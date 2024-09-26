La collecte de fonds est essentielle pour toutes les organisations à but non lucratif, mais les conseils en matière de collecte de fonds pour se démarquer et un plan solide pour rendre cela possible sont ce qui conduit à des résultats.

Un plan de collecte de fonds est une feuille de route vers le succès, qui décompose l'objectif de collecte de fonds de votre organisation en étapes simples et réalisables. Grâce à une stratégie de collecte de fonds claire, vous pouvez atteindre vos objectifs et collecter davantage de fonds dans un délai précis.

Dans ce guide, nous expliquerons l'importance d'un plan de collecte de fonds et fournirons les étapes pour en créer un.

Qu'est-ce qu'un plan de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ?

Un plan de collecte de fonds décrit l'approche de la collecte de fonds d'une organisation à but non lucratif pour soutenir ses initiatives. Il organise stratégiquement vos efforts de collecte de fonds sur une période donnée (généralement un an).

Considérez votre plan de collecte de fonds comme une feuille de route sur laquelle vous pouvez compter. Il évoluera avec vous au fur et à mesure que vous construirez et évoluerez en fonction du paysage, des fluctuations économiques et des préférences des donateurs. En pensant ainsi à l'avenir, vous disposerez d'une stratégie solide qui vous permettra d'obtenir l'impact le plus important possible grâce à vos campagnes et à vos efforts en matière de dons.

Votre stratégie de collecte de fonds doit être alignée sur la mission, les valeurs et la vision de votre association.

Votre calendrier de collecte de fonds peut être ventilé par jour, par semaine, par mois et par saison, selon ce qui convient à votre équipe. Le meilleur calendrier de collecte de fonds est celui que tous les membres de votre équipe peuvent lire et ajuster en temps réel.

Définir un calendrier et répondre à des questions spécifiques, telles que

Quel type de campagne de collecte de fonds allez-vous lancer ?

Quel est le bon moment pour commencer et conclure ?

A quoi ressemblera votre équipe ? Combien de bénévoles et de donateurs ?

Combien devrez-vous dépenser ?

Quel est le montant des recettes que vous devez collecter ?

Pourquoi avez-vous besoin d'un plan de collecte de fonds ?

La mise en place d'un plan de collecte de fonds aide votre association dans les domaines suivants :

Établir une orientation claire : Un plan de collecte de fonds comporte des objectifs, des stratégies, des indicateurs clés de performance (ICP) et d'autres détails essentiels qui aident votre organisation à prendre des mesures concrètes et des décisions éclairées.

Aide à la résolution des problèmes : En cas d'incertitude au sujet d'une campagne de collecte de fonds, votre modèle de plan de collecte de fonds complet peut apporter des éclaircissements et des conseils. Il donne à votre équipe une ressource vers laquelle se tourner pour obtenir de l'aide lorsque des circonstances inattendues font déraper la campagne.

Une meilleure organisation : Une stratégie de collecte de fonds met en lumière les rôles et les responsabilités du personnel, des membres du conseil d'administration et des bénévoles de haut niveau, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Chaque membre est conscient de son rôle et de la manière dont son travail est lié aux objectifs généraux, ce qui renforce la responsabilisation.

Amélioration de la gestion du temps : Établissez des échéances et des points de repère tout au long de l'année. Grâce à ces informations, vous pouvez établir des priorités et orienter vos activités quotidiennes vers des tâches qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Cela permet à votre association de gérer efficacement son temps et ses ressources.

En fin de compte, une planification bien définie de la collecte de fonds aidera les organisations à but non lucratif à augmenter leurs recettes, à élargir leur base de donateurs et à atteindre leurs objectifs.

11 étapes pour un plan de collecte de fonds réussi pour les organisations à but non lucratif

Le modèle de planification de l'événement annuel de collecte de fonds de chaque association est unique, mais la plupart d'entre elles intègrent ces étapes de base.

1. Définir les objectifs de la stratégie de collecte de fonds

L'étape la plus importante de l'élaboration du plan stratégique de collecte de fonds de votre association consiste à définir des objectifs spécifiques et tangibles qui correspondent à la mission de votre association.

Par exemple, si votre mission consiste à construire des écoles pour les filles, un objectif réalisable pourrait être de collecter suffisamment de fonds pour une école.

