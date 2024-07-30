Voici les 30 idées de Zeffy pour la collecte de fonds dans les écoles. Il s'agit d'une longue liste de conseils et de ressources pour aider votre école à planifier sa prochaine collecte de fonds et à récolter des fonds.

Nous avons compilé plus de 30 idées de collectes de fonds pour tous les niveaux d'enseignement, du primaire au supérieur, et nous sommes convaincus que vous trouverez au moins une idée pour aider votre école à collecter des fonds pour votre cause.

Vous recherchez spécifiquement des idées de collecte de fonds en ligne? Nous avons tout ce qu'il vous faut.

‍

Nos meilleures idées de collecte de fonds pour les écoles en un coup d'œil.

Commençons par quelques-unes des meilleures idées de collecte de fonds pour les écoles, qui sont toutes d'excellents moyens de collecter des fonds. Il y a beaucoup à découvrir ci-dessous, alors prenez votre temps pour naviguer ou passez directement à l'idée la plus adaptée au niveau de votre école et à vos objectifs de collecte de fonds.

Tableau réactif Idées de collecte de fonds pour votre école Facile à mettre en place Les plus rentables Créatif et unique Collecter rapidement de l'argent École primaire Campagne de recyclage. Leçon de lecture ou leçon de danse. Zoo pour enfants. Vente de pâtisseries. Collège Concours de photographie. Vente de produits scolaires. Grammes de bonbons. Soirée cinéma. Lycée Photomaton. Concert de bienfaisance. Soirée communautaire. Lavage de voitures. Collège La guerre des pennies. Concours de talents. Bibliothèque humaine. Concours de collecte de fonds de pair à pair.

‍

Démarrer : L'état de la collecte de fonds dans les écoles

Vous êtes probablement ici parce que vous êtes curieux de savoir comment commencer à collecter des fonds pour l'école ou parce que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante avec de nouvelles idées. Alors que vous réfléchissez à l'idée qui serait la meilleure ou que vous vous trouvez déchiré entre plusieurs idées, ces tendances actuelles en matière de collecte de fonds pour les écoles vous aideront.

Les écoles utilisent de nouvelles méthodes et technologies pour améliorer la collecte de fonds. Elles utilisent également des approches traditionnelles et appréciées qui ont fait leurs preuves.

L'état actuel de la collecte de fonds dans les écoles présente un paysage dynamique et évolutif. C'est pourquoi il est intéressant de s'impliquer et de laisser libre cours à sa créativité.

‍

Les tendances en matière de collecte de fonds dans les écoles pour vous aider à rester compétitif avec les idées que vous choisissez :

La collecte de fonds par le biais de produits est puissante : Les écoles collectent des sommes importantes grâce à la vente de produits, qui aide les groupes scolaires à collecter plus de 1,5 milliard de dollars par an. Il existe des moyens créatifs de passer d'une approche de vente classique à un événement amusant et engageant qui incorpore le commerce électronique ou la vente de marchandises en direct.

La charité est importante pour les anciens étudiants : Un rapport a révélé que 7 donateurs sur 10 souhaitent avoir des nouvelles de leur établissement d'enseignement supérieur au moins une fois par trimestre. Cela montre qu'il est possible d'impliquer les anciens étudiants dans l'organisation, la promotion et l'amélioration des collectes de fonds des établissements d'enseignement supérieur.

Les dons récurrents s'accumulent : La collecte de fonds en ligne gagne en popularité parallèlement aux méthodes traditionnelles. Des outils tels que la collecte de fonds de pair à pair, le crowdfunding et les pages de dons optimisées pour les téléphones portables deviennent de plus en plus populaires et faciles à gérer pour les écoles.

La communauté est au cœur de la collecte de fonds dans les écoles: Les événements axés sur la communauté, qui permettent de collecter des fonds et d'impliquer la communauté locale, sont en plein essor. Ces événements peuvent attirer de nouveaux sympathisants, sensibiliser le public et augmenter le potentiel de collecte de fonds pour l'avenir.

