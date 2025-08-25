Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Votre guide complet de planification d'événements à but non lucratif (liste de contrôle 2025 + modèles gratuits)
Guides sur les organisations à but non lucratif

Votre guide complet de planification d'événements à but non lucratif (liste de contrôle 2025 + modèles gratuits)

25 août 2025

La plupart des dirigeants d'organisations à but non lucratif n'ont pas choisi de devenir des organisateurs d'événements. Vous êtes passionnés par votre mission, et non par la gestion des contrats avec les fournisseurs et des calendriers des bénévoles. Pourtant, vous êtes là, chargé d'organiser un événement qui doit permettre de collecter des fonds importants tout en maintenant les coûts à un niveau proche de zéro.

Si vous vous sentez dépassé par la perspective de planifier un grand événement à but non lucratif, vous n'êtes pas seul. Il s'agit d'une ressource de planification stratégique conçue pour les dirigeants de petites organisations à but non lucratif qui doivent organiser des événements de niveau professionnel sans disposer de budgets de niveau professionnel.

Ce guide complet vous guidera à travers des stratégies de planification avancées, des calendriers flexibles pour toute taille d'événement, et des outils pratiques qui permettent d'économiser du temps et de l'argent. Plus important encore, nous vous montrerons comment garder chaque dollar de don là où il doit être : soutenir votre cause, et non pas payer des frais de plateforme.

Pourquoi la planification d'un événement à but non lucratif semble écrasante (et comment y remédier)

"Je n'ai pas signé pour ce rôle. Je me suis inscrit pour être entraîneur. - Matt (Sports de la jeunesse)

Les plus gros problèmes que nous rencontrons dans l'organisation d'événements à but non lucratif ne sont pas liés à la créativité ou à la passion, mais plutôt aux systèmes. En particulier :

La solution n'est pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment grâce à des cadres éprouvés qui s'adaptent à votre réalité.

Ce guide propose trois calendriers de planification flexibles, des outils gratuits et des modèles de planification d'événements qui éliminent les conjectures afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : créer une expérience marquante pour vos sympathisants.

Calendrier de planification d'un événement pour toute organisation à but non lucratif (de 6 semaines à 12 mois)

Il n'est pas facile de planifier une collecte de fonds lorsque l'on est déjà débordé. Vous devez peut-être jongler avec un million d'autres tâches. Vous travaillez peut-être avec une poignée de bénévoles (ou il n'y a que vous). Il s'agit peut-être de votre premier événement - ou de votre dixième - et vous êtes encore en train de tout découvrir au fur et à mesure.

Que vous disposiez de deux mois ou d'une année entière pour planifier votre événement, voici un aperçu réaliste des points sur lesquels vous devez vous concentrer et du moment où vous devez le faire, afin que votre événement ne se transforme pas en une course de dernière minute.

1. Calendrier accéléré (6-8 semaines)

Si vous manquez de temps (ou si vous avez décidé d'organiser quelque chose à la dernière minute - pas de jugement !), ce calendrier est réalisable. L'essentiel est de rester simple et de se concentrer uniquement sur ce qui est vraiment important.

Idéal pour : Les barbecues communautaires, les collectes de fonds pour les jeunes sportifs, les événements scolaires, tout ce qui est petit et local.

Semaines 1-2 : Fixez votre objectif et trouvez vos collaborateurs

Soyez très clair sur ce que vous essayez d'accomplir et sur les personnes qui vous aideront à le faire :

Semaines 3 et 4 : Fixer votre espace et votre soutien

Assurez-vous de l'essentiel, c'est-à-dire du lieu de l'événement et des personnes qui vous soutiennent financièrement :

Semaines 5-6 : Faire passer le message et se préparer

Il est temps d'informer tout le monde de votre événement et de mettre en place tous vos systèmes :

Semaine 7-8 : Derniers préparatifs + journée de l'événement

C'est l'heure du compte à rebours final : vérifiez tout et donnez vie à votre événement :

2. Calendrier standard (3-6 mois)

C'est l'idéal pour de nombreuses organisations à but non lucratif : vous avez suffisamment de temps pour vous organiser et peut-être même pour élargir votre public, mais pas trop pour ne pas vous éterniser.

