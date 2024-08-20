De 2019 à 2021, les dons en ligne ont augmenté de plus de 42 %. Malgré une baisse des dons en ligne depuis la pandémie de COVID-19, le pourcentage de dons en ligne est resté une option populaire pour les donateurs. Les idées de collecte de fonds en ligne aident les particuliers et les organisations à but non lucratif à collecter des fonds pour moins d'argent et avec moins d'efforts.

Dans cet article, nous aborderons les avantages de la collecte de fonds virtuelle, les idées novatrices de collecte de fonds en ligne pour les particuliers et les organisations à but non lucratif, ainsi que des conseils pour encourager les supporters à participer et contribuer à la réussite de votre prochaine collecte de fonds virtuelle.

Voici nos 29 meilleures idées de collecte de fonds en ligne, regroupées par catégories

Qu’est-ce que la collecte de fonds en ligne ?

La collecte de fonds en ligne comprend toutes les façons dont les organisations et les particuliers peuvent collecter des fonds sur Internet, généralement en utilisant une plateforme de collecte de fonds en ligne. Les courriels, les médias sociaux et les plateformes virtuelles de collecte de fonds ont rendu la collecte de fonds plus facile et plus abordable.

Quels sont les avantages de la collecte de fonds virtuelle ?

Les collectes de fonds virtuelles peuvent profiter aux organisations à but non lucratif et à leurs donateurs et sponsors de diverses manières.

Atteindre un public plus large

Les événements en ligne ne limitent pas le nombre de personnes que vous pouvez atteindre. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser des plateformes de vidéoconférence, des campagnes de médias sociaux, des collectes de fonds entre pairs et d'autres idées de collecte de fonds en ligne pour partager leur message et entrer en contact avec des publics existants et nouveaux.

Les collectes de fonds en ligne sont rentables

Grâce à l'afflux de sites web de collecte de fonds en ligne, l'organisation d'une collecte de fonds virtuelle peut être plus rentable que des événements de collecte de fonds en personne. L'utilisation de YouTube, Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux est gratuite. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser ces outils pour se connecter et établir des relations avant, pendant et après leurs collectes de fonds virtuelles. De nombreux outils de collecte de fonds virtuelle permettent aux organisations de collecter des dons, de vendre des billets et des produits, et de recueillir des informations sur les donateurs. Zeffy est le seul site de collecte de fonds à offrir tous ces services gratuitement !

La collecte de fonds en ligne est pratique

Les campagnes de collecte de fonds par courrier et les événements en personne coûtent plus cher et demandent plus d'efforts et de temps que de nombreuses idées de collecte de fonds virtuelle. Grâce à la collecte de fonds virtuelle, les organisations à but non lucratif peuvent partager leur mission, collecter des fonds et établir des relations avec les donateurs en un seul endroit. Les stratégies de collecte de fonds en ligne telles que les campagnes de peer-to-peer et de crowdfunding permettent aux organisations à but non lucratif d'économiser de l'argent et du temps, et aux donateurs et bénévoles de soutenir leurs organisations caritatives préférées.

Plus d’options de collecte de fonds

Quelles sont donc les bonnes idées de collecte de fonds? La collecte de fonds virtuelle peut ouvrir un monde de nouvelles idées et options de collecte de fonds pour les petites organisations. En voici quelques-unes :

Dons jumelés des employeurs des donateurs

Campagnes d’emailing

Listes de souhaits d’articles en nature nécessaires

Campagnes de dons récurrents

Campagnes d’adhésion

Ventes aux enchères virtuelles

Vente de produits en ligne

vente aux enchères en ligne

Foire artisanale virtuelle

Rétroaction immédiate

La rétroaction des donateurs est l’un des avantages les plus importants de la collecte de fonds en ligne. Les outils de collecte de fonds virtuels offrent aux organisations à but non lucratif un suivi et des réponses en temps réel qui peuvent les aider à adapter immédiatement leurs appels aux donateurs et leurs stratégies de communication.

Suivi en temps réel

Les logiciels de collecte de fonds en ligne peuvent également offrir un suivi et des rapports en temps réel pour les organisations à but non lucratif. Des outils comme Zeffy ajoutent automatiquement les coordonnées des donateurs et les informations sur les dons au système de gestion des données de votre organisation. Cela permet aux organisations à but non lucratif de créer des rapports et de partager les détails de leurs campagnes en ligne et lors d’événements. D’autres outils proposent des affichages d’événements en direct pour partager ces informations et susciter l’intérêt de leur public.

Chats en direct

Les médias sociaux ont rendu le chat avec votre base de donateurs plus facile que jamais. Les chats en direct permettent aux organisations à but non lucratif de répondre immédiatement aux commentaires et aux avis en ligne. Cela limite la possibilité pour quelqu’un d’autre de contrôler le récit. Les organisations à but non lucratif peuvent également organiser des discussions en ligne lors d’événements virtuels et hybrides pour maintenir l’enthousiasme des participants en ligne.

De meilleurs avantages pour les sponsors

Les entreprises commanditaires contribuent à des organisations à but non lucratif pour des raisons personnelles et de marketing. Les organisations à but non lucratif qui peuvent offrir les meilleurs avantages aux sponsors gagneront leur soutien.

Les organisations à but non lucratif peuvent envoyer des e-mails et des publications sur les réseaux sociaux avec des mises à jour vidéo de la part des sponsors. Cela donne aux entreprises plus d’opportunités de se connecter avec leur public et de vendre des produits spécifiques. Cela permet également aux organisations à but non lucratif et aux entreprises de suivre plus facilement les réponses des téléspectateurs.

