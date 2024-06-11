Compte tenu de la concurrence accrue et de l'évolution des préférences des donateurs, les approches traditionnelles risquent de ne plus suffire.

Pour rester pertinent et résilient en 2024 et au-delà, il est essentiel d'adopter un état d'esprit stratégique, axé sur les données et centré sur les donateurs.

Nous avons rassemblé 20 conseils qui changeront la donne et vous aideront à optimiser vos efforts de collecte de fonds, à établir des relations plus solides avec vos sympathisants et à maximiser votre impact. Que vous veniez de vous lancer dans la collecte de fonds ou que vous soyez en plein marasme, ces stratégies sont faites pour vous.

20 conseils efficaces en matière de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

1. Fixez des objectifs SMART pour votre campagne de collecte de fonds

Un objectif concret vous permet de rester motivé et vous donne une orientation pour atteindre votre but.

En gardant votre objectif à l'esprit, vous pouvez fixer des critères de référence pour mesurer les progrès accomplis. À partir de là, vous pourrez déterminer si vous avez réussi à atteindre vos objectifs.

La définition d'objectifs SMART peut vous aider à atteindre votre but. Ces objectifs sont les suivants

Spécifique :

‍Votre objectif doit être bien défini et clair afin de concentrer vos efforts. Exemple : Collecter 10 000 dollars pour financer la rénovation du refuge pour animaux.

Faites en sorte que vos objectifs soient mesurables afin de pouvoir suivre facilement vos progrès et de décider quand vous avez atteint la ligne d'arrivée. Exemple : Obtenir ou toucher 100 donateurs individuels, en les encourageant à verser en moyenne 100 dollars pour atteindre l'objectif de 10 000 dollars.

‍Votre objectif doit être réaliste et atteignable. Il doit être suffisamment ambitieux pour vous mettre au défi, sans pour autant être hors de portée. Exemple : Organiser trois événements de collecte de fonds et créer une campagne dans les médias sociaux pour attirer les dons.

‍Votre objectif de collecte de fonds doit correspondre à la mission et à la vision de votre organisation. Exemple : La collecte de 10 000 $ est essentielle pour moderniser le refuge pour animaux, ce qui soutient directement votre mission de sauvetage, de réhabilitation et de réacheminement des animaux en crise.

Toute campagne de collecte de fonds doit avoir un début et une fin. Si votre objectif n'est pas limité dans le temps, il manquera de concentration et d'urgence. Exemple : Collecter 10 000 dollars en six mois, d'ici au 30 novembre 2024.

Conseils pour la collecte de fonds Exemple d'objectif SMART (à assembler)

Collecter 10 000 dollars pour financer la rénovation d'un refuge pour animaux d'ici le 30 novembre 2024. Pour ce faire, l'organisation de trois événements de collecte de fonds et le lancement d'une campagne ciblée dans les médias sociaux permettront d'obtenir 100 donateurs individuels, chacun contribuant en moyenne 100 dollars.

2. Créer un plan de collecte de fonds efficace

Lors de l'organisation d'un événement de collecte de fonds, un plan fournit une feuille de route claire sur la manière dont l'organisation à but non lucratif atteindra ses objectifs. Il décrit les objectifs spécifiques, les publics cibles et les initiatives qui seront mises en œuvre pour les atteindre.

Un plan de collecte de fonds facilite l'allocation des ressources et l'attribution des rôles et des responsabilités. Il permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde, d'éviter les conflits et les chevauchements et d'apporter de la clarté.

Voici les éléments généraux que l'on retrouve dans tout plan de collecte de fonds à toute épreuve :

Résumé :

‍Brève présentation de l'ensemble du plan de collecte de fonds, y compris les objectifs et les stratégies.

Une articulation claire de l'objectif de l'organisation à but non lucratif pour s'assurer que tous les efforts sont alignés sur l'objectif global de l'organisation.

Des objectifs SMART qui décrivent le montant à collecter, le calendrier et d'autres objectifs pertinents.

‍Spécifier les principaux groupes de donateurs, y compris les sponsors individuels, les entreprises, les fondations et les autres sources potentielles de collecte de fonds.

