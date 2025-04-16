Les billets de tombola permettent de faire passer tout événement de collecte de fonds à la vitesse supérieure, en ajoutant un mélange d'excitation et d'organisation pendant que vous gérez les entrées et suivez l'engagement. Qu'il s'agisse d'une vente aux enchères caritative, d'une collecte de fonds scolaire ou d'un événement communautaire, des billets bien conçus contribuent à créer une expérience professionnelle et mémorable pour les participants.
Vous trouverez ci-dessous tout ce dont vous avez besoin pour concevoir des billets de tombola attrayants et fonctionnels qui laisseront une impression durable.
Sautez à l'étape suivante pour concevoir votre modèle de billet de tombola gratuit :
Pour commencer, il est utile de rassembler les informations clés nécessaires pour chaque billet, que vous pourrez extraire de votre processus de planification de la tombola. Bien que certains États puissent avoir des exigences concernant les billets (voir ci-dessous), le fait de connaître les principes de base de votre tombola et d'obtenir l'autorisation des organisateurs vous donne un bon point de départ pour la conception de vos billets.
N'oubliez pas d'indiquer les informations essentielles dont toute personne souhaitant participer pourrait avoir besoin. Ces informations vous seront également utiles pour créer les pages d'inscription à la tombola ou les dépliants.
La prochaine décision à prendre sera de savoir si vous souhaitez vous appuyer sur un modèle de billet de tombola pré-conçu pour gagner du temps ou si vous voulez mettre votre créativité à l'épreuve et concevoir vos propres billets de tombola. Les modèles offrent une structure prête à l'emploi, ce qui facilite l'intégration des détails de l'événement, tandis que la voie du sur-mesure permet d'apporter plus de personnalisation.
Quelle que soit votre approche en matière de conception, le fait d'ajouter un peu de personnalisation et de faire briller votre marque sera très utile. Certaines organisations choisiront d'ajouter un logo, des couleurs et des polices qui correspondent à la marque de leur association, tandis que d'autres choisiront de se concentrer sur la marque d'un événement ou d'une campagne en particulier lorsqu'elles créeront leurs propres billets.
Imaginez des billets de tombola au look unique pour une tombola de printemps à l'occasion de la fête des Mères, ou un nouveau look pour une tombola de fin d'année à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Avant de terminer le processus de conception des billets de tombola imprimables, il est toujours judicieux d'en vérifier l'exactitude à trois reprises. Vous devez opter pour une impression de haute qualité, en insistant sur l'importance d'une bonne impression dès la première fois, afin de vous préparer à faire participer les invités et à leur laisser une bonne première impression.
Les modèles de billets de tombola vous aident :
Il existe des réglementations spécifiques, depuis les exigences en matière de numérotation séquentielle jusqu'à la méthode que vous pouvez utiliser pour vendre vos billets de tombola, qu'il convient de garder à l'esprit en fonction de l'État. Avant de créer nos modèles de billets de tombola gratuits, assurez-vous de rester en conformité.
Bien que les lois et réglementations relatives aux tombolas varient d'un État à l'autre, les informations suivantes peuvent vous aider à vous conformer à la plupart des règles.
Ce qu'il faut inclure dans les billets de tombola :
Exemples d'États ayant des exigences en matière de billets de tombola :
La plate-forme de conception et d'impression Avery est une option qui peut vous aider à prendre un modèle PDF comme le modèle ci-dessous et à le dimensionner en fonction de vos options de papier, de sorte que vous n'ayez pas à vous soucier d'aligner ou de découper les billets par la suite.
"J'aime la variété de leurs produits. J'ai l'impression que tout est bien pensé et très facile à utiliser. " - Megan W.
Comment utiliser ce modèle :
Outils d'édition PDF gratuits que vous pouvez utiliser :
Bien que ses fonctionnalités soient similaires à celles de Microsoft Word, Google Docs est un excellent choix pour la collaboration. Lorsque plusieurs personnes ont besoin de modifier ou de revoir un projet en temps réel, Google Docs est là pour vous aider.
"Google Docs facilite le travail d'équipe. Que je travaille sur des devoirs, que je partage des notes ou que je collabore à des projets, il assure une édition fluide et des mises à jour instantanées. " - Vansh K.
Comment utiliser ce modèle :
Absolument ! Google Sheets peut vous aider à créer des billets de tombola de la même manière que Google Docs, tout en vous proposant des formules permettant d'automatiser le processus de numérotation des billets.
Canva est un outil de confiance pour tous ceux qui aiment avoir une certaine liberté dans leur conception. Qu'il s'agisse d'ajouter des détails sur l'événement, de télécharger votre logo ou de modifier les couleurs pour les adapter à votre thème, Canva rend le processus intuitif.
"Il s'agit d'un outil de conception très simple qui aide tout le monde à créer des graphiques étonnants pour leurs projets, quelles que soient leurs compétences en matière de conception. Vous pouvez rapidement personnaliser une vaste bibliothèque de modèles, de photos d'archives et d'éléments de conception." - Akash D.
Comment utiliser ce modèle :
Adobe est une plateforme idéale pour concevoir vos billets de tombola à l'aide d'un modèle PDF. Ce logiciel est idéal si vous souhaitez avoir un contrôle total sur votre conception, du choix des dimensions exactes à l'ajout d'éléments visuels complexes.
"Je trouve InDesign très facile à utiliser. La façon dont les images sont liées au lieu d'être incorporées dans le fichier permet de réduire la taille du fichier. Cela élimine également la nécessité de remplacer tout contenu d'image s'il a été révisé dans un autre programme." - Joneien J.
Comment utiliser ce modèle :
Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de gérer et d'organiser leurs tombolas à l'aide d'un outil simple. Des organisations telles que Big Brothers Big Sisters of St. Thomas-Elgin ont collecté 35 835 dollars et économisé 1 791 dollars de frais en organisant leur tombola sur Zeffy.
Simplifiez-vous la vie et tirez le meilleur parti de votre expérience de la tombola grâce à Zeffy:
Vous n'êtes pas sûr du prix des billets de tombola ? Notre calculateur gratuit vous donne le prix exact en fonction de votre objectif de collecte de fonds et de la valeur du prix de la tombola - pas de calcul, pas de stress.
Découvrez 4 façons simples de créer des billets de tombola pour votre collecte de fonds. Veillez à respecter les obligations légales et découvrez nos modèles de tickets de tombola.
Apprenez à vendre efficacement des billets de tombola en ligne et en personne. Découvrez les meilleurs conseils pour fixer le prix de vos billets, maximiser vos ventes et promouvoir votre tombola.