Lorsqu'il s'agit d' accepter des dons en ligne, il est essentiel pour les organisations à but non lucratif de disposer d'une solution de traitement des paiements fiable et sécurisée.

Une société de traitement des paiements agit en tant qu'intermédiaire, facilitant le transfert des fonds des comptes des donateurs vers le compte de votre organisation. Avec le passage croissant aux transactions numériques, le choix d'une société de traitement des cartes de crédit appropriée est devenu une décision cruciale pour les organisations à but non lucratif.

Dans cet article, nous avons dressé une liste des meilleurs outils disponibles, y compris des options de traitement des paiements gratuits spécifiquement adaptées aux besoins uniques des organisations à but non lucratif.‍

Nos meilleurs choix : Solutions de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce qu'un logiciel de traitement des paiements ?

Un processeur de paiement est une solution qui facilite les paiements en ligne entre les organisations à but non lucratif et leurs donateurs au moyen de cartes de débit, de cartes de crédit ou de portefeuilles numériques. Il sert de médiateur entre les commerçants, les donateurs et les institutions financières concernées.

Lorsqu'un donateur initie un paiement en ligne, les détails de la transaction sont cryptés et transmis au processeur. Le logiciel de traitement des paiements envoie ces détails à la banque du donateur et demande l'autorisation de la transaction.

Une fois que la banque s'est assurée que les donateurs disposent de fonds suffisants, elle approuve la transaction. Le processeur de paiement transfère alors les fonds du compte du donateur au compte de l'association.

Comment trouver le meilleur traitement des cartes de crédit pour les organisations à but non lucratif ?

Il est essentiel de trouver une solution rentable afin que vous puissiez savoir si les frais seront déduits de votre revenu global ou de vos dons. Plus vous payez de frais de transaction ou de plateforme, moins vous pouvez contribuer directement à votre mission.

Trouver le bon processeur de paiement pour votre association dépend de votre stratégie de collecte de fonds, de votre budget et des caractéristiques qui comptent le plus dans votre vision de vos objectifs futurs. Ce guide vous aidera à comparer les meilleures options les unes par rapport aux autres et vous préparera à en discuter avec des fournisseurs potentiels.

Principales caractéristiques des processeurs de paiement pour les organisations à but non lucratif

Coût et frais

Y a-t-il des frais de transaction ou de traitement des paiements ? Dans l'affirmative, existe-t-il des réductions pour les organisations à but non lucratif ?

Facturez-vous des frais mensuels, des frais d'installation ou des frais cachés ?

Les conseils aux donateurs peuvent-ils couvrir les frais de traitement des pages de dons ?

Pouvez-vous expliquer votre structure tarifaire de manière claire et transparente ?





Options de don

Quels modes de paiement acceptez-vous (crédit, débit, ACH, PayPal, portefeuilles numériques) ?

Comment sont traités les paiements internationaux ?

Les donateurs peuvent-ils facilement faire des dons sur des appareils mobiles ?





Expérience des donateurs et processus de don

Pouvons-nous personnaliser les formulaires de don en fonction de notre association ?

Les donateurs peuvent-ils facilement mettre en place des dons récurrents pour les fidéliser ?

Envoyez-vous automatiquement des reçus fiscaux après les dons ?





Outils d'aide à la collecte de fonds

Proposez-vous des outils pour les événements de collecte de fonds, la vente de billets ou les inscriptions ?

Pouvons-nous créer des pages ou des campagnes de collecte de fonds peer-to-peer ?

Pouvons-nous accepter des dons en personne ou lors d'événements à l'aide d'un système de point de vente ou de lecteurs mobiles ?





Sécurité et conformité

Êtes-vous conforme à la norme PCI et comment protégez-vous les données des donateurs et les informations relatives aux paiements ?

Quelles sont les mesures de protection contre la fraude et de prévention de la rétrofacturation mises en place pour se prémunir contre les transactions non autorisées ?

Comment garantissez-vous le respect de la vie privée des donateurs et la sécurité des données ?





Rapports et gestion

Aurons-nous accès à un suivi des dons en temps réel et à des tableaux de bord ?

