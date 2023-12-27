Il existe des centaines de façons différentes de collecter des fonds pour les organisations caritatives. Des ventes de pâtisseries aux dons planifiés, les organisations à but non lucratif peuvent choisir plusieurs options pour générer des revenus - et avoir plus d'impact que jamais.

Dans ce blog, nous vous expliquons exactement comment obtenir des dons, y compris les 9 meilleures idées de collecte de fonds pour votre organisation caritative:

1. Collecte de fonds de pair à pair

À l'instar d'une campagne de crowdfunding, la collecte de fonds P2P consiste pour des particuliers à collecter des fonds au nom de votre organisation grâce à une plateforme peer-to-peer. Les collecteurs de fonds créent une page de don ou une page de collecte de fonds où ils demandent à leurs amis, à leur famille ou à leurs collègues de faire des dons pour la cause.

Ainsi, au lieu que l'organisation caritative collecte elle-même les fonds, les collecteurs de fonds peer-to-peer font appel à leurs propres réseaux sociaux pour obtenir des dons.

Voici quelques exemples de campagnes de collecte de fonds P2P :

Collecte de fonds à l'occasion d'un anniversaire : Des personnes créent des pages en ligne personnalisées et encouragent leur réseau à contribuer à votre organisation à but non lucratif en guise de cadeau d'anniversaire.



Défis sur les médias sociaux : Dans cette campagne de collecte de fonds, les individus lancent des défis, documentent leur participation et nomment d'autres personnes à se joindre à eux. Le défi comprend un appel aux dons en faveur de votre association.



Vente de produits : Des individus ou des groupes choisissent un produit à vendre, comme des marchandises, de l'artisanat ou des pâtisseries. Les bénéfices des ventes servent à soutenir votre association.



Marches/courses : Les participants s'inscrivent à une collecte de fonds de 5 km, par exemple, créent un formulaire de don en ligne et sollicitent des contributions de la part de leurs amis et de leur famille, promouvant ainsi la forme physique pour une bonne cause.

‍



Découvrez comment l'Université de Montréal a levé 320 000 dollars grâce à la collecte de fonds P2P →

2. Campagne de dons saisonniers

Une campagne de dons saisonniers est un effort spécial visant à encourager les gens à faire un don ou à soutenir une cause pendant une période spécifique de l'année. Ces campagnes sont généralement liées à des saisons, des événements ou des fêtes particulières. Ou à des moments où les gens sont plus charitables, par exemple :

Mardi de la générosité : Lemardi de la générosité est l'une des périodes les plus populaires pour encourager les dons. En fait, en 2022, plus de 3,1 milliards de dollars ont été donnés à cette occasion. À l'occasion de ce jour férié, créez une campagne sur plusieurs canaux, avec un montant de don suggéré, qui encourage les gens à faire un don à votre cause. Veillez également à créer des messages sur les médias sociaux et à lancer une campagne de publipostage avec le hashtag "Giving Tuesday".



La fin de l'année : Les études montrent que 30 % des dons annuels sont effectués en décembre. À l'approche de la fin de l'année, adressez-vous à des donateurs spécifiques ou créez une collecte de fonds en ligne pour encourager les donateurs à envisager de faire un don avant la fin de l'année.



Mois/jours de sensibilisation : Envisagez de faire campagne ou d'organiser une collecte de fonds les jours, semaines ou mois liés à votre mission. Par exemple, les organisations à but non lucratif qui contribuent au financement de la recherche sur le cancer du sein peuvent se concentrer sur la collecte de fonds en octobre, à l'occasion du mois de sensibilisation au cancer du sein.

‍

3. Programme d'adhésion

Un programme d'adhésion permet aux sympathisants de faire partie de votre organisation à but non lucratif tout en bénéficiant d'avantages spécifiques. Les gens deviennent membres en s'inscrivant et souvent en payant une cotisation. En retour, ils bénéficient d'avantages particuliers, de mises à jour et de la satisfaction de faire partie de quelque chose d'important. Excellent moyen de renforcer les relations avec les donateurs et d'obtenir des "dons" récurrents (dans ce cas, des cotisations), les adhésions sont souvent un moyen sous-estimé d'atteindre vos objectifs en matière de collecte de fonds.

Voici quelques exemples d'adhésions pour lesquelles vous pouvez facturer des frais :



Associations professionnelles : Les membres, qui partagent un intérêt professionnel commun, adhèrent à l'association pour accéder aux ressources, se mettre en réseau avec leurs pairs et se tenir au courant des tendances du secteur.



