1er juillet 2025
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

Rédigé par
Shelbi Polk
Mission du Twin Steeples Creative Arts Center

Le Twin Steeples Creative Arts Center (TSCAC) est une association à but non lucratif basée à Ponchatoula, en Louisiane. Pour une ville d'un peu plus de 7 500 habitants, il s'agit d'une présence significative. Le centre incube des artistes et approfondit les liens avec la communauté par le biais d'événements, de clubs et de parrainages d'artistes.

Le TSCAC est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de fournir un espace accueillant et inclusif aux artistes de toutes sortes, y compris les peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, danseurs, écrivains, poètes, cinéastes, designers et créateurs de toutes disciplines, afin qu'ils puissent se produire, exposer et partager leurs œuvres novatrices et inspirantes. Notre mission est d'encourager l'expression artistique, de relier les communautés et de célébrer la créativité sous toutes ses formes.

Contexte

Le Sud est parsemé de vieilles églises dont les fidèles ont déménagé dans des bâtiments plus grands ou plus récents. À Ponchatoula, le philanthrope Harry Gabriel avait des vues sur une ancienne église luthérienne qui avait déjà été transformée en résidence privée. C'était en 2020, et Harry a passé une bonne partie de la pandémie à rêver de transformer l'église en un centre d'art créatif pour sa ville natale bien-aimée. Mais sa famille l'a encouragé à rêver encore plus grand. 

Derrière l'église luthérienne, construite en 1901, se trouvait une église presbytérienne construite en 1893. Après s'être concerté avec la congrégation presbytérienne, qui avait déménagé dans un bâtiment plus moderne situé à proximité, Harry a acheté les deux bâtiments. Il les a ensuite fait déménager.  

Pendant plus de 100 ans, les bâtiments ont été construits dos à dos, éloignant les fidèles l'un de l'autre. Mais cette situation ne correspondait pas à la vision d'Harry, qui souhaitait un espace communautaire inclusif et génératif, et il a donc orchestré le levage et le retournement de chaque bâtiment. 

Aujourd'hui, les clochers antiques se font face sur une place aménagée pour les vernissages et les rassemblements communautaires. Les larges portes doubles s'ouvrent l'une vers l'autre, accueillant des artistes de toutes sortes et un public enthousiaste pour des expositions et des installations locales. Avec la réorientation des bâtiments, le Twin Steeples Creative Arts Center est devenu un tout nouveau centre communautaire, tout en préservant l'histoire de la ville. C'est la promesse que les villes peuvent grandir, changer et aller de l'avant sans perdre la trace de leurs racines. 

Aujourd'hui, le Twin Steeples Creative Arts Center accueille toutes sortes de rencontres pour les artistes et les habitants de Ponchatoula curieux d'art. Un soir, une équipe d'artistes de la fibre s'installe pour discuter et tricoter, crocheter ou tisser. Un autre, des artistes visuels présentent leurs dernières œuvres pour une soirée de critique sous forme d'atelier. Il y a des événements et des rencontres pour les danseurs de swing, les yogis et les enfants qui commencent leur voyage artistique. 

Ensemble, ces groupes construisent exactement le type d'espace dont Harry rêvait pendant les jours sombres de COVID-19 et jettent les bases d'un avenir plus beau et plus inclusif pour les prochaines générations de Ponchatoula. Ces personnes ont toujours été ses voisins et ses amis. Ils avaient juste besoin d'un espace pour s'épanouir. L'héritage d'Harry leur donne l'espace dont ils avaient besoin pour se réunir et grandir en tant qu'artistes et en tant que personnes.

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

L'équipe du Twin Steeples Creative Arts Center s'efforce de réduire les obstacles à l'accès à l'art. Cela signifie que le plus grand nombre possible d'événements sont gratuits ou largement subventionnés. 

Ils ont essayé d'utiliser Bloomerang pour gérer les dons et suivre les contributeurs, mais la directrice exécutive, Leyla Hekmatdoost, affirme que le logiciel était tout simplement trop lourd pour leur petite équipe. 