Proposez-vous des fonctions de reporting automatisées ou personnalisées ou une base de données des donateurs ?

Pouvons-nous facilement exporter les données relatives aux donateurs et aux paiements ?

Les meilleurs outils de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif

Les 8 meilleurs logiciels de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif Logiciel Caractéristique particulière Délai de paiement Frais Zeffy 100% gratuit - nous couvrons tous les frais pour les organisations à but non lucratif, et même les frais de transaction. Hebdomadaire ou mensuel 100% gratuit Stripe Flexible et polyvalent grâce à une large gamme d'outils et de plugins 2 jours 2,9 % + 0,30 $ par transaction Ligne de paiement Une large sélection de systèmes POS (point de vente) pour répondre à des besoins spécifiques Le jour suivant 10 $ de frais mensuels + 10 ¢ de frais de transaction Helcim Remises automatiques sur les transactions à fort volume 3-4 jours Visa Canada : 0,98% à 2,00%

MC Canada : 0,92 % à 1,80 %

Visa US : 0,65 % + 0,15 $ à 1,35 % + 0,05 $

MC US : 1,45 % + 0,15 $ à 2,00 % + 0,10 $. Carré Lecteur électronique de cartes mobiles gratuit 1-2 jours ouvrables Les frais de traitement forfaitaires sont de 2,9 % + 0,30 $ par transaction. PayPal Bouton de don personnalisable 3-5 jours ouvrables 1,99 % et un forfait (selon le lieu) Adyen Connexion des paiements en ligne et hors ligne sur une plateforme unique 2 jours Frais de traitement fixes (US : 0,13 $) en fonction du lieu + frais déterminés par la méthode de paiement Paiements HubSpot Accepter les paiements en utilisant les liens factures devis réunions et formulaires 2 jours pour les cartes de crédit et 3 jours pour les ACH (automated clearing house) Frais de traitement de 2,9 % pour les transactions par carte de crédit et de 0,5 % pour les paiements ACH

1. Zeffy: Le meilleur logiciel gratuit de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif

Capterra : 4,8

G2 : 4.9

Le meilleur pour : Tout organisme à but non lucratif privilégiant la réduction des coûts et les fonctionnalités conçues pour la collecte de fonds.

Zeffy - Plate-forme de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif Pourquoi l'envisager ? Pourquoi l'éviter ? Zeffy couvre tous les frais de transaction et de traitement, ce qui garantit que 100 % de chaque don va directement à l'organisation à but non lucratif.

Accepte les paiements par cartes de débit et de crédit, les virements ACH et les solutions de paiement mobile comme Apple Pay et Google Pay.

Génère et envoie automatiquement des reçus fiscaux aux donateurs.

Il prend en charge tout ce dont vous avez besoin pour la collecte de fonds en ligne. Disponible uniquement pour les organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada.

Zeffy étant 100% gratuit (y compris les frais de transaction), les petites et moyennes organisations à but non lucratif peuvent conserver chaque dollar donné.

Zeffy accepte les paiements en ligne par cartes de débit et de crédit dans le monde entier, ainsi que les ACH, les virements bancaires, Apple Pay, Google Pay et les chèques. Avec son modèle 100% gratuit et son engagement pour la réussite des organisations à but non lucratif, Zeffy est le partenaire idéal pour les organisations qui cherchent à maximiser l'impact de chaque don.

Outre le traitement des paiements, Zeffy propose une série de fonctionnalités destinées à simplifier la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif :

Formulaires de dons personnalisables et marqués qui peuvent être facilement partagés avec votre public

Génération automatique de reçus fiscaux et distribution à vos donateurs

Point de vente 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif (aucun lecteur de carte n'est nécessaire) pour les dons en personne.

Outils de gestion de la billetterie, des adhésions et des dons récurrents

La possibilité de créer une boutique en ligne pour générer des revenus supplémentaires pour votre association.

