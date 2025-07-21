Aux États-Unis, chaque État dispose de son propre ensemble de définitions et de lois qui déterminent ce qui est considéré comme une tombola, quelles organisations sont autorisées à organiser une tombola et quelles sont les conditions requises pour organiser légalement une tombola.

La première tombola que vous organisez peut être un peu longue et probablement déroutante, mais certaines des plus grandes campagnes de Zeffy sont des tombolas.

Les tirages au sort permettent de récolter beaucoup d'argent pour les organisations à but non lucratif qui les organisent.

Si vous êtes impatient, passez directement aux règles et règlements de la tombola par État:

Les tombolas sont-elles légales aux États-Unis ?

Aux États-Unis, les tirages au sort sont réglementés au niveau de l'État. La plupart des États ont créé des lois, des règles et des règlements qui décrivent :

Quels types d'organisations peuvent organiser une tombola ?

Dans quel but (généralement dans l'intérêt général).

Quelles sont les règles et réglementations à respecter.

Le nombre de tombolas qu'une organisation peut organiser au cours d'une année.

Dans la plupart des cas, les organisations à but non lucratif et 501(c)3 peuvent organiser des tombolas afin de collecter des fonds pour leur cause. Toutefois, les règles et réglementations varient considérablement d'un État à l'autre.

Certains États disposent de réglementations strictes sur la manière dont les tombolas peuvent être organisées :

Exigences en matière de licence,

Limitation de la valeur des prix,

Obligations d'archivage.

D'autres (nous vous regardons, Texas) n'ont pratiquement aucune règle ou réglementation en matière de tombolas et s'en remettent entièrement au système de l'honneur. Dans les quelques États où les tombolas sont carrément illégales ou fortement réglementées, nous vous recommandons vivement de consulter votre avocat ou votre administration locale pour connaître les règles spécifiques qui s'appliquent aux tombolas dans votre région.

Tout cela pour dire que, oui, dans la plupart des cas, les tombolas sont légales aux États-Unis. Toutefois, il est essentiel de vérifier les lois spécifiques de votre État avant que votre organisation à but non lucratif ou 501(c) (3) n'organise une tombola.

Qui peut organiser une tombola aux États-Unis ?

Dans 48 des 50 États américains, les organisations à but non lucratif et les organisations 501(c)3 peuvent organiser une tombola. Si certains États n'ont pratiquement aucune règle (comme le Texas), d'autres interdisent totalement les tombolas (comme l'Alabama).

Toutefois, la seule règle constante dans les États qui autorisent les tombolas est que seules les organisations à but non lucratif et 501(c) (3) sont autorisées à organiser des tombolas. Voyons maintenant les règles et réglementations relatives aux tombolas par État.

Existe-t-il un moyen d'organiser une tombola sans s'enregistrer auprès du gouvernement ?

Les lois sur les tombolas varient d'un État à l'autre, mais il existe presque toujours un moyen pour votre association d'organiser une tombola sans licence ou permis.

Certains États n'exigent pas de licence ou de permis pour les organisations à but non lucratif (Floride, Maine, Montana, Ohio, Oklahoma, Texas, Vermont et Wyoming). (Floride, Maine, Montana, Ohio, Oklahoma, Texas, Vermont et Wyoming).

La plupart des États n'exigent des organisations à but non lucratif qu'elles demandent un permis ou une licence que si les ventes de billets de tombola dépassent un certain montant ou si les prix attribués sont d'une valeur supérieure à un certain montant. En limitant la taille de vos tombolas, vous pouvez donc généralement passer inaperçu.

Nous vous proposons quelques conseils pour organiser une tombola de collecte de fonds sans enregistrement auprès de l'administration. Nous vous recommandons toutefois de vérifier la législation de votre État en matière de tombolas.

Ne détenir une association à but non lucratif que dans un but caritatif.

Veillez à ce que la tombola soit modeste et informelle.

Limitez le nombre de billets vendus et la valeur du prix. (Un prix inférieur à 2 500 dollars est généralement une valeur sûre).

Obtenir l'autorisation du propriétaire de l'immeuble où se déroulera la tombola, si nécessaire.

S'associer avec une organisation caritative enregistrée, si possible. (Bien que cela puisse nécessiter des formalités administratives dans certains États).

Soyez transparent quant aux règles de la tombola et à l'utilisation des recettes.

Tenir des registres précis de toutes les ventes de billets et de toutes les dépenses et les conserver pendant au moins trois (3) ans après la tombola.