"Nous payions des frais exorbitants pour des logiciels compliqués qui comportaient plus de fonctions que nous n'en avions besoin", explique Leyla. 

Les plans de Bloomerang commencent à 125 $ par mois et augmentent en fonction des fonctions dont l'organisation a besoin. Chaque collecte de fonds ou événement est considéré comme une fonctionnalité supplémentaire, de sorte que Leyla devait constamment augmenter les services de base. 

La gestion de cet abonnement onéreux peut également s'avérer difficile, comme Leyla et son équipe l'ont constaté par eux-mêmes. Le site était complexe et difficile à personnaliser, et il était impossible de contacter le service clientèle lorsque Leyla avait besoin d'aide pour un réglage compliqué ou une fonctionnalité manquante. 

Bloomerang a coûté à Leyla et au TSCAC à la fois du temps et de l'argent, si bien que Leyla n'a pas tardé à envisager d'autres options. 

"Le TSCAC est une petite organisation à but non lucratif, située dans une petite ville de Louisiane, et chaque dollar sert donc à nous permettre de rester ouverts et d'offrir de nombreux événements communautaires gratuits", explique-t-elle. "Lorsqu'une partie de chaque don généreux est reversée à une autre entreprise, nous le ressentons.

La solution 100% gratuite

Le réseau d'associations de Leyla est vaste et il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver d'autres options. En fait, elle siège au conseil d'administration d'une autre association de Louisiane, Queer Northshore, qui a fait appel à Zeffy pour la collecte de fonds à frais zéro. 

Le directeur exécutif de Queer Northshore a expliqué à Leyla qu'il utilisait Zeffy "en raison de la clarté de l'interface, de la facilité d'utilisation et de la rentabilité pour [son] organisation à but non lucratif". Cela a suffi à Leyla. Elle était prête à abandonner Bloomerang, qui était, selon elle, "cher et encombrant", et à essayer quelque chose de nouveau.

Zeffy lui a fourni exactement le système de don gratuit et agile qu'elle recherchait. Si vous avez rencontré les mêmes frustrations avec Bloomerang, consultez notre page de comparaison complète ici.

Résultats

Avec Zeffy, Leyla et le Twin Steeples Creative Arts Center sont exempts de toute cotisation mensuelle. Les collectes de fonds et les pages de dons ne sont pas des compléments. Ils sont au cœur du service à tarif zéro offert par Zeffy. Sans les frais mensuels de Bloomerang, le TSCAC dispose de centaines d'euros supplémentaires à dépenser chaque mois pour les artistes et l'engagement de la communauté. 

Mais Leyla aime Zeffy à la fois pour "le fait que nous gardons 100 % de nos dons et pour le logiciel lui-même". Le TSCAC utilise régulièrement la fonction de billetterie à tarif zéro de Zeffy, en plus des formulaires de dons constants, et Leyla est soulagée par la facilité avec laquelle tout fonctionne sur Zeffy. 

"Avec le logiciel précédent, j'avais besoin d'une application supplémentaire pour créer des événements ou des collectes de fonds", explique-t-elle. "J'apprécie le fait qu'avec Zeffy, je peux tout avoir en un seul endroit. Je collecte les dons, les cotisations des membres et les ventes de billets pour les événements spéciaux en un seul endroit !

Dans l'ensemble, la collecte de fonds à frais zéro, les fonctions de campagne intégrées, la facilité d'utilisation et le support client robuste de Zeffy en ont fait une victoire dans le livre de Leyla. Aujourd'hui, Leyla a plus de temps pour collecter des fonds, ce qui signifie que le TSCAC a plus de marge pour soutenir plus d'artistes et amener de nouvelles personnes dans la communauté. 

"Zeffy a facilité tous mes efforts de collecte de fonds et nous a aidés à récolter plus d'argent que n'importe quelle autre méthode utilisée auparavant ! déclare Leyla.