Description détaillée des activités et des campagnes à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de collecte de fonds. Il peut s'agir de campagnes annuelles, de campagnes d'investissement, d'événements, de subventions d'organisations à but non lucratif et de campagnes entre pairs.

‍Répartition des dépenses et des recettes prévues pour chaque initiative de collecte de fonds. Cela couvre le personnel, les coûts des événements, la technologie, le marketing et toutes les autres ressources nécessaires.

Définir les principales activités et les étapes à franchir tout au long de l'année.

Définir qui est responsable des différents aspects de la collecte de fonds. Il s'agit des membres du conseil d'administration, du personnel, des bénévoles et de tout partenaire extérieur.

Stratégies de promotion des collectes de fonds et d'engagement auprès des donateurs.

Stratégies de promotion des collectes de fonds et d'engagement auprès des donateurs. ‍ Évaluation et mesures :Décidez de la manière dont vous suivrez et évaluerez le succès de vos efforts de collecte de fonds. Il s'agit notamment d'indicateurs clés tels que le montant moyen des dons, le taux de fidélisation des donateurs, le retour sur investissement et l'efficacité globale.

Voici notre guide pour élaborer un plan de collecte de fonds réussi pour votre association →

3. Utiliser une approche multicanal de la collecte de fonds

Votre groupe de supporters est probablement très diversifié. Ils ont des besoins et des intérêts différents et se sentent à l'aise sur différentes plateformes.

Tout le monde ne répondra pas à la même stratégie de collecte de fonds, c'est pourquoi il est essentiel de se concentrer sur la collecte de fonds multicanal qui intègre à la fois des méthodes en ligne et hors ligne. L'utilisation d'un ensemble diversifié de méthodes élargit votre portée et vous permet de rencontrer les donateurs là où ils passent le plus de temps et d'une manière qui leur convient.

L'utilisation d'une approche multicanal atténue le risque de dépendre d'une seule source de dons. Elle ouvre diverses voies de revenus, assurant une base de financement plus stable.

Ne vous éparpillez pas en utilisant toutes les méthodes possibles. Choisissez plutôt celles qui ont le plus grand potentiel d'exposition pour maximiser la visibilité de votre collecte de fonds.

Tenez compte des caractéristiques et des avantages propres à chaque canal pour créer votre approche de collecte de fonds multicanal.

4. Optimisez votre formulaire de don

Votre page doit avoir une image de marque, être sécurisée et actualisée, afin de permettre aux donateurs potentiels de vous soutenir en toute simplicité. Veillez à proposer plusieurs options de paiement, des cartes de crédit et de débit aux portefeuilles numériques en passant par PayPal.

Veillez à ce que votre page de don soit facile à repérer sur le site web de votre organisation. Vous pouvez inclure un lien vers le formulaire directement dans votre navigation principale ou le faire apparaître comme une fenêtre contextuelle sur votre page d'accueil. Ainsi, les donateurs qui visitent votre site web à la recherche d'un moyen de soutenir votre cause trouveront facile de contribuer immédiatement.

Voici quelques-unes des meilleures pratiques pour optimiser votre formulaire ou votre page de don :

Ajoutez une gamme de tailles de dons suggérés pour présenter aux supporters des options pour collecter des fonds.

Inclure des déclarations d'impact pour montrer aux donateurs ce que leurs dons peuvent faire.

Veillez à ce que le choix du donateur d'ajouter son propre montant soit toujours inclus.

Offrir la possibilité d'effectuer des dons récurrents.

Incluez des options de partage des médias sociaux sur la page de don. Faites en sorte que les donateurs puissent facilement partager votre campagne avec leur famille et leurs amis.

Personnalisez la page avec les couleurs, les polices et l'image de la bannière de l'organisation.

5. Promouvoir votre collecte de fonds par le biais de plusieurs canaux

Le fait de parler de votre collecte de fonds, qu'il s'agisse d'un projet en ligne ou hors ligne, contribue à améliorer sa visibilité et à attirer davantage de personnes, ce qui vous permet de collecter plus de fonds. Voici quelques moyens de promouvoir votre collecte de fonds :

Utiliser le marketing par courrier électronique

Les courriels sont idéaux pour entrer en contact avec des supporters dévoués, des partenaires commerciaux locaux, des membres de la communauté et d'anciens participants à des événements. Créez des messages ciblés contenant des informations sur les événements à venir et renvoyant les lecteurs vers un formulaire d'inscription à la collecte de fonds.

