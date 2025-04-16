Les billets de tombola permettent de faire passer tout événement de collecte de fonds à la vitesse supérieure, en ajoutant un mélange d'excitation et d'organisation pendant que vous gérez les entrées et suivez l'engagement. Qu'il s'agisse d'une vente aux enchères caritative, d'une collecte de fonds scolaire ou d'un événement communautaire, des billets bien conçus contribuent à créer une expérience professionnelle et mémorable pour les participants.

Vous trouverez ci-dessous tout ce dont vous avez besoin pour concevoir des billets de tombola attrayants et fonctionnels qui laisseront une impression durable.

Sautez à l'étape suivante pour concevoir votre modèle de billet de tombola gratuit :

Le guide rapide de conception des billets de tombola

Comment créer des billets de tombola pour un événement en 4 étapes

1. Définir les détails du billet

Pour commencer, il est utile de rassembler les informations clés nécessaires pour chaque billet, que vous pourrez extraire de votre processus de planification de la tombola. Bien que certains États puissent avoir des exigences concernant les billets (voir ci-dessous), le fait de connaître les principes de base de votre tombola et d'obtenir l'autorisation des organisateurs vous donne un bon point de départ pour la conception de vos billets.

N'oubliez pas d'indiquer les informations essentielles dont toute personne souhaitant participer pourrait avoir besoin. Ces informations vous seront également utiles pour créer les pages d'inscription à la tombola ou les dépliants.

2. Choisir un modèle ou partir de zéro

La prochaine décision à prendre sera de savoir si vous souhaitez vous appuyer sur un modèle de billet de tombola pré-conçu pour gagner du temps ou si vous voulez mettre votre créativité à l'épreuve et concevoir vos propres billets de tombola. Les modèles offrent une structure prête à l'emploi, ce qui facilite l'intégration des détails de l'événement, tandis que la voie du sur-mesure permet d'apporter plus de personnalisation.

3. Personnaliser avec la marque de l'événement

Quelle que soit votre approche en matière de conception, le fait d'ajouter un peu de personnalisation et de faire briller votre marque sera très utile. Certaines organisations choisiront d'ajouter un logo, des couleurs et des polices qui correspondent à la marque de leur association, tandis que d'autres choisiront de se concentrer sur la marque d'un événement ou d'une campagne en particulier lorsqu'elles créeront leurs propres billets.

Imaginez des billets de tombola au look unique pour une tombola de printemps à l'occasion de la fête des Mères, ou un nouveau look pour une tombola de fin d'année à l'occasion des fêtes de fin d'année.

4. Épreuve et impression

Avant de terminer le processus de conception des billets de tombola imprimables, il est toujours judicieux d'en vérifier l'exactitude à trois reprises. Vous devez opter pour une impression de haute qualité, en insistant sur l'importance d'une bonne impression dès la première fois, afin de vous préparer à faire participer les invités et à leur laisser une bonne première impression.

Outils de conception de billets de tombola

Canva: Si vous cherchez un moyen rapide, facile et amusant d'ajouter du style aux billets de tombola, Canva est l'outil qu'il vous faut. Il s'agit d'un outil "glisser-déposer" qui propose des centaines de modèles prédéfinis très faciles à personnaliser.

Adobe InDesign: Si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure, Adobe InDesign est un outil puissant pour créer des billets détaillés en haute résolution.

Microsoft Word: Si vous préférez une solution simple, Microsoft Word peut facilement prendre en charge la conception de billets de tombola de base.

Google Docs: Pour une option collaborative et basée sur le cloud, Google Docs offre un moyen simple de créer des billets de tombola.

Avery Design & Print: Si vous prévoyez d'imprimer vos billets de tombola sur du papier Avery (comme des feuilles perforées), Avery Design & Print change la donne.

Les avantages des modèles de billets de tombola personnalisables

Les modèles de billets de tombola vous aident :

Choisissez parmi une sélection de modèles préfabriqués qui s'adaptent à votre organisation

Personnalisation du texte, des couleurs et de la mise en page en fonction du thème de la tombola ou de la marque souhaitée.

Vous avez la certitude que vous incluez toutes les informations requises.

Utilisez la plateforme avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise pour enregistrer vos dessins et modèles et les réutiliser à l'avenir.

Imprimez ou sauvegardez facilement le modèle de billet de tombola terminé pour le partager avec vos participants.

Lois et règlements relatifs aux billets de tombola

Il existe des réglementations spécifiques, depuis les exigences en matière de numérotation séquentielle jusqu'à la méthode que vous pouvez utiliser pour vendre vos billets de tombola, qu'il convient de garder à l'esprit en fonction de l'État. Avant de créer nos modèles de billets de tombola gratuits, assurez-vous de rester en conformité.

Exigences légales pour les billets de tombola

Bien que les lois et réglementations relatives aux tombolas varient d'un État à l'autre, les informations suivantes peuvent vous aider à vous conformer à la plupart des règles.

Ce qu'il faut inclure dans les billets de tombola :

Nom de votre organisation

Coordonnées de votre organisation

Date et heure du tirage au sort

Numéro du billet

Prix du billet

L'adresse de votre tirage au sort

Restrictions d'âge

Votre numéro de licence ou de permis de tombola

Exemples d'États ayant des exigences en matière de billets de tombola :

Au Texas, les billets de tombola doivent mentionner la date, l'heure et le lieu du tirage au sort.

À New York, les billets doivent indiquer le prix et la description des prix.

En Floride, une certaine information sur le fait qu'aucun achat n'est nécessaire doit être incluse.

