Ce que votre école perd en frais de scolarité, et la seule plateforme qui rembourse à 100%.

Les écoles subissent plus que jamais des pressions financières, qu'il s'agisse de remplacer des équipements techniques obsolètes, de réparer des terrains de jeu ou de maintenir à flot des programmes artistiques et sportifs. Qu'il s'agisse de collecter des fonds pour le bal de fin d'année, les uniformes ou les fournitures scolaires de base, la collecte de fonds n'est plus facultative, elle est essentielle.

Mais voici ce que la plupart des communautés scolaires ne réalisent pas : La mauvaise plateforme de collecte de fonds pourrait tranquillement coûter à votre école des milliers de dollars en frais prélevés directement sur vos dons.

Si vous n'avez pas d'équipe dédiée à la collecte de fonds ou si vous comptez sur votre PTO ou PTA pour mener la charge, ceci est pour vous. Alors que l'époque des ventes de pâtisseries et des formulaires de promesses de dons sur papier est en train de disparaître rapidement, la collecte de fonds numérique est plus facile que jamais grâce à des options de paiement direct, des outils automatisés et des tableaux de bord conviviaux pour les donateurs.

Tableau réactif Droits perçus Pour chaque tranche de 5 000 dollars collectés, vous gardez : L'argent perdu pourrait servir à financer : Zeffy Aucun ! Vous conservez chaque centime collecté grâce à la seule plateforme à frais zéro. $5,000 Pas d'argent perdu Bloomerang - 125 $ - 775 $/mois + 1 % des fonds collectés

- Jusqu'à 2,2% + 30¢ de frais de transaction $4,390 Une nouvelle commande de fournitures artistiques RallyUp - Options gratuites et premium (99 $/mois)

- 2,9 % + 30 ¢ de frais de transaction $4,725 Un ensemble de nouvelles tenues de sport Snap!Raise - Des frais de plateforme et de transaction de 20 % de tous les fonds collectés $4,000 Une classe entière de livres OneCause - 495 $ - 995 $ frais de plateforme

- 3,5% + 35¢ de frais de transaction $4,460 Abonnements aux logiciels pour la classe Betterworld - 2,9% + 30¢ de frais de transaction $4,725 Entretien des instruments de musique GoFundMe Pro (anciennement Classy) - Frais de plateforme à partir de 299

- 4% de frais de transaction $4,501 Transport pour les excursions DoJiggy - Jusqu'à 7,9 % de frais de plateforme

- 2,2-2,9% + 30¢ de frais de transaction $4,459 Kits STEM pour la classe

Mais toutes les plateformes ne sont pas égales. Et dans de nombreux cas, la "commodité" a un coût élevé. Nous sommes là pour vous aider avec une analyse complète des plateformes de collecte de fonds qui donnent vie à vos idées de collecte de fonds pour l'école.‍

À qui s'adresse ce guide ?

Ce guide est spécialement conçu pour les écoles de petite et moyenne taille, les PTA, les PTO, les clubs de supporters et les équipes dirigées par des bénévoles qui ont besoin d'outils de collecte de fonds puissants sans frais importants (ou sans frais du tout).

Les écoles suivantes le trouveront particulièrement utile :

Les petites écoles qui n'ont pas de personnel chargé de la collecte de fonds ( ) ont besoin de frais administratifs nuls et chaque dollar doit compter.



Les PTA ou PTO gérées par des bénévoles et dont les membres de l'équipe jonglent avec des emplois à temps plein ont besoin d'outils simples et prêts à l'emploi qu'ils peuvent utiliser en quelques minutes, et non en quelques heures.



Les clubs de supporters qui sont planifient constamment des événements et gèrent les ventes et ont besoin d'une billetterie gratuite, de pages de dons et d'un soutien pour les marchandises.



Les entraîneurs scolaires ou les dirigeants de clubs qui travaillent seuls ou avec une aide limitée et qui ont besoin d'outils automatisés pour collecter des fonds sans alourdir leur charge de travail déjà bien remplie.



Les parents bénévoles collectent des fonds pour des besoins essentiels tels que les sorties scolaires, les uniformes de l'équipe ou l'appréciation des enseignants, qui ont besoin de plates-formes qui n'absorbent pas les dons de faible montant.



Nous vous présenterons les meilleures options de collecte de fonds à frais réduits ou nuls, et vous montrerons combien votre école peut perdre en frais de plateforme et de transaction sans s'en rendre compte.

Ces écoles ne peuvent pas se permettre de perdre 5 à 20 % de leurs recettes, et nous veillons à ce qu'elles n'aient pas à le faire.

Pourquoi le choix de la bonne plateforme de collecte de fonds est-il important ?

La plateforme choisie par votre école ne se contente pas de traiter les dons, elle détermine la part de vos fonds durement gagnés que vous conservez.

Voici la réalité : Si vous collectez 10 000 dollars sur la plupart des plateformes, vous risquez de perdre 450 dollars ou plus en frais. Cela équivaut à

4 mois d'équipement sportif

300 nouveaux livres de bibliothèque

Location d'un bus pour une excursion complète

Sachez clairement ce que vous perdez en frais de scolarité

Combien les frais volent-ils à votre association ? Montant annuel de la collecte de fonds Total des dons collectés en un an (avant frais) $ Montant moyen des dons (facultatif) Facultatif : permet de calculer combien vous perdez par don. $ Nous utilisons une commission standard de 5 % pour calculer vos pertes potentielles, ce qui est typique de la plupart des plateformes de collecte de fonds. Voyez ce que vous perdez Vous perdez 0 $ par an en frais de collecte de fonds. Sur la base de votre don moyen, vous perdez 0 $ par don.

Que doivent rechercher les écoles dans une plateforme de collecte de fonds ?