Les partenariats avec les entreprises sont un moyen rapide de se développer: Bien que sous-utilisé, le fait d'inciter les entreprises à s'associer et à parrainer une collecte de fonds scolaire augmente considérablement la rentabilité. Les sponsors peuvent être des entreprises locales ou des sociétés plus importantes ayant un intérêt caritatif pour l'éducation.

L'établissement de relations avec les donateurs se fait tout au long de l'année. L'établissement de relations à long terme avec les donateurs et les sympathisants d'une collecte de fonds scolaire a un impact sur le taux de participation et la défense des intérêts de toutes les autres écoles. La personnalisation et les communications automatisées aident les écoles à atteindre les donateurs plus fréquemment avec des messages qui correspondent à leurs intérêts.

Adoption de l'IA: L'IA est présente depuis le soutien de ChatGPT pour construire une campagne convaincante ou organiser un agenda d'événement. Elle rationalise les interactions personnalisées et aide à réduire les tâches administratives qui font perdre du temps aux collectes de fonds dans les écoles.

‍

4 étapes pour choisir la meilleure idée de collecte de fonds pour l'école

Si vous souhaitez obtenir davantage de conseils avant de vous lancer dans notre liste d'idées, consultez les étapes suivantes pour choisir la meilleure collecte de fonds pour l'école.



1. Créez et définissez vos objectifs



Lorsque vous réfléchissez à l'objectif spécifique de la collecte de fonds de votre école, quel est le but de cette collecte ? À quoi ressemblerait une collecte réussie ? Qui viendrait et combien de personnes donneraient ?

Ce sont autant de questions que vous pouvez vous poser pour vous assurer que l'idée de collecte de fonds que vous choisissez répond à votre vision. Plus important encore, vous devez fixer des objectifs financiers afin de déterminer le montant que vous pouvez dépenser pour réaliser les bénéfices que vous espérez.

‍

Voici quelques éléments à prendre en compte :

Si vous allez rémunérer du personnel pour soutenir votre collecte de fonds ou si vous avez besoin de bénévoles

Votre budget pour les fournitures et la logistique

Votre budget pour le matériel de marketing et de promotion

Votre budget pour la technologie, de la gestion des donateurs aux pages de collecte de fonds en ligne

‍

2. Comprendre la communauté scolaire

Une autre étape importante dans le choix de la meilleure idée de collecte de fonds pour l'école consiste à savoir ce que les membres de votre communauté (parents, voisins, élèves, personnel) apprécieront. Vous devez tenir compte des données démographiques telles que l'âge et le niveau de revenu, ainsi que de ce qui a enthousiasmé les gens par le passé.

Vous pouvez même envoyer un sondage avec vos 5 meilleures idées et demander aux gens de choisir leur préférée.





3. Évaluer les ressources

Une idée de collecte de fonds peut nécessiter beaucoup de matériel, d'espace et de temps, mais cela ne signifie pas toujours qu'il faille partir de zéro. Réfléchissez aux ressources dont vous disposez déjà ou qui sont disponibles dans le réseau de l'école.

‍

Il est utile d'en faire l'inventaire :

Un réseau de bénévoles déjà constitué par l'école ou une classe qui cherche des heures de bénévolat et qui peut vous aider.

Un espace appartenant à l'école que vous pouvez utiliser pour économiser de l'argent sur un lieu tel qu'un terrain de basket, un auditorium ou même un couloir très fréquenté pour des activités telles que les ventes de pâtisseries.

L'école utilise déjà des technologies pour la collecte de fonds ou d'autres tâches de gestion d'événements, telles que Google Calendar, Microsoft Excel et Canva.

‍

4. Planifier et organiser

Comprendre les rôles et les responsabilités au sein de votre équipe de collecte de fonds et le calendrier que vous souhaitez respecter vous aidera à réduire le nombre d'idées pour votre collecte de fonds. Si vous voulez faire bouger les choses rapidement, vous devrez peut-être vous en tenir à des idées plus simples.

De même, vous savez peut-être que vous disposez de beaucoup de temps et que vous pouvez envisager quelque chose de plus créatif et de plus élaboré pour avoir le plus grand impact possible.

