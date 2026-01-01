Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Logement de transition pour femmes

🏡 Nuit de solidarité

Les sympathisants campent dans les arrière-cours pour vivre une nuit de solidarité et recueillir des parrainages afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public aux besoins des femmes en matière de logement de transition.

‍

🍋 Lemonade & Lace Fundraiser

Des bénévoles tiennent des stands de limonade avec des accessoires fabriqués à la main, permettant aux femmes de s'émanciper grâce à des ventes créatives et de collecter des fonds d'été pour financer des fournitures et des programmes de logement.

‍

🧘‍♀️ Yoga sur la pelouse

Des instructeurs de yoga locaux animent des cours en plein air financés par des dons, promouvant le bien-être tout en finançant des programmes de logement de transition pour les femmes et en renforçant le soutien de la communauté.

‍

📚 Stories & Sweets Book Club

Club de lecture virtuel avec une vente de pâtisseries : les participants font un don pour se joindre au club, partagent leurs idées et échangent des friandises faites maison afin de collecter des fonds pour le logement des femmes.

‍

🏊‍♀️ Swim for Hope Splashathon (nager pour l'espoir)

Dans votre piscine communautaire, les nageurs recueillent des promesses de dons par tour de piste, transformant ainsi les plaisirs de l'été en une collecte de fonds pour des services essentiels et des logements sûrs pour les femmes.

‍

📸 #HerSummerStory Photo Drive

Les sympathisants partagent des photos d'été édifiantes en utilisant #HerSummerStory, déclenchant de petits dons par post pour financer des programmes d'hébergement de transition pour les femmes.

‍