Toutes les autres histoires
19 novembre 2025
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

Montant collecté
$25,356
Montant épargné
$1,268
Rédigé par
Kate Romain
La mission

Mission des démocrates du comté de Jefferson

Les Jefferson County Democrats of Washington sont un parti politique au niveau du comté qui travaille sans relâche pour élire des candidats démocrates forts, éduquer les citoyens sur les questions politiques importantes et encourager la participation des électeurs et des pratiques de vote équitables. Leur organisation de base est composée de bénévoles dévoués, et leur travail efficace dépend de la générosité de leurs sympathisants. 

"Notre objectif est d'élire des candidats démocrates qui incarnent, soutiennent et promeuvent la plate-forme du JCD, et de les soutenir pendant leur mandat lorsqu'ils agissent pour améliorer le bien-être des citoyens du comté de Jefferson. -Lora De La Portilla, présidente

Contexte

Les Démocrates du comté de Jefferson existent depuis de nombreuses années, en tant qu'organisation locale du parti. Ils desservent les villes et les zones rurales du comté de Jefferson, de Port Ludlow à Kalaloch, et tout ce qui se trouve entre les deux. Les membres du parti sont issus de tous les milieux, qu'il s'agisse de constructeurs de bateaux, d'artistes, d'employés d'organisations à but non lucratif ou d'ouvriers du bâtiment. Les membres se réunissent pour des programmes d'information, des forums de candidats, des événements communautaires et des collectes de fonds.

$1,268
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

En 2018, les Jefferson County Democrats ont commencé à utiliser Stripe pour accepter les dons et traiter les frais d'adhésion. Mais lorsque le bénévole gestionnaire est parti et que la trésorière, Deborah, a été chargée de prendre le relais, elle a trouvé Stripe difficile à apprendre. Les informations sur les donateurs conservées par Stripe se limitaient aux adresses électroniques, et Deborah a dû créer plusieurs bases de données de feuilles de calcul pour contourner le problème. 

Idéalement, elle souhaitait une plateforme centralisée et abordable. Elle avait déjà utilisé Brown Paper Tickets par le passé, mais les frais s'élevaient à près de 20 % des revenus de ses membres. Elle a également essayé Act Blue pour accepter les dons, mais a été déçue de constater qu'il n'y avait pas d'option pour les contributions annuelles - les dons récurrents étaient limités à une base mensuelle ou trimestrielle. 

Lorsque les Démocrates du comté de Jefferson ont mis à jour leur site web en 2023, Deborah a découvert que leur nouveau constructeur de site web était incompatible avec Stripe et leurs formats de feuilles de calcul. L'équipe a finalement été contrainte de procéder à un changement. 

La solution 100% gratuite

Un jour, alors que Deborah versait une contribution caritative au Northwest Progressive Institute, elle a remarqué le logo de Zeffy sur la page de contribution. Curieuse, elle a contacté l'Institut pour en savoir plus sur son expérience.

"J'ai été curieux et j'ai contacté les responsables de la campagne. Ils m'ont rapidement expliqué à quel point Zeffy est un homme formidable". -Deborah Petersen, trésorière

Encouragé par leurs commentaires positifs, le JCD a décidé d'utiliser Zeffy pour le prochain événement de collecte de fonds du Jefferson County Democrats. Dès qu'ils ont fait le changement, ils ont été agréablement surpris par la simplicité et l'intuitivité de Zeffy. De plus, Zeffy est 100 % gratuit ! 

"J'ai découvert avec plaisir que Zeffy ne nécessitait pas de compétences en matière de développement web. Il était intuitif de configurer les formulaires et de les personnaliser. Lorsque j'ai eu besoin d'aide, j'ai utilisé la fonction de chat en ligne et j'ai été surprise d'obtenir des résultats instantanés. -Deborah Petersen, trésorière
Découvrez pourquoi les Jefferson County Democrats et d'autres organisations à but non lucratif passent de Stripe à Zeffy.

Caractéristiques utilisées

Résultats

Depuis qu'ils ont transféré leur collecte de fonds sur Zeffy, les Démocrates du comté de Jefferson ont récolté la somme impressionnante de 25 350 dollars. Ils ont également économisé la somme considérable de 1 268 dollars en frais de traitement. Chaque dollar économisé sert à promouvoir les valeurs démocratiques du parti. L'équipe continue à travailler d'urgence pour répondre aux questions politiques du moment.

Deborah a également participé à des sessions de formation gratuites sur Zeffy, qui l'ont aidée à tirer le meilleur parti de sa nouvelle plateforme. Elle se sent à l'aise pour former les bénévoles à l'utilisation de Zeffy - bien plus à l'aise, dit-elle, qu'elle ne l'était avec Stripe. Avec un peu d'aide de Zeffy, les Démocrates du comté de Jefferson sont impatients d'organiser leur collecte de fonds annuelle d'été dans les mois à venir, avec Zeffy comme partenaire de traitement des paiements.

"Nous ne savions pas à quel point Zeffy serait efficace, mais depuis que nous avons signé, l'expérience a été formidable. Non seulement Zeffy nous permet d'économiser sur les frais, mais il facilite grandement la gestion des informations relatives à nos membres et aux participants aux collectes de fonds. Zeffy est un plaisir à utiliser". -Lora De La Portilla, présidente
Faire un don pour soutenir les Démocrates du Comté de Jefferson

