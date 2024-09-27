Préparez-vous à créer des paniers de tombola qui correspondent à votre base de donateurs et qui incitent davantage de personnes à acheter un billet de tombola. L'apprentissage de nouvelles méthodes pour organiser une tombola en ligne est un excellent complément à tout événement à but non lucratif.

Dans cet article, nous vous proposons une liste d'idées de paniers de tombola créatifs et uniques, ainsi que des conseils pour assurer votre succès.

Les meilleures idées de paniers de tombola

Les meilleures idées de tombola raviront vos donateurs idéaux et garantiront la conformité avec les lois sur les tombolas en vigueur dans votre pays. Vous trouverez ci-dessous la liste complète de nos idées de paniers de tombola préférés.

Qu'est-ce qu'un panier de tombola ?

Vous aurez peut-être la chance de recevoir de magnifiques paniers de tombola de la part des sponsors de votre événement, mais il est plus probable que vous aurez du mal à vous assurer que vous tirerez le meilleur parti de chacun d'entre eux.

Réfléchir à de nouvelles idées de paniers de tombola est un excellent moyen de combiner quelques dons en nature pour créer un article que les participants à l'événement paieront plus cher. Une fois que vous avez choisi les deux ou trois premiers articles de vos paniers-cadeaux à thème, vous pouvez créer un thème, ajouter d'autres articles et le concevoir de manière à attirer l'attention.

Idées populaires de paniers de tombola pour les galas

Les billets d'entrée à un gala de collecte de fonds coûtent généralement 100 dollars ou plus. Les supporters dépenseront davantage tout au long de la soirée. Les paniers de tombola suivants s'adressent aux adultes qui ont de l'argent à dépenser.

Pour toucher un plus grand nombre de donateurs lors de votre gala, vous pouvez également utiliser des paniers de tombola afin d'encourager la participation de tous les donateurs. Vous pouvez promouvoir et vendre des billets de tombola pour un ou plusieurs paniers de tombola en ligne avant votre événement et enthousiasmer l'ensemble de votre base de donateurs pour cette collecte de fonds. Diffusez le tirage au sort sur Facebook ou YouTube pour partager cet enthousiasme.

Panier de destination

Des vacances vers une destination unique rapporteront toujours de l'argent à votre tombola. Si vous avez la chance de connaître quelqu'un qui possède une maison et des billets d'avion que vous pouvez utiliser, vous pouvez vendre des billets de tombola lors de votre gala ou en ligne pour 100 dollars ou plus.

Lors de la première réunion du comité organisateur, demandez aux bénévoles s'ils ont quelque chose de ce type à offrir ou s'ils connaissent quelqu'un. Vous pourriez être surpris ou trouver de l'inspiration pour d'autres idées de paniers-cadeaux.

Les articles suivants ajoutés à votre panier de tombola augmenteront l'enthousiasme pour cette idée de panier :

Trousse de toilette de voyage

Guides sur la destination choisie

Casque antibruit

Produits gastronomiques et livres de cuisine de la destination

Prix : $$ $ Excitation : ★★★

Dégustation de vin

Une autre idée de tombola amusante est un panier de dégustation de vin. Si vous prévoyez d'organiser un gala, une dégustation de vin ou un autre événement destiné aux adultes, un panier de vin se vendra très bien. Cette idée est également plus facile à mettre en place si vous disposez d'un solide groupe de bénévoles. Consultez notre article sur les idées de lots de tombola pour adultes si vous avez besoin de plus d'inspiration !

Demandez aux membres du comité de l'événement d'acheter ou d'apporter une bouteille de vin non ouverte pour le panier. Les membres du conseil d'administration peuvent également constituer une excellente option de sollicitation. Vous pouvez combiner des vins blancs et des vins rouges provenant de différents domaines viticoles et prévoir différents prix pour vos lots de tombola.

Une fois le panier de vin constitué, n'hésitez pas à y ajouter quelques articles complémentaires, par exemple :

Assortiment de fromages et de crackers

Planche à fromage et set de couteaux

Chèque-cadeau pour un établissement vinicole ou un restaurant

Prix : $$ $ Excitation : ★★ ★

Journée de spa

Le panier d'une journée de spa n'est peut-être pas unique, mais il est suffisamment excitant pour vous aider à atteindre un grand groupe de donatrices. Pour tirer le meilleur parti d'un panier de journée de spa, vous devez inclure un certificat-cadeau dans un spa local.

