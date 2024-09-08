Les courriels de collecte de fonds sont l'un des éléments essentiels de toute organisation à but non lucratif prospère - ils permettent d'établir des liens avec les donateurs, de sensibiliser l'opinion publique et, en fin de compte, de créer un processus de collecte de fonds transparent de bout en bout.

Avec les bons outils, les bons conseils, les bonnes stratégies et bien sûr les bons modèles, vous pouvez envoyer vos courriels de collecte de fonds en un rien de temps.

Pourquoi envoyer des courriels de collecte de fonds ?

La collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif peut prendre de nombreuses formes - et le courrier électronique est l'une des plus populaires d'entre elles. Les courriels de collecte de fonds aident les organisations à but non lucratif :

Engager et fidéliser les donateurs : Les courriels de collecte de fonds aident à maintenir et à renforcer la relation entre une organisation et ses donateurs. Une communication régulière permet de tenir les donateurs informés de l'impact de leurs contributions, des campagnes à venir et des possibilités de s'impliquer, ce qui favorise un sentiment de connexion et de loyauté.

Économiser de l'argent : Le marketing par courrier électronique est l'un des moyens les plus rentables d'atteindre un large public et de collecter des fonds pour votre organisation caritative. Comparé au publipostage traditionnel ou à la publicité payante, l'envoi de courriels ne nécessite que peu de ressources, alors qu'il est susceptible de générer des dons importants.

Sensibiliser : Les courriels de collecte de fonds ne servent pas uniquement à demander de l'argent ; ils constituent également un outil essentiel pour sensibiliser à la mission de l'organisation, aux projets en cours et aux problèmes qu'elle cherche à résoudre. En éduquant les donateurs et les sympathisants par le biais d'un contenu informatif, les organisations à but non lucratif peuvent constituer une base de donateurs plus engagée et mieux informée.

Comment rédiger des courriels de collecte de fonds percutants ?

1. Trouvez votre public

Segment : Commencez par organiser votre base de données d'adresses électroniques en différents segments. Vous pouvez regrouper les destinataires en fonction de critères tels que l'historique des dons, le niveau d'engagement, les centres d'intérêt et les données démographiques. Par exemple, vous pouvez avoir des segments pour les donateurs récurrents, les nouveaux donateurs, les anciens donateurs et les participants à des événements.

Mise à jour : assurez-vous que toutes les coordonnées sont à jour. Nettoyez régulièrement votre liste pour supprimer les adresses électroniques inactives et mettre à jour toute information obsolète.



Personnaliser : Utilisez votre logiciel de marketing par courriel pour inclure des balises de personnalisation (par exemple, [Prénom]), qui insèrent automatiquement le nom du destinataire et d'autres détails pertinents dans le courriel. La personnalisation augmente les chances que votre courriel soit ouvert et lu.

2. Réfléchissez à votre ligne d'objet

Soyez direct : votre ligne d'objet doit être claire, concise et directe. Il doit attirer l'attention immédiatement. La longueur de l'objet ne doit pas dépasser 50 caractères.



Transmettre un sentiment d'urgence : Utilisez des mots qui créent un sentiment d'urgence (par exemple, "Dernière chance de doubler votre impact !") ou qui font appel à l'émotion (par exemple, "Aidez-nous à apporter de l'espoir aux familles dans le besoin").



Évitez les déclencheurs de spam : Évitez les mots susceptibles de déclencher des filtres anti-spam, tels que "Gratuit", "Urgent" ou l'utilisation excessive de points d'exclamation. Cela permet de s'assurer que votre courriel arrive bien dans la boîte de réception et non dans le dossier des spams.

3. Affiner la conception

Utilisez une mise en page claire : Choisissez une mise en page simple et claire, facile à lire. Évitez d'encombrer le courriel avec trop de texte ou trop d'images. Utilisez des titres, des puces et des espaces blancs pour faciliter la lecture du contenu.



