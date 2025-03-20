Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre plateforme. En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing.
Cookies nécessaires à la fonctionnalité de base du site web.
Cookies utilisés pour fournir le contenu le plus pertinent pour vous et vos besoins.
Cookies utilisés pour fournir le contenu le plus pertinent pour vous et vos besoins.
Cookies qui aident à comprendre les performances du site web, la façon dont les utilisateurs interagissent avec lui et à identifier les bogues.
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Lois sur les tirages au sort dans le New Jersey pour les organisations à but non lucratif : Les tombolas sont-elles légales dans le New Jersey ? [2025]
20 mars 2025
Les organisations à but non lucratif, les collecteurs de fonds et les organisateurs d'événements peuvent organiser des tombolas dans le New Jersey, ce qui constitue un moyen très efficace de collecter des fonds. Toutefois, plusieurs règles et procédures relatives aux tombolas doivent être respectées pour rester en conformité avec les lois du New Jersey.
La Commission de contrôle des jeux de hasard légalisés du New Jersey(LGCCC) réglemente les tombolas dans l'État et fournit des conseils pour l'organisation de tombolas pour des organisations à but non lucratif qualifiées.
Nous avons créé cette ressource de référence pour partager tout ce que vous devez savoir en un seul endroit.
Les tombolas sont-elles légales dans le New Jersey ?
Les tirages au sort sont légaux dans le New Jersey et réglementés par le LGCC afin de déterminer les aspects suivants :
Types de tombolas autorisées : y compris les tombolas 50/50, les tombolas de marchandises et les tombolas de calendriers.
Fréquence des tirages au sort : Le nombre de tirages au sort possibles est limité.
Organismes sans but lucratif admissibles : Seules les organisations qualifiées peuvent demander une licence de bingo ou de tombola (voir ci-dessous).
Frais de procédure et de licence : Des frais spécifiques s'appliquent en fonction du type de tombola.
Conseil : Des réglementations locales peuvent également s'appliquer. Il est donc essentiel de vérifier les règles municipales en plus des lois nationales.
"Le New Jersey autorise certains types de jeux par des types spécifiques d'organisations à but non lucratif. Des procédures d'autorisation détaillées doivent être suivies, ainsi que des restrictions spéciales sur la manière dont les recettes dérivées des jeux de hasard autorisés peuvent être utilisées". - La Commission de contrôle des jeux de hasard légalisés
Les types de tombolas suivants sont autorisés dans le New Jersey :
Tombolas traditionnelles : Vente de billets pour avoir une chance de gagner un prix prédéterminé.
Tombola 50/50 : La moitié des recettes va au gagnant et l'autre moitié à l'organisation à but non lucratif.
Tombolas du calendrier : Les participants s'inscrivent pour gagner des prix tirés au sort à des dates précises.
Tombolas de marchandises : Les prix comprennent des articles tangibles tels que des appareils électroniques ou des paniers-cadeaux.
Jeux de tirage instantané : 20 dollars par jour ou 750 dollars pour une licence d'un an.
Les organisations à but non lucratif doivent demander une qualification avant d'obtenir une licence de bingo ou de tombola dans le New Jersey. La commission de l'État et la municipalité où se déroulera la tombola doivent présenter une demande.
Si votre organisation à but non lucratif remplit les conditions requises, vous pouvez obtenir un numéro de licence de jeu valide du New Jersey pour une durée maximale d'un an afin d'organiser des tombolas.
Comment demander une licence de tombola en tant qu'organisation à but non lucratif ?
Étape 1 : Obtenir un numéro d'enregistrement et d'identification
Frais d'inscription biennale de 100 $ (exonérés pour les organisations de personnes âgées)
Une copie des statuts et du règlement intérieur de votre association
une liste des noms, adresses et âges des membres
Statuts déposés auprès du secrétaire d'État du New Jersey (le cas échéant)
Une fois approuvé, votre numéro d'identification est valable pendant deux ans. Veillez à le renouveler si vous souhaitez continuer à organiser des tirages au sort après cette période.
