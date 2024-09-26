Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Le guide 2024 pour élaborer un plan de collecte de fonds réussi
Guides sur les organisations à but non lucratif

Le guide 2024 pour élaborer un plan de collecte de fonds réussi

26 septembre 2024

La collecte de fonds est essentielle pour toutes les organisations à but non lucratif, mais les conseils en matière de collecte de fonds pour se démarquer et un plan solide pour rendre cela possible sont ce qui conduit à des résultats.

Un plan de collecte de fonds est une feuille de route vers le succès, qui décompose l'objectif de collecte de fonds de votre organisation en étapes simples et réalisables. Grâce à une stratégie de collecte de fonds claire, vous pouvez atteindre vos objectifs et collecter davantage de fonds dans un délai précis.

Dans ce guide, nous expliquerons l'importance d'un plan de collecte de fonds et fournirons les étapes pour en créer un.

Qu'est-ce qu'un plan de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ?

Un plan de collecte de fonds décrit l'approche de la collecte de fonds d'une organisation à but non lucratif pour soutenir ses initiatives. Il organise stratégiquement vos efforts de collecte de fonds sur une période donnée (généralement un an). 

Considérez votre plan de collecte de fonds comme une feuille de route sur laquelle vous pouvez compter. Il évoluera avec vous au fur et à mesure que vous construirez et évoluerez en fonction du paysage, des fluctuations économiques et des préférences des donateurs. En pensant ainsi à l'avenir, vous disposerez d'une stratégie solide qui vous permettra d'obtenir l'impact le plus important possible grâce à vos campagnes et à vos efforts en matière de dons.

Votre stratégie de collecte de fonds doit être alignée sur la mission, les valeurs et la vision de votre association.

Téléchargez ici notre modèle gratuit de calendrier de collecte de fonds

Votre calendrier de collecte de fonds peut être ventilé par jour, par semaine, par mois et par saison, selon ce qui convient à votre équipe. Le meilleur calendrier de collecte de fonds est celui que tous les membres de votre équipe peuvent lire et ajuster en temps réel.

Définir un calendrier et répondre à des questions spécifiques, telles que

Pourquoi avez-vous besoin d'un plan de collecte de fonds ?

La mise en place d'un plan de collecte de fonds aide votre association dans les domaines suivants :

En fin de compte, une planification bien définie de la collecte de fonds aidera les organisations à but non lucratif à augmenter leurs recettes, à élargir leur base de donateurs et à atteindre leurs objectifs. 

11 étapes pour un plan de collecte de fonds réussi pour les organisations à but non lucratif

Le modèle de planification de l'événement annuel de collecte de fonds de chaque association est unique, mais la plupart d'entre elles intègrent ces étapes de base. 

1. Définir les objectifs de la stratégie de collecte de fonds

L'étape la plus importante de l'élaboration du plan stratégique de collecte de fonds de votre association consiste à définir des objectifs spécifiques et tangibles qui correspondent à la mission de votre association.

Par exemple, si votre mission consiste à construire des écoles pour les filles, un objectif réalisable pourrait être de collecter suffisamment de fonds pour une école. 

Cependant, tous les objectifs ne sont pas atteints par le biais d'un financement. Voici quelques exemples notables des différents types d'objectifs à fixer :

2. Effectuer une recherche de prospects 

La recherche de prospects consiste à identifier les donateurs qui ont la capacité et la volonté de faire des dons, d'assister à des événements et de soutenir les stratégies de collecte de fonds. Étant donné que 80 % des recettes d'une association proviennent d'environ 20 % de ses donateurs, la recherche de prospects est essentielle pour repérer les donateurs fidèles et atteindre les objectifs de la collecte de fonds. 

Analysez votre base de données pour savoir combien de donateurs se classent en tête des paramètres suivants :

Ces indicateurs montrent que votre prospect s'engage à donner son argent et son temps à des causes qui lui tiennent à cœur. Vos relations avec les donateurs peuvent vous indiquer quelle initiative de collecte de fonds aura le plus d'impact.

3. Décider de la campagne de collecte de fonds à mener

Votre plan de collecte de fonds doit définir les principales campagnes que vous avez l'intention de mener tout au long de l'année et les détails pertinents pour chaque campagne. Tenez compte des éléments suivants : 

Téléchargez ici notre modèle gratuit de calendrier de collecte de fonds

Ce calendrier de collecte de fonds peut guider vos opérations quotidiennes et permettre à votre équipe de se concentrer sur les objectifs de collecte de fonds de la campagne. Partagez ce calendrier de collecte de fonds avec les différents départements de votre association pour que tout le monde soit au courant. 

