Les événements à but non lucratif sont un excellent moyen de collecter des fonds et de nouer des relations avec les donateurs. Mais voici ce que la plupart des guides ne vous diront pas : le logiciel d'inscription que vous choisissez peut faire ou défaire les résultats de votre collecte de fonds.
Chaque mois, de petites organisations à but non lucratif perdent des milliers de dollars en raison de frais d'inscription "cachés" dont elles ignoraient l'existence. Une collecte de fonds de 5 000 dollars devient 4 700 dollars après qu'Eventbrite a prélevé sa part. Un gala de 10 000 dollars ne rapporte que 9 300 dollars. C'est de l'argent volé à votre mission et la plupart des organisations à but non lucratif ne se rendent pas compte de ce qui se passe
La plupart des petites organisations à but non lucratif adoptent la solution d'inscription aux collectes de fonds de Zeffy parce qu'il s'agit de la seule plateforme d'inscription aux événements qui ne demande aucun frais et qui a été conçue pour les équipes de bénévoles qui ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent ou du temps.
Nous avons comparé les plateformes d'enregistrement les plus populaires et nous avons découvert que, bien que d'autres prétendent être "favorables aux organisations à but non lucratif", seule Zeffy conserve 100 % de vos dons pour votre cause. Nous vous montrerons exactement combien vous perdez par rapport aux autres plateformes et pourquoi plus de 40 000 organisations à but non lucratif choisissent la solution à frais zéro de Zeffy.
Prêt à arrêter de perdre de l'argent à cause des frais d'inscription ? Explorons ce qui fonctionne réellement pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif.
Le logiciel d'inscription aux événements à but non lucratif vous aide à créer une expérience transparente pour les membres de votre équipe, les bénévoles et les participants, depuis le moment où ils s'inscrivent jusqu'à celui où ils arrivent à votre collecte de fonds.
Plus précisément, ces outils vous permettent
Pour les petites organisations à but non lucratif, cela vous permet d'offrir une expérience exceptionnelle à vos participants et de faire une bonne première impression sans avoir besoin d'un planificateur d'événements ou d'un personnel à plein temps. Les longues files d'attente pour l'enregistrement et la confusion liée aux inscriptions de groupes ou aux multiples options de participation peuvent nuire à l'expérience et à l'objectif premier de l'événement.
Ce guide présente les outils les plus abordables, les plus conviviaux et les plus simples à la disposition des organisations à but non lucratif.
Zeffy comprend que les organisations à but non lucratif qui travaillent avec des ressources minimales doivent consacrer chaque centime et chaque minute à leur mission, comme il se doit ! C'est pourquoi notre plateforme de collecte de fonds à tarif zéro comprend tout ce dont vous avez besoin, de l'inscription à l'événement à un moyen simple de mettre en place votre formulaire de don en ligne, d'accélérer l'enregistrement à partir d'un code QR mobile, d'établir des forfaits de billets de groupe en quelques clics et de suivre les participants en temps réel (et bien d'autres choses encore).
L'absence de frais signifie que l'utilisation de Zeffy est en fait gratuite, sans frais de plateforme ou de transaction cachés, ce qui vous permet de garantir que chaque centime va à votre cause.
Le résultat : Alors que les concurrents prélèvent entre 200 et 500 $ sur chaque événement de 5 000 $, Zeffy conserve 100 % de votre collecte de fonds pour votre mission. C'est la différence entre le financement de vos programmes et le financement de leurs profits.
*Sur la base de 50 billets à 100 $ chacun. La plupart des plateformes facturent des frais mensuels supplémentaires en plus des coûts de transaction.
Si vous vous occupez des inscriptions à des événements et de l'enregistrement des participants en plus de votre travail quotidien ou si vous travaillez avec une petite équipe de bénévoles, vous ne vous êtes probablement pas inscrit pour devenir un expert en technologie. Zeffy vous aide à gérer le processus d'inscription à vos événements de collecte de fonds sans que vous ayez à y consacrer des heures ou un budget important, car il est 100 % gratuit.
Zeffy est le seul logiciel d'enregistrement d'événements gratuit conçu exclusivement pour les organisations à but non lucratif. Cela signifie qu'il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de transaction et pas de petits caractères. Chaque dollar provenant de l'inscription à un événement est directement reversé à votre cause. Que vous organisiez une collecte de fonds communautaire, une marche de bienfaisance ou un atelier pour les jeunes, Zeffy vous fournit ce dont vous avez besoin pour rester organisé sans avoir besoin d'une équipe événementielle à plein temps.