Contactez les spas et les salons de coiffure locaux de votre organisation pour demander un chèque-cadeau pour un ou deux services comme prix de la tombola. Vous pouvez envoyer une lettre de demande, mais vous obtiendrez une meilleure réponse si vous vous rendez sur place. Vous pouvez également demander aux membres de votre conseil d'administration et aux bénévoles de votre comité d'organisation s'ils ont des relations personnelles.

Un panier rempli de ces friandises augmentera l'impact de votre chèque-cadeau pour le spa.

Savon et lotion pour le visage et le corps

Sels de bain, huiles essentielles et bougies parfumées

Peignoir et serviettes

Des paniers cadeaux pour clôturer le tout en beauté

Prix : $$ $ Excitation : ★★ ★

Kit de toilettage

Les femmes ne sont pas les seules à vouloir être belles et se sentir bien. Le panier "Kit de toilettage" est l'une de nos idées de paniers de tombola les plus populaires et les plus simples pour une course de motos, une sortie de golf ou une fête de la bière. Une fois de plus, ce panier intéressera davantage les hommes s'il comprend un rasage et une coupe de cheveux dans un salon de coiffure, mais il existe plusieurs autres options de prix de tombola que vous pouvez ajouter, notamment :

Rasoir de sûreté ou rasoir électrique de première qualité

Blaireau et support

Crème à raser ou savon de luxe

Prix : $$ $ Excitation : ★ ★★

Amoureux des animaux de compagnie

Un panier pour les amoureux des animaux est un choix évident si votre organisation est un refuge pour animaux. Si ce n'est pas le cas, de nombreux participants à votre gala ont peut-être des amis à fourrure qu'ils gâtent autant que leurs enfants, voire plus. Vous pouvez créer un panier de tombola rempli de friandises, d'articles de toilettage et autres pour ces amoureux des animaux.

La plupart des quartiers de banlieue disposent d'une variété d'animaleries à solliciter. Demandez des chèques-cadeaux et des articles spécifiques qui vous aideront à constituer votre panier. Gardez l'œil ouvert sur les articles suivants pour le prix de la tombola :

Certificats de toilettage et de spa pour animaux

Lit pour chien ou chat

Jouets, laisse, friandises

Séance photo avec un photographe animalier

Garde d'animaux

Un panier de pique-nique rempli de friandises pour les animaux de compagnie et leurs propriétaires

Prix : $$ $ Excitation : ★ ★★

La science au service de la technologie

Les femmes sont historiquement les principaux décideurs et cibles des campagnes de collecte de fonds, mais de nombreux hommes sont prêts à payer pour des articles technologiques intéressants. L'industrie technologique évolue rapidement, alors assurez-vous que vous obtenez les articles les plus récents ou les plus populaires, si possible.

Une fois encore, vos bénévoles sont les meilleurs solliciteurs pour ce type de prix de tombola. Demandez-leur s'ils ont des relations personnelles ou professionnelles. Vous devriez également voir si vous avez des influenceurs en ligne qui peuvent fournir ces articles et promouvoir votre tombola sur leur chaîne. Les passionnés de technologie suivent des influenceurs similaires pour obtenir des conseils.

Voici quelques domaines à privilégier et des articles à inclure dans votre panier de tombola :

Ordinateurs de jeux, ordinateurs portables ou tablettes

Intervenants

Cours et livres en ligne

Cartes-cadeaux des magasins

Prix : $$ $ Excitation : ★★ ★

Meilleures idées de paniers de tombola pour les sorties de golf

Les sorties de golf sont des activités de collecte de fonds populaires auprès des organisations à but non lucratif, mais elles ne sont pas toujours la meilleure option pour les tirages au sort, car le nombre de participants est moindre.

D'un autre côté, le golf est toujours un sport populaire, et si vous pouvez trouver suffisamment de prix de qualité, vous pouvez utiliser ces idées lors de sorties de golf et les vendre à un public plus large en ligne et hors ligne.

Foursomes

Les sorties de golf sont généralement organisées dans des clubs de golf privés, car ce sont les endroits où les golfeurs veulent jouer. Les forfaits "foursome" donnent aux gagnants de la tombola la possibilité de rejouer à quatre sur ce parcours avec leur propre voiturette de golf et quelques autres avantages dans le club privé.

