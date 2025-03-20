Les organisations à but non lucratif, les collecteurs de fonds et les organisateurs d'événements peuvent organiser des tombolas dans le New Jersey, ce qui constitue un moyen très efficace de collecter des fonds. Toutefois, plusieurs règles et procédures relatives aux tombolas doivent être respectées pour rester en conformité avec les lois du New Jersey.

La Commission de contrôle des jeux de hasard légalisés du New Jersey(LGCCC) réglemente les tombolas dans l'État et fournit des conseils pour l'organisation de tombolas pour des organisations à but non lucratif qualifiées.

Nous avons créé cette ressource de référence pour partager tout ce que vous devez savoir en un seul endroit.

Lisez la suite pour en savoir plus :

Les tombolas sont-elles légales dans le New Jersey ?

Les tirages au sort sont légaux dans le New Jersey et réglementés par le LGCC afin de déterminer les aspects suivants :

Types de tombolas autorisées : y compris les tombolas 50/50, les tombolas de marchandises et les tombolas de calendriers.

Fréquence des tirages au sort : Le nombre de tirages au sort possibles est limité.

Organismes sans but lucratif admissibles : Seules les organisations qualifiées peuvent demander une licence de bingo ou de tombola (voir ci-dessous).

Frais de procédure et de licence : Des frais spécifiques s'appliquent en fonction du type de tombola.

Conseil : Des réglementations locales peuvent également s'appliquer. Il est donc essentiel de vérifier les règles municipales en plus des lois nationales.

"Le New Jersey autorise certains types de jeux par des types spécifiques d'organisations à but non lucratif. Des procédures d'autorisation détaillées doivent être suivies, ainsi que des restrictions spéciales sur la manière dont les recettes dérivées des jeux de hasard autorisés peuvent être utilisées". - La Commission de contrôle des jeux de hasard légalisés

Types de tombolas autorisées dans le New Jersey

Les types de tombolas suivants sont autorisés dans le New Jersey :

Tombolas traditionnelles : Vente de billets pour avoir une chance de gagner un prix prédéterminé.

Tombola 50/50 : La moitié des recettes va au gagnant et l'autre moitié à l'organisation à but non lucratif.

Tombolas du calendrier : Les participants s'inscrivent pour gagner des prix tirés au sort à des dates précises.

Tombolas de marchandises : Les prix comprennent des articles tangibles tels que des appareils électroniques ou des paniers-cadeaux.

Jeux de tirage instantané : 20 dollars par jour ou 750 dollars pour une licence d'un an.

Les organisations à but non lucratif doivent demander une qualification avant d'obtenir une licence de bingo ou de tombola dans le New Jersey. La commission de l'État et la municipalité où se déroulera la tombola doivent présenter une demande.

Si votre organisation à but non lucratif remplit les conditions requises, vous pouvez obtenir un numéro de licence de jeu valide du New Jersey pour une durée maximale d'un an afin d'organiser des tombolas.

Comment demander une licence de tombola en tant qu'organisation à but non lucratif ?

Étape 1 : Obtenir un numéro d'enregistrement et d'identification

Avant de pouvoir demander une licence pour une tombola municipale, vous devez vous inscrire auprès de la Legalized Games of Chance Control Commission (LGCCC). Il s'agit de la première étape officielle pour rendre votre tombola légale.

Documentation requise :

Un formulaire de demande dûment rempli

Frais d'inscription biennale de 100 $ (exonérés pour les organisations de personnes âgées)

Une copie des statuts et du règlement intérieur de votre association

une liste des noms, adresses et âges des membres

Statuts déposés auprès du secrétaire d'État du New Jersey (le cas échéant)

Une fois approuvé, votre numéro d'identification est valable pendant deux ans. Veillez à le renouveler si vous souhaitez continuer à organiser des tirages au sort après cette période.

