Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, gérer les transactions de manière efficace et rentable peut être un véritable casse-tête. De nombreux processeurs de paiement incluent des frais cachés, sont difficiles à naviguer et ne disposent pas de certaines fonctions clés nécessaires à une collecte de fonds efficace.

Dans ce guide complet, nous examinerons les tenants et les aboutissants de Stripe pour les organisations à but non lucratif, ainsi que les meilleures alternatives pour vous aider à déterminer quel processeur de paiement vous convient le mieux.

Qu'est-ce que Stripe pour les organisations à but non lucratif ?

Stripe est une plateforme de traitement des paiements en ligne qui permet aux entreprises, y compris les organisations à but non lucratif, d'accepter des paiements sur Internet.

Stripe pour les organisations à but non lucratif est une solution populaire, conviviale et sécurisée pour accepter les dons en ligne, qu'il s'agisse de paiements par carte de crédit, par carte de débit ou de transferts ACH.

Quels sont les frais de non profit de Stripe ?

Stripe propose des frais de traitement réduits aux organisations à but non lucratif admissibles qui utilisent sa plateforme.

Les organisations à but non lucratif éligibles qui traiteront 80% ou plus des paiements de dons sur Stripe bénéficient d'un tarif réduit de 2,2% + 0,30$ par transaction.

Contrairement à beaucoup d'autres processus de paiement - qui souvent n'offrent pas de réductions pour les organisations à but non lucratif - l'utilisation de Stripe pour les dons n'inclut pas d'autres frais cachés.

Cependant, il est important de noter que les revenus autres que les dons, tels que les cotisations des membres et les ventes de billets, ne sont pas éligibles à des tarifs réduits avec votre compte Stripe.

Ce dont vous avez besoin pour bénéficier de la tarification pour les organisations à but non lucratif de Stripe

Seules les organisations à but non lucratif éligibles peuvent bénéficier du tarif réduit de Stripe pour le traitement des paiements. Pour s'inscrire à Stripe pour les organisations à but non lucratif, les organisations doivent fournir les informations suivantes :

EIN (numéro d'identification de l'employeur) ou lettre de l'IRS indiquant le statut 501(c)(3)

Confirmation de l'adresse e-mail principale pour la confirmation de votre compte stripe

Confirmation que plus de 80 % de votre volume de paiement sera constitué de dons déductibles des impôts.

3 étapes pour commencer à utiliser la réduction pour les organisations à but non lucratif de Stripe

La création d'un compte Stripe pour les organisations à but non lucratif et l'accès à la tarification Stripe pour les organisations à but non lucratif se font en quelques étapes simples.

1. Rassembler les informations nécessaires

Avant de commencer le processus de création de compte, rassemblez les informations essentielles sur votre organisation à but non lucratif. En plus des informations énumérées ci-dessus, votre association devra fournir :

EIN

Nom légal de l'organisation

L'adresse physique de l'organisation

Informations sur le compte bancaire où vous recevrez les dons

2. Ouvrir un compte Stripe

S'inscrire: Visitez le site web de Stripe et cliquez sur le bouton "start now" pour lancer le processus de création de compte.

Sélectionnez le type de compte: Au cours de la procédure d'inscription, Stripe vous demandera de choisir le type de compte que vous souhaitez. Sélectionnez "Nonprofit" comme type d'entreprise.

Fournir les informations légales nécessaires: Complétez les informations requises sur votre organisation à but non lucratif, y compris votre EIN, votre nom légal, votre adresse et d'autres détails pertinents.

Lien avec la banque: Saisir les informations relatives au compte bancaire concerné.

Créez un compte Stripe: Suivez les autres instructions pour créer un compte Stripe, comme la définition d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.

3. Vérifier votre statut d'organisme à but non lucratif

Afin de bénéficier des tarifs réduits de Stripe pour les organisations à but non lucratif, Stripe demande une vérification de votre statut d'organisation à but non lucratif. Pour ce faire, envoyez un e-mail à Stripe à l'adresse [email protected] en utilisant ce modèle d'e-mail :

Cher [Stripe],

J'envoie les informations requises pour enregistrer mon association en tant que 501(c)(3) vérifiée, afin de bénéficier des tarifs réduits de Stripe pour les associations :

[Insérer le nom de l'association]

[Insérer le numéro EIN ou une lettre de l'IRS désignant votre statut 501(c)(3)].