Idéal pour : Les ventes aux enchères silencieuses, les dîners annuels, les courses amusantes, les soirées trivia - tout ce qui est de taille moyenne et qui nécessite un peu plus de coordination.

Mois 1-2 : Définir la vision et répartir les tâches

Posez vos fondations en définissant clairement vos objectifs et en constituant votre équipe de rêve.

Mois 2 et 3 : trouver des partenaires et établir un budget

Il est temps de trouver des partisans et de déterminer le coût réel de ce projet :

Mois 4-5 : Lancement de la billetterie et de l'aide à la programmation

Faites fonctionner vos systèmes et engagez les personnes qui feront avancer les choses.

Vous n'êtes pas sûr du montant à demander ? Apprenez à fixer le prix des billets pour les événements de collecte de fonds afin de faire salle comble.

Mois 6 : Promouvoir et réussir

Lancez votre campagne de marketing et organisez l'événement que vous avez planifié.

3. Calendrier phare (9-12 mois)

L'organisation d'un grand événement avec une petite équipe peut ressembler à un travail à temps plein en plus de votre travail à temps plein actuel. Un calendrier plus long vous donne une marge de manœuvre, mais seulement si vous l'utilisez à bon escient. N'attendez pas le huitième mois pour commencer à travailler sur les tâches du premier mois.

Idéal pour : Les galas, les grands événements annuels, les conférences ou tout ce qui constitue une part importante de votre année de collecte de fonds.

Mois 1 à 3 : Fixer les grandes orientations

Commencez par les fondations - sécurisez vos éléments clés et laissez-vous aller à de grands rêves :

Mois 3-6 : Priorité aux partenariats et à la préparation de la promotion

Construisez votre réseau de soutien et rédigez l'histoire qui incitera les gens à participer :

Mois 6 à 9 : Mise en place des systèmes

Faites en sorte que votre technologie et vos processus fonctionnent parfaitement tout en suscitant l'enthousiasme :

Utilisez Zeffy pour tous les dons et les ventes de billets - vous gardez ainsi 100 % de ce que vous avez collecté.

Mois 9-12 : derniers détails et suivi

Exécutez votre plan sans faille et préparez-vous à établir une relation à long terme :

Organiser des événements sans perdre la tête : 4 bonnes pratiques pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif

1. La coordination des volontaires sans le chaos

Comment éviter les absences, la confusion et le stress de dernière minute ?

Les bénévoles qui ne se présentent pas à la dernière minute, les rôles mal définis et une mauvaise communication transforment ce qui devrait être un coup de main en stress supplémentaire. 

La clé d'une coordination fiable des volontaires n'est pas de croiser les doigts et d'espérer le meilleur - il s'agit de créer des systèmes simples qui facilitent la réussite des volontaires et les empêchent de disparaître :

2. Établir un budget comme si chaque dollar comptait (parce que c'est le cas)

Tirer le meilleur parti de fonds limités grâce à des stratégies de budgétisation zéro déchet

"Zeffy a permis à nos familles d'économiser plus de 10 000 dollars - c'est le montant des frais qu'elles auraient dû payer ailleurs. - Matt Lopez (Sports de la jeunesse)

Chaque dollar compte lorsque vous travaillez avec des ressources limitées. La différence entre un événement réussi et un désastre financier se résume souvent à une budgétisation intelligente et à l'évitement des coûts cachés qui grugent vos recettes. 

Les petites organisations à but non lucratif ne peuvent pas se permettre d'apprendre des leçons coûteuses par essais et erreurs - vous avez besoin d'un cadre éprouvé qui protège vos fonds tout en maximisant l'impact :

Comment la Dearborn Educational Foundation a rationalisé sa collecte de fonds et économisé des milliers de dollars

La Dearborn Educational Foundation a été confrontée à un défi commun aux organisations à but non lucratif : gérer de multiples événements de collecte de fonds tout en perdant des fonds importants en raison des frais de donation PayPal.

