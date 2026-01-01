Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider votre association à conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège - juste un soutien direct à votre cause.

Les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons de denrées alimentaires ?

Absolument ! Les organisations à but non lucratif qui luttent contre l'insécurité alimentaire peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons en faveur de leurs centres de distribution alimentaire, vendre des billets pour des événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime d'euro. Chaque dollar versé par vos donateurs est directement utilisé pour vous aider à nourrir davantage de personnes.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire peuvent mener diverses campagnes avec Zeffy. Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair, organiser des événements payants ou créer des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs, Zeffy vous couvre, sans frais qui grèvent vos fonds.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela garantit que plus d'argent va directement à votre mission - nourrir ceux qui sont dans le besoin.