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Les meilleures alternatives gratuites à Eventbrite (2026) : conservez chaque dollar que vous collectez
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

Les meilleures alternatives gratuites à Eventbrite (2026) : conservez chaque dollar que vous collectez

23 mars 2026

Chaque billet de 100 $ vendu sur Eventbrite peut vous coûter jusqu'à 10 $ de frais. Pour les petites organisations à but non lucratif, cela représente 10 $ de moins pour vos programmes, 10 $ de moins pour votre communauté, 10 $ de moins pour votre mission.

Si vous dirigez une association locale avec des bénévoles qui jonglent avec de multiples rôles, voir 5 à 10 % de votre collecte de fonds disparaître dans les frais de plateforme vous empêche probablement de dormir. Vous êtes déjà à bout de souffle, vous travaillez avec des budgets limités, et chaque dollar compte lorsque vous essayez de changer des vies dans votre communauté.

Vous ne vous êtes pas engagé dans le travail à but non lucratif pour devenir un expert en frais de traitement des paiements. Vous voulez simplement des outils simples et abordables qui vous aideront à collecter des fonds sans en perdre. La bonne nouvelle ? Il existe des plateformes qui ne facturent aucuns frais et qui sont conçues spécialement pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

Ce guide compare 7 vraies alternatives à Eventbrite avec des prix transparents, des avantages et des inconvénients honnêtes, et le montant exact que vous économiserez. 

Calculateur de frais Eventbrite - À combien s'élèvent les frais Eventbrite ?

Vous ne savez toujours pas combien vous pourriez économiser en passant à Zeffy ? Calculez le montant exact de l'argent que vous perdez au profit d'Eventbrite grâce à notre calculateur gratuit :

Calculatrice Zeffy

Combien vous coûtent les frais d'Eventbrite?

Total des billets vendus
Combien de billets vendez-vous pour un événement typique ?
billets
Veuillez saisir une valeur
Prix moyen du billet
Votre prix de billet habituel - nous ferons le calcul.
($) USD
Veuillez saisir une valeur
Nous appliquons les frais standard d'Eventbrite : 6,6 % + 1,79 $ par billet (ce qui comprend 3,7 % de frais de plateforme + 2,9 % de frais de traitement des paiements). Cela n'inclut pas l'abonnement mensuel à la formule Pro. Source : tarifs Eventbrite en vigueur en 2026.

La seule alternative 100% gratuite à Eventbrite est Zeffy

Zeffy est la seule véritable alternative gratuite à Eventbrite qui facture 0$ de frais aux organisations à but non lucratif - et qui est sans frais. Alors que les concurrents prétendent être "favorables aux organisations à but non lucratif", ils prélèvent toujours entre 3 et 8 % de vos dons. Zeffy, en revanche, vous permet de conserver 100 % de vos dons, afin qu'ils servent directement à financer votre mission.

Exemple : Lorsque vous relancez 5 000 $ avec Zeffy, vous conservez 5 000 $. Avec d'autres plateformes, vous perdez 300 à 400 dollars.

Prêt à commencer à collecter des fonds gratuitement ? Passez à Zeffy en quelques minutes

Comparaison des plateformes : Ce que vous payez réellement

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$5,000
Décoratif
$0
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$4,655
Décoratif
-$335
0,99 %/billet + 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement
$4,806
Décoratif
-$194
2,9 % + 0,30 $ de traitement
$4,835
Décoratif
-$165
Frais d'adhésion + 2,9 % + 0,30 $/transaction
$4,835
Décoratif
-$165+
39-129 $/mois + 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement
$4,796
Décoratif
-$204+

Sur la base de 50 billets à 100 $ chacun. Les coûts réels varient en fonction du volume de billets et de la tarification.

La seule alternative gratuite à Eventbrite pour les organisations à but non lucratif

1. Zeffy : conçu pour les organisations à but non lucratif, entièrement gratuit

Idéal pour : Toute organisation à but non lucratif qui souhaite conserver chaque dollar de don.