Après avoir levé environ 3 millions de dollars par l'intermédiaire de PayPal, ils ont découvert que les intégrations limitées de la plateforme les obligeaient à jongler avec plusieurs outils pour les fonctions essentielles de l'événement, comme la billetterie et les tirages au sort, ce qui créait des maux de tête administratifs et multipliait les coûts à chaque événement.

Depuis qu'elle a opté pour Zeffy, la fondation a collecté 56 231 dollars et économisé 2 812 dollars de frais - de l'argent qui a directement servi à soutenir les élèves et les enseignants au lieu d'être absorbé par les coûts de traitement.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Si elle avait utilisé la plateforme de Zeffy sans frais pour l'ensemble de sa collecte de fonds de 3 millions de dollars, la Dearborn Educational Foundation aurait pu économiser environ 87 000 à 150 000 dollars en frais de traitement (par rapport aux taux habituels de 2,9 % à 5 % de PayPal), des fonds qui auraient pu directement soutenir ses programmes éducatifs.

"Nous sommes en mesure de reverser 100 % des fonds collectés et de réduire les tâches administratives. Zeffy nous a aidés à utiliser Excel pour suivre les inscriptions aux événements et à réduire la saisie de données dans QuickBooks.-ChastityTownsend, directrice exécutive

Lire l'étude de cas complète de la Dearborn Education Foundation

3. Transformer les sponsors en partenaires

Comment obtenir un "oui" plus souvent - sans qu'il soit nécessaire de supplier ou de s'épuiser ?

La plupart des organisations à but non lucratif ont du mal à trouver des sponsors parce qu'elles s'adressent toujours aux cinq mêmes entreprises locales qui soutiennent déjà tout le monde en ville. Le résultat ? Une lassitude face aux refus et un financement minimal qui couvre à peine les coûts de l'événement. Le secret d'un parrainage réussi consiste à identifier systématiquement les bons prospects et à offrir une véritable valeur ajoutée au-delà des dons de charité :

4. Choisissez des outils qui ne mangent pas vos dons

Le coût réel de l'utilisation de 5 outils qui ne se parlent pas entre eux

"En éliminant les frais, Zeffy nous a permis de maximiser chaque don et de nous concentrer sur l'expansion de nos programmes. Cela nous a ouvert de nouvelles sources de revenus et nous a permis d'avoir un impact encore plus important sur les enfants et les familles que nous servons"- Holly Odogwu, fondatrice et PDG

La plupart des organisations à but non lucratif perdent, sans le savoir, des milliers de dollars au profit d'un ensemble dispersé de plateformes qui prélèvent des frais sur chaque transaction. Vous jonglez entre Eventbrite pour les billets, PayPal pour les dons, Mailchimp pour les courriels et les feuilles de calcul pour les bénévoles, en payant des frais mensuels plus 3 à 5 % sur chaque dollar collecté.

Au-delà de la perte financière, vous passez d'innombrables heures à transférer des données entre des systèmes qui ne communiquent pas entre eux. L'approche la plus intelligente consiste à tout regrouper sur une plateforme gratuite qui gère l'ensemble du flux de travail de votre événement.

Avec Zeffy, vous pouvez tout gérer sur une seule plateforme, y compris :

Plus important encore, Zeffy n'a pas de frais de plateforme, pas de frais de transaction et pas de frais mensuels.

Combien pouvez-vous économiser ?

YWCA Lethbridge utilisait Eventbrite et PayPal pour organiser des événements et accepter des dons, mais les frais se sont rapidement accumulés. Elle a donc opté pour Zeffy.

Depuis qu'elle utilise la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour vendre des billets pour son gala royal annuel, l'association a économisé 1 189 dollars sur les frais de plateforme et de transaction - de l'argent qui est allé directement à sa communauté et à ceux qui sont dans le besoin.

"Les frais associés à d'autres plateformes comme Eventbrite et PayPal représentent un gros impact pour nous (près de 10 %). Le fait que ce soit gratuit me paraît fou, mais excellent." - Catherine Champagne, directrice des relations extérieures

Lire l'étude de cas complète

Des tactiques de promotion avancées pour faire vendre votre événement 

Un marketing efficace pour les organisations à but non lucratif n'est pas synonyme de gros budgets, mais plutôt d'une utilisation stratégique de tactiques gratuites qui permettent d'atteindre votre public cible là où il se trouve :

Besoin d'autres stratégies de collecte de fonds ? Utilisez notre générateur d'idées de collecte de fonds gratuit pour trouver votre prochain événement idéal.

