Les événements à but non lucratif sont un excellent moyen de collecter des fonds et de nouer des relations avec les donateurs. Mais voici ce que la plupart des guides ne vous diront pas : le logiciel d'inscription que vous choisissez peut faire ou défaire les résultats de votre collecte de fonds.

Chaque mois, de petites organisations à but non lucratif perdent des milliers de dollars en raison de frais d'inscription "cachés" dont elles ignoraient l'existence. Une collecte de fonds de 5 000 dollars devient 4 700 dollars après qu'Eventbrite a prélevé sa part. Un gala de 10 000 dollars ne rapporte que 9 300 dollars. C'est de l'argent volé à votre mission et la plupart des organisations à but non lucratif ne se rendent pas compte de ce qui se passe

La plupart des petites organisations à but non lucratif adoptent la solution d'inscription aux collectes de fonds de Zeffy parce qu'il s'agit de la seule plateforme d'inscription aux événements qui ne demande aucun frais et qui a été conçue pour les équipes de bénévoles qui ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent ou du temps.

Nous avons comparé les plateformes d'enregistrement les plus populaires et nous avons découvert que, bien que d'autres prétendent être "favorables aux organisations à but non lucratif", seule Zeffy conserve 100 % de vos dons pour votre cause. Nous vous montrerons exactement combien vous perdez par rapport aux autres plateformes et pourquoi plus de 40 000 organisations à but non lucratif choisissent la solution à frais zéro de Zeffy.

Prêt à arrêter de perdre de l'argent à cause des frais d'inscription ? Explorons ce qui fonctionne réellement pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif.

Qu'est-ce qu'un logiciel d'enregistrement d'événements à but non lucratif ?

Le logiciel d'inscription aux événements à but non lucratif vous aide à créer une expérience transparente pour les membres de votre équipe, les bénévoles et les participants, depuis le moment où ils s'inscrivent jusqu'à celui où ils arrivent à votre collecte de fonds.

Plus précisément, ces outils vous permettent

Recueillir les inscriptions et les paiements des participants en ligne (adieu les listes manuscrites de participants !)

Proposer plusieurs types de billets, des options de groupe et des réductions

Envoyer des rappels et des courriels de confirmation automatisés

Suivre les participants, émettre des reçus fiscaux et scanner les codes QR pour l'enregistrement le jour de l'arrivée.





Pour les petites organisations à but non lucratif, cela vous permet d'offrir une expérience exceptionnelle à vos participants et de faire une bonne première impression sans avoir besoin d'un planificateur d'événements ou d'un personnel à plein temps. Les longues files d'attente pour l'enregistrement et la confusion liée aux inscriptions de groupes ou aux multiples options de participation peuvent nuire à l'expérience et à l'objectif premier de l'événement.

Ce guide présente les outils les plus abordables, les plus conviviaux et les plus simples à la disposition des organisations à but non lucratif.

Un logiciel d'enregistrement d'événements à but non lucratif peut-il être gratuit ?

Zeffy comprend que les organisations à but non lucratif qui travaillent avec des ressources minimales doivent consacrer chaque centime et chaque minute à leur mission, comme il se doit ! C'est pourquoi notre plateforme de collecte de fonds à tarif zéro comprend tout ce dont vous avez besoin, de l'inscription à l'événement à un moyen simple de mettre en place votre formulaire de don en ligne, d'accélérer l'enregistrement à partir d'un code QR mobile, d'établir des forfaits de billets de groupe en quelques clics et de suivre les participants en temps réel (et bien d'autres choses encore).

L'absence de frais signifie que l'utilisation de Zeffy est en fait gratuite, sans frais de plateforme ou de transaction cachés, ce qui vous permet de garantir que chaque centime va à votre cause.