Zeffy est la seule plateforme de gestion d'événements réellement gratuite conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Alors que d'autres plateformes prétendent être "adaptées aux organisations à but non lucratif", Zeffy tient réellement sa promesse de ne pas prélever de frais.

Caractéristiques principales :

Prix : Véritablement gratuit-Zeffy fonctionne sur la base des contributions optionnelles des donateurs, sans frais cachés ou mensuels.

✅ Pour :

❌ Cons :

Une vraie réussite : YWCALethbridge a économisé 1 189 $ en frais pour son gala royal annuel en adoptant Zeffy. Depuis qu'ils ont adopté la plateforme, ils ont collecté 23 792 dollars tout en évitant des milliers de dollars de frais qu'ils payaient auparavant à d'autres plateformes.

Calculateur d'économies de frais : Si vous collectez habituellement 10 000 $ par an par le biais d'événements, Eventbrite vous coûte plus de 670 $ par an. Zeffy vous permet d'économiser plus de 670 $ par an.

Inscrivez-vous à Zeffy et commencez à collecter des fonds gratuitement

Alternatives économiques à Eventbrite

2. Splash : un niveau gratuit avec un beau design

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui accordent la priorité à l'image de marque

Splash, un autre concurrent d'Eventbrite, est une plateforme d'enregistrement et de marketing d'événements qui peut vous aider à gérer vos pages d'événements, en ligne ou non.

Caractéristiques principales :

Prix :

✅ Pour :

❌ Cons :

"Splash rend la création de pages d'atterrissage pour les événements facile, efficace et innovante. Cela fait gagner du temps à notre équipe car nous n'avons pas besoin de passer par des développeurs pour construire un site, vous pouvez le faire vous-même. La plateforme offre également à notre entreprise les outils nécessaires pour créer et promouvoir des sites innovants pour nos événements." - Vérificateur

Réalité des coûts : Le niveau "gratuit" coûte encore ~165 $ pour un événement de 5 000 $ en raison des frais de traitement.

3. TicketSpice : une tarification transparente

Idéal pour : Les événements simples avec des besoins de billetterie simples

Lorsqu'il s'agit d'alternatives à Eventbrite pour les organisations à but non lucratif, peu d'entre elles peuvent se targuer d'être fondées sur la transparence. TicketSpice est différent.

Caractéristiques principales :

Prix :

✅ Pour :

❌ Cons :

"Nous avions besoin d'un système de billetterie pour un grand événement que nous avons repris l'année dernière. Il fallait que ce soit quelque chose de facile à mettre en place pour moi et facile à utiliser pour nos inscrits. TicketSpice n'a pas déçu. C'était facile à mettre en place, et même lorsque je rencontre quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, leur service client répond dans les minutes qui suivent". - Sue

Coût réel : 194 $ de frais pour un événement de 5 000 $ (50 billets × 0,99 $ + frais de traitement).

Économisez davantage avec les frais de 0 $ de Zeffy

Comment Dearborn Educational a économisé plus de 2 000 $ en passant à Zeffy 

La Dearborn Educational Foundation, une organisation à but non lucratif qui soutient les pratiques éducatives innovantes à Dearborn, dans le Michigan, est passée de PayPal à Zeffy afin de canaliser davantage d'argent vers sa mission. 

Le résultat ? Depuis qu'elle utilise Zeffy, la fondation a collecté plus de 56 000 dollars et économisé plus de 2,8 000 dollars en frais - de l'argent qui a été directement réinvesti dans le soutien aux élèves et aux enseignants au lieu d'être absorbé par les coûts de traitement. Lire l'étude de cas complète →

4. JotForm : L'approche "Forms-First

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui utilisent déjà JotForm à d'autres fins

JotForm est une excellente "solution prête à l'emploi" et se targue d'avoir une interface utilisateur incroyablement simple qui s'intègre à vos plateformes et applications professionnelles existantes.