Investir dans les annonces payantes

L'utilisation de plateformes d'annonces payantes telles que Google Ads permet de sensibiliser un public cible ou une population particulière à votre collecte de fonds.

Avec son aide, vous pouvez atteindre de nouveaux sympathisants qui ne connaissent pas votre association mais qui correspondent à votre base de donateurs idéale. Vous pouvez opter pour les subventions publicitaires de Google pour les organisations à but non lucratif afin de bénéficier de réductions.

Tirer parti du bouche-à-oreille

Encouragez vos sympathisants, vos bénévoles, les membres de votre équipe et vos dirigeants à contacter leurs familles et leurs amis et à les informer de votre cause et de sa prochaine campagne de collecte de fonds à but non lucratif.

S'appuyer sur les médias sociaux

Toute personne qui suit votre organisation sur les médias sociaux a des affinités avec votre cause. Créez une page de collecte de fonds spécifique sur Facebook, publiez des visuels accrocheurs ou partagez les détails de l'événement avec les groupes de médias sociaux afin de les impliquer dans votre collecte de fonds.

Ajoutez des boutons de donation sur vos publications dans les médias sociaux pour donner à vos donateurs la possibilité de vous soutenir avant l'événement.

6. Mise en place de boîtes à dons

Installer des boîtes à dons lors de votre événement de collecte de fonds est un moyen simple mais efficace de collecter davantage de fonds. Une fois placées au bon endroit, elles constituent une tactique passive de collecte de fonds. Même si votre événement est payant, certaines personnes peuvent choisir de déposer de petits dons dans ces boîtes.

N'oubliez pas de placer vos boîtes à dons à des endroits où de nombreux invités ou participants passeront souvent. Il peut s'agir de la zone de réception, des points de ravitaillement ou d'eau et, outre les stands, des endroits où l'on peut s'asseoir.

Veillez à ce que votre boîte à dons soit en accord avec les éléments de votre marque et le thème de l'événement.

Ajoutez des éléments visuels accrocheurs pour attirer l'attention des participants sur la boîte.

Incluez une légende courte et percutante en rapport avec votre mission pour susciter une réaction.

Inclure des statistiques percutantes qui incitent les gens à faire don de leur petite monnaie.

L'ajout de codes QR sur les boîtes permet aux invités d'accéder plus facilement à votre formulaire de don en ligne.

7. Publier des mises à jour régulières sur votre campagne de financement

En fournissant des mises à jour régulières, vous tenez les donateurs informés des progrès de votre collecte de fonds, tout en leur rappelant indirectement que vous avez toujours besoin de leur soutien. La publication de mises à jour efficaces et fréquentes peut aider votre collecteur de fonds à sortir d'un marasme de dons.

Soulignez les étapes importantes. Si l'événement a atteint la moitié de son objectif, c'est une bonne nouvelle à partager, car elle donne un sentiment d'accomplissement qui incite à faire d'autres dons et à participer.

Exprimez votre gratitude aux donateurs qui ont déjà fait un don et reconnaissez publiquement les cinq ou six premiers donateurs.

Postez des photos liées à votre collecte de fonds pour montrer comment les gens soutiennent votre cause ou comment vos bénévoles travaillent pour la mission.

Partagez les mises à jour sur vos canaux de médias sociaux et ajoutez un bouton de don à ces messages. Demandez aux sympathisants d'envoyer ces messages à leur réseau ou à leurs relations.

Ajoutez un thermomètre de collecte de fonds sur les pages de collecte de fonds de votre site web afin de représenter clairement la progression de la collecte vers son objectif.

8. Se concentrer sur la collecte de fonds de pair à pair

La collecte de fonds de pair à pair est une stratégie dans laquelle les sympathisants collectent des fonds pour le compte de votre organisation à but non lucratif. Les contributions sont effectuées par le biais d'une page de don individuelle liée au formulaire principal de votre organisation.

