Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

Mission du Twin Steeples Creative Arts Center

Le Twin Steeples Creative Arts Center (TSCAC) est une association à but non lucratif basée à Ponchatoula, en Louisiane. Pour une ville d'un peu plus de 7 500 habitants, il s'agit d'une présence significative. Le centre incube des artistes et approfondit les liens avec la communauté par le biais d'événements, de clubs et de parrainages d'artistes.

Le TSCAC est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de fournir un espace accueillant et inclusif aux artistes de toutes sortes, y compris les peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, danseurs, écrivains, poètes, cinéastes, designers et créateurs de toutes disciplines, afin qu'ils puissent se produire, exposer et partager leurs œuvres novatrices et inspirantes. Notre mission est d'encourager l'expression artistique, de relier les communautés et de célébrer la créativité sous toutes ses formes.

Contexte

Le Sud est parsemé de vieilles églises dont les fidèles ont déménagé dans des bâtiments plus grands ou plus récents. À Ponchatoula, le philanthrope Harry Gabriel avait des vues sur une ancienne église luthérienne qui avait déjà été transformée en résidence privée. C'était en 2020, et Harry a passé une bonne partie de la pandémie à rêver de transformer l'église en un centre d'art créatif pour sa ville natale bien-aimée. Mais sa famille l'a encouragé à rêver encore plus grand.

Derrière l'église luthérienne, construite en 1901, se trouvait une église presbytérienne construite en 1893. Après s'être concerté avec la congrégation presbytérienne, qui avait déménagé dans un bâtiment plus moderne situé à proximité, Harry a acheté les deux bâtiments. Il les a ensuite fait déménager.

Pendant plus de 100 ans, les bâtiments ont été construits dos à dos, éloignant les fidèles l'un de l'autre. Mais cette situation ne correspondait pas à la vision d'Harry, qui souhaitait un espace communautaire inclusif et génératif, et il a donc orchestré le levage et le retournement de chaque bâtiment.

Aujourd'hui, les clochers antiques se font face sur une place aménagée pour les vernissages et les rassemblements communautaires. Les larges portes doubles s'ouvrent l'une vers l'autre, accueillant des artistes de toutes sortes et un public enthousiaste pour des expositions et des installations locales. Avec la réorientation des bâtiments, le Twin Steeples Creative Arts Center est devenu un tout nouveau centre communautaire, tout en préservant l'histoire de la ville. C'est la promesse que les villes peuvent grandir, changer et aller de l'avant sans perdre la trace de leurs racines.

Aujourd'hui, le Twin Steeples Creative Arts Center accueille toutes sortes de rencontres pour les artistes et les habitants de Ponchatoula curieux d'art. Un soir, une équipe d'artistes de la fibre s'installe pour discuter et tricoter, crocheter ou tisser. Un autre, des artistes visuels présentent leurs dernières œuvres pour une soirée de critique sous forme d'atelier. Il y a des événements et des rencontres pour les danseurs de swing, les yogis et les enfants qui commencent leur voyage artistique.

Ensemble, ces groupes construisent exactement le type d'espace dont Harry rêvait pendant les jours sombres de COVID-19 et jettent les bases d'un avenir plus beau et plus inclusif pour les prochaines générations de Ponchatoula. Ces personnes ont toujours été ses voisins et ses amis. Ils avaient juste besoin d'un espace pour s'épanouir. L'héritage d'Harry leur donne l'espace dont ils avaient besoin pour se réunir et grandir en tant qu'artistes et en tant que personnes.