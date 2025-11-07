Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

Village Reach s'appuie sur une philosophie simple mais importante : les personnes les mieux placées pour résoudre les problèmes d'une communauté sont les membres de cette communauté. L'équipe de Village Reach rassemble des fonds, de l'expertise et des bénévoles volontaires des États-Unis pour soutenir des projets novateurs conçus et dirigés par des personnes qui vivent dans les communautés cibles.
"Notre mission : Village Reach est une organisation mondiale à but non lucratif qui permet à des personnes ayant des rêves audacieux d'apporter des changements significatifs dans leurs communautés. Nous fournissons des ressources, des encouragements et un soutien aux projets, en mobilisant notre équipe et nos donateurs pour faire de ces visions une réalité. Ensemble, nous permettons aux rêveurs de transformer leurs villages et de laisser un impact durable". - Alyssa Roman, responsable de la communication de la mission chez Village Reach
Contexte
Lorsqu'un homme nommé Vuthy a accueilli deux Américains dans son village au Viêt Nam pour les aider à organiser un tournoi de football, il ne se doutait pas qu'il les mettait sur une voie qui allait durer des années. Katlyn van Wingerden et Chase Collins ont aidé Vuthy à orienter le tournoi de football vers la lutte contre la toxicomanie dans le village, et ils ont été ravis d'avoir l'occasion de le faire.
Katlyn et Chase l'ont tellement aimé qu'ils ont commencé à chercher des moyens plus cohérents de soutenir des projets comme celui de Vuthy. Des années après le tournoi de football, Katlyn et Chase ont décidé de consacrer plus de temps et d'efforts à aider des visionnaires comme Vuthy sur leur terrain en fondant une organisation à but non lucratif, et ce fut le début de Village Reach.
"Ils ont été frappés par l'impact de la concrétisation d'un rêve et se sont sentis poussés à participer à ce processus", explique Alyssa.
Lors de leur prochaine sortie du pays, un voyage au Costa Rica, Katlyn et Chase ont finalisé leur vision : "fonder une organisation pour aider les communautés dans le monde entier, en mettant l'accent sur l'autonomisation des dirigeants locaux", explique Alyssa.
Le duo reçoit des candidatures et des propositions de dirigeants du monde entier, qu'il appelle des "rêveurs", et constitue ensuite une équipe pour partager des fonds, de l'expertise et des heures de travail avec ces "rêveurs".
"Nos projets vont de l'organisation d'événements sportifs à la construction de cliniques et de salles de classe, en passant par le parrainage de retraites pour les jeunes, le parrainage d'initiatives agricoles, l'installation de systèmes de filtration de l'eau et bien d'autres choses encore", explique Alyssa.
Depuis la création officielle de Village Reach en 2021, l'équipe a mis en place des dizaines de programmes de vie dans le monde entier, et elle est toujours à la recherche du prochain rêveur à soutenir.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Katlyn et Chase avaient leur propre vision : une organisation à but non lucratif avec le moins de frais généraux possible. Grâce à des bailleurs de fonds privés, leurs frais administratifs sont couverts. Cela signifie que chaque dollar collecté par Village Reach est directement affecté au projet d'un rêveur.
"À Village Reach, nous suivons un modèle à 100 % : chaque dollar provenant des donateurs publics est directement affecté à la mission", explique Alyssa.
Avec cet engagement, l'équipe savait qu'elle ne pouvait pas gaspiller de l'argent en frais. Village Reach a commencé sa collecte de fonds avec Donorbox et a rapidement constaté des retours. Mais pour chaque don collecté par Village Reach, Donorbox prélevait une commission.
"La gestion financière est l'une de nos valeurs fondamentales, et les frais de plateforme étaient donc une réelle préoccupation avec Donorbox, où nous perdions 2,95 % sur les dons généraux et 3,95 % sur les événements, le peer-to-peer et les adhésions", explique Alyssa. "Cela ne correspondait pas à notre engagement en matière de transparence.
Ils ont perdu plus de 1 500 dollars sur plus de 52 600 dollars de dons, et cet argent aurait pu soutenir l'impact à long terme de plusieurs projets de Dreamers.