Ce type de collecte de fonds est généralement lié à des événements tels que des marches, des randonnées à vélo et des marathons. La collecte de fonds de pair à pair implique que les sympathisants fassent appel à leur réseau pour demander des dons.

Lorsque des sympathisants collectent des fonds en votre nom, ils donnent de l'élan à votre campagne, étendent sa portée et attirent de nouveaux donateurs, ce qui se traduit en fin de compte par une augmentation des fonds collectés.

Consultez notre guide sur l'organisation de collectes de fonds P2P →

9. Choisir une plateforme de collecte de fonds

L'une des astuces les plus efficaces pour stimuler les performances de votre collecte de fonds, qu'elle soit en ligne ou hors ligne, est d'investir dans une plateforme de collecte de fonds. Il s'agit d'une solution qui regroupe toutes les activités de collecte de fonds sous un même toit, ce qui rend l'ensemble du processus de collecte de fonds et de don plus pratique pour le personnel et les donateurs.

Les plateformes de collecte de fonds permettent aux organisations à but non lucratif de créer des pages de dons personnalisées, d'accepter des dons en ligne, d'organiser les informations relatives aux donateurs et d'envoyer des reçus de dons. Elles aident également à organiser plusieurs campagnes de collecte de fonds, telles que le peer-to-peer, le crowdfunding, les ventes aux enchères silencieuses, etc.

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds fiable et entièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif ! Avec d'autres plateformes, vous payez des frais de plateforme ou de transaction, mais avec Zeffy, vous pouvez recevoir 100% de vos dons sans frais cachés.

10. Soyez direct et créez l'urgence lorsque vous lancez un appel

Définissez exactement comment les dons aideront votre association et insistez sur la date limite. Il est très fréquent que les gens remettent les choses à plus tard.

Sur la page de collecte de fonds, définissez différents niveaux de dons et indiquez ce que chacun d'entre eux permettra de réaliser. Par exemple, un don de 200 dollars permettra de nourrir deux ou trois familles, tandis que 2 000 dollars permettront de nourrir l'ensemble de la communauté.

Il n'est pas nécessaire de détailler l'ensemble du plan ; il suffit d'offrir suffisamment de transparence sur la destination des dons pour instaurer un climat de confiance et encourager les dons.

L'inclusion d'un thermomètre de collecte de fonds est également une excellente idée pour engager et attirer les donateurs.

11. Accueillir un événement communautaire

Envisagez d'organiser un événement communautaire, comme une chasse au trésor, un concours de talents, une vente de pâtisseries ou une exposition d'œuvres d'art. L'organisation d'événements de collecte de fonds rassemble votre communauté locale, offre la possibilité de nouer des contacts et de créer des liens, et sensibilise à votre cause tout en collectant de l'argent.

Le succès de votre événement communautaire dépend de la manière dont vous le promouvez et dont vous vous engagez auprès des supporters. Les réseaux de médias sociaux, les courriels et le publipostage sont d'excellents moyens de faire connaître votre événement et de vendre des billets.

Incluez des activités qui incitent à l'action immédiate, suscitent une participation maximale et incitent vos participants à mettre la main à la poche.

12. Utiliser des images convaincantes

L'ajout de photos de haute qualité, convaincantes et personnelles à votre page de collecte de fonds et à vos campagnes peut attirer les sympathisants. La plupart des gens réagissent mieux aux images qu'au langage. Les photos permettent de capter immédiatement l'attention, d'illustrer votre histoire et de susciter la sympathie pour votre mission.

Veillez à sélectionner des images ou des vidéos qui renforcent votre message, qui racontent une histoire et qui sont de grande qualité.

Trouvez des images originales pour votre association - peut-être d'une autre initiative de collecte de fonds, de vos bénévoles en action ou de l'impact de votre mission. Les images montrant des personnes contribueront à humaniser vos campagnes de collecte de fonds.

13. Donner la priorité aux relations avec les donateurs

La gestion des donateurs consiste à développer des relations solides et durables avec vos donateurs. Tout bon plan de gestion des donateurs implique un engagement et un suivi constants par le biais de différents canaux et points de contact.