Prêt à organiser votre prochain événement ?

Créer un événement à but non lucratif réussi ne doit pas signifier sacrifier votre santé mentale ou votre budget à des frais de plateforme. Avec une planification stratégique, les bons outils et des modèles éprouvés, vous pouvez organiser des événements de niveau professionnel qui maximisent à la fois l'impact et les revenus.

Utilisez ensuite la plateforme gratuite de Zeffy pour gérer la billetterie, les dons, la gestion des bénévoles et l'enregistrement, le tout sans payer un seul dollar de frais de plateforme. Chaque dollar économisé sur les frais est un autre dollar qui va directement à votre mission.

 Prêt à démarrer ?
Gérez les inscriptions et les dons gratuitement avec Zeffy.

Questions fréquemment posées sur l'organisation d'événements pour les organisations à but non lucratif

Le calendrier de planification dépend de l'ampleur et de la complexité de votre événement. Les petits événements communautaires peuvent être planifiés avec succès en 6 à 8 semaines, tandis que les grands galas ou les conférences nécessitent 9 à 12 mois. L'essentiel est de faire correspondre votre calendrier aux exigences de votre événement, sans essayer de précipiter un événement complexe ou de surplanifier un événement simple.
La plupart des organisations à but non lucratif bénéficient d'un calendrier standard de 3 à 6 mois, qui offre suffisamment de temps pour la recherche de sponsors, le recrutement de bénévoles et un marketing efficace, sans pour autant devenir envahissant.

Pour bien gérer les bénévoles, commencez par une structure à trois niveaux : les membres de l'équipe de base qui s'engagent tôt et assument des rôles de leadership, les bénévoles qualifiés pour des tâches spécifiques nécessitant une formation, et les bénévoles de soutien général pour les besoins de base de la journée de l'événement.
Recruter dans les universités locales (pour les heures de service communautaire), les réseaux professionnels (par le biais des programmes de bénévolat d'entreprise) et les organisations communautaires (églises, groupes civiques, autres organisations à but non lucratif).
La clé de la fidélisation des bénévoles est une communication claire, une description précise des rôles et une reconnaissance significative pendant et après l'événement.

Une planification et un développement réussis du parrainage d'une organisation à but non lucratif commencent par une cartographie des relations, et non par une approche froide. Commencez par les entreprises avec lesquelles vous avez déjà des contacts par l'intermédiaire de membres du conseil d'administration, de sympathisants actuels ou de fournisseurs que vous utilisez déjà.
Cherchez à aligner les clients de l'entreprise sur votre cause, puis créez des formules de parrainage qui apportent une valeur réelle au sponsor, et pas seulement des opportunités de dons caritatifs.
Plus important encore, au-delà du parrainage d'un événement ponctuel, pensez à des possibilités de partenariat permanent qui profitent aux deux organisations tout au long de l'année.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Guides sur les organisations à but non lucratif
Organiser un événement caritatif : 8 étapes pour les organisations à but non lucratif

Vous êtes novice en matière de collecte de fonds ? Ce guide complet en 8 étapes aide les organisations à but non lucratif à planifier des événements en toute confiance. Téléchargez votre kit de planification gratuit et découvrez comment augmenter les dons, sans frais cachés.

En savoir plus
Idées de collecte de fonds
101+ idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif en 2025

Découvrez notre liste d'idées novatrices de collecte de fonds pour récolter plus d'argent. Explorez des idées uniques et faciles à mettre en œuvre pour chaque organisation.

En savoir plus
Idées de collecte de fonds
29 idées géniales de collecte de fonds en ligne pour les organisations à but non lucratif et les particuliers

Vous cherchez des idées de collecte de fonds en ligne efficaces sans dépendre d'événements en personne ? Voici deux idées de collecte de fonds en ligne pour commencer.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.