La gratuité ne signifie pas que vous devez renoncer aux fonctionnalités dont vous avez besoin. Voici ce qu'il faut rechercher lorsque vous évaluez votre plateforme de collecte de fonds actuelle ou que vous en choisissez une nouvelle qui ne vous privera pas d'un financement essentiel.

Frais nuls ou faibles : De nombreuses plateformes facturent des frais de traitement ou de plateforme cachés qui réduisent les dons, ce qui est un facteur important pour les écoles soucieuses de leur budget (imaginez que vous collectez 1 000 dollars et que vous perdez 70 dollars en frais de transaction qui auraient pu être utiles à vos élèves). Pour les petites écoles, les plateformes à frais zéro permettent de rentabiliser la collecte de fonds.



Facilité d'utilisation : Le personnel, les parents et les bénévoles doivent être en mesure de lancer et de gérer des campagnes sans avoir à suivre une courbe d'apprentissage abrupte ou à assister à des formations.



Plusieurs types de campagnes : Vous pouvez organiser des tirages au sort, des pages de dons, des ventes aux enchères, des campagnes d'entraide, etc.



Technologie et automatisation : Des fonctionnalités telles que les reçus automatisés, l'analyse des donateurs et l'intégration avec les systèmes scolaires permettent de gagner du temps et d'accroître l'impact.



Assistance et transparence : Un service clientèle fiable et des modèles de tarification clairs permettent d'éviter les frustrations en milieu de campagne.





Les petites écoles peuvent-elles utiliser les mêmes plateformes que les grandes écoles ?

Bien que de nombreuses plateformes de collecte de fonds soient conçues pour s'adapter à l'échelle, elles s'accompagnent généralement de frais et de fonctions complexes qui conviennent mieux aux grandes institutions dotées d'équipes dédiées à la collecte de fonds. Une plateforme simple fait une énorme différence si vous vous débattez avec des budgets de vente de pâtisseries ou si vous vous appuyez sur des bénévoles.

8 Meilleures plateformes de collecte de fonds pour les écoles en un coup d'œil

Nous avons répertorié les meilleures options simples et peu coûteuses disponibles pour suivre les tendances en matière de collecte de fonds et obtenir tout ce dont vous avez besoin d'un outil de collecte de fonds qui s'adapte à votre budget. Prenez le temps d'examiner ce qui correspond le mieux à vos objectifs de collecte de fonds et à votre mission, en notant les frais ou les mises à niveau des fonctionnalités qui peuvent réduire votre impact global sur les étudiants et les programmes.

Tableau réactif Frais et considérations tarifaires Meilleur pour Facilité d'utilisation Détails du plan gratuit Zeffy - Seule plateforme à frais zéro (essentiel pour la collecte de fonds dans les écoles)

- 0 % de frais de transaction

- 0 % de frais de plateforme Les petites et moyennes écoles au budget serré (même les organisations de base) 4.8/5 La seule plateforme 100% gratuite, sans frais, sans paliers ni coûts cachés pour les fonctionnalités (nous couvrons tout !) Bloomerang - 125 $ - 775 $/mois + 1 % des fonds collectés

- Jusqu'à 2,2% + 30¢ de frais de transaction Les écoles qui souhaitent renforcer leurs relations avec les donateurs et accroître leur rayonnement 4.6/5 Il n'y a pas de plan gratuit ; la tarification commence à 125 $/mois + frais de transaction. RallyUp - Options gratuites et premium (99 $/mois)

- 2,9 % + 30 ¢ de frais de transaction Les écoles qui souhaitent inciter les élèves à collecter des fonds à cette fin 4.5/5 Version gratuite disponible avec des fonctionnalités limitées Snap!Raise - Des frais de plateforme et de transaction de 20 % de tous les fonds collectés Les écoles font participer les athlètes et les membres des clubs à la collecte de fonds 4.5/5 Pas de version gratuite ; les frais sont déduits des fonds collectés OneCause - 495 $ - 995 $ frais de plateforme

- 3,5% + 35¢ de frais de transaction Première collecte de fonds dans une école 4.4/5 Il n'y a pas de version gratuite ; des frais d'installation sont requis Betterworld - 2,9% + 30¢ de frais de transaction Les écoles qui financent des programmes éducatifs par le biais du crowdfunding 4.6/5 Le plan gratuit inclut les frais de traitement standard GoFundMe Pro (anciennement Classy) - Frais de plateforme à partir de 299

- 4% de frais de transaction Les écoles qui organisent des collectes de fonds à grande échelle et qui disposent d'un budget plus important à investir dès le départ. 4.3/5 Pas de version gratuite ; la plateforme de base est payante DoJiggy - Jusqu'à 7,9 % de frais de plateforme

- 2,2-2,9% + 30¢ de frais de transaction Les écoles qui souhaitent un moyen simple de créer un site web de collecte de fonds à faible coût 4.1/5 La version gratuite implique des frais de transaction et les fonctions améliorées sont payantes.

1. Zeffy : la meilleure des plateformes gratuites de collecte de fonds pour les écoles

Parmi toutes les plateformes de collecte de fonds gratuites pour les écoles, Zeffy est la seule option entièrement gratuite. Ce système agile permet de vendre des billets pour des événements, d' organiser des tirages au sort, de vendre des marchandises, de suivre les donateurs et de personnaliser les pages de dons pour les campagnes de crowdfunding des écoles.

Que vous soyez administrateur d'une école primaire ou doyen d'une université, Zeffy peut donner un coup de pouce à vos idées de collecte de fonds pour l'école.