Ce logiciel d'organisation d'événements à but non lucratif n'est disponible que pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada.
100% gratuit (pas de frais de plateforme ou de transaction).
Arctic Encounter Sumit (AES) est le plus grand événement annuel de politique et d'affaires sur l'Arctique en Amérique, organisé par un 501(c)3 dont la mission est de remettre en question le statu quo et d'aborder les défis de manière critique. Pour organiser le flux d'inscription à leur événement 2025 sans les maux de tête, AES s'est tourné vers Zeffy et a non seulement collecté plus de 330 000 $ en vente de billets, mais a également économisé 16 565 $ supplémentaires qui auraient été consacrés aux frais avec n'importe quelle autre solution.
Voici quelques points forts qui ont rendu cela possible avec le logiciel d'enregistrement gratuit de Zeffy:
Eventbrite facture aux organisations à but non lucratif les mêmes frais que les organisateurs de concerts, mais ne dispose pas des fonctionnalités de base pour les organisations à but non lucratif, telles que l'ajout de dons et les reçus fiscaux.
Alors qu'Eventbrite se présente comme un site où il est facile d'organiser un événement, les petites organisations à but non lucratif découvrent rapidement qu'elles paient le prix fort pour des fonctions dont elles n'ont pas besoin et qu'elles ne disposent pas des outils de collecte de fonds dont elles ont réellement besoin. Vous perdrez plus de 335 $ pour un événement de 5 000 $, et il n'y a aucun moyen de collecter des dons supplémentaires lors du paiement.
Les formules vont du paiement à l'utilisation à la tarification personnalisée avec (3,7 % de frais de service + 2,9 % de frais de traitement) + 1,79 $ par transaction.
Zeffyfournit toutes les fonctionnalités d'inscription aux événements dont vous avez réellement besoin - types de billets illimités, enregistrement mobile et reçus fiscaux automatisés - tout en conservant 100 % de votre collecte de fonds.
Bien que Donorbox se dise "adapté aux organisations à but non lucratif", il accapare 3 à 5 % de votre collecte de fonds et manque d'outils d'enregistrement mobiles dont les bénévoles ont réellement besoin.
Donorbox se positionne comme une plateforme de collecte de fonds en premier lieu, mais l'inscription à un événement semble être une réflexion après coup. Vous devrez payer de nombreux frais qui réduiront les revenus de votre événement, et il n'y a pas d'application mobile pour l'enregistrement le jour même - une fonction essentielle pour les événements gérés par des bénévoles.
2,95 % de frais de plateforme, plus jusqu'à 2,2 % + 0,30 $ par transaction avec Stripe, ou 1,99 % + 0,49 $ avec PayPal et Venmo.
Zeffy associe des reçus fiscaux automatisés à des outils d'enregistrement mobiles et ne facture aucun frais. Vous bénéficiez de fonctionnalités réellement axées sur les organisations à but non lucratif sans avoir à payer de multiples frais ou à vous plier à des processus d'installation complexes.
GoFundMe Pro (anciennement Classy) demande plus de 299 $ par mois, ce qui élimine la plupart des petites organisations à but non lucratif avant même qu'elles ne démarrent.
Bien que GoFundMe Pro offre des fonctionnalités robustes pour les événements à grande échelle, son modèle de tarification suppose que vous disposiez d'un budget dédié aux événements. La plupart des organisations à but non lucratif ne peuvent justifier un budget de plus de 300 $ par mois pour des collectes de fonds occasionnelles, d'autant plus qu'il existe des alternatives gratuites.
Bien que les prix ne soient pas divulgués sur le site web de GoFundMe Pro, les frais de plateforme commencent généralement à 299 $ par licence/mois, plus les frais de transaction.
Zeffy offre des fonctionnalités professionnelles de gestion d'événements - plusieurs types de billets, formulaires personnalisés, enregistrement mobile - entièrement gratuites. Pas de frais mensuels, pas de frais de transaction.
Ticketstripe se concentre sur l'enregistrement "simple" mais facture toujours 1,5 % + 0,50 $ par billet plus les frais de traitement, et ne dispose pas de fonctions essentielles pour les organisations à but non lucratif telles que les reçus fiscaux.
Bien que Ticketstripe se présente comme une solution simple, vous payez des frais pour une billetterie de base sans les outils spécifiques aux organisations à but non lucratif dont votre organisation a réellement besoin. L'absence de fonctionnalité de reçus fiscaux implique un travail manuel pour vos bénévoles.
