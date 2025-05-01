Lorsqu'il s'agit d' accepter des dons en ligne, il est essentiel pour les organisations à but non lucratif de disposer d'une solution de traitement des paiements fiable et sécurisée.
Une société de traitement des paiements agit en tant qu'intermédiaire, facilitant le transfert des fonds des comptes des donateurs vers le compte de votre organisation. Avec le passage croissant aux transactions numériques, le choix d'une société de traitement des cartes de crédit appropriée est devenu une décision cruciale pour les organisations à but non lucratif.
Dans cet article, nous avons dressé une liste des meilleurs outils disponibles, y compris des options de traitement des paiements gratuits spécifiquement adaptées aux besoins uniques des organisations à but non lucratif.
Un processeur de paiement est une solution qui facilite les paiements en ligne entre les organisations à but non lucratif et leurs donateurs au moyen de cartes de débit, de cartes de crédit ou de portefeuilles numériques. Il sert de médiateur entre les commerçants, les donateurs et les institutions financières concernées.
Lorsqu'un donateur initie un paiement en ligne, les détails de la transaction sont cryptés et transmis au processeur. Le logiciel de traitement des paiements envoie ces détails à la banque du donateur et demande l'autorisation de la transaction.
Une fois que la banque s'est assurée que les donateurs disposent de fonds suffisants, elle approuve la transaction. Le processeur de paiement transfère alors les fonds du compte du donateur au compte de l'association.
Il est essentiel de trouver une solution rentable afin que vous puissiez savoir si les frais seront déduits de votre revenu global ou de vos dons. Plus vous payez de frais de transaction ou de plateforme, moins vous pouvez contribuer directement à votre mission.
Trouver le bon processeur de paiement pour votre association dépend de votre stratégie de collecte de fonds, de votre budget et des caractéristiques qui comptent le plus dans votre vision de vos objectifs futurs. Ce guide vous aidera à comparer les meilleures options les unes par rapport aux autres et vous préparera à en discuter avec des fournisseurs potentiels.
Coût et frais
Options de don
Expérience des donateurs et processus de don
Outils d'aide à la collecte de fonds
Sécurité et conformité
Rapports et gestion
Capterra : 4,8
G2 : 4.9
Le meilleur pour : Tout organisme à but non lucratif privilégiant la réduction des coûts et les fonctionnalités conçues pour la collecte de fonds.
Zeffy étant 100% gratuit (y compris les frais de transaction), les petites et moyennes organisations à but non lucratif peuvent conserver chaque dollar donné.
Zeffy accepte les paiements en ligne par cartes de débit et de crédit dans le monde entier, ainsi que les ACH, les virements bancaires, Apple Pay, Google Pay et les chèques. Avec son modèle 100% gratuit et son engagement pour la réussite des organisations à but non lucratif, Zeffy est le partenaire idéal pour les organisations qui cherchent à maximiser l'impact de chaque don.
Outre le traitement des paiements, Zeffy propose une série de fonctionnalités destinées à simplifier la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif :
La possibilité de créer une boutique en ligne pour générer des revenus supplémentaires pour votre association.
100% gratuit
"Nous sommes une petite organisation à but non lucratif en phase de démarrage qui avait des difficultés à collecter des fonds en ligne. Nous étions limités dans la manière dont les donateurs pouvaient nous envoyer de l'argent et les frais de traitement étaient coûteux. Nous avons trouvé Zeffy facile à utiliser et extrêmement convivial pour les donateurs. Zeffy délivre immédiatement aux donateurs un reçu fiscal. Le logiciel nous a permis de collecter des dons pour de multiples campagnes de collecte de fonds. - Ronald W
Capterra : 4,6
G2 : 4.3
Idéal pour : Les organisations à but non lucratif technophiles ou en pleine croissance qui utilisent des outils avancés (CRM, plateformes d'automatisation ou collecte de fonds à l'échelle mondiale).
Stripe est un logiciel de traitement des paiements bien connu et largement reconnu qui vous permet d'accepter des paiements par le biais d'une plateforme de commerce électronique, d'un site web ou de la plupart des sources en ligne.
Stripe est idéal si votre équipe aime les données, travaille dans plusieurs pays ou personnalise les parcours des donateurs avec des plateformes comme Salesforce. La solution intègre les méthodes de paiement de vos donateurs et le compte bancaire de votre association.
Vous pouvez intégrer Stripe à n'importe quelle plateforme que vous utilisez, sans code, et créer votre point de vente personnalisé. Stripe accepte les paiements dans 135 devises et propose de nombreuses extensions, notamment des outils de gestion des prospects, d'analyse et de calcul des taxes.