Clubs : Les membres adhèrent à un club au sein de l'association en fonction de leurs intérêts spécifiques, comme un club de lecture, un club environnemental ou un club de jeunes.



Associations professionnelles : Les entreprises ou les professionnels d'un même secteur adhèrent à une association professionnelle pour défendre collectivement les intérêts du secteur, participer à des événements industriels et bénéficier de ressources partagées.

‍

Comparez les meilleurs logiciels d'adhésion pour les organisations à but non lucratif ici →

4. Manifestations

Les événements rassemblent des personnes pour soutenir une cause, collecter des fonds et sensibiliser l'opinion publique. Ils vont de la marche de charité au gala et permettent à la communauté de contribuer à quelque chose de significatif.





Si vous souhaitez organiser des événements de collecte de fonds, pensez à des idées telles que.. :

Les galas : Les galas créent un environnement glamour et agréable permettant aux gens de contribuer à la mission d'une organisation à but non lucratif tout en célébrant son impact.

Les tournois : Il peut s'agir par exemple de tournois de golf, de football ou de jeux. Les participants paient pour s'inscrire et les fonds récoltés sont reversés à l'association.



Ventes aux enchères : Les articles peuvent aller de biens donnés à des expériences uniques. Les participants enchérissent sur ce qu'ils veulent, et le plus offrant achète l'article ou l'expérience.

‍

Découvrez comment Noelle's Gift utilise Zeffy pour tous ses événements →

‍

5. Tirages au sort et loteries

Rendez la collecte de fonds passionnante en y ajoutant un peu de chance ! Avec les tombolas et les loteries, vous vendez des billets de tombola et les gens ont une chance de gagner des prix offerts par des entreprises locales. Tout le monde y gagne : les supporters s'amusent et l'organisation caritative reçoit des fonds. Découvrez ici comment fixer le prix des billets de tombola pour maximiser les ventes.

Voici quelques exemples :

Tombola 50/50 : Dans une tombola 50/50, les participants achètent des billets pour avoir une chance de gagner. À la fin de la tombola, un billet est choisi au hasard et la personne qui détient ce billet reçoit la moitié de l'argent total collecté.



Tombola d'objets : Les organisations à but non lucratif rassemblent souvent des objets ou des expériences donnés, tels que des paniers-cadeaux, des appareils électroniques ou des billets d'entrée à des événements. Les gens achètent des billets de tombola et les gagnants sont choisis au hasard pour recevoir les articles.

‍

Découvrez comment les Big Brothers Big Sisters of St. Thomas utilisent le logiciel gratuit de tirage au sort Zeffy →

‍

6. Magasin en ligne

En 2023, le commerce électronique représentait 284,1 milliards de dollars de ventes aux États-Unis. Pour tirer parti de ce type d'achats, les organisations à but non lucratif devraient vendre des marchandises, des produits ou des services en utilisant une boutique en ligne pour soutenir leur mission. Les marchandises comprennent :

Produits de marque : Listez les casquettes, les t-shirts ou même les sweatshirts portant le logo de votre organisation.



Articles liés à la mission : Si votre association collecte des fonds pour les animaux dans le besoin, par exemple, vendez des produits liés aux animaux de compagnie aux sympathisants.



Autres biens souhaitables : Vous avez des biens en nature qui sont trop bons pour être gaspillés ? Inscrivez-les sur votre boutique en ligne !

7. Le mécénat d'entreprise

En 2022, les entreprises ont donné plus de 21 milliards de dollars à des organisations à but non lucratif. Profitez de cette philanthropie d'entreprise en vous associant à des sociétés à but lucratif pour avoir un impact important.

Les dons jumelés : D'après les recherches, entre 4 et 7 milliards de dollars de dons jumelés ne sont pas réclamés chaque année.



Mécénat d'entreprise : Vous organisez un événement ? Demandez à des entreprises locales de le parrainer en échange d'avantages.

8. Dons planifiés

Les dons planifiés consistent à prendre des dispositions à l'avance pour faire un don à une organisation à but non lucratif à l'avenir. Les dons planifiés permettent aux individus de laisser un impact durable sur une cause qui leur tient à cœur et de soutenir les objectifs à long terme de l'organisation à but non lucratif.

En général, un don planifié est 200 à 300 fois plus important que le don annuel le plus élevé d'un donateur. Il s'agit donc d'un excellent moyen de s'assurer les services de donateurs importants. Voici quelques exemples de dons planifiés :

Actifs de retraite : Les sympathisants désignent l'association comme bénéficiaire de leur compte de retraite.