Si vous avez déjà commencé à établir des relations avec des entreprises locales ou nationales, vous pouvez leur demander de parrainer votre événement avec un don jumelé. Lorsque vous envoyez des appels à des commandites, trouvez quelques entreprises qui peuvent faire des dons plus importants. Étant donné que ce type de campagne facilite le suivi de la réponse des donateurs, vous pouvez offrir aux entreprises des opportunités de marketing direct aux donateurs qui ont manifesté de l’intérêt pour la campagne.

Les organisations à but non lucratif tirent profit de la collecte de dons auprès des entreprises et des donateurs. Elles ont également une meilleure idée des campagnes qui influencent leur public.

La collecte de fonds en ligne est respectueuse de l'environnement

Les craintes liées au changement climatique sont aujourd’hui plus nombreuses à préoccuper les esprits. Les collectes de fonds virtuelles sont un autre moyen de limiter l’empreinte environnementale des organisations à but non lucratif et de répondre aux besoins des donateurs. Les organisations environnementales à but non lucratif peuvent utiliser des événements virtuels pour souligner cet effort écologique.

La collecte de fonds en ligne est plus sûre

Personne ne refusera un don en espèces, mais la popularité de la collecte de fonds virtuelle a rendu la collecte de fonds beaucoup plus sûre. Les organisations à but non lucratif n’ont pas à s’inquiéter d’égarer des dons ou d’utiliser des dons restreints de manière incorrecte. Les logiciels de collecte de fonds en ligne permettent aux organisations de saisir le montant des dons, les coordonnées des donateurs et les détails de leurs dons.

Ces outils virtuels disposent également de fonctionnalités de sécurité telles que le cryptage, la conformité PCI, la protection des données et les politiques de confidentialité.

29 idées de collecte de fonds en ligne pour collecter des fonds

Les campagnes et les événements de collecte de fonds en ligne peuvent favoriser des échanges significatifs entre les communautés, sensibiliser le public à votre cause et recueillir des fonds auprès d’un public national ou mondial.

1. Lecteurs de la liste de souhaits

2. Chasse au trésor en ligne

3. Préparation virtuelle à l'université

4. Leçon de lecture

5. Festival virtuel de l'alimentation

6. Soirée Trivia virtuelle

7. Spectacle de talents virtuel

8. Offrez votre expertise

9. Campagne de cartes électroniques

10. Happy Hour virtuel

11. Cours de cuisine en ligne

12. Soirée cinéma virtuelle

13. Jeux vidéo multijoueurs

14. Visite virtuelle

15. Téléthon vidéo

16. Campagne de dons jumelés

17. Don récurrent ou campagne d'adhésion

18. Campagne d'urgence

19. Journée des volontaires du bricolage

20. Enchères silencieuses virtuelles

21. Entraînement de l'équipement

22. Magasin en ligne

23. Défi de la forme

24. Tombola en ligne

25. Marche-o-thon virtuelle

26. Séminaires en ligne

27. Soirée comique virtuelle ou lecture de poésie

28. Vente en ligne de plantes

29. Salle d'évasion virtuelle

Idées de collecte de fonds en ligne pour les écoles

La collecte de fonds pour les écoles est souvent effectuée par des associations de parents d’élèves (APE) ou des organisations (PTO). Ces groupes sont entièrement dirigés par des bénévoles et ont un taux de roulement élevé. La collecte de fonds virtuelle est une excellente idée pour ces groupes, car il est facile d’organiser, de collecter et de partager les détails des donateurs.

1. Lecteurs de la liste de souhaits

La collecte de listes de souhaits est un moyen simple de collecter des fonds en ligne pour les écoles. Il suffit aux écoles d'ajouter la liste des besoins à leur site web et d'envoyer des courriels ou des messages sur les médias sociaux aux parents et à la communauté. Votre école peut conserver la liste de souhaits sur son site web tout au long de l'année ou développer une campagne avec une date de début et de fin spécifique.

‍

2. Chasse au trésor en ligne

Les chasses au trésor sont amusantes en personne et en ligne. Les écoles peuvent créer un thème ou mettre l’accent sur l’esprit de l’école pour développer une chasse au trésor en ligne. Vous pouvez encourager les salles de classe à se mesurer les unes aux autres ou les ouvrir à l’ensemble de la communauté.

Encore une fois, une stratégie de collecte de fonds en ligne avec un thème pour votre école est un excellent point de départ. Une fois que vous avez un thème, choisissez une liste d’éléments à trouver pour les équipes ou d’activités à réaliser. Les équipes peuvent s’inscrire à l’événement et recueillir des promesses de dons auprès de leurs amis et de leur famille pour soutenir leur école.

‍

3. Préparation virtuelle à l'université

Une campagne virtuelle de préparation à l’université ne permettra pas de collecter immédiatement des fonds, mais aidera les écoles à établir et à renforcer des relations avec les élèves, les parents et la communauté. Les écoles peuvent proposer des webinaires, des cours et des réunions en ligne avec des enseignants et des conseillers d’admission à l’université. Les écoles peuvent faire appel à de nombreuses organisations de la communauté pour financer ces cours en ligne.

‍

4. Leçon de lecture

Un read-a-thon, comme un walk-a-thon, est un moyen pour les écoles d'enthousiasmer les élèves et les parents tout en collectant des fonds. Les élèves ou les classes peuvent s'inscrire au read-a-thon et collecter des fonds par le biais de campagnes entre pairs.