Cependant, tous les objectifs ne sont pas atteints par le biais d'un financement. Voici quelques exemples notables des différents types d'objectifs à fixer :

Gestion des grands donateurs : Il s'agit des contributions les plus importantes que reçoivent vos organisations à but non lucratif. Combien de dons majeurs souhaitez-vous recevoir, et quel montant souhaiteriez-vous pour chacun d'entre eux ?

La fidélisation des donateurs : Il s'agit du nombre de donateurs récurrents qui contribuent à votre association d'une année sur l'autre et d'une campagne de collecte de fonds à l'autre. Quel est le taux de fidélisation des donateurs que vous visez cette année ?

Acquisition de donateurs : Il s'agit du nombre de nouveaux donateurs que vous obtenez au cours d'une période donnée. Combien de nouveaux donateurs souhaiteriez-vous recruter cette année ?

2. Effectuer une recherche de prospects

La recherche de prospects consiste à identifier les donateurs qui ont la capacité et la volonté de faire des dons, d'assister à des événements et de soutenir les stratégies de collecte de fonds. Étant donné que 80 % des recettes d'une association proviennent d'environ 20 % de ses donateurs, la recherche de prospects est essentielle pour repérer les donateurs fidèles et atteindre les objectifs de la collecte de fonds.

Analysez votre base de données pour savoir combien de donateurs se classent en tête des paramètres suivants :

Les cas d'implication en tant que bénévole ou membre du conseil d'administration.

Des ressources financières abondantes, telles que des carrières à hauts revenus, des avoirs en SEC, des propriétés immobilières et des affiliations commerciales.

Un lien personnel avec votre cause qui les motive à vous soutenir ou des relations solides avec les membres de votre conseil d'administration ou les donateurs existants.

Ces indicateurs montrent que votre prospect s'engage à donner son argent et son temps à des causes qui lui tiennent à cœur. Vos relations avec les donateurs peuvent vous indiquer quelle initiative de collecte de fonds aura le plus d'impact.

3. Décider de la campagne de collecte de fonds à mener

Votre plan de collecte de fonds doit définir les principales campagnes que vous avez l'intention de mener tout au long de l'année et les détails pertinents pour chaque campagne. Tenez compte des éléments suivants :

Planifiez le type de campagne : Descollectes de fonds entre pairs aux ventes aux enchères, des marches aux galas, des campagnes aux ventes de pâtisseries, il existe de nombreuses idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. Au moment d'en choisir une, tenez compte du budget de vos donateurs et de votre association. Concentrez-vous sur des campagnes qui trouvent un écho auprès de vos donateurs idéaux et qui les persuadent de faire un don.

Établissez un budget : Tenez compte des dépenses liées à vos précédentes campagnes de collecte de fonds pour déterminer le montant à allouer aux activités de l'année à venir. Faites attention aux frais administratifs, de marketing, de collecte de fonds, de programmation et aux frais supplémentaires.

Suivez un calendrier : Fixez une date et une heure pour chaque campagne, même s'il s'agit d'un calendrier approximatif. Décidez du moment où vous mènerez votre campagne afin que vos événements soient correctement espacés. Vous ne voulez pas organiser des campagnes l'une après l'autre ou laisser trop de temps entre les deux.

Créez un calendrier pour votre plan de collecte de fonds : Visualisez le déroulement de votre plan tout au long de l'année. Compilez les documents essentiels de la phase de planification, y compris les activités de collecte de fonds, les responsabilités du personnel, les échéances et les recettes et dépenses estimées pour chaque phase.

‍

Ce calendrier de collecte de fonds peut guider vos opérations quotidiennes et permettre à votre équipe de se concentrer sur les objectifs de collecte de fonds de la campagne. Partagez ce calendrier de collecte de fonds avec les différents départements de votre association pour que tout le monde soit au courant.

4. Créer un tableau de l'éventail des dons

Lors de l'élaboration de votre stratégie de collecte de fonds, créez un tableau de l'éventail des dons afin d'identifier les dons nécessaires pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds.

Un tableau de l'éventail des dons décrit le nombre et la valeur des dons dont votre association a besoin pour atteindre ses objectifs de collecte de fonds. Élaborez une stratégie et décidez du nombre de prospects et de sollicitations réussies sur lesquels vous devez vous concentrer.