‍

Découvrez nos meilleures idées de collecte de fonds en fonction de votre type d'école.

Photo par Element5 Digital sur Unsplash.

‍

‍

Consultez nos idées de collecte de fonds en fonction de votre année scolaire:

Élèves de l'école primaire

Collèges et lycées

Les lycéens

Étudiants

‍

Ou découvrez d'autres idées de campagnes de collecte de fonds :

Les idées les plus rentables pour collecter des fonds dans les écoles

Idées faciles de collecte de fonds pour les écoles

Idées uniques de collecte de fonds pour les écoles

Idées de collecte de fonds pour récolter rapidement des fonds

‍

Idées de collecte de fonds pour l'école primaire.

Les campagnes de recyclage sont des collectes de fonds étonnamment rentables pour les écoles.

Une campagne de recyclage est un moyen écologique de collecter des fonds pour votre communauté scolaire. Il existe deux types de collectes de recyclage que vous pouvez organiser au cours de l'année scolaire :

Invitez les élèves à participer à une collecte de bouteilles et de canettes. Il s'agit d'une idée de collecte de fonds simple et rentable, qui peut être menée par des élèves de tout âge et qui les sensibilise à l'environnement et aux déchets.

Encouragez les élèves à participer à une campagne de recyclage d'appareils électroniques pour collecter des ordinateurs et des appareils électroniques auprès de la communauté locale. Cette option nécessitera un partenariat avec l'écocentre local pour recycler les appareils électroniques collectés de manière responsable, mais elle peut constituer une collecte de fonds très rentable pour l'école.

‍

Les salons du livre sont un moyen éducatif pour les écoles primaires de collecter des fonds.

Il existe deux types de foires aux livres auxquelles les écoles peuvent encourager les élèves à participer :

Un salon du livre organisé par un éditeur.(Salons du livre Schoolastic.)

Une foire aux livres ou une foire aux livres d'occasion où des livres sont vendus ou mis aux enchères afin de collecter des fonds pour votre communauté scolaire.

‍

Quelle que soit l'approche que vous choisissez pour votre collecte de fonds scolaire, il y a quelques conseils à garder à l'esprit :

Constituez un comité de planification composé de membres de la communauté locale. L'organisation d'une foire du livre demandera probablement plus de travail que vous ne l'aviez prévu.

Si nécessaire, recherchez et contactez un vendeur ou un éditeur de livres. Scholastic, Follett et Usborne Books sont d'excellents choix. Confirmez la capacité du vendeur à fournir une variété de livres adaptés à vos élèves de l'école primaire.

N'oubliez pas de promouvoir votre événement. Invitez les élèves à créer des affiches et à les placer dans toute la ville. Demandez à tout le monde (y compris les membres de la famille) de partager les informations sur la collecte de fonds de l'école sur leurs réseaux sociaux. Faites des annonces sur la radio.

Installez une table par genre (fantasy, fiction, non-fiction, jeunes adultes, etc.).

Installez quelques coins lecture pour que les donateurs puissent essayer avant d'acheter.

Vendez des signets faits maison, des sacs d'école, des snacks et des boissons pour récolter encore plus d'argent.

Faites preuve de créativité en organisant des mini-événements lors de votre salon du livre : une table de collation, des lectures en direct par des enseignants de leurs livres préférés ou une table de fabrication de marque-pages.

‍

Un Marathon de lecture est une excellente idée de collecte de fonds pour les écoles primaires.

Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds pour les écoles, il n'y a pas beaucoup d'initiatives de collecte de fonds éducatifs qui s'adressent à un large éventail d'élèves, d'âges, de goûts, etc. Il n'y en a peut-être qu'une : le Marathon de lecture.

Un Marathon de lecture est une excellente idée de collecte de fonds. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Commencez à planifier votre collecte de fonds pour le Lire-a-thon en déterminant ce que vous voulez accomplir.

Fixez la date et le calendrier de votre Marathon de lecture.

Définissez les objectifs que les lecteurs doivent atteindre pendant le Marathon de lecture. Vous pouvez définir différents niveaux avec des récompenses appropriées, des activités amusantes, des objectifs de groupe, etc.

