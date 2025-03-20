Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Lois sur les tirages au sort dans le New Jersey pour les organisations à but non lucratif : Les tombolas sont-elles légales dans le New Jersey ? [2025]
Lois sur les tombolas

Lois sur les tirages au sort dans le New Jersey pour les organisations à but non lucratif : Les tombolas sont-elles légales dans le New Jersey ? [2025]

20 mars 2025

Les organisations à but non lucratif, les collecteurs de fonds et les organisateurs d'événements peuvent organiser des tombolas dans le New Jersey, ce qui constitue un moyen très efficace de collecter des fonds. Toutefois, plusieurs règles et procédures relatives aux tombolas doivent être respectées pour rester en conformité avec les lois du New Jersey.

La Commission de contrôle des jeux de hasard légalisés du New Jersey(LGCCC) réglemente les tombolas dans l'État et fournit des conseils pour l'organisation de tombolas pour des organisations à but non lucratif qualifiées.

Nous avons créé cette ressource de référence pour partager tout ce que vous devez savoir en un seul endroit. 

Lisez la suite pour en savoir plus :

Les tombolas sont-elles légales dans le New Jersey ? 

Maillot neuf

Les tirages au sort sont légaux dans le New Jersey et réglementés par le LGCC afin de déterminer les aspects suivants :

Conseil : Des réglementations locales peuvent également s'appliquer. Il est donc essentiel de vérifier les règles municipales en plus des lois nationales.

"Le New Jersey autorise certains types de jeux par des types spécifiques d'organisations à but non lucratif. Des procédures d'autorisation détaillées doivent être suivies, ainsi que des restrictions spéciales sur la manière dont les recettes dérivées des jeux de hasard autorisés peuvent être utilisées". - La Commission de contrôle des jeux de hasard légalisés

Voir les lois sur les tombolas dans d'autres États américains

Types de tombolas autorisées dans le New Jersey

Les types de tombolas suivants sont autorisés dans le New Jersey :

Les organisations à but non lucratif doivent demander une qualification avant d'obtenir une licence de bingo ou de tombola dans le New Jersey. La commission de l'État et la municipalité où se déroulera la tombola doivent présenter une demande. 

Si votre organisation à but non lucratif remplit les conditions requises, vous pouvez obtenir un numéro de licence de jeu valide du New Jersey pour une durée maximale d'un an afin d'organiser des tombolas.

Comment demander une licence de tombola en tant qu'organisation à but non lucratif ?

Étape 1 : Obtenir un numéro d'enregistrement et d'identification

Avant de pouvoir demander une licence pour une tombola municipale, vous devez vous inscrire auprès de la Legalized Games of Chance Control Commission (LGCCC). Il s'agit de la première étape officielle pour rendre votre tombola légale.

Documentation requise :

Une fois approuvé, votre numéro d'identification est valable pendant deux ans. Veillez à le renouveler si vous souhaitez continuer à organiser des tirages au sort après cette période.

nj-raffle-application

Étape 2 : Confirmer l'éligibilité des organisations à but non lucratif

Toutes les organisations ne peuvent pas légalement organiser une tombola. Il est donc important de vérifier que votre organisation figure sur la liste des organisations approuvées. Si votre organisation entre dans l'une des catégories suivantes, vous pouvez l'organiser :

Les organisations à but lucratif ne peuvent pas organiser de tombolas, même si elles s'associent à une organisation à but non lucratif.

Concours de candidatures en ligne

Étape 3 : Payer les frais de dossier

Une fois que vous avez confirmé votre éligibilité, il est temps de payer les frais d'inscription non remboursables. Les frais de base sont de 100 $, mais des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du type de tirage au sort que vous organisez :

Veillez à bien calculer ces coûts afin de ne pas avoir de surprises par la suite.

Étape 4 : Demander une licence municipale de bingo ou de tombola

Une fois que vous avez obtenu votre numéro d'identification d'enregistrement auprès du GLCT, vous devez demander une licence auprès du bureau du greffier de la municipalité où la tombola sera organisée.