Voici comment vous pouvez créer un tableau des gammes de cadeaux :

Tout d'abord, déterminez la taille de vos dons. Définissez différents niveaux de dons et le nombre de dons que vous devez obtenir pour chaque niveau. Le don le plus important doit représenter 10 à 20 % de votre objectif.

Ajoutez trois à cinq donateurs potentiels par don.

Remplissez votre tableau vers le bas en fonction de ce que vous savez de vos donateurs et de leurs capacités.

Le tableau ci-dessous indique la fourchette des dons pour une campagne de collecte de fonds hypothétique de 1 000 000 de dollars.

‍

Tableau des montants des dons Montant du don ($) Nombre de dons requis Nombre de donateurs nécessaires Total cumulé $100,000 1 1 $100,000 $50,000 2 2 $200,000 $25,000 4 3 $300,000 $10,000 10 5 $400,000 $5,000 20 20 $500,000 $2,500 40 20 $600,000 $1,000 100 50 $700,000 $500 200 100 $800,000 $250 400 200 $900,000 $100 1000 1000 $1,000,000

5. Déléguer des tâches à votre équipe

Constituez une équipe et déléguez les responsabilités au sein de votre association pour atteindre votre objectif de collecte de fonds.

Lorsque vous constituez votre équipe de collecte de fonds, jouez sur les forces de chaque membre pour maximiser votre temps limité et vos ressources supplémentaires. Attribuez des rôles qui correspondent à leurs compétences et à leur expertise - par exemple, confiez le marketing numérique à votre spécialiste des médias sociaux et laissez votre spécialiste des chiffres s'occuper du budget.

Impliquez les membres de votre conseil d'administration et demandez-leur de partager leurs connaissances avec l'équipe. En répartissant les tâches de manière stratégique, vous travaillerez plus efficacement et atteindrez plus rapidement vos objectifs de collecte de fonds.

Voici quelques rôles que vous pouvez déléguer :

Un coordinateur d'événements supervisera vos initiatives de collecte de fonds et veillera à ce que tout se passe bien.

Un coordinateur de marketing et de promotion qui peut promouvoir votre campagne de collecte de fonds par le biais de différents canaux.

Un coordinateur des relations avec les donateurs chargé de contacter les donateurs importants et les autres sympathisants afin de nouer des relations.

Le coordinateur des bénévoles est responsable de la gestion de vos bénévoles, qu'ils participent aux événements ou qu'ils travaillent au bureau.

6. Diffuser le message

Une fois que vous avez défini vos campagnes et d'autres éléments clés, passez le mot grâce à une approche marketing multicanal. L'utilisation de plusieurs canaux vous permettra d'étendre la portée de votre campagne et d'attirer davantage de donateurs vers votre initiative de collecte de fonds.

Voici quelques canaux populaires permettant d'accroître la visibilité de vos campagnes de collecte de fonds :

Les médias sociaux : Les messages sur les médias sociaux peuvent dynamiser vos efforts de promotion pour toute campagne de collecte de fonds. 55 % des personnes qui s'engagent avec une organisation à but non lucratif sur des plateformes de médias sociaux prennent des mesures, et 59 % font des dons en argent. Choisissez une ou deux plateformes que vos sympathisants utilisent activement pour cibler un public de donateurs spécifique qui est plus susceptible de s'engager.

Voici quelques façons d' exploiter les avantages des médias sociaux pour promouvoir votre campagne :

Créez un hashtag unique pour que votre association et ses sympathisants puissent discuter de votre dernier événement.

Élaborez un contenu marketing attrayant pour votre campagne et publiez-le sur vos pages de médias sociaux.

Établissez des partenariats avec des influenceurs qui ont une audience ciblée et qui correspondent à votre base de donateurs idéale, afin de défendre votre cause.

Marketing par courrier électronique : Faites la promotion des événements et incitez les abonnés à répondre à l'invitation. Créez des campagnes au compte-gouttes pour susciter l'engouement des abonnés qui se sont inscrits à votre événement et encourager ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Créez des rappels pour informer vos donateurs de l'événement à venir. Ajoutez un lien vers votre page de don lors de l'inscription afin d'augmenter les dons.

Communiqué de presse : Un communiqué de presse bien rédigé génère une couverture médiatique et une sensibilisation du public à votre campagne. Créez un communiqué de presse concis reprenant les détails pertinents du calendrier de votre campagne et distribuez-le aux organes de presse et autres sources médiatiques. Cela permet d'accroître la crédibilité de votre association, d'annoncer le lancement de votre campagne à un public plus large et d'augmenter la fréquentation de votre événement.

