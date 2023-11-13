Les Big Brothers Big Sisters of St. Thomas-Elgin tirent le meilleur parti de la solution gratuite de Zeffy pour les tirages au sort et les loteries.

Tirer le meilleur parti des outils de collecte de fonds gratuits de Zeffy.

Chaque année, à chaque événement, à chaque tombola, les Grands Frères Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin tirent le meilleur parti des fonctionnalités qu'ils découvrent sur la plateforme de Zeffy.

« Nous avons commencé à utiliser le code QR, en profitant des liens qui nous ont été fournis, en les incluant dans nos e-mails et autres activités de marketing. »

Carolyn Johnson, Grands Frères Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin

En ce qui concerne la tombola West Jet Gift of Flight, les Grands Frères Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin mettent à disposition 1 500 billets en ligne grâce aux solutions de tombolas et de loteries de Zeffy. Ces billets, combinés aux 1 500 billets vendus en personne, permettent aux Grands Frères Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin de collecter environ 3 000 dollars par an.

