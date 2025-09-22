Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

Selon le site web de l'Autism Insights Foundation, plus de 80 % des adultes atteints d'autisme sont sans emploi ou sous-employés. Pour Shelly Davidson, fondatrice et directrice exécutive de la fondation, il s'agit là d'une statistique inacceptable.
Autism Insights travaille aux deux extrémités de l'équation de l'emploi pour changer la culture. Elle propose une formation aux cadres afin que les dirigeants d'organisations puissent établir et mettre en œuvre des pratiques qui soutiennent les employés neurodiverses. Elle forme également les demandeurs d'emploi atteints d'autisme, en les aidant à s'entraîner aux entretiens, à peaufiner leur CV et à savoir à quoi s'attendre une fois qu'ils sont sur le marché du travail.
"La Fondation Autism Insights s'efforce de promouvoir les opportunités d'emploi pour les autistes par le biais d'un coaching professionnel neurodiversifié et d'une recherche académique à fort impact. - Mission de la Fondation Autism Insights
Contexte
Shelly Davidson a beaucoup appris sur la vie et la vie avec l'autisme grâce à sa petite-fille, Hannah. Mais le cœur de Shelly s'est un peu brisé lorsque Hannah a commencé un jour à parler de ses inquiétudes pour l'avenir.
Hannah et sa mère se rendaient à l'épicerie et, semblant sortir de nulle part, Hannah a dit : "Je ne pense pas que j'aurai un jour un travail. Je n'arrive pas à l'imaginer. Personne ne m'embauchera. Je stimule trop. Je ne répondrai pas correctement aux questions de l'entretien."
Bien sûr, Shelly voulait réconforter sa petite-fille face à un monde qui ne la comprenait pas. Mais plus encore, Shelly voulait changer ce monde.
"Ce commentaire exprimait bien ce que ressentent d'innombrables personnes autistes : elles ne sont pas vues, elles sont sous-estimées et elles ne sont pas sûres de leur avenir", dit-elle. "En tant que grand-mère, j'ai eu le cœur brisé. En tant que famille, nous nous sommes sentis appelés à agir".
Sachant qu'Hannah n'était pas la seule à avoir peur, Shelly et Jackie, la mère d'Hannah, ont fondé Autism Insights.
"Ma fille, qui est aujourd'hui présidente de notre conseil d'administration, et moi-même avons fondé la Fondation Autism Insights avec un seul objectif : créer des voies d'accès réelles et pratiques à l'emploi pour les personnes atteintes du spectre - pas seulement les personnes exceptionnellement douées, mais tout le monde", explique Shelly.
Avoir un emploi n'est pas une préoccupation futile ou un simple moyen de s'occuper. C'est le fondement de l'indépendance. Lorsqu'une personne ne peut pas travailler, elle doit dépendre des autres pour l'argent, le logement et la stabilité en général. Shelly sait que le bon patron a autant à apprendre d'employés comme Hannah que Shelly elle-même, c'est pourquoi leur premier projet à but non lucratif consiste à former à la fois des demandeurs d'emploi neurodiverses et des cadres de haut niveau.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Autism Insights est la première association à but non lucratif de Shelly et Jackie, qui ont travaillé pendant des décennies dans des entreprises et des établissements d'enseignement.
"Le lancement de l'association a été à la fois une leçon d'humilité et une source d'énergie", déclare Shelly. "De la logistique des associations à la formation de partenariats et à la collecte de fonds, chaque étape a été guidée par une mission personnelle visant à rendre le monde du travail plus inclusif et plus humain."
Leur premier grand défi a été de trouver la bonne plateforme de collecte de fonds. Ils ont passé des heures à parcourir différents sites, à comparer des plateformes comme Paypal et GoFundMe, et à intégrer différentes structures tarifaires dans leur budget prévisionnel.
Aucun d'entre eux n'avait de sens. En tant que toute nouvelle organisation à but non lucratif, elle avait besoin d'un moyen souple et abordable de collecter des fonds, et aucun des principaux sites de dons ne correspondait à son nouveau budget.
La solution 100% gratuite
Finalement, Shelly et Jackie ont découvert Zeffy. La plateforme de collecte de fonds sans frais semblait correspondre à leurs valeurs en tant qu'organisation, mais Shelly était au départ un peu sceptique.
"Honnêtement, nous étions prudents au début", dit-elle. "Une plateforme sans frais nous semblait trop belle pour être vraie. Mais une fois que nous avons compris le modèle et vu l'interface conviviale, nous nous sommes sentis en confiance pour aller de l'avant."
Le conseil d'administration a accepté d'essayer Zeffy, et c'est tout ce qu'il fallait. Autism Insights a trouvé son partenaire idéal pour la collecte de fonds en une seule fois.
"Zeffy a été le premier logiciel de collecte de fonds que nous avons utilisé, car lorsque nous l'avons évalué, nous ne pouvions pas nous permettre de payer les frais", explique Shelly. "Nous avons été très heureux de tomber sur Zeffy".
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.
Résultats
Autism Insights n'a jamais payé de frais sur un seul dollar de fonds collectés. Cela signifie que Shelly et l'équipe ont pu se concentrer sur l'impact réel dès le début, au lieu d'attendre une masse critique de fonds.
"Nous sommes une nouvelle association à but non lucratif et nous avons déjà économisé plus de 1 500 dollars en utilisant Zeffy", explique Shelly. "Cela représente presque deux parrainages complets pour deux personnes qui bénéficieront d'un coaching professionnel intensif sur la neurodiversité qui changera leur vie.
Pour Autism Insights, Zeffy n'est pas la solution à un système de collecte de fonds défectueux. Zeffy est la base de leur système de collecte de fonds.
Shelly et Jackie ressentent les effets du système à tarif zéro, bien sûr, mais c'est bien plus que cela. Avec des pages de dons attrayantes, une billetterie simple pour les événements et des ventes aux enchères sans effort, Zeffy est devenu l'un des partenaires préférés de Shelly dès les premiers jours de la création d'Autism Insights. Dans l'ensemble, il est à la fois plus agile et plus facile à utiliser que la plupart des systèmes coûteux qu'Autism Insights avait envisagés au début.
"Pour une jeune organisation à but non lucratif, chaque dollar compte. Le fait que Zeffy permette à 100% des dons de soutenir nos programmes a fait toute la différence. Les outils sont intuitifs, magnifiquement conçus et faciles à mettre en œuvre - pas besoin de personnel technique. Zeffy nous permet de nous concentrer sur notre mission : ouvrir des portes aux talents neurodivergents", déclare Shelly.
Grâce au dévouement de Shelly et de Jackie, ainsi qu'au système de collecte de fonds sans friction et sans frais de Zeffy, le commentaire impromptu d'Hannah change déjà des vies.
"La Fondation Autism Insights a peut-être commencé avec la voix d'une fille, mais elle est devenue un appel à l'action pour un monde meilleur et plus inclusif. Nous sommes fiers de suivre ce chemin - et reconnaissants que Zeffy le suive avec nous."