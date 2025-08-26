Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

Mission d'Iron City Trykes

Lorsque Thomas, un jeune garçon atteint d'une infirmité motrice cérébrale, est monté pour la première fois sur un AmTryke, "il s'est illuminé et a décollé ! se souvient Zach White. Zach est directeur du marketing et des relations publiques chez Iron City Trykes, une organisation à but non lucratif qui aide les vétérans et les enfants comme Thomas à découvrir (ou redécouvrir) leur mobilité et leur indépendance.

Thomas est complètement dépendant d'un fauteuil roulant en raison de son état de santé. Mais les choses ont changé lorsque Iron City Trykes lui a offert son propre AmTryke (tricycle adapté). En fait, la première fois qu'il a utilisé son AmTryke, sa mère a dû lui rappeler de regarder devant lui pour qu'il puisse se diriger. "Mais je n'ai jamais vu mes jambes bouger ! a répondu Thomas. Animé d'un nouveau sentiment d'indépendance, tout ce que Thomas voulait faire, c'était regarder ses jambes.

Iron City Trykes est une section de l'association nationale à but non lucratif AMBCUS, dont la mission est d'inspirer l'indépendance et la mobilité grâce à des cycles thérapeutiques appelés AmTrykes. L'association se concentre principalement sur l'identification et la distribution d'AmTrykes aux familles d'enfants handicapés, mais elle distribue également des AmTrykes aux anciens combattants. Son objectif est de distribuer le plus grand nombre possible de vélos qui changent la vie de ceux qui en ont besoin.

"Il est difficile d'imaginer à quel point un simple tryke peut changer une vie, mais nous le constatons régulièrement." - Zach White, directeur du marketing et des relations publiques

Comment Iron City Trykes aide les enfants et les vétérans

Les AmTrykes sont un peu plus techniques - et plus chers - que les tricycles ordinaires.

Chaque tryke coûte environ 1 200 dollars, mais Iron City Trykes ne demande que 100 dollars par bénéficiaire et collecte des fonds pour couvrir le reste du coût.

En général, les enfants sont orientés vers l'association par leur kinésithérapeute. Iron City Trykes commande ensuite le tryke de taille appropriée à AMBCUS. "En moyenne, les AmTyrkes coûtent 1 200 dollars", explique Zach. "Des dizaines de pièces sont ajoutées pour personnaliser ces trykes en fonction des besoins spécifiques de l'individu. Et d'innombrables heures sont consacrées à l'assemblage des trykes".

Une fois que le tryke est prêt, le bénéficiaire se rend dans les locaux d'Iron City Tryke pour procéder aux ajustements nécessaires. Cette opération est réalisée par une équipe de bénévoles, dont des kinésithérapeutes. Enfin, le bénéficiaire peut faire un tour du pâté de maisons avec son AmTryke avant de le ramener chez lui.

Zach et son équipe se sentent privilégiés d'être les témoins de la joie pure qu'éprouvent tant de personnes lorsqu'elles conduisent leur AmTryke pour la première fois.

"En 2024, nous avons fourni 107 AmTryks, et nous sommes en passe de dépasser ce chiffre cette année" - Zach White, directeur du marketing et des relations publiques