Créez une liste de lecture pour impliquer les élèves.

Créez un processus d'inscription pour que les lecteurs puissent s'inscrire à votre Marathon de lecture. Utilisez les médias sociaux, des affiches, votre bulletin d'information électronique et d'autres supports promotionnels pour susciter l'intérêt, faire passer le message et assurer le succès de la collecte de fonds.

Offrez des prix et des incitations pour susciter l'enthousiasme des élèves.

Fournissez aux lecteurs des carnets de lecture afin que les élèves et leurs familles puissent suivre leur temps de lecture. Il peut s'agir d'un carnet de lecture physique, de modèles pour le Marathon de lecture ou d'une plateforme en ligne. (Nous apprécions la plateforme gratuite de collecte de fonds de pair à pair Zeffy, qui vous permet de créer vos propres pages de collecte de fonds).

Commencez à collecter des fonds. Les lecteurs peuvent demander des dons aux donateurs, parents, amis et voisins en fonction du nombre de livres lus, des pages tournées ou du temps passé à lire.

Si vous disposez du temps et de l'énergie nécessaires, il est judicieux d'organiser des événements pendant le Marathon de lecture.

Informez régulièrement les élèves, les parents et les donateurs des progrès de votre campagne de financement.

Celle-ci est simple et super importante : dire merci.

Demandez des commentaires pour faire de votre prochain Marathon de lecture un succès encore plus grand.

‍

Un zoo pour enfants est un moyen unique de collecter des fonds pour les écoles primaires.

Nous savons tous à quel point les jeunes élèves - et, pour être honnête, la plupart des parents et des enseignants - sont enthousiastes lorsqu'il y a un zoo pour enfants ! Cette excitation rend l'activité rentable et en fait l'une des meilleures idées de collecte de fonds pour les écoles.

Voici quelques points à garder à l'esprit lorsque vous planifiez votre collecte de fonds pour l'école du zoo pour enfants :

Le gymnase de votre école n'est peut-être pas le meilleur endroit pour accueillir un zoo pour enfants. Pensez aux parcs locaux, aux centres communautaires, etc. Ils disposent peut-être de plus d'espaces verts et d'installations pour accueillir votre collecte de fonds scolaire.

Contactez les refuges pour animaux sauvages et les fermes avant de choisir la date, l'heure et le lieu de votre collecte de fonds pour l'école du zoo pour enfants.

Si vous le pouvez, contactez des food trucks locaux ou organisez un barbecue pour collecter encore plus d'argent lors de votre événement.

Pensez à inclure d'autres mini-événements tout au long de la journée : promenades en calèche, tables d'artisanat, etc.

Faire payer un droit d'entrée. Vous pouvez proposer différents prix.

Prévoyez du temps pour le nettoyage... Un zoo pour enfants laisse derrière lui un sacré désordre.

‍

Une vente de pâtisseries sur le thème de (insérer une fête ici) est une idée classique de collecte de fonds à l'école.

La vente de pâtisseries n'est peut-être pas l'idée de collecte de fonds scolaire la plus novatrice de cette liste, mais elle n'en reste pas moins une excellente idée parce que, eh bien, les ventes de pâtisseries sont très populaires auprès de tout le monde. Consultez cet article si vous cherchez des articles à vendre pour une collecte de fonds scolaire.

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Travaillez avec votre école pour choisir une date et un lieu.

Veillez à respecter les règles d'hygiène et de sécurité. (Vous pouvez vous renseigner auprès de la cafétéria de votre école).

Recrutez plus d'étudiants bénévoles que vous ne pensez en avoir besoin.

Coordonnez vos pâtissiers ! (Vous ne voulez pas que tout le monde apporte de délicieux carrés aux Rice Krispie... Ou bien si...)

Demandez à des élèves ou à des bénévoles de réaliser des affiches annonçant votre vente de pâtisseries et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Installez une table attrayante avec quelques offres pour encourager les gens à acheter davantage. (Par exemple, "Deux à l'achat, un gratuit", "Un brownie à l'achat, un verre de lait", etc.)