‍

Cartes-cadeaux pour les magasins d'équipement et les pro-shops

Kits de nettoyage et brosses pour clubs

Rondelle de balle de golf pour le chariot de golf

Télémètres et appareils GPS

Si vous organisez une sortie de golf dans un club privé, demandez ce don en échange de leur parrainage. Vous payez cher pour utiliser leur emplacement et vous leur permettez de faire de la publicité pour leur club auprès d'un nouveau public. La plupart des clubs se feront un plaisir d'offrir un chèque-cadeau à quatre personnes en échange de votre événement.

Prix : $$$ Excitation : ★★★

C'est en pratiquant qu'on devient parfait

Même si votre organisation n'organise pas de sortie de golf annuelle, vous pouvez susciter l'enthousiasme de vos supporters en proposant des articles de golf uniques dans un panier de tombola. Les tombolas en ligne ou les sorties de golf virtuelles permettent à tout le monde de jouer et d'acheter des billets, quel que soit l'endroit où l'on se trouve.

Il est préférable de trouver suffisamment d'articles de golf qui plaisent à tout le monde, comme par exemple :

Tapis de golf et putting green intérieur

Aides à l'entraînement du swing ou filet d'entraînement

Sac de golf ou chaussures à crampons

Guides des parcours de golf

Votre association peut solliciter ce type d'articles auprès de donateurs ou de magasins de sport. Vous pouvez également vous rendre dans des clubs de golf privés ou publics et demander ces articles en échange de la promotion de leur parcours pour votre sortie de golf virtuelle.

Prix : $ $$ Excitation : ★★ ★

Idées de paniers de tombola pour les collectes de fonds scolaires

Contrairement aux galas et aux sorties de golf, les collectes de fonds scolaires peuvent attirer un large public. Ces événements sont adaptés aux familles et vos paniers de tombola doivent l'être également.

Fournitures scolaires

Savez-vous à quel point les fournitures scolaires sont chères ? Les fournitures pour un seul enfant peuvent coûter plus de 100 dollars à une famille. Imaginez si vous en avez plusieurs ! Les parents sont prêts à payer un billet de tombola de 10 ou 20 dollars pour réduire ce coût.

Si votre école, votre PTO ou votre PTA souhaite collecter des fonds pour l'année scolaire à venir, vous pouvez solliciter des entreprises telles que Walmart, Target, Office Max et d'autres magasins locaux pour obtenir ces articles.

Veillez à proposer un panier de fournitures scolaires qui couvre la plupart des besoins en fournitures scolaires pour chaque niveau, y compris :

Sac à dos durable et élégant

Cahiers (lignés ou non)

Classeur à trois anneaux avec intercalaires

Stylos, crayons et surligneurs

Autocollants et autres fournitures artistiques pour s'amuser

Prix : $$ $ Excitation : ★★★

Kits d'expériences

Les sciences sont la source d'un panier de tombola idéal qui enthousiasmera parents et enfants. Avec l'essor des STIM, un panier de tombola composé de kits d'expérimentation peut encourager la participation des uns et des autres.

Vous pouvez vendre des billets de tombola pour ce type de panier lors de différents événements et en ligne pour 5 à 20 dollars. L'objectif est de vendre le plus grand nombre de billets possible. Faites donc la promotion de la tombola partout et trouvez différents moyens de toucher les parents et la communauté.

Vous pouvez solliciter des magasins locaux et nationaux, des musées et des donateurs pour créer un panier scientifique pour les enfants de tous âges avec les articles suivants :

Microscope ou télescope

Abonnement à des magazines de vulgarisation scientifique ou à un kit scientifique

Blouses de laboratoire pour enfants

Billets pour le musée des sciences

Prix : $$ $ Excitation : ★★★

L'esprit de l'école

Un panier de tombola sur l'esprit de l'école peut aider votre école à susciter l'enthousiasme et à collecter des fonds auprès de la communauté. Ce panier de tombola ne devrait rien coûter à votre école puisque les articles sont des choses que vous avez déjà sous la main, mais les articles de tombola doivent être suffisamment beaux pour intéresser les personnes qui connaissent peu votre organisation.

‍

Vêtements scolaires (t-shirts, sweatshirts, casquettes, écharpes)

Tatouages temporaires et maquillage aux couleurs de l'école

Dons de souvenirs sportifs et de billets d'entrée à des manifestations scolaires

Tasses, bouteilles d'eau ou porte-clés

L'un des moyens d'encourager la participation de la communauté à cette tombola est de demander aux magasins locaux d'en faire la promotion et de vendre des billets. Créez des prospectus et des affiches, et les membres de la PTA/PTO peuvent contacter les magasins et les entreprises en votre nom. Vous voudrez également faire connaître la tombola sur votre site web, envoyer des courriels aux parents et en faire la promotion sur vos comptes de médias sociaux.