Prix :

100% gratuit

"Nous sommes une petite organisation à but non lucratif en phase de démarrage qui avait des difficultés à collecter des fonds en ligne. Nous étions limités dans la manière dont les donateurs pouvaient nous envoyer de l'argent et les frais de traitement étaient coûteux. Nous avons trouvé Zeffy facile à utiliser et extrêmement convivial pour les donateurs. Zeffy délivre immédiatement aux donateurs un reçu fiscal. Le logiciel nous a permis de collecter des dons pour de multiples campagnes de collecte de fonds. - Ronald W

2. Stripe: le meilleur pour les intégrations et les personnalisations

Capterra : 4,6

G2 : 4.3

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif technophiles ou en pleine croissance qui utilisent des outils avancés (CRM, plateformes d'automatisation ou collecte de fonds à l'échelle mondiale).

Stripe - Plateforme de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif Pourquoi l'envisager ? Pourquoi l'éviter ? S'intègre à un large éventail de plateformes et d'outils.

Capable de traiter des transactions dans plus de 135 devises, il est idéal pour les dons internationaux.

Offre des mesures de sécurité solides pour prévenir les transactions frauduleuses, renforçant ainsi la confiance des donateurs. Facture par transaction, contrairement à Zeffy, qui couvre les frais de transaction et est 100% gratuit.

Options limitées pour les transactions en personne.

Stripe est un logiciel de traitement des paiements bien connu et largement reconnu qui vous permet d'accepter des paiements par le biais d'une plateforme de commerce électronique, d'un site web ou de la plupart des sources en ligne.

Stripe est idéal si votre équipe aime les données, travaille dans plusieurs pays ou personnalise les parcours des donateurs avec des plateformes comme Salesforce. La solution intègre les méthodes de paiement de vos donateurs et le compte bancaire de votre association.

Vous pouvez intégrer Stripe à n'importe quelle plateforme que vous utilisez, sans code, et créer votre point de vente personnalisé. Stripe accepte les paiements dans 135 devises et propose de nombreuses extensions, notamment des outils de gestion des prospects, d'analyse et de calcul des taxes.

En utilisant Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent accéder aux capacités de traitement des paiements de Stripe sans encourir les frais habituels associés à la plateforme, puisque Zeffy couvre même les coûts de transaction. Cela signifie que vous pouvez bénéficier de la fiabilité et de la sécurité de Stripe tout en conservant l'intégralité des fonds collectés.

Prix :

Elle offre aux organisations à but non lucratif éligibles qui traitent 80 % ou plus de leurs dons sur la plateforme des frais réduits de 2,2 % + 0,30 $ par transaction. Dans le cas contraire, des frais de 2,9 % + 0,30 $ par transaction s'appliquent.

"J'apprécie le fait que Stripe s'intègre à de très nombreuses plateformes. Qu'il s'agisse de bases de données ou de sites de crowdfunding, Stripe est accepté dans de nombreux endroits, ce qui nous a été très utile. Je pense aussi qu'il offre des rapports très précis et qu'il est très orienté vers les détails. - Rachel D.

‍

3. Payline Data: La meilleure solution pour les besoins de paiement multiplateforme

Capterra : 5

G2 : 4.6

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui ont besoin de dons en personne et en ligne (par exemple, les musées, les écoles ou les organisateurs d'événements hybrides).

Payline Data Plate-forme de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif Pourquoi l'envisager ? Pourquoi l'éviter ? Intégration directe avec les systèmes de point de vente, les paniers d'achat les plus courants et certaines versions de QuickBooks.

Offre diverses options de points de vente pour répondre à des besoins spécifiques.

Des API ouvertes pour des intégrations personnalisées à des logiciels tiers et natifs. La configuration initiale nécessite de se familiariser avec les intégrations et les services.

L'intégration du matériel peut nécessiter un investissement et une installation supplémentaires.

Les modèles de tarification peuvent être difficiles à comprendre.

Payline Data est un autre logiciel de paiement en ligne pour les organisations à but non lucratif, en particulier celles du secteur de l'éducation. Si vous gérez un musée, une école ou un centre communautaire à but non lucratif et que vous avez besoin d'un endroit unique pour gérer la billetterie, les achats sur le lieu de vente et les dons, les intégrations POS personnalisées de Payline vous aident à collecter et à suivre tous les éléments facilement.