5. Festival virtuel de l'alimentation

Avec un afflux d’immigrants dans de nombreuses communautés, un festival gastronomique peut être un excellent moyen d’éduquer les enfants sur les différentes cultures et d’encourager une plus grande implication de ces nouvelles familles. Les écoles peuvent organiser des festivals gastronomiques hybrides en vendant des billets pour un événement en personne et en diffusant l’événement en direct pour les donateurs du monde entier.

Les écoles peuvent vendre de la nourriture et des articles portant leur logo pour obtenir des fonds supplémentaires grâce à un outil de collecte de fonds en ligne qui permet le commerce électronique. Les écoles peuvent également filmer des vidéos de chefs locaux préparant un repas populaire et proposer des liens vers des restaurants ou des épiceries locales où les sympathisants peuvent trouver des produits à préparer eux-mêmes.

6. Soirée Trivia virtuelle

Les soirées Trivia sont également une idée amusante de collecte de fonds pour les écoles, qui peut être organisée en personne ou en ligne. Les parents et les élèves peuvent créer des concours sur l'histoire ou les activités de l'école. Les groupes scolaires peuvent vendre des billets ou inscrire les participants à l'événement en ligne.

Si l’événement est entièrement virtuel, les écoles peuvent demander des dons pendant le jeu-questionnaire ou ajouter un tirage au sort ou un encan silencieux pour augmenter l’excitation. Demandez aux membres de votre association de solliciter des entreprises pour l’encan silencieux ou le tirage au sort et offrez des avantages de parrainage comme le marketing en ligne avant, pendant et après l’événement.

‍

7. Spectacle de talents virtuel

Des émissions de télévision comme American Idol, The Voice et American's Got Talent reflètent l'obsession des Américains pour les concours de talents. Les écoles peuvent profiter de cette obsession en organisant leurs propres concours virtuels de talents. Heureusement, les élèves talentueux ne manquent pas. La possibilité de se produire devant des gens du monde entier devrait les inciter à participer.

Tout ce dont votre école a besoin, c’est d’un aréna intérieur ou extérieur, d’un système de sonorisation et d’un magnétoscope de qualité. Votre smartphone peut même suffire. Vous pouvez diffuser un événement en direct ou enregistrer chaque artiste et les combiner dans un spectacle avec des vidéos de sponsors et d’autres idées de collecte de fonds.

La plupart des gens ne paieront pas pour regarder un spectacle de talents virtuel, vous pouvez donc créer une page de dons en ligne et ajouter une tombola, un encan silencieux ou vendre des produits pour collecter des fonds. Vous pouvez également demander aux gens de voter pour leurs artistes préférés avec des dons en ligne. L’individu ou le groupe qui recueille le plus de fonds peut gagner le droit de se vanter et un prix.

Idées de collecte de fonds en ligne pour les particuliers

Les organisations à but non lucratif qui transforment leurs sympathisants en collecteurs de fonds ont de meilleures chances d’atteindre un public plus large et de collecter des fonds. Les idées de collecte de fonds en ligne ci-dessous sont simples pour les individus ou les groupes qui peuvent les gérer de manière indépendante.

8. Offrez votre expertise

Que vous soyez un homme d’affaires, un bibliothécaire, un conseiller ou un jardinier, tous les individus ont des compétences et une expertise qu’ils peuvent offrir à la communauté. Les personnes qui souhaitent collecter des fonds pour une cause peuvent offrir leurs compétences gratuitement à des organisations à but non lucratif ou vendre leurs services pour un don non imposable.

‍

Les campagnes de cartes électroniques sont un autre moyen unique pour les individus de collecter des fonds pour leur organisme de bienfaisance préféré. Les sympathisants d’organisations à but non lucratif peuvent lancer une campagne de collecte de fonds entre pairs et offrir leurs services par écrit des cartes de remerciement ou des cartes de vœux pour leurs amis et leur famille en échange d’un don. Les gens peuvent également contacter des entreprises locales pour voir si elles pourraient utiliser leur expertise en échange d’un don non imposable.

‍

10. Happy Hour virtuel

L’happy hour est une tradition bien-aimée après le travail pour beaucoup. La pandémie de COVID-19 a rendu les réunions difficiles, alors une nouvelle tradition est née avec les happy hours virtuels. Même après la pandémie, les amis et la famille qui vivent loin de leurs proches peuvent se connecter avec les autres grâce à cette activité virtuelle.

Des produits comme Zoom ou Microsoft Teams facilitent l'organisation d'un happy hour virtuel (voir ici nos meilleurs outils pour les organisations à but non lucratif). Il suffit de fixer une heure et d'encourager les participants à préparer une boisson similaire. Ensuite, profitez du temps passé ensemble en ligne. Zoom limite la plupart des réunions en ligne à 45 minutes. Si vous souhaitez que votre événement dure plus longtemps (une heure par exemple), vous devrez souscrire un abonnement payant.

La meilleure façon de transformer cet événement virtuel en une collecte de fonds est de diffuser en direct une conférence avec votre organisme de bienfaisance préféré et de demander des dons. Vous pouvez également ajouter d’autres activités de collecte de fonds comme des ventes de produits ou des tombolas.

