministères qui s'attaquent à des problèmes locaux tels que la sécurité alimentaire. La date limite de dépôt des lettres de demande est fixée au 2 juillet 2025, et les demandes complètes sont acceptées d'octobre à décembre 2025.
Exercice 2025 - Subvention pour la mise en œuvre du cadre de lutte contre la fraude dans le cadre du programme SNAP
Service de l'alimentation et de la nutrition de l'USDA
TBD
Les détails de cette subvention n'ont pas été trouvés dans les résultats de la recherche.
Processus SNAP pour l'exercice 2025 et ... Subvention
Service de l'alimentation et de la nutrition de l'USDA
TBD
Les détails de cette subvention n'ont pas été trouvés dans les résultats de la recherche.
Principales entreprises qui font des dons à organismes à but non lucratif de lutte contre l'insécurité alimentaire en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif qui luttent contre l'insécurité alimentaire grâce à son programme Spark Good, qui propose des subventions et des ressources locales, et s'associe à des organisations telles que Feeding America.
Nourrir l'Amérique
Cette organisation s'associe à des entreprises pour fournir une aide alimentaire et lutter contre la faim aux États-Unis, en offrant diverses possibilités de partenariat.
Pas d'enfant qui a faim
s'engage dans des partenariats avec des entreprises pour obtenir des résultats positifs et mettre fin à la faim des enfants par le biais d'initiatives telles que le marketing de cause et le parrainage.
Tyson Foods
Démontre un engagement à prévenir l'insécurité alimentaire par le biais de ses initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises.