Optimisation mobile : Veillez à ce que votre courriel soit adapté aux téléphones portables. De nombreux destinataires liront votre courriel sur leur smartphone. La conception doit donc s'adapter aux petits écrans sans sacrifier la lisibilité.



Utilisez une image de marque cohérente : Utilisez les couleurs, le logo et les polices de caractères de votre organisation de manière cohérente tout au long du courrier électronique. Cela permet de renforcer votre marque et de rendre vos messages instantanément reconnaissables.

4. Raconter une histoire

Commencez par une accroche émotionnelle : Commencez votre courriel par une histoire ou une anecdote marquante qui capte immédiatement l'attention du lecteur. Il peut s'agir d'une histoire personnelle concernant une personne que votre organisation a aidée ou d'un récit sur les défis que votre cause aborde.

Se concentrer sur le bénéficiaire : Faites en sorte que l'histoire porte sur les personnes ou les communautés qui bénéficieront du soutien du donateur. Ce lien personnel aide les donateurs à percevoir l'impact réel de leur contribution.



Utilisez des éléments visuels : Si possible, incluez des images ou des vidéos qui complètent votre récit. Les éléments visuels peuvent rendre l'histoire plus attrayante et plus mémorable.

5. Utiliser un seul appel à l'action - et montrer l'impact de cette action

Soyez précis : votre courriel doit comporter un appel à l'action principal, tel que "Faites un don maintenant" ou "Participez à notre campagne". Expliquez clairement ce que vous voulez que le lecteur fasse ensuite.



Utilisez un CTA de manière stratégique : Placez le bouton CTA bien en vue dans l'e-mail, idéalement au-dessus du pli pour qu'il soit visible sans avoir à faire défiler la page. Répétez le CTA à la fin du message pour le mettre en valeur. En outre, veillez à utiliser un langage orienté vers l'action dans votre CTA. Par exemple, "Aidez à nourrir une famille aujourd'hui" est plus convaincant que "Cliquez ici pour faire un don".

Utiliser des données : Incorporez des données ou des statistiques pertinentes qui mettent en évidence l'efficacité du travail de votre organisation. Par exemple, "90 % de nos dons vont directement à des programmes qui nourrissent les personnes souffrant de la faim".



Partagez des exemples de réussite : Incluez de courts témoignages ou des histoires de réussite de bénéficiaires pour montrer l'impact réel des dons précédents.

6. Exprimer sa gratitude

Bien entendu, n'oubliez pas de remercier vos donateurs pour leur soutien passé et pour l'intérêt qu'ils portent à votre appel actuel. Un remerciement sincère contribue grandement à ce que le donateur se sente valorisé.

7. Contrôler la réussite

Surveillez les indicateurs clés : Suivez les indicateurs importants des courriels, tels que les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de conversion et les taux de désabonnement. Ces indicateurs permettent de connaître les performances de vos courriels.

Test A/B : Effectuez des tests A/B sur différents éléments de vos courriels, tels que les lignes d'objet, les CTA et la mise en page. Cela vous aidera à comprendre ce qui résonne le mieux auprès de votre public.



Ajustez: Examinez régulièrement les données relatives aux performances et adaptez votre stratégie en conséquence. Si certains courriels sont particulièrement performants, analysez ce qui a fait leur succès et reproduisez ces éléments dans vos prochaines campagnes.

Meilleures pratiques pour les courriels de collecte de fonds

Intégrer une vidéo : Ajoutez à votre courriel une vidéo personnalisée d'un bénéficiaire, d'un membre du personnel ou du fondateur. Le contenu vidéo est plus attrayant que le texte et permet d'établir un lien émotionnel plus fort avec les donateurs.

Tirez parti de la preuve sociale : Incluez des témoignages, la reconnaissance des donateurs ou des histoires d'impact de campagnes précédentes pour montrer aux donateurs potentiels que d'autres soutiennent votre cause. La preuve sociale permet d'instaurer la confiance et de motiver davantage de personnes à contribuer.