Testaments ou fiducies : Les sympathisants inscrivent l'organisation dans leur testament ou leur fiducie, en précisant le montant ou le pourcentage de leur succession qu'ils souhaitent affecter à l'organisation.



Dons d'actions : Les donateurs transfèrent la propriété d'actions à l'organisation à but non lucratif, ce qui permet à cette dernière de les vendre ou de les conserver à des fins de financement.

9. Subventions

Les subventions sont des fonds spéciaux ou des dons financiers accordés aux organisations à but non lucratif par des fondations, des agences gouvernementales ou d'autres organisations pour soutenir des projets ou des programmes spécifiques. Les associations demandent des subventions en soumettant des propositions qui décrivent leur projet ou leur initiative. Si leur demande est approuvée, elles reçoivent l'argent de la subvention pour mener à bien le travail proposé.

Voici quelques exemples de subventions :

Subventions de fondations : Les subventions de fondations sont des fonds fournis par des organisations privées ou des fondations familiales pour soutenir des projets ou des programmes spécifiques d'organisations à but non lucratif.



Les subventions publiques : Les subventions publiques sont des fonds fournis par des agences gouvernementales fédérales, étatiques ou locales à des organisations à but non lucratif pour des projets qui s'alignent sur les objectifs de la politique publique.



Subventions d'entreprise : Les subventions d'entreprise sont des fonds versés par des entreprises à des organisations à but non lucratif pour soutenir des initiatives conformes aux valeurs de l'entreprise et à ses objectifs de responsabilité sociale (RSE).

‍

6 meilleurs conseils pour collecter des fonds

Utilisez la narration émotionnelle : Partagez des histoires captivantes qui suscitent des émotions et rapprochent les donateurs de la cause à un niveau personnel. Les histoires émotionnelles suscitent l'empathie et rendent la cause plus compréhensible. Les donateurs sont alors plus enclins à s'engager et à contribuer en raison du lien émotionnel.



Utilisez plusieurs canaux de communication : Contactez les donateurs potentiels par le biais de différentes plateformes telles que les médias sociaux, les courriels et les événements en personne. L'utilisation d'une combinaison de canaux permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes et d'augmenter les chances de capter l'attention de divers publics.



Centrer le langage sur le donateur : Formulez vos messages de manière à mettre l'accent sur l'impact du donateur plutôt que de vous concentrer uniquement sur les besoins de l'organisation. En soulignant leur rôle dans la création d'un changement positif, vous faites du donateur le héros de l'histoire.



Faire preuve de gratitude : Exprimez votre appréciation et votre gratitude envers les donateurs, que ce soit par le biais de messages personnalisés, de cartes de remerciement ou d'événements de reconnaissance. Manifester de la gratitude, c'est non seulement reconnaître la contribution du donateur, mais c'est aussi favoriser un sentiment d'appartenance et encourager un soutien continu.



Facilitez les dons : créez une page de don conçue pour convertir les donateurs, en veillant à ce qu'elle soit conviviale et accessible sur différentes plateformes. Les gens sont plus enclins à contribuer si le processus de don est simple.



Créer un sentiment d'urgence : Insistez sur le besoin immédiat de soutien, en faisant comprendre que des contributions opportunes auront un impact significatif. L'urgence incite à une prise de décision plus rapide. Lorsque les donateurs ont le sentiment que leur aide est requise de toute urgence, ils sont plus enclins à agir rapidement et à contribuer à la cause.

6 pièges à éviter lors de la collecte de fonds

Dépenser beaucoup d'argent pour un événement : Beaucoup d'organisations à but non lucratif pensent qu'elles doivent organiser des événements coûteux pour collecter beaucoup d'argent.

‍

En réalité, certains des événements les plus réussis sont peu coûteux à organiser. Les collectes de fonds P2P, par exemple, sont souvent peu coûteuses et incroyablement efficaces.





‍

Veillez à faire des recherches sur vos donateurs potentiels. Découvrez ce qui les intéresse, le montant qu'ils seraient en mesure de donner et ce qui les motive pour obtenir de meilleurs résultats.





Avant de collecter des fonds pour votre organisation caritative, recherchez les meilleures plateformes peer-to-peer pour les organisations à but non lucratif. Certaines plateformes, comme Zeffy, sont 100 % gratuites et offrent aux associations tout ce dont elles ont besoin, de la billetterie aux formulaires de dons.