Le publipostage : Si vous organisez un événement pour la communauté de votre quartier, le publipostage est un moyen efficace de faire passer le message. Les lettres et les cartes postales permettent à votre organisation de se démarquer et offrent une forme de communication personnalisée.

7. Faciliter le processus de don

Une fois votre stratégie de collecte de fonds mise en place, il est temps de collecter des fonds. Veillez à ce que le processus de don soit simple, pratique et rapide - vous ne voulez pas que vos donateurs rebroussent chemin après avoir décidé de faire un don parce que votre méthode est confuse.

Comme 63 % des donateurs préfèrent donner en ligne avec une carte de crédit ou de débit, ils donnent la priorité à la collecte de fonds en ligne et mobile.

Avec une plateforme de collecte de fonds virtuelle, vous pouvez facilement collecter des dons en ligne. Créez des formulaires de don en ligne adaptés aux mobiles, des boutiques de commerce électronique ou des campagnes de crowdfunding pour collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif.

Alors que la plupart des plateformes facturent des frais de transaction ou de traitement, la plateforme de dons en ligne 100% gratuite de Zeffy offre un moyen simplifié de collecter des dons sans frais.

Voici quelques conseils supplémentaires à prendre en compte pour faciliter les dons :

Veillez à ce que votre formulaire de don soit court et ne demandez que les informations nécessaires.

Pour faciliter la contribution des donateurs, incluez des liens vers vos pages de dons en ligne dans vos canaux de médias sociaux et vos campagnes de courriels.

Certaines de vos campagnes peuvent inclure des événements en personne tels que des ventes de pâtisseries, des ventes aux enchères silencieuses ou des carnavals scolaires. Pour ces événements traditionnels, simplifiez le processus avec des codes QR ou des options de paiement sur place .

8. Montrez votre reconnaissance envers vos donateurs

Un plan de collecte de fonds ne doit pas se concentrer uniquement sur la collecte d'argent. Il doit également prévoir des moyens de témoigner de la reconnaissance aux donateurs et de s'engager régulièrement auprès d'eux.

La mise en place d'un processus de suivi des donateurs dans votre plan vous aidera à entretenir des relations à long terme avec les donateurs après qu'ils aient fait un don à votre association. En gérant vos donateurs, vous leur montrez que votre association apprécie leur soutien et leurs contributions.

Dès que vous avez reçu leurs dons, envoyez-leur un courriel de reconnaissance avec une note de remerciement et un reçu de don ou d'impôt, le cas échéant.

Vous pouvez même faire un clin d'œil aux donateurs sur vos médias sociaux, vos bulletins d'information électroniques, vos sites web ou lors d'un autre événement de collecte de fonds.

Utilisez les informations sur les donateurs stockées dans votre base de données pour personnaliser le message.

Indiquez leur nom et mentionnez le montant de leur don. Choisissez également le mode de communication qu'ils préfèrent, qu'il s'agisse du numérique ou du publipostage.

9. Assurer le suivi et garder le contact

Étant donné que les donateurs récurrents donnent chaque année 42 % de plus que les nouveaux donateurs, il est essentiel de renforcer vos liens avec les personnes qui soutiennent votre association. De plus, les dépenses liées à l'acquisition de donateurs sont plus importantes que celles liées à la gestion des donateurs. 97 % des donateurs déclarent que la création d'un impact est l'une des principales raisons de leur don. Veillez à ce qu'ils sachent comment leurs dons personnels les ont aidés.

D'autres mesures peuvent être prises :

En proposant des adhésions exclusives, vous motivez vos donateurs à rester impliqués dans toutes vos activités de collecte de fonds.

S'appuyer sur les segments de donateurs pour fidéliser ceux qui donnent le plus. Offrez des avantages particuliers aux donateurs, tels que le stationnement gratuit lors d'événements, des marchandises de marque ou des cartes-cadeaux exclusives.

Partager des chiffres précis et des exemples d'utilisation de leurs dons et de l'impact qu'ils créent.

Définir des lignes directrices sur la fréquence des contacts avec les donateurs. Par exemple, lorsque vous communiquez avec des donateurs récurrents, vous pouvez envoyer des bulletins d'information mensuels sur vos projets et les événements à venir.

