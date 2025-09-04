La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

La GB Sports Academy est une association à but non lucratif dont l'objectif est de permettre aux enfants de participer à des clubs sportifs, quelle que soit la situation financière de leur famille. Les clubs sportifs sont des espaces vitaux qui permettent aux étudiants de grandir et de se développer, à la fois en tant qu'athlètes et en tant que jeunes adultes, mais ils représentent une entreprise coûteuse pour de nombreuses familles. Alan et Kihoko Glasband souhaitent alléger ce fardeau pour le plus grand nombre de familles possible en vendant des balles de baseball et en collectant directement des fonds pour couvrir les frais d'inscription des équipes.
"Nous créons une communauté de soutien pour les étudiants-athlètes ambitieux, leurs familles et leurs entraîneurs, afin qu'ils poursuivent ensemble leurs rêves". - GB Sports Academy
Contexte
Alan et Kihoko dirigeaient auparavant une organisation de baseball pour les jeunes à Los Angeles. Ils géraient six équipes d'élèves âgés de 6 à 13 ans, et ils aimaient avoir la chance d'aider ces jeunes garçons à grandir.
Mais ils ont dû faire face à plusieurs tensions en cours de route. Les élèves étaient des athlètes passionnés et enthousiastes, profondément attachés à leur équipe, et leurs parents attendaient de la qualité. Ils voulaient voir des élèves souriants dans des uniformes propres et neufs, frappant des balles de baseball brillantes sur des terrains attrayants et bien entretenus. Bien entendu, les parents s'attendaient à voir des entraîneurs engagés, possédant une grande expérience dans le sport qu'ils avaient choisi et une capacité avérée à bien enseigner.
Les familles espéraient également pouvoir bénéficier de tous ces avantages sans avoir à payer des frais trop élevés.
Alan et Kihoko ont fait de nombreux arrangements au fil des ans lorsque les familles de leur équipe ne parvenaient pas à payer les frais mensuels, mais ils ont fini par voir que cela se produisait trop souvent.
"Beaucoup d'enfants n'avaient pas les moyens d'acheter du matériel, de payer des entraîneurs et de participer à des tournois", explique Alan. "Nous avons créé une association à but non lucratif pour les aider, ainsi que d'autres, à atteindre leurs objectifs et à rester en bonne santé en pratiquant les activités de leur choix."
Et cette disparité ne s'arrête pas aux frais eux-mêmes. Les athlètes dont les parents pouvaient facilement payer les frais d'inscription avaient plus d'occasions de s'entraîner et de développer leurs compétences, de sorte qu'Alan et Kihoko les ont vus progresser plus rapidement que les autres élèves. Comme ils l'expliquent sur leur site web :
"Nous pensons que la situation financière ne doit pas empêcher les enfants de relever le défi de développer leurs compétences dans le sport qu'ils ont choisi. Nous aimerions sincèrement aider tous les enfants à poursuivre leurs rêves et souhaiterions que leur famille et leurs entraîneurs soient en mesure de les soutenir dans cette voie. Il faut un village pour élever un enfant", et nous espérons que nous pourrons rassembler des personnes partageant les mêmes idées pour aider nos enfants à atteindre tous les objectifs qu'ils se sont fixés.
Ils sont convaincus que l'apprentissage du travail en équipe et des compétences sportives est vital pour le développement de la santé mentale et physique des jeunes, et ils rassemblent des équipes de soutien pour chaque athlète qu'ils peuvent.
Alan et Kihoko mettent en place des réseaux de soutien pour les étudiants dans tous les sports qui les intéressent. Ils créent des villages en vendant des balles de baseball et en collectant des dons pour compenser les frais de club des familles qui ont besoin d'aide.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Les organisations à but non lucratif qui collectent des fonds avec des produits dérivés ont besoin d'un soutien différent de celui des magasins qui vendent des produits au détail. Alan et Kihoko ont essayé d'utiliser Venmo, GoFundMe, Square et PayPal pour collecter des fonds et vendre des balles de baseball, mais les fonctionnalités ne correspondaient pas tout à fait à leurs besoins.
Ces plateformes de collecte de fonds étaient assorties de frais élevés, d'une assistance à la clientèle loin d'être idéale, d'interfaces utilisateur complexes, d'un manque de fonctionnalités au-delà des transferts de paiement, et de paiements coûteux ou retardés. L'argent qu'Alan et Kihoko ont déboursé en frais aurait pu être consacré à n'importe quel autre élément du baseball.
"Les centaines de dollars perdus en frais auraient pu servir à acheter des paires de chaussures, des battes de baseball et des entraîneurs", explique Alan.
De plus, la gestion d'un si grand nombre d'espaces différents transformait la comptabilité en cauchemar. Alan et Kihoko savaient qu'il n'y avait aucune raison pour que leurs outils de collecte de fonds soient si chers et si difficiles à utiliser, et ils avaient raison.
La solution 100% gratuite
Kihoko a passé des heures à faire des recherches, à trouver de nouvelles plateformes potentielles et à lire des critiques. Elle est tombée par hasard sur Zeffy sur les médias sociaux et a commencé à lire des articles sur sa plateforme de collecte de fonds à frais zéro.
En lisant davantage, Kihoko s'est rendu compte que ses problèmes étaient courants. D'autres organisations à but non lucratif ont dû faire face à des frais PayPal et à des frais Square si élevés qu'elles ont dû revoir leur système de collecte de fonds. Si cela vous semble familier, lisez nos comparaisons complètes entre Zeffy et PayPal et/ou Square ici.
Gestion des donateurs

Entrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.
Résultats
Zeffy a fait tout ce qu'Alan et Kihoko espéraient et plus encore.
La plateforme de dons sans frais leur permet de conserver l'argent qu'ils collectent. Leurs campagnes de collecte de fonds sont à la fois attrayantes et faciles à mettre en place, et le service clientèle réactif de Zeffy répond rapidement à toute préoccupation.
Globalement, la collecte de fonds de la GB Sports Academy est plus efficace et la comptabilité est simplifiée.
"Le fait que nous puissions créer une page différente si facilement pour aider les équipes et les personnes à collecter des fonds pour leurs enfants et leurs organisations a été un énorme avantage", déclare Alan. "La réponse automatique avec nos informations fiscales qu'ils peuvent utiliser pour leurs impôts au lieu de la longue lettre que nous envoyons à ceux qui n'utilisent pas cette plateforme est également une bénédiction.
Alan et Kihoko utilisent Zeffy pour toutes leurs collectes de fonds et pour générer des billets pour des événements qui rapportent encore plus de dons. Zeffy s'efface et permet au couple de se concentrer sur les étudiants qui ont besoin de leur aide, au lieu de gérer des feuilles de calcul et de payer des frais élevés.
"Zeffy est la méthode de collecte de fonds la plus simple, la plus efficace et la plus rapide que nous ayons jamais utilisée", déclare Alan.