Étape 2 : Confirmer l'éligibilité des organisations à but non lucratif

Toutes les organisations ne peuvent pas légalement organiser une tombola. Il est donc important de vérifier que votre organisation figure sur la liste des organisations approuvées. Si votre organisation entre dans l'une des catégories suivantes, vous pouvez l'organiser :

Associations d'anciens combattants américains

Églises et organisations religieuses

Organisations caritatives, éducatives et fraternelles

Clubs civiques et de service

Associations et clubs de personnes âgées

Les compagnies de pompiers volontaires officiellement reconnues et les équipes de premiers secours ou de sauvetage

Les organisations à but lucratif ne peuvent pas organiser de tombolas, même si elles s'associent à une organisation à but non lucratif.

Étape 3 : Payer les frais de dossier

Une fois que vous avez confirmé votre éligibilité, il est temps de payer les frais d'inscription non remboursables. Les frais de base sont de 100 $, mais des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du type de tirage au sort que vous organisez :

Tombolas du calendrier : 20 dollars par tranche de 1 000 dollars de valeur totale des marchandises ou des prix en espèces.

Tombolas instantanées : 20 dollars par jour ou 750 dollars pour une licence d'un an

Tombola hors établissement (50/50) : 20 $ par tranche de 1 000 $ collectés

Tombola sur place (50/50) : 20 $ par tirage si le prix prévu est supérieur à 400 $.

Veillez à bien calculer ces coûts afin de ne pas avoir de surprises par la suite.

Étape 4 : Demander une licence municipale de bingo ou de tombola

Une fois que vous avez obtenu votre numéro d'identification d'enregistrement auprès du GLCT, vous devez demander une licence auprès du bureau du greffier de la municipalité où la tombola sera organisée.

‍

Exigences relatives à la demande de licence municipale de bingo ou de tombola :

Le numéro d'identification délivré par le GLCT

Une description détaillée de l'activité de jeu

Un exemple de billet, le cas échéant

Le nom d'un membre actif qui supervisera la tombola

Voici un exemple de billet :

Étape 5 : Attendre l'approbation

Après avoir soumis votre demande, attendez-vous à une période d'examen de 14 à 30 jours. Pendant cette période, vous n'êtes pas autorisé à faire de la publicité pour votre tombola ni à vendre des billets. Il est donc préférable d'anticiper et de vous donner suffisamment de temps avant votre événement.

‍

Étape 6 : Déclaration des opérations de tirage au sort

Après l'organisation d'une tombola, un rapport d'exploitation doit être soumis au GLCT au plus tard le 15 du mois civil suivant immédiatement l'événement, conformément au N.J. Admin. Code § 13:47-9.1.

Cette dernière étape permet de s'assurer que votre tombola reste conforme et que toutes les recettes sont comptabilisées. Il est conseillé d'inscrire cette date limite sur votre calendrier afin de ne pas la manquer.

Idées fausses sur les tombolas dans le New Jersey et conseils de mise en conformité

Tableau réactif Idée reçue Considérations juridiques sur les tombolas au New Jersey Les tombolas en ligne sont autorisées La vente de billets de tombola en ligne est interdite dans le New Jersey. Bien qu'une législation visant à modifier cette interdiction soit en cours, les organisations doivent s'en tenir à la vente de billets en personne ou par courrier. Toute organisation à but non lucratif peut organiser une tombola Seules certaines organisations qualifiées peuvent demander une licence de tombola. Les organisations à but lucratif ne peuvent pas participer, même si elles s'associent à une organisation à but non lucratif. Tous les prix sont valables Les prix suivants sont interdits :

- biens immobiliers

- obligations

- actions

- les titres ou les preuves d'endettement

- armes

- animaux vivants

- pièces de monnaie étrangères ou nationales

- produits du tabac

- les contrats de location de véhicules à moteur Les prix peuvent être modifiés après approbation Toute modification de la structure des prix ou des conditions de la tombola doit être signalée et approuvée par le GLCT avant l'événement. Le produit de la tombola peut être utilisé à n'importe quelle fin Les recettes doivent être utilisées strictement pour la finalité caritative décrite dans la demande. L'utilisation abusive des fonds peut entraîner le retrait de la licence et des sanctions. L'approbation municipale est facultative Même après avoir obtenu un numéro d'enregistrement auprès du GLCT, les municipalités doivent approuver la tombola avant de pouvoir vendre des billets ou de faire de la publicité. La valeur des prix n'est pas limitée Les tirages au sort doivent respecter les limites de prix (100 000 $ de valeur maximale par tirage au sort, 500 $ par tirage au sort sans tirage au sort, et pas plus de 500 000 $ de prix au total sur une période de 12 mois).