Utilisez un compte à rebours : Si votre campagne de collecte de fonds a une date limite, intégrez un compte à rebours dans le courriel. Cela ajoute un caractère d'urgence et incite à une action rapide, en particulier à l'approche de la fin de la campagne.

Soyez bref : concentrez votre courriel sur un message clé, en utilisant un langage concis et des paragraphes courts, en veillant à ce que votre appel à l'action soit facile à trouver et à comprendre au cours d'une lecture rapide.

Facilitez les dons : Incluez un bouton d'appel à l'action bien visible et clairement identifié, et reliez-le directement à une page de don simple et adaptée aux téléphones portables, où le donateur peut effectuer son don en un minimum de clics ou d'étapes.

Modèles et ressources pour les courriels de collecte de fonds

Appels aux dons récurrents

Cher [Prénom],

À [Nom de l'organisation], nous croyons au pouvoir d'un soutien durable. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre notre groupe spécial de donateurs récurrents.

En devenant un donateur mensuel, vous pouvez apporter un soutien constant et fiable qui nous permet de planifier à l'avance et de maximiser notre impact. Même un petit don mensuel de [montant] peut faire une grande différence au fil du temps, en nous aidant à [décrire ce que les dons mensuels permettent de financer, comme nourrir des familles, assurer l'éducation, etc.]

L'inscription est facile et vous pouvez modifier ou annuler votre don à tout moment. Cliquez ici pour commencer votre don mensuel dès aujourd'hui : [Lien vers la page des dons récurrents]

Nous vous remercions de prendre en considération cette étape importante de notre partenariat. Votre soutien continu est très important pour nous.

Chaleureuses salutations,

[Votre nom]

[Titre]

[Nom de l'organisation]

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité

Cher [Prénom],

Aujourd'hui, c'est le Mardi de la générosité, une journée mondiale de générosité, et nous sommes ravis d'annoncer une incroyable opportunité pour vous de doubler votre impact !

Grâce à une généreuse contrepartie, chaque don effectué aujourd'hui sera doublé, ce qui signifie que votre soutien nous aidera deux fois plus [décrire l'impact, par exemple fournir des repas, un abri, une éducation, etc.]

À l'occasion du Mardi de la générosité, nous souhaitons collecter [montant de l'objectif] pour soutenir [cause ou projet spécifique]. Vous joindrez-vous à nous pour faire la différence ? Votre don d'aujourd'hui aura deux fois le pouvoir de changer des vies.

Faites un don maintenant et ayez un impact durable : [Lien vers la page de don].

Merci de vous tenir à nos côtés en cette journée spéciale de don.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

[Votre nom]

[Titre]

[Nom de l'organisation]

Fin de l'année

Cher [Prénom],

À l'approche de la fin de l'année, je tenais à vous remercier pour l'incroyable soutien dont vous avez fait preuve tout au long de l'année. Votre générosité nous a permis d'accomplir tant de choses, mais il reste encore beaucoup à faire.

À quelques jours de la fin de l'année, c'est le moment idéal pour faire un dernier don déductible des impôts à [Nom de l'organisation]. Votre don de fin d'année nous aidera à commencer [l'année prochaine] en force et à poursuivre notre travail essentiel dans [décrivez brièvement la mission de l'organisation ou une initiative spécifique].

Nous vous invitons à envisager une dernière contribution pour soutenir nos efforts. Chaque don, quel qu'en soit le montant, nous rapproche de nos objectifs.

Faites votre don de fin d'année dès aujourd'hui : [Lien vers la page de don]

Merci de faire partie de notre communauté et de tout ce que vous faites pour soutenir notre mission.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année,

[Votre nom]

[Titre]

[Nom de l'organisation]

Appel aux nouveaux donateurs

Cher [Prénom],

Je suis heureux de vous présenter [Nom de l'organisation] et de vous inviter à faire partie de notre communauté de supporters. Depuis [années/mois], nous nous consacrons à [décrivez brièvement votre mission] et, avec votre aide, nous pouvons continuer à avoir un impact réel.

