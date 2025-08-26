Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

Lorsque Thomas, un jeune garçon atteint d'une infirmité motrice cérébrale, est monté pour la première fois sur un AmTryke, "il s'est illuminé et a décollé ! se souvient Zach White. Zach est directeur du marketing et des relations publiques chez Iron City Trykes, une organisation à but non lucratif qui aide les vétérans et les enfants comme Thomas à découvrir (ou redécouvrir) leur mobilité et leur indépendance.
Thomas est complètement dépendant d'un fauteuil roulant en raison de son état de santé. Mais les choses ont changé lorsque Iron City Trykes lui a offert son propre AmTryke (tricycle adapté). En fait, la première fois qu'il a utilisé son AmTryke, sa mère a dû lui rappeler de regarder devant lui pour qu'il puisse se diriger. "Mais je n'ai jamais vu mes jambes bouger ! a répondu Thomas. Animé d'un nouveau sentiment d'indépendance, tout ce que Thomas voulait faire, c'était regarder ses jambes.
Iron City Trykes est une section de l'association nationale à but non lucratif AMBCUS, dont la mission est d'inspirer l'indépendance et la mobilité grâce à des cycles thérapeutiques appelés AmTrykes. L'association se concentre principalement sur l'identification et la distribution d'AmTrykes aux familles d'enfants handicapés, mais elle distribue également des AmTrykes aux anciens combattants. Son objectif est de distribuer le plus grand nombre possible de vélos qui changent la vie de ceux qui en ont besoin.
"Il est difficile d'imaginer à quel point un simple tryke peut changer une vie, mais nous le constatons régulièrement." - Zach White, directeur du marketing et des relations publiques
Comment Iron City Trykes aide les enfants et les vétérans
Les AmTrykes sont un peu plus techniques - et plus chers - que les tricycles ordinaires.
Chaque tryke coûte environ 1 200 dollars, mais Iron City Trykes ne demande que 100 dollars par bénéficiaire et collecte des fonds pour couvrir le reste du coût.
En général, les enfants sont orientés vers l'association par leur kinésithérapeute. Iron City Trykes commande ensuite le tryke de taille appropriée à AMBCUS. "En moyenne, les AmTyrkes coûtent 1 200 dollars", explique Zach. "Des dizaines de pièces sont ajoutées pour personnaliser ces trykes en fonction des besoins spécifiques de l'individu. Et d'innombrables heures sont consacrées à l'assemblage des trykes".
Une fois que le tryke est prêt, le bénéficiaire se rend dans les locaux d'Iron City Tryke pour procéder aux ajustements nécessaires. Cette opération est réalisée par une équipe de bénévoles, dont des kinésithérapeutes. Enfin, le bénéficiaire peut faire un tour du pâté de maisons avec son AmTryke avant de le ramener chez lui.
Zach et son équipe se sentent privilégiés d'être les témoins de la joie pure qu'éprouvent tant de personnes lorsqu'elles conduisent leur AmTryke pour la première fois.
"En 2024, nous avons fourni 107 AmTryks, et nous sommes en passe de dépasser ce chiffre cette année" - Zach White, directeur du marketing et des relations publiques
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Iron City Tryke's a commencé à collecter des dons en utilisant Venmo et PayPal. Bien que ces plateformes aient permis de collecter des dons, PayPal s'accompagnait de frais de transaction importants. Compte tenu des coûts associés à la fourniture d'un AmTryke à un seul enfant, l'argent perdu sur les logiciels a eu de réelles implications pour Iron City Tryke et ses bénéficiaires.
"Nos AmTrykes coûtent en moyenne 1 200 dollars par tryke, et le montant que nous avons perdu en frais nous aurait permis de fournir au moins un tryke à un participant méritant". - Zach White, directeur du marketing et des relations publiques
En outre, PayPal et Venmo ne disposaient pas des outils nécessaires pour améliorer la collecte de fonds. Zach espérait trouver une plateforme offrant la possibilité de collecter des fonds de pair à pair. Il rêvait également d'un moyen de simplifier la communication avec ses donateurs et de s'assurer qu'aucun d'entre eux ne passe à travers les mailles du filet. Idéalement, il voulait une plateforme de collecte de fonds qui lui permette de créer une base de données complète de tous les donateurs d'Iron City Tryke et de leurs coordonnées.
La solution 100% gratuite
Zach a effectué une recherche en ligne pour trouver une plateforme de collecte de fonds gratuite pour les organisations à but non lucratif. Il n'a pas tardé à tomber sur Zeffy. Enthousiaste à l'idée d'apprendre comment Zeffy pourrait aider Iron City Trykes à collecter des fonds, il a contacté l'équipe de représentants des clients de Zeffy.
Maryse, membre de l'équipe Zeffy, s'est fait un plaisir de répondre aux questions de Zach. Elle lui a assuré qu'avec Zeffy, IronCity Trykes pouvait facilement lancer des campagnes de collecte de fonds de pair à pair et créer la base de données de donateurs dont ils avaient besoin pour affiner leur communication avec les donateurs. Elle l'a également rassuré sur le fait que Zeffy est, comme annoncé, 100 % gratuit.
"Maryse était très réactive", se souvient Zach. "Elle semblait avoir à cœur d'aider les organisations à but non lucratif à maximiser leurs dons.
Résultats
Au cours des quelques mois qui ont suivi le passage à Zeffy, Iron City Trykes a pu économiser suffisamment d'argent pour offrir un tryke supplémentaire à un enfant dans le besoin. Outre les 20 000 dollars qu'ils ont récoltés depuis, Zach a constaté que la communication avec leurs sympathisants était devenue beaucoup plus facile.
De plus, grâce à Zeffy, Iron City Trykes a pu intégrer la collecte de fonds de pair à pair dans son flux de travail habituel. Ce petit changement a changé la donne. "Après avoir commandé les trykes, nous envoyons désormais à la famille du destinataire un lien Zeffy personnalisé et lui demandons de le partager avec ses amis et sa famille afin de nous aider à collecter des fonds pour leur tryke", explique Zach. "Ce changement a été énorme pour nous. Aujourd'hui, la plupart des bénéficiaires dépassent largement les 100 dollars requis."
"Zeffy nous a permis de communiquer plus efficacement avec nos bénéficiaires et nos donateurs. - Zach White, directeur du marketing et des relations publiques