‍

Au lieu de cela, montrez aux supporters des rapports détaillés sur l'impact, des vidéos des bénéficiaires, et plus encore.





‍

Pensez à vos réseaux - bénévoles, sympathisants passionnés et même membres du conseil d'administration - et demandez-leur de contribuer.

Ne pas assurer le suivi : Beaucoup d'organisations à but non lucratif hésitent à rester en contact avec leurs donateurs. Elles ne veulent pas paraître trop pressées ou ennuyeuses. Pourtant, lorsqu'elles n'effectuent pas de suivi pour prendre des nouvelles ou encourager les dons, elles peuvent passer à côté d'opportunités considérables.

‍

Au lieu de cela, planifiez des campagnes d'e-mailing ou de SMS qui ne sont pas trop rapprochées les unes des autres. Ou encore, essayez différents types de suivi. Commencez par un courriel, puis passez à un SMS.

‍



2 meilleures plateformes pour collecter des fonds pour votre association caritative

Zeffy

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif. Avec des billets électroniques personnalisables, des codes QR à scanner lors de l'enregistrement, des types de paiement flexibles, des codes de réduction et des formulaires de don personnalisés, Zeffy fait tout ce qu'il faut. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais d'abonnement et de traitement, et souvent des frais mensuels - sans parler d'autres frais cachés - Zeffy ne fait pas payer un centime aux organisations à but non lucratif.

De plus, Zeffy ne se limite pas à la collecte de fonds. La plateforme propose également une gestion des donateurs. Cela signifie que les organisations à but non lucratif peuvent centraliser tous leurs événements et efforts de collecte de fonds en un seul endroit, et ce gratuitement.

Tickets et solutions de collecte de fonds 100% gratuits alors que les autres plateformes facturent 5% de frais de transaction en moyenne + les frais de plateforme

Reçus fiscaux automatiques pour la vente de billets

Assistance illimitée et gratuite

Application "Tap to Pay" pour les ventes en personne le jour de l'événement

Billets électroniques scannables

Acceptez tous les types de paiement

Codes de réduction

Formulaires de billetterie personnalisés

Questions personnalisées

Courriels de rappel et de suivi automatisés





Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui recherchent une option 100% gratuite pour gérer leurs efforts de collecte de fonds. Parce que Zeffy ne facture pas un centime aux organisations à but non lucratif et offre une suite complète d'autres outils de collecte de fonds tels que la gestion des donateurs et la collecte de fonds de pair à pair, ce logiciel est conçu pour tous ceux qui cherchent à maximiser leur impact, à gagner du temps et à collecter de l'argent.

Prix et frais : 100% gratuit (pas de frais de plateforme - pas de frais de transaction)

Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association.

‍

Voici comment cela fonctionne: Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de donner à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois et c'est normal. Suffisamment dedonateurs laissent une contribution pour couvrir les frais généraux ET les honoraires.

Les organisations à but non lucratif ont payé 3 milliards de dollars de frais de transaction l'année dernière. Zeffy met fin à cette situation en ne prélevant aucun frais.

‍

Donateurparfait

DonorPerfect est une solution complète de gestion des donateurs et de collecte de fonds en ligne conçue pour les organisations à but non lucratif. Elle fournit des outils et des fonctionnalités permettant de rationaliser le processus de don en ligne, de gérer les relations avec les donateurs et d'analyser les données afin d'optimiser les stratégies de collecte de fonds.





Caractéristique distinctive : Invitations segmentées

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un logiciel de gestion d'événements.

Prix : Custom quote, starting at starting at $99 per month plus 2.5% per transaction

‍

Collectez plus d'argent pour votre association caritative avec Zeffy (100% gratuit)

Que vous souhaitiez organiser une campagne peer-to-peer ou ouvrir une boutique en ligne pour votre association, Zeffy peut vous aider à commencer à collecter des fonds en quelques minutes. Zeffy est la seule plateforme de dons et de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif. Elle est conçue pour aider votre organisation caritative à obtenir plus de dons pour moins cher.

Contrairement à d'autres plateformes, qui facturent des frais de plateforme et de traitement onéreux, Zeffy ne facture pas un centime. Cela signifie que les organisations peuvent organiser des événements, vendre des billets, organiser des tirages au sort, lancer un programme d'adhésion et même une campagne saisonnière, le tout au sein même de Zeffy, sans payer un seul centime.