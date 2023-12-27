Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Les 9 meilleures façons de collecter des fonds pour une œuvre de bienfaisance (2024) + exemples
Guides sur les organisations à but non lucratif

Les 9 meilleures façons de collecter des fonds pour une œuvre de bienfaisance (2024) + exemples

27 décembre 2023

Il existe des centaines de façons différentes de collecter des fonds pour les organisations caritatives. Des ventes de pâtisseries aux dons planifiés, les organisations à but non lucratif peuvent choisir plusieurs options pour générer des revenus - et avoir plus d'impact que jamais.

Dans ce blog, nous vous expliquons exactement comment obtenir des dons, y compris les 9 meilleures idées de collecte de fonds pour votre organisation caritative:

  1. Collecte de fonds de pair à pair
  2. Dons saisonniers 
  3. Programmes d'adhésion
  4. Evénements
  5. Tirages et loteries
  6. Magasins en ligne
  7. Le mécénat d'entreprise
  8. Dons planifiés
  9. Subventions 
1. Collecte de fonds de pair à pair  

Collecte de fonds de pair à pair

À l'instar d'une campagne de crowdfunding, la collecte de fonds P2P consiste pour des particuliers à collecter des fonds au nom de votre organisation grâce à une plateforme peer-to-peer. Les collecteurs de fonds créent une page de don ou une page de collecte de fonds où ils demandent à leurs amis, à leur famille ou à leurs collègues de faire des dons pour la cause. 

Ainsi, au lieu que l'organisation caritative collecte elle-même les fonds, les collecteurs de fonds peer-to-peer font appel à leurs propres réseaux sociaux pour obtenir des dons.  

Voici quelques exemples de campagnes de collecte de fonds P2P :


Découvrez comment l'Université de Montréal a levé 320 000 dollars grâce à la collecte de fonds P2P →

2. Campagne de dons saisonniers 

Campagne de dons saisonniers "Giving Tuesday

Une campagne de dons saisonniers est un effort spécial visant à encourager les gens à faire un don ou à soutenir une cause pendant une période spécifique de l'année. Ces campagnes sont généralement liées à des saisons, des événements ou des fêtes particulières. Ou à des moments où les gens sont plus charitables, par exemple :

3. Programme d'adhésion

Exemple de programme d'adhésion à la Fondation verte

Un programme d'adhésion permet aux sympathisants de faire partie de votre organisation à but non lucratif tout en bénéficiant d'avantages spécifiques. Les gens deviennent membres en s'inscrivant et souvent en payant une cotisation. En retour, ils bénéficient d'avantages particuliers, de mises à jour et de la satisfaction de faire partie de quelque chose d'important. Excellent moyen de renforcer les relations avec les donateurs et d'obtenir des "dons" récurrents (dans ce cas, des cotisations), les adhésions sont souvent un moyen sous-estimé d'atteindre vos objectifs en matière de collecte de fonds.

Voici quelques exemples d'adhésions pour lesquelles vous pouvez facturer des frais :

Comparez les meilleurs logiciels d'adhésion pour les organisations à but non lucratif ici →

4. Manifestations 

Un événement de collecte de fonds

Les événements rassemblent des personnes pour soutenir une cause, collecter des fonds et sensibiliser l'opinion publique. Ils vont de la marche de charité au gala et permettent à la communauté de contribuer à quelque chose de significatif.

Si vous souhaitez organiser des événements de collecte de fonds, pensez à des idées telles que.. :

Découvrez comment Noelle's Gift utilise Zeffy pour tous ses événements →

5. Tirages au sort et loteries

Gagnants d'une tombola

Rendez la collecte de fonds passionnante en y ajoutant un peu de chance ! Avec les tombolas et les loteries, vous vendez des billets de tombola et les gens ont une chance de gagner des prix offerts par des entreprises locales. Tout le monde y gagne : les supporters s'amusent et l'organisation caritative reçoit des fonds. Découvrez ici comment fixer le prix des billets de tombola pour maximiser les ventes.

Voici quelques exemples :

Découvrez comment les Big Brothers Big Sisters of St. Thomas utilisent le logiciel gratuit de tirage au sort Zeffy →

6. Magasin en ligne 

En 2023, le commerce électronique représentait 284,1 milliards de dollars de ventes aux États-Unis. Pour tirer parti de ce type d'achats, les organisations à but non lucratif devraient vendre des marchandises, des produits ou des services en utilisant une boutique en ligne pour soutenir leur mission. Les marchandises comprennent :

7. Le mécénat d'entreprise

Des dons jumelés pour doubler les dons

En 2022, les entreprises ont donné plus de 21 milliards de dollars à des organisations à but non lucratif. Profitez de cette philanthropie d'entreprise en vous associant à des sociétés à but lucratif pour avoir un impact important. 