Étape 2 : Confirmer l'éligibilité des organisations à but non lucratif
Toutes les organisations ne peuvent pas légalement organiser une tombola. Il est donc important de vérifier que votre organisation figure sur la liste des organisations approuvées. Si votre organisation entre dans l'une des catégories suivantes, vous pouvez l'organiser :
Associations d'anciens combattants américains
Églises et organisations religieuses
Organisations caritatives, éducatives et fraternelles
Clubs civiques et de service
Associations et clubs de personnes âgées
Les compagnies de pompiers volontaires officiellement reconnues et les équipes de premiers secours ou de sauvetage
Les organisations à but lucratif ne peuvent pas organiser de tombolas, même si elles s'associent à une organisation à but non lucratif.
Étape 3 : Payer les frais de dossier
Une fois que vous avez confirmé votre éligibilité, il est temps de payer les frais d'inscription non remboursables. Les frais de base sont de 100 $, mais des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du type de tirage au sort que vous organisez :
Tombolas du calendrier : 20 dollars par tranche de 1 000 dollars de valeur totale des marchandises ou des prix en espèces.
Tombolas instantanées : 20 dollars par jour ou 750 dollars pour une licence d'un an
Tombola hors établissement (50/50) : 20 $ par tranche de 1 000 $ collectés
Tombola sur place (50/50) : 20 $ par tirage si le prix prévu est supérieur à 400 $.
Veillez à bien calculer ces coûts afin de ne pas avoir de surprises par la suite.
Étape 4 : Demander une licence municipale de bingo ou de tombola
Une fois que vous avez obtenu votre numéro d'identification d'enregistrement auprès du GLCT, vous devez demander une licence auprès du bureau du greffier de la municipalité où la tombola sera organisée.
Exigences relatives à la demande de licence municipale de bingo ou de tombola :
Le numéro d'identification délivré par le GLCT
Une description détaillée de l'activité de jeu
Un exemple de billet, le cas échéant
Le nom d'un membre actif qui supervisera la tombola
Après avoir soumis votre demande, attendez-vous à une période d'examen de 14 à 30 jours. Pendant cette période, vous n'êtes pas autorisé à faire de la publicité pour votre tombola ni à vendre des billets. Il est donc préférable d'anticiper et de vous donner suffisamment de temps avant votre événement.
Étape 6 : Déclaration des opérations de tirage au sort
Cette dernière étape permet de s'assurer que votre tombola reste conforme et que toutes les recettes sont comptabilisées. Il est conseillé d'inscrire cette date limite sur votre calendrier afin de ne pas la manquer.
Idées fausses sur les tombolas dans le New Jersey et conseils de mise en conformité
Tableau réactif
Idée reçue
Considérations juridiques sur les tombolas au New Jersey
Les tombolas en ligne sont autorisées
La vente de billets de tombola en ligne est interdite dans le New Jersey. Bien qu'une législation visant à modifier cette interdiction soit en cours, les organisations doivent s'en tenir à la vente de billets en personne ou par courrier.
Toute organisation à but non lucratif peut organiser une tombola
Seules certaines organisations qualifiées peuvent demander une licence de tombola. Les organisations à but lucratif ne peuvent pas participer, même si elles s'associent à une organisation à but non lucratif.
Tous les prix sont valables
Les prix suivants sont interdits :
- biens immobiliers
- obligations
- actions
- les titres ou les preuves d'endettement
- armes
- animaux vivants
- pièces de monnaie étrangères ou nationales
- produits du tabac
- les contrats de location de véhicules à moteur
Les prix peuvent être modifiés après approbation
Toute modification de la structure des prix ou des conditions de la tombola doit être signalée et approuvée par le GLCT avant l'événement.
Le produit de la tombola peut être utilisé à n'importe quelle fin
Les recettes doivent être utilisées strictement pour la finalité caritative décrite dans la demande. L'utilisation abusive des fonds peut entraîner le retrait de la licence et des sanctions.
L'approbation municipale est facultative
Même après avoir obtenu un numéro d'enregistrement auprès du GLCT, les municipalités doivent approuver la tombola avant de pouvoir vendre des billets ou de faire de la publicité.
