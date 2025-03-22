Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, gérer les transactions de manière efficace et rentable peut être un véritable casse-tête. De nombreux processeurs de paiement incluent des frais cachés, sont difficiles à naviguer et ne disposent pas de certaines fonctions clés nécessaires à une collecte de fonds efficace.
Dans ce guide complet, nous examinerons les tenants et les aboutissants de Stripe pour les organisations à but non lucratif, ainsi que les meilleures alternatives pour vous aider à déterminer quel processeur de paiement vous convient le mieux.
Stripe est une plateforme de traitement des paiements en ligne qui permet aux entreprises, y compris les organisations à but non lucratif, d'accepter des paiements sur Internet.
Stripe pour les organisations à but non lucratif est une solution populaire, conviviale et sécurisée pour accepter les dons en ligne, qu'il s'agisse de paiements par carte de crédit, par carte de débit ou de transferts ACH.
Stripe propose des frais de traitement réduits aux organisations à but non lucratif admissibles qui utilisent sa plateforme.
Les organisations à but non lucratif éligibles qui traiteront 80% ou plus des paiements de dons sur Stripe bénéficient d'un tarif réduit de 2,2% + 0,30$ par transaction.
Contrairement à beaucoup d'autres processus de paiement - qui souvent n'offrent pas de réductions pour les organisations à but non lucratif - l'utilisation de Stripe pour les dons n'inclut pas d'autres frais cachés.
Cependant, il est important de noter que les revenus autres que les dons, tels que les cotisations des membres et les ventes de billets, ne sont pas éligibles à des tarifs réduits avec votre compte Stripe.
Seules les organisations à but non lucratif éligibles peuvent bénéficier du tarif réduit de Stripe pour le traitement des paiements. Pour s'inscrire à Stripe pour les organisations à but non lucratif, les organisations doivent fournir les informations suivantes :
La création d'un compte Stripe pour les organisations à but non lucratif et l'accès à la tarification Stripe pour les organisations à but non lucratif se font en quelques étapes simples.
Avant de commencer le processus de création de compte, rassemblez les informations essentielles sur votre organisation à but non lucratif. En plus des informations énumérées ci-dessus, votre association devra fournir :
Afin de bénéficier des tarifs réduits de Stripe pour les organisations à but non lucratif, Stripe demande une vérification de votre statut d'organisation à but non lucratif. Pour ce faire, envoyez un e-mail à Stripe à l'adresse [email protected] en utilisant ce modèle d'e-mail :
Cher [Stripe],
J'envoie les informations requises pour enregistrer mon association en tant que 501(c)(3) vérifiée, afin de bénéficier des tarifs réduits de Stripe pour les associations :
Nous vous remercions,
[Nom].
Après avoir complété ces étapes et reçu l'approbation de Stripe, votre compte Stripe à but non lucratif devrait être configuré et prêt à être utilisé pour la collecte de fonds en ligne et le traitement des paiements.
Stripe est un excellent choix pour les organisations qui recherchent un processeur de paiement simple et facile à utiliser. Cependant, il est important de considérer d'autres options pour voir s'il n'y a pas une autre plateforme qui conviendrait mieux à votre organisation.
Lorsque vous choisissez une plateforme de paiement pour votre association, il est important de rechercher quelques caractéristiques clés.
Bien que Stripe pour les organisations à but non lucratif offre des réductions et présente quelques avantages, il existe de nombreux processeurs de paiement qui offrent de meilleures réductions, plus de fonctionnalités et une meilleure assistance.
Contrairement à d'autres processeurs de paiement comme Stripe pour les organisations à but non lucratif, Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les collecteurs de fonds. Cela signifie qu'il n'y a pas de frais de traitement, de plateforme ou de frais mensuels, et qu'il n'y a pas non plus de frais cachés. De plus, avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent créer des formulaires de dons personnalisés, facturer des frais d'adhésion, accepter des paiements récurrents et bien plus encore.