En utilisant Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent accéder aux capacités de traitement des paiements de Stripe sans encourir les frais habituels associés à la plateforme, puisque Zeffy couvre même les coûts de transaction. Cela signifie que vous pouvez bénéficier de la fiabilité et de la sécurité de Stripe tout en conservant l'intégralité des fonds collectés.
Elle offre aux organisations à but non lucratif éligibles qui traitent 80 % ou plus de leurs dons sur la plateforme des frais réduits de 2,2 % + 0,30 $ par transaction. Dans le cas contraire, des frais de 2,9 % + 0,30 $ par transaction s'appliquent.
"J'apprécie le fait que Stripe s'intègre à de très nombreuses plateformes. Qu'il s'agisse de bases de données ou de sites de crowdfunding, Stripe est accepté dans de nombreux endroits, ce qui nous a été très utile. Je pense aussi qu'il offre des rapports très précis et qu'il est très orienté vers les détails. - Rachel D.
Capterra : 5
G2 : 4.6
Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui ont besoin de dons en personne et en ligne (par exemple, les musées, les écoles ou les organisateurs d'événements hybrides).
Payline Data est un autre logiciel de paiement en ligne pour les organisations à but non lucratif, en particulier celles du secteur de l'éducation. Si vous gérez un musée, une école ou un centre communautaire à but non lucratif et que vous avez besoin d'un endroit unique pour gérer la billetterie, les achats sur le lieu de vente et les dons, les intégrations POS personnalisées de Payline vous aident à collecter et à suivre tous les éléments facilement.
Les options du système POS sont adaptées à vos besoins opérationnels spécifiques. Les organisations peuvent personnaliser leur système de traitement des paiements afin de répondre à leurs exigences uniques avec des choix tels que Oracle MICROS, Clover et NCR Aloha Cloud.
Sa fonctionnalité de terminal virtuel optimise les flux de trésorerie en acceptant les paiements en ligne et en transférant les fonds le jour suivant. Le terminal virtuel et le tableau de bord offrent un emplacement central pour gérer diverses tâches liées aux paiements, notamment la consultation de rapports, l'enregistrement de profils et l'envoi de factures.
Une redevance mensuelle de 10 $ s'applique, avec des frais de transaction supplémentaires :
"Payline aide notre équipe comptable à équilibrer les rapports financiers en gérant les transactions telles que les paiements et les remboursements. C'est une méthode simple pour gérer tous nos achats et nos ventes dans une seule application." - Arindam B.
Capterra : 4,2
G2 : 4.2
Idéal pour : Les organisations à but non lucratif dont les dons sont réguliers et importants.
Helcim est le meilleur processeur de paiement par carte de crédit pour accepter les dons en ligne et hors ligne. Son matériel de point de vente vous permet de recevoir des fonds en personne, tandis que sa page de paiement hébergée et ses options de passerelle facilitent les transactions en ligne.
Elle accepte également les dons par ACH, Google Pay et Apple Pay. La plateforme offre des fonctionnalités supplémentaires, notamment la génération de codes QR, la création d'une boutique en ligne hébergée pour les organisations à but non lucratif, ainsi que la création et le partage de factures.
Helcim propose des tarifs compétitifs pour le traitement des cartes de crédit à certaines organisations caritatives qualifiées. Il s'agit de
"Helcim a aidé notre organisation à but non lucratif à gagner en efficacité. Nous n'avons eu aucun problème avec notre service. Helcim a aidé notre association à gagner en efficacité." - James V
Capterra : 4,7
G2 : 4.6
Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui organisent des événements, celles qui ont des magasins d'occasion ou des stands mobiles (par exemple, les refuges pour animaux, les églises ou les banques alimentaires).
Square est surtout connu pour sa solution POS, qui vous permet d'accepter facilement les paiements en personne. Vous pouvez télécharger l'application Square POS sur votre téléphone ou choisir parmi une gamme d'options matérielles robustes.
Il est même doté d'une solution de paiement par tap-to-pay qui permet d'accepter les paiements par cartes sans contact et portefeuilles numériques sur iPhone et Android pendant les événements.
En plus d'offrir des services de paiement, Square est livré avec des outils CRM (gestion de la relation client) de base qui permettent de segmenter vos sympathisants en groupes, d'envoyer des courriels ciblés et de recevoir un retour d'information par le biais de reçus numériques.
Les frais de traitement sont de 2,6 % + 0,10 $ par transaction pour les organisations à but non lucratif.
"Les paiements sont toujours effectués et l'interface de Square Payments est très claire. Il a de bonnes fonctionnalités et est généralement fiable." - Anonyme
Capterra : 4,7
G2 : 4.4
Le meilleur pour : Les petites et moyennes organisations à but non lucratif qui recherchent la familiarité avec les donateurs et une intégration transparente avec les sites web ou les outils de crowdfunding.