Les options du système POS sont adaptées à vos besoins opérationnels spécifiques. Les organisations peuvent personnaliser leur système de traitement des paiements afin de répondre à leurs exigences uniques avec des choix tels que Oracle MICROS, Clover et NCR Aloha Cloud.

Sa fonctionnalité de terminal virtuel optimise les flux de trésorerie en acceptant les paiements en ligne et en transférant les fonds le jour suivant. Le terminal virtuel et le tableau de bord offrent un emplacement central pour gérer diverses tâches liées aux paiements, notamment la consultation de rapports, l'enregistrement de profils et l'envoi de factures.

Prix :

Une redevance mensuelle de 10 $ s'applique, avec des frais de transaction supplémentaires :

Carte de débit glissée dans le lecteur : 0,25 %.

Carte de débit à clé : 0,25

Carte de crédit glissée : 1.71%

Carte de crédit à clé : 1.9%

Terminal virtuel : 10

"Payline aide notre équipe comptable à équilibrer les rapports financiers en gérant les transactions telles que les paiements et les remboursements. C'est une méthode simple pour gérer tous nos achats et nos ventes dans une seule application." - Arindam B.

4. Helcim: Le meilleur pour les paiements en ligne par carte de crédit

Capterra : 4,2

G2 : 4.2

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif dont les dons sont réguliers et importants.

Plate-forme de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif Helcim Pourquoi l'envisager ? Pourquoi l'éviter ? Pas de frais d'abonnement mensuel, de frais de conformité PCI, de frais d'installation ou de frais d'annulation.

Il est intégré à des solutions de commerce électronique.

Emettre des rappels de paiement. Le matériel est disponible moyennant un supplément.

Ce n'est pas une bonne option pour les organisations à but non lucratif qui effectuent peu de transactions.

Aucune option de dépôt le jour même n'est disponible.

Helcim est le meilleur processeur de paiement par carte de crédit pour accepter les dons en ligne et hors ligne. Son matériel de point de vente vous permet de recevoir des fonds en personne, tandis que sa page de paiement hébergée et ses options de passerelle facilitent les transactions en ligne.

Elle accepte également les dons par ACH, Google Pay et Apple Pay. La plateforme offre des fonctionnalités supplémentaires, notamment la génération de codes QR, la création d'une boutique en ligne hébergée pour les organisations à but non lucratif, ainsi que la création et le partage de factures.

‍‍

Prix :

Helcim propose des tarifs compétitifs pour le traitement des cartes de crédit à certaines organisations caritatives qualifiées. Il s'agit de

Visa Canada - 0,98 % à 2,00 %.

MC Canada - 0,92% à 1,80%.

Visa US - 0,65 % + 0,15 $ à 1,35 % + 0,05

MC US - 1,45 % + 0,15 $ à 2,00 % + 0,10 $.

"Helcim a aidé notre organisation à but non lucratif à gagner en efficacité. Nous n'avons eu aucun problème avec notre service. Helcim a aidé notre association à gagner en efficacité." - James V

5. Square: Le meilleur pour les transactions au point de vente

Capterra : 4,7

G2 : 4.6

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui organisent des événements, celles qui ont des magasins d'occasion ou des stands mobiles (par exemple, les refuges pour animaux, les églises ou les banques alimentaires).

Plateforme de traitement des paiements à but non lucratif Square Pourquoi l'envisager ? Pourquoi l'éviter ? Combinaison facile de ventes en ligne et en personne.

Traitement simple des cartes de crédit pour les organisations à but non lucratif

Comprend un système de gestion de la relation client (CRM) de base et un outil de création de site web.

Matériel POS abordable.

pour créer une passerelle de paiement personnalisable et sécurisée.

Le premier lecteur de carte pour appareil mobile est gratuit, mais les lecteurs supplémentaires sont facturés 10 $. Elle prélève 2,6 % + 0,10 $ par transaction.

Absence de traitement des paiements ACH.

Square est surtout connu pour sa solution POS, qui vous permet d'accepter facilement les paiements en personne. Vous pouvez télécharger l'application Square POS sur votre téléphone ou choisir parmi une gamme d'options matérielles robustes.