L'objectif principal du suivi de vos donateurs est de les encourager à donner à nouveau. En établissant un lien avec vos donateurs, vous les fidéliserez à votre association. Lorsqu'ils voient à quel point votre organisation apprécie leurs efforts, cela augmente la fidélisation des donateurs et les incite à faire des dons récurrents.

Lorsqu'il s'agit de gérer les donateurs, envoyez des lettres de remerciement après la fin de votre campagne et des événements de collecte de fonds. Les donateurs majeurs et moyens doivent se souvenir de leurs anniversaires et de leurs journées spéciales et les contacter pour leur proposer des incitations ou des messages sincères à l'occasion de ces événements importants.

Partagez les mises à jour des projets, proposez un programme d'adhésion et envoyez des cadeaux inattendus pour continuer à entretenir le lien. Lorsque vous gardez le contact avec les donateurs et que vous leur montrez que vous les considérez comme plus qu'une source de revenus, ils se sentent bien et renforcent leurs liens avec votre association.

Consultez notre guide sur la manière d'améliorer les relations avec les donateurs →

14. Envoyer des lettres de collecte de fonds aux donateurs

L'envoi d'une lettre manuscrite par publipostage est un bon moyen d'ajouter une touche personnelle à votre campagne de collecte de fonds et d'établir un lien plus intime avec les donateurs. Une lettre manuscrite demande du temps et des efforts pour être préparée, ce qui donne aux donateurs l'impression d'être spéciaux et suscite des émotions positives.

Votre association peut créer des lettres manuscrites avant toute campagne de collecte de fonds. Par exemple, si vous organisez un événement communautaire, vous pouvez écrire une lettre invitant le destinataire et partager un code QR menant à la page d'inscription. Vous pouvez également rédiger une lettre de don signée par le président ou le fondateur de votre organisation.

Découvrez comment rédiger des lettres de donation à l'aide de modèles →

15. Diffusion des rapports d'impact

Encouragez les donateurs à contribuer ou valorisez-les en leur montrant comment vous avez utilisé les dons précédents. Un rapport d'impact est un moyen pour une organisation à but non lucratif de mettre en évidence la manière exacte dont elle utilise les dons et les résultats de son travail.

Créez des rapports d'impact pour chaque campagne de collecte de fonds - pas trop longs, deux ou trois pages suffisent. Quelques semaines ou quelques mois après la fin de la campagne, partagez ce rapport démontrant l'impact de leur don.

Donnez des exemples précis, comme la manière dont un nouveau projet, un nouveau bâtiment ou un nouveau programme a été financé grâce aux dons. Mieux encore, le cas échéant, expliquez comment le don a eu un impact sur la vie d'une personne, par exemple en envoyant un enfant à l'école.

Lorsque les donateurs comprennent comment leur contribution fait la différence, ils sont plus enclins à continuer à donner.

Partagez vos rapports annuels par le biais de bulletins d'information mensuels, ajoutez-les à votre site web et réutilisez-les sur les canaux sociaux pour montrer comment vous créez un impact positif avec les dons collectés.

Consultez notre guide et nos modèles de rapport d'impact pour les organisations à but non lucratif →

16. Garder un œil sur les dons

Le suivi des dons est important pour plusieurs raisons. Il permet de se rappeler qui a fait un don, quand et combien, ce qui aide à personnaliser les actions futures et met en lumière les principaux donateurs, les donateurs de niveau intermédiaire et les nouveaux donateurs. Il permet également de segmenter les donateurs en fonction de leur niveau de fidélisation et d'engagement afin d'élaborer des stratégies ciblées.

Un suivi régulier vous permet de savoir si vous êtes proche de l'objectif de la collecte de fonds, si vous devez modifier le plan initial et si vous êtes sur la bonne voie. Il attire également l'attention sur la plateforme qui a rapporté le plus de dons et dont le taux d'achèvement est le plus élevé.