Caractéristiques principales

Billetterie intégrée pour les événements, tirages au sort et boutiques de commerce électronique

Pages d'atterrissage personnalisables pour la collecte de fonds

Suivi des donateurs et capacités de sensibilisation

Système facile à utiliser

Assistance clientèle 100 % gratuite et illimitée

Résultats attendus pour les écoles

Avec Zeffy, 100 % des dons vont directement à l'école, maximisant ainsi l'impact de vos efforts de collecte de fonds. Les écoles peuvent économiser en moyenne 5 à 7 % en frais de plateforme et de transaction grâce à la plateforme gratuite qui couvre diverses campagnes et capacités de suivi.

Les organisations à but non lucratif axées sur l'éducation, telles que la Community Music School of Santa Cruz, apprécient la plateforme de Zeffy et ont constaté des résultats, notamment la collecte de 47 664 dollars pour les programmes et les bourses destinés aux jeunes, tout en économisant 2 383 dollars supplémentaires en frais de scolarité.

Limites

Si Zeffy est polyvalent, d'autres plateformes offrent des intégrations plus complexes avec différentes solutions.

Frais

Tout est gratuit avec Zeffy, et le sera toujours - pas de frais de plateforme ou de transaction - jamais.

‍

Zeffy a reçu les évaluations suivantes de la part de sites d'évaluation reconnus dans l'industrie :

GetApp: 4.8/5 global

Témoignages d'utilisateurs

"C'est vraiment extraordinaire. Je suis nouvelle dans l'association des parents d'élèves de notre école et j'ai pris en charge la mise en place d'une nouvelle plateforme de paiement pour nos collectes de fonds car celle que nous utilisions auparavant avait des frais très élevés. Je suis très heureuse d'être tombée sur Zeffy parce qu'ils m'ont aidée à transformer ce que je pensais être une tâche confuse et difficile en quelque chose de très facile et de vraiment bénéfique pour notre école." - Jennifer T.‍

2. Bloomerang : Le meilleur moyen de suivre vos donateurs

Conçu à l'origine comme un système de suivi des donateurs, Bloomerang est devenu une plateforme de collecte de fonds pour les écoles et un système de gestion du développement. ‍

Caractéristiques principales

Les dons en ligne d'abord

Segmentation et connaissance approfondies des donateurs

Des outils de communication flexibles pour les donateurs

Rapports automatisés sur les donateurs

Résultats attendus pour les écoles

Bloomerang est fier d'augmenter la fidélisation des donateurs et la croissance des revenus grâce à une segmentation plus innovante et à des options de dons récurrents qui améliorent les relations à long terme avec les donateurs. Les idées de collecte de fonds dans les écoles sont plus faciles à mettre en œuvre grâce à des outils qui leur donnent vie.

Les écoles qui utilisent Bloomerang peuvent collecter 25 % de plus d'une année sur l'autre et augmenter leur base de donateurs de 15 %. Pour l'école préparatoire Bellarmine, cela s'est traduit par l'enregistrement de plus de 10 000 anciens élèves et par un moyen plus simple de les inciter à faire des dons de charité.

Limites

Bloomerang, une plateforme de collecte de fonds plus en ligne, offre des informations qui peuvent valoir le coût pour les organisations dont les équipes de collecte de fonds sont plus petites et qui n'ont peut-être pas le temps de trier et de poursuivre leurs donateurs avec une telle spécificité.

Frais

Les frais de plate-forme commencent à 125 $ par mois pour 1 000 rapports de donateurs et 5 000 courriels. La fonction de collecte de fonds est une option supplémentaire qui requiert un supplément de 1 % des fonds collectés et des frais de transaction allant jusqu'à 2,2 % + 30 ¢ que les donateurs peuvent choisir de couvrir.

‍

Bloomerang a reçu les notes suivantes de la part de sites d'évaluation reconnus dans le secteur :

Capterra: 4,7 / 5

Témoignage d'un utilisateur

"Dans l'ensemble, mon expérience avec Bloomerang a été positive. Le logiciel est convivial et offre d'excellents outils pour gérer les donateurs et suivre les efforts de collecte de fonds. Il est particulièrement performant dans ses fonctions de reporting et d'analyse. Cependant, les options de personnalisation limitées peuvent constituer un inconvénient pour certaines organisations." - Al-nor A. (gestion de l'éducation)

Bloomerang vaut-il la peine pour les petites écoles privées ?

Bloomerang est une plateforme de gestion des donateurs puissante, mais ses fonctionnalités et son coût dépassent probablement les besoins de la plupart des petites écoles privées. Le prix plus élevé est destiné aux organisations qui ont besoin d'un suivi approfondi des donateurs, d'analyses et d'outils de stratégie de collecte de fonds à long terme.

Cet investissement n'est peut-être pas nécessaire pour de nombreuses petites écoles qui essaient simplement de collecter des fonds pour des programmes, des événements ou des fournitures. Zeffy, en revanche, propose une plateforme entièrement gratuite, sans frais de transaction ni d'abonnement, ce qui est parfait pour les petites écoles qui souhaitent néanmoins disposer d'une grande variété de campagnes et d'outils de collecte de fonds.

‍

3. RallyUp : Le meilleur moyen d'inciter les étudiants à collecter des fonds

Avec la plateforme de collecte de fonds de RallyUp pour les écoles, vous pouvez organiser dix événements de collecte de fonds et encourager vos élèves à faire campagne pour obtenir des dons grâce à une fonction optionnelle de remise de prix.

Caractéristiques principales

Vous pouvez organiser plusieurs événements de collecte de fonds pour inviter les étudiants à

Les classements d'équipes permettent une collecte de fonds amusante dans les écoles

Campagne de peer-to-peer forte avec des prix optionnels

Résultats attendus pour les écoles

Les campagnes multiformats de RallyUp peuvent générer plus d'engagement et d'enthousiasme de la part des participants. Les écoles peuvent constater une augmentation des fonds collectés grâce aux expériences ludiques et au suivi des progrès en temps réel.