10. Suivre des indicateurs spécifiques de collecte de fonds

Pour chaque campagne de collecte de fonds, choisissez des indicateurs clés de performance (ICP) spécifiques à suivre pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de collecte de fonds de votre association. Par exemple, si l'un de vos objectifs est d'acquérir 200 nouveaux donateurs, évaluez vos chiffres tout au long de votre campagne pour déterminer le succès de votre association.

Voici quelques mesures efficaces à suivre :

Nouveaux donateurs

Taux de fidélisation des donateurs

Montant moyen des dons

Taux de participation aux événements

Valeur de la durée de vie des donateurs

Utilisez ces indicateurs pour créer un rapport bien équilibré et transparent sur votre modèle de plan annuel de collecte de fonds, afin de permettre aux partisans et aux conseils d'administration des organisations à but non lucratif de mieux comprendre la situation actuelle et les résultats obtenus grâce à vos efforts de collecte de fonds au cours des campagnes précédentes.

11. Simplifiez vos efforts de collecte de fonds avec le bon logiciel de collecte de fonds

Le choix du bon logiciel de collecte de fonds est crucial pour rationaliser vos efforts et maximiser l'impact de la collecte de fonds.

Zeffy est une suite de collecte de fonds 100 % gratuite conçue pour aider les organisations à but non lucratif à planifier et à exécuter facilement un large éventail d'événements et de campagnes de collecte de fonds.

Avec Zeffy, vous pouvez gérer votre base de données de donateurs et même ouvrir une boutique de commerce électronique pour votre association, le tout sans frais de transaction ou de traitement. Cela signifie que chaque centime donné sert directement à soutenir votre cause.

Les puissantes fonctionnalités de Zeffy sont les suivantes

Billetterie événementielle pour les groupes et les particuliers

Rappels et suivis automatisés pour vos événements de collecte de fonds

Base de données des donateurs et gestion des dons en toute transparence

Génération et partage automatiques des reçus fiscaux

Fonctionnalité des campagnes peer-to-peer

Pages de dons pour promouvoir les dons simples et les campagnes de financement

En choisissant Zeffy, vous pouvez gagner du temps, réduire vos dépenses et vous concentrer sur ce qui compte le plus : faire la différence dans votre communauté. Simplifiez vos efforts de collecte de fonds et amplifiez votre impact avec Zeffy dès aujourd'hui.

Comment faire passer votre plan de collecte de fonds à la vitesse supérieure ?

Pour ceux qui se sentent encore plus ambitieux, nous allons parler de quelques façons d'améliorer vos plans de collecte de fonds afin de récolter le plus d'argent possible. Il s'agit d'établir des relations en se concentrant sur l'avenir afin de travailler plus intelligemment et non plus durement.

Tenir une liste de nouvelles idées de collecte de fonds

Même les meilleures idées nouvelles peuvent être reprises et devenir excessives ou dépassées. Il est donc essentiel d'améliorer votre stratégie de collecte de fonds actuelle en vous appuyant sur une liste d'idées en cours de réalisation. Il n'est jamais inutile de conserver une liste d'inspiration dans votre calendrier de collecte de fonds, même si vous avez planifié des campagnes pour toute l'année à venir.

Conservez une liste d'idées de collecte de fonds que toute l'équipe peut consulter chaque fois que la créativité se fait sentir pour y ajouter ses idées. De nouvelles perspectives permettent à votre plan de collecte de fonds d'être créatif, flexible et adaptable à tout ce qui se présente.

Vous pouvez envisager de créer des sous-catégories d'idées rentables, de campagnes auxquelles les donateurs réagissent bien et de collectes de fonds que vous organiseriez si des fonds étaient disponibles.

Voici une liste rapide à consulter :

Créer une communauté de grands donateurs

Les dons majeurs peuvent résulter de n'importe quel plan de collecte de fonds, mais structurer intentionnellement votre stratégie autour de la sécurisation des donateurs qui donnent plus peut vous aider à collecter encore plus. Les donateurs généreux constituent une base solide et fiable pour la santé financière de votre association.

Dans certains cas, quelques dons importants peuvent rapporter plus qu'une campagne entière de dons plus modestes. Réfléchissez aux domaines de votre plan de collecte de fonds qui nécessitent un financement important et à la manière dont l'établissement de relations avec les donateurs peut vous aider à consacrer du temps et de l'énergie à des activités plus personnalisées.

