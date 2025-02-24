Peu de gens pensent aux frais de transaction que paient les organisations à but non lucratif (comme les frais de PayPal sur les dons, par exemple). Nous savons que c'est choquant.
Mais c'est un sujet étonnamment vaste (et par vaste, nous entendons coûteux). C'est pourquoi, afin de lancer la conversation, nous avons rédigé cet article qui aborde les réalités coûteuses auxquelles sont confrontées les organisations à but non lucratif et le monde caché des frais de transaction.
Allons droit au but : une commission de transaction est une somme d'argent qu'une entreprise ou une organisation (à but non lucratif ou lucratif) paie chaque fois qu'elle traite un paiement électronique pour la transaction d'un client.
Les frais de transaction varient en fonction du service de l'organisation ou de l'organisme de paiement. Ils peuvent représenter un pourcentage du montant de la transaction, un montant fixe, ou souvent les deux.
En voici un exemple : Si vous faites un don à votre organisation caritative préférée, les frais de transaction se situeront probablement entre 2 et 3 %. Les frais de traitement des cartes de crédit vont de 2,87 % à 4,35 % en moyenne, tandis que les virements électroniques et les paiements Interac peuvent les réduire légèrement, jusqu'à 0,5 %.
Les frais de transaction peuvent également s'apparenter à des pourcentages plus un montant forfaitaire supplémentaire (comme les frais de Stripe de 2,9 % + 0,30 $ par transaction). Dans ce cas, un don de 100 $ coûtera environ 3,20 $, et seulement 96,80 $ seront versés à l'organisation.
Cela peut sembler peu, mais cela s'accumule rapidement. Et chaque dollar gaspillé en frais de transaction est un dollar qui n'est pas investi dans l'association et sa cause. C'est la raison pour laquelle Zeffy s'est engagé à être la seule plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif qui soit 100% gratuite. Aucun frais de transaction. Aucun frais de plateforme. Aucun frais mensuel.
Tout se résume à des intermédiaires (et oui, il y en a plus d'un). L'entreprise ou l'organisation se voit facturer des frais de transaction lorsque vous payez quelque chose ou faites un don à une organisation caritative en utilisant une carte de débit ou de crédit.
Les frais de transaction sont la somme de deux ou plusieurs frais partagés entre la banque ou la plateforme de paiement (appelée fournisseur de services marchands) et la société émettrice de la carte de crédit. En voici la répartition :
Un fournisseur de services marchands (MSP) aide les entreprises à accepter les cartes de crédit, les cartes de débit et les paiements numériques en se chargeant du traitement en coulisses. Il facture des frais de transaction (généralement un petit pourcentage + un forfait) pour couvrir les frais bancaires, la sécurité et la protection contre la fraude. Ils veillent à ce que les paiements soient effectués en douceur et en toute sécurité, afin que les entreprises soient payées et que les clients puissent faire leurs achats sans problème.
Une société émettrice de cartes de crédit vous donne une carte qui vous permet d'acheter des choses maintenant et de les payer plus tard. Elle gagne de l'argent de plusieurs façons : intérêts si vous ne payez pas la totalité de votre solde, frais en cas de retard de paiement et frais de transaction de la part des entreprises chaque fois que vous passez la carte. Elles s'occupent également de la sécurité et des avantages tels que les récompenses, facilitant ainsi les dépenses tout en gérant les risques liés au prêt d'argent.
Voici quelques informations utiles la Merchants Payments Coalition (MPC) a partagé :
"Les sociétés de cartes facturent aux commerçants un pourcentage de la transaction, en moyenne un peu plus de 2 %, mais parfois jusqu'à 4 %, pour traiter le paiement. Nous savons qu'au moins 70 % de ce montant va à la banque émettrice, de sorte que le prestataire de services de paiement pourrait recevoir un maximum de 30 %.
Cette répartition varie en fonction du fournisseur de services marchands, du pays, du type de carte de crédit, du nombre de transactions que vous traitez et du fait que vous soyez ou non une organisation à but non lucratif. Les grandes entreprises et les organisations à but non lucratif paient généralement des frais de transaction moins élevés - des économies que les plateformes de collecte de fonds répercutent rarement sur leurs clients.
En termes simples, les frais de transaction sont l'un des moyens par lesquels les prestataires de services financiers gagnent de l'argent. Et oui, ils gagnent de l'argent sur le dos de tout le monde, y compris les organisations à but non lucratif.
Selon la façon dont vous faites vos calculs, les organisations à but non lucratif dépensent environ 1,43 milliard de dollars par an en frais de transaction - le comment est un peu plus difficile à expliquer. Mais nous allons faire de notre mieux.
"La technologie de collecte de fonds est essentielle au succès des organisations à but non lucratif, mais elle absorbe une trop grande partie des fonds qu'elles doivent collecter", a déclaré François de Kerret, PDG et cofondateur de Zeffy. "Nous avons mis fin à ce cercle vicieux en fournissant des outils qui permettent aux organisations à but non lucratif de conserver chaque dollar promis par leurs donateurs, ce qui leur permet de se concentrer sur leur mission et de diriger davantage de fonds vers ceux qui en ont besoin."
En ce qui concerne les États-Unis, les dons devraient augmenter de 4,2 % en 2024, puis de 3,9 % en 2025. Nous constatons que 5,7 % du PIB des États-Unis proviennent d'organisations à but non lucratif et que les dons de charité aux États-Unis ont totalisé 557,16 milliards de dollars en 2023.
Environ 60 % des Américains font des dons à des œuvres caritatives chaque année, et 54 % des donateurs préfèrent faire des dons en ligne au moyen d'une carte de crédit ou de débit. En 2022, les dons en ligne s'élèveront à environ 44 milliards de dollars.
