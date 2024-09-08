Les courriels de collecte de fonds sont l'un des éléments essentiels de toute organisation à but non lucratif prospère - ils permettent d'établir des liens avec les donateurs, de sensibiliser l'opinion publique et, en fin de compte, de créer un processus de collecte de fonds transparent de bout en bout.
Avec les bons outils, les bons conseils, les bonnes stratégies et bien sûr les bons modèles, vous pouvez envoyer vos courriels de collecte de fonds en un rien de temps.
La collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif peut prendre de nombreuses formes - et le courrier électronique est l'une des plus populaires d'entre elles. Les courriels de collecte de fonds aident les organisations à but non lucratif :
Bien entendu, n'oubliez pas de remercier vos donateurs pour leur soutien passé et pour l'intérêt qu'ils portent à votre appel actuel. Un remerciement sincère contribue grandement à ce que le donateur se sente valorisé.
Cher [Prénom],
À [Nom de l'organisation], nous croyons au pouvoir d'un soutien durable. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre notre groupe spécial de donateurs récurrents.
En devenant un donateur mensuel, vous pouvez apporter un soutien constant et fiable qui nous permet de planifier à l'avance et de maximiser notre impact. Même un petit don mensuel de [montant] peut faire une grande différence au fil du temps, en nous aidant à [décrire ce que les dons mensuels permettent de financer, comme nourrir des familles, assurer l'éducation, etc.]
L'inscription est facile et vous pouvez modifier ou annuler votre don à tout moment. Cliquez ici pour commencer votre don mensuel dès aujourd'hui : [Lien vers la page des dons récurrents]
Nous vous remercions de prendre en considération cette étape importante de notre partenariat. Votre soutien continu est très important pour nous.
Chaleureuses salutations,
[Votre nom]
[Titre]
[Nom de l'organisation]
Cher [Prénom],
Aujourd'hui, c'est le Mardi de la générosité, une journée mondiale de générosité, et nous sommes ravis d'annoncer une incroyable opportunité pour vous de doubler votre impact !
Grâce à une généreuse contrepartie, chaque don effectué aujourd'hui sera doublé, ce qui signifie que votre soutien nous aidera deux fois plus [décrire l'impact, par exemple fournir des repas, un abri, une éducation, etc.]
À l'occasion du Mardi de la générosité, nous souhaitons collecter [montant de l'objectif] pour soutenir [cause ou projet spécifique]. Vous joindrez-vous à nous pour faire la différence ? Votre don d'aujourd'hui aura deux fois le pouvoir de changer des vies.
Faites un don maintenant et ayez un impact durable : [Lien vers la page de don].
Merci de vous tenir à nos côtés en cette journée spéciale de don.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
[Votre nom]
[Titre]
[Nom de l'organisation]
Cher [Prénom],
À l'approche de la fin de l'année, je tenais à vous remercier pour l'incroyable soutien dont vous avez fait preuve tout au long de l'année. Votre générosité nous a permis d'accomplir tant de choses, mais il reste encore beaucoup à faire.
À quelques jours de la fin de l'année, c'est le moment idéal pour faire un dernier don déductible des impôts à [Nom de l'organisation]. Votre don de fin d'année nous aidera à commencer [l'année prochaine] en force et à poursuivre notre travail essentiel dans [décrivez brièvement la mission de l'organisation ou une initiative spécifique].
Nous vous invitons à envisager une dernière contribution pour soutenir nos efforts. Chaque don, quel qu'en soit le montant, nous rapproche de nos objectifs.
Faites votre don de fin d'année dès aujourd'hui : [Lien vers la page de don]
Merci de faire partie de notre communauté et de tout ce que vous faites pour soutenir notre mission.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année,
[Votre nom]
[Titre]
[Nom de l'organisation]
Cher [Prénom],
Je suis heureux de vous présenter [Nom de l'organisation] et de vous inviter à faire partie de notre communauté de supporters. Depuis [années/mois], nous nous consacrons à [décrivez brièvement votre mission] et, avec votre aide, nous pouvons continuer à avoir un impact réel.
En tant que premier donateur, votre contribution de seulement [montant] peut nous aider à [impact spécifique, tel que fournir des repas, financer un projet, etc.] Votre soutien est essentiel à notre travail et nous serions honorés que vous nous rejoigniez dans notre mission.
Il est facile de faire son premier don - il suffit de cliquer ici : [Lien vers la page de don]
Nous vous remercions d'envisager cette étape importante. Nous nous réjouissons de vous compter parmi les membres de notre équipe et de faire ensemble la différence.
Chaleureusement,
[Votre nom]
[Titre]
[Nom de l'organisation]
Cher [Prénom],
Cela fait un moment que nous n'avons pas eu de nouvelles de vous, et nous voulons que vous sachiez que votre soutien passé a fait une réelle différence. À [Nom de l'organisation], nous avons travaillé dur pour [décrire brièvement les efforts ou les réalisations récentes], mais nous ne pouvons pas le faire sans vous.
Nous comprenons que la vie est bien remplie, mais votre soutien est plus important que jamais. Nous vous demandons aujourd'hui d'envisager de renouveler votre engagement à notre cause. Votre don de [montant] pourrait nous aider à [impact spécifique, tel que la poursuite d'un programme, l'expansion des services, etc.]
Si vous avez la possibilité de faire un don, veuillez cliquer ici pour faire votre don : [Lien vers la page de don]
Nous vous remercions pour votre générosité passée et nous espérons vous compter à nouveau parmi nous alors que nous continuons à travailler à la réalisation de notre mission.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
[Votre nom]
[Titre]
[Nom de l'organisation]
Cher [Prénom],
Nous sommes ravis d'annoncer notre prochain événement, [Nom de l'événement], et nous voulons que VOUS y participiez ! Cette année, nous lançons une campagne spéciale de collecte de fonds de pair à pair, et nous avons besoin de supporters passionnés comme vous pour nous aider à atteindre notre objectif.
Participer est facile - il vous suffit de créer votre propre page de collecte de fonds, de la partager avec vos amis et votre famille, et de constater que votre réseau nous aide à collecter des fonds cruciaux pour [Nom de l'organisation].
Non seulement vous nous aiderez à accomplir notre mission, mais vous aurez également la possibilité de gagner des prix intéressants et d'être reconnu comme l'un des meilleurs collecteurs de fonds.
Prêt à commencer ? Cliquez ici pour rejoindre notre équipe : [Lien vers la page de collecte de fonds de pair à pair].
Merci de votre soutien et de nous aider à faire de cet événement un succès !
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
[Votre nom]
[Titre]
[Nom de l'organisation]
Cher [Prénom],
À [Nom de l'organisation], nous comptons sur la générosité de notre communauté pour poursuivre notre mission de [décrire brièvement la mission]. Si les dons financiers sont toujours appréciés, nous avons également un grand besoin de dons en nature qui nous aident à assurer le bon fonctionnement de nos programmes.
Actuellement, nous avons besoin de [articles spécifiques, tels que des vêtements, de la nourriture, des fournitures de bureau, etc.] Si vous possédez l'un de ces articles ou si vous connaissez quelqu'un qui en possède, votre don sera grandement apprécié.
Il est facile de faire un don - il suffit de déposer vos articles à [lieu] ou de nous contacter pour organiser un ramassage.
Chaque don en nature nous aide à fournir de meilleurs services à ceux qui en ont besoin, et nous vous remercions de considérer cette importante façon de donner.
Avec gratitude,
[Votre nom]
[Titre]
[Nom de l'organisation]