Modèles de billets de tombola en PDF

La plate-forme de conception et d'impression Avery est une option qui peut vous aider à prendre un modèle PDF comme le modèle ci-dessous et à le dimensionner en fonction de vos options de papier, de sorte que vous n'ayez pas à vous soucier d'aligner ou de découper les billets par la suite.

"J'aime la variété de leurs produits. J'ai l'impression que tout est bien pensé et très facile à utiliser. " - Megan W.

Modèle de billet de tombola au format PDF

Comment utiliser ce modèle :

1. Télécharger ce modèle PDF

2. Ouvrez le modèle avec un éditeur PDF

3. Personnalisez vos couleurs, votre texte et vos images

4. Reproduisez le modèle pour chaque billet dont vous aurez besoin, en ajoutant les numéros de billets spécifiques à chaque billet.

5. Enregistrez votre billet au format PDF, JPG ou PNG.

6. Imprimez vos billets

Outils d'édition PDF gratuits que vous pouvez utiliser :

Modèles de billets de tombola Google Docs

Bien que ses fonctionnalités soient similaires à celles de Microsoft Word, Google Docs est un excellent choix pour la collaboration. Lorsque plusieurs personnes ont besoin de modifier ou de revoir un projet en temps réel, Google Docs est là pour vous aider.

"Google Docs facilite le travail d'équipe. Que je travaille sur des devoirs, que je partage des notes ou que je collabore à des projets, il assure une édition fluide et des mises à jour instantanées. " - Vansh K.

‍

Conception d'un modèle de billet de tombola pour Google Docs

Modèle simple de billet de tombola numéroté pour Google Docs

Comment utiliser ce modèle :

1. Téléchargez ce modèle Google Docs

2. Ouvrir le modèle

3. Faites une copie du modèle et enregistrez-le sur votre Google Drive.

4. Personnalisez vos couleurs, votre texte et vos images

5. Reproduisez le modèle pour chaque billet dont vous aurez besoin, en ajoutant les numéros de billets spécifiques à chaque billet.

6. (Facultatif) Enregistrez votre billet au format PDF, JPG ou PNG pour l'imprimer.

7. Imprimez vos billets

Pouvez-vous utiliser un modèle de billet de tombola Google Sheets ?

Absolument ! Google Sheets peut vous aider à créer des billets de tombola de la même manière que Google Docs, tout en vous proposant des formules permettant d'automatiser le processus de numérotation des billets.

Modèles de billets de tombola Canva

Canva est un outil de confiance pour tous ceux qui aiment avoir une certaine liberté dans leur conception. Qu'il s'agisse d'ajouter des détails sur l'événement, de télécharger votre logo ou de modifier les couleurs pour les adapter à votre thème, Canva rend le processus intuitif.

"Il s'agit d'un outil de conception très simple qui aide tout le monde à créer des graphiques étonnants pour leurs projets, quelles que soient leurs compétences en matière de conception. Vous pouvez rapidement personnaliser une vaste bibliothèque de modèles, de photos d'archives et d'éléments de conception." - Akash D.

‍

Modèle de billet de tombola Canva

Comment utiliser ce modèle :

1. Créer un compte Canva(gratuit pour les organisations à but non lucratif)

2. Ouvrez le modèle dans votre compte Canva

3. Faire une copie du modèle

4. Personnalisez vos couleurs, votre texte et vos images ou tout autre élément de marque dont vous disposez dans Canva.

5. Reproduisez le modèle pour chaque billet dont vous aurez besoin, en ajoutant les numéros de billets spécifiques à chaque billet.

6. Téléchargez le modèle de votre billet au format PDF, JPG ou PNG pour l'imprimer.

7. Imprimez vos billets à l'aide des services d'impression de Canva ou d'une imprimante locale.

Modèles de billets de tombola Adobe

Adobe est une plateforme idéale pour concevoir vos billets de tombola à l'aide d'un modèle PDF. Ce logiciel est idéal si vous souhaitez avoir un contrôle total sur votre conception, du choix des dimensions exactes à l'ajout d'éléments visuels complexes.

"Je trouve InDesign très facile à utiliser. La façon dont les images sont liées au lieu d'être incorporées dans le fichier permet de réduire la taille du fichier. Cela élimine également la nécessité de remplacer tout contenu d'image s'il a été révisé dans un autre programme." - Joneien J.

‍

Modèle de billet de tombola Adobe

Comment utiliser ce modèle :

1. Créer un compte Adobe Express

2. Ouvrez le modèle dans votre compte Adobe

3. Faire une copie du modèle

4. Personnalisez vos couleurs, votre texte et vos images

5. Reproduisez le modèle pour chaque billet dont vous aurez besoin, en ajoutant les numéros de billets spécifiques à chaque billet.

6. Téléchargez le modèle de votre billet au format PDF, JPG ou PNG pour l'imprimer.

7. Imprimez vos billets

Organisez votre tombola gratuitement avec Zeffy

Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de gérer et d'organiser leurs tombolas à l'aide d'un outil simple. Des organisations telles que Big Brothers Big Sisters of St. Thomas-Elgin ont collecté 35 835 dollars et économisé 1 791 dollars de frais en organisant leur tombola sur Zeffy.

Simplifiez-vous la vie et tirez le meilleur parti de votre expérience de la tombola grâce à Zeffy:

Billets de tombola numériques personnalisés, faciles à suivre grâce à des codes QR uniques.

Suivi des achats de billets, des coordonnées des participants et des gagnants

Une expérience de paiement en ligne simple pour stimuler les ventes de billets et les dons supplémentaires

Des courriels automatisés pour engager les participants avant et après la tombola