Par exemple, l 'école St. Francis de Sales a collecté 40% de fonds supplémentaires en un quart du temps grâce aux tirages au sort RallyUp. Elle a transformé un processus de collecte de fonds de 6 semaines en 9 jours pour obtenir davantage. Les tirages au sort sont d'excellentes idées pour collecter des fonds dans les écoles et peuvent accélérer le processus.

Limites

Certains utilisateurs signalent que la plateforme a un back-end confus lorsque vous essayez de mettre en place un nouvel événement et un manque de communication utile de la part du support client lorsqu'ils ont rencontré des problèmes.

‍

La version gratuite de RallyUp est prise en charge par les donateurs, ce qui signifie que vos donateurs couvrent les frais de plateforme de 7,5 % par transaction et que vous devez payer des frais de traitement de 1,9 à 2,9 % + 30 ¢, en fonction du processeur de paiement que vous utilisez. Vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour 99 $ par mois, avec les mêmes frais de transaction.

‍

RallyUp a reçu les évaluations suivantes de la part de sites d'évaluation reconnus dans l'industrie :

Capterra: 4,6 / 5

Témoignage d'un utilisateur

‍"Dans l'ensemble, nous avons eu une très bonne expérience. J'ai plusieurs bénévoles qui s'occupent du back-end à chaque fois que nous organisons une tombola et tous trouvent qu'il est facile d'utiliser/manipuler les données et de faire des mises à jour sur le site." - Lynn R.

4. Snap ! Raise : Le meilleur moyen d'engager vos athlètes

Fondée par un ancien quarterback, Snap ! Raise est l'une des rares plateformes de collecte de fonds pour les écoles axées sur le sport.‍

Caractéristiques principales

Collecte de fonds axée sur l'équipe et messages individualisés

Magasins de marchandises

Application mobile et gamification

Résultats attendus pour les écoles

Snap ! Raise peut tout simplifier, qu'il s'agisse d'événements caritatifs à l'échelle du district ou d'idées de collecte de fonds au niveau du collège, avec une implication minimale de l'école, en collectant souvent plus que les efforts traditionnels et en conservant un pourcentage important des fonds collectés après déduction des frais de plateforme.

L'entraîneur de cheerleading du lycée de Chesnee a fait l'éloge de Snap ! Raise après avoir utilisé l'outil pour collecter des fonds pendant le Covid et avoir pu engager les donateurs en ligne de manière simple. Grâce à cet outil, ils ont pu collecter plus de 22 000 dollars en 2022.

‍

Snap ! Raise fonctionne par équipes, et les joueurs peuvent être tenus d'apporter 20 courriels chacun, ce que certaines équipes ont trouvé difficile. Les utilisateurs signalent également des délais de traitement trop longs pour obtenir des fonds.

‍

Commission forfaitaire de 20 % du total des fonds collectés.

‍

Snap ! Raise a reçu les évaluations suivantes de la part de sites d'évaluation reconnus dans l'industrie :

Témoignage d'un utilisateur

"J'aime la rapidité avec laquelle vous pouvez lancer la collecte de fonds et recevoir des dons immédiatement. J'aime beaucoup le fait que les courriels soient envoyés automatiquement une fois par semaine après l'envoi initial. Cela nous aide à générer plus de dons au fil du mois. J'apprécie également la possibilité de personnaliser la durée de la collecte de fonds. Je voulais un délai plus court pour les dons et mon représentant a pu le faire pour moi. - Shaun C

‍

Quels sont les avantages et les inconvénients de Snap ! Raise pour les équipes sportives scolaires ?

Snap ! Raise est populaire auprès des équipes sportives scolaires car il gère pour vous la logistique de la collecte de fonds. Les équipes bénéficient d'un représentant dédié, d'un service d'envoi d'e-mails intégré et d'une configuration simplifiée.

Le plus grand avantage est la commodité, en particulier pour les entraîneurs et les directeurs sportifs très occupés.

L'inconvénient potentiel est le coût. Snap ! Raise prélève environ 20 % de tous les fonds collectés, ce qui peut s'accumuler rapidement et réduire considérablement les dépenses de votre équipe.

‍

Si votre équipe est ouverte à une gestion un peu plus indépendante, Zeffy est une alternative puissante et 100% gratuite, sans frais prélevés sur vos dons. Il est facile à utiliser et fonctionne parfaitement pour les ventes de billets, les ventes aux enchères, les tombolas, les pages de dons, les ventes de marchandises ou les campagnes de dons directs.

Pour les équipes qui souhaitent maximiser ce qu'elles gardent et avoir un partenaire de collecte de fonds à long terme, Zeffy est un choix judicieux et économique qui vous donne un contrôle total sur votre collecte de fonds.

5. OneCause : Idéal pour les premières collectes de fonds dans les écoles

Si vous n'avez jamais organisé de campagne de collecte de fonds dans une école, OneCause a pour objectif de lever le mystère sur les campagnes de collecte de fonds. ‍

Caractéristiques principales

Soutien à la collecte de fonds virtuelle, à la billetterie d'événements et aux ventes aux enchères

Une bibliothèque pleine d'informations sur la collecte de fonds dans les écoles

Leur personnel d'assistance est à votre disposition de l'idéation à la mise en œuvre.

Résultats attendus pour les écoles

OneCause améliore la collecte de fonds dans les écoles en augmentant les recettes de l'événement grâce à des fonctions d'enchères mobiles et virtuelles. Les écoles peuvent constater une plus grande participation des donateurs grâce à une gestion hybride transparente des événements et à des promotions intégrées.