‍

Une vente aux enchères de boîtes à lunch est un événement amusant pour les écoles primaires.

Il s'agit sans aucun doute d'une version amusante des campagnes de collecte de fonds classiques. La plupart des élèves voudront une nouvelle boîte à lunch chaque année.

Ainsi, au lieu que les parents jettent les boîtes à lunch usagées, demandez-leur de les donner pour une vente aux enchères de boîtes à lunch afin de recueillir des fonds pour votre école et de vous aider à atteindre vos objectifs en matière de collecte de fonds.

Essayez d'organiser une vente aux enchères en ligne pour les premiers arrivés.

Il est toujours amusant de demander à un commissaire-priseur d'animer une partie de votre vente aux enchères - ils ajoutent du divertissement et un sentiment d'urgence.

Organisez une série de tutoriels sur la préparation des repas pour donner aux parents et aux élèves de nouvelles idées de repas.

Envisagez de vendre des en-cas et des rafraîchissements sur le thème du déjeuner pour récolter un peu plus d'argent.

‍

‍

Idées de collecte de fonds pour le collège.

Les concours de photographie sont d'excellents moyens de collecte de fonds pour les écoles secondaires.

Les élèves, les enseignants et les parents adorent prendre des photos. Pourquoi ne pas mettre ces photos à profit en organisant un concours de photographie pendant l'année scolaire ? Les participants peuvent soumettre leurs meilleures photos (moyennant des frais d'inscription/dons) et gagner une semaine sans devoirs, un nouvel appareil photo ou autre chose !

‍

Quelques points à garder à l'esprit :

Trouvez une plateforme de collecte de fonds gratuite pour vous aider à planifier votre événement et à vendre des billets pour l'exposition photographique de vos finalistes.

Nous proposons différents forfaits d'entrée : une image, deux images, etc. Vous pouvez également faire encadrer votre photo et faire fabriquer des autocollants à partir de vos photos.

Demandez à la communauté scolaire de réaliser des affiches annonçant votre concours et l'événement pour vos finalistes et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

‍

Une vente d'articles scolaires est un excellent moyen de collecter des fonds pour votre collège.

Un partenariat avec des artistes ou des célébrités locales pour créer des articles en édition limitée est un excellent moyen de promouvoir votre école et de stimuler l'esprit d'école tout en collectant des fonds.

Vous pouvez proposer la marchandise en ligne pour une durée limitée ou produire un nombre limité de chaque pièce.

‍

Gardez les choses intéressantes grâce à quelques conseils qui vous permettront de sortir des sentiers battus :

Faites appel aux parents, aux enseignants, aux membres de la communauté et aux élèves pour leur demander de vous aider à créer des dessins amusants.

Organisez un défilé de mode où les élèves, les enseignants et les parents peuvent poser et acheter vos produits.

Proposez des boissons et des en-cas en échange d'un petit don lors de votre événement.

Installez un photomaton où les élèves, les enseignants et les parents peuvent prendre des photos avec votre marchandise et des accessoires créatifs.

‍

Les grammes de bonbons sont délicieux et divertissants pour les collectes de fonds dans les écoles.

Les grammes de sucre d'orge - aussi appelés "shouts" personnalisés - sont des messages envoyés par le biais de notes, de chants de Noël, de codes, d'elfes, de fantômes, etc.

Chaque message est envoyé pour le coût d'un don et peut être lié à un thème ou à une fête. (bonbons d'Halloween, œufs en chocolat, chanteurs, etc.)

Trouvez un thème en rapport avec votre école ou vos vacances. (Des chanteurs qui chantent des messages, des fantômes qui les hurlent, des notes qui accompagnent une friandise, etc.)

S'adresser aux élèves, aux enseignants et aux parents - vous pourriez même concevoir un défi pour les directeurs d'école - et leur demander de transmettre des messages.

Demandez à certains élèves de faire des affiches pour annoncer votre événement et de partager l'événement de collecte de fonds de l'école sur leurs réseaux sociaux.

Pensez à proposer différentes formules : une note manuscrite, une note avec des bonbons, une note chantée par des chanteurs, etc.