Comparaison du coût réel des logiciels d'inscription aux événements pour les petites organisations à but non lucratif

Plate-forme Ce qu'ils promettent Ce que vous payez réellement Ce que vous gardez d'un événement de 5 000 Problèmes cachés Zeffy 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif 0 $ de frais, jamais $5,000 Pas vraiment gratuit Eventbrite Mise en place facile de l'événement 3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement $4,665 Pas de reçus fiscaux, pas d'options de donation Donorbox Adapté aux besoins des organisations à but non lucratif 2,95-3,95 % + jusqu'à 2,2 % + 0,49 $/transaction $4,705 Pas d'enregistrement mobile, configuration complexe GoFundMe Événements professionnels 299$+/mois + 4% de frais de transaction $4,501 Des frais mensuels onéreux pour les petits budgets Ticketstripe Enregistrement simple 1,5 % + 0,50 $/billet + 3,49 % + 0,49 $ de traitement $4,800 Pas de reçus fiscaux, fonctions mobiles limitées Bienveillante Intégration des donateurs 199$+/mois + 1% + 2,2% + 0,30$ de frais de traitement $4,685 Frais mensuels + frais de transaction DonorPerfect Enregistrement facile 99$+/mois + 2,5% de frais de transaction $4,775 Pas de codes QR, pas de paiements mobiles Double nœud Billets électroniques et codes QR Tarification personnalisée (non divulguée) Inconnu Ne vous indique même pas le prix à l'avance

Le résultat : Alors que les concurrents prélèvent entre 200 et 500 $ sur chaque événement de 5 000 $, Zeffy conserve 100 % de votre collecte de fonds pour votre mission. C'est la différence entre le financement de vos programmes et le financement de leurs profits.

*Sur la base de 50 billets à 100 $ chacun. La plupart des plateformes facturent des frais mensuels supplémentaires en plus des coûts de transaction.

1. Zeffy - Meilleur logiciel gratuit d'enregistrement d'événements pour toutes les organisations à but non lucratif

Si vous vous occupez des inscriptions à des événements et de l'enregistrement des participants en plus de votre travail quotidien ou si vous travaillez avec une petite équipe de bénévoles, vous ne vous êtes probablement pas inscrit pour devenir un expert en technologie. Zeffy vous aide à gérer le processus d'inscription à vos événements de collecte de fonds sans que vous ayez à y consacrer des heures ou un budget important, car il est 100 % gratuit.

Zeffy est le seul logiciel d'enregistrement d'événements gratuit conçu exclusivement pour les organisations à but non lucratif. Cela signifie qu'il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de transaction et pas de petits caractères. Chaque dollar provenant de l'inscription à un événement est directement reversé à votre cause. Que vous organisiez une collecte de fonds communautaire, une marche de bienfaisance ou un atelier pour les jeunes, Zeffy vous fournit ce dont vous avez besoin pour rester organisé sans avoir besoin d'une équipe événementielle à plein temps.

Caractéristiques principales :

Inscription réellement gratuite pour tout type d'événement, qu'il soit virtuel, en personne ou hybride.

Codes QR scannables pour un enregistrement rapide à la porte

L'application "Tap to Pay" pour des ventes sur site faciles et adaptées à la mobilité

Formulaires personnalisés et questions aux participants pour recueillir les informations dont vous avez besoin

Codes de réduction et prix "early bird" pour encourager les inscriptions précoces

Reçus fiscaux automatiques sans suivi manuel

Exportation simple des participants pour rester au courant de leur venue

Une assistance illimitée et amicale quand vous en avez besoin

Idéal pour :

‍Les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un moyen simple et fiable d'inscrire les participants.

Les équipes qui cherchent à éliminer les frais de traitement et à garder plus d'argent pour leur mission

Les organisations de base qui ont besoin de développer rapidement leurs communautés

Limites potentielles :

Ce logiciel d'organisation d'événements à but non lucratif n'est disponible que pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada.

Prix Zeffy :

‍100% gratuit (pas de frais de plateforme ou de transaction).

Comment les organisations à but non lucratif économisent plus de 16 000 dollars de frais grâce aux outils à frais zéro de Zeffy

Arctic Encounter Sumit (AES) est le plus grand événement annuel de politique et d'affaires sur l'Arctique en Amérique, organisé par un 501(c)3 dont la mission est de remettre en question le statu quo et d'aborder les défis de manière critique. Pour organiser le flux d'inscription à leur événement 2025 sans les maux de tête, AES s'est tourné vers Zeffy et a non seulement collecté plus de 330 000 $ en vente de billets, mais a également économisé 16 565 $ supplémentaires qui auraient été consacrés aux frais avec n'importe quelle autre solution.

