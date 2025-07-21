Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre plateforme. En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing.
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Réglementation des tombolas aux États-Unis, par État : Directives juridiques pour les organisations à but non lucratif et 501(c)3
21 juillet 2025
Aux États-Unis, chaque État dispose de son propre ensemble de définitions et de lois qui déterminent ce qui est considéré comme une tombola, quelles organisations sont autorisées à organiser une tombola et quelles sont les conditions requises pour organiser légalement une tombola.
La première tombola que vous organisez peut être un peu longue et probablement déroutante, mais certaines des plus grandes campagnes de Zeffy sont des tombolas.
Les tirages au sort permettent de récolter beaucoup d'argent pour les organisations à but non lucratif qui les organisent.
Aux États-Unis, les tirages au sort sont réglementés au niveau de l'État. La plupart des États ont créé des lois, des règles et des règlements qui décrivent :
Quels types d'organisations peuvent organiser une tombola ?
Dans quel but (généralement dans l'intérêt général).
Quelles sont les règles et réglementations à respecter.
Le nombre de tombolas qu'une organisation peut organiser au cours d'une année.
Dans la plupart des cas, les organisations à but non lucratif et 501(c)3 peuvent organiser des tombolas afin de collecter des fonds pour leur cause. Toutefois, les règles et réglementations varient considérablement d'un État à l'autre.
Certains États disposent de réglementations strictes sur la manière dont les tombolas peuvent être organisées :
Exigences en matière de licence,
Limitation de la valeur des prix,
Obligations d'archivage.
D'autres (nous vous regardons, Texas) n'ont pratiquement aucune règle ou réglementation en matière de tombolas et s'en remettent entièrement au système de l'honneur. Dans les quelques États où les tombolas sont carrément illégales ou fortement réglementées, nous vous recommandons vivement de consulter votre avocat ou votre administration locale pour connaître les règles spécifiques qui s'appliquent aux tombolas dans votre région.
Tout cela pour dire que, oui, dans la plupart des cas, les tombolas sont légales aux États-Unis. Toutefois, il est essentiel de vérifier les lois spécifiques de votre État avant que votre organisation à but non lucratif ou 501(c) (3) n'organise une tombola.
Qui peut organiser une tombola aux États-Unis ?
Dans 48 des 50 États américains, les organisations à but non lucratif et les organisations 501(c)3 peuvent organiser une tombola. Si certains États n'ont pratiquement aucune règle (comme le Texas), d'autres interdisent totalement les tombolas (comme l'Alabama).
Toutefois, la seule règle constante dans les États qui autorisent les tombolas est que seules les organisations à but non lucratif et 501(c) (3) sont autorisées à organiser des tombolas. Voyons maintenant les règles et réglementations relatives aux tombolas par État.
L'État de l'Alabama considère les tombolas comme des loteries, ce qui est illégal en vertu de la législation de l'État. La légalisation des tombolas à l'échelle de l'État nécessiterait un amendement constitutionnel et l'approbation des électeurs.
Les organisations à but non lucratif et les organisations 501(c)3 ne peuvent pas organiser de tombolas.
Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas à condition d'être certifiées 501(c) par l'IRS.
Si vous êtes une organisation caritative qualifiée et que le prix de vos billets de tombola est inférieur ou égal à 5 dollars et que la valeur totale au détail des prix à attribuer est inférieure à 5 000 dollars, vous n'êtes pas tenu d'obtenir un permis de tombola auprès du Board of Charitable Gaming (Conseil des jeux de bienfaisance).
Non.
15 $ par tirage au sort, et un montant supplémentaire de 45 $ pour une demande de service afin de soumettre des mises à jour ou des demandes concernant votre licence.
Pour organiser une tombola dans l'État de Floride, vous devez être une organisation à but non lucratif qualifiée ayant le statut 501(c)(3) et disposer d'une lettre de détermination de l'Internal Revenue Service.
Il n'est pas nécessaire de s'enregistrer ou d'obtenir une licence ou un permis pour organiser une tombola en Floride. (Cependant, vous devez être une organisation à but non lucratif qualifiée et respecter quelques règles et réglementations.
