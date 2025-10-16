Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

Waggytail Rescue ne fait pas les choses de manière conventionnelle. Sa mission est simple : donner une seconde chance aux petits chiens et aux chats, en particulier à ceux que personne ne veut prendre.
Des transports d'urgence aux sauvetages de dernière minute sur la liste d'euthanasie, ils se battent pour les chiens qui n'ont plus d'autre choix. Pas de bureau. Pas de personnel. Juste quelques bénévoles et beaucoup de cœur.
Contexte
Waggytail est né il y a 21 ans lorsque sa fondatrice, Holly DeRito, est entrée dans un refuge et a vu une rangée de chenils destinés à l'euthanasie.
"J'ai décidé de créer mon propre refuge pour prendre les chiens dont personne ne voulait. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi avec sept chiens.
Depuis, l'organisation a placé des milliers de chiens et de chats dans des foyers aimants. En tant que partenaire de New Hope avec les centres de soins animaliers de New York, Waggytail est joignable rapidement lorsque les refuges sont débordés, ce qui est souvent le cas.
Ils ne travaillent pas seulement avec les refuges de New York. Ils coordonnent également les arrivées par avion depuis la côte ouest et les transports depuis le sud, accueillent les chiens qui arrivent dans les jardins communautaires et les confient à des familles d'accueil en un rien de temps.
🎥 Regardez leur histoire :
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Trop d'outils. Trop peu de temps. Trop de frais perdus.
Avant de passer à Zeffy, le processus de donation de Waggytail était un véritable fouillis. Les dons arrivaient par de multiples canaux. Les dépôts pour la stérilisation étaient suivis manuellement. Les tickets de tombola, les produits dérivés, les RSVP pour les événements - tout était géré séparément.
"C'était chaotique. Il était difficile de savoir d'où venait l'argent - ou où il allait" - Whitney, équipe des opérations
Et le pire ? Les frais de plateforme. Même 3 % ici ou là, c'est de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre.
"Chaque dollar compte. Nous sauvons autant d'animaux que nous pouvons nous le permettre. C'est le calcul."
- Holly DeRito, fondatrice
La solution 100% gratuite
Une plateforme, zéro fae.
Zeffy est devenu le centre de contrôle de la collecte de fonds de Waggytail - pas de frais, pas de coûts cachés, pas d'heures perdues.
"C'est notre plateforme tout-en-un. Les dons pour l'adoption, la billetterie pour les événements, les collectes de fonds pour la santé, les billets de tombola, les produits dérivés - tout cela se trouve maintenant dans Zeffy."
- Whitney
Tout étant regroupé, l'équipe a enfin pu se concentrer sur l'essentiel : les animaux.
Waggytail utilise maintenant Zeffy pour :
- Dons pour l'adoption et dépôts remboursables pour la stérilisation
- Campagnes de collecte de fonds dans le domaine médical
- Vente de billets de tombola
- Billetterie pour les événements
- Marchandises de marque
- Suivi et communication avec les donateurs
- Génération automatique de reçus fiscaux
Résultats
Depuis qu'elle a opté pour Zeffy, Waggytail a économisé plus de 3 300 dollars en frais de traitement. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est un impact.
Voici ce que ces économies ont permis de réaliser :
- Contrôle vétérinaire et transport de 15 chiens à risque
- Soins spécialisés et diagnostics pour deux sauvetages médicalement complexes
- Pas de temps perdu à expliquer les frais de la plateforme aux donateurs
"Il y a en fait une vie à la fin de tout le travail que nous faisons. Chaque dollar économisé devient une seconde chance pour un chien qui n'en avait aucune."
- Anaïs Elkins, vice-présidente
🐶 Soutenir Waggytail Rescue
Waggytail est financé à 100 % par les donateurs. Cela signifie que chaque don est important - et avec Zeffy, chaque centime va directement aux animaux.