4. Créer un tableau de l'éventail des dons 

Lors de l'élaboration de votre stratégie de collecte de fonds, créez un tableau de l'éventail des dons afin d'identifier les dons nécessaires pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds. 

Un tableau de l'éventail des dons décrit le nombre et la valeur des dons dont votre association a besoin pour atteindre ses objectifs de collecte de fonds. Élaborez une stratégie et décidez du nombre de prospects et de sollicitations réussies sur lesquels vous devez vous concentrer. 

Voici comment vous pouvez créer un tableau des gammes de cadeaux :

Le tableau ci-dessous indique la fourchette des dons pour une campagne de collecte de fonds hypothétique de 1 000 000 de dollars.

Tableau des montants des dons
Montant du don ($) Nombre de dons requis Nombre de donateurs nécessaires Total cumulé
$100,000 1 1 $100,000
$50,000 2 2 $200,000
$25,000 4 3 $300,000
$10,000 10 5 $400,000
$5,000 20 20 $500,000
$2,500 40 20 $600,000
$1,000 100 50 $700,000
$500 200 100 $800,000
$250 400 200 $900,000
$100 1000 1000 $1,000,000

5. Déléguer des tâches à votre équipe

Constituez une équipe et déléguez les responsabilités au sein de votre association pour atteindre votre objectif de collecte de fonds.

Lorsque vous constituez votre équipe de collecte de fonds, jouez sur les forces de chaque membre pour maximiser votre temps limité et vos ressources supplémentaires. Attribuez des rôles qui correspondent à leurs compétences et à leur expertise - par exemple, confiez le marketing numérique à votre spécialiste des médias sociaux et laissez votre spécialiste des chiffres s'occuper du budget. 

Impliquez les membres de votre conseil d'administration et demandez-leur de partager leurs connaissances avec l'équipe. En répartissant les tâches de manière stratégique, vous travaillerez plus efficacement et atteindrez plus rapidement vos objectifs de collecte de fonds. 

Voici quelques rôles que vous pouvez déléguer :

6. Diffuser le message

Une fois que vous avez défini vos campagnes et d'autres éléments clés, passez le mot grâce à une approche marketing multicanal. L'utilisation de plusieurs canaux vous permettra d'étendre la portée de votre campagne et d'attirer davantage de donateurs vers votre initiative de collecte de fonds. 

Voici quelques canaux populaires permettant d'accroître la visibilité de vos campagnes de collecte de fonds :

Voici quelques façons d' exploiter les avantages des médias sociaux pour promouvoir votre campagne :

Découvrez les 15 stratégies les plus efficaces pour promouvoir votre collecte de fonds.

7. Faciliter le processus de don

Une fois votre stratégie de collecte de fonds mise en place, il est temps de collecter des fonds. Veillez à ce que le processus de don soit simple, pratique et rapide - vous ne voulez pas que vos donateurs rebroussent chemin après avoir décidé de faire un don parce que votre méthode est confuse. 

Comme 63 % des donateurs préfèrent donner en ligne avec une carte de crédit ou de débit, ils donnent la priorité à la collecte de fonds en ligne et mobile. 

Avec une plateforme de collecte de fonds virtuelle, vous pouvez facilement collecter des dons en ligne. Créez des formulaires de don en ligne adaptés aux mobiles, des boutiques de commerce électronique ou des campagnes de crowdfunding pour collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif. 

Alors que la plupart des plateformes facturent des frais de transaction ou de traitement, la plateforme de dons en ligne 100% gratuite de Zeffy offre un moyen simplifié de collecter des dons sans frais.

Voici quelques conseils supplémentaires à prendre en compte pour faciliter les dons :

Essayez notre point de vente 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif - Tap to Pay !
Inscrivez-vous et commencez à accepter les dons en personne gratuitement.

8. Montrez votre reconnaissance envers vos donateurs

Un plan de collecte de fonds ne doit pas se concentrer uniquement sur la collecte d'argent. Il doit également prévoir des moyens de témoigner de la reconnaissance aux donateurs et de s'engager régulièrement auprès d'eux. 