‍

Les soirées cinéma peuvent être des moyens amusants, effrayants ou tristes de collecter des fonds pour votre collège.

Il n'y a rien de plus bizarre ou de plus tabou que d'aller à l'école le soir. Profitez-en en organisant une soirée cinéma à l'école de votre enfant ou de votre adolescent.

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Travaillez avec votre école pour choisir une date, un lieu et un film.

Demandez à des élèves ou à des bénévoles de réaliser des affiches pour promouvoir votre idée de collecte de fonds à l'école et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Envisagez de l'organiser dans le gymnase de l'école et, si vous trouvez suffisamment de parents volontaires, transformez-la en soirée pyjama à l'école.

Vendez des billets en ligne et à la porte en utilisant une plateforme de collecte de fonds pour les écoles.

Vendre des snacks et des boissons pour collecter des dons.

‍

L'organisation d'une pièce de théâtre ou d'un spectacle de talents à l'école est une excellente idée de collecte de fonds pour les élèves de l'école secondaire.

L'organisation d'une pièce de théâtre ou d'un spectacle d'artistes à l'école peut être un moyen divertissant de renforcer l'esprit d'école et constitue un excellent moyen de collecter des fonds chaque année. Bien sûr, cela demande un peu plus de travail que l'idée moyenne de collecte de fonds pour l'école, mais c'est un excellent moyen de sensibiliser les gens et de faire quelque chose de bien pour votre communauté.

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Travaillez avec votre école pour choisir une date, un lieu et une pièce ou un thème.

Recherchez vos artistes. (Vous pouvez même organiser des auditions !) Encouragez les élèves talentueux, les membres de la communauté, les membres de la famille, etc. à participer.

Demandez à des élèves ou à des bénévoles de réaliser des affiches pour promouvoir votre idée de collecte de fonds à l'école et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Vente de billets en ligne et à la porte.

Vendez des articles personnalisés, des snacks et des boissons contre un petit don.

‍

‍

Idées de collecte de fonds pour les écoles secondaires.

Les cabines photos sont des idées faciles pour collecter des fonds dans les écoles secondaires.

Les cabines photos sont des idées de collecte de fonds nostalgiques et amusantes pour les lycées. Ils peuvent être utilisés comme moyen de collecte de fonds autonome ou comme activité supplémentaire lors de presque n'importe quel événement, tel qu'un spectacle de talents ou une vente de marchandises de l'école.

Contactez les entreprises locales de location d'événements pour trouver une cabine photographique. N'oubliez pas de leur faire savoir qu'il s'agit d'une bonne cause.

Prévoyez une table d'accessoires pour que les lycéens et les enseignants puissent faire preuve de la plus grande créativité possible lors de leur séance photo.

Pour vous aider à collecter des fonds, proposez d'imprimer certaines photos en plus grand format.

‍

Organisez un concert de bienfaisance pour récolter des fonds pour votre école secondaire.

Un concert de bienfaisance peut sembler un cauchemar organisationnel, mais ce n'est pas forcément le cas. La rentabilité potentielle peut faire en sorte que l'effort en vaille la peine.

Si vous êtes comme nous, les concerts de bienfaisance signifient convaincre un groupe connu de venir chanter dans votre lycée. C'est une option ! Mais vous pouvez aussi faire appel à des lycéens ou à des musiciens locaux et organiser un concert de bienfaisance entièrement local.

Envisagez un thème ou un genre musical, surtout si vous faites appel à des artistes locaux. Une époque musicale ou un groupe spécifique (boys bands, Taylor Swift, années 2000, etc.) peut être un moyen amusant d'aligner tout le monde et d'attirer plus de participants.

Installez une table de snacks et de boissons pour récolter encore plus d'argent pour vos efforts de collecte de fonds.

Faites fabriquer des articles personnalisés pour le concert afin de renforcer l'esprit d'équipe de l'école.

Proposer de vendre la marchandise du groupe en échange d'une part des bénéfices.

‍

Une soirée communautaire est un moyen amusant de faire découvrir votre lycée aux élèves et à leurs familles.