Nous n'avons trouvé aucune loi ou règle qui l'interdise, donc (pour autant que nous puissions en juger), oui, vous pouvez le faire !
Les organisations à but non lucratif ne peuvent utiliser les tombolas comme moyen de collecte de fonds que si elles précisent clairement que la participation est gratuite et que les dons sont strictement volontaires.
Les organisations caritatives et à but non lucratif peuvent organiser des tombolas dans l'Idaho.
- Avoir existé sans interruption pendant un an dans le comté où vous avez l'intention d'exercer votre activité.
- Avoir le statut d'exonération fiscale de l'IRS en vertu de la section 501(c)3, etc., être exonéré d'impôts en vertu du titre 63 du code de l'Idaho et être certifié par le secrétaire d'État.
Oui.
100,00 $ pour la première année + 100,00 $ - 300,00 $ pour les années suivantes.
Oui ! Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas dans l'Iowa.
- Une licence doit être délivrée par la DIA avant que des jeux d'argent ne soient organisés, y compris la promotion et la vente de billets.
-Vous aurez besoin d'un numéro de permis de taxe de vente de l'État de l'Iowa. (Oui, même pour les organisations à but non lucratif).
Oui (mais seulement avec une licence de deux ans).
15,00 $ - 150,00 $ en fonction de la durée et de la taille de la tombola.
Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas.
- L'association doit être organisée et fonctionner activement en tant qu'association à but non lucratif dans le Massachusetts depuis au moins deux ans.
- Avant d'organiser une tombola, l'organisation doit obtenir un permis de tombola auprès de la ville où la tombola est organisée.
Les tirages au sort peuvent être organisés par des organisations à but non lucratif.
Vous pouvez organiser une tombola sans permis si : la valeur totale de TOUS les prix est inférieure à 1 500 $. Ou, si votre association est une 501(c)(3), si la valeur totale de TOUS les prix pour un seul événement n'excède pas 5 000 $.
Oui ! Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas.
- Toute organisation reconnue comme caritative ou religieuse en vertu de la loi fédérale peut parrainer des tombolas.
- Nous avons eu du mal à trouver des informations claires sur les tombolas. Veuillez contacter votre administration locale avant d'organiser une tombola dans le Missouri.
Oui ! Et vous n'avez pas besoin de licence ou de permis.
- Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence ou un permis pour organiser une tombola dans le Montana.
- Toutefois, les organisations à but non lucratif doivent s'enregistrer auprès du ministère si elles souhaitent vendre des billets de tombola en ligne.
Oui, mais vous devez obtenir une autorisation (formulaire 46).
Oui ! Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas dans le Nebraska.
- Pour les tombolas dont les prix en espèces sont inférieurs à 1 000 dollars, vous n'avez pas besoin de licence.
- Pour les tombolas dont les prix en marchandises ne dépassent pas 5 000 dollars, vous n'avez pas besoin de licence.
- Pour toutes les autres tombolas, vous devez demander une licence.
Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas moyennant l'enregistrement auprès de l'État et l'obtention d'un permis municipal.
- C'est la municipalité où se déroulent les jeux qui délivre la licence.
- Pour qu'une organisation puisse demander une licence municipale, elle doit d'abord s'inscrire auprès de la Legalized Games of Chance Control Commission et obtenir un "numéro d'identification".
Lois et réglementations relatives aux tombolas à but non lucratif, par État : N-O
Tableau réactif
État classé par ordre alphabétique
Légale ou interdite
Réglementation spécifique
La vente de billets en ligne est-elle autorisée ?
Coût
Liens utiles
Nouveau Mexique
Oui ! Les associations qualifiées peuvent organiser des tombolas.
Si le prix a une valeur supérieure à 75 000 dollars, la commission de contrôle des jeux doit en être informée au moins dix (10) jours avant le début de la vente des billets de tombola ou de la publicité, au moyen du formulaire BR-024.
L'État de New York autorise les organisations à but non lucratif à organiser des tombolas.
Il n'est pas nécessaire de demander une licence ou de soumettre un rapport financier pour les tombolas individuelles dont le produit net escompté est inférieur à 5 000 dollars ou à 30 000 dollars pour l'ensemble des tombolas au cours d'une année civile.
Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas.
Non.
Variable en fonction de la juridiction locale, pas de frais d'enregistrement au niveau de l'État
Les organisations à but non lucratif peuvent demander à organiser des tombolas.
- Les autorisations locales relèvent de la responsabilité de la ville ou du comté.
- Si les prix offerts par votre organisation dépassent la limite de 8 000 dollars pour le prix principal et/ou le plafond de 40 000 dollars par an, vous devez demander une licence d'État pour les jeux de hasard.
Les tirages au sort sont légaux pour les organisations à but non lucratif dans l'Oregon.
- Seules les organisations exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu peuvent organiser des jeux de bienfaisance dans l'Oregon.
- Vous avez besoin d'une licence, sauf si vous organisez des tombolas dont le montant cumulé ne dépasse pas 10 000 dollars par année civile.
Des tombolas peuvent être organisées par des organisations caritatives.
Après avoir rempli le formulaire, vous devez l'envoyer, accompagné des frais de dossier de 5 dollars, sous la forme d'un chèque ou d'un mandat (les espèces ne sont pas acceptées), au chef de la police de la ville où le tirage au sort aura lieu.
Oui (à condition que la plateforme tierce ait été agréée par le Superintendent of Rhode Island).
Les tirages au sort peuvent être organisés par des organisations à but non lucratif enregistrées.
- Pour organiser une tombola, une association à but non lucratif doit remplir un formulaire d'enregistrement annuel de tombola auprès de la Division of Public Charities.
- Vous n'avez pas besoin d'enregistrer votre tombola si les prix sont des dons, des prix non monétaires d'une valeur inférieure ou égale à 950 $. OU La tombola doit être une tombola moitié-moitié dont le produit total ne dépasse pas 950,00 $.
Les tirages au sort peuvent être organisés par des organisations à but non lucratif.
- Votre tombola à but non lucratif doit être enregistrée au niveau du comté ou de la ville où le tirage a lieu trente (30) jours avant la vente des billets.
- Si les billets sont vendus à l'échelle de l'État, une notification écrite doit également être adressée au secrétaire d'État du Dakota du Sud.
Les tirages au sort peuvent être organisés par des organisations à but non lucratif enregistrées.
Seule une organisation qualifiée 501(c)(3) ou 501(c)(19) ayant soumis une demande à la Division of Charitable Solicitations and Gaming et ayant été approuvée par l'Assemblée générale du Tennessee peut organiser une tombola.
- Pour organiser une tombola au Texas, vous devez être un organisme à but non lucratif qualifié.
- Il n'est pas nécessaire de s'enregistrer ou d'obtenir une licence ou un permis pour organiser une tombola au Texas.
Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas dans l'État de Washington.
- Dans l'Etat de Washington, toutes les associations n'ont pas besoin d'une licence pour organiser des tombolas.
- Votre association peut organiser deux tombolas sans licence par an, à condition que le revenu brut combiné des deux tombolas n'excède pas 5 000 dollars.
Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des tombolas.
- Votre organisation doit exister en Virginie-Occidentale depuis au moins un an pour obtenir une licence de loterie.
- Si votre organisation ne vend pas plus de 15 000 dollars de billets au cours d'une année civile et n'attribue pas de prix individuel d'une valeur supérieure à 4 000 dollars, vous n'avez pas besoin de licence.
Les licences de tombola ne peuvent être accordées qu'à une organisation locale religieuse, caritative, de service, fraternelle, d'anciens combattants ou 501(c)(3) du Wisconsin, qui existe depuis au moins un (1) an ou qui est agréée par une organisation nationale ou d'État qui existe depuis au moins trois (3) ans.
Existe-t-il un moyen d'organiser une tombola sans s'enregistrer auprès du gouvernement ?
Les lois sur les tombolas varient d'un État à l'autre, mais il existe presque toujours un moyen pour votre association d'organiser une tombola sans licence ou permis.
Certains États n'exigent pas de licence ou de permis pour les organisations à but non lucratif (Floride, Maine, Montana, Ohio, Oklahoma, Texas, Vermont et Wyoming). (Floride, Maine, Montana, Ohio, Oklahoma, Texas, Vermont et Wyoming).
