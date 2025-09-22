Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

Mission de la Fondation Insights Autisme

Selon le site web de l'Autism Insights Foundation, plus de 80 % des adultes atteints d'autisme sont sans emploi ou sous-employés. Pour Shelly Davidson, fondatrice et directrice exécutive de la fondation, il s'agit là d'une statistique inacceptable.

Autism Insights travaille aux deux extrémités de l'équation de l'emploi pour changer la culture. Elle propose une formation aux cadres afin que les dirigeants d'organisations puissent établir et mettre en œuvre des pratiques qui soutiennent les employés neurodiverses. Elle forme également les demandeurs d'emploi atteints d'autisme, en les aidant à s'entraîner aux entretiens, à peaufiner leur CV et à savoir à quoi s'attendre une fois qu'ils sont sur le marché du travail.

"La Fondation Autism Insights s'efforce de promouvoir les opportunités d'emploi pour les autistes par le biais d'un coaching professionnel neurodiversifié et d'une recherche académique à fort impact. - Mission de la Fondation Autism Insights

Contexte

Shelly Davidson a beaucoup appris sur la vie et la vie avec l'autisme grâce à sa petite-fille, Hannah. Mais le cœur de Shelly s'est un peu brisé lorsque Hannah a commencé un jour à parler de ses inquiétudes pour l'avenir.

Hannah et sa mère se rendaient à l'épicerie et, semblant sortir de nulle part, Hannah a dit : "Je ne pense pas que j'aurai un jour un travail. Je n'arrive pas à l'imaginer. Personne ne m'embauchera. Je stimule trop. Je ne répondrai pas correctement aux questions de l'entretien."

Bien sûr, Shelly voulait réconforter sa petite-fille face à un monde qui ne la comprenait pas. Mais plus encore, Shelly voulait changer ce monde.



"Ce commentaire exprimait bien ce que ressentent d'innombrables personnes autistes : elles ne sont pas vues, elles sont sous-estimées et elles ne sont pas sûres de leur avenir", dit-elle. "En tant que grand-mère, j'ai eu le cœur brisé. En tant que famille, nous nous sommes sentis appelés à agir".

Sachant qu'Hannah n'était pas la seule à avoir peur, Shelly et Jackie, la mère d'Hannah, ont fondé Autism Insights.

"Ma fille, qui est aujourd'hui présidente de notre conseil d'administration, et moi-même avons fondé la Fondation Autism Insights avec un seul objectif : créer des voies d'accès réelles et pratiques à l'emploi pour les personnes atteintes du spectre - pas seulement les personnes exceptionnellement douées, mais tout le monde", explique Shelly.

Avoir un emploi n'est pas une préoccupation futile ou un simple moyen de s'occuper. C'est le fondement de l'indépendance. Lorsqu'une personne ne peut pas travailler, elle doit dépendre des autres pour l'argent, le logement et la stabilité en général. Shelly sait que le bon patron a autant à apprendre d'employés comme Hannah que Shelly elle-même, c'est pourquoi leur premier projet à but non lucratif consiste à former à la fois des demandeurs d'emploi neurodiverses et des cadres de haut niveau.