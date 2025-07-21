Comment Zeffy peut être gratuit ?
Lois sur les tombolas

Réglementation des tombolas aux États-Unis, par État : Directives juridiques pour les organisations à but non lucratif et 501(c)3

21 juillet 2025

Aux États-Unis, chaque État dispose de son propre ensemble de définitions et de lois qui déterminent ce qui est considéré comme une tombola, quelles organisations sont autorisées à organiser une tombola et quelles sont les conditions requises pour organiser légalement une tombola.

La première tombola que vous organisez peut être un peu longue et probablement déroutante, mais certaines des plus grandes campagnes de Zeffy sont des tombolas.

Les tirages au sort permettent de récolter beaucoup d'argent pour les organisations à but non lucratif qui les organisent.

Si vous êtes impatient, passez directement aux règles et règlements de la tombola par État:

Les tombolas sont-elles légales aux États-Unis ?

Aux États-Unis, les tirages au sort sont réglementés au niveau de l'État. La plupart des États ont créé des lois, des règles et des règlements qui décrivent :

Dans la plupart des cas, les organisations à but non lucratif et 501(c)3 peuvent organiser des tombolas afin de collecter des fonds pour leur cause. Toutefois, les règles et réglementations varient considérablement d'un État à l'autre.

Certains États disposent de réglementations strictes sur la manière dont les tombolas peuvent être organisées :

D'autres (nous vous regardons, Texas) n'ont pratiquement aucune règle ou réglementation en matière de tombolas et s'en remettent entièrement au système de l'honneur. Dans les quelques États où les tombolas sont carrément illégales ou fortement réglementées, nous vous recommandons vivement de consulter votre avocat ou votre administration locale pour connaître les règles spécifiques qui s'appliquent aux tombolas dans votre région.

Tout cela pour dire que, oui, dans la plupart des cas, les tombolas sont légales aux États-Unis. Toutefois, il est essentiel de vérifier les lois spécifiques de votre État avant que votre organisation à but non lucratif ou 501(c) (3) n'organise une tombola.

Qui peut organiser une tombola aux États-Unis ?

Dans 48 des 50 États américains, les organisations à but non lucratif et les organisations 501(c)3 peuvent organiser une tombola. Si certains États n'ont pratiquement aucune règle (comme le Texas), d'autres interdisent totalement les tombolas (comme l'Alabama).

Toutefois, la seule règle constante dans les États qui autorisent les tombolas est que seules les organisations à but non lucratif et 501(c) (3) sont autorisées à organiser des tombolas. Voyons maintenant les règles et réglementations relatives aux tombolas par État.

Lois et réglementations sur les tombolas à but non lucratif par État : A-C.