Si nous appliquons les frais de transaction de 3 % aux 44 milliards de dollars de dons en ligne rien qu'en 2022, nous constatons que les organisations à but non lucratif américaines devront s'acquitter de 1,32 milliard de dollars de frais de transaction.
Si nous faisons un dernier calcul rapide et que nous multiplions les quelque 200 millions de citoyens américains qui ont fait un don en 2023 (60 % de la population totale des États-Unis, soit 334 914 895 personnes) par une commission moyenne de 0,52 $ par transaction, nous obtenons un coût total de 104 millions de dollars.
Estimation des frais de transaction annuels : 1,32 milliard de dollars + 104 millions de dollars = 1,42 milliard de dollars
En 2022, les organismes sans but lucratif au Canada ont généré 8,2 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, soit 216,5 milliards de dollars. En 2023, les principales sources de revenus étaient les dons individuels (21,7 %), les droits d'adhésion ou les cotisations (17,7 %) et les transferts des gouvernements provinciaux ou territoriaux (10,5 %).
Tout le monde ne fait pas de dons en ligne, et il est difficile de trouver des données canadiennes à ce sujet. Les dons en ligne effectués par l'intermédiaire de CanaDon ont connu une augmentation entre 2020 et 2022, de l'ordre de 6 %. Ils ont également observé que le nombre et la valeur des dons en ligne effectués par l'intermédiaire de CanaDon ont doublé par rapport à 2019 pour atteindre 430 millions de dollars en 2023.
Si l'on prend ces 430 millions de dollars et que l'on soustrait les 3% de frais de transaction, on se rend compte que même un petit sous-ensemble d'organisations à but non lucratif dépense environ 12,9 millions de dollars en frais de transaction chaque année.
En 2022, un peu moins de 5 millions de contribuables canadiens ont déclaré avoir fait des dons de bienfaisance. Si l'on fait un dernier calcul rapide et que l'on multiplie ce chiffre par une commission moyenne de 0,52 $ par transaction, on obtient 2,6 millions de dollars. Et ce, uniquement au Canada.
Estimation des frais de transaction annuels : 12,9 millions de dollars + 2,6 millions de dollars = 15,5 millions de dollars
Ces chiffres devraient augmenter au fur et à mesure que les totaux pour 2024 se préciseront, la saison des impôts se terminant vers le milieu de l'année 2025.
Nous nous efforçons d'être aussi transparents que possible sur les chiffres. Mais comme d'habitude, c'est plus facile à dire qu'à faire en ce qui concerne les chiffres et les finances.
Nous pouvons estimer avec certitude que les frais de transaction combinés payés par les organisations à but non lucratif au Canada (15,5 millions de dollars) et aux États-Unis (1,42 milliard de dollars), ainsi qu'une petite marge pour le pourcentage de Canadiens qui font des dons par carte de crédit, portent le total à environ 1,43 milliard de dollars de frais de transaction en Amérique du Nord.
De nombreux fournisseurs de services marchands, tels que PayPal et Stripe, proposent des tarifs réduits pour les organisations à but non lucratif. Par exemple, au lieu des 2,9 % + 0,30 $ habituels de PayPal, ils facturent 2,2 % + 0,30 $ par transaction et suppriment les frais mensuels pour les organismes de bienfaisance. Ces réductions peuvent sembler minimes, mais elles s'additionnent rapidement et aident les organisations à but non lucratif à maximiser chaque don.
Lorsque la plupart d'entre nous font un don ou un achat, nous pensons probablement à ce que cela nous coûte et peut-être même au bien que cela apportera à l'organisation. Nous ne pensons probablement pas à la part que prennent les banques émettrices de nos cartes de crédit, et il est encore moins probable que nous pensions au pourcentage que prend le fournisseur de services marchands ou la plateforme de collecte de fonds.
C'est là que l'éducation entre en jeu. Plus les gens en savent, plus ils sont susceptibles de comprendre et de vouloir aider. Les organisations à but non lucratif peuvent informer leurs donateurs des coûts liés à l'utilisation de leur carte de crédit et leur demander de couvrir les frais de transaction lorsqu'ils font un don.
Zeffy est fondé sur le fait que nous sommes la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif. Nous payons même les frais de transaction pour vous. Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de carte de crédit, de frais mensuels ou d'exceptions.
Cependant, d'autres plateformes proposent des tarifs pour les organisations à but non lucratif. Certaines plateformes de collecte de fonds en ligne facturent des frais moins élevés que d'autres, et la plupart facturent des frais supplémentaires pour accéder à leurs fonctionnalités les plus intéressantes. Nous devons faire des recherches pour trouver la meilleure option pour votre association.
Les tarifs d'Eventbrite pour les organisations à but non lucratif sont parmi les plus élevés. Nous vous conseillons de chercher des alternatives à Eventbrite et de réduire les frais de transaction et de plateforme que vous payez pour vos événements de collecte de fonds.
Classy reverse 1 % de son chiffre d'affaires au secteur associatif et, comme Zeffy, est une entreprise certifiée B Corp. Le modèle de tarification de Classy n'est pas vraiment transparent. La société facture tout de même 4 % de frais de transaction ainsi qu'une redevance annuelle pour l'utilisation de sa plateforme.
Le modèle de tarification de Network for Goodvarie en fonction de la taille de votre association et de l'utilisation que vous prévoyez de faire de sa plateforme. Les frais de transaction se situent entre 3 et 5 % ; des frais supplémentaires sont facturés pour certaines fonctions de la plateforme.
