Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les services à la personne ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les services à la personne ! Nous ne facturons ni frais de plateforme, ni frais de traitement, et il n'y a pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce au soutien de donateurs qui souhaitent conserver chaque dollar collecté pour financer leur mission. Voilà le tableau complet - pas de piège !

Les services sociaux peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons et des offrandes ?

Absolument ! Les organisations de services à la personne comme les églises et les bibliothèques peuvent utiliser Zeffy pour collecter toutes sortes de dons, y compris les offrandes, les billets d'événements et les dons récurrents, sans avoir à payer de frais. Cela signifie que tous les fonds collectés sont directement affectés au soutien de votre communauté et de votre cause.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les services sociaux peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Zeffy permet aux services sociaux de mener diverses campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez lancer des événements de collecte de fonds de pair à pair, gérer la vente de billets pour des événements communautaires ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Qu'il s'agisse d'une collecte de livres pour la bibliothèque ou d'une collecte de fonds pour la communauté, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services à la personne ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services à la personne car c'est la seule qui soit réellement 100% gratuite. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre à la gratuité tout en prélevant des frais de traitement ou des petits caractères, Zeffy s'assure que chaque centime va directement à votre mission. Vous disposez ainsi de plus de ressources pour votre travail vital et vous renforcez la confiance de vos donateurs.