La mise en place d'un processus de suivi des donateurs dans votre plan vous aidera à entretenir des relations à long terme avec les donateurs après qu'ils aient fait un don à votre association. En gérant vos donateurs, vous leur montrez que votre association apprécie leur soutien et leurs contributions. 

9. Assurer le suivi et garder le contact

Étant donné que les donateurs récurrents donnent chaque année 42 % de plus que les nouveaux donateurs, il est essentiel de renforcer vos liens avec les personnes qui soutiennent votre association. De plus, les dépenses liées à l'acquisition de donateurs sont plus importantes que celles liées à la gestion des donateurs. 97 % des donateurs déclarent que la création d'un impact est l'une des principales raisons de leur don. Veillez à ce qu'ils sachent comment leurs dons personnels les ont aidés.  

D'autres mesures peuvent être prises :

10. Suivre des indicateurs spécifiques de collecte de fonds

Pour chaque campagne de collecte de fonds, choisissez des indicateurs clés de performance (ICP) spécifiques à suivre pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de collecte de fonds de votre association. Par exemple, si l'un de vos objectifs est d'acquérir 200 nouveaux donateurs, évaluez vos chiffres tout au long de votre campagne pour déterminer le succès de votre association. 

Voici quelques mesures efficaces à suivre :

Utilisez ces indicateurs pour créer un rapport bien équilibré et transparent sur votre modèle de plan annuel de collecte de fonds, afin de permettre aux partisans et aux conseils d'administration des organisations à but non lucratif de mieux comprendre la situation actuelle et les résultats obtenus grâce à vos efforts de collecte de fonds au cours des campagnes précédentes.  

11. Simplifiez vos efforts de collecte de fonds avec le bon logiciel de collecte de fonds

Le choix du bon logiciel de collecte de fonds est crucial pour rationaliser vos efforts et maximiser l'impact de la collecte de fonds. 

Zeffy est une suite de collecte de fonds 100 % gratuite conçue pour aider les organisations à but non lucratif à planifier et à exécuter facilement un large éventail d'événements et de campagnes de collecte de fonds.

Avec Zeffy, vous pouvez gérer votre base de données de donateurs et même ouvrir une boutique de commerce électronique pour votre association, le tout sans frais de transaction ou de traitement. Cela signifie que chaque centime donné sert directement à soutenir votre cause.

Les puissantes fonctionnalités de Zeffy sont les suivantes

En choisissant Zeffy, vous pouvez gagner du temps, réduire vos dépenses et vous concentrer sur ce qui compte le plus : faire la différence dans votre communauté. Simplifiez vos efforts de collecte de fonds et amplifiez votre impact avec Zeffy dès aujourd'hui.

Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours (nous couvrons même les frais de transaction).
Inscrivez-vous à l'une de nos démonstrations et découvrez comment.

Comment faire passer votre plan de collecte de fonds à la vitesse supérieure ?

Pour ceux qui se sentent encore plus ambitieux, nous allons parler de quelques façons d'améliorer vos plans de collecte de fonds afin de récolter le plus d'argent possible. Il s'agit d'établir des relations en se concentrant sur l'avenir afin de travailler plus intelligemment et non plus durement.

Tenir une liste de nouvelles idées de collecte de fonds

Même les meilleures idées nouvelles peuvent être reprises et devenir excessives ou dépassées. Il est donc essentiel d'améliorer votre stratégie de collecte de fonds actuelle en vous appuyant sur une liste d'idées en cours de réalisation. Il n'est jamais inutile de conserver une liste d'inspiration dans votre calendrier de collecte de fonds, même si vous avez planifié des campagnes pour toute l'année à venir.

Conservez une liste d'idées de collecte de fonds que toute l'équipe peut consulter chaque fois que la créativité se fait sentir pour y ajouter ses idées. De nouvelles perspectives permettent à votre plan de collecte de fonds d'être créatif, flexible et adaptable à tout ce qui se présente.
Vous pouvez envisager de créer des sous-catégories d'idées rentables, de campagnes auxquelles les donateurs réagissent bien et de collectes de fonds que vous organiseriez si des fonds étaient disponibles.