11. Cours de cuisine en ligne

Les cours de cuisine en ligne sont une autre idée facile à collecter pour les particuliers. Si vous avez un groupe de supporters qui aiment cuisiner ou faire de la pâtisserie, vous pouvez les encourager à publier une vidéo ou à diffuser en direct un cours de cuisine. Les particuliers peuvent organiser ces événements de collecte de fonds en ligne, et les organisations à but non lucratif peuvent les partager avec leur public.

Si vous êtes prêt à organiser cet événement, partagez une date, une heure et une liste d’ingrédients avant l’événement virtuel. Il est ainsi plus facile pour les gens de s’inscrire et de participer en ligne. Pendant la leçon, vous pouvez organiser une entrevue avec quelqu’un de votre organisme de bienfaisance préféré ou trouver un moyen de relier le repas à la mission de l’organisation.

Lorsque vous avez terminé le repas, vous pouvez le vendre en ligne ou inclure un tirage au sort pour recevoir un ustensile de cuisine alléchant !

12. Soirée cinéma virtuelle

Qui n’aime pas une soirée cinéma ? Les particuliers peuvent organiser des soirées cinéma en ligne et collecter des fonds pour leur organisme de bienfaisance préféré grâce à des tirages au sort ou à des dons en ligne. Diffusez en direct un film populaire ou demandez à l’organisation une idée de film qui correspond à sa mission.

‍

Idées de collecte de fonds en ligne pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif ont rapidement compris l’importance des idées de collecte de fonds en ligne. Il n’y a pas de meilleur moyen d’atteindre un public plus large et de collecter facilement des fonds.

13. Jeux vidéo multijoueurs

Les organisations à but non lucratif peuvent ajouter un niveau de compétition à un événement de collecte de fonds virtuel avec un jeu vidéo multijoueur. Incitez d’autres personnes à se joindre à vous en ajoutant une campagne de collecte de fonds entre pairs. Demandez aux joueurs de collecter des dons pour gagner des prix tels que des cartes-cadeaux dans des magasins de jeux locaux. Si vous pouvez travailler avec un développeur de jeux, vous pourrez peut-être offrir des récompenses et du butin dans le jeu pour les collectes de fonds de haut niveau.

Choisissez une date et une heure pour jouer, et partagez les diffusions en direct des joueurs sur les réseaux sociaux ou sur votre site Web. Les organisations à but non lucratif peuvent créer des objectifs de collecte de fonds pour la campagne et les joueurs individuels. Les organisations peuvent utiliser un thermomètre de collecte de fonds pour indiquer à quel point les équipes sont proches d’atteindre les objectifs.

Un jeu vidéo multijoueur peut vous aider à trouver des sponsors auxquels vous n'auriez jamais pensé. Contactez les magasins de jeux vidéo et les développeurs de jeux locaux et nationaux et découvrez les meilleurs moyens d'obtenir des sponsors dans le cadre de votre campagne de collecte de fonds de pair à pair.

14. Visite virtuelle

Les organisations à but non lucratif qui travaillent dans un autre pays ou sur place dans leurs installations peuvent également proposer des visites virtuelles de collecte de fonds à leurs sympathisants. Une visite virtuelle peut être soit un cadeau pour les donateurs et les membres VIP, soit un moyen de diffuser la mission et les programmes de votre organisation auprès d’un public plus large.

Les organisations à but non lucratif peuvent associer ces visites virtuelles à une campagne de financement participatif afin de collecter des fonds pour un projet ou un programme spécifique. Lorsque les donateurs voient l’impact de leurs dons sur l’organisation et les gens dans la vie réelle, ils sont plus susceptibles de donner plus. Assurez-vous de partager les entretiens avec les bénéficiaires et de vous concentrer sur la narration plutôt que sur les faits et les chiffres.

‍

15. Téléthon vidéo

À l’époque, les téléthons étaient des collectes de fonds typiques pour la télévision publique et d’autres organisations à but non lucratif de premier plan. Aujourd’hui, les organisations à but non lucratif de toutes tailles peuvent organiser des téléthons vidéo avec des plateformes de visioconférence comme Zoom, Google Meet et Microsoft Teams.

La première chose à faire est de créer un programme qui plaira et attirera un public. Vous pouvez inclure un spectacle de talents virtuel, des entrevues avec des personnes qui ont été touchées par votre organisation et d’autres idées uniques pour vous aider à vous démarquer.

Choisissez une heure et une date pour diffuser l’événement en direct et en faire la promotion sur les réseaux sociaux et par e-mail. N’oubliez pas de créer une page d’accueil sur votre site Web pour le téléthon et de créer une page de dons en ligne où les sympathisants peuvent faire des dons et acheter des tirages au sort et des produits.

16. Campagne de dons jumelés

L'un des moyens les plus simples pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds en ligne consiste à organiser des campagnes de jumelage. Les associations peuvent utiliser des sites web de collecte de fonds en ligne tels que Double the Donation pour partager les entreprises qui offrent des dons équivalents à ceux de leurs donateurs. Elles peuvent également demander à des entreprises locales de parrainer des programmes ou des événements dans le cadre d'une campagne de dons jumelés.

‍

17. Don récurrent ou campagne d'adhésion

Une autre campagne de collecte de fonds en ligne simple que les organisations à but non lucratif doivent organiser est une campagne de dons ou d’adhésion récurrente. Les dons récurrents fournissent un soutien constant dont les organisations à but non lucratif dépendent pour organiser des événements et des programmes caritatifs. La meilleure façon d’éduquer les donateurs et de solliciter des dons récurrents est d’organiser une campagne de collecte de fonds et de leur offrir des mises à jour et des avantages continus pour leur soutien de longue date.