- Vuthy est toujours en train de mettre en place des programmes attrayants pour les jeunes de son village. Son centre aurait pu utiliser les 1 500 dollars pour acheter plusieurs ordinateurs portables et instruments, permettant ainsi aux adolescents à risque d'acquérir des connaissances numériques et musicales.
- Village Reach soutient un marché en Inde, et 1 500 dollars leur auraient permis de louer une cuisine commerciale entière et de lancer une nouvelle activité, "soutenant ainsi la croissance économique et l'esprit d'entreprise au niveau local", explique Alyssa.
- En Colombie, ces mêmes 1500 dollars auraient pu couvrir une année de thérapie de groupe hebdomadaire pour 13 adolescents ayant subi des traumatismes, les aidant à les traiter, à guérir et à aller de l'avant.
The Village Reach team didn’t feel comfortable with fees slowing down those potentially community-changing projects, so they started looking for a fundraising platform to replace Donorbox.
La solution 100% gratuite
Un jour, Chase est tombé sur Zeffy en parcourant les médias sociaux. La plateforme de collecte de fonds à tarif zéro de Zeffy correspondait aux principes fondamentaux et aux besoins budgétaires de Village Reach, et Chase a donc fait part de sa découverte au conseil d'administration.
L'équipe dirigeante a immédiatement été prête à essayer quelque chose de nouveau.
"J'ai été très attirée par le modèle de gratuité. Il correspondait à nos valeurs", explique M. Chase. "J'ai également apprécié les fonctionnalités de la campagne ; la possibilité d'ajouter des images et de raconter des histoires nous a permis de nous rapprocher de notre communauté.
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.
Résultats
Village Reach a trouvé en Zeffy le partenaire idéal pour la collecte de fonds.
"Le passage à Zeffy a changé la donne", déclare Alyssa. "Il n'y a pas de frais de plateforme ou de transaction, ce qui signifie que nous n'avons plus à sacrifier l'argent des donateurs au profit des coûts de traitement.
L'équipe se sent plus à l'aise dans sa collecte de fonds, sachant qu'elle gère les dons plus efficacement et qu'elle apporte plus de soutien directement aux rêveurs. Mais ils ne se contentent pas d'utiliser Zeffy pour collecter des fonds sans frais.
"De plus, Zeffy offre des fonctionnalités robustes qui sont non seulement entièrement gratuites, mais aussi incroyablement utiles", explique Alyssa.
Village Reach est ravi d'avoir accès à des outils de collecte de fonds peer-to-peer et à des outils de gestion et de communication avec les donateurs. Alyssa explique qu'ils sont également impatients d'utiliser "des outils prêts pour l'avenir comme les adhésions, les ventes aux enchères, les tombolas, la billetterie pour les événements et même le commerce électronique", puisqu'ils sont "tous gratuits, tous intégrés".
"Avec Zeffy, nous ne faisons pas qu'économiser de l'argent, nous sommes mieux équipés pour servir notre mission et nos donateurs", dit-elle.
Lorsque l'équipe de Village Reach a décidé d'organiser son premier événement avec billetterie, elle savait exactement vers qui se tourner pour obtenir un soutien logistique : Zeffy. Grâce à la billetterie intégrée de Zeffy, l'équipe n'a pas eu besoin de payer un nouvel abonnement ou de naviguer dans un matériel encombrant.
"Nous vendons des billets par l'intermédiaire de Zeffy et la plateforme nous a permis de tout gérer très facilement - de la génération de billets électroniques et de reçus de dons à la synchronisation des participants avec notre système de gestion de la relation client", explique Alyssay. "Les invités peuvent même ajouter un don au moment du paiement, et nous avons déjà atteint 18 % de notre objectif, le tout sans frais."
Village Reach et Zeffy s'accordent pour collecter des fonds de manière responsable et pour maintenir leurs processus à la pointe de l'innovation.
"Cela peut paraître simple, mais j'apprécie vraiment la modernité de Zeffy", déclare Katlyn Van Windergard, cofondatrice de l'entreprise. "Il est clair qu'ils se tiennent au courant de la technologie et des tendances, ce qui me donne l'assurance qu'ils sont à la pointe du progrès en matière d'interface, de convivialité et de nouvelles fonctionnalités.