La plupart des États n'exigent des organisations à but non lucratif qu'elles demandent un permis ou une licence que si les ventes de billets de tombola dépassent un certain montant ou si les prix attribués sont d'une valeur supérieure à un certain montant. En limitant la taille de vos tombolas, vous pouvez donc généralement passer inaperçu.
Nous vous proposons quelques conseils pour organiser une tombola de collecte de fonds sans enregistrement auprès de l'administration. Nous vous recommandons toutefois de vérifier la législation de votre État en matière de tombolas.
Ne détenir une association à but non lucratif que dans un but caritatif.
Veillez à ce que la tombola soit modeste et informelle.
Limitez le nombre de billets vendus et la valeur du prix. (Un prix inférieur à 2 500 dollars est généralement une valeur sûre).
Obtenir l'autorisation du propriétaire de l'immeuble où se déroulera la tombola, si nécessaire.
S'associer avec une organisation caritative enregistrée, si possible. (Bien que cela puisse nécessiter des formalités administratives dans certains États).
Soyez transparent quant aux règles de la tombola et à l'utilisation des recettes.
Tenir des registres précis de toutes les ventes de billets et de toutes les dépenses et les conserver pendant au moins trois (3) ans après la tombola.
Comment organiser légalement une tombola pour votre association ?
1. Assurez-vous que votre association est éligible.
Aux États-Unis, les États qui autorisent l'organisation de tombolas ne le font généralement que pour les organisations à but non lucratif ou les associations caritatives enregistrées ayant le statut 501(c)3, etc.
Il convient de vérifier auprès de votre administration locale que votre organisation à but non lucratif remplit les conditions requises. Mais dans les États qui autorisent les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives à organiser des tombolas :
Si votre association a le statut 501(c)3, vous pouvez commencer.
Si vous êtes un organisme à but non lucratif enregistré dans votre État, sans statut 501(c)3, il est très probable que vous puissiez aller de l'avant, mais cela vaut la peine de vérifier à nouveau.
2. Remplir et soumettre tous les formulaires requis et inclure toutes les informations et frais supplémentaires.
Il n'y a pas grand-chose à ajouter à cette section. Nous vous recommandons toutefois de lire l'intégralité du formulaire de demande avant de commencer à le remplir. Et, si votre État en a un, lisez ou regardez son guide pratique.
Si c'est la première fois que vous faites une demande, il est également conseillé de vous adresser à votre administration locale. Elles pourront peut-être vous donner quelques conseils ou même vous aider à remplir le formulaire de demande.
3. Attendez votre confirmation. (Certains États peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour accorder une licence ou un permis de tombola).
Ce point est important. Les États qui exigent une licence ou un permis pour organiser une tombola ne plaisantent pas. Demandez donc votre licence ou votre permis bien à l'avance. La plupart des États exigent un délai de 30 jours, certains de 60 jours et quelques-uns de 90 jours.
Quoi qu'il en soit, n'organisez pas votre tombola avant d'avoir obtenu votre licence ou votre permis. (Soyez particulièrement attentif au nombre, à la taille et au type de tombola que votre permis ou votre licence vous autorise à organiser.
4. Organisez votre tombola sur une plateforme de collecte de fonds en ligne.
Il existe plusieurs plateformes payantes de collecte de fonds qui peuvent vous aider à organiser votre tombola :
5. Soumettez le rapport de tombola de votre association après la fin de la tombola.
Nous savons, nous savons. La dernière chose que l'on souhaite, c'est un surcroît de paperasserie. Mais la plupart des États américains exigent des organisations à but non lucratif qui organisent des tombolas qu'elles soumettent des formulaires d'enregistrement spécifiques et qu'elles conservent tout ce qui a trait à la tombola pendant au moins trois ans.
La plupart des plateformes de tombola en ligne vous permettent de suivre les ventes de billets, les noms, les adresses, les prix, etc. Ainsi, même si votre État n'autorise pas la vente de billets de tombola en ligne, c'est toujours une bonne idée de vous équiper d'une plateforme de tombolas et de loterie.
La différence entre les tombolas, les concours et les loteries.