Il est même doté d'une solution de paiement par tap-to-pay qui permet d'accepter les paiements par cartes sans contact et portefeuilles numériques sur iPhone et Android pendant les événements.

En plus d'offrir des services de paiement, Square est livré avec des outils CRM (gestion de la relation client) de base qui permettent de segmenter vos sympathisants en groupes, d'envoyer des courriels ciblés et de recevoir un retour d'information par le biais de reçus numériques.

Prix :

Les frais de traitement sont de 2,6 % + 0,10 $ par transaction pour les organisations à but non lucratif.

"Les paiements sont toujours effectués et l'interface de Square Payments est très claire. Il a de bonnes fonctionnalités et est généralement fiable." - Anonyme

6. PayPal: Logiciel de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif

Capterra : 4,7

G2 : 4.4

Le meilleur pour : Les petites et moyennes organisations à but non lucratif qui recherchent la familiarité avec les donateurs et une intégration transparente avec les sites web ou les outils de crowdfunding.

Plate-forme de traitement des paiements à but non lucratif de PayPal Pourquoi l'envisager ? Pourquoi l'éviter ? Une forte reconnaissance mondiale renforce la confiance des donateurs.

Extrêmement simple à utiliser pour vous et vos donateurs.

S'intègre de manière transparente à de multiples plateformes.

Excellent service après-vente. PayPal prélève 1,99 % + 0,49 $ par transaction.

Manque d'outils avancés de collecte de fonds tels que la gestion d'événements et la collecte de fonds de pair à pair, qui sont essentiels pour des opérations à but non lucratif plus complètes.

Bien qu'un soutien soit disponible, il n'est pas spécifiquement adapté aux besoins uniques des organisations à but non lucratif.

PayPal est une excellente option pour les organisations à but non lucratif à la recherche d'un système de paiement fiable et facile d'accès pour accepter les dons. Il est conçu pour être facile à utiliser pour les nouveaux utilisateurs.

PayPal utilise son compte marchand pour traiter les transactions des organisations à but non lucratif. Il vous permet de collecter des dons en ligne et en personne à l'aide d'un lecteur de carte mobile, d'un lecteur de carte à puce ou d'un lecteur de carte à puce.

PayPal vous permet même d'ajouter et de personnaliser un bouton de don sur votre site web, ce qui permet à vos donateurs de faire des contributions par carte de crédit, carte de débit et paiement PayPal sans avoir besoin de créer un compte sur la plateforme.

Prix :

Pour les organisations enregistrées 501(c)(3), le prix est de 1,99 % + 0,49 $ par transaction.

"La facilité d'intégration à n'importe quel site web, quelle que soit la plateforme sur laquelle il est conçu. On peut paramétrer rapidement tous les éléments liés à ce mode de paiement. Il est utilisé au même niveau que les autres modes de paiement et cela donne confiance. C'est une plateforme sécurisée, elle ne génère pas d'erreurs, ni du côté de l'utilisateur, ni du côté du programmeur ou de l'administrateur". - Ivan B.

Comment vérifier votre organisme de bienfaisance sur PayPal ?

Pour commencer votre processus de confirmation, visitez la page des organismes de bienfaisance sur la plateforme PayPal. Vous devrez fournir des informations à prouver :

Votre association est légalement enregistrée auprès de l'organisme de réglementation compétent.

Vous êtes un représentant de cette association.

7. Adyen: Meilleur système de traitement des paiements omnicanaux

Capterra : 4,8

G2 : 3.3

Le meilleur pour : Les grandes organisations internationales à but non lucratif qui ont besoin d'une plateforme tout-en-un pour les canaux en ligne, mobiles et en personne.

Plate-forme de traitement des paiements à but non lucratif Adyen Pourquoi l'envisager ? Pourquoi l'éviter ? Des rapports pertinents pour mener des analyses approfondies.

Le service clientèle est très amical et réactif.

Il facilite la gestion des paiements à l'aide d'une plateforme unique.