PayPal est une excellente option pour les organisations à but non lucratif à la recherche d'un système de paiement fiable et facile d'accès pour accepter les dons. Il est conçu pour être facile à utiliser pour les nouveaux utilisateurs.
PayPal utilise son compte marchand pour traiter les transactions des organisations à but non lucratif. Il vous permet de collecter des dons en ligne et en personne à l'aide d'un lecteur de carte mobile, d'un lecteur de carte à puce ou d'un lecteur de carte à puce.
PayPal vous permet même d'ajouter et de personnaliser un bouton de don sur votre site web, ce qui permet à vos donateurs de faire des contributions par carte de crédit, carte de débit et paiement PayPal sans avoir besoin de créer un compte sur la plateforme.
Pour les organisations enregistrées 501(c)(3), le prix est de 1,99 % + 0,49 $ par transaction.
"La facilité d'intégration à n'importe quel site web, quelle que soit la plateforme sur laquelle il est conçu. On peut paramétrer rapidement tous les éléments liés à ce mode de paiement. Il est utilisé au même niveau que les autres modes de paiement et cela donne confiance. C'est une plateforme sécurisée, elle ne génère pas d'erreurs, ni du côté de l'utilisateur, ni du côté du programmeur ou de l'administrateur". - Ivan B.
Pour commencer votre processus de confirmation, visitez la page des organismes de bienfaisance sur la plateforme PayPal. Vous devrez fournir des informations à prouver :
Capterra : 4,8
G2 : 3.3
Le meilleur pour : Les grandes organisations internationales à but non lucratif qui ont besoin d'une plateforme tout-en-un pour les canaux en ligne, mobiles et en personne.
Adyen est un processeur de paiement omnicanal, ce qui signifie qu'il peut gérer des transactions sur plusieurs canaux, y compris les smartphones, en personne et par tout autre moyen, le tout sur une seule plateforme. Ses services de paiement comprennent une passerelle de paiement pour les paiements en ligne, des systèmes de point de vente pour les transactions en personne et l'intégration pour les paiements in-app ou mobiles.
La plateforme offre un aperçu de l'historique de vos transactions. Vous pouvez vérifier les soldes, rapprocher les paiements, etc. pour chaque service de paiement lié au compte marchand.
Frais de traitement fixes (0,13 $ pour les États-Unis) + frais déterminés par la méthode de paiement
"Adyen nous a aidés à proposer nos produits à des clients de différents marchés avec le mode de paiement de leur choix et à gérer nos transactions à partir d'une seule plateforme, de manière très simple et organisée." - Anonyme
Capterra : 4,5
G2 : 4.4
Le meilleur pour : Les organisations à but non lucratif qui utilisent déjà HubSpot pour le CRM et l'automatisation du marketing.
HubSpot Payments est un processeur de paiement complet intégré directement dans la plateforme HubSpot. Il vous permet de collecter des paiements uniques ou récurrents par le biais de liens de paiement, de factures, de formulaires et de devis.
Lorsque quelqu'un effectue un paiement, vous recevez une notification par courrier électronique. La plateforme, intégrée à des outils d'automatisation et de reporting, génère automatiquement des enregistrements de transactions, ce qui simplifie la gestion et le suivi de votre activité de paiement.
La solution s'intègre également à votre passerelle de paiement existante.
HubSpot offre une réduction de 40% aux organisations à but non lucratif éligibles. HubSpot Payments a des frais de traitement de 2,9 % pour les transactions par carte de crédit et de 0,5 % pour les paiements ACH (plafonnés à 10 $).
"Il y a tellement d'outils utiles et ils sont tous incroyablement intuitifs. En utilisant des flux de travail automatisés, notre organisation a considérablement amélioré l'engagement et le nurturing tout en réduisant la main d'œuvre. Le support client de HubSpot est également incroyablement réactif et utile." - Pete G
Bien que toutes ces solutions de traitement des paiements soient des choix solides pour permettre aux donateurs de payer en toute sécurité et commodité, n'oubliez pas de choisir celle qui convient le mieux à votre organisation à but non lucratif.
Explorez vos options et choisissez une solution de paiement simple, efficace et rentable qui réponde à vos besoins.
Lorsqu'il s'agit de choisir une plateforme de traitement des paiements pour votre association, Zeffy s'impose comme un choix exceptionnel. Avec son ensemble complet de fonctionnalités, y compris la prise en charge des transactions en ligne et hors ligne, des méthodes de paiement multiples, des reçus fiscaux automatisés et un traitement 100 % gratuit, Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de maximiser leur potentiel de collecte de fonds.
