Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Guides sur les organisations à but non lucratif

Stripe pour les organisations à but non lucratif : Qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser ?

22 mars 2025

Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, gérer les transactions de manière efficace et rentable peut être un véritable casse-tête. De nombreux processeurs de paiement incluent des frais cachés, sont difficiles à naviguer et ne disposent pas de certaines fonctions clés nécessaires à une collecte de fonds efficace. 

Dans ce guide complet, nous examinerons les tenants et les aboutissants de Stripe pour les organisations à but non lucratif, ainsi que les meilleures alternatives pour vous aider à déterminer quel processeur de paiement vous convient le mieux. 

Qu'est-ce que Stripe pour les organisations à but non lucratif ?

Stripe pour les organisations à but non lucratif vous permet d'accepter les paiements en ligne

Stripe est une plateforme de traitement des paiements en ligne qui permet aux entreprises, y compris les organisations à but non lucratif, d'accepter des paiements sur Internet.

Stripe pour les organisations à but non lucratif est une solution populaire, conviviale et sécurisée pour accepter les dons en ligne, qu'il s'agisse de paiements par carte de crédit, par carte de débit ou de transferts ACH.

Quels sont les frais de non profit de Stripe ?

Stripe propose des tarifs réduits pour les organisations à but non lucratif et les associations caritatives

Stripe propose des frais de traitement réduits aux organisations à but non lucratif admissibles qui utilisent sa plateforme. 

Les organisations à but non lucratif éligibles qui traiteront 80% ou plus des paiements de dons sur Stripe bénéficient d'un tarif réduit de 2,2% + 0,30$ par transaction.

Contrairement à beaucoup d'autres processus de paiement - qui souvent n'offrent pas de réductions pour les organisations à but non lucratif - l'utilisation de Stripe pour les dons n'inclut pas d'autres frais cachés.

Cependant, il est important de noter que les revenus autres que les dons, tels que les cotisations des membres et les ventes de billets, ne sont pas éligibles à des tarifs réduits avec votre compte Stripe.

Ce dont vous avez besoin pour bénéficier de la tarification pour les organisations à but non lucratif de Stripe

Seules les organisations à but non lucratif éligibles peuvent bénéficier du tarif réduit de Stripe pour le traitement des paiements. Pour s'inscrire à Stripe pour les organisations à but non lucratif, les organisations doivent fournir les informations suivantes :

3 étapes pour commencer à utiliser la réduction pour les organisations à but non lucratif de Stripe  

La création d'un compte Stripe pour les organisations à but non lucratif et l'accès à la tarification Stripe pour les organisations à but non lucratif se font en quelques étapes simples. 

1. Rassembler les informations nécessaires

Avant de commencer le processus de création de compte, rassemblez les informations essentielles sur votre organisation à but non lucratif. En plus des informations énumérées ci-dessus, votre association devra fournir :

2. Ouvrir un compte Stripe

Principale étape de la création d'un compte stripe pour une organisation à but non lucratif : l'inscription

3. Vérifier votre statut d'organisme à but non lucratif

Afin de bénéficier des tarifs réduits de Stripe pour les organisations à but non lucratif, Stripe demande une vérification de votre statut d'organisation à but non lucratif. Pour ce faire, envoyez un e-mail à Stripe à l'adresse [email protected] en utilisant ce modèle d'e-mail :

Cher [Stripe],

J'envoie les informations requises pour enregistrer mon association en tant que 501(c)(3) vérifiée, afin de bénéficier des tarifs réduits de Stripe pour les associations :

Nous vous remercions,

[Nom].

Après avoir complété ces étapes et reçu l'approbation de Stripe, votre compte Stripe à but non lucratif devrait être configuré et prêt à être utilisé pour la collecte de fonds en ligne et le traitement des paiements. 

Ce qu'il faut savoir pour choisir une plateforme de paiement pour les organisations à but non lucratif

Stripe est un excellent choix pour les organisations qui recherchent un processeur de paiement simple et facile à utiliser. Cependant, il est important de considérer d'autres options pour voir s'il n'y a pas une autre plateforme qui conviendrait mieux à votre organisation.

Lorsque vous choisissez une plateforme de paiement pour votre association, il est important de rechercher quelques caractéristiques clés. 

3 alternatives à Stripe pour les organisations à but non lucratif

Bien que Stripe pour les organisations à but non lucratif offre des réductions et présente quelques avantages, il existe de nombreux processeurs de paiement qui offrent de meilleures réductions, plus de fonctionnalités et une meilleure assistance.