Conséquences des violations de la loi

Les violations des lois sur les tombolas du New Jersey peuvent entraîner de graves sanctions, notamment

Amendes : Jusqu'à 7 500 dollars pour une première infraction et jusqu'à 15 000 dollars pour une deuxième infraction.

Suspension de licence : Perte du droit d'organiser des tombolas à l'avenir.

Action en justice : Responsabilité civile ou pénale potentielle en cas de pratiques frauduleuses.

"Une infraction à la législation ou à la réglementation sur les licences de bingo et de tombolas est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 7 500 dollars pour une première infraction et jusqu'à 15 000 dollars pour une deuxième infraction et toute infraction ultérieure. En outre, la Commission est autorisée à ordonner la restitution à une partie lésée" - The Legalized Games of Chance Control Commission (Commission de contrôle des jeux de hasard légalisés)

FAQs : Loi sur l'octroi de licences pour les tombolas dans le New Jersey

Les tombolas sont-elles illégales dans le New Jersey ? Les tombolas sont légales dans le New Jersey et constituent une excellente idée de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. La Commission de contrôle des jeux de hasard légalisés du New Jersey réglemente et régit toutes les tombolas, les procédures et les informations relatives aux licences.

Peut-on organiser une tombola en ligne dans le New Jersey ? La vente de billets en ligne n'est pas autorisée pour les organisations à but non lucratif du New Jersey, bien que les résidents aient continué à faire pression pour une mise à jour de la législation.

La solution de tirage au sort gratuite de Zeffy ne peut pas être utilisée pour vendre des billets de tirage au sort. Cependant, elle peut toujours soutenir les organisations caritatives de manière importante, notamment : Suivi des ventes de billets de tombola pour votre rapport d'activités NJ après l'événement Suivi des participants et des informations sur les prix en espèces, en services ou en marchandises conserver les coordonnées des personnes à contacter afin de simplifier les contacts futurs et les relations avec les donateurs Commencez à collecter des fonds gratuitement avec Zeffy

Quelle est la différence juridique entre une tombola et un tirage au sort ? La différence juridique entre une tombola et un tirage au sort réside dans la manière dont ils sont réglementés. Les deux sont légaux dans le New Jersey ; cependant, un tirage au sort est considéré comme une loterie soumise à des règles et à une législationdifférentes.

Les tombolas relèvent de la loi sur les licences de bingo(N.J.S.A. 5:8-24 et seq.) et de la loi sur les licences de tombolas(N.J.S.A. 5:8-50 et seq.), toutes deux appliquées par la Legalized Games of Chance Control Commission (LGCCC) du New Jersey. Paiement obligatoire : Les participants doivent verser de l'argent pour obtenir un billet ou une chance de gagner, ce qui fait des tombolas un "jeu de hasard" réglementé par l'État. Organisations éligibles : Seules les organisations à but non lucratif qualifiées, telles que les associations d'anciens combattants, les organisations religieuses et les groupes caritatifs, peuvent organiser des tombolas. Exigences en matière de licence : Les organisations à but non lucratif doivent s'inscrire auprès du GLCT pour obtenir un numéro d'identification. Après l'enregistrement, elles doivent demander une licence municipale pour l'événement. Restrictions concernant les prix et les billets : Les prix sont plafonnés à 100 000 dollars pour une seule tombola effectuée par tirage au sort, avec une limite globale de 500 000 dollars sur 12 mois. Les billets doivent être vendus de manière uniforme, sans remise pour les achats en gros.

Peut-on vendre des billets de tombola en ligne dans le New Jersey ? En tant qu'organisation caritative, vous ne pouvez pas vendre de billets de tombola en ligne dans le New Jersey. Un projet de loi adopté en 2021 stipule que les tombolas peuvent toutefois être organisées à distance si l'organisation vérifie que l'emplacement physique de chaque participant se trouve dans une municipalité qui a autorisé la tenue de bingos et de tombolas.

‍