Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Toutes les autres histoires
16 octobre 2025
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

Montant collecté
$66,102
Montant épargné
$3,305
Rédigé par
Camille Duboz
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission de Waggytail Rescue

Waggytail Rescue ne fait pas les choses de manière conventionnelle. Sa mission est simple : donner une seconde chance aux petits chiens et aux chats, en particulier à ceux que personne ne veut prendre.

Des transports d'urgence aux sauvetages de dernière minute sur la liste d'euthanasie, ils se battent pour les chiens qui n'ont plus d'autre choix. Pas de bureau. Pas de personnel. Juste quelques bénévoles et beaucoup de cœur.

Contexte

Waggytail est né il y a 21 ans lorsque sa fondatrice, Holly DeRito, est entrée dans un refuge et a vu une rangée de chenils destinés à l'euthanasie.

"J'ai décidé de créer mon propre refuge pour prendre les chiens dont personne ne voulait. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi avec sept chiens.

Depuis, l'organisation a placé des milliers de chiens et de chats dans des foyers aimants. En tant que partenaire de New Hope avec les centres de soins animaliers de New York, Waggytail est joignable rapidement lorsque les refuges sont débordés, ce qui est souvent le cas.

Ils ne travaillent pas seulement avec les refuges de New York. Ils coordonnent également les arrivées par avion depuis la côte ouest et les transports depuis le sud, accueillent les chiens qui arrivent dans les jardins communautaires et les confient à des familles d'accueil en un rien de temps.

🎥 Regardez leur histoire :

$3,305
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Trop d'outils. Trop peu de temps. Trop de frais perdus.

Avant de passer à Zeffy, le processus de donation de Waggytail était un véritable fouillis. Les dons arrivaient par de multiples canaux. Les dépôts pour la stérilisation étaient suivis manuellement. Les tickets de tombola, les produits dérivés, les RSVP pour les événements - tout était géré séparément.

"C'était chaotique. Il était difficile de savoir d'où venait l'argent - ou où il allait" - Whitney, équipe des opérations

Et le pire ? Les frais de plateforme. Même 3 % ici ou là, c'est de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre.

"Chaque dollar compte. Nous sauvons autant d'animaux que nous pouvons nous le permettre. C'est le calcul."
- Holly DeRito, fondatrice

La solution 100% gratuite

Une plateforme, zéro fae. 

Zeffy est devenu le centre de contrôle de la collecte de fonds de Waggytail - pas de frais, pas de coûts cachés, pas d'heures perdues.

"C'est notre plateforme tout-en-un. Les dons pour l'adoption, la billetterie pour les événements, les collectes de fonds pour la santé, les billets de tombola, les produits dérivés - tout cela se trouve maintenant dans Zeffy."
- Whitney

Tout étant regroupé, l'équipe a enfin pu se concentrer sur l'essentiel : les animaux.

Waggytail utilise maintenant Zeffy pour : 

  • Dons pour l'adoption et dépôts remboursables pour la stérilisation
  • Campagnes de collecte de fonds dans le domaine médical
  • Vente de billets de tombola
  • Billetterie pour les événements
  • Marchandises de marque
  • Suivi et communication avec les donateurs
  • Génération automatique de reçus fiscaux

Caractéristiques utilisées

Dons

Facilitez les dons grâce à des formulaires personnalisables.

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

Commencer

Campagnes pair-à-pair

Aidez votre communauté à collecter des fonds pour vous.

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

Commencer

Billetterie

Vendez et gérez les billets pour vos événements.

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

Commencer

eCommerce

Ouvrez une boutique en ligne pour votre association.

Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.

Commencer

Tombolas et loteries

Organisez une tombola lors de votre prochain événement.

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

Commencer

Encans

Rassemblez et surveillez les offres pour vos articles, sans frais.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

Commencer

Adhésions

Transformez vos sympathisants en membres

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

Commencer

Gestion des donateurs

Gérez et engagez vos donateurs.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.

Commencer

Résultats

Depuis qu'elle a opté pour Zeffy, Waggytail a économisé plus de 3 300 dollars en frais de traitement. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est un impact.

Voici ce que ces économies ont permis de réaliser :

  • Contrôle vétérinaire et transport de 15 chiens à risque
  • Soins spécialisés et diagnostics pour deux sauvetages médicalement complexes
  • Pas de temps perdu à expliquer les frais de la plateforme aux donateurs
"Il y a en fait une vie à la fin de tout le travail que nous faisons. Chaque dollar économisé devient une seconde chance pour un chien qui n'en avait aucune."
- Anaïs Elkins, vice-présidente

Vous perdez encore de l'argent à cause des frais ?

Ce n'est pas le cas de Waggytail. Ils se sont débarrassés de leurs anciens outils, ont simplifié leurs opérations et ont transformé 2,5K $ d'économies en résultats concrets.

Zeffy est 100% gratuit. Pas de frais de traitement, pas d'abonnement, pas de petits caractères. Juste plus d'argent pour votre mission. Découvrez les outils de Zeffy →

🐶 Soutenir Waggytail Rescue

Waggytail est financé à 100 % par les donateurs. Cela signifie que chaque don est important - et avec Zeffy, chaque centime va directement aux animaux.

Faire un don pour soutenir Waggytail Rescue

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
Saviez-vous que
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.