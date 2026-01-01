data-usecase-icon="donation_form"
Fonds d'urgence pour l'aide d'urgence
Déployez un formulaire de don ciblé pour collecter des dons ponctuels en vue d'une intervention en cas de crise, afin que les fonds soient immédiatement disponibles pour les services d'urgence. Les donateurs apprécient la simplicité et la transparence d'un don direct pour répondre à des besoins urgents.
Parrainer une personne âgée - Programme de soins mensuels
Mettez en place un programme de dons récurrents qui permet aux sympathisants de parrainer des repas hebdomadaires ou des bilans de santé pour les personnes âgées. Des dons mensuels fiables vous permettent de planifier des services continus sans vous soucier des frais de transaction.
Défi communautaire "Walk for Wellness" (Marche pour le bien-être)
Invitez les bénévoles et les sympathisants à collecter des promesses de dons sur des pages de collecte de fonds personnelles pendant qu'ils marchent pour promouvoir la santé mentale. Les appels de pair à pair stimulent l'engagement en permettant aux participants de partager les raisons pour lesquelles vos services sont importants pour eux.
Gala annuel "Espoir et guérison
Vendez des billets pour un dîner assis et un programme en l'honneur des étapes importantes de vos services à la personne. Un tel événement permet de créer une communauté, de collecter des fonds non affectés et de suivre l'évolution de la fréquentation de manière transparente.
Tombola "Healing Horizons" (Horizons de guérison)
Offrir des billets de tombola pour avoir une chance de gagner des prix offerts, tous les bénéfices servant à financer les programmes de conseil et de sensibilisation. Il s'agit d'une tactique peu coûteuse et très engageante qui encourage une large participation.
Vente aux enchères silencieuse de Community Care
Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des articles et des expériences donnés pour soutenir votre refuge ou vos services de soutien. L'automatisation des enchères et du paiement permet un processus fluide et sans frais.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🍏 1 000 boîtes d'épicerie livrées
Pour que les familles confrontées à l'insécurité alimentaire bénéficient de repas frais et sains
🤝 50 séances de coaching professionnel
Aider les clients à acquérir des compétences et à trouver un emploi stable
🏠 10 nuits d'hébergement d'urgence
Offrir un lieu sûr et chaleureux aux personnes sans domicile fixe
🚍 200 cartes de transport en commun
Veiller à ce que les clients puissent se rendre à des entretiens d'embauche et à des rendez-vous médicaux
500 kits d'hygiène
Fournir des produits de première nécessité pour restaurer la dignité et le bien-être
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Les services à la personne
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Services à la personne
Sunrise Yoga for Support (Yoga de l'aube pour le soutien)
Des séances de yoga dans les parcs, tôt le matin, qui mettent en relation les donateurs, les clients et les sympathisants ; les recettes des billets permettent de financer des programmes de services sociaux.
🍦 Scoops for Change
Tenez un stand de crème glacée dans votre quartier avec des dons à la coupe ; partagez les histoires des bénéficiaires tout en vous amusant à collecter des fonds pour l'été.
📸 Stories in the Sun
Concours photo estival en ligne présentant les parcours des clients ; les supporters font une offre pour leurs photos préférées afin de financer des services et de sensibiliser le public.
💦 Bataille de ballons d'eau
Organisez une bataille d'eau familiale dont l'entrée est payante ; l'amusement de la communauté rafraîchit les foules tout en finançant des programmes de services sociaux essentiels.
🎥 Movie Nights for Good
Projections de films en plein air sous les étoiles ; les bénéfices des concessions et des billets permettent de financer des services d'hébergement, de conseil et de soutien en cas de crise.
🎓 Série d'été SkillShare
Les ateliers hybrides enseignent la cuisine, la finance ou le bien-être ; les ventes de billets et les parrainages renforcent les initiatives de service communautaire.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 services gratuits Services à la personne idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Services à la personne en 2025
Mini-subventions pour la sécurité alimentaire
Comté d'Arlington
Jusqu'à 25 000
Elle soutient la mise en œuvre du plan stratégique de sécurité alimentaire du comté d'Arlington. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 9 juillet 2025.
Subvention de la Fondation Sompo
Fondation Sompo
$100,000
La date limite de dépôt des demandes de subvention est fixée au 31 juillet 2025.
Bourse de la Fondation Elevance Health
Fondation Elevance pour la santé
Flexible
La date limite de dépôt des demandes de subvention est fixée au 31 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons aux Services à la personne en 2025
Walmart
soutient les subventions locales, les programmes de collecte, les registres et les demandes d'espace pour les organisations par le biais de son initiative Spark Good.
Banque d'Amérique
Sa fondation caritative finance les communautés à revenus faibles et modérés, en mettant l'accent sur la revitalisation des quartiers, l'éducation de la main-d'œuvre et la satisfaction des besoins fondamentaux tels que la faim et le sans-abrisme.
Costco
Elle soutient des programmes axés sur les enfants, l'éducation, la santé et les services sociaux.
PepsiCo
Sa fondation se concentre sur la lutte contre la faim, l'accès à l'eau et le développement économique.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les services à la personne ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les services à la personne ! Nous ne facturons ni frais de plateforme, ni frais de traitement, et il n'y a pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce au soutien de donateurs qui souhaitent conserver chaque dollar collecté pour financer leur mission. Voilà le tableau complet - pas de piège !
Les services sociaux peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons et des offrandes ?
Absolument ! Les organisations de services à la personne comme les églises et les bibliothèques peuvent utiliser Zeffy pour collecter toutes sortes de dons, y compris les offrandes, les billets d'événements et les dons récurrents, sans avoir à payer de frais. Cela signifie que tous les fonds collectés sont directement affectés au soutien de votre communauté et de votre cause.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les services sociaux peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Zeffy permet aux services sociaux de mener diverses campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez lancer des événements de collecte de fonds de pair à pair, gérer la vente de billets pour des événements communautaires ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Qu'il s'agisse d'une collecte de livres pour la bibliothèque ou d'une collecte de fonds pour la communauté, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services à la personne ?
Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services à la personne car c'est la seule qui soit réellement 100% gratuite. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre à la gratuité tout en prélevant des frais de traitement ou des petits caractères, Zeffy s'assure que chaque centime va directement à votre mission. Vous disposez ainsi de plus de ressources pour votre travail vital et vous renforcez la confiance de vos donateurs.