L'établissement de relations est un élément essentiel à cet égard. Les grands donateurs sont généralement très investis dans la mission d'une organisation et peuvent faire preuve de loyauté à plusieurs reprises lorsqu'ils se sentent valorisés.

Quelques conseils pour établir des relations avec les grands donateurs qui soutiennent vos stratégies de collecte de fonds :

Personnalisez votre communication: Adaptez les communications aux intérêts et aux passions de chaque donateur afin de lui témoigner une véritable reconnaissance et de vous aligner sur ses valeurs.

Tenez-les au courant: Fournir des rapports personnalisés, des mises à jour sur les projets et des exemples de réussite pour tenir les donateurs informés de l'impact de leurs contributions.

Offrez un accès exclusif et des avantages: Proposez des visites des coulisses, des événements ou des réunions individuelles avec les dirigeants afin d'approfondir leur lien avec votre mission.

Montrez votre gratitude à l'excès: Remerciez régulièrement les donateurs par des notes manuscrites, des cadeaux personnalisés ou une reconnaissance publique afin qu'ils se sentent valorisés et appréciés.

Impliquez-les: Invitez les donateurs à apporter leur contribution ou à siéger dans des conseils consultatifs afin qu'ils se sentent comme des partenaires à part entière de la réussite de votre mission.

Susciter l'intérêt des entreprises mécènes

L'engagement d'entreprises mécènes est un excellent moyen de créer un flux régulier de soutien pour votre plan de collecte de fonds, tant sur le plan financier qu'en termes de temps et de ressources. Les parrainages d'entreprises peuvent créer une cohérence dans le financement, ce qui favorise l'exécution de projets à plus long terme.

‍

Au-delà du soutien financier, les entreprises et les organisations à but lucratif peuvent offrir davantage aux organisations à but non lucratif avec lesquelles elles ont noué des relations :

Dons en nature: Biens, services ou produits qui réduisent les coûts opérationnels en matière de technologie, de fournitures de bureau ou d'espace événementiel.

Expertise et compétences: Proposer des services de conseil en stratégie marketing, juridique, informatique ou en collecte de fonds pour aider les organisations à but non lucratif à améliorer leurs opérations sans que cela ne leur coûte trop cher.

Employés bénévoles: Le personnel se portera volontaire pour des événements ou des projets qui réduisent les dépenses et vous aident à accomplir davantage avec chaque collecte de fonds.

Sensibilisation à la marque: Promouvoir une cause par le biais des plateformes de l'entreprise, telles que les sites web, les médias sociaux ou les bulletins d'information, afin de renforcer la visibilité de l'organisation à but non lucratif.

Accès aux réseaux: Présentation de l'organisation à but non lucratif aux clients, partenaires et parties prenantes de l'entreprise, ce qui peut entraîner une augmentation du nombre de donateurs et de partenariats.

Stratégie de marketing: Organiser des campagnes de marketing conjointes dans le cadre desquelles une partie des ventes est reversée à l'organisation à but non lucratif, ce qui permet de sensibiliser le public et d'obtenir des fonds.

Il est important de choisir la bonne entreprise partenaire. Un partenariat avec une organisation réputée peut renforcer votre crédibilité, ce qui élargira votre portée et votre potentiel de collecte de fonds.

Mettre l'accent sur les dons de fin d'année

Lorsque vous envisagez une année de collecte de fonds, ce sont les derniers mois qui ont le plus de chances de vous faire franchir la ligne d'arrivée de vos objectifs. Le mardi de la générosité et les fêtes de fin d'année incitent les nouveaux donateurs à faire davantage de dons et à prendre conscience des causes caritatives.

Certaines grandes campagnes nécessitent une planification à plus long terme, de sorte que vous pouvez réfléchir à la manière dont vous souhaitez attirer et fidéliser les donateurs à la fin de l'année. Les appels centrés sur un public cible pour cette saison peuvent apporter une grande vague de financement tout en établissant des relations qui permettront d'acheminer le soutien vers la nouvelle année.

Vous pouvez faire preuve de créativité pour une campagne sur le thème des fêtes, mais ne vous sentez pas obligé de le faire. Le succès d'une campagne de fin d'année consiste à faire appel à la générosité et à l'esprit de don en mettant en avant l'histoire de votre organisation et en proposant des moyens créatifs de s'impliquer.