Voici quelques points forts qui ont rendu cela possible avec le logiciel d'enregistrement gratuit de Zeffy:

Inscription simple des participants avec différentes options d'admission et de tarification

Moyen facile d'ajouter un don à l'organisation à but non lucratif au moment du paiement

Formulaire rapide et facile pour saisir les informations et suivre les présences

Options d'enregistrement par code QR pour les participants à l'événement

2. Eventbrite - Meilleur logiciel d'inscription à un événement pour la découverte des participants

‍Eventbrite facture aux organisations à but non lucratif les mêmes frais que les organisateurs de concerts, mais ne dispose pas des fonctionnalités de base pour les organisations à but non lucratif, telles que l'ajout de dons et les reçus fiscaux.

Alors qu'Eventbrite se présente comme un site où il est facile d'organiser un événement, les petites organisations à but non lucratif découvrent rapidement qu'elles paient le prix fort pour des fonctions dont elles n'ont pas besoin et qu'elles ne disposent pas des outils de collecte de fonds dont elles ont réellement besoin. Vous perdrez plus de 335 $ pour un événement de 5 000 $, et il n'y a aucun moyen de collecter des dons supplémentaires lors du paiement.

Avantages :

Promouvoir votre événement grâce au moteur de découverte d'Eventbrite

Pages d'événements personnalisées avec des modèles faciles à utiliser

Application d'organisateur mobile pour une gestion en déplacement

Des types de billets et des outils de marketing flexibles

Limites potentielles :

Les frais élevés qui varient en fonction du volume peuvent l'emporter sur les avantages pour les événements de moindre envergure.

Pas de reçus fiscaux automatisés

L'assistance à la clientèle est limitée, sauf si vous bénéficiez d'une option payante.

Eventbrite ne propose pas d'outils de gestion des donateurs ni d'outils plus généraux pour les organisations à but non lucratif.

‍

Prix :

Les formules vont du paiement à l'utilisation à la tarification personnalisée avec (3,7 % de frais de service + 2,9 % de frais de traitement) + 1,79 $ par transaction.

‍

Pourquoi Zeffy est meilleur :

‍Zeffyfournit toutes les fonctionnalités d'inscription aux événements dont vous avez réellement besoin - types de billets illimités, enregistrement mobile et reçus fiscaux automatisés - tout en conservant 100 % de votre collecte de fonds.

3. Donorbox - La meilleure solution pour les reçus fiscaux automatisés

Bien que Donorbox se dise "adapté aux organisations à but non lucratif", il accapare 3 à 5 % de votre collecte de fonds et manque d'outils d'enregistrement mobiles dont les bénévoles ont réellement besoin.

Donorbox se positionne comme une plateforme de collecte de fonds en premier lieu, mais l'inscription à un événement semble être une réflexion après coup. Vous devrez payer de nombreux frais qui réduiront les revenus de votre événement, et il n'y a pas d'application mobile pour l'enregistrement le jour même - une fonction essentielle pour les événements gérés par des bénévoles.

Avantages :

Reçus fiscaux autogénérés

Pages d'événements personnalisées

Multiples options de traitement des paiements

Formulaires intégrables

Types de billets illimités

‍

Des frais multiples qui réduisent les recettes de votre événement

Nécessite plus de temps d'installation et de familiarisation avec la technologie

Pas d'outils d'enregistrement en personne ni d'application de paiement mobile

Prix :

2,95 % de frais de plateforme, plus jusqu'à 2,2 % + 0,30 $ par transaction avec Stripe, ou 1,99 % + 0,49 $ avec PayPal et Venmo.

Pourquoi Zeffy est meilleur :

Zeffy associe des reçus fiscaux automatisés à des outils d'enregistrement mobiles et ne facture aucun frais. Vous bénéficiez de fonctionnalités réellement axées sur les organisations à but non lucratif sans avoir à payer de multiples frais ou à vous plier à des processus d'installation complexes.

4. GoFundMe Pro - Meilleur logiciel d'enregistrement d'événements pour les formulaires à billets multiples

GoFundMe Pro (anciennement Classy) demande plus de 299 $ par mois, ce qui élimine la plupart des petites organisations à but non lucratif avant même qu'elles ne démarrent.