Voici une liste rapide à consulter :

Créer une communauté de grands donateurs

Les dons majeurs peuvent résulter de n'importe quel plan de collecte de fonds, mais structurer intentionnellement votre stratégie autour de la sécurisation des donateurs qui donnent plus peut vous aider à collecter encore plus. Les donateurs généreux constituent une base solide et fiable pour la santé financière de votre association. 

Dans certains cas, quelques dons importants peuvent rapporter plus qu'une campagne entière de dons plus modestes. Réfléchissez aux domaines de votre plan de collecte de fonds qui nécessitent un financement important et à la manière dont l'établissement de relations avec les donateurs peut vous aider à consacrer du temps et de l'énergie à des activités plus personnalisées.

L'établissement de relations est un élément essentiel à cet égard. Les grands donateurs sont généralement très investis dans la mission d'une organisation et peuvent faire preuve de loyauté à plusieurs reprises lorsqu'ils se sentent valorisés. 

Quelques conseils pour établir des relations avec les grands donateurs qui soutiennent vos stratégies de collecte de fonds :

Susciter l'intérêt des entreprises mécènes

L'engagement d'entreprises mécènes est un excellent moyen de créer un flux régulier de soutien pour votre plan de collecte de fonds, tant sur le plan financier qu'en termes de temps et de ressources. Les parrainages d'entreprises peuvent créer une cohérence dans le financement, ce qui favorise l'exécution de projets à plus long terme.

Au-delà du soutien financier, les entreprises et les organisations à but lucratif peuvent offrir davantage aux organisations à but non lucratif avec lesquelles elles ont noué des relations :

Il est important de choisir la bonne entreprise partenaire. Un partenariat avec une organisation réputée peut renforcer votre crédibilité, ce qui élargira votre portée et votre potentiel de collecte de fonds. 

Apprenez-en plus sur la manière d'obtenir des sponsors pour votre organisation à but non lucratif.

Mettre l'accent sur les dons de fin d'année

Lorsque vous envisagez une année de collecte de fonds, ce sont les derniers mois qui ont le plus de chances de vous faire franchir la ligne d'arrivée de vos objectifs. Le mardi de la générosité et les fêtes de fin d'année incitent les nouveaux donateurs à faire davantage de dons et à prendre conscience des causes caritatives.

Certaines grandes campagnes nécessitent une planification à plus long terme, de sorte que vous pouvez réfléchir à la manière dont vous souhaitez attirer et fidéliser les donateurs à la fin de l'année. Les appels centrés sur un public cible pour cette saison peuvent apporter une grande vague de financement tout en établissant des relations qui permettront d'acheminer le soutien vers la nouvelle année.

Vous pouvez faire preuve de créativité pour une campagne sur le thème des fêtes, mais ne vous sentez pas obligé de le faire. Le succès d'une campagne de fin d'année consiste à faire appel à la générosité et à l'esprit de don en mettant en avant l'histoire de votre organisation et en proposant des moyens créatifs de s'impliquer.

Soutenir les efforts avec des subventions pour les organisations à but non lucratif

Lorsque vous élaborez votre plan de collecte de fonds, il est probable qu'à un moment donné vous remarquiez des restrictions financières ou que vous mettiez des projets en veilleuse en raison de leur coût. C'est là que les subventions aux organisations à but non lucratif peuvent devenir un élément essentiel de votre stratégie et constituer l'impulsion majeure dont vous avez besoin pour collecter des fonds.

Une subvention à but non lucratif peut offrir un soutien financier à un projet spécifique qui ne pourrait pas être lancé autrement. C'est un excellent moyen de présenter de nouvelles idées ou initiatives à des partenaires financiers qui cherchent des moyens d'améliorer les causes avec lesquelles ils s'alignent. 

Les subventions aux organisations à but non lucratif peuvent également soutenir les coûts opérationnels globaux qui peuvent avoir un impact sur de nombreux projets tout au long de l'année, ce qui permet à votre plan de collecte de fonds d'atteindre un nouveau niveau et de développer rapidement votre organisation.

Réflexions sur la façon de tirer le meilleur parti de la stratégie de collecte de fonds de votre organisation

Bien que la planification du processus de collecte de fonds puisse demander beaucoup de temps et d'efforts au départ, un plan fournit la structure nécessaire pour rester sur la bonne voie et améliorer votre réussite. 