Prix : $ $$ Excitation : ★★ ★

Anniversaire en boîte

Ajoutons aux idées de paniers de tombola qui enthousiasment les parents et les enfants un panier d'anniversaire. Une fois de plus, ces articles ne sont pas chers et peuvent être sollicités auprès de magasins locaux ou de donateurs, ou vous pouvez les acheter vous-même. Les billets de tombola pour un panier d'anniversaire ne se vendront pas très cher (entre 1 et 5 dollars), mais si vous trouvez un thème suffisamment populaire, vous pourrez susciter beaucoup d'enthousiasme.

Votre panier devrait comprendre les éléments suivants :

Ballons de différentes couleurs et formes

Dispositif de gonflage de ballons et présentation d'arcs de ballons

Banderoles, bannières et confettis

Bougies d'anniversaire, garnitures de gâteau et décorations

Assiettes, gobelets et serviettes sur le thème de l'anniversaire

Faveurs de fête (jouets et bibelots, chapeaux de fête, poppers)

Cartes-cadeaux pour des restaurants ou des activités adaptées aux enfants

Prix : $ $$ Excitation : ★★ ★

Allons voler un cerf-volant

Un panier de tombola pour la fabrication de cerfs-volants est une idée unique et abordable pour les événements destinés aux enfants. Vous pouvez organiser cette tombola lors d'un événement en plein air à l'automne, au printemps ou en été, et vendre des billets de tombola au prix de 10 à 15 dollars, avec un cerf-volant de qualité et les fournitures suivantes pour la fabrication de cerfs-volants :

Kits de fabrication de cerfs-volants avec différents modèles

Matériel de bricolage pour la conception (peinture, marqueurs, autocollants)

Collations et rafraîchissements

Panier de pique-nique pour l'extérieur (couverture, assiettes, tasses et ustensiles)

Serviettes de plage

Prix : $$ $ Excitation : ★★ ★

Délices S'mores

Tout le monde aime manger des s'mores près d'un feu de camp. Ce panier de tombola est attrayant et abordable pour tous les âges. Vous pouvez solliciter des articles auprès de magasins locaux ou de donateurs et vendre des billets pour ce panier à 5 ou 10 dollars.

Vous pouvez vendre des billets de tombola pour ce panier lors de n'importe quel événement, mais les collectes de fonds dans les écoles vous permettent de toucher un public plus large. Vous pouvez même combiner cette idée avec un panier pour une soirée cinéma.

Lorsque vous sollicitez des articles pour ce panier, veillez à trouver des articles de qualité que vous ne trouverez pas partout, notamment :

Bâtons à rôtir en guimauve extensibles

Foyer ou appareil à fumée d'intérieur

Chocolats gourmands, guimauves, biscuits et graham crackers

Livre de recettes de s'mores

Mélange de chocolat chaud et cafés spécialisés

Couvertures douillettes

Prix : $$ $ Excitation : ★★ ★

Autosoins et pleine conscience

N'oubliez pas les parents lorsque vous créez des paniers pour votre prochaine collecte de fonds scolaire. Un kit de soins personnels peut aider les parents à se sentir appréciés et leur donner une autre raison de donner. Il peut s'agir d'un panier abordable à créer, avec un service de garde d'enfants gratuit et la possibilité d'essayer un cours de yoga local.

Ajoutez les éléments suivants pour augmenter l'attrait du produit :

Tapis de yoga

Bombes de bain et accessoires

Mélanges pour pâtisserie et presse française

Huiles essentielles

Thés ou autres préparations pour boissons chaudes

Une carte-cadeau pour les cafés locaux et un journal pour réfléchir.

Prix : $ $$ Excitation : ★★ ★

Idées populaires de paniers de tombola pour les courses de motos

Comme les sorties de golf, les courses de motos s'adressent à un public plus restreint, mais si vous choisissez les bons thèmes de paniers de tombola, vous pouvez susciter beaucoup d'enthousiasme de la part des participants à l'événement et de la communauté.