En tant que premier donateur, votre contribution de seulement [montant] peut nous aider à [impact spécifique, tel que fournir des repas, financer un projet, etc.] Votre soutien est essentiel à notre travail et nous serions honorés que vous nous rejoigniez dans notre mission.

Il est facile de faire son premier don - il suffit de cliquer ici : [Lien vers la page de don]

Nous vous remercions d'envisager cette étape importante. Nous nous réjouissons de vous compter parmi les membres de notre équipe et de faire ensemble la différence.

Chaleureusement,

[Votre nom]

[Titre]

[Nom de l'organisation]

Appel aux donateurs déchus

Cher [Prénom],

Cela fait un moment que nous n'avons pas eu de nouvelles de vous, et nous voulons que vous sachiez que votre soutien passé a fait une réelle différence. À [Nom de l'organisation], nous avons travaillé dur pour [décrire brièvement les efforts ou les réalisations récentes], mais nous ne pouvons pas le faire sans vous.

Nous comprenons que la vie est bien remplie, mais votre soutien est plus important que jamais. Nous vous demandons aujourd'hui d'envisager de renouveler votre engagement à notre cause. Votre don de [montant] pourrait nous aider à [impact spécifique, tel que la poursuite d'un programme, l'expansion des services, etc.]

Si vous avez la possibilité de faire un don, veuillez cliquer ici pour faire votre don : [Lien vers la page de don]

Nous vous remercions pour votre générosité passée et nous espérons vous compter à nouveau parmi nous alors que nous continuons à travailler à la réalisation de notre mission.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

[Votre nom]

[Titre]

[Nom de l'organisation]

Participer à un appel à manifestation d'égal à égal

Cher [Prénom],

Nous sommes ravis d'annoncer notre prochain événement, [Nom de l'événement], et nous voulons que VOUS y participiez ! Cette année, nous lançons une campagne spéciale de collecte de fonds de pair à pair, et nous avons besoin de supporters passionnés comme vous pour nous aider à atteindre notre objectif.

Participer est facile - il vous suffit de créer votre propre page de collecte de fonds, de la partager avec vos amis et votre famille, et de constater que votre réseau nous aide à collecter des fonds cruciaux pour [Nom de l'organisation].

Non seulement vous nous aiderez à accomplir notre mission, mais vous aurez également la possibilité de gagner des prix intéressants et d'être reconnu comme l'un des meilleurs collecteurs de fonds.

Prêt à commencer ? Cliquez ici pour rejoindre notre équipe : [Lien vers la page de collecte de fonds de pair à pair].

Merci de votre soutien et de nous aider à faire de cet événement un succès !

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

[Votre nom]

[Titre]

[Nom de l'organisation]

Appel aux dons en nature

Cher [Prénom],

À [Nom de l'organisation], nous comptons sur la générosité de notre communauté pour poursuivre notre mission de [décrire brièvement la mission]. Si les dons financiers sont toujours appréciés, nous avons également un grand besoin de dons en nature qui nous aident à assurer le bon fonctionnement de nos programmes.

Actuellement, nous avons besoin de [articles spécifiques, tels que des vêtements, de la nourriture, des fournitures de bureau, etc.] Si vous possédez l'un de ces articles ou si vous connaissez quelqu'un qui en possède, votre don sera grandement apprécié.

Il est facile de faire un don - il suffit de déposer vos articles à [lieu] ou de nous contacter pour organiser un ramassage.

Chaque don en nature nous aide à fournir de meilleurs services à ceux qui en ont besoin, et nous vous remercions de considérer cette importante façon de donner.

Avec gratitude,

[Votre nom]

[Titre]

[Nom de l'organisation]