N'oubliez pas que votre stratégie de collecte de fonds peut être flexible. Mettez votre plan à jour comme vous l'entendez tout au long de l'année, en adaptant le processus de planification aux défis inattendus ou aux nouvelles opportunités. Documentez votre stratégie de collecte de fonds de manière à ce que tous les membres de l'équipe puissent y avoir accès. 

 

FAQs : Plan de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Les 4 P de la collecte de fonds sont les suivants :

  • Les personnes : Les personnes sont les défenseurs, les employés, les bénévoles potentiels, les donateurs et les autres parties prenantes qui peuvent soutenir votre cause.
  • Objectif : il est important de définir clairement l'objectif de votre collecte de fonds, notamment les projets ou objectifs spécifiques que les fonds soutiendront et la manière dont ils feront la différence au sein de la communauté.
  • Plan : L'élaboration d'un plan de collecte de fonds clair et détaillé est essentielle pour réussir. Il doit définir vos objectifs, votre calendrier et l'affectation des ressources.
  • Processus : Il est important de mettre en place des processus efficaces pour le traitement des dons, la gestion des donateurs et la communication continue afin d'établir et de maintenir des relations solides avec les donateurs.

    • Votre plan de collecte de fonds à but non lucratif peut bénéficier de l'inclusion de tous ces éléments.

    Voici quelques types d'initiatives de collecte de fonds à inclure dans votre plan de collecte de fonds :

  • Formulaire de don en ligne
  • Donner par texto
  • Financement participatif (crowdfunding)
  • Collecte de fonds de pair à pair
  • Partenariats ou subventions
  • Evénements
  • Courrier direct
  • Kiosques à dons
  • Une campagne de financement

    • Lisez notre guide sur les campagnes de financement avec des exemples d'organisations à but non lucratif qui ont réussi.

    Dans le contexte de la collecte de fonds, ce principe suggère qu'environ 80 % de vos fonds proviendront de 20 % des donateurs.
    Analysez vos données sur les donateurs pour déterminer ceux qui ont offert le plus de soutien lors des campagnes précédentes. Identifiez et ciblez de nouveaux donateurs susceptibles de faire partie de cette catégorie de 20 %. Pour ce faire, vous devrez rechercher des organisations ou des personnes qui s'alignent sur votre mission et qui ont la capacité de soutenir vos efforts de collecte de fonds.

    Un plan de collecte de fonds pour une organisation à but non lucratif est une stratégie globale qui décrit les campagnes sur une année. Vous pouvez également avoir d'autres plans de collecte de fonds qui détaillent les campagnes et les activités qui font partie de ce plan global.
    Il s'agit des efforts de collecte de fonds à court terme visant à atteindre l'objectif de dons de l'année. Un modèle de plan de collecte de fonds est un excellent moyen de définir exactement à quoi ressemble la planification pour l'année.

    Le cycle du donateur est le processus par lequel les donateurs potentiels découvrent votre organisation et les étapes qui les motivent à soutenir votre cause. Chaque étape offre aux organisations à but non lucratif la possibilité de s'engager auprès des donateurs d'une manière qui les incite à agir.

  • Identification : Concentrez-vous sur la recherche de personnes susceptibles de faire un don à votre cause. Recherchez ceux qui partagent vos valeurs en examinant vos donateurs actuels. Trouvez des modèles dans votre base de donateurs actuels qui vous aideront à trouver de nouveaux donateurs susceptibles de s'adapter à votre cause.
  • Qualification : Donnez la priorité aux donateurs qui ont l'envie et la capacité financière. Identifiez les donateurs potentiels qui s'intéressent à votre mission et qui sont les plus susceptibles de faire un don à votre cause.
  • Cultiver : Établissez des relations avec les donateurs identifiés. Vous ne demandez pas encore de dons - votre objectif doit être d'apprendre à les connaître et de les aider à comprendre votre mission.
  • Sollicitation : Enfin, demandez des dons, des dons récurrents, des bénévoles ou des inscriptions à des événements. Soyez précis dans votre demande, demandez poliment et utilisez les canaux préférés de vos donateurs.

    • La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Camille Duboz

    Continuez à lire :

    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Guide de rédaction des courriels de collecte de fonds : Conseils et modèles

    Stimulez le succès de vos collectes de fonds grâce à ce guide de rédaction de courriels. Obtenez des conseils sur les lignes d'objet, les CTA, la conception et des modèles personnalisés pour votre prochaine campagne.

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

    Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.