Bien que GoFundMe Pro offre des fonctionnalités robustes pour les événements à grande échelle, son modèle de tarification suppose que vous disposiez d'un budget dédié aux événements. La plupart des organisations à but non lucratif ne peuvent justifier un budget de plus de 300 $ par mois pour des collectes de fonds occasionnelles, d'autant plus qu'il existe des alternatives gratuites.

Avantages :

Prise en charge de plusieurs types de billets et d'inscriptions basées sur les dons

Formulaires d'inscription personnalisés avec les questions des participants

Traitement sécurisé des paiements et pages de marque

Outils pour organiser et gérer des événements sur la même plateforme

Limites potentielles :

Coût mensuel et frais de transaction élevés

Il n'est pas conçu pour des équipes légères organisant des événements occasionnels ou gratuits.

Pas d'application mobile pour l'enregistrement ou les paiements sur place

Nécessité de disposer de personnel ayant le temps de gérer un système plus complexe

Prix :

Bien que les prix ne soient pas divulgués sur le site web de GoFundMe Pro, les frais de plateforme commencent généralement à 299 $ par licence/mois, plus les frais de transaction.

‍

Pourquoi Zeffy est meilleur :

Zeffy offre des fonctionnalités professionnelles de gestion d'événements - plusieurs types de billets, formulaires personnalisés, enregistrement mobile - entièrement gratuites. Pas de frais mensuels, pas de frais de transaction.

5. Ticketstripe - Meilleur logiciel d'enregistrement d'événements pour les billets de groupe

Ticketstripe se concentre sur l'enregistrement "simple" mais facture toujours 1,5 % + 0,50 $ par billet plus les frais de traitement, et ne dispose pas de fonctions essentielles pour les organisations à but non lucratif telles que les reçus fiscaux.

Bien que Ticketstripe se présente comme une solution simple, vous payez des frais pour une billetterie de base sans les outils spécifiques aux organisations à but non lucratif dont votre organisation a réellement besoin. L'absence de fonctionnalité de reçus fiscaux implique un travail manuel pour vos bénévoles.

Avantages :

Soutien à l'achat de billets groupés et à l'entrée chronométrée

Pages d'événements et formulaires d'inscription personnalisés

Codes de réduction et confirmations automatiques

Limites potentielles :

Les frais de plateforme et de traitement réduisent les recettes de l'événement

Pas de fonctionnalité de reçus fiscaux ni d'outils de vente de dons

Absence d'outils d'enregistrement le jour même ou de scanner QR

Les capacités mobiles sont limitées par rapport à d'autres outils‍

Prix :

1,50 % + 0,50 $ par billet vendu plus jusqu'à 3,49 % + 0,49 $ de frais de traitement

‍

Pourquoi Zeffy est meilleur :

Zeffy propose une billetterie de groupe, des codes de réduction et des reçus fiscaux automatisés - toutes les fonctionnalités offertes par Ticketstripe, plus l'enregistrement mobile - et ce, tout à fait gratuitement.

6. Kindful - Meilleur logiciel d'inscription à un événement pour les listes de participants

Kindful (aujourd'hui Bloomerang) facture plus de 199 $/mois, plus les frais de transaction, pour l'enregistrement d'événements de base que la plupart des petites organisations à but non lucratif pourraient gérer avec des outils gratuits.

À moins que vous n'ayez besoin d'un système complet de gestion des relations avec les donateurs, vous payez des centaines d'euros par mois pour une fonctionnalité d'inscription qui n'inclut pas l'enregistrement mobile ou la lecture des codes QR, des fonctions dont tous les événements organisés par des bénévoles ont besoin.

Avantages :

Types de billets et suivi de l'enregistrement de base

Synchronisation automatique avec les profils des donateurs

Rapport sur l'engagement des participants

Limites potentielles :

Pas d'optimisation pour un enregistrement rapide ou adapté aux mobiles

Coût plus élevé, personnalisation limitée des billets

Pas d'application d'enregistrement, de support QR ou d'outils en personne

Cela peut sembler exagéré si vous n'avez pas besoin d'un CRM complet.

Prix :

199$+/mois, plus 1% de frais de plateforme de collecte de fonds sur toutes les transactions en ligne, et jusqu'à 2,2% + 0,30$ de frais de traitement.