Une soirée communautaire est une foire qui a lieu dans votre lycée. Il s'agit d'une soirée amusante à laquelle tout le monde est invité, ce qui facilite la collecte de fonds.

Jeux, nourriture, artisanat, visites à pied de l'école racontant des histoires oubliées ou célèbres, photomaton, concours de cuisine, vide-grenier communautaire, la liste des possibilités est aussi longue que votre créativité... et le nombre de vos bénévoles.

Contactez les restaurants et les entreprises locales pour leur demander de l'aide. Le magasin de sport voudra peut-être apporter un mur d'escalade ou organiser un tournoi de ping-pong. Un restaurant local acceptera peut-être d'organiser un barbecue ou un concours de mangeurs de tartes.

Choisissez une date. Nous recommandons de le faire au début ou à la fin de l'année scolaire.

Veillez à solliciter des bénévoles dès le début. Vous aurez besoin de plusieurs d'entre eux, et vous ne savez jamais quelles compétences secrètes ils ont dans leurs manches. (Jongleur ? Chanteur ? Maître de l'origami ?)

Recruter des élèves pour faire des affiches et partager la soirée communautaire sur les médias sociaux.

Pensez à organiser une tombola ou un tirage au sort 50/50.

‍

Organiser un lavage de voitures pour récolter de l'argent pour votre école secondaire est une activité de collecte de fonds assez classique.

Il n'y a rien à redire à la liste des événements classiques de collecte de fonds. Personne ne se plaindra de donner quelques dollars pour repartir avec une voiture étincelante de propreté.

Mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas explorer d'autres possibilités de gagner de l'argent pour rendre cette journée encore plus mémorable.

Vous pouvez rendre votre campagne de collecte de fonds mémorable en.. :

Proposer de laver leur chien pendant que vous lavez leur voiture.

Proposer une séance de photos de chiens lavés pour quelques dollars supplémentaires.

Impliquer la classe de photographie en lui demandant de prendre des photos de personnes avec leur voiture.

Installez un drive-in avec des friandises pour humains et pour chiens sur commande.

Recruter des élèves et des membres de leur famille pour réaliser des affiches afin de partager les informations sur le lavage de voitures sur les médias sociaux, et faire du bénévolat.

N'oubliez pas de demander aux entreprises locales de faire don des produits de nettoyage.

Contactez les restaurants locaux pour leur demander d'accueillir un barbecue ou un stand de concession.

‍

‍

Idées de collecte de fonds pour les établissements d'enseignement supérieur.

Penny Wars apporte la compétition et l'amusement sur les campus universitaires avec un moyen facile d'inciter les gens à s'engager et à participer.

Les guerres de piécettes invitent tout un chacun à s'impliquer à peu de frais et avec un minimum de matériel. Elles sont faciles à mettre en place et favorisent l'esprit de communauté tout en permettant de collecter rapidement des fonds.

‍

Voici un aperçu des étapes nécessaires à l'organisation de votre guerre des centimes :

Choisissez des équipes pour jouer les unes contre les autres (clubs, dortoirs, filières, organisations, etc.).

Préparez un grand récipient transparent pour chaque équipe et un endroit désigné pour les conserver, par exemple un centre étudiant, une cafétéria ou un autre endroit très fréquenté.

Établir des règles qui aident les gens à jouer, en notant les différents points de valeur pour les variations de changement qui sont ajoutées à chaque pot:un peu de texte Les centimes : +1 point chacun Nickels : -5 points chacun Dimes : -10 points chacun Trimestres : -25 points chacun Billets de banque : -100 points chacun



Choisissez une période pour l'organisation de l'événement, plus courte afin d'encourager la participation et de créer un sentiment d'urgence.

Faites une large promotion de l'événement sur les canaux de médias sociaux de l'école, les groupes en ligne et les prospectus.

Choisissez un jour pour clôturer le concours. Un juge impartial peut collecter les récipients transparents par équipe, compter les points et annoncer le vainqueur.

Partagez le montant total collecté dans tous les conteneurs afin d'unir les participants dans le bien que vous avez pu