En utilisant OneCause, des écoles comme le lycée DeSales profitent de journées de dons importantes comme le mardi de la générosité, en organisant des collectes de fonds en ligne pour recueillir 15 000 $ en 24 heures. Les idées de collecte de fonds pour les lycées comme celle-ci peuvent maximiser les jours où il est naturellement plus facile de collecter des fonds et de rallier la communauté.

‍

Si vous avez besoin d'aide pour vos événements, certains des niveaux de OneCause incluent l'option d'avoir du personnel OneCause sur place pour faciliter vos efforts de collecte de fonds. Mais si vous avez une bonne idée de ce que vous faites et de la manière de le faire, cette plateforme de collecte de fonds pour les écoles n'en vaut peut-être pas le coût.

‍

Les frais de plate-forme varient de 495 à 995 dollars, selon le site d'évaluation de logiciels G2. Les frais de traitement s'élèvent par défaut à 3,5 % + 35 cents par transaction, et les donateurs peuvent couvrir ces frais.

‍

OneCause a reçu les évaluations suivantes de la part de sites d'évaluation fiables dans l'ensemble du secteur :

Capterra: 4,7 / 5

Témoignage d'un utilisateur

"Alors que la communauté était persuadée que cela ne fonctionnerait pas pour elle, c'est pourtant ce qui s'est passé ! La facilité d'enchérir depuis n'importe où et de partager les articles avec des amis et des membres de la famille, proches ou éloignés, est extrêmement bénéfique. Le produit de nos ventes aux enchères a presque doublé depuis que nous avons commencé à utiliser Onecause au maximum de ses capacités. - Sheena W.

‍

6. Betterworld : Meilleur site de crowdfunding pour l'éducation

BetterWorld est l'un des meilleurs sites de crowdfunding pour l'éducation. Grâce à cette plateforme de collecte de fonds en ligne axée sur la transparence, les clubs de supporters et les étudiants peuvent suivre les campagnes à l'aide de photos et de vidéos qui montrent aux supporters les améliorations que leurs dons ont permis d'apporter.

Caractéristiques principales

Prise en charge des ventes aux enchères virtuelles et en personne, des cadeaux, du crowdfunding et de la billetterie événementielle.

Les articles en consignation peuvent être vendus aux enchères sur la plateforme afin d'encourager les étudiants à se rendre à l'école.

Les pages de dons à impact permettent de collecter des fonds et d'améliorer les relations avec les donateurs

Soutien à la communication vidéo et textuelle

‍

Avec BetterWorld, tous les dons peuvent aller directement à votre école sans frais de plateforme, et les donateurs ont la possibilité de couvrir les frais de paiement.

Plus de 100 000 organisations à but non lucratif utilisent BetterWorld pour augmenter la participation des donateurs en supprimant les obstacles financiers et en proposant des pages de collecte de fonds gratuites et faciles à partager.

‍

Certains utilisateurs font état d'une expérience difficile avec l'interface, mais la plupart d'entre eux la trouvent facile à utiliser. BetterWorld ne propose pas autant de types d'événements que d'autres plateformes.

‍

La plateforme est gratuite pour les utilisateurs, et les donateurs peuvent couvrir les frais de traitement de 2,9 % + 0,30 $.

‍

BetterWorld a reçu les évaluations suivantes de la part de sites d'évaluation reconnus dans le secteur :

Capterra: 4,7 / 5

Témoignage d'un utilisateur

"Le site est facile à mettre en place, à gérer et à suivre. Comme nous pouvons utiliser nos propres photos et graphiques et créer notre propre message, l'interaction des électeurs avec le site est personnalisée. Les électeurs qui achètent des billets pour des événements de collecte de fonds trouvent le site facile à utiliser. En tant que petite organisation, l'accès à ce type de présence en ligne a été très utile. - Bonnie H (Gestion de l'éducation)

BetterWorld peut-il prendre en charge à la fois le crowdfunding et la billetterie événementielle ?

BetterWorld prend en charge à la fois le crowdfunding et la billetterie événementielle, ce qui en fait une option polyvalente pour les écoles souhaitant mener plusieurs types de campagnes sur une même plateforme. Cependant, bien que BetterWorld offre un mélange solide de fonctionnalités, il faut garder à l'esprit qu'il facture des frais de transaction standard (2,9 % + 30 ¢) et que certains utilisateurs trouvent les outils de personnalisation et de reporting un peu limités.

Si l'une des priorités est de maintenir les coûts au plus bas, Zeffy est une bonne alternative. Il prend également en charge la billetterie événementielle, les tombolas, le crowdfunding et même le commerce électronique, mais sans frais de plateforme ou de transaction. Cela signifie que les écoles conservent 100 % des fonds collectés, ce qui peut faire une grande différence, en particulier pour les petits événements ou les campagnes locales.

7. La classe : Le meilleur moyen de se mettre en place rapidement pour un impact durable

Les pages d'atterrissage illimitées de Classy sont rapides et faciles à mettre en place, et elles sont spécialement conçues pour les dons récurrents.

Caractéristiques principales

Pages d'événements illimitées et formulaires de dons spécialisés

Analyse, automatisation et intégration des paiements

Équipe d'assistance et de conception en option

Résultats attendus pour les écoles

Classy est réputé pour augmenter les dons récurrents grâce à des campagnes personnalisées et visuellement attrayantes qui suscitent l'intérêt des donateurs. Les écoles peuvent collecter plus d'argent par don en tirant parti d'une narration basée sur des données et d'options de collecte de fonds de pair à pair.

Par exemple, ScholarMatch a économisé plus de 100 heures de travail administratif en un an en utilisant Classy et son intégration Zapier pour se faciliter la vie.

‍

Classy est parfait pour une page de don qui se met en place et s'oublie, mais les niveaux inférieurs manquent de soutien pour les événements et de programmes de sensibilisation plus robustes.

