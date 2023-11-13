Les Big Brothers Big Sisters of St. Thomas-Elgin tirent le meilleur parti de la solution gratuite de Zeffy pour les tirages au sort et les loteries.

Thomas-Elgin tire 60 % de son financement de la collecte de fonds et 40 % de subventions et de dons. Et ils comptent sur Zeffy pour les aider à collecter une grande partie de ces fonds. La tombola West Jet Gift of Flight, Golf for Kids, Saint Patties Survivor (un tirage au sort virtuel), Bake for Kid's Sake (un concours de maisons en pain d'épices) utilisent tous l'une des solutions de collecte de fonds de Zeffy.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
La collecte de fonds se fait de plus en plus en ligne.
De nos jours, de plus en plus de collectes de fonds se font en ligne, y compris les tirages au sort et les loteries. Les Grands Frères Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin s'adaptent en trouvant la solution de collecte de fonds en ligne qui leur convient, c'est-à-dire une solution qui offre les solutions et les outils dont ils ont besoin sans exiger de frais.
La solution 100% gratuite
Tirer le meilleur parti des outils de collecte de fonds gratuits de Zeffy.
Chaque année, à chaque événement, à chaque tombola, les Grands Frères Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin tirent le meilleur parti des fonctionnalités qu'ils découvrent sur la plateforme de Zeffy.
« Nous avons commencé à utiliser le code QR, en profitant des liens qui nous ont été fournis, en les incluant dans nos e-mails et autres activités de marketing. »
Carolyn Johnson, Grands Frères Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin
En ce qui concerne la tombola West Jet Gift of Flight, les Grands Frères Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin mettent à disposition 1 500 billets en ligne grâce aux solutions de tombolas et de loteries de Zeffy. Ces billets, combinés aux 1 500 billets vendus en personne, permettent aux Grands Frères Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin de collecter environ 3 000 dollars par an.
Caractéristiques utilisées
Résultats
Une tombola annuelle réussie.
Les Grands Frères et Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin réussissent à récolter environ 3 000 $ grâce à leur tirage au sort West Jet Gift of Flight. Cette opération, combinée à leurs autres initiatives de collecte de fonds sur Zeffy, leur permet de récolter environ 20 000 $ par an grâce à la plateforme de Zeffy.
Des loteries aux événements de collecte de fonds, Big Brothers Big Sisters of St. Thomas-Elgin utilise de plus en plus la plateforme de Zeffy chaque année.