Accepte plusieurs devises et méthodes de paiement. Il peut s'avérer coûteux pour les nouvelles et petites organisations à but non lucratif.

L'intégration avec d'autres plateformes pourrait prendre du temps.

Adyen est un processeur de paiement omnicanal, ce qui signifie qu'il peut gérer des transactions sur plusieurs canaux, y compris les smartphones, en personne et par tout autre moyen, le tout sur une seule plateforme. Ses services de paiement comprennent une passerelle de paiement pour les paiements en ligne, des systèmes de point de vente pour les transactions en personne et l'intégration pour les paiements in-app ou mobiles.

La plateforme offre un aperçu de l'historique de vos transactions. Vous pouvez vérifier les soldes, rapprocher les paiements, etc. pour chaque service de paiement lié au compte marchand.

Prix :

Frais de traitement fixes (0,13 $ pour les États-Unis) + frais déterminés par la méthode de paiement

"Adyen nous a aidés à proposer nos produits à des clients de différents marchés avec le mode de paiement de leur choix et à gérer nos transactions à partir d'une seule plateforme, de manière très simple et organisée." - Anonyme

8. HubSpot Payments: Meilleur pour l'encaissement polyvalent des paiements

Capterra : 4,5

G2 : 4.4

Le meilleur pour : Les organisations à but non lucratif qui utilisent déjà HubSpot pour le CRM et l'automatisation du marketing.

Plateforme de traitement des paiements HubSpot Pourquoi l'envisager ? Pourquoi l'éviter ? Offre des liens de paiement intégrables à ajouter à votre site web ou à vos formulaires de donation.

Automatisation de la génération des factures, des rappels de paiement, du traitement des paiements et de la réconciliation.

Visibilité en temps réel de l'état des factures, des paiements en attente et des rentrées de fonds. Disponible uniquement pour les organisations aux Etats-Unis avec un compte bancaire américain et utilisant une version payante de HubSpot.

Aucune possibilité de personnalisation.

Ne permet pas de créer des dons.

HubSpot Payments est un processeur de paiement complet intégré directement dans la plateforme HubSpot. Il vous permet de collecter des paiements uniques ou récurrents par le biais de liens de paiement, de factures, de formulaires et de devis.

Lorsque quelqu'un effectue un paiement, vous recevez une notification par courrier électronique. La plateforme, intégrée à des outils d'automatisation et de reporting, génère automatiquement des enregistrements de transactions, ce qui simplifie la gestion et le suivi de votre activité de paiement.

La solution s'intègre également à votre passerelle de paiement existante.

Prix :

HubSpot offre une réduction de 40% aux organisations à but non lucratif éligibles. HubSpot Payments a des frais de traitement de 2,9 % pour les transactions par carte de crédit et de 0,5 % pour les paiements ACH (plafonnés à 10 $).

‍

"Il y a tellement d'outils utiles et ils sont tous incroyablement intuitifs. En utilisant des flux de travail automatisés, notre organisation a considérablement amélioré l'engagement et le nurturing tout en réduisant la main d'œuvre. Le support client de HubSpot est également incroyablement réactif et utile." - Pete G‍

Choisir les meilleures plateformes de dons pour les organisations à but non lucratif

Bien que toutes ces solutions de traitement des paiements soient des choix solides pour permettre aux donateurs de payer en toute sécurité et commodité, n'oubliez pas de choisir celle qui convient le mieux à votre organisation à but non lucratif.

Explorez vos options et choisissez une solution de paiement simple, efficace et rentable qui réponde à vos besoins.

Lorsqu'il s'agit de choisir une plateforme de traitement des paiements pour votre association, Zeffy s'impose comme un choix exceptionnel. Avec son ensemble complet de fonctionnalités, y compris la prise en charge des transactions en ligne et hors ligne, des méthodes de paiement multiples, des reçus fiscaux automatisés et un traitement 100 % gratuit, Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de maximiser leur potentiel de collecte de fonds.

Inscrivez-vous à Zeffy et accédez à une plateforme de dons 100% gratuite avec une solution de traitement des paiements conviviale.