[Insérer l'adresse e-mail principale associée à votre compte Stri pe / l 'identifiant du compte Stripe de votre organisation].

[Insérer la preuve que plus de 80 % de votre volume de paiement sera constitué de dons déductibles des impôts].

Nous vous remercions,

[Nom].

Après avoir complété ces étapes et reçu l'approbation de Stripe, votre compte Stripe à but non lucratif devrait être configuré et prêt à être utilisé pour la collecte de fonds en ligne et le traitement des paiements.

Ce qu'il faut savoir pour choisir une plateforme de paiement pour les organisations à but non lucratif

Stripe est un excellent choix pour les organisations qui recherchent un processeur de paiement simple et facile à utiliser. Cependant, il est important de considérer d'autres options pour voir s'il n'y a pas une autre plateforme qui conviendrait mieux à votre organisation.

Lorsque vous choisissez une plateforme de paiement pour votre association, il est important de rechercher quelques caractéristiques clés.

Facilité d'utilisation : Une interface conviviale permet aux donateurs et au personnel de naviguer sans problème sur la plateforme.

Réactivité mobile : Environ 25 % des donateurs font des dons à des organisations caritatives à partir de leurs appareils mobiles. C'est pourquoi il est essentiel de choisir un processeur de paiement qui soit réactif et cohérent sur les différents appareils.

Sécurité et conformité : Privilégiez les plateformes dotées de mesures de sécurité solides pour protéger les informations relatives aux donateurs. La plateforme que vous avez choisie doit être conforme aux réglementations en vigueur en matière de protection des données et de la vie privée.

Les dons récurrents : L'année dernière, les dons mensuels ont représenté 17 % de l'ensemble des revenus en ligne. Pour éviter de perdre des dons, un processeur de paiement efficace doit accepter les dons réguliers.

Options de paiement : La plateforme doit prendre en charge une variété de méthodes de paiement (cartes de crédit/débit, ACH, portefeuilles numériques) afin de répondre aux préférences des donateurs.

Coûts associés: Certains processeurs de paiement, comme Stripe, offrent des tarifs réduits aux organisations à but non lucratif. Certaines plateformes (comme Zeffy, 100 % gratuite !) offrent toujours l'une des meilleures plateformes de dons en ligne - aucunprocessus de vérification n'est nécessaire.

Reçus fiscaux automatisés: Tous les processeurs de paiement n'envoient pas aux donateurs des reçus contenant les informations fiscales nécessaires. Assurez-vous que la plateforme que vous avez choisie propose cette automatisation, afin que votre équipe puisse rationaliser sa collecte de fonds.

Soutien : Il est inévitable que votre organisation caritative soit confrontée à des obstacles. Choisissez une plateforme dotée d'une base de connaissances solide et d'une assistance illimitée pour aider votre équipe en cas de coup dur.

Outils de gestion des donateurs : Choisissez un processeur de paiement qui s'intègre à un système de gestion de la relation client (CRM) ou qui dispose d'un tel système afin de rationaliser la gestion des donateurs et des paiements.

Personnalisation : Un processeur de paiement doit également offrir la possibilité de concevoir des pages spécifiques pour vous aider à créer une page de don parfaite.

Outils spécifiques aux organisations à but non lucratif : Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds, un processeur de paiement doit faire bien plus qu'accepter des dons. Une plateforme de qualité comprendra de nombreux outils pour les organisations à but non lucratif, tels que la gestion des donateurs, les capacités P2P, la billetterie d'événements, etc.

3 alternatives à Stripe pour les organisations à but non lucratif

Bien que Stripe pour les organisations à but non lucratif offre des réductions et présente quelques avantages, il existe de nombreux processeurs de paiement qui offrent de meilleures réductions, plus de fonctionnalités et une meilleure assistance.

Processeur de paiement Meilleur pour Frais Zeffy La meilleure solution gratuite pour toutes les organisations à but non lucratif 100% gratuit - pas de frais cachés PayPal Le meilleur pour les transactions sécurisées 2.2% + $0.30 Google Pay Le meilleur pour les dons par téléphone portable Pas de frais Carré Le meilleur pour les données des donateurs 3.5% - $0.30 Braintree Idéal pour les organisations ayant des développeurs Jusqu'à 3,49 % + 0,49 Authorize.net Le meilleur pour l'assistance à la clientèle 2,9 % + 0,30 $ plus 25 $ de frais mensuels Venmo Le meilleur pour les dons dans les médias sociaux 1.9% + $0.10 Cashapp Le meilleur pour les options de dons flexibles 3% par transaction par carte de crédit, 0,5% -1,75% par dépôt instantané