Zeffy est un logiciel de gestion des dons 100% gratuit qui vous aide à gérer les informations et l'historique des transactions de vos donateurs en un seul endroit. Il offre de nombreux filtres, tels que le montant de la transaction, les données relatives aux dons, la campagne à laquelle les donateurs ont contribué, etc.

17. Envoyer une enquête post-événement

L'un des conseils les plus efficaces en matière de collecte de fonds consiste à recueillir les commentaires de vos invités après la fin de la collecte. Cela permet de déterminer ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Grâce à ces informations, vous pourrez affiner vos futures campagnes et manifestations en reproduisant les éléments réussis.

Par exemple, si vous organisez un gala de bienfaisance afin de collecter des fonds pour la rénovation de votre église et que vous constatez que la vente de billets de tombola a suscité beaucoup d'engagement et de contributions, intégrez cette activité à un autre événement. À l'inverse, si vous constatez que les gens n'ont pas apprécié les sessions de conférences, supprimez-les ou modifiez-les pour que la collecte de fonds reste intéressante.

Utilisez les enquêtes post-événement pour interroger vos participants sur leur expérience, notamment sur ce qu'ils ont le plus apprécié, ce qui aurait pu être mieux et ce qu'ils n'ont pas aimé. Créez un formulaire de questions à choix multiples pour qu'il soit facile à remplir. Joignez-le aux notes de remerciement envoyées par courrier électronique ou par publipostage.

18. Accent sur la formation des bénévoles et des dirigeants

Les dirigeants et les bénévoles influencent considérablement le succès d'une campagne de collecte de fonds. Une direction efficace fournit des objectifs clairs et une orientation stratégique, tandis que les bénévoles s'occupent de la logistique de la collecte de fonds, planifient tout à la lettre et assurent le suivi des opérations.

Des bénévoles bien préparés servent d'ambassadeurs de la campagne au sein de la communauté, encourageant la participation et les dons.

Investir dans le développement du leadership et la formation des bénévoles vous aidera à responsabiliser votre équipe et à mieux la préparer à son rôle et à ses responsabilités, ce qui, en fin de compte, contribuera au succès de la collecte de fonds. Cela créera une culture de croissance et d'apprentissage au sein de votre organisation.

Votre association peut organiser des sessions mensuelles pour renforcer les compétences de vos bénévoles. Organisez des séminaires et des ateliers sur divers aspects de la gouvernance du conseil d'administration, notamment la planification stratégique, la surveillance financière, la gestion des risques et les obligations fiduciaires.

19. Proposer des options de dons récurrents

Savez-vous que les dons récurrents rapportent 42 % de plus par an que les dons ponctuels ?

La mise en place d'un programme de dons récurrents est une tactique inestimable pour créer une source de revenus régulière et fiable. On parle de dons récurrents lorsqu'un donateur choisit de faire des contributions régulières et continues à votre organisation. Ces dons réguliers, également appelés dons récurrents, peuvent être associés à votre campagne de collecte de fonds afin de convertir les nouveaux donateurs en donateurs récurrents.

Lorsque vous créez la page de don pour votre campagne, mettez en évidence l'option des dons récurrents et donnez des détails sur la manière dont ces fonds seront utilisés. Étant donné que 94 % des donateurs récurrents préfèrent faire des dons mensuels, offrez-leur la possibilité de le faire. Donnez-leur la liberté de gérer leurs contributions et d'interrompre ou d'annuler leurs dons.

Une fois que vous avez des donateurs récurrents, n'oubliez pas de les entretenir pendant et après la campagne. Pour maintenir le lien avec les donateurs, envoyez des lettres d'information mensuelles, des notes de remerciement personnalisées régulièrement et du contenu exclusif.

Fournir des mises à jour sur l'avancement des projets ou des initiatives que leurs fonds soutiennent. Pour que les donateurs récurrents se sentent appréciés, offrez-leur des incitations telles que des invitations à des événements gratuits et une reconnaissance publique.

20. Collecte de promesses de dons

La collecte de promesses de dons est un excellent moyen de donner de l'élan à votre campagne de collecte de fonds. Attirez l'attention d'un large éventail de sympathisants pour collecter des fonds.