‍

Classy propose trois niveaux de fonctionnalités personnalisables, mais les coûts ne sont pas tous publiés en ligne. Les frais de plate-forme commencent à 299 $, comme l'indique le site d'évaluation de logiciels G2, et les transactions sont soumises à des frais de 4 %.

‍

Classy a reçu les notes suivantes de la part de sites d'évaluation reconnus dans le secteur :

Capterra: 4,3 / 5

Témoignage d'un utilisateur

‍"Alors que Classy est extrêmement convivial, facile à utiliser et esthétiquement agréable, la partie la plus impressionnante de la plate-forme est l'excellent service à la clientèle. C'est vraiment un service qui va au-delà des attentes, et ils sont capables de répondre aux questions les plus basiques sans que vous vous sentiez mal à l'aise de les poser." - Lecteur de fonds vérifié

8. DoJiggy : Meilleur moyen d'attirer les professionnels de golf locaux

Si vous savez que vous restez fidèle à votre événement préféré, DoJiggy pourrait être le bon choix pour votre école.

Caractéristiques principales

Soutien spécialisé pour près d'une douzaine de types d'événements

Envoi illimité de SMS pour faire un don

Sites web de collecte de fonds avec intégration des réseaux sociaux et de la messagerie

‍

DoJiggy rationalise la collecte de fonds dans les écoles et les aide à collecter davantage de fonds. Les écoles peuvent également améliorer la satisfaction des donateurs grâce à des pages de campagne personnalisables et à des événements transparents.

Une étude de cas illustre la manière dont l'association des parents d'élèves de la Claremont Middle School soutient un événement annuel qui a généré près d'un million de dollars au cours de la dernière décennie. Cela a permis d'embaucher du personnel supplémentaire pour aider les élèves, de mettre en place un programme après l'école et de fournir des fournitures scolaires à la communauté.

‍

Les frais de DoJiggy sont plus élevés que la moyenne des plateformes de collecte de fonds pour les écoles, et certains commentaires indiquent que les pages de dons peuvent être difficiles à personnaliser sans connaissances préalables en matière de codage. Les utilisateurs notent également les rapports génériques après les efforts de collecte de fonds.

‍

Chaque type d'événement est soumis à des frais différents, allant de 1,9 % à 7,9 %. Les donateurs peuvent couvrir à la fois les frais de plateforme et les frais de traitement, qui sont de 2,2 à 2,9 % + 30 ¢ par transaction.

‍

DoJiggy a reçu les évaluations suivantes de la part de sites d'évaluation reconnus dans l'industrie :

Capterra: 4,4 / 5

Témoignage d'un utilisateur

"Nous utilisons le logiciel pour la collecte de fonds de notre jogging-othon scolaire. Seuls les enfants qui collectent des dons en ligne créent des pages. Certaines des fonctionnalités sont vraiment intéressantes : - la possibilité de se connecter à PayPal, que nous utilisons pour collecter des dons en ligne et qui permet de garder les choses ensemble - la possibilité de créer des "équipes", qui dans notre cas sont des salles de classe, qui terminent avec le plus d'argent collecté - la possibilité de demander à l'administrateur d'affecter les enfants aux équipes car la plupart des gens oublient de sélectionner leurs équipes lorsqu'ils s'inscrivent - la possibilité de créer un modèle de page qui facilite le démarrage des pages pour les enfants - le logiciel de suivi et les rapports sont très utiles." - Virginia F.

‍

Comment collecter des fonds pour les écoles (simple et peu coûteux)

Lorsque les budgets des écoles sont insuffisants, la pression s'exerce sur les bénévoles, les parents et les enseignants, déjà surchargés de travail, pour qu'ils comblent l'écart. Mais la plupart des petites écoles n'ont ni le temps, ni le personnel, ni les ressources nécessaires pour se lancer dans des marathons de rédaction de demandes de subventions ou dans l'organisation d'événements coûteux.

Vous avez besoin d'idées de collecte de fonds qui sont :

Simple à lancer

Fonctionnement peu ou pas coûteux

Conçu pour conserver l'argent collecté

Quels types de collectes de fonds conviennent le mieux aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées ?

Quels sont donc les types d'idées de collecte de fonds qui se démarquent le plus auprès des élèves ? Vous pouvez commencer par le générateur gratuit d'idées de collecte de fonds pour l'éducation de Zeffy pour voir ce qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre niveau scolaire.

Voici quelques idées plus créatives et agréables pour impliquer les élèves de tous les niveaux scolaires tout en collectant des fonds et en encourageant la participation à des événements caritatifs :

Élèves de l'école primaire: Manifestations amusantes et interactives où les enfants peuvent être actifs ou créatifs (danse-othon, marche-othon, expositions artistiques, lecture-othon).

Élèves du secondaire : Événements compétitifs ou en équipe qui les intéressent (soirées de jeux, spectacles de talents, courses de couleurs, foires artisanales).

Les lycéens : Collectes de fonds axées sur les clubs ou les équipes qui encouragent la collaboration et le leadership (défis sportifs, lavage de voitures, soirées trivia, campagnes entre pairs).

Étudiants : Réseautage, acquisition de compétences et collectes de fonds basées sur les services qui correspondent à leurs intérêts et offrent des incitations (crowdfunding, ventes aux enchères, hackathons, concerts de bienfaisance).

Quelles sont les meilleures subventions pour financer les écoles ?

Une subvention est un autre excellent moyen d'obtenir un financement pour tout ce que votre école tente d'accomplir. Des subventions spécifiques accordées par des gouvernements, des fondations privées et des entreprises peuvent s'aligner sur les efforts déployés dans le domaine de l'éducation et vous aider à démarrer vos objectifs ou vos projets.