Zeffy : La meilleure solution gratuite pour toutes les organisations à but non lucratif

Contrairement à d'autres processeurs de paiement comme Stripe pour les organisations à but non lucratif, Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les collecteurs de fonds. Cela signifie qu'il n'y a pas de frais de traitement, de plateforme ou de frais mensuels, et qu'il n'y a pas non plus de frais cachés. De plus, avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent créer des formulaires de dons personnalisés, facturer des frais d'adhésion, accepter des paiements récurrents et bien plus encore.

Sécurisé, facile à utiliser et conçu pour les organisations à but non lucratif, Zeffy est un guichet unique pour traiter les dons et tirer le meilleur parti de vos efforts de collecte de fonds. Plus de 10 000 organisations à but non lucratif en Amérique du Nord font confiance à Zeffy, qui est 100 % transparent et 100 % gratuit.

Honoraires :

‍Zeffy: 0% de frais 🙂 Toutes les autres plateformes : 3% - 10% de frais.

Avantages :

100% gratuit

Dons en ligne

Billetterie pour les événements

Adhésions

Campagnes pair-à-pair

Reçus fiscaux automatisés

Support client illimité

Historique complet des reçus de transactions et d'impôts

Informations de contact

Profils de donateurs personnalisés

Formulaires de dons personnalisés

Outils de marketing et d'engagement

Aucune procédure de candidature n'est requise

PayPal : Le meilleur pour les transactions sécurisées

PayPal, comme Stripe, est une plateforme de traitement des paiements très populaire. Comme Stripe, la plateforme propose des tarifs réduits aux organisations caritatives et dispose de plusieurs outils et gadgets intéressants pour traiter les dons.

2,2 % + 0,30 $ par transaction pour les organismes de bienfaisance admissibles seulement.

Avantages :

Navigation facile

Bouton PayPal intégré

Intégrations avec de nombreux logiciels tiers

Des outils adaptés aux organisations à but non lucratif

Adaptée aux mobiles

Dons récurrents

Inconvénients :

Peut gérer moins de devises que Stripe

Pas de personnalisation

Pas de fonctions de collecte de fonds ou de gestion des donateurs

Google Pay : La meilleure solution pour les dons par téléphone portable

Google Pay est un autre processeur de paiement adapté aux mobiles et doté d'une interface élégante. De nombreuses organisations à but non lucratif choisissent cette alternative à Stripe pour la notoriété de son nom et sa facilité d'utilisation. Comme Stripe pour les organisations à but non lucratif, Google Pay est largement reconnu et des milliers d'utilisateurs lui font confiance.

Honoraires :

Aucune pour les dons nationaux

Avantages :

Pas de frais

Digne de confiance et fiable

Encourager les dons par téléphone portable

Les donateurs peuvent précharger plusieurs types de cartes

Reconnaissable

Transactions en ligne faciles

Inconvénients :

Manque de données sur les donateurs

N'est pas acceptable dans tous les pays

Carré : Le meilleur pour les données des donateurs

Contrairement à de nombreux processeurs de paiement, Square pour les organisations à but non lucratif est un excellent choix pour les organisations qui souhaitent recueillir des données sur les donateurs. Bien que la plateforme n'ait pas été spécifiquement conçue pour les organisations caritatives, sa sécurité et sa facilité d'utilisation conviennent parfaitement aux organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une solution de traitement des paiements.

Honoraires :

3.5% - $0.30

Avantages :

Collecte de données sur les donateurs

Des options de paiement variées

Lecteur Square pour les paiements en personne

Application mobile

Excellente assistance à la clientèle

Paiements en ligne faciles

Inconvénients :

Frais importants

Pas de réduction pour les organisations à but non lucratif

Absence d'autres caractéristiques importantes pour la collecte de fonds

Pas de reçus

Braintree : Idéal pour les organisations avec des développeurs

Braintree, propriété de PayPal, est une plateforme de traitement des paiements qui permet aux entreprises et aux organisations d'accepter les paiements en ligne et mobiles. Optimisée pour les mobiles, la plateforme est souvent utilisée par un large éventail d'entreprises, y compris des organisations à but non lucratif, pour traiter les paiements à l'aide de plusieurs méthodes de donation.