Les organisations à but non lucratif utilisent généralement les collectes de fonds pour des campagnes axées sur des projets urgents ou des événements de collecte de fonds. Il peut s'agir de secours en cas de catastrophe, d'actions de plaidoyer autour d'une question sociale, ou d'événements tels que des marches, des lectures, des randonnées à vélo, etc.

L'idée sous-jacente est assez simple : Vos sympathisants s'engagent à faire un certain don à une date ultérieure. L'engagement est respecté lorsqu'une certaine action est accomplie ou qu'une étape est franchie. Par exemple, les donateurs feront un don de 2 dollars pour chaque tranche de 2 miles parcourus à pied.

Remettez à vos sympathisants des formulaires de promesse de don ou créez une page de don en ligne où ils pourront recueillir des promesses de don. La page doit contenir les coordonnées du donateur, le montant promis et les conditions de la promesse de don.

Conclusion sur les meilleurs conseils en matière de collecte de fonds

Affinez votre approche de la collecte de fonds à l'aide des conseils et astuces proposés pour attirer les sympathisants, nouer le dialogue avec eux et obtenir davantage de dons.

Développez votre stratégie de collecte de fonds en combinant différentes initiatives de collecte de fonds en ligne et hors ligne. Permettez à vos donateurs de s'engager avec votre association et de contribuer de la manière qui leur convient le mieux et selon leurs préférences.

Grâce à Zeffy, vous pouvez lancer des campagnes de collecte de fonds réussies qui permettront à votre association de se rapprocher de son objectif. Vous pouvez lancer une collecte de fonds et recevoir 100 % des dons sans frais cachés.

FAQ sur les meilleures pratiques en matière de collecte de fonds à but non lucratif

Qu'est-ce que la règle des 80-20 dans la collecte de fonds ?

Selon ce principe, 80 % du financement d'une organisation à but non lucratif provient en particulier des 20 % de donateurs les plus généreux. Bien que toutes les organisations ne correspondent pas parfaitement à ce modèle, il ne fait aucun doute que les dons majeurs sont importants pour le financement de toute organisation à but non lucratif.

Analysez vos données sur les donateurs afin de déterminer quels sont ceux qui ont apporté le plus de soutien à l'organisation dans le passé. Ces donateurs majeurs doivent faire l'objet d'une attention un peu plus soutenue et des efforts supplémentaires doivent être déployés pour entretenir les relations avec eux.

Les collectes de fonds à but non lucratif sont-elles soumises à des règles ?

Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds, il faut savoir qu'il s'agit d'une activité réglementée, en particulier au niveau des États. Avant de décider de solliciter des dons, renseignez-vous sur les lois de l'État dans lequel votre association opère afin de rester en conformité.

Aux États-Unis, 40 des 50 États exigent l'enregistrement. Bien qu'il n'y ait pas de formulaire standard à remplir, 32 de ces États acceptent une déclaration d'enregistrement unifiée. D'autres documents, tels que le formulaire 990 de l'IRS, les états financiers vérifiés, les statuts et le règlement intérieur, sont également requis.

Votre organisme à but non lucratif devra fournir une reconnaissance écrite, telle qu'un reçu de don, pour réclamer les déclarations de revenus pour les contributions uniques de 250 $ ou plus. En général, c'est une bonne idée de partager les reçus de dons.

Quels sont les types d'activités de jeux à but non lucratif qui sont réglementés ?

Les jeux de collecte de fonds sont un bon moyen de collecter des fonds et d'impliquer les donateurs dans votre cause. Mais avant de commencer à planifier une soirée de jeux, vous devez savoir que certains types d'activités sont soumis à des lois strictes.

Les "jeux de hasard" constituent une catégorie très réglementée. Les jeux qui entrent dans cette catégorie sont les tombolas, les ventes aux enchères, les jeux d'argent et les jeux tels que le bingo, les tournois de poker, etc.

Vous devez vérifier la législation de votre État pour savoir si vous pouvez organiser ces événements. Dans la plupart des cas, vous pouvez le faire après avoir obtenu une licence. Actuellement, 41 États, plus le district de Columbia, ont besoin d'une licence d'État pour organiser des jeux de bienfaisance.