8. Dons planifiés 

Dons planifiés pour l'organisation caritative Best friends

Les dons planifiés consistent à prendre des dispositions à l'avance pour faire un don à une organisation à but non lucratif à l'avenir. Les dons planifiés permettent aux individus de laisser un impact durable sur une cause qui leur tient à cœur et de soutenir les objectifs à long terme de l'organisation à but non lucratif. 

En général, un don planifié est 200 à 300 fois plus important que le don annuel le plus élevé d'un donateur. Il s'agit donc d'un excellent moyen de s'assurer les services de donateurs importants. Voici quelques exemples de dons planifiés :

9. Subventions 

Subventions d'entreprises pour YWCA

Les subventions sont des fonds spéciaux ou des dons financiers accordés aux organisations à but non lucratif par des fondations, des agences gouvernementales ou d'autres organisations pour soutenir des projets ou des programmes spécifiques. Les associations demandent des subventions en soumettant des propositions qui décrivent leur projet ou leur initiative. Si leur demande est approuvée, elles reçoivent l'argent de la subvention pour mener à bien le travail proposé.

Voici quelques exemples de subventions :

6 meilleurs conseils pour collecter des fonds

6 pièges à éviter lors de la collecte de fonds


2 meilleures plateformes pour collecter des fonds pour votre association caritative

Zeffy

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds gratuite

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif. Avec des billets électroniques personnalisables, des codes QR à scanner lors de l'enregistrement, des types de paiement flexibles, des codes de réduction et des formulaires de don personnalisés, Zeffy fait tout ce qu'il faut. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais d'abonnement et de traitement, et souvent des frais mensuels - sans parler d'autres frais cachés - Zeffy ne fait pas payer un centime aux organisations à but non lucratif.

De plus, Zeffy ne se limite pas à la collecte de fonds. La plateforme propose également une gestion des donateurs. Cela signifie que les organisations à but non lucratif peuvent centraliser tous leurs événements et efforts de collecte de fonds en un seul endroit, et ce gratuitement.

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui recherchent une option 100% gratuite pour gérer leurs efforts de collecte de fonds. Parce que Zeffy ne facture pas un centime aux organisations à but non lucratif et offre une suite complète d'autres outils de collecte de fonds tels que la gestion des donateurs et la collecte de fonds de pair à pair, ce logiciel est conçu pour tous ceux qui cherchent à maximiser leur impact, à gagner du temps et à collecter de l'argent.

Prix et frais : 100% gratuit (pas de frais de plateforme - pas de frais de transaction)

Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association.

Voici comment cela fonctionne: Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de donner à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois et c'est normal. Suffisamment dedonateurs laissent une contribution pour couvrir les frais généraux ET les honoraires.

Les organisations à but non lucratif ont payé 3 milliards de dollars de frais de transaction l'année dernière. Zeffy met fin à cette situation en ne prélevant aucun frais. 

Donateurparfait

Donateurparfait

DonorPerfect est une solution complète de gestion des donateurs et de collecte de fonds en ligne conçue pour les organisations à but non lucratif. Elle fournit des outils et des fonctionnalités permettant de rationaliser le processus de don en ligne, de gérer les relations avec les donateurs et d'analyser les données afin d'optimiser les stratégies de collecte de fonds.

Caractéristique distinctive : Invitations segmentées

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un logiciel de gestion d'événements. 

Prix : Custom quote, starting at starting at $99 per month plus 2.5% per transaction

Collectez plus d'argent pour votre association caritative avec Zeffy (100% gratuit)

Que vous souhaitiez organiser une campagne peer-to-peer ou ouvrir une boutique en ligne pour votre association, Zeffy peut vous aider à commencer à collecter des fonds en quelques minutes. Zeffy est la seule plateforme de dons et de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif. Elle est conçue pour aider votre organisation caritative à obtenir plus de dons pour moins cher.

Contrairement à d'autres plateformes, qui facturent des frais de plateforme et de traitement onéreux, Zeffy ne facture pas un centime. Cela signifie que les organisations peuvent organiser des événements, vendre des billets, organiser des tirages au sort, lancer un programme d'adhésion et même une campagne saisonnière, le tout au sein même de Zeffy, sans payer un seul centime.