‍

Pourquoi Zeffy est meilleur :

Zeffy fournit des outils de suivi des participants et d'engagement des donateurs sans frais mensuels. Vous bénéficiez gratuitement de l'inscription aux événements et des fonctionnalités de base de gestion des donateurs, avec des options d'intégration faciles si vous avez besoin de fonctionnalités CRM plus avancées.

7. DonorPerfect - Meilleur logiciel d'enregistrement d'événements pour une inscription facile

DonorPerfect propose une inscription de base intégrée à son CRM, mais ne dispose pas des outils d'enregistrement QR et de paiement mobile qui permettent aux événements de se dérouler sans heurts.

DonorPerfect gère les inscriptions simples, mais son système n'a pas été conçu pour répondre aux besoins des événements modernes. L'absence d'enregistrement mobile signifie que les bénévoles sont coincés avec des listes papier et la manipulation d'argent - exactement ce que la plupart des organisations à but non lucratif veulent éviter.

Avantages :

Enregistrement de base et collecte des paiements

Invitations segmentées pour des listes de supporters spécifiques

Saisie manuelle pour les ventes de billets hors ligne

Limites potentielles :

Pas d'outils d'enregistrement QR ou de "Tap to Pay".

N'est pas conçu pour les événements complexes ou en contact avec le public

Personnalisation limitée de l'enregistrement et de l'image de marque

Les modules complémentaires et les intégrations peuvent augmenter le coût total.

‍

‍Custom quote, à partir de 99 $ par mois plus 2,5 % par transaction

Pourquoi Zeffy est meilleur :

Zeffy inclut l'enregistrement par code QR, les paiements mobiles Tap-to-Pay, et plus encore - toutes les fonctionnalités modernes dont DonorPerfect est dépourvu - sans frais mensuels ou de transaction.

8. Doubleknot - Meilleur logiciel d'enregistrement d'événements pour les billets électroniques et les codes QR

Doubleknot cache ses prix et se concentre sur les organisations à fort volume, comme les musées et les camps, et non sur les organisations à but non lucratif locales qui organisent des collectes de fonds occasionnelles.

Toute plateforme qui n'affiche pas ses prix d'emblée est généralement trop chère pour les petites organisations à but non lucratif. L'accent mis par Doubleknot sur le "contrôle de la capacité" et l'"entrée programmée" suggère qu'ils sont conçus pour des événements fréquents et de grande envergure plutôt que pour des collectes de fonds communautaires.

Avantages :

Livraison de billets électroniques et enregistrement QR

Entrée programmée et limites de capacité

Guichets virtuels et physiques

Limites potentielles :

La tarification n'est pas transparente ou d'entrée de gamme

Outils limités de collecte de fonds ou de communication avec les donateurs

La plateforme peut être plus robuste que nécessaire pour des événements occasionnels.

Prix :

Non cotée en bourse.

Pourquoi Zeffy est meilleur :

Zeffy propose l'enregistrement par QR, la livraison de billets électroniques, et plus encore, avec une tarification transparente (qui est de 0 $). Vous bénéficiez de fonctionnalités professionnelles conçues spécifiquement pour les collectes de fonds à but non lucratif, sans coûts cachés ni contrats complexes.

Liste de contrôle rapide : Questions pour vous aider à évaluer les meilleures plateformes d'inscription aux événements

Sans équipe professionnelle ni budget important, vous aurez besoin d'une solution d'inscription simple, abordable et conçue pour vous faire gagner du temps et éviter toute confusion. Pour trouver le bon outil, il faut aller au-delà des fonctionnalités de gestion d'événements et se concentrer sur des flux d'inscription fluides et conviviaux pour les donateurs, qui répondent à vos besoins spécifiques.

Avant de prendre une décision, prenez le temps de réfléchir à ces questions clés pour vous aider à trouver un outil qui évoluera avec votre organisation et vous facilitera la vie :

Personnalisation du formulaire d'inscription

Quels sont les efforts nécessaires pour adapter les formulaires d'inscription afin de recueillir les informations nécessaires auprès des participants ?

Est-il important de véhiculer l'image de marque de votre organisation tout au long du processus d'enregistrement ?

Quelles méthodes de paiement doivent être prises en charge (cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay, ACH, chèques) ?

Devrez-vous proposer différents types d'inscription ou de frais (gratuit, payant, hybride, parrainage) ?

Souhaitez-vous offrir aux participants la possibilité de faire un don lors de l'inscription ?