Exigences relatives à la demande de licence municipale de bingo ou de tombola :

Voici un exemple de billet :

exemple de billet de tombola
exemple de billet de tombola 2

Consultez nos 6 modèles de billets de tombola gratuits pour vous faciliter la vie.

Étape 5 : Attendre l'approbation

Après avoir soumis votre demande, attendez-vous à une période d'examen de 14 à 30 jours. Pendant cette période, vous n'êtes pas autorisé à faire de la publicité pour votre tombola ni à vendre des billets. Il est donc préférable d'anticiper et de vous donner suffisamment de temps avant votre événement.

Étape 6 : Déclaration des opérations de tirage au sort

Après l'organisation d'une tombola, un rapport d'exploitation doit être soumis au GLCT au plus tard le 15 du mois civil suivant immédiatement l'événement, conformément au N.J. Admin. Code § 13:47-9.1.

Cette dernière étape permet de s'assurer que votre tombola reste conforme et que toutes les recettes sont comptabilisées. Il est conseillé d'inscrire cette date limite sur votre calendrier afin de ne pas la manquer.

zeffy-raffle-reporting

Simplifiez les rapports grâce au logiciel de tirage au sort 100% gratuit de Zeffy.

Idées fausses sur les tombolas dans le New Jersey et conseils de mise en conformité

Tableau réactif
Idée reçue Considérations juridiques sur les tombolas au New Jersey
Les tombolas en ligne sont autorisées La vente de billets de tombola en ligne est interdite dans le New Jersey. Bien qu'une législation visant à modifier cette interdiction soit en cours, les organisations doivent s'en tenir à la vente de billets en personne ou par courrier.
Toute organisation à but non lucratif peut organiser une tombola Seules certaines organisations qualifiées peuvent demander une licence de tombola. Les organisations à but lucratif ne peuvent pas participer, même si elles s'associent à une organisation à but non lucratif.
Tous les prix sont valables Les prix suivants sont interdits :
- biens immobiliers
- obligations
- actions
- les titres ou les preuves d'endettement
- armes
- animaux vivants
- pièces de monnaie étrangères ou nationales
- produits du tabac
- les contrats de location de véhicules à moteur
Les prix peuvent être modifiés après approbation Toute modification de la structure des prix ou des conditions de la tombola doit être signalée et approuvée par le GLCT avant l'événement.
Le produit de la tombola peut être utilisé à n'importe quelle fin Les recettes doivent être utilisées strictement pour la finalité caritative décrite dans la demande. L'utilisation abusive des fonds peut entraîner le retrait de la licence et des sanctions.
L'approbation municipale est facultative Même après avoir obtenu un numéro d'enregistrement auprès du GLCT, les municipalités doivent approuver la tombola avant de pouvoir vendre des billets ou de faire de la publicité.
La valeur des prix n'est pas limitée Les tirages au sort doivent respecter les limites de prix (100 000 $ de valeur maximale par tirage au sort, 500 $ par tirage au sort sans tirage au sort, et pas plus de 500 000 $ de prix au total sur une période de 12 mois).

Conséquences des violations de la loi

Les violations des lois sur les tombolas du New Jersey peuvent entraîner de graves sanctions, notamment

"Une infraction à la législation ou à la réglementation sur les licences de bingo et de tombolas est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 7 500 dollars pour une première infraction et jusqu'à 15 000 dollars pour une deuxième infraction et toute infraction ultérieure. En outre, la Commission est autorisée à ordonner la restitution à une partie lésée" - The Legalized Games of Chance Control Commission (Commission de contrôle des jeux de hasard légalisés)

Organisez votre tombola gratuitement sur la plateforme de collecte de fonds Zeffy

FAQs : Loi sur l'octroi de licences pour les tombolas dans le New Jersey

Les tombolas sont légales dans le New Jersey et constituent une excellente idée de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. La Commission de contrôle des jeux de hasard légalisés du New Jersey réglemente et régit toutes les tombolas, les procédures et les informations relatives aux licences.

