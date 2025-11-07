Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

Mission de Village Reach

Village Reach s'appuie sur une philosophie simple mais importante : les personnes les mieux placées pour résoudre les problèmes d'une communauté sont les membres de cette communauté. L'équipe de Village Reach rassemble des fonds, de l'expertise et des bénévoles volontaires des États-Unis pour soutenir des projets novateurs conçus et dirigés par des personnes qui vivent dans les communautés cibles.

"Notre mission : Village Reach est une organisation mondiale à but non lucratif qui permet à des personnes ayant des rêves audacieux d'apporter des changements significatifs dans leurs communautés. Nous fournissons des ressources, des encouragements et un soutien aux projets, en mobilisant notre équipe et nos donateurs pour faire de ces visions une réalité. Ensemble, nous permettons aux rêveurs de transformer leurs villages et de laisser un impact durable". - Alyssa Roman, responsable de la communication de la mission chez Village Reach

Contexte

Lorsqu'un homme nommé Vuthy a accueilli deux Américains dans son village au Viêt Nam pour les aider à organiser un tournoi de football, il ne se doutait pas qu'il les mettait sur une voie qui allait durer des années. Katlyn van Wingerden et Chase Collins ont aidé Vuthy à orienter le tournoi de football vers la lutte contre la toxicomanie dans le village, et ils ont été ravis d'avoir l'occasion de le faire.

Katlyn et Chase l'ont tellement aimé qu'ils ont commencé à chercher des moyens plus cohérents de soutenir des projets comme celui de Vuthy. Des années après le tournoi de football, Katlyn et Chase ont décidé de consacrer plus de temps et d'efforts à aider des visionnaires comme Vuthy sur leur terrain en fondant une organisation à but non lucratif, et ce fut le début de Village Reach.

"Ils ont été frappés par l'impact de la concrétisation d'un rêve et se sont sentis poussés à participer à ce processus", explique Alyssa.

Lors de leur prochaine sortie du pays, un voyage au Costa Rica, Katlyn et Chase ont finalisé leur vision : "fonder une organisation pour aider les communautés dans le monde entier, en mettant l'accent sur l'autonomisation des dirigeants locaux", explique Alyssa.

Le duo reçoit des candidatures et des propositions de dirigeants du monde entier, qu'il appelle des "rêveurs", et constitue ensuite une équipe pour partager des fonds, de l'expertise et des heures de travail avec ces "rêveurs".

"Nos projets vont de l'organisation d'événements sportifs à la construction de cliniques et de salles de classe, en passant par le parrainage de retraites pour les jeunes, le parrainage d'initiatives agricoles, l'installation de systèmes de filtration de l'eau et bien d'autres choses encore", explique Alyssa.

Depuis la création officielle de Village Reach en 2021, l'équipe a mis en place des dizaines de programmes de vie dans le monde entier, et elle est toujours à la recherche du prochain rêveur à soutenir.