Motards d'aventure

Les motocyclistes sont passionnés par les articles de qualité. Ils veulent avoir l'air cool, mais ils veulent aussi qu'ils fonctionnent. Si vous roulez pour une journée en ville ou si vous vous préparez à traverser le pays, vous voulez des idées de paniers-cadeaux qui vous permettent de rester en sécurité et à l'aise, comme.. :

La meilleure partie de cette idée de panier de tombola est qu'elle n'est pas limitée aux motocyclistes. La plupart des articles de cette liste peuvent être utilisés par n'importe qui, avec des prix de tombola tels que :

Tente

Sacoches de selle

Sac à dos moto

Sacs de couchage

Outils de cuisine pour feu de camp

Prix : $$ $ Excitation : ★★ ★

Idées uniques de paniers de tombola

Un panier de tombola unique peut vous aider à collecter des fonds en ligne et hors ligne auprès de n'importe quel public. Les tickets de ces paniers peuvent aller de 1 à 100 dollars.

Bon rétablissement

Avez-vous déjà souhaité disposer d'un panier de friandises en cas de maladie ? Les organisations à but non lucratif n'y pensent peut-être pas lorsqu'elles organisent un événement, mais un panier d'articles de bien-être peut être une idée populaire si vous trouvez suffisamment d'articles uniques.

Vous pouvez encourager la vente de billets de tombola avec des entrées individuelles pour ce panier à 5 $ ou 10 $ pour un groupe de 3. Nous avons énuméré quelques idées, mais l'intérêt de ce panier est qu'il peut contenir n'importe quoi.

Vitamine C et échinacée

Miel, thé et un chèque-cadeau à Starbucks pour un "Medicine Ball Tea".

Chaussettes confortables et amusantes

Jeux de société, films et livres pour éviter qu'ils ne s'ennuient

Prix : $ $$ Excitation : ★ ★★

Tel que vu à la télévision

Tout le monde a vu ces publicités "As seen on tv". Il existe des objets uniques et parfois utiles. Il existe même des magasins qui vendent ces articles. Pourquoi ne pas vous joindre à la fête et créer un panier "Tel que vu à la télé" pour votre prochaine tombola. Cette idée peut être amusante si votre événement a lieu avant Noël.

Il s'agit d'un excellent cadeau d'éléphant blanc pour un sympathisant. Voici quelques idées pour ce panier :

Douillettes ou couvertures douillettes

Batterie de cuisine en cuivre

Serviettes ShamWow

Mon oreiller

Mixeur Magic Bullet

Tuyau de poche

Maille magique

Prix : $$ $ Excitation : ★★ ★

Kit d'histoire familiale DIY

La généalogie est un passe-temps populaire pour beaucoup, en particulier avec l'afflux de kits ADN. Les musées historiques et autres organisations à but non lucratif peuvent créer un panier d'histoire familiale à base d'ADN qui suscite l'intérêt des sympathisants et les encourage à renouer avec leur passé.

Les articles suivants peuvent être trouvés en ligne ou dans des magasins d'artisanat. Pour augmenter l'attrait de ce panier, vous pouvez également inclure une séance avec un généalogiste professionnel ou un abonnement à des sites web consacrés aux ancêtres, comme 23andme.

Grand tableau décoratif de l'arbre généalogique

Livres sur la généalogie et la recherche des racines familiales

Papier sans acide et pochettes sans danger pour les photos

Cartes historiques (pour les points bonus)

Matériel pour enregistrer les histoires de famille

Prix : $$ $ Excitation : ★★ ★

Panier à provisions

Il est courant pour les organisations à but non lucratif de collecter des chèques-cadeaux auprès d'entreprises locales. Le problème, c'est qu'ils ne s'intègrent pas forcément dans les autres paniers de tombola de votre événement. Une façon originale de combiner les chèques-cadeaux est de créer un panier de courses composé d'articles que tout le monde peut utiliser :

Nettoyage à sec

Épicerie

Coupe de cheveux

Entreprises locales

Panier de jardinage

Kits d'abonnement aux repas

Kits et fournitures pour le nettoyage de la maison

Ajouter un agenda et un planificateur personnels

Prix : $$ $ Excitation : ★★ ★

Les joyaux cachés de la région

Une autre façon de combiner les chèques-cadeaux d'entreprise est de créer un panier de joyaux cachés locaux rempli de prix de tombola pour toute la famille. Vous pouvez transformer des articles non désirés en un paquet aventureux pour les sympathisants locaux avec une visite guidée et des cartes-cadeaux de magasins et de restaurants locaux. Voici quelques autres articles que vous pouvez inclure pour stimuler les ventes de billets de tombola :