Sécurisé, facile à utiliser et conçu pour les organisations à but non lucratif, Zeffy est un guichet unique pour traiter les dons et tirer le meilleur parti de vos efforts de collecte de fonds. Plus de 10 000 organisations à but non lucratif en Amérique du Nord font confiance à Zeffy, qui est 100 % transparent et 100 % gratuit.
Zeffy: 0% de frais 🙂 Toutes les autres plateformes : 3% - 10% de frais.
PayPal, comme Stripe, est une plateforme de traitement des paiements très populaire. Comme Stripe, la plateforme propose des tarifs réduits aux organisations caritatives et dispose de plusieurs outils et gadgets intéressants pour traiter les dons.
2,2 % + 0,30 $ par transaction pour les organismes de bienfaisance admissibles seulement.
Google Pay est un autre processeur de paiement adapté aux mobiles et doté d'une interface élégante. De nombreuses organisations à but non lucratif choisissent cette alternative à Stripe pour la notoriété de son nom et sa facilité d'utilisation. Comme Stripe pour les organisations à but non lucratif, Google Pay est largement reconnu et des milliers d'utilisateurs lui font confiance.
Aucune pour les dons nationaux
Contrairement à de nombreux processeurs de paiement, Square pour les organisations à but non lucratif est un excellent choix pour les organisations qui souhaitent recueillir des données sur les donateurs. Bien que la plateforme n'ait pas été spécifiquement conçue pour les organisations caritatives, sa sécurité et sa facilité d'utilisation conviennent parfaitement aux organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une solution de traitement des paiements.
3.5% - $0.30
Braintree, propriété de PayPal, est une plateforme de traitement des paiements qui permet aux entreprises et aux organisations d'accepter les paiements en ligne et mobiles. Optimisée pour les mobiles, la plateforme est souvent utilisée par un large éventail d'entreprises, y compris des organisations à but non lucratif, pour traiter les paiements à l'aide de plusieurs méthodes de donation.
Jusqu'à 3,49 % + 0,49 $ par transaction
Authorize.Net, un service de passerelle de paiement qui permet aux entreprises et aux organisations à but non lucratif de traiter des transactions, offre aux organisations caritatives de nombreuses fonctionnalités. Les diverses méthodes de paiement et les options de personnalisation en font une excellente option.
2,9 % + 0,30 $ par transaction, plus des frais mensuels de 25
Venmo est un service de paiement mobile qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements et de transférer de l'argent à d'autres personnes à l'aide d'une application mobile. Largement utilisé aux États-Unis, il est réputé pour sa facilité d'utilisation, en particulier pour les transactions de pair à pair entre particuliers.
1.9% + $0.10
Cash App, développé par Square, Inc. est un service de paiement mobile qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent par le biais d'une application mobile. Facile à utiliser et rapide à lancer, l'utilisation de Cash App pour les dons permet aux organisations à but non lucratif de bénéficier d'une solution de paiement rapide.
3% par transaction effectuée avec une carte de crédit, 0,5% -1,75% de frais pour les dépôts instantanés
Stripe pour les organisations à but non lucratif est une excellente option pour les organisations, mais comme beaucoup de processeurs de paiement, il n'est pas spécifiquement conçu pour le travail caritatif. Stripe, comme d'autres, manque de fonctionnalités essentielles pour un logiciel de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. Par exemple, la possibilité d'accepter des dons récurrents, de suivre les données des donateurs et d'envoyer des reçus fiscaux automatisés. De plus, la plupart des processeurs de paiement sont assortis de frais élevés, maispas Zeffy, dont l'utilisation est 100 % gratuite.
Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association. L'année dernière, les organisations à but non lucratif ont payé 3 milliards de dollars en frais de transaction. Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent être assurées qu'elles ne paieront jamais un centime et que tous les dons seront utilisés pour soutenir leur mission.