Processeur de paiement Meilleur pour Frais

Zeffy

La meilleure solution gratuite pour toutes les organisations à but non lucratif

100% gratuit - pas de frais cachés

PayPal

Le meilleur pour les transactions sécurisées 

2.2% + $0.30 

Google Pay 

Le meilleur pour les dons par téléphone portable

Pas de frais

Carré

Le meilleur pour les données des donateurs

3.5% - $0.30 

Braintree

Idéal pour les organisations ayant des développeurs

Jusqu'à 3,49 % + 0,49

Authorize.net

Le meilleur pour l'assistance à la clientèle

2,9 % + 0,30 $ plus 25 $ de frais mensuels

Venmo

Le meilleur pour les dons dans les médias sociaux

1.9% + $0.10

Cashapp

Le meilleur pour les options de dons flexibles

3% par transaction par carte de crédit, 0,5% -1,75% par dépôt instantané


Zeffy : La meilleure solution gratuite pour toutes les organisations à but non lucratif

Zeffy vous permet d'éviter les frais de Stripe

Contrairement à d'autres processeurs de paiement comme Stripe pour les organisations à but non lucratif, Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les collecteurs de fonds. Cela signifie qu'il n'y a pas de frais de traitement, de plateforme ou de frais mensuels, et qu'il n'y a pas non plus de frais cachés. De plus, avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent créer des formulaires de dons personnalisés, facturer des frais d'adhésion, accepter des paiements récurrents et bien plus encore.

Sécurisé, facile à utiliser et conçu pour les organisations à but non lucratif, Zeffy est un guichet unique pour traiter les dons et tirer le meilleur parti de vos efforts de collecte de fonds. Plus de 10 000 organisations à but non lucratif en Amérique du Nord font confiance à Zeffy, qui est 100 % transparent et 100 % gratuit.

Honoraires :

‍Zeffy: 0% de frais 🙂 Toutes les autres plateformes : 3% - 10% de frais. 

Avantages :

PayPal : Le meilleur pour les transactions sécurisées

Site web de Paypal

PayPal, comme Stripe, est une plateforme de traitement des paiements très populaire. Comme Stripe, la plateforme propose des tarifs réduits aux organisations caritatives et dispose de plusieurs outils et gadgets intéressants pour traiter les dons. 

Don par Paypal Frais:

2,2 % + 0,30 $ par transaction pour les organismes de bienfaisance admissibles seulement.

Avantages :

Inconvénients :

Google Pay : La meilleure solution pour les dons par téléphone portable 

Google Pay

Google Pay est un autre processeur de paiement adapté aux mobiles et doté d'une interface élégante. De nombreuses organisations à but non lucratif choisissent cette alternative à Stripe pour la notoriété de son nom et sa facilité d'utilisation. Comme Stripe pour les organisations à but non lucratif, Google Pay est largement reconnu et des milliers d'utilisateurs lui font confiance.

Honoraires :

Aucune pour les dons nationaux

Avantages : 

Inconvénients : 

Carré : Le meilleur pour les données des donateurs 

Solution de paiement Square

Contrairement à de nombreux processeurs de paiement, Square pour les organisations à but non lucratif est un excellent choix pour les organisations qui souhaitent recueillir des données sur les donateurs. Bien que la plateforme n'ait pas été spécifiquement conçue pour les organisations caritatives, sa sécurité et sa facilité d'utilisation conviennent parfaitement aux organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une solution de traitement des paiements.

Honoraires :

3.5% - $0.30 

Avantages : 

Inconvénients :

Braintree : Idéal pour les organisations avec des développeurs 

Paypal Braintree peut être utilisé par les organisations à but non lucratif comme système de paiement.

Braintree, propriété de PayPal, est une plateforme de traitement des paiements qui permet aux entreprises et aux organisations d'accepter les paiements en ligne et mobiles. Optimisée pour les mobiles, la plateforme est souvent utilisée par un large éventail d'entreprises, y compris des organisations à but non lucratif, pour traiter les paiements à l'aide de plusieurs méthodes de donation.

Honoraires :

Jusqu'à 3,49 % + 0,49 $ par transaction

Avantages : 

Inconvénients : 

Authorize.net : Meilleur pour le support client

Authorize.net est une alternative à Stripe pour les organisations à but non lucratif

Authorize.Net, un service de passerelle de paiement qui permet aux entreprises et aux organisations à but non lucratif de traiter des transactions, offre aux organisations caritatives de nombreuses fonctionnalités. Les diverses méthodes de paiement et les options de personnalisation en font une excellente option.