Caractéristiques principales :

Prix :

✅ Pour :

❌ Cons :

"La plateforme se targue d'un constructeur drag-and-drop convivial, d'intégrations étendues avec plus de 100 applications et de modèles personnalisables. Des fonctionnalités avancées telles que la logique conditionnelle, les calculs et les intégrations de paiement en font un outil puissant pour diverses applications." - Juarez M.

Coût réel : plus de 204 $ pour un événement de 5 000 $ (frais mensuels + frais de traitement).

Éliminer tous les frais avec Zeffy

Comment True Blue est passé de Eventbrite à Zeffy et a économisé plus de 2 000 $ en frais.

True Blue, une association à but non lucratif dont l'objectif est de donner aux jeunes les moyens d'aller à l'université, a utilisé diverses plateformes, dont Eventbrite. Mais les frais étaient trop élevés pour eux.

L'organisation est passée à Zeffy et a collecté plus de 48 000 $ et économisé plus de 2,4 000 $ au cours de la première année - des économies qui se sont immédiatement traduites par des paiements de loyer, des repas pour les étudiants et une aide à la scolarité. Lire l'étude de cas complète →

"Grâce à ces économies, nous pouvons payer le loyer, nourrir les étudiants et couvrir les soldes impayés. Chaque centime économisé sert directement à soutenir nos étudiants". -Tiombé O'Rourke

Meilleure solution pour les réunions de membres, les séminaires en ligne et les événements à grande échelle

5. WildApricot : Adhésion + événements

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif basées sur l'adhésion qui ont besoin d'une intégration CRM

WildApricot est avant tout un logiciel d'adhésion des donateurs. Bien qu'il offre des fonctions de gestion d'événements, il n'est pas aussi complet ou convivial que certains des sites comme Eventbrite que nous avons mentionnés.

Caractéristiques principales :

Prix :

✅ Pour :

❌ Cons :

"WildApricot facilite le traitement des inscriptions aux événements, le paiement des cotisations et les achats dans les magasins, en plus d'être un site web. Il est très facile à utiliser. Il existe des groupes d'utilisateurs que vous pouvez rejoindre pour obtenir l'aide d'autres utilisateurs. Il est également très facile de créer une facture manuelle pour les produits ou les inscriptions dont j'ai besoin. Il existe également une application pour les administrateurs, ce qui est très pratique lorsqu'il s'agit de rechercher des factures en cours, etc. en dehors du bureau. - Melissa M.

Coût réel : Frais mensuels + 165 $ de frais de traitement pour un événement de 5 000 $.

Essayez Zeffy, l'alternative gratuite

6. Webinaire GoTo : Événements virtuels uniquement

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui n'organisent que des webinaires et des formations virtuelles

GoTo Webinar est une grande entreprise de communication et d'événementiel en ligne, spécialisée dans les logiciels de planification et d'hébergement de webinaires.

Caractéristiques principales :

Prix : Basé sur le nombre de participants (devis personnalisé requis)

✅ Pour :

❌ Cons :

"Avec GoTo Webinar, nous pouvons programmer des événements en direct pour nos clients potentiels et organiser des événements à l'aide d'un logiciel facile à utiliser qui nous permet également de répondre aux questions des spectateurs. Nous pouvons également suivre le nombre de spectateurs internes et externes qui assistent à l'événement en direct et surveiller l'engagement." - Utilisateur vérifié

Meilleure option : Utilisez les outils d'événements virtuels gratuits de Zeffy pour les webinaires de collecte de fonds.

Accueillir gratuitement des webinaires de collecte de fonds avec Zeffy

7. Whova : événements professionnels à grande échelle

Idéal pour : Les grandes organisations à but non lucratif qui organisent des conférences ou des événements professionnels

Whova dispose d'une liste impressionnante d'organisations qui lui font confiance pour les aider à offrir une expérience inoubliable sur diverses pages d'événements.