La vente de billets en ligne n'est pas autorisée pour les organisations à but non lucratif du New Jersey, bien que les résidents aient continué à faire pression pour une mise à jour de la législation.
La solution de tirage au sort gratuite de Zeffy ne peut pas être utilisée pour vendre des billets de tirage au sort. Cependant, elle peut toujours soutenir les organisations caritatives de manière importante, notamment :

  • Suivi des ventes de billets de tombola pour votre rapport d'activités NJ après l'événement
  • Suivi des participants et des informations sur les prix en espèces, en services ou en marchandises
  • conserver les coordonnées des personnes à contacter afin de simplifier les contacts futurs et les relations avec les donateurs

    • Commencez à collecter des fonds gratuitement avec Zeffy

    La différence juridique entre une tombola et un tirage au sort réside dans la manière dont ils sont réglementés. Les deux sont légaux dans le New Jersey ; cependant, un tirage au sort est considéré comme une loterie soumise à des règles et à une législationdifférentes.
    Les tombolas relèvent de la loi sur les licences de bingo(N.J.S.A. 5:8-24 et seq.) et de la loi sur les licences de tombolas(N.J.S.A. 5:8-50 et seq.), toutes deux appliquées par la Legalized Games of Chance Control Commission (LGCCC) du New Jersey.

  • Paiement obligatoire : Les participants doivent verser de l'argent pour obtenir un billet ou une chance de gagner, ce qui fait des tombolas un "jeu de hasard" réglementé par l'État.
  • Organisations éligibles : Seules les organisations à but non lucratif qualifiées, telles que les associations d'anciens combattants, les organisations religieuses et les groupes caritatifs, peuvent organiser des tombolas.
  • Exigences en matière de licence : Les organisations à but non lucratif doivent s'inscrire auprès du GLCT pour obtenir un numéro d'identification. Après l'enregistrement, elles doivent demander une licence municipale pour l'événement.
  • Restrictions concernant les prix et les billets : Les prix sont plafonnés à 100 000 dollars pour une seule tombola effectuée par tirage au sort, avec une limite globale de 500 000 dollars sur 12 mois. Les billets doivent être vendus de manière uniforme, sans remise pour les achats en gros.

    • En tant qu'organisation caritative, vous ne pouvez pas vendre de billets de tombola en ligne dans le New Jersey. Un projet de loi adopté en 2021 stipule que les tombolas peuvent toutefois être organisées à distance si l'organisation vérifie que l'emplacement physique de chaque participant se trouve dans une municipalité qui a autorisé la tenue de bingos et de tombolas.

    Vous pouvez signaler une tombola illégale dans le New Jersey en soumettant un rapport à la Legalized Games of Chance Control Commission (Commission de contrôle des jeux de hasard légalisés). Plusieurs options s'offrent à vous, notamment

  • Envoyez votre rapport à la Legalized Games of Chance Control Commission, P.O. Box 46000, Newark, New Jersey 07101.
  • Envoyez votre rapport par courriel à [email protected]

    • Lisez les instructions complètes pour le dépôt du rapport d'activité de la tombola.

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Jessica Woloszyn

    Approfondir la législation de l'État du New Jersey sur les tombolas :

    Continuez à lire :

    Lois sur les tombolas
    Réglementation des tombolas aux États-Unis, par État : Directives juridiques pour les organisations à but non lucratif et 501(c)3

    Consultez les règles et réglementations relatives aux tombolas 501c3 dans votre État. Apprenez comment organiser votre tombola à but non lucratif en toute légalité.

    En savoir plus
    Lois sur les tombolas
    Lois de l'État de New York sur les tombolas pour les organisations à but non lucratif : Les tombolas sont-elles légales ?

    Les tombolas et les tombolas en ligne sont-elles légales dans l'État de New York ? Consultez notre guide 2024 et apprenez comment organiser une tombola légalement à New York si vous êtes une organisation à but non lucratif de type 501c3.

    En savoir plus
    Lois sur les tombolas
    Lois sur les tombolas en Pennsylvanie : Les tombolas sont-elles légales ? [2024]

    Les tombolas sont-elles légales en Pennsylvanie ? Consultez les règles relatives aux tombolas et apprenez comment organiser légalement une tombola en Pennsylvanie si vous êtes une organisation à but non lucratif de type 501c3.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.