Tableau réactif
État classé par ordre alphabétique Légale ou interdite Réglementation spécifique La vente de billets en ligne est-elle autorisée ? Coût Liens utiles
Alabama L'État de l'Alabama considère les tombolas comme des loteries, ce qui est illégal en vertu de la législation de l'État. La légalisation des tombolas à l'échelle de l'État nécessiterait un amendement constitutionnel et l'approbation des électeurs. Les organisations à but non lucratif et les organisations 501(c)3 ne peuvent pas organiser de tombolas. N/A N/A - Code de l'Alabama : Chapitre 12, article 2
Alaska Les tirages au sort sont légaux en Alaska. Les organisations à but non lucratif et les organisations 501(c)3 peuvent organiser des tombolas à condition d'exister depuis au moins trois ans et de compter au moins 25 membres. Oui ! $20.00 - Instructions et formulaires relatifs aux jeux de bienfaisance en Alaska
- Instructions relatives à la demande de permis de jeu en Alaska
Arizona En Arizona, les tombolas ne sont pas réglementées, mais il existe quelques règles qui déterminent si vous pouvez organiser une tombola. - Les tombolas doivent être enregistrées auprès du bureau du procureur général.
- Votre organisation à but non lucratif doit avoir existé de manière continue en Arizona pendant au moins un an. 		Oui (à condition que la vente ait lieu sur votre site web). $0.00 - Informations et formulaires d'inscription
- Règles relatives aux jeux de bienfaisance
- Demande de certification d'un organisme de bienfaisance admissible
- Conseils sur les jeux
Arkansas Les tombolas sont autorisées dans l'Arkansas à condition de disposer d'un permis. Votre organisation doit être une organisation à but non lucratif qualifiée et exonérée d'impôt, en activité depuis au moins cinq (5) ans. Non. - Licence annuelle (pour organiser plusieurs tombolas) : $100.00
- 25 $ pour l'organisation d'une seule tombola 		- Règle relative aux tombolas de bienfaisance.
- FAQ sur les tombolas
- Demande/renouvellement de participation à une tombola.
Californie Les tombolas sont légales en Californie pour les organisations à but non lucratif enregistrées auprès de l'Attorney General. Toute organisation à but non lucratif opérant en Californie depuis au moins un an. (Votre association n'a pas besoin du statut 501(c)3). Non. $30.00 - Lois sur les tombolas à but non lucratif en Californie.
- Demande d'enregistrement : Nonprofit Raffle Form (formulaire de tombola à but non lucratif).
Colorado Le Colorado exige des organisations à but non lucratif qu'elles obtiennent une licence pour chaque loterie qu'elles organisent. - Avoir une organisation à but non lucratif au Colorado.
- Opérer sans but lucratif.
- Avoir exercé son activité pendant les 5 années précédant la demande de licence de bingo et de tirage au sort. 		Oui. $100.00 - Lois sur les tombolas à but non lucratif au Colorado.
- Planification d'une tombola.
- Demande de licence pour une tombola.
Connecticut Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas à condition de demander une autorisation. - Les organisations à but non lucratif doivent avoir fonctionné pendant au moins un an avant la demande.
- Check with your municipality to see if they allow nonprofits to host raffles. 		Oui ! $15.00 - $300.00 - Lois sur les tombolas à but non lucratif dans le Connecticut.
- Demande de permis pour organiser une tombola.

Lois et réglementations sur les tombolas à but non lucratif, par État : D-I.

Tableau réactif
État classé par ordre alphabétique Légale ou interdite Réglementation spécifique La vente de billets en ligne est-elle autorisée ? Coût Liens utiles
Delaware Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas à condition d'être certifiées 501(c) par l'IRS. Si vous êtes une organisation caritative qualifiée et que le prix de vos billets de tombola est inférieur ou égal à 5 dollars et que la valeur totale au détail des prix à attribuer est inférieure à 5 000 dollars, vous n'êtes pas tenu d'obtenir un permis de tombola auprès du Board of Charitable Gaming (Conseil des jeux de bienfaisance). Non. 15 $ par tirage au sort, et un montant supplémentaire de
45 $ pour une demande de service afin de soumettre des mises à jour ou des demandes concernant votre licence.		 - Lois sur les tombolas à but non lucratif dans le Delaware
- Droits d'inscription aux tombolas dans le Delaware
- Licences annuelles pour les tombolas
Floride Pour organiser une tombola dans l'État de Floride, vous devez être une organisation à but non lucratif qualifiée ayant le statut 501(c)(3) et disposer d'une lettre de détermination de l'Internal Revenue Service. Il n'est pas nécessaire de s'enregistrer ou d'obtenir une licence ou un permis pour organiser une tombola en Floride. (Cependant, vous devez être une organisation à but non lucratif qualifiée et respecter quelques règles et réglementations. Nous n'avons trouvé aucune loi ou règle qui l'interdise, donc (pour autant que nous puissions en juger), oui, vous pouvez le faire ! $0.00 - Lois sur les tombolas à but non lucratif en Floride.
Géorgie La Géorgie autorise les tombolas, mais les organisations à but non lucratif doivent demander une autorisation au bureau du shérif de leur comté. Seules les organisations à but non lucratif approuvées par le shérif peuvent organiser une tombola. Non. Jusqu'à 100,00 - Loi sur les tombolas en Géorgie.
Hawaï Les tirages au sort sont illégaux à Hawaï. Les organisations à but non lucratif ne peuvent utiliser les tombolas comme moyen de collecte de fonds que si elles précisent clairement que la participation est gratuite et que les dons sont strictement volontaires. Oui. Tant que la participation est gratuite. $0.00 - Orientations concernant les tombolas de bienfaisance.
Idaho Les organisations caritatives et à but non lucratif peuvent organiser des tombolas dans l'Idaho. - Avoir existé sans interruption pendant un an dans le comté où vous avez l'intention d'exercer votre activité.
- Avoir le statut d'exonération fiscale de l'IRS en vertu de la section 501(c)3, etc., être exonéré d'impôts en vertu du titre 63 du code de l'Idaho et être certifié par le secrétaire d'État. 		Oui. 100,00 $ pour la première année + 100,00 $ - 300,00 $ pour les années suivantes. - FAQ sur les jeux de bienfaisance.
- Comment demander une licence.
- Télécharger le dossier de demande.
Illinois Les organisations à but non lucratif peuvent organiser une tombola dans l'Illinois. Dans l'Illinois, les tirages au sort sont contrôlés par les comtés ou les municipalités. Vous devez donc vous adresser à votre comté ou à votre municipalité. Oui et non (cela dépend de votre comté ou de votre municipalité). Il faut s'attendre à payer un minimum de 25 dollars pour demander une licence. - Lois sur les tombolas à but non lucratif dans l'Illinois.
Indiana Les organisations à but non lucratif peuvent organiser une tombola dans l'Indiana. Seules les organisations qualifiées et exonérées d'impôts qui ont reçu le statut 501(c) de l'IRS peuvent organiser des tombolas de bienfaisance dans l'Indiana. Non. (Vous ne pouvez pas accepter de paiement par carte de crédit). $50.00 - Devenir une organisation qualifiée.
- Les bases des jeux de bienfaisance.
Iowa Oui ! Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas dans l'Iowa. - Une licence doit être délivrée par la DIA avant que des jeux d'argent ne soient organisés, y compris la promotion et la vente de billets.
-Vous aurez besoin d'un numéro de permis de taxe de vente de l'État de l'Iowa. (Oui, même pour les organisations à but non lucratif). 		Oui (mais seulement avec une licence de deux ans). 15,00 $ - 150,00 $ en fonction de la durée et de la taille de la tombola. - Loi sur les jeux de bienfaisance.