1,50 % + 0,50 $ par billet vendu plus jusqu'à 3,49 % + 0,49 $ de frais de traitement
Zeffy propose une billetterie de groupe, des codes de réduction et des reçus fiscaux automatisés - toutes les fonctionnalités offertes par Ticketstripe, plus l'enregistrement mobile - et ce, tout à fait gratuitement.
Kindful (aujourd'hui Bloomerang) facture plus de 199 $/mois, plus les frais de transaction, pour l'enregistrement d'événements de base que la plupart des petites organisations à but non lucratif pourraient gérer avec des outils gratuits.
À moins que vous n'ayez besoin d'un système complet de gestion des relations avec les donateurs, vous payez des centaines d'euros par mois pour une fonctionnalité d'inscription qui n'inclut pas l'enregistrement mobile ou la lecture des codes QR, des fonctions dont tous les événements organisés par des bénévoles ont besoin.
199$+/mois, plus 1% de frais de plateforme de collecte de fonds sur toutes les transactions en ligne, et jusqu'à 2,2% + 0,30$ de frais de traitement.
Zeffy fournit des outils de suivi des participants et d'engagement des donateurs sans frais mensuels. Vous bénéficiez gratuitement de l'inscription aux événements et des fonctionnalités de base de gestion des donateurs, avec des options d'intégration faciles si vous avez besoin de fonctionnalités CRM plus avancées.
DonorPerfect propose une inscription de base intégrée à son CRM, mais ne dispose pas des outils d'enregistrement QR et de paiement mobile qui permettent aux événements de se dérouler sans heurts.
DonorPerfect gère les inscriptions simples, mais son système n'a pas été conçu pour répondre aux besoins des événements modernes. L'absence d'enregistrement mobile signifie que les bénévoles sont coincés avec des listes papier et la manipulation d'argent - exactement ce que la plupart des organisations à but non lucratif veulent éviter.
Custom quote, à partir de 99 $ par mois plus 2,5 % par transaction
Zeffy inclut l'enregistrement par code QR, les paiements mobiles Tap-to-Pay, et plus encore - toutes les fonctionnalités modernes dont DonorPerfect est dépourvu - sans frais mensuels ou de transaction.
Doubleknot cache ses prix et se concentre sur les organisations à fort volume, comme les musées et les camps, et non sur les organisations à but non lucratif locales qui organisent des collectes de fonds occasionnelles.
Toute plateforme qui n'affiche pas ses prix d'emblée est généralement trop chère pour les petites organisations à but non lucratif. L'accent mis par Doubleknot sur le "contrôle de la capacité" et l'"entrée programmée" suggère qu'ils sont conçus pour des événements fréquents et de grande envergure plutôt que pour des collectes de fonds communautaires.
Non cotée en bourse.
Zeffy propose l'enregistrement par QR, la livraison de billets électroniques, et plus encore, avec une tarification transparente (qui est de 0 $). Vous bénéficiez de fonctionnalités professionnelles conçues spécifiquement pour les collectes de fonds à but non lucratif, sans coûts cachés ni contrats complexes.
Sans équipe professionnelle ni budget important, vous aurez besoin d'une solution d'inscription simple, abordable et conçue pour vous faire gagner du temps et éviter toute confusion. Pour trouver le bon outil, il faut aller au-delà des fonctionnalités de gestion d'événements et se concentrer sur des flux d'inscription fluides et conviviaux pour les donateurs, qui répondent à vos besoins spécifiques.
Avant de prendre une décision, prenez le temps de réfléchir à ces questions clés pour vous aider à trouver un outil qui évoluera avec votre organisation et vous facilitera la vie :
Choisir la bonne plateforme d'inscription à un événement, c'est trouver un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance pour simplifier l'organisation de vos événements, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment : votre mission.
Pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif, les événements sont plus que de simples dates sur un calendrier - ils représentent une opportunité vitale de collecter des fonds, de rallier des soutiens et d'établir des relations durables avec les donateurs. Mais sans les bons outils, la gestion de la billetterie, de l'enregistrement des invités et des dons peut sembler insurmontable.
C'est là que Zeffy intervient. L'inscription à un événement ne doit pas engloutir votre budget ni épuiser vos bénévoles.
Zeffy est la seule plateforme 100% gratuite de collecte de fonds et d'inscription aux événements conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Elle offre aux petites équipes tout ce dont elles ont besoin pour organiser des événements en toute transparence, sans réduire les fonds collectés. De l'enregistrement par code QR aux dons récurrents, en passant par les tirages au sort, Zeffy facilite l'organisation, la dynamisation et l'optimisation de votre impact.