Quelques conseils pour trouver la meilleure subvention :

Savoir où chercher : Nous avons facilité la recherche de bourses d'études avec Zeffy Grant Finder pour vous aider à démarrer.

Prenez votre temps pour postuler : Le processus peut être long, mais plus vous donnerez de détails pour raconter votre histoire et partager vos objectifs, plus vous aurez de chances de trouver la bonne personne.

Nouer des relations : Au fur et à mesure que vous sollicitez des subventions, vous pouvez nouer des contacts avec des organismes subventionnaires et des fondations qui vous seront d'une grande utilité, même s'ils s'adressent à quelqu'un d'autre. C'est l'occasion de faire connaissance avec des personnes qui pourraient être intéressées par le financement de vos projets à l'avenir.

Optimisez votre temps et votre budget lors de la collecte de fonds en ligne

Affinez votre mission avant de choisir un logiciel de collecte de fonds pour les écoles

Si vous n'y avez jamais réfléchi auparavant, vous n'êtes pas le seul ! C'est le moment idéal pour faire le point sur vos objectifs et voir s'il y a quelque chose qui vous semble important lorsque vous examinez les options qui s'offrent à vous.

Commencez par répondre à ces questions clés pour étoffer votre idée de collecte de fonds pour l'école :

Quel est votre besoin principal ? (Nouvelles technologies, programmes extrascolaires, équipement sportif ?)

Où, le cas échéant, organiserez-vous votre collecte de fonds ? (gymnase de l'école, centre communautaire de l'école, restaurant local, parking de l'école, etc.)

À qui demanderez-vous des contributions pour collecter des fonds ? (Parents, anciens élèves, entreprises locales ou communauté au sens large ?)

S'agit-il d'une demande ponctuelle ou d'une campagne récurrente ?

Allez-vous inciter les entreprises locales, les membres de la famille ou de la communauté à soutenir la collecte de fonds ?

Comment allez-vous encourager les étudiants à s'impliquer ?

Une fois que vous avez clarifié la nature, la raison et l'identité de votre événement de collecte de fonds scolaire, vous pouvez réfléchir à la manière d'attirer l'attention. Allez-vous vendre des billets de tombola, organiser un marathon de lecture ou mettre en place une simple page de don ? La méthode que vous choisirez influencera directement les fonctionnalités que vous souhaitez trouver sur une plateforme de collecte de fonds.

S'appuyer sur des outils de collecte de fonds véritablement conçus pour vous

Lorsque vous comparez les plates-formes, ne vous contentez pas de regarder le prix - considérez la façon dont le logiciel soutient les objectifs de votre école. Voici les points sur lesquels vous devez vous concentrer :

Satisfaction du client et fiabilité : La dernière chose que vous souhaitez, c'est une page de don défectueuse ou un service clientèle peu réactif pendant une campagne cruciale. Recherchez des plateformes bien notées sur des sites d'évaluation comme ceux que nous avons mentionnés, où des utilisateurs réels font part de leurs commentaires sur la facilité d'utilisation, l'assistance et les fonctionnalités générales.

Transparence des coûts et des frais : Le prix est important, mais la valeur est tout aussi importante. Assurez-vous que la plateforme offre les fonctionnalités nécessaires sans ajouts superflus qui pourraient grever votre budget. Recherchez une tarification transparente, sans frais de transaction ou de traitement cachés.

Types de campagnes multiples : Si votre collecte de fonds ne se limite pas à une simple page de don, assurez-vous que la plateforme peut gérer l'événement ou la campagne spécifique que vous organisez (commerce électronique, dons récurrents, ventes aux enchères, tirages au sort, événements, etc.) ). De cette façon, vous pouvez impliquer les membres de votre communauté dans les événements scolaires tout au long de l'année et soutenir toutes vos idées de collecte de fonds.

‍

Zeffy répond à toutes les attentes des écoles en matière de collecte de fonds. Il s'agit d'une plateforme fiable qui permet d'engager votre communauté de toutes les manières possibles et de la faire évoluer au fil du temps. C'est également la seule option à frais zéro, ce dont les écoles ont besoin pour voir la pleine valeur de leurs efforts de collecte de fonds.

‍

Chaque dollar compte, surtout dans l'éducation

Le PTO de l'école élémentaire de Shrewsbury a économisé plus de 2 100 $ en frais de scolarité.

En passant à Zeffy, Shrewsbury PTO a accepté des paiements numériques pour la première fois, éliminant immédiatement les frais de traitement des paiements. En utilisant les fonctionnalités simples et gratuites de Zeffy, telles que les formulaires de dons en ligne, le commerce électronique et Tap-to-Pay, ils ont collecté 42 686 $ et économisé 2 134 $ de frais.

Un vrai retour d'expérience des utilisateurs : "Tout le monde apprécie l'option électronique - plus de traces de papier !

Les Westerner Band Boosters ont économisé 3 456

En passant de Square à Zeffy, Westerner Band Boosters a éliminé près de 3 400 $ de frais annuels. Désormais, ils vendent des billets d'événements, des billets de tombola et des produits dérivés afin de collecter des fonds pour l'orchestre de leur école, et les bénévoles peuvent facilement participer à la cause.

Commentaires d'utilisateurs réels : "Les économies réalisées sur les frais ont un impact considérable sur nos étudiants.

L'école primaire de Torrey Pines a économisé 13 799 $.

L'école primaire Torrey Pines utilise Zeffy pour collecter six chiffres par an pour les programmes des élèves, économisant ainsi près de 14 000 dollars en frais de plateforme et de transaction. L'école est en mesure d'organiser rapidement des campagnes et d'inciter les donateurs à financer de grands projets, tout en s'assurant que chaque centime récolté est directement reversé aux élèves qu'elle accueille.