Lois et réglementations relatives aux tombolas à but non lucratif, par État : K-M

Tableau réactif
État classé par ordre alphabétique Légale ou interdite Réglementation spécifique La vente de billets en ligne est-elle autorisée ? Coût Liens utiles
Kansas Les tombolas de bienfaisance sont légales au Kansas. Seules les organisations à but non lucratif qualifiées et exonérées d'impôt qui ont reçu le statut 501(c) peuvent organiser des tombolas au Kansas. Oui. $25.00 - $100.00 - Informations sur les licences de jeux de bienfaisance.
- Formulaire de demande de licence de tombola.
Manuel sur les jeux de bienfaisance.
Kentucky Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas dans le Kentucky. Toute organisation caritative organisant des jeux de bienfaisance dans le Kentucky doit être agréée par le Department of Charitable Gaming (Département des jeux de bienfaisance). Non. $25.00 - Département des jeux de bienfaisance.
- Charitable Gaming Application (demande de jeux de bienfaisance).
- Demande pour les tombolas qui ne dépassent pas 25 000 dollars.
- Guide to Charitable Gaming in Kentucky (en anglais).
Louisiane Les tombolas sont légales. Toute organisation caritative organisant des jeux en Louisiane doit être agréée par l'Office of Charitable Gaming. Oui. $75.00 - Office des jeux de bienfaisance de Louisiane.
- Formulaires de demande de participation à une tombola.
Maine Les tombolas organisées par des organisations à but non lucratif sont légales si elles sont enregistrées auprès de l'unité de contrôle des jeux. Une organisation n'est pas tenue de s'inscrire auprès de l'unité de contrôle des jeux si la valeur du prix de la tombola est inférieure ou égale à 10 000 dollars. Oui. $15.00 - $700.00 - Maine Gambling Control Unit.
- Application to Register for a Raffle (demande d'inscription à une tombola).
- Considérations relatives aux tombolas en ligne sur Internet.
Maryland Les tombolas sont autorisées dans le Maryland mais sont régies par les comtés. Toutes les organisations doivent contacter leur comté avant d'organiser une tombola. Oui et non (cela dépend du comté). 10,00 $ - 56,00 $ par tombola. - Page sur les tombolas du Maryland.
- Formulaire de demande de jeu du comté de Baltimore.
- Jeux de hasard du comté de Harford.
Massachusetts Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas. - L'association doit être organisée et fonctionner activement en tant qu'association à but non lucratif dans le Massachusetts depuis au moins deux ans.
- Avant d'organiser une tombola, l'organisation doit obtenir un permis de tombola auprès de la ville où la tombola est organisée. 		Non. Déterminé par la ville ou le village. - Directives sur les tirages au sort.
- Loi sur les tirages au sort.
Michigan Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas. Votre organisation à but non lucratif doit être agréée par la Charitable Gaming Division et détenir une licence de tombola valide. Non. $15.00 - $50.00 - À propos des tombolas.
- FAQ sur les tombolas.
- Guide des tombolas du Michigan.
- Demande de participation à une tombola.
Minnesota Les tirages au sort peuvent être organisés par des organisations à but non lucratif. Vous pouvez organiser une tombola sans permis si : la valeur totale de TOUS les prix est inférieure à 1 500 $. Ou, si votre association est une 501(c)(3), si la valeur totale de TOUS les prix pour un seul événement n'excède pas 5 000 $. Non. $100.00 - $150.00 - Conseil de contrôle des jeux de hasard du Minnesota : Tombolas.

