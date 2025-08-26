Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

Chaque printemps, il se passe quelque chose de passionnant à Portland, dans l'Oregon. Des danseurs de toute la région métropolitaine se réunissent pour participer à une série d'ateliers dynamiques et ouverts à tous. Mais ce qui distingue cet événement, c'est la mission qui l'anime : l'excellence de la danse combinée à l'activisme communautaire.
Momentum Dance Collaborative est l'organisation à l'origine de cet événement annuel. Il s'agit d'une série d'ateliers de mouvement qui comprend plus de 55 classes, 46 instructeurs et 16 lieux différents. Par son activisme communautaire, Momentum Dance Collaborative s'efforce d'élever les genres marginalisés au sein de la communauté de la danse.
"Même dans un secteur où le pourcentage de femmes et de personnes marginalisées est élevé, les rôles et les opportunités de leadership sont largement occupés par des hommes. - Candice Agahan, codirectrice
Mais travailler avec des instructeurs de danse diversifiés sur le plan du genre ne va pas assez loin pour l'équipe dirigeante de Momentum Dance Collaborative. Pour aller encore plus loin dans leur mission, ils font don de tous les bénéfices des ateliers à Rose Haven, un refuge extraordinaire au cœur de Portland, dont la mission est de fournir un espace sûr aux femmes et aux personnes non conformes au genre en situation de pauvreté et de sans-abrisme. Rose Haven s'efforce d'offrir un espace sûr aux femmes et aux personnes non conformistes en situation de pauvreté et de sans-abrisme.
Contexte
Dirigé par les danseuses Izzy Holmes et Candice Agahan, Momentum Dance Collaborative a commencé son travail en 2019. Mais l'organisation n'est devenue un organisme à but non lucratif officiel qu'en 2024. Pendant six ans, elle a fonctionné exclusivement avec l'aide de sponsors fiscaux.
Après six années de succès, Momentum Dance Collaborative a atteint la barre impressionnante des 10 000 dollars de collecte de fonds. C'était plus que Candice et Izzy n'avaient jamais espéré, et leurs sponsors ne pouvaient plus supporter la taille de la série d'ateliers. Parfaitement placées pour continuer à développer leur mission de danse et d'activisme communautaire, Izzy et Candice ont transformé l'organisation en une association à but non lucratif à part entière.
"Nous sommes très reconnaissants à nos anciens sponsors fiscaux, Steps PDX et leur organisation à but non lucratif, Steps for Youth, d'avoir amplifié nos programmes et de nous avoir aidés à rester organisés pendant cette période. Aujourd'hui, grâce à notre statut d'association à but non lucratif, nous avons plus de possibilités de collecter des fonds, de demander des subventions et de mettre de l'argent entre les mains des artistes qui contribuent à façonner cette ville." - Candice Agahan, codirectrice
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Une fois que Momentum Dance Collaborative est devenu une association à but non lucratif, les dirigeants se sont tournés vers leurs sympathisants pour collecter des fonds. Ils ont essayé Eventbrite, PayPal et Give Lively, mais ont été démoralisés par les frais associés. Leur budget de fonctionnement étant limité, ils n'avaient tout simplement pas les moyens de s'offrir des plateformes onéreuses.
Depuis le début de la série d'ateliers en 2019, l'équipe de Momentum Dance Collaborative et ses partenaires studios ont perdu plus de 1 000 dollars en frais de plateforme et de traitement. Étant donné que l'équipe de direction transmet généreusement ses dons à Rose Haven, l'argent dépensé en logiciels a des implications majeures. 1 000 dollars, c'est ce qu'il en coûte pour fournir de la nourriture et des services à 10 sans-abri pendant deux mois.
Pour une organisation locale qui s'est engagée à verser un salaire équitable à ses instructeurs de danse, chaque dollar est important.
La solution 100% gratuite
Izzy a découvert Zeffy au début de sa recherche en ligne d'une nouvelle plateforme de collecte de fonds plus abordable. Elle a tout de suite été séduite par la promesse de gratuité de Zeffy. Mais elle avait quelques réserves quant à la viabilité à long terme de Zeffy, étant donné que la collecte de fonds était entièrement gratuite.
"Nous nous sommes interrogés sur la longévité de Zeffy. Comment une plateforme gratuite peut-elle se maintenir, et a-t-elle un risque plus élevé de se dissoudre ? Nous nous sommes également interrogés sur les intégrations et l'interface utilisateur". - Izzy Holmes, codirectrice
Après avoir pesé le pour et le contre, l'espoir d'Izzy que Zeffy tienne sa promesse de gratuité l'a finalement emporté sur son scepticisme. Elle a mis ses réserves de côté et a essayé Zeffy.
Résultats
Depuis qu'elle a adopté Zeffy, Momentum Dance Collaborative a collecté plus de 22 000 $ et économisé plus de 1 000 $ en frais. Izzy a été ravie de constater que Zeffy propose de nombreuses intégrations pour aider une association locale à se développer, ainsi qu'une interface simple et facile à utiliser. (De plus, Zeffy existe depuis près de dix ans - et avec les nouvelles mises à jour et les fonctionnalités qui continuent d'être ajoutées, nous ne sommes pas près d'aller nulle part !)
Momentum Dance Collaborative continue d'organiser ses ateliers de danse annuels au printemps. Grâce à Zeffy qui l'aide à collecter des fonds, l'association à but non lucratif a pu avoir un impact positif sur un plus grand nombre d'artistes marginalisés et construire une communauté encore plus forte et plus dynamique. Son partenariat avec Rose Haven est toujours d'actualité et, ces dernières années, l'association a trouvé de nouveaux moyens de collecter des fonds, notamment en organisant une bataille de synchronisation des lèvres au printemps !
"Zeffy a permis à notre petite association d'étendre nos dons à notre communauté, ce qui a eu un impact sur plus de danseurs et d'artistes marginalisés que jamais auparavant. Merci d'offrir ce que vous faites et de permettre aux organisations à but non lucratif de faire leur travail à un niveau encore plus élevé ! - Candice Agahan, codirectrice