La valeur des prix n'est pas limitée
Les tirages au sort doivent respecter les limites de prix (100 000 $ de valeur maximale par tirage au sort, 500 $ par tirage au sort sans tirage au sort, et pas plus de 500 000 $ de prix au total sur une période de 12 mois).
Conséquences des violations de la loi
Les violations des lois sur les tombolas du New Jersey peuvent entraîner de graves sanctions, notamment
Amendes : Jusqu'à 7 500 dollars pour une première infraction et jusqu'à 15 000 dollars pour une deuxième infraction.
Suspension de licence : Perte du droit d'organiser des tombolas à l'avenir.
Action en justice : Responsabilité civile ou pénale potentielle en cas de pratiques frauduleuses.
La vente de billets en ligne n'est pas autorisée pour les organisations à but non lucratif du New Jersey, bien que les résidents aient continué à faire pression pour une mise à jour de la législation. La solution de tirage au sort gratuite de Zeffy ne peut pas être utilisée pour vendre des billets de tirage au sort. Cependant, elle peut toujours soutenir les organisations caritatives de manière importante, notamment :
Suivi des ventes de billets de tombola pour votre rapport d'activités NJ après l'événement
Suivi des participants et des informations sur les prix en espèces, en services ou en marchandises
conserver les coordonnées des personnes à contacter afin de simplifier les contacts futurs et les relations avec les donateurs
La différence juridique entre une tombola et un tirage au sort réside dans la manière dont ils sont réglementés. Les deux sont légaux dans le New Jersey ; cependant, un tirage au sort est considéré comme une loterie soumise à des règles et à une législationdifférentes.
Les tombolas relèvent de la loi sur les licences de bingo(N.J.S.A. 5:8-24 et seq.) et de la loi sur les licences de tombolas(N.J.S.A. 5:8-50 et seq.), toutes deux appliquées par la Legalized Games of Chance Control Commission (LGCCC) du New Jersey.
Paiement obligatoire : Les participants doivent verser de l'argent pour obtenir un billet ou une chance de gagner, ce qui fait des tombolas un "jeu de hasard" réglementé par l'État.
Organisations éligibles : Seules les organisations à but non lucratif qualifiées, telles que les associations d'anciens combattants, les organisations religieuses et les groupes caritatifs, peuvent organiser des tombolas.
Exigences en matière de licence : Les organisations à but non lucratif doivent s'inscrire auprès du GLCT pour obtenir un numéro d'identification.
Après l'enregistrement, elles doivent demander une licence municipale pour l'événement.
Restrictions concernant les prix et les billets : Les prix sont plafonnés à 100 000 dollars pour une seule tombola effectuée par tirage au sort, avec une limite globale de 500 000 dollars sur 12 mois. Les billets doivent être vendus de manière uniforme, sans remise pour les achats en gros.
En tant qu'organisation caritative, vous ne pouvez pas vendre de billets de tombola en ligne dans le New Jersey. Un projet de loi adopté en 2021 stipule que les tombolas peuvent toutefois être organisées à distance si l'organisation vérifie que l'emplacement physique de chaque participant se trouve dans une municipalité qui a autorisé la tenue de bingos et de tombolas.
Vous pouvez signaler une tombola illégale dans le New Jersey en soumettant un rapport à la Legalized Games of Chance Control Commission (Commission de contrôle des jeux de hasard légalisés). Plusieurs options s'offrent à vous, notamment
Envoyez votre rapport à la Legalized Games of Chance Control Commission, P.O. Box 46000, Newark, New Jersey 07101.
Lois de l'État de New York sur les tombolas pour les organisations à but non lucratif : Les tombolas sont-elles légales ?
Les tombolas et les tombolas en ligne sont-elles légales dans l'État de New York ? Consultez notre guide 2024 et apprenez comment organiser une tombola légalement à New York si vous êtes une organisation à but non lucratif de type 501c3.
Lois sur les tombolas en Pennsylvanie : Les tombolas sont-elles légales ? [2024]
Les tombolas sont-elles légales en Pennsylvanie ? Consultez les règles relatives aux tombolas et apprenez comment organiser légalement une tombola en Pennsylvanie si vous êtes une organisation à but non lucratif de type 501c3.