Lois et réglementations sur les tombolas à but non lucratif, par État : M-N

Tableau réactif
État classé par ordre alphabétique Légale ou interdite Réglementation spécifique La vente de billets en ligne est-elle autorisée ? Coût Liens utiles
Mississippi Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas. Nous vous suggérons de contacter la Mississippi Gaming Commission (Commission des jeux du Mississippi), dont la législation est basée sur le bingo, mais qui mentionne les tombolas. Non. $0.00 - Commission des jeux du Mississippi.
- Règles de la commission des jeux du Mississippi.
Missouri Oui ! Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas. - Toute organisation reconnue comme caritative ou religieuse en vertu de la loi fédérale peut parrainer des tombolas.
- Nous avons eu du mal à trouver des informations claires sur les tombolas. Veuillez contacter votre administration locale avant d'organiser une tombola dans le Missouri. 		Oui. $0.00 - Commission des jeux du Missouri.
- Lois sur les tirages au sort dans le Missouri.
Montana Oui ! Et vous n'avez pas besoin de licence ou de permis. - Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence ou un permis pour organiser une tombola dans le Montana.
- Toutefois, les organisations à but non lucratif doivent s'enregistrer auprès du ministère si elles souhaitent vendre des billets de tombola en ligne. 		Oui, mais vous devez obtenir une autorisation (formulaire 46). $0.00 - Directives relatives aux tombolas dans le Montana.
- Permis de tombola en ligne (formulaire 46).
Nebraska Oui ! Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas dans le Nebraska. - Pour les tombolas dont les prix en espèces sont inférieurs à 1 000 dollars, vous n'avez pas besoin de licence.
- Pour les tombolas dont les prix en marchandises ne dépassent pas 5 000 dollars, vous n'avez pas besoin de licence.
- Pour toutes les autres tombolas, vous devez demander une licence. 		Oui. $30.00 - Loi sur les tombolas et les loteries.
- Formulaires pour les tombolas.
- Formulaire de demande de participation à une tombola.
- Avez-vous besoin d'une licence ?
Nevada Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas. Les organisations qualifiées doivent obtenir l'approbation de la Commission de contrôle des jeux. Oui (avec approbation). - 0,00 $ (prix d'une valeur totale inférieure à 100 000 $)
- 25,00 $ (prix totalisant plus de 100 000 $.) 		- Commission de contrôle des jeux du Nevada.
New Hampshire Les tirages au sort peuvent être organisés par des organisations à but non lucratif enregistrées. Les organisations à but non lucratif doivent être enregistrées auprès du secrétaire d'État depuis au moins deux ans et exister depuis au moins deux ans dans une ville de cet État. Non. 25,00 $ par date de match jusqu'à un maximum de 10 matchs par an. - Commission de la loterie du New Hampshire.
- Lois sur les tombolas du New Hampshire.
- Détermination de l'admissibilité d'une organisation caritative.
- Dossier de bienvenue sur les jeux de hasard.
New Jersey Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas moyennant l'enregistrement auprès de l'État et l'obtention d'un permis municipal. - C'est la municipalité où se déroulent les jeux qui délivre la licence.
- Pour qu'une organisation puisse demander une licence municipale, elle doit d'abord s'inscrire auprès de la Legalized Games of Chance Control Commission et obtenir un "numéro d'identification". 		Non. - 100,00 $ (par numéro d'identification)
- 20,00 $ - 400,00 $ (selon la municipalité) 		- Instructions relatives à la procédure d'obtention d'une licence de tombola.
- Demande de licence de tombola.