FAQ

Quel est le montant maximum accepté par Zeffy sur les cartes ? Zeffy accepte les cartes de crédit et les cartes de débit CVV pour tous les paiements jusqu'à 4 999 $.

Zeffy utilise-t-il Stripe ? Zeffy s'associe à Stripe, l'un des principaux processeurs de paiement en ligne, pour faciliter les paiements des organisations à but non lucratif. Stripe est un processeur de paiement dorsal sur la plateforme, mais il est 100% gratuit avec Zeffy. Cela signifie que vous n'avez pas à payer les coûts habituellement associés à la plateforme Stripe lorsque vous utilisez Zeffy. ‍

En quoi Zeffy est-il 100% gratuit ? Grâce aux dons volontaires, Zeffy peut offrir aux organisations à but non lucratif une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite. Lors de l'étape de confirmation du traitement des paiements, les donateurs ont le choix (mais ne sont jamais obligés) de contribuer à la plateforme.

Quelle est la différence entre une passerelle de paiement et un processeur de paiement ? Une société de traitement des paiements s'occupe de l'aspect technique du transfert d'argent entre la banque de votre donateur et la banque de votre organisation à but non lucratif. Une passerelle de paiement est la technologie qui recueille et crypte en toute sécurité les informations de paiement de vos donateurs en ligne. De nombreuses sociétés, telles que Stripe, PayPal et Square, proposent à la fois une passerelle et un processeur dans un même package, de sorte que les organisations à but non lucratif n'ont souvent pas besoin de les gérer séparément.

Existe-t-il des processeurs de paiement gratuits pour les organisations à but non lucratif ? Zeffy est le seul processeur de paiement gratuit pour les organisations à but non lucratif. Chaque transaction en ligne entraîne des coûts inévitables, tels que les frais de réseau des cartes de crédit.

Certains processeurs proposent des tarifs réduits pour les organisations à but non lucratif ou des options permettant aux donateurs de couvrir ces frais, réduisant ainsi les coûts. Zeffy gagne de l'argent exclusivement grâce aux pourboires facultatifs de vos donateurs, vous n'avez donc jamais à vous soucier des frais qui réduisent le total de votre collecte de fonds.

Quels sont les frais auxquels les organisations à but non lucratif doivent s'attendre lorsqu'elles utilisent des processeurs de paiement ? La plupart des processeurs de paiement facturent des frais de transaction, généralement de l'ordre de 2,2 % à 2,9 %, plus 30 cents par don. Certaines plateformes proposent des tarifs moins élevés pour les organisations à but non lucratif.

Il se peut également que vous ayez à payer des frais mensuels pour des fonctions supplémentaires, telles que la billetterie pour les événements, les outils de collecte de fonds ou les tableaux de bord.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles accepter les dons par carte de crédit en ligne ? Les organisations à but non lucratif peuvent accepter des dons par carte de crédit en ligne en utilisant diverses plateformes de paiement conçues pour gérer les dons en toute sécurité. Ces plateformes s'intègrent au site web de l'association ou à la page de dons en ligne, ce qui permet aux donateurs d'utiliser leur carte de crédit. Parmi les méthodes les plus courantes, citons Formulaires de dons : De nombreuses organisations à but non lucratif intègrent des formulaires de don directement sur leur site web et se connectent à des processeurs de paiement pour gérer les transactions. Passerelles de paiement : Les organisations à but non lucratif utilisent des passerelles de paiement telles que PayPal, Stripe ou Square pour traiter les paiements par carte de crédit.

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles utiliser des processeurs de paiement ordinaires tels que Stripe ou PayPal ? Oui, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser des processeurs de paiement classiques tels que Stripe et PayPal pour accepter les dons, et les deux plateformes offrent des fonctions spécialisées adaptées aux organisations à but non lucratif. Les deux options offrent des fonctionnalités adaptées aux organisations à but non lucratif, notamment des reçus automatiques, le suivi des dons et l'intégration avec un logiciel de comptabilité.

Il est important de garder à l'esprit les frais facturés par ces plateformes : Stripe : 2,2% + 30¢ par don PayPal : 2,2% + 30¢ par don

‍