Commençons par examiner les similitudes entre les tombolas, les concours et les loteries.
Ce sont tous d'excellents moyens de faire connaître votre association.
Ils offrent tous la possibilité de gagner des prix.
Ils sont tous réglementés par la législation de l'État, la législation fédérale et, parfois, la législation municipale.
Très bien, passons maintenant aux différences.
La plus importante est que les tombolas sont un type de loterie dans lequel les prix sont tirés au sort et attribués à des personnes qui paient pour avoir une chance de gagner. Les sweepstakes ne sont pas payants. Les concours se situent entre les deux.
Une autre différence réside dans le fait que presque tous les États limitent les types d'organisations qui peuvent organiser une tombola, généralement des organisations caritatives et à but non lucratif.
Enfin, les sweepstakes peuvent normalement être organisés en ligne et via une application mobile. Seuls certains États et municipalités autorisent l'organisation de tombolas en ligne.
Qu'est-ce qu'une tombola ?
La définition d'une tombola varie d'un État à l'autre, mais elle comprend généralement les éléments suivants :
Prix décernés aux gagnants.
Les gagnants sont sélectionnés par hasard.
Une contrepartie est exigée pour la participation. (AKA, le participant a payé de l'argent pour jouer).
Qu'est-ce qu'une loterie ?
Un sweepstake est un tirage au sort au cours duquel des prix sont offerts aux participants. Aucun achat n'est requis pour participer (bien que les organisations à but non lucratif puissent suggérer aux participants de faire un don) et les gagnants sont sélectionnés au hasard parmi tous les participants éligibles.
Qu'est-ce qui fait qu'un concours est un concours ?
Un concours est un événement au cours duquel les participants s'affrontent et **** sont jugés en fonction d'un ensemble de critères prédéfinis. Les critères peuvent être une compétence, telle que la maîtrise de l'écriture ou du dessin, ou une opinion, telle que la popularité d'un projet parmi les fans. Le "meilleur" projet est sélectionné et reçoit un prix.
Quelle est la différence juridique entre une tombola et un tirage au sort ?
La réponse la plus simple est la suivante :
Les participants à une tombola doivent payer pour jouer, tandis que le tirage au sort est gratuit.
Un cadeau est-il une tombola ?
Dans une tombola, les participants achètent des billets pour avoir une chance de gagner, le gagnant étant choisi au hasard. Dans le cas d'un cadeau, les participants s'inscrivent pour avoir une chance de gagner en effectuant une action spécifique, par exemple en suivant un compte de média social.
Faut-il une licence ou un permis pour organiser une tombola aux États-Unis ?
Oui et non ! 48 des 50 États américains autorisent les organisations à but non lucratif à organiser des tombolas. Sur ces 48 États, huit (8) n'exigent pas que les organisations à but non lucratif demandent une licence ou un permis. (Floride, Maine, Montana, Ohio, Oklahoma, Texas, Vermont et Wyoming).
Quel est le coût d'une demande de licence de loterie aux États-Unis ?
L'organisation d'une tombola aux États-Unis peut coûter à votre organisation à but non lucratif entre 0,00 et 600,00 dollars. En outre, certains États exigent que les organisations à but non lucratif versent un pourcentage de leurs ventes de billets à l'État ou à la municipalité.
Que faut-il inclure dans le billet de tombola ?
Espace réservé au nom et à l'adresse postale du détenteur du billet.
L'adresse web où vous afficherez le(s) numéro(s) gagnant(s).
La période de temps pendant laquelle le numéro gagnant sera affiché.
Un numéro de téléphone que les détenteurs de billets peuvent appeler pour vérifier le numéro gagnant.
Votre numéro de licence.
Le numéro du billet.
Le nom de votre organisation à but non lucratif tel qu'il figure sur votre licence.
La date, l'heure et le lieu du tirage au sort.
Le prix d'un billet. (Et le coût si les billets sont achetés dans le cadre d'un forfait).
Une description du ou des prix principaux.
Date(s) d'augmentation ou de diminution du prix du billet.
Le mot "RAFFLE".
Imprimez sur chaque billet une mention indiquant que le détenteur du billet n'a pas besoin d'être présent pour gagner le prix.