Lois et réglementations relatives aux tombolas à but non lucratif, par État : N-O

Tableau réactif
État classé par ordre alphabétique Légale ou interdite Réglementation spécifique La vente de billets en ligne est-elle autorisée ? Coût Liens utiles
Nouveau Mexique Oui ! Les associations qualifiées peuvent organiser des tombolas. Si le prix a une valeur supérieure à 75 000 dollars, la commission de contrôle des jeux doit en être informée au moins dix (10) jours avant le début de la vente des billets de tombola ou de la publicité, au moyen du formulaire BR-024. Non. Manque de clarté. - FAQ de la commission de contrôle des jeux du Nouveau-Mexique.
- Loi sur les tombolas du Nouveau-Mexique.
- Demande de licence de tombola.
- Demande de participation à une tombola d'un montant de 75 000 dollars ou plus.
New York (en anglais) L'État de New York autorise les organisations à but non lucratif à organiser des tombolas. Il n'est pas nécessaire de demander une licence ou de soumettre un rapport financier pour les tombolas individuelles dont le produit net escompté est inférieur à 5 000 dollars ou à 30 000 dollars pour l'ensemble des tombolas au cours d'une année civile. Oui (il faut poser sa candidature). $25.00 - Lois sur les tombolas à but non lucratif à New York.
- Demande de licence pour les jeux de hasard.
- Demande de vente de billets de tombola en ligne.
Caroline du Nord Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas. - Toute organisation reconnue comme caritative ou religieuse en vertu de la loi fédérale peut parrainer des tombolas.
- Nous avons eu du mal à trouver des informations claires sur les tombolas. Veuillez contacter votre administration locale avant d'organiser une tombola dans le Missouri. 		Non. Variable en fonction de la juridiction locale, pas de frais d'enregistrement au niveau de l'État - Lois sur les jeux à but non lucratif.
- Octroi de licences pour les tombolas à but non lucratif.
Dakota du Nord Les organisations à but non lucratif peuvent demander à organiser des tombolas. - Les autorisations locales relèvent de la responsabilité de la ville ou du comté.
- Si les prix offerts par votre organisation dépassent la limite de 8 000 dollars pour le prix principal et/ou le plafond de 40 000 dollars par an, vous devez demander une licence d'État pour les jeux de hasard. 		Oui. 175 $ par licence. - Jeux de bienfaisance.
- Licence d'État pour les jeux de hasard.
Ohio Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas. Toutes les organisations 501(c)(3) sont autorisées à organiser des tombolas et aucune licence ou rapport n'est requis. Non. $0.00 - Jeux de bienfaisance dans l'Ohio.
Oklahoma Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas. Toutes les organisations à but non lucratif sont autorisées à organiser des tombolas et aucune licence ou rapport n'est requis. Non. $0.00 - Communiqué de presse : Les tirages au sort sont désormais autorisés pour les organisations à but non lucratif.
Oregon Les tirages au sort sont légaux pour les organisations à but non lucratif dans l'Oregon. - Seules les organisations exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu peuvent organiser des jeux de bienfaisance dans l'Oregon.
- Vous avez besoin d'une licence, sauf si vous organisez des tombolas dont le montant cumulé ne dépasse pas 10 000 dollars par année civile. 		Non. $40.00 - $100.00 - FAQ sur les jeux de bienfaisance du ministère de la justice de l'Oregon.
- Demandes de licences de jeux de bienfaisance.
- Demande d'une nouvelle licence de tombola.
- Manuel des jeux de l'Oregon.