Voici quelques autres éléments que vous pouvez inclure pour stimuler les ventes de billets de tombola :

Produits fabriqués à la main par des artistes locaux

Bons pour des expériences locales

Billets pour votre prochain événement de collecte de fonds

Billets pour des concerts locaux

En-cas gourmands proposés par des entreprises locales

Cartes-cadeaux de restaurant

Prix : $$ $ Excitation : ★★★

Plus d'idées de paniers de tombola

Tableau réactif Idée de panier cadeau À qui s'adresse-t-il ? Événement spécial ou saison Soirée cinéma Familles et couples Collecte de fonds pour l'école Les délices de la cuisine Tout le monde Soirée Trivia Aventure en plein air Adultes Gala Passionné de fitness Adultes Soirée Bunco Amateurs de café Adultes Collecte de fonds pour l'école Collection de bières artisanales Les amateurs de bière Fête de la bière Le golfeur groovy Les golfeurs Sortie de golf Tots and Toys (en anglais) Les enfants Collecte de fonds pour l'école Jardinage Tout le monde Soirée Bunco Vacances à la plage Tout le monde Fête en plein air Amoureux du chocolat Tout le monde Collecte de fonds pour l'école Soirée en amoureux Couples Soirée Trivia Bricolage Familles Collecte de fonds pour l'école Les rats de bibliothèque Tout le monde Soirée Trivia Home Sweet Home Adultes Gala Vie durable Tout le monde Fête en plein air Kit de survie pour l'université Jeunes adultes Collecte de fonds pour l'école Tailgate Party Adultes Course de motos Bijoux intemporels Les femmes Sortie de golf Autour du monde Tout le monde Fête de la bière Le piment à l'honneur Adultes Course de motos Expérience de la salle d'évasion Familles et groupes Soirée Trivia Soirée jeux en famille Familles Fête en plein air Réalité virtuelle Adultes ou enfants Soirée Trivia Le rêve des collectionneurs d'art Adultes Gala Mixologue Adultes Fête de la bière Producteur de musique Adultes Soirée Trivia Vin et pâtes italiennes Tout le monde Course de motos Plateau de fromages Tout le monde Collecte de fonds pour l'école Sélection de parfums Tout le monde Gala Manucure et pédicure Les femmes Collecte de fonds à l'école Planification des repas et cuisine Adultes Soirée Trivia Journée de la pêche Tout le monde Sortie de golf Aromathérapie et relaxation Adultes Soirée Bunco Pique-nique dans le parc Familles ou couples Collecte de fonds à l'école Panier de soutien pour les mamans Mamans Collecte de fonds à l'école Panier de soutien pour papa Pères Collecte de fonds à l'école Séjour Familles Fête en plein air Bridezilla Les femmes Gala Groomzilla Les hommes Gala Garage sur mesure Les hommes Course de motos Pizzaïolo Tout le monde Sortie de golf Bébé arrive Couples Soirée Bunco Ticket d'or Les enfants Collecte de fonds pour l'école Maïs soufflé Les enfants Soirée Trivia Je crie, tu cries Les enfants Fête en plein air Stand de limonade Les enfants Collecte de fonds pour l'école Tatouages temporaires et maquillage Les enfants Fête en plein air Soirée pyjama Les enfants Collecte de fonds pour l'école Amateurs de sport Tout le monde Gala Maître du barbecue Hommes Sortie de golf Expo-sciences Les enfants Collecte de fonds pour l'école Exploration de la nature Tout le monde Collecte de fonds pour l'école Décorations de vacances et étiquettes cadeaux Tout le monde Fêtes de fin d'année

Prêt à concrétiser les meilleures idées de paniers de tombola ?

Pour tirer le meilleur parti des idées de paniers de tombola et des conseils que nous avons partagés, vous pouvez utiliser Zeffy pour créer des pages Web personnalisées et augmenter les ventes de billets de tombola. Vous pouvez ajouter votre logo, vos couleurs et une bannière personnalisée et vendre des billets de tombola à l'unité ou en lots de plusieurs billets. Commencez à vendre vos tickets de tombola gratuitement avec notre logiciel de tombola!

Quelques autres articles intéressants pour améliorer votre collecte de fonds par le biais d'un panier de tombola :

‍