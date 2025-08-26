Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

Mission de Momentum Dance Collaborative

Chaque printemps, il se passe quelque chose de passionnant à Portland, dans l'Oregon. Des danseurs de toute la région métropolitaine se réunissent pour participer à une série d'ateliers dynamiques et ouverts à tous. Mais ce qui distingue cet événement, c'est la mission qui l'anime : l'excellence de la danse combinée à l'activisme communautaire.

Momentum Dance Collaborative est l'organisation à l'origine de cet événement annuel. Il s'agit d'une série d'ateliers de mouvement qui comprend plus de 55 classes, 46 instructeurs et 16 lieux différents. Par son activisme communautaire, Momentum Dance Collaborative s'efforce d'élever les genres marginalisés au sein de la communauté de la danse.

"Même dans un secteur où le pourcentage de femmes et de personnes marginalisées est élevé, les rôles et les opportunités de leadership sont largement occupés par des hommes. - Candice Agahan, codirectrice

Mais travailler avec des instructeurs de danse diversifiés sur le plan du genre ne va pas assez loin pour l'équipe dirigeante de Momentum Dance Collaborative. Pour aller encore plus loin dans leur mission, ils font don de tous les bénéfices des ateliers à Rose Haven, un refuge extraordinaire au cœur de Portland, dont la mission est de fournir un espace sûr aux femmes et aux personnes non conformes au genre en situation de pauvreté et de sans-abrisme. Rose Haven s'efforce d'offrir un espace sûr aux femmes et aux personnes non conformistes en situation de pauvreté et de sans-abrisme.

Contexte

Dirigé par les danseuses Izzy Holmes et Candice Agahan, Momentum Dance Collaborative a commencé son travail en 2019. Mais l'organisation n'est devenue un organisme à but non lucratif officiel qu'en 2024. Pendant six ans, elle a fonctionné exclusivement avec l'aide de sponsors fiscaux.

Après six années de succès, Momentum Dance Collaborative a atteint la barre impressionnante des 10 000 dollars de collecte de fonds. C'était plus que Candice et Izzy n'avaient jamais espéré, et leurs sponsors ne pouvaient plus supporter la taille de la série d'ateliers. Parfaitement placées pour continuer à développer leur mission de danse et d'activisme communautaire, Izzy et Candice ont transformé l'organisation en une association à but non lucratif à part entière.

"Nous sommes très reconnaissants à nos anciens sponsors fiscaux, Steps PDX et leur organisation à but non lucratif, Steps for Youth, d'avoir amplifié nos programmes et de nous avoir aidés à rester organisés pendant cette période. Aujourd'hui, grâce à notre statut d'association à but non lucratif, nous avons plus de possibilités de collecter des fonds, de demander des subventions et de mettre de l'argent entre les mains des artistes qui contribuent à façonner cette ville." - Candice Agahan, codirectrice