Comment organiser légalement une tombola pour votre association ?

1. Assurez-vous que votre association est éligible.

Aux États-Unis, les États qui autorisent l'organisation de tombolas ne le font généralement que pour les organisations à but non lucratif ou les associations caritatives enregistrées ayant le statut 501(c)3, etc.

Il convient de vérifier auprès de votre administration locale que votre organisation à but non lucratif remplit les conditions requises. Mais dans les États qui autorisent les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives à organiser des tombolas :

Si votre association a le statut 501(c)3, vous pouvez commencer.

Si vous êtes un organisme à but non lucratif enregistré dans votre État, sans statut 501(c)3, il est très probable que vous puissiez aller de l'avant, mais cela vaut la peine de vérifier à nouveau.

2. Remplir et soumettre tous les formulaires requis et inclure toutes les informations et frais supplémentaires.

Il n'y a pas grand-chose à ajouter à cette section. Nous vous recommandons toutefois de lire l'intégralité du formulaire de demande avant de commencer à le remplir. Et, si votre État en a un, lisez ou regardez son guide pratique.

Si c'est la première fois que vous faites une demande, il est également conseillé de vous adresser à votre administration locale. Elles pourront peut-être vous donner quelques conseils ou même vous aider à remplir le formulaire de demande.

3. Attendez votre confirmation. (Certains États peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour accorder une licence ou un permis de tombola).

Ce point est important. Les États qui exigent une licence ou un permis pour organiser une tombola ne plaisantent pas. Demandez donc votre licence ou votre permis bien à l'avance. La plupart des États exigent un délai de 30 jours, certains de 60 jours et quelques-uns de 90 jours.

Quoi qu'il en soit, n'organisez pas votre tombola avant d'avoir obtenu votre licence ou votre permis. (Soyez particulièrement attentif au nombre, à la taille et au type de tombola que votre permis ou votre licence vous autorise à organiser.

4. Organisez votre tombola sur une plateforme de collecte de fonds en ligne.

Il existe plusieurs plateformes payantes de collecte de fonds qui peuvent vous aider à organiser votre tombola :

Givesmart

RallyUp

Mais il n'existe qu'une seule plateforme de tombola 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif: Zeffy.

‍

5. Soumettez le rapport de tombola de votre association après la fin de la tombola.

Nous savons, nous savons. La dernière chose que l'on souhaite, c'est un surcroît de paperasserie. Mais la plupart des États américains exigent des organisations à but non lucratif qui organisent des tombolas qu'elles soumettent des formulaires d'enregistrement spécifiques et qu'elles conservent tout ce qui a trait à la tombola pendant au moins trois ans.

La plupart des plateformes de tombola en ligne vous permettent de suivre les ventes de billets, les noms, les adresses, les prix, etc. Ainsi, même si votre État n'autorise pas la vente de billets de tombola en ligne, c'est toujours une bonne idée de vous équiper d'une plateforme de tombolas et de loterie.

La différence entre les tombolas, les concours et les loteries.

Commençons par examiner les similitudes entre les tombolas, les concours et les loteries.

Ce sont tous d'excellents moyens de faire connaître votre association.

Ils offrent tous la possibilité de gagner des prix.

Ils sont tous réglementés par la législation de l'État, la législation fédérale et, parfois, la législation municipale.

Très bien, passons maintenant aux différences.

La plus importante est que les tombolas sont un type de loterie dans lequel les prix sont tirés au sort et attribués à des personnes qui paient pour avoir une chance de gagner. Les sweepstakes ne sont pas payants. Les concours se situent entre les deux.

Une autre différence réside dans le fait que presque tous les États limitent les types d'organisations qui peuvent organiser une tombola, généralement des organisations caritatives et à but non lucratif.

Enfin, les sweepstakes peuvent normalement être organisés en ligne et via une application mobile. Seuls certains États et municipalités autorisent l'organisation de tombolas en ligne.

Qu'est-ce qu'une tombola ?

La définition d'une tombola varie d'un État à l'autre, mais elle comprend généralement les éléments suivants :

Prix décernés aux gagnants.

Les gagnants sont sélectionnés par hasard.

Une contrepartie est exigée pour la participation. (AKA, le participant a payé de l'argent pour jouer).

Qu'est-ce qu'une loterie ?