Lois et réglementations sur les tombolas à but non lucratif, par État : P-V

Tableau réactif
État classé par ordre alphabétique Légale ou interdite Réglementation spécifique La vente de billets en ligne est-elle autorisée ? Coût Liens utiles
Pennsylvanie Les organisations à but non lucratif éligibles peuvent organiser des tombolas. Pour obtenir une licence de jeux de hasard en Pennsylvanie, votre organisation à but non lucratif doit avoir travaillé à la réalisation de son objectif pendant au moins un an. Oui (à partir de mai 2023). - 25,00 $ (pour une licence mensuelle)
- 125,00 $ (pour une licence annuelle). 		- Lois sur les tombolas à but non lucratif en Pennsylvanie.
- Application des jeux de hasard.
- Législation sur les tombolas
Rhode Island Des tombolas peuvent être organisées par des organisations caritatives. Après avoir rempli le formulaire, vous devez l'envoyer, accompagné des frais de dossier de 5 dollars, sous la forme d'un chèque ou d'un mandat (les espèces ne sont pas acceptées), au chef de la police de la ville où le tirage au sort aura lieu. Oui (à condition que la plateforme tierce ait été agréée par le Superintendent of Rhode Island). 5 $ par demande. - Rhode Island Charitable Gaming Unit (Unité de jeux de bienfaisance de Rhode Island).
- Règles et règlements de la tombola.
- Formulaire de demande de participation à une tombola.
Caroline du Sud Les tirages au sort peuvent être organisés par des organisations à but non lucratif enregistrées. - Pour organiser une tombola, une association à but non lucratif doit remplir un formulaire d'enregistrement annuel de tombola auprès de la Division of Public Charities.
- Vous n'avez pas besoin d'enregistrer votre tombola si les prix sont des dons, des prix non monétaires d'une valeur inférieure ou égale à 950 $. OU La tombola doit être une tombola moitié-moitié dont le produit total ne dépasse pas 950,00 $. 		Oui. $50.00 - Tombolas de Caroline du Sud.
- Formulaire d'enregistrement pour les tombolas annuelles.
- Tombolas exonérées et non exonérées.
- Vidéo pratique sur les tombolas à but non lucratif.
- Tombolas à but non lucratif : Guide pratique.
Dakota du Sud Les tirages au sort peuvent être organisés par des organisations à but non lucratif. - Votre tombola à but non lucratif doit être enregistrée au niveau du comté ou de la ville où le tirage a lieu trente (30) jours avant la vente des billets.
- Si les billets sont vendus à l'échelle de l'État, une notification écrite doit également être adressée au secrétaire d'État du Dakota du Sud. 		Oui. $0.00 - Demandes de tombolas pour le Dakota du Sud.
- Formulaire de demande de tombola pour l'ensemble de l'État.
Tennessee Les tirages au sort peuvent être organisés par des organisations à but non lucratif enregistrées. Seule une organisation qualifiée 501(c)(3) ou 501(c)(19) ayant soumis une demande à la Division of Charitable Solicitations and Gaming et ayant été approuvée par l'Assemblée générale du Tennessee peut organiser une tombola. Non. $150.00 - $600.00 - Guide des jeux de bienfaisance et FAQ.
- Règles de jeu.
Texas Oui ! - Pour organiser une tombola au Texas, vous devez être un organisme à but non lucratif qualifié.
- Il n'est pas nécessaire de s'enregistrer ou d'obtenir une licence ou un permis pour organiser une tombola au Texas. 		Non $0.00 - Informations sur les tombolas de bienfaisance.
Utah Non. L'État de l'Utah n'autorise pas les tombolas destinées à collecter des fonds. Non. N/A - Code de l'État de l'Utah : Jeux de hasard.
Vermont Oui ! Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas. - L'organisation à but non lucratif doit être engagée dans des activités caritatives depuis au moins un an.
- Vous n'avez pas besoin de licence pour organiser une tombola dans le Vermont. 		Non. $0.00 - Informations sur les jeux de hasard dans le Vermont.

Lois et réglementations sur les tombolas à but non lucratif, par État : V-W

Tableau réactif
État classé par ordre alphabétique Légale ou interdite Réglementation spécifique La vente de billets en ligne est-elle autorisée ? Coût Liens utiles
Virginie Les tombolas sont autorisées. Pour postuler, vous devez être une association à but non lucratif qui existe et se réunit régulièrement depuis au moins trois ans avant le dépôt de la demande. Oui (approbation requise) $200.00 - Code des jeux de bienfaisance de Virginie.
- Charitable Gaming info.
- Demande de permis de jeux de bienfaisance.
Washington Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas dans l'État de Washington. - Dans l'Etat de Washington, toutes les associations n'ont pas besoin d'une licence pour organiser des tombolas.
- Votre association peut organiser deux tombolas sans licence par an, à condition que le revenu brut combiné des deux tombolas n'excède pas 5 000 dollars. 		Oui (approbation requise) A partir de $70.00 - Lois sur les tombolas à but non lucratif dans l'État de Washington.
- Commission des jeux de l'État de Washington : Tombolas.
- Raffle packet.
- Demande de licence pour une tombola.
- Tombolas électroniques.
Virginie occidentale Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas. - Votre organisation doit exister en Virginie-Occidentale depuis au moins un an pour obtenir une licence de loterie.
- Si votre organisation ne vend pas plus de 15 000 dollars de billets au cours d'une année civile et n'attribue pas de prix individuel d'une valeur supérieure à 4 000 dollars, vous n'avez pas besoin de licence. 		Oui. $0.00 - Jeux de bienfaisance de Virginie occidentale PDF.
- Enregistrement d'une tombola en Virginie-Occidentale.
- Demande de licence pour une tombola.
Wisconsin Oui ! Les licences de tombola ne peuvent être accordées qu'à une organisation locale religieuse, caritative, de service, fraternelle, d'anciens combattants ou 501(c)(3) du Wisconsin, qui existe depuis au moins un (1) an ou qui est agréée par une organisation nationale ou d'État qui existe depuis au moins trois (3) ans. Non. $5.00 - $25.00 - Licences pour les tombolas dans le Wisconsin.
- FAQ sur les tombolas dans le Wisconsin.
- Demande d'une nouvelle licence de tombola.
- Licence de classe A (billets vendus à l'avance).
- Licence de classe B (billets vendus le jour même).
Wyoming Oui ! Les organisations à but non lucratif peuvent organiser une tombola dans le Wyoming. Le Wyoming n'exige pas de licence pour les jeux de bienfaisance au niveau de l'État. Manque de clarté. $0.00 - Commission des jeux du Wyoming.

Existe-t-il un moyen d'organiser une tombola sans s'enregistrer auprès du gouvernement ?

Les lois sur les tombolas varient d'un État à l'autre, mais il existe presque toujours un moyen pour votre association d'organiser une tombola sans licence ou permis.

Nous vous proposons quelques conseils pour organiser une tombola de collecte de fonds sans enregistrement auprès de l'administration. Nous vous recommandons toutefois de vérifier la législation de votre État en matière de tombolas.

Comment organiser légalement une tombola pour votre association ?

1. Assurez-vous que votre association est éligible.

Aux États-Unis, les États qui autorisent l'organisation de tombolas ne le font généralement que pour les organisations à but non lucratif ou les associations caritatives enregistrées ayant le statut 501(c)3, etc.

Il convient de vérifier auprès de votre administration locale que votre organisation à but non lucratif remplit les conditions requises. Mais dans les États qui autorisent les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives à organiser des tombolas :

2. Remplir et soumettre tous les formulaires requis et inclure toutes les informations et frais supplémentaires.

Il n'y a pas grand-chose à ajouter à cette section. Nous vous recommandons toutefois de lire l'intégralité du formulaire de demande avant de commencer à le remplir. Et, si votre État en a un, lisez ou regardez son guide pratique.

Si c'est la première fois que vous faites une demande, il est également conseillé de vous adresser à votre administration locale. Elles pourront peut-être vous donner quelques conseils ou même vous aider à remplir le formulaire de demande.

3. Attendez votre confirmation. (Certains États peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour accorder une licence ou un permis de tombola).

Ce point est important. Les États qui exigent une licence ou un permis pour organiser une tombola ne plaisantent pas. Demandez donc votre licence ou votre permis bien à l'avance. La plupart des États exigent un délai de 30 jours, certains de 60 jours et quelques-uns de 90 jours.

Quoi qu'il en soit, n'organisez pas votre tombola avant d'avoir obtenu votre licence ou votre permis. (Soyez particulièrement attentif au nombre, à la taille et au type de tombola que votre permis ou votre licence vous autorise à organiser.

4. Organisez votre tombola sur une plateforme de collecte de fonds en ligne.

Il existe plusieurs plateformes payantes de collecte de fonds qui peuvent vous aider à organiser votre tombola :

5. Soumettez le rapport de tombola de votre association après la fin de la tombola.

Nous savons, nous savons. La dernière chose que l'on souhaite, c'est un surcroît de paperasserie. Mais la plupart des États américains exigent des organisations à but non lucratif qui organisent des tombolas qu'elles soumettent des formulaires d'enregistrement spécifiques et qu'elles conservent tout ce qui a trait à la tombola pendant au moins trois ans.

La plupart des plateformes de tombola en ligne vous permettent de suivre les ventes de billets, les noms, les adresses, les prix, etc. Ainsi, même si votre État n'autorise pas la vente de billets de tombola en ligne, c'est toujours une bonne idée de vous équiper d'une plateforme de tombolas et de loterie.

Zeffy peut vous aider à organiser votre prochaine tombola :
Comment organiser une tombola de bienfaisance en ligne ?

La différence entre les tombolas, les concours et les loteries.

Commençons par examiner les similitudes entre les tombolas, les concours et les loteries.

Très bien, passons maintenant aux différences.

Qu'est-ce qu'une tombola ?

La définition d'une tombola varie d'un État à l'autre, mais elle comprend généralement les éléments suivants :

Qu'est-ce qu'une loterie ?

Un sweepstake est un tirage au sort au cours duquel des prix sont offerts aux participants. Aucun achat n'est requis pour participer (bien que les organisations à but non lucratif puissent suggérer aux participants de faire un don) et les gagnants sont sélectionnés au hasard parmi tous les participants éligibles.

Qu'est-ce qui fait qu'un concours est un concours ?

Un concours est un événement au cours duquel les participants s'affrontent et **** sont jugés en fonction d'un ensemble de critères prédéfinis. Les critères peuvent être une compétence, telle que la maîtrise de l'écriture ou du dessin, ou une opinion, telle que la popularité d'un projet parmi les fans. Le "meilleur" projet est sélectionné et reçoit un prix.

Lancez votre tombola gratuitement sur Zeffy.

Tous les États n'autorisent pas les organisations à but non lucratif à vendre des billets de tombola en ligne. Mais vous pouvez toujours utiliser les plateformes de collecte de fonds et de tirage au sort en ligne pour :

FAQ sur les lois relatives aux tombolas.

Quelle est la différence juridique entre une tombola et un tirage au sort ?

La réponse la plus simple est la suivante :

Les participants à une tombola doivent payer pour jouer, tandis que le tirage au sort est gratuit.

Un cadeau est-il une tombola ?

Dans une tombola, les participants achètent des billets pour avoir une chance de gagner, le gagnant étant choisi au hasard. Dans le cas d'un cadeau, les participants s'inscrivent pour avoir une chance de gagner en effectuant une action spécifique, par exemple en suivant un compte de média social.

Faut-il une licence ou un permis pour organiser une tombola aux États-Unis ?

Oui et non ! 48 des 50 États américains autorisent les organisations à but non lucratif à organiser des tombolas. Sur ces 48 États, huit (8) n'exigent pas que les organisations à but non lucratif demandent une licence ou un permis. (Floride, Maine, Montana, Ohio, Oklahoma, Texas, Vermont et Wyoming).

Quel est le coût d'une demande de licence de loterie aux États-Unis ?

L'organisation d'une tombola aux États-Unis peut coûter à votre organisation à but non lucratif entre 0,00 et 600,00 dollars. En outre, certains États exigent que les organisations à but non lucratif versent un pourcentage de leurs ventes de billets à l'État ou à la municipalité.

Que faut-il inclure dans le billet de tombola ?

Ce modèle est un excellent exemple de ce à quoi devraient ressembler vos billets. N'hésitez pas à vous en inspirer pour créer les vôtres. (Nous recommandons l'utilisation de Canva pour les organisations à but non lucratif).

Rédigé par
David Purkis

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