Caractéristiques principales :

Prix : Devis personnalisé uniquement (demande de démonstration obligatoire)

✅ Pour :

❌ Cons :

La partie " Participants " de l'application, en particulier la fonction " Parcourir les participants par : RECOMMENDED", car elle identifie et regroupe les participants en fonction de tags tels que "ville d'origine", "associations professionnelles" et surtout "INTÉRÊTS", ce qui a été une merveilleuse et agréable surprise, car j'ai des intérêts et des passe-temps assez spécifiques dont j'ai appris qu'ils étaient partagés par d'autres participants. Cela a rendu la prise de contact TRÈS facile, car un intérêt commun et un moyen de briser la glace étaient déjà établis entre nous. Une fonction géniale !" - Enrico G.

Coût réel : Probablement plus de 500 $ pour les petites organisations à but non lucratif, plus les frais de traitement.

Commencer simplement et gratuitement avec Zeffy

Pourquoi les organisations à but non lucratif abandonnent-elles Eventbrite ?

Les organisations à but non lucratif abandonnent Eventbrite parce qu'elles en ont besoin :

C'est exactement la raison d'être de Zeffy. Nous éliminons les frais qui s'accumulent rapidement, nous fournissons des outils tout-en-un qui remplacent vos feuilles de calcul et nous offrons des fonctionnalités spécialement conçues pour les organisations de base, le tout pour un coût nul.

Ne perdez plus de dons - passez à Zeffy

Chaque jour où vous restez sur Eventbrite ou d'autres plateformes payantes, vous perdez de l'argent qui pourrait financer votre mission. Qu'il s'agisse de 50 dollars provenant d'une petite vente de pâtisseries ou de 1 500 dollars provenant de votre gala annuel, ces frais s'ajoutent à l'impact réel que vous perdez.

Votre association mérite mieux qu'une formule du genre "le mieux que nous puissions faire, c'est de vous faire payer moins cher". Vous méritez une plateforme conçue spécifiquement pour les organisations qui ne peuvent pas se permettre de gaspiller de l'argent en frais - une plateforme qui comprend que chaque dollar compte lorsque vous changez des vies dans votre communauté.

Prêt à conserver 100% de vos dons ?
Passez à Zeffy aujourd'hui - la seule alternative gratuite à Eventbrite.

Questions fréquemment posées

Non, Eventbrite facture les mêmes frais aux organisations à but non lucratif qu'aux autres organisations : 3,7 % + 1,79 $ par billet, plus 2,9 % de frais de traitement. Eventbrite offre une réduction de 50 % sur ses plans Pro, mais cela n'élimine pas les frais par billet qui coûtent le plus d'argent.

Zeffy est la seule plateforme qui facture 0$ de frais aux organisations à but non lucratif. Alors que d'autres plateformes proposent des niveaux "gratuits", elles facturent toujours plus de 2,9 % de frais de traitement. Zeffy couvre tous les coûts et conserve 100% des dons pour les missions à but non lucratif.

Utilisez Zeffy, qui ne facture ni frais de plateforme ni frais de traitement. Une autre solution consiste à collecter les paiements hors ligne (espèces/chèques), mais cela limite l'accessibilité et rend le suivi difficile.

Pour la plupart des petites organisations à but non lucratif, c'est tout à fait possible. Les économies réalisées justifient à elles seules le changement. Une association qui collecte 10 000 $ par an grâce à ses événements économise plus de 670 $ par an avec Zeffy par rapport à Eventbrite, ce qui est suffisant pour financer une programmation importante.

La plupart des organisations à but non lucratif passent à Zeffy en moins d'une heure. La plateforme est conçue pour les bénévoles qui n'ont pas d'expertise technique. L'assistance clientèle aide à l'installation et à la migration des données des donateurs existants.

Oui, Zeffy prend en charge un nombre illimité de participants et de ventes de billets. Des organisations à but non lucratif ont utilisé Zeffy avec succès pour des événements allant de petits dîners à de grands galas avec plus de 500 participants.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

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Rédigé par
David Purkis

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