Honoraires :

2,9 % + 0,30 $ par transaction, plus des frais mensuels de 25

Avantages :

Inconvénients :

Venmo : Le meilleur moyen de faire des dons par le biais des médias sociaux

Service de paiement Venmo

Venmo est un service de paiement mobile qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements et de transférer de l'argent à d'autres personnes à l'aide d'une application mobile. Largement utilisé aux États-Unis, il est réputé pour sa facilité d'utilisation, en particulier pour les transactions de pair à pair entre particuliers.

Honoraires :

1.9% + $0.10

Avantages :

Inconvénients :

App. en espèces : La meilleure solution pour des options de dons flexibles

Cashapp a des caractéristiques essentielles pour les organisations à but non lucratif

Cash App, développé par Square, Inc. est un service de paiement mobile qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent par le biais d'une application mobile. Facile à utiliser et rapide à lancer, l'utilisation de Cash App pour les dons permet aux organisations à but non lucratif de bénéficier d'une solution de paiement rapide.

Honoraires :

3% par transaction effectuée avec une carte de crédit, 0,5% -1,75% de frais pour les dépôts instantanés

Avantages : 

Inconvénients : 

Zeffy : Le meilleur processeur de paiement gratuit pour les organisations à but non lucratif 

Zeffy est une plateforme de dons en ligne gratuite pour les organisations à but non lucratif.

Stripe pour les organisations à but non lucratif est une excellente option pour les organisations, mais comme beaucoup de processeurs de paiement, il n'est pas spécifiquement conçu pour le travail caritatif. Stripe, comme d'autres, manque de fonctionnalités essentielles pour un logiciel de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. Par exemple, la possibilité d'accepter des dons récurrents, de suivre les données des donateurs et d'envoyer des reçus fiscaux automatisés. De plus, la plupart des processeurs de paiement sont assortis de frais élevés, maispas Zeffy, dont l'utilisation est 100 % gratuite.

Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association. L'année dernière, les organisations à but non lucratif ont payé 3 milliards de dollars en frais de transaction. Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent être assurées qu'elles ne paieront jamais un centime et que tous les dons seront utilisés pour soutenir leur mission.

Stripe pour les organisations à but non lucratif : FAQ

Stripe est largement utilisé par les organisations à but non lucratif qui cherchent à collecter des dons en ligne. Bien qu'il vous permette d'accepter des dons uniques et récurrents et qu'il offre une réduction des frais de traitement pour les organisations à but non lucratif éligibles, les capacités de collecte de fonds de Stripe sont limitées.

Stripe offre des frais de donation réduits équivalant à environ 0,7 % par transaction. Toutefois, cette structure tarifaire n'est applicable qu'aux dons déductibles des impôts et certains paiements par carte de crédit n'y sont pas éligibles.

Le choix entre Stripe pour les organisations à but non lucratif et PayPal pour les dons dépend de plusieurs facteurs, notamment des besoins de votre organisation, de vos préférences et de celles de vos donateurs.
Cependant, aucune des deux plateformes n'a été conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Les deux plateformes ne disposent pas des fonctions de collecte de fonds essentielles pour les organisations caritatives.

Rédigé par
Rachel Ayotte

Continuez à lire :

Logiciel pour les organisations à but non lucratif
Ne perdez plus vos dons à cause des frais : 7 alternatives à PayPal pour les organisations à but non lucratif (qui ont du sens)

Trouvez une alternative gratuite à PayPal pour ne plus perdre d'argent à cause des frais. Voici les 7 meilleures alternatives à PayPal et la meilleure option pour les organisations à but non lucratif.

En savoir plus
Logiciel pour les organisations à but non lucratif
Utiliser Square pour les dons à but non lucratif : Le guide complet

Vous envisagez d'utiliser Square pour votre association ? Voyez comment ses frais se comparent et pourquoi de nombreuses petites organisations à but non lucratif optent pour une alternative 100 % gratuite.

En savoir plus
Logiciel pour les organisations à but non lucratif
8 meilleures plateformes de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif : Une comparaison détaillée

Voici 8 solutions populaires de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif. Choisissez un processeur fiable et sécurisé qui répond à vos besoins et rationalise les paiements en ligne.

En savoir plus