Soutenir les efforts avec des subventions pour les organisations à but non lucratif

Lorsque vous élaborez votre plan de collecte de fonds, il est probable qu'à un moment donné vous remarquiez des restrictions financières ou que vous mettiez des projets en veilleuse en raison de leur coût. C'est là que les subventions aux organisations à but non lucratif peuvent devenir un élément essentiel de votre stratégie et constituer l'impulsion majeure dont vous avez besoin pour collecter des fonds.

Une subvention à but non lucratif peut offrir un soutien financier à un projet spécifique qui ne pourrait pas être lancé autrement. C'est un excellent moyen de présenter de nouvelles idées ou initiatives à des partenaires financiers qui cherchent des moyens d'améliorer les causes avec lesquelles ils s'alignent.

Les subventions aux organisations à but non lucratif peuvent également soutenir les coûts opérationnels globaux qui peuvent avoir un impact sur de nombreux projets tout au long de l'année, ce qui permet à votre plan de collecte de fonds d'atteindre un nouveau niveau et de développer rapidement votre organisation.

Réflexions sur la façon de tirer le meilleur parti de la stratégie de collecte de fonds de votre organisation

Bien que la planification du processus de collecte de fonds puisse demander beaucoup de temps et d'efforts au départ, un plan fournit la structure nécessaire pour rester sur la bonne voie et améliorer votre réussite.

N'oubliez pas que votre stratégie de collecte de fonds peut être flexible. Mettez votre plan à jour comme vous l'entendez tout au long de l'année, en adaptant le processus de planification aux défis inattendus ou aux nouvelles opportunités. Documentez votre stratégie de collecte de fonds de manière à ce que tous les membres de l'équipe puissent y avoir accès.

FAQs : Plan de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Quels sont les 4 P de la collecte de fonds ? Les 4 P de la collecte de fonds sont les suivants : Les personnes : Les personnes sont les défenseurs, les employés, les bénévoles potentiels, les donateurs et les autres parties prenantes qui peuvent soutenir votre cause. Objectif : il est important de définir clairement l'objectif de votre collecte de fonds, notamment les projets ou objectifs spécifiques que les fonds soutiendront et la manière dont ils feront la différence au sein de la communauté. Plan : L'élaboration d'un plan de collecte de fonds clair et détaillé est essentielle pour réussir. Il doit définir vos objectifs, votre calendrier et l'affectation des ressources. Processus : Il est important de mettre en place des processus efficaces pour le traitement des dons, la gestion des donateurs et la communication continue afin d'établir et de maintenir des relations solides avec les donateurs. Votre plan de collecte de fonds à but non lucratif peut bénéficier de l'inclusion de tous ces éléments.

Quels sont les types de collecte de fonds les plus courants ? Voici quelques types d'initiatives de collecte de fonds à inclure dans votre plan de collecte de fonds : Formulaire de don en ligne Donner par texto Financement participatif (crowdfunding) Collecte de fonds de pair à pair Partenariats ou subventions Evénements Courrier direct Kiosques à dons Une campagne de financement Lisez notre guide sur les campagnes de financement avec des exemples d'organisations à but non lucratif qui ont réussi.

Qu'est-ce que la règle des 80/20 en matière de collecte de fonds ? Dans le contexte de la collecte de fonds, ce principe suggère qu'environ 80 % de vos fonds proviendront de 20 % des donateurs.

Analysez vos données sur les donateurs pour déterminer ceux qui ont offert le plus de soutien lors des campagnes précédentes. Identifiez et ciblez de nouveaux donateurs susceptibles de faire partie de cette catégorie de 20 %. Pour ce faire, vous devrez rechercher des organisations ou des personnes qui s'alignent sur votre mission et qui ont la capacité de soutenir vos efforts de collecte de fonds.

En quoi un plan de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif diffère-t-il des autres ? Un plan de collecte de fonds pour une organisation à but non lucratif est une stratégie globale qui décrit les campagnes sur une année. Vous pouvez également avoir d'autres plans de collecte de fonds qui détaillent les campagnes et les activités qui font partie de ce plan global.

Il s'agit des efforts de collecte de fonds à court terme visant à atteindre l'objectif de dons de l'année. Un modèle de plan de collecte de fonds est un excellent moyen de définir exactement à quoi ressemble la planification pour l'année.

