Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

En 2018, les Jefferson County Democrats ont commencé à utiliser Stripe pour accepter les dons et traiter les frais d'adhésion. Mais lorsque le bénévole gestionnaire est parti et que la trésorière, Deborah, a été chargée de prendre le relais, elle a trouvé Stripe difficile à apprendre. Les informations sur les donateurs conservées par Stripe se limitaient aux adresses électroniques, et Deborah a dû créer plusieurs bases de données de feuilles de calcul pour contourner le problème.

Idéalement, elle souhaitait une plateforme centralisée et abordable. Elle avait déjà utilisé Brown Paper Tickets par le passé, mais les frais s'élevaient à près de 20 % des revenus de ses membres. Elle a également essayé Act Blue pour accepter les dons, mais a été déçue de constater qu'il n'y avait pas d'option pour les contributions annuelles - les dons récurrents étaient limités à une base mensuelle ou trimestrielle.

Lorsque les Démocrates du comté de Jefferson ont mis à jour leur site web en 2023, Deborah a découvert que leur nouveau constructeur de site web était incompatible avec Stripe et leurs formats de feuilles de calcul. L'équipe a finalement été contrainte de procéder à un changement.