Un sweepstake est un tirage au sort au cours duquel des prix sont offerts aux participants. Aucun achat n'est requis pour participer (bien que les organisations à but non lucratif puissent suggérer aux participants de faire un don) et les gagnants sont sélectionnés au hasard parmi tous les participants éligibles.

Qu'est-ce qui fait qu'un concours est un concours ?

Un concours est un événement au cours duquel les participants s'affrontent et **** sont jugés en fonction d'un ensemble de critères prédéfinis. Les critères peuvent être une compétence, telle que la maîtrise de l'écriture ou du dessin, ou une opinion, telle que la popularité d'un projet parmi les fans. Le "meilleur" projet est sélectionné et reçoit un prix.

Lancez votre tombola gratuitement sur Zeffy.

Tous les États n'autorisent pas les organisations à but non lucratif à vendre des billets de tombola en ligne. Mais vous pouvez toujours utiliser les plateformes de collecte de fonds et de tirage au sort en ligne pour :

Suivez les ventes de votre tombola par campagne.

Gardez une trace des acheteurs et de leurs informations (telles que les adresses électroniques et les numéros de téléphone) afin de pouvoir contacter le(s) gagnant(s).

Notez le nombre de billets vendus, les dons supplémentaires, etc.

Créez automatiquement une liste de contacts pour envoyer des courriels de remerciement, reprendre contact avec les donateurs et même les informer de l'organisation de la tombola de l'année suivante.

Faites de la publicité pour votre tombola. (Bulletins d'information, bannières, etc.)

Afficher le règlement de la tombola.

Enregistrez les coordonnées de votre association pour la tombola.

Permettre aux participants de télécharger les formulaires de participation à la tombola afin qu'ils soient remplis manuellement par les acheteurs de billets de tombola.

Répondre aux questions fréquemment posées.

Indiquez les descriptions, les photographies ou les vidéos des prix de la tombola.

Liste des lauréats.

FAQ sur les lois relatives aux tombolas.

Quelle est la différence juridique entre une tombola et un tirage au sort ?

La réponse la plus simple est la suivante :

Les participants à une tombola doivent payer pour jouer, tandis que le tirage au sort est gratuit.

Un cadeau est-il une tombola ?

Dans une tombola, les participants achètent des billets pour avoir une chance de gagner, le gagnant étant choisi au hasard. Dans le cas d'un cadeau, les participants s'inscrivent pour avoir une chance de gagner en effectuant une action spécifique, par exemple en suivant un compte de média social.

Faut-il une licence ou un permis pour organiser une tombola aux États-Unis ?

Oui et non ! 48 des 50 États américains autorisent les organisations à but non lucratif à organiser des tombolas. Sur ces 48 États, huit (8) n'exigent pas que les organisations à but non lucratif demandent une licence ou un permis. (Floride, Maine, Montana, Ohio, Oklahoma, Texas, Vermont et Wyoming).

Quel est le coût d'une demande de licence de loterie aux États-Unis ?

L'organisation d'une tombola aux États-Unis peut coûter à votre organisation à but non lucratif entre 0,00 et 600,00 dollars. En outre, certains États exigent que les organisations à but non lucratif versent un pourcentage de leurs ventes de billets à l'État ou à la municipalité.

Que faut-il inclure dans le billet de tombola ?

Espace réservé au nom et à l'adresse postale du détenteur du billet.

L'adresse web où vous afficherez le(s) numéro(s) gagnant(s).

La période de temps pendant laquelle le numéro gagnant sera affiché.

Un numéro de téléphone que les détenteurs de billets peuvent appeler pour vérifier le numéro gagnant.

Votre numéro de licence.

Le numéro du billet.

Le nom de votre organisation à but non lucratif tel qu'il figure sur votre licence.

La date, l'heure et le lieu du tirage au sort.

Le prix d'un billet. (Et le coût si les billets sont achetés dans le cadre d'un forfait).

Une description du ou des prix principaux.

Date(s) d'augmentation ou de diminution du prix du billet.

Le mot "RAFFLE".

Imprimez sur chaque billet une mention indiquant que le détenteur du billet n'a pas besoin d'être présent pour gagner le prix.

Toutes les règles internes.

N'oubliez pas d'ajouter les logos des sponsors !

Ce modèle est un excellent exemple de ce à quoi devraient ressembler vos billets. N'hésitez pas à vous en inspirer pour créer les vôtres. (Nous recommandons l'utilisation de Canva pour les organisations à but non lucratif).