Commentaires d'utilisateurs réels : "Zeffy nous permet de garder chaque centime. Aucune autre plateforme ne le fait.

Prêt à réorienter les frais vers vos étudiants ?

Partout dans le monde, les écoles découvrent ce qui se passe lorsque l'on cesse de perdre de l'argent à cause des frais et que l'on commence à garder 100 % de ce que l'on a collecté. Qu'il s'agisse d'une association de parents d'élèves, d'un club de musique ou d'une fondation scolaire, les outils gratuits de Zeffy rendent la collecte de fonds en ligne simple, moderne et économique (parce qu'elle est gratuite).

2025 : tendances en matière de collecte de fonds pour les écoles

Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds pour votre école, il n'existe pas de solution unique. Avant de prendre votre décision, prenez le temps d'affiner votre stratégie de collecte de fonds et de réfléchir à la manière de maximiser les avantages des fonctionnalités de votre plateforme. Voici un aperçu des tendances en matière de collecte de fonds pour les écoles à garder à l'esprit :

Collecte de fonds personnalisée et conforme à la mission : Les écoles affinent leurs stratégies de collecte de fonds en clarifiant leur mission, leur public et leurs objectifs avant de choisir des plateformes ou des types de campagne. Les questions stratégiques concernant les besoins, le public (parents, anciens élèves, entreprises) et l'implication des élèves sont désormais fondamentales.



Collecte de fonds flexible et multi-campagnes : Plusieurs types de campagnes peuvent mobiliser les élèves et les familles, quel que soit leur âge ou leur niveau d'intérêt, mais elles doivent être faciles à mettre en place. Par exemple, l'organisation de tirages au sort rapides, d'opérations "lecture à la carte", de pages de dons, de ventes aux enchères, de commerce électronique et de dons récurrents tout au long de l'année permet d'augmenter le financement tout au long de l'année.



Automatisation : L'automatisation est très demandée pour les tâches telles que les courriels de remerciement et les mises à jour. Elle permet de gagner du temps et de savoir plus facilement quand prendre contact. Ensuite, planifiez les messages en gardant à l'esprit qu'il faut les mettre en place et les oublier.



Croissance de la collecte de fonds de pair à pair : La mobilisation des étudiants, des parents et des anciens élèves pour collecter des fonds au sein de leurs réseaux devient de plus en plus populaire et efficace, en particulier sur les médias sociaux. Cela peut vous permettre de confier une partie du travail à d'autres personnes lorsque vous n'avez pas le temps de mettre en place une campagne de grande envergure ou de longue haleine.



Programmes de dons jumelés par les entreprises : Les programmes d'abondement de dons mis en place par les employeurs ou les partenariats avec des entreprises locales sont de plus en plus répandus et permettent aux écoles d'augmenter considérablement leur capacité de collecte de fonds. Le processus d'abondement peut doubler l'impact des dons de la famille et des amis des élèves et des sympathisants de l'école lorsqu'ils sont faciles à ajouter aux formulaires de don et que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts.

Fiabilité et transparence de la plateforme : Les logiciels bénéficiant d'une excellente assistance à la clientèle, d'une tarification transparente et de l'absence de frais cachés aident les écoles à mener des campagnes sans heurts et à établir facilement leur budget tout en gérant simultanément plusieurs autres priorités.

Commencez avec Zeffy pour votre prochaine collecte de fonds scolaire

Lorsque vous travaillez avec un budget de vente de pâtisseries, chaque dollar compte. Pourtant, la plupart des plateformes prélèvent discrètement 5 à 20 % de vos dons durement gagnés sous forme de frais qui auraient pu servir à financer des sorties scolaires, du matériel de sport, des fournitures artistiques ou même des repas pour les élèves dans le besoin.

C'est pourquoi les écoles de tout le pays adoptent Zeffy afin d'économiser des milliers de dollars en frais de scolarité et de financer leur mission, là où l'argent durement gagné doit l'être.

Avec Zeffy, vous obtenez :

0% de frais de plateforme

Pas de frais de transaction

Pas de frais d'installation ou d'abonnement

Aucune formation n'est nécessaire - il suffit de brancher et de jouer

Que vous soyez une association de parents d'élèves gérée par des bénévoles, un club de supporters qui jongle avec les événements, ou un directeur d'école qui n'a pas d'équipe dédiée à la collecte de fonds, Zeffy vous permet d'en faire plus avec ce que vous avez déjà. Le changement est rapide et facile, vous pouvez donc commencer votre prochaine collecte de fonds avec Zeffy dès aujourd'hui et vous débarrasser définitivement des frais et de la technologie compliquée.

FAQ sur la collecte de fonds dans les écoles

Zeffy peut-il aider les écoles à économiser sur les frais de transaction ? Oui ! Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif, ce qui signifie que les écoles peuvent faire l'expérience de la collecte de fonds sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy couvre tous les frais de transaction, ce qui signifie que votre école conserve chaque dollar collecté. Cela permet d'allouer plus de fonds directement aux salles de classe, aux programmes et à l'enrichissement des élèves, sans aucun coût caché.

Existe-t-il une application de collecte de fonds pour les équipes sportives ? Il existe une application de collecte de fonds pour les équipes sportives, qui permet de collecter des fonds auprès des membres de la communauté, Snap ! Raise. Un ancien quarterback a mis au point ce système de collecte de fonds basé sur l'équipe, qui s'intègre parfaitement à la dynamique de l'équipe sportive de l'école. Snap !Raise facture un forfait de 20 % pour les collectes de fonds scolaires en personne ou virtuelles. Découvrez les meilleures applications de collecte de fonds disponibles pour les organisations à but non lucratif.