Honoraires :

Jusqu'à 3,49 % + 0,49 $ par transaction

Avantages :

Optimisé pour le web et les mobiles

Assistance par téléphone et par courrier électronique

Inconvénients :

Installation difficile

Nécessite un développeur de site web

Authorize.net : Meilleur pour le support client

Authorize.Net, un service de passerelle de paiement qui permet aux entreprises et aux organisations à but non lucratif de traiter des transactions, offre aux organisations caritatives de nombreuses fonctionnalités. Les diverses méthodes de paiement et les options de personnalisation en font une excellente option.

Honoraires :

2,9 % + 0,30 $ par transaction, plus des frais mensuels de 25

Avantages :

Paiements mobiles

Options de paiement multiples

Application mobile

Inconvénients :

Configuration complexe

Frais

Venmo : Le meilleur moyen de faire des dons par le biais des médias sociaux

Venmo est un service de paiement mobile qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements et de transférer de l'argent à d'autres personnes à l'aide d'une application mobile. Largement utilisé aux États-Unis, il est réputé pour sa facilité d'utilisation, en particulier pour les transactions de pair à pair entre particuliers.

Honoraires :

1.9% + $0.10

Avantages :

Reconnaissable et digne de confiance,

Fil d'information engageant sur les médias sociaux

Utilisation facile pour les jeunes générations

Commode

Inconvénients :

Pas d'options de dons récurrents

Pas d'information sur la réception

Absence d'autres caractéristiques non lucratives

App. en espèces : La meilleure solution pour des options de dons flexibles

Cash App, développé par Square, Inc. est un service de paiement mobile qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent par le biais d'une application mobile. Facile à utiliser et rapide à lancer, l'utilisation de Cash App pour les dons permet aux organisations à but non lucratif de bénéficier d'une solution de paiement rapide.

Honoraires :

3% par transaction effectuée avec une carte de crédit, 0,5% -1,75% de frais pour les dépôts instantanés

Avantages :

Facile à utiliser et à mettre en place

Dépôt direct

Capacités P2P

Envoyer des bitcoins, des actions et plus encore

Inconvénients :

Pas d'options de paiements récurrents

Pas de reçus

Caractéristiques limitées

Mauvais service à la clientèle

Zeffy : Le meilleur processeur de paiement gratuit pour les organisations à but non lucratif

Stripe pour les organisations à but non lucratif est une excellente option pour les organisations, mais comme beaucoup de processeurs de paiement, il n'est pas spécifiquement conçu pour le travail caritatif. Stripe, comme d'autres, manque de fonctionnalités essentielles pour un logiciel de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. Par exemple, la possibilité d'accepter des dons récurrents, de suivre les données des donateurs et d'envoyer des reçus fiscaux automatisés. De plus, la plupart des processeurs de paiement sont assortis de frais élevés, maispas Zeffy, dont l'utilisation est 100 % gratuite.

Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association. L'année dernière, les organisations à but non lucratif ont payé 3 milliards de dollars en frais de transaction. Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent être assurées qu'elles ne paieront jamais un centime et que tous les dons seront utilisés pour soutenir leur mission.

Stripe pour les organisations à but non lucratif : FAQ

Stripe peut-il être utilisé pour les organisations à but non lucratif ? Stripe est largement utilisé par les organisations à but non lucratif qui cherchent à collecter des dons en ligne. Bien qu'il vous permette d'accepter des dons uniques et récurrents et qu'il offre une réduction des frais de traitement pour les organisations à but non lucratif éligibles, les capacités de collecte de fonds de Stripe sont limitées.

Stripe offre-t-il une réduction pour les organisations à but non lucratif ? Stripe offre des frais de donation réduits équivalant à environ 0,7 % par transaction. Toutefois, cette structure tarifaire n'est applicable qu'aux dons déductibles des impôts et certains paiements par carte de crédit n'y sont pas éligibles.

Faut-il utiliser Stripe ou PayPal pour les dons ? Le choix entre Stripe pour les organisations à but non lucratif et PayPal pour les dons dépend de plusieurs facteurs, notamment des besoins de votre organisation, de vos préférences et de celles de vos donateurs.

Cependant, aucune des deux plateformes n'a été conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Les deux plateformes ne disposent pas des fonctions de collecte de fonds essentielles pour les organisations caritatives. Comparez Zeffy (100% gratuit) à d'autres processeurs de paiement pour les dons