18. Campagne d'urgence

Malheureusement, le changement climatique a fait des urgences climatiques un phénomène bien trop courant. De nombreuses organisations à but non lucratif financent des activités et des programmes dans d'autres pays. Ces organisations doivent collecter des fonds rapidement, et leurs sympathisants peuvent ne pas être en mesure de payer ce dont elles ont besoin. Les campagnes et événements de crowdfunding d' urgence en ligne peuvent aider à collecter les fonds nécessaires dans ces cas-là.

19. Journée des volontaires du bricolage

Les entreprises ont misé sur les journées de bénévolat et les avantages sociaux pour convaincre les employés de s’inscrire et de rester. Les journées de bénévolat à faire soi-même permettent aux entreprises et aux particuliers de continuer à bénéficier de ces avantages. Les organismes à but non lucratif peuvent afficher des possibilités de bénévolat sur leur site Web et entrer en contact avec des entreprises locales pour voir quelles entreprises sont prêtes à payer leurs employés pour leur temps de bénévolat ou à faire un don en argent. Les gens peuvent s’inscrire en ligne, et les organisations à but non lucratif enverront une preuve de leur bénévolat à l’entreprise.

20. Enchères silencieuses virtuelles

L’un des événements de collecte de fonds les plus faciles à organiser en tant qu’organisme à but non lucratif est un encan silencieux virtuel. Les enchères silencieuses peuvent aider les organisations à entrer en contact avec des personnes qui ne les connaissent pas et à établir des relations avec des entreprises. Zeffy aide les organismes à but non lucratif à organiser gratuitement un encan silencieux virtuel !

Créez un formulaire d’événement et ajoutez tous les articles et paniers que vous mettez aux enchères. Ajoutez une question personnalisée qui demande aux soutiens leurs enchères. Lorsque les enchères commencent à être mises en ligne, vous pouvez modifier le montant de la description pour qu’il corresponde au montant de la dernière enchère. Faites en sorte qu’il soit facile pour les gagnants de l’enchère d’acheter l’article en ligne en ajustant le prix final de l’objet et en ajoutant leur nom.

Avant votre événement, faites la promotion de la date et de l’heure sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre en valeur un article ou un panier d’enchères silencieuses hebdomadaires avec des images et des descriptions convaincantes pour attirer l’attention des gens. Enfin, permettez aux gens de s’inscrire pour obtenir un numéro d’enchère avant l’événement afin de l’aider à se dérouler sans heurts.

Idées de collecte de fonds en ligne pour les équipes sportives

Les équipes sportives ont besoin de collecter des fonds pour les aider à payer les maillots, les frais de location et d'autres articles nécessaires. Les idées de collecte de fonds en ligne suivantes rendent ce processus facile et abordable.

21. Entraînement de l'équipement

Un entraînement d’équipement s’apparente à une liste de souhaits. Les équipes sportives peuvent dresser une liste des fournitures nécessaires, l’afficher sur leur site Web ou celui de leur école et la partager régulièrement par courriel et sur les médias sociaux. La création d’une campagne avec une date de début et une date de fin est le meilleur moyen d’atteindre votre objectif de collecte de fonds pour une collecte d’équipement. Les donateurs sont plus enclins à faire un don en cas d’urgence.

‍

22. Magasin en ligne

Zeffy aide les petites organisations à vendre des articles gratuitement ! Ajoutez des images, des prix et des descriptions à votre boutique en ligne, et commencez à vendre. Zeffy collecte automatiquement les données des acheteurs afin que vous puissiez les contacter à l’avenir.

Zeffy vous permet également d’ajouter le logo et les couleurs de votre équipe à la page de destination, y compris les options de taille et les remises. Les supporters de l’équipe peuvent acheter une casquette ou un chandail de l’équipe avec une carte de crédit, Apple Pay, Google Pay ou un chèque.

23. Défi de la forme

Les défis de remise en forme ressemblent à n'importe quelle autre campagne de pair à pair. Les équipes sportives peuvent mettre au point un défi et créer une page de don pour partager l'objectif de collecte de fonds de l'équipe et les détails de la campagne. Les joueurs de l'équipe et les autres membres de la communauté peuvent créer leurs propres pages de dons et demander à leurs amis et à leur famille de s'engager pour chaque compétence qu'ils atteignent ou chaque heure d'exercice qu'ils effectuent.

‍

24. Tombola en ligne

Une tombola en ligne est un autre moyen de toucher un nouveau public. Les matchs éliminatoires peuvent inciter suffisamment de gens à acheter des billets, mais les tombolas sont une autre idée de collecte de fonds en ligne pour aider votre équipe sportive le reste de l'année. Votre équipe sportive peut choisir une ou plusieurs idées de tombola, notamment

Paniers de tombola

50/50

Tombola inversée

Prix unique

Cette année, la tombola Lincoln Band Car Raffle a été un grand succès. Les gens ont acheté des billets pour gagner un Subaru Crosstrek 2024 dans les 50 États. Les élèves ont vendu des billets à leur nom et couraient la chance de gagner un prix !

25. Marche-o-thon virtuelle

Un mode de vie sain est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes se joignent à des équipes sportives, de sorte qu’un marchethon virtuel peut être un excellent ajout à votre calendrier. Les événements en personne, comme un marchethon, peuvent prendre beaucoup de temps et d’argent pour être couronnés de succès, mais un marchethon virtuel peut être beaucoup plus simple.

Votre équipe peut choisir une date et une heure ou laisser les gens marcher de manière autonome. Avec les campagnes peer-to-peer, les marcheurs peuvent collecter des promesses de dons en fonction du temps ou de la distance. Votre équipe peut partager les réussites de collecte de fonds et de marche sur les réseaux sociaux.

‍

Les équipes sportives ne sont pas la seule communauté ou le seul groupe scolaire que les gens apprécient. Des groupes comme Toastmasters, les clubs 4H et les groupes religieux peuvent tous recueillir des fonds en ligne.

26. Séminaires en ligne

Les webinaires peuvent aider ces groupes à collecter des fonds sans trop de temps et d’argent supplémentaires. Les groupes peuvent demander à des experts dans leur domaine de partager leurs sources en ligne ou d’en développer une ensemble. Les gens peuvent s’inscrire pour participer pour une somme modique. En plus des fonds qu’ils peuvent collecter, cela leur donne également accès à des informations de contact qu’ils pourront utiliser à l’avenir.

27. Soirée comique virtuelle ou lecture de poésie

Si votre club est actif dans le domaine des arts, une soirée d’humour virtuelle ou une lecture de poésie peut être une option amusante. Vous pouvez vendre des billets pour un événement en ligne, mais même si les gens apprécient le spectacle, ils ne paieront pas beaucoup, voire rien, pour le divertissement en ligne. Vous pouvez trouver des sponsors pour un financement en échange d’un marketing auprès de votre public, demander des dons aux participants en ligne et vendre des produits avec le nom et le logo de votre club.

28. Vente en ligne de plantes

La vente de plantes en ligne s'est avérée efficace pour de nombreuses organisations. Si votre club choisit le bon site de collecte de fonds en ligne, vous pouvez prendre et partager des images de qualité et des détails sur chaque plante, ainsi que l'histoire de votre club et de votre campagne. N'oubliez pas que les gens n'achètent pas seulement des plantes, mais aussi une bonne cause.

29. Salle d'évasion virtuelle

Les escape rooms sont partout ! Votre club peut suivre cette tendance avec des salles d’évasion virtuelles et des défis pour les équipes et les individus. Zoom vous permet de créer des salles de répartition pour les participants en ligne. Lorsque les gens rejoignent la salle d’évasion, vous pouvez les envoyer dans différentes salles où ils peuvent résoudre des problèmes et des quiz ensemble en groupes. Les équipes peuvent s’inscrire moyennant des frais et concourir pour un prix, ou vous pouvez demander aux équipes de créer des pages de collecte de fonds et de solliciter des promesses de dons en fonction du nombre de problèmes qu’elles résolvent ou du temps qu’il faut pour sortir.

7 étapes pour mettre en place une collecte de fonds virtuelle

Les collectes de fonds virtuelles peuvent être moins stressantes et moins coûteuses, mais elles nécessitent une planification et un soutien minutieux.

1. Décider des objectifs financiers

Avant tout événement ou campagne de collecte de fonds, les organisations à but non lucratif doivent décider de leurs objectifs financiers. Lorsque vous prenez cette décision, vous devez examiner les événements et les campagnes passés pour savoir combien vous avez collecté et fixer des attentes réalistes.

Les idées de collecte de fonds en ligne telles que les ventes aux enchères, les billets de tombola, les pages de dons et les campagnes entre pairs peuvent toutes faire double emploi pour vous aider à collecter des fonds et à entrer en contact avec des donateurs. Vous pouvez également entrer en contact avec des donateurs majeurs pour voir où leurs dons annuels peuvent être utilisés au mieux pour votre organisation.

2. Choisir un site web de collecte de fonds en ligne

Une autre étape cruciale dans le développement des collectes de fonds en ligne consiste à choisir la bonne plateforme de collecte de fonds. Si vous êtes une nouvelle organisation ou une petite organisation, il est essentiel d'utiliser la majeure partie des dons collectés pour les programmes de votre organisation. C'est là qu'un site de collecte de fonds en ligne comme Zeffy peut vous aider.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds en ligne 100% gratuite. Vous n'aurez pas à payer de frais d'inscription, de frais mensuels, de frais de plateforme, de frais de transaction ou de frais de traitement des cartes de crédit. Vous n'aurez pas non plus à demander aux donateurs de les couvrir.

Une plateforme gratuite ne signifie pas non plus que vous manquez quelque chose. Avec Zeffy, vous pouvez organiser des ventes aux enchères en ligne, collecter des dons et vendre des billets et des produits d’événements et de tombolas.

3. Former une équipe de collecte de fonds

Le succès des événements de collecte de fonds virtuels nécessite une équipe de collecte de fonds solide. Les membres de votre conseil d’administration doivent être des membres actifs de cette équipe. Vous devriez également trouver des bénévoles ayant une expertise en marketing en ligne et en médias sociaux. Une fois que vous avez constitué votre équipe, vous devez attribuer aux membres différentes activités et objectifs, tels que :

Vente de billets d’événements

Recruter et former des bénévoles de collecte de fonds entre pairs

Trouver des dons en nature et des commanditaires corporatifs

4. Planifiez votre campagne

La façon dont vous planifiez votre campagne dépend du type.

Peer-to-peer

Les campagnes de collecte de fonds entre pairs permettent de récolter davantage de fonds lorsque vous encouragez la concurrence. Au début, veillez à ce que votre équipe trouve une poignée de volontaires pour collecter des fonds en ligne. Si vous avez des influenceurs en ligne dans votre base de donateurs, demandez-leur de participer et de promouvoir votre collecte de fonds.

Former tous les bénévoles sur la façon de réussir ces campagnes et de leur fournir des mises à jour régulières pour maintenir leur intérêt. La création d’un défi de collecte de fonds avec des prix vous aidera à rassembler plus de bénévoles et à les inciter à en amasser davantage.

‍

Événement virtuel ou hybride

La planification d’un événement virtuel comprendra la recherche de commanditaires corporatifs, la commercialisation et la vente de billets, ainsi que l’ajout d’autres options de collecte de fonds comme des ventes aux enchères et des tirages au sort. Encore une fois, votre équipe de collecte de fonds devrait être responsable de la plupart de ces activités.

Les médias sociaux et le marketing par e-mail seront les meilleurs moyens de promouvoir votre événement. Des mises à jour hebdomadaires sur les commanditaires, les articles mis aux enchères et les dons collectés devraient enthousiasmer votre base de donateurs.

Vendre des produits

Vendre des produits en ligne peut être facile, mais la planification de cette campagne reste essentielle. Vous voudrez combiner les efforts de collecte de fonds en personne et en ligne. Demandez aux bénévoles de vendre des produits à leurs amis et à leur famille et entrez en contact avec des entreprises locales pour voir où vous pouvez vendre en personne.

Créer une page de campagne en ligne

Une page de campagne en ligne qui partage l’image de marque de votre organisation et permet aux donateurs de faire un don facilement contribuera à stimuler les dons.

Marque

L’image de marque de votre organisation à but non lucratif comprend un logo, des couleurs et une voix. L’ajout d’une image de marque à vos pages et formulaires de don contribue à renforcer la confiance dans votre organisation. Des fonctionnalités visuelles supplémentaires telles que des vidéos et des images aideront votre organisation à but non lucratif à raconter des histoires.

‍

Formulaires de don simples

Des histoires et des images convaincantes sont le meilleur moyen d'encourager les dons, mais vous devez garder vos formulaires simples. Des formulaires de don personnalisés avec des options de don adaptées à des segments de donateurs spécifiques limiteront le temps que les donateurs doivent passer. Lisez la suite pour connaître les meilleures pratiques en matière de formulaires de dons.

5. Envoi de courriels et médias sociaux

Maintenant que vous avez élaboré des objectifs et des plans de collecte de fonds et que vous avez constitué votre équipe, il est temps de promouvoir votre événement de collecte de fonds en ligne. La meilleure façon d’y parvenir est d’utiliser les médias sociaux. Un contenu attrayant qui raconte l’histoire des bénéficiaires et partage des détails sur les programmes de votre organisation à but non lucratif attirera l’attention des gens. Étant donné que les médias sociaux sont avant tout un outil visuel, des images et des vidéos de qualité sont essentielles.

Avant et pendant les événements virtuels, vous devez envoyer des mises à jour régulières par e-mail et sur les réseaux sociaux. La segmentation des donateurs en fonction de leurs intérêts en matière de programme vous aidera à choisir comment atteindre différents types de donateurs. Si vous avez ajouté une campagne de pair à pair à votre collecte de fonds virtuelle, vous devez prendre le temps de répondre aux questions des donateurs et des bénévoles et de promouvoir les différentes pages de la campagne de bénévolat sur votre compte de médias sociaux.

6. Remercier les donateurs et les bénévoles

Après l'événement, vous pouvez envoyer des messages de remerciement aux bénévoles et aux donateurs pour leur participation à votre campagne. Vous devez envoyer des remerciements personnels à tous les donateurs dans les 48 heures suivant leur don. Vous pouvez également remercier les donateurs en leur indiquant le montant collecté et l'utilisation qui sera faite des dons.

7. Analyse et planification pour l'année prochaine

L’analyse des données de l’événement et l’ajout de détails sur ce que les donateurs ont donné et pourquoi vous les avez donnés vous aideront à planifier l’année prochaine. Les outils de gestion des donateurs comme Zeffy envoient automatiquement les reçus des donateurs et mettent à jour les cadeaux et les achats des donateurs. Zeffy vous permet également d’ajouter des notes et de segmenter les donateurs en fonction de leurs préférences en matière de dons.

Comment les Grands Frères Grandes Sœurs de Saint-Thomas Elgin amassent 3 000 $ par année grâce à une collecte de fonds virtuelle

Les Grands Frères Grandes Sœurs (GFGS) organisent chaque année une tombola Gift of Flight avec Zeffy. Pour 5 $, les donateurs peuvent gagner un vol aller-retour pour deux personnes vers n’importe quelle destination WestJet ! Un don de 20 $ permet aux donateurs d’obtenir cinq billets.

GFGS combine la vente de billets de tombola en personne et en ligne pour amasser 3 000 $ par année grâce à cette loterie. L’ajout d’un code QR à leurs articles de marketing a directement lié les donateurs au formulaire de don en ligne, augmentant ainsi les ventes en ligne.

Les meilleures plateformes de collecte de fonds en ligne pour collecter des fonds

Les collectes de fonds en ligne ne fonctionneront pas sans les bons outils. Nous avons choisi les meilleures plateformes de collecte de fonds virtuelles pour différents besoins.

Zeffy

100% gratuit

Zeffy est le seul outil de collecte de fonds en ligne 100 % gratuit. Cela signifie que vous pouvez conserver chaque centime gagné par votre collecteur de fonds et gagner la confiance des donateurs. Les donateurs donnent plus lorsqu'ils savent où vont leurs dons. La transparence sur l'utilisation des fonds et la limitation des dépenses liées aux événements contribueront également à augmenter les fonds collectés.

‍

‍

Paiement rapide

La dernière chose que les donateurs veulent faire lors d’un événement en personne ou virtuel est d’attendre avant de dépenser de l’argent. UltraSwift™ Pay et Live™ Kiosk de Donorbox permettent aux donateurs de payer facilement par carte de crédit, Apple Pay et Google Pay en ligne et en personne.

‍

‍

Collecte de fonds en direct

Que vous organisiez un jeu vidéo multijoueur ou un téléthon, la diffusion en direct est nécessaire pour les événements de collecte de fonds en ligne. DonorDrive intègre de manière transparente des pages de collecte de fonds personnelles et à but non lucratif sur des plateformes de diffusion en direct telles que YouTube, Twitch, etc.

‍

Ce qu'il faut rechercher dans les plateformes en ligne

‍Voici une version plus facile à lire, où chaque facteur fait l'objet d'un petit paragraphe :

Facilité d'utilisation : Recherchez une plateforme où il est facile de naviguer. Elle doit être simple à utiliser pour vous et vos donateurs. Le processus d'installation doit être simple et vous permettre de lancer rapidement votre campagne. N'oubliez pas les utilisateurs de téléphones portables : une conception adaptée aux téléphones portables est cruciale dans le monde d'aujourd'hui, centré sur les smartphones.

Frais et tarification : Personne n'aime les surprises lorsqu'il s'agit d'argent. Choisissez une plateforme dont la structure tarifaire est claire et transparente. Comparez les frais de traitement pour vous assurer que vous faites une bonne affaire. Certaines plateformes offrent la possibilité aux donateurs de couvrir les frais - une touche agréable qui peut vous faire économiser de l'argent.

Options de paiement : La variété est essentielle ici. Votre plateforme doit accepter les modes de paiement courants tels que les cartes de crédit et PayPal. Si vous espérez un soutien à long terme, optez pour des options de dons récurrents. Vous avez l'intention de vous lancer à l'international ? Assurez-vous que la plateforme peut gérer plusieurs devises.

Personnalisation : Votre campagne de financement doit refléter votre marque. Recherchez des plateformes qui vous permettent de personnaliser l'aspect et la convivialité des pages de votre campagne. La possibilité de créer des pages uniques pour différentes campagnes est un atout majeur. Plus vous aurez l'impression d'être à votre image, plus les donateurs se sentiront concernés par votre cause.

Intégration des médias sociaux : Dans notre monde connecté, il est indispensable de faciliter le partage social. Choisissez une plateforme qui s'intègre facilement aux principaux réseaux sociaux. Les points bonus sont les outils de collecte de fonds peer-to-peer, qui peuvent aider votre campagne à se répandre comme une traînée de poudre.

Rapports et analyses : Les données sont votre ami. Une bonne plateforme vous fournira des informations détaillées sur vos donateurs et des mises à jour en temps réel sur les progrès de votre collecte de fonds. Recherchez des données exportables afin de pouvoir approfondir les chiffres si nécessaire.

Sécurité et conformité : Lorsque l'on manipule de l'argent, la sécurité n'est pas négociable. Assurez-vous que la plateforme est conforme à la norme PCI DSS pour des paiements sécurisés. Le cryptage des données devrait être la norme. Si vous traitez avec des donateurs européens, la conformité au GDPR est essentielle.

Assistance à la clientèle : Même les meilleures plateformes peuvent rencontrer des problèmes. Choisissez-en une dont le service clientèle est réactif. Recherchez de nombreuses ressources pour vous aider à résoudre les problèmes par vous-même. Certaines plateformes proposent des supports de formation ou des webinaires, qui peuvent s'avérer extrêmement utiles lors de vos premiers pas.

Fonctionnalités supplémentaires : Pensez au-delà de la simple collecte de fonds. Certaines plateformes proposent des outils de gestion d'événements ou s'intègrent à des services de marketing par courriel. Si vous utilisez un système de gestion de la relation client (CRM), vérifiez si la plateforme peut s'y connecter. Ces fonctions supplémentaires peuvent rationaliser l'ensemble de vos efforts de collecte de fonds.

Évolutivité : Vos besoins peuvent évoluer au fil du temps. Choisissez une plateforme capable de gérer d'importants volumes de dons et plusieurs campagnes à la fois. De cette façon, vous ne serez pas dépassé par votre plateforme au fur et à mesure que votre organisation se développera.

Prêt à lancer votre prochaine collecte de fonds en ligne ?

L'intérêt et la préférence des donateurs pour les dons en ligne n'ont cessé de croître au cours des deux dernières décennies. Avec cette popularité continue et le développement de nouveaux outils pour faciliter les dons en ligne, il est clair que la collecte de fonds en ligne n'est pas près de disparaître. Après avoir appris comment collecter des fonds grâce aux meilleures pratiques et aux idées de collecte de fonds en ligne, êtes-vous prêt à lancer votre prochaine collecte de fonds en ligne ?

Zeffy permet aux particuliers et aux organisations à but non lucratif d'organiser des collectes de fonds virtuelles de manière simple et abordable, avec moins d'efforts et d'argent.