Engagement des participants et synchronisation des données

Aurez-vous besoin de synchroniser les informations relatives à l'inscription et à la participation avec vos outils de collecte de fonds ou de gestion de la relation client ?

Recherchez-vous une solution tout-en-un ou envisagez-vous d'intégrer des plates-formes de marketing ou d'adhésion distinctes ?

Dans quelle mesure l'automatisation vous aiderait-elle à réduire votre travail manuel de gestion des participants ?

À quelle fréquence allez-vous communiquer avec les participants avant, pendant et après vos événements ?





Facilité d'utilisation et adoption par les équipes

Vos bénévoles ou les membres de votre équipe, qui ne sont peut-être pas des experts en technologie, s'occuperont-ils de l'inscription et de l'enregistrement ?

Vous avez besoin d'un processus d'intégration simple et rapide pour que votre équipe puisse commencer à utiliser la plateforme rapidement ?

Un processus d'enregistrement fluide et facile à utiliser pour les événements en direct est-il indispensable ?





Suivi et rapports

Quels sont les indicateurs de performance des événements qui vous importent le plus ?

Avez-vous besoin de tableaux de bord qui distinguent clairement les enregistrements gratuits et payants ?

Quelle est l'importance des données en temps réel pour le suivi des présences et des paiements ?

À quelle fréquence examinerez-vous les données relatives à l'événement afin d'éclairer la planification et la prise de décision futures ?





Choisir la bonne plateforme d'inscription à un événement, c'est trouver un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance pour simplifier l'organisation de vos événements, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment : votre mission.

Zeffy est la seule plateforme d'inscription à des événements sans frais pour votre petite organisation à but non lucratif.

Pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif, les événements sont plus que de simples dates sur un calendrier - ils représentent une opportunité vitale de collecter des fonds, de rallier des soutiens et d'établir des relations durables avec les donateurs. Mais sans les bons outils, la gestion de la billetterie, de l'enregistrement des invités et des dons peut sembler insurmontable.

C'est là que Zeffy intervient. L'inscription à un événement ne doit pas engloutir votre budget ni épuiser vos bénévoles.

Zeffy est la seule plateforme 100% gratuite de collecte de fonds et d'inscription aux événements conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Elle offre aux petites équipes tout ce dont elles ont besoin pour organiser des événements en toute transparence, sans réduire les fonds collectés. De l'enregistrement par code QR aux dons récurrents, en passant par les tirages au sort, Zeffy facilite l'organisation, la dynamisation et l'optimisation de votre impact.

FAQ

Quelle est la différence entre un logiciel d'enregistrement d'événements et un logiciel de gestion d'événements ? Les logiciels d'enregistrement d'événements se concentrent spécifiquement sur l'expérience d'enregistrement, la collecte d'informations sur les participants, le traitement des paiements ou des dons, la gestion des RSVP et l'envoi d'e-mails de confirmation. Il est conçu pour rationaliser la logistique frontale et permettre aux participants de s'inscrire facilement et à un prix abordable.

Les logiciels de gestion d'événements, quant à eux, constituent une catégorie plus large. Il comprend des outils de planification et d'exécution de l'ensemble de l'événement, avec des domaines spécialisés tels que la programmation, l'aménagement des lieux, la coordination des bénévoles, l'enregistrement et, parfois, le marketing. Pour les équipes les plus modestes, il peut s'agir d'une solution superflue si vous essayez simplement d'inscrire les participants et de les faire entrer dans la salle. -> Comparez d'autres logiciels de billetterie pour les organisations à but non lucratif.

Quelle est la meilleure plateforme pour l'inscription à un événement ? La meilleure plateforme dépend de vos besoins, mais pour les organisations à but non lucratif locales ou les petites équipes, recherchez : Pas ou peu de frais sur les ventes de billets ou les dons Installation simple avec une courbe d'apprentissage minimale Interface conviviale pour les volontaires Intégration des donateurs ou des systèmes de gestion de la relation client (si la collecte de fonds est impliquée) Zeffy se démarque pour les organisations à but non lucratif parce qu'il est 100 % gratuit (sans frais de plateforme) et qu'il a été conçu pour les collectes de fonds et les événements communautaires. -> S'inscrire gratuitement à Zeffy.

‍