Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

Mission de Waggytail Rescue

Waggytail Rescue ne fait pas les choses de manière conventionnelle. Sa mission est simple : donner une seconde chance aux petits chiens et aux chats, en particulier à ceux que personne ne veut prendre.

Des transports d'urgence aux sauvetages de dernière minute sur la liste d'euthanasie, ils se battent pour les chiens qui n'ont plus d'autre choix. Pas de bureau. Pas de personnel. Juste quelques bénévoles et beaucoup de cœur.

Contexte

Waggytail est né il y a 21 ans lorsque sa fondatrice, Holly DeRito, est entrée dans un refuge et a vu une rangée de chenils destinés à l'euthanasie.

"J'ai décidé de créer mon propre refuge pour prendre les chiens dont personne ne voulait. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi avec sept chiens.

Depuis, l'organisation a placé des milliers de chiens et de chats dans des foyers aimants. En tant que partenaire de New Hope avec les centres de soins animaliers de New York, Waggytail est joignable rapidement lorsque les refuges sont débordés, ce qui est souvent le cas.

Ils ne travaillent pas seulement avec les refuges de New York. Ils coordonnent également les arrivées par avion depuis la côte ouest et les transports depuis le sud, accueillent les chiens qui arrivent dans les jardins communautaires et les confient à des familles d'accueil en un rien de temps.

🎥 Regardez leur histoire :