Empower Her Monthly Sustainers (en anglais)
Invitez les donateurs à rejoindre un cercle de donateurs mensuel qui garantit un soutien constant aux femmes en transition vers une vie indépendante. Des dons prévisibles nous permettent de planifier la programmation et les ressources en matière de logement tout au long de l'année.
Courir pour son avenir
Mobiliser les sympathisants pour collecter des fonds et participer à un 5 km communautaire, la page de chaque coureur permettant de recueillir des dons pour des logements sûrs et des services de soutien. La collecte de fonds de pair à pair permet d'attirer de nouveaux donateurs et de sensibiliser l'opinion publique.
Soirée de gala de l'espoir
Organisez un dîner et une vente aux enchères silencieuse dont les billets vendus soutiennent directement les programmes de logement de transition. La vente de billets en ligne permet de rationaliser les RSVP et de maximiser la participation.
Boutique Hope Marketplace
Cette boutique en ligne présente des objets artisanaux, des produits recyclés et des pâtisseries fabriqués par les résidents, ce qui permet aux femmes d'obtenir un revenu significatif tout en collectant des fonds. La boutique est gratuite, ce qui permet d'augmenter les recettes des programmes.
Tombola de la chambre de rêve
Proposez des participations à des tirages au sort pour avoir une chance de gagner un appartement entièrement rénové, du mobilier à la décoration. Les tombolas suscitent l'enthousiasme et attirent de nouveaux donateurs désireux de soutenir la transformation des logements.
Campagne de dons "Gifts of Home
Lancez une campagne en ligne ciblée pour obtenir des dons ponctuels afin de meubler des appartements avec des articles de base tels que des ustensiles de cuisine et du linge de maison. Un formulaire de don dédié permet aux donateurs de contribuer facilement à des articles ou des fonds spécifiques.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🛏️ Meubler un appartement de transition
Assurer un espace confortable, semblable à un foyer, pour les femmes qui cherchent à retrouver la stabilité
🍲 1 000 repas nutritifs
Nourrir le corps et l'esprit des femmes qui s'efforcent de reconstruire leur vie
🎓 20 ateliers de formation professionnelle
Donner aux femmes les compétences et la confiance nécessaires pour atteindre l'indépendance financière
🩺 30 séances de conseil
Fournir un soutien émotionnel vital pour la guérison et un rétablissement durable
🍼 50 kits de soins pour bébés
Fournir des couches, du lait maternisé et des produits de première nécessité aux nouvelles mères dans le besoin
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Logement de transition pour femmes
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Logement de transition pour femmes
🏡 Nuit de solidarité
Les sympathisants campent dans les arrière-cours pour vivre une nuit de solidarité et recueillir des parrainages afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public aux besoins des femmes en matière de logement de transition.
🍋 Lemonade & Lace Fundraiser
Des bénévoles tiennent des stands de limonade avec des accessoires fabriqués à la main, permettant aux femmes de s'émanciper grâce à des ventes créatives et de collecter des fonds d'été pour financer des fournitures et des programmes de logement.
🧘♀️ Yoga sur la pelouse
Des instructeurs de yoga locaux animent des cours en plein air financés par des dons, promouvant le bien-être tout en finançant des programmes de logement de transition pour les femmes et en renforçant le soutien de la communauté.
📚 Stories & Sweets Book Club
Club de lecture virtuel avec une vente de pâtisseries : les participants font un don pour se joindre au club, partagent leurs idées et échangent des friandises faites maison afin de collecter des fonds pour le logement des femmes.
🏊♀️ Swim for Hope Splashathon (nager pour l'espoir)
Dans votre piscine communautaire, les nageurs recueillent des promesses de dons par tour de piste, transformant ainsi les plaisirs de l'été en une collecte de fonds pour des services essentiels et des logements sûrs pour les femmes.
📸 #HerSummerStory Photo Drive
Les sympathisants partagent des photos d'été édifiantes en utilisant #HerSummerStory, déclenchant de petits dons par post pour financer des programmes d'hébergement de transition pour les femmes.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 logements gratuits Logement de transition pour les femmes idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Logement de transition pour les femmes en 2025
OVW Fiscal Year 2025 Transitional Housing Assistance Grants for Victims of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, and Stalking Program (Programme d'aide au logement transitoire pour les victimes de violence domestique, de violence dans les fréquentations, d'agression sexuelle et de harcèlement)
Ministère de la justice des États-Unis, Office on Violence Against Women (Office de lutte contre la violence à l'égard des femmes)
Jusqu'à 500 000
Finance des logements de transition et des services de soutien pour les victimes de violences domestiques, de violences dans les relations amoureuses, d'agressions sexuelles et de harcèlement ; date limite 11 juin 2025.
Subventions pour des logements sûrs contre la violence domestique
RedRover
Non spécifié
Soutien aux logements sûrs pour les victimes de violences domestiques ; dates limites de dépôt des demandes : 1er mars, 1er juin et 1er septembre.
Fondation Mary Kay Ash : Subventions pour les refuges contre la violence domestique
Fondation Mary Kay Ash
$20,000
Soutient les refuges pour victimes de violences domestiques ; date limite 30 avril 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Logement de transition pour femmes en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Promesse des familles
S'associe à des entreprises pour prévenir et mettre fin au sans-abrisme familial, en offrant des services d'hébergement et de stabilisation.
L'Armée du Salut
Fournit des abris d'urgence ou de transition aux femmes et aux enfants sans domicile fixe.
Fondation Barrett
Elle propose des abris, des logements et des services de soutien aux femmes et aux enfants sans domicile fixe et bénéficie du soutien d'entreprises partenaires telles que le Bezos Day 1 Families Fund.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment gratuit à 100 % pour les maisons de transition pour femmes ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est absolument 100% gratuit pour les maisons de transition pour femmes ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous fonctionnons grâce aux pourboires facultatifs de vos sympathisants qui croient en la nécessité d'assurer le financement complet d'organisations comme la vôtre. C'est tout ce qu'il y a à savoir - pas de piège ici !
Transitional Housing for Women peut-il utiliser Zeffy pour collecter des parrainages de résidents ?
C'est certain ! Transitional Housing for Women peut utiliser Zeffy pour collecter des parrainages de résidents, organiser des événements de collecte de fonds et même mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais ! Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien des femmes dans le besoin.
Quels types de campagnes de collecte de fonds Zeffy permet-il d'organiser ?
Transitional Housing for Women peut lancer une variété de campagnes de collecte de fonds en utilisant Zeffy. Organisez des événements de collecte de fonds entre pairs pour impliquer votre communauté, vendez des billets pour votre prochain gala de bienfaisance ou menez une campagne de dons récurrents pour vous assurer un soutien continu. Quelle que soit votre stratégie, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Transitional Housing for Women ?
Zeffy est le meilleur choix car c'est la seule plateforme qui offre une collecte de fonds 100% gratuite pour les maisons de transition pour femmes. Cela signifie que plus de fonds peuvent être consacrés à votre mission au lieu d'être perdus dans les frais, ce qui permet de renforcer la confiance et de s'assurer que chaque don a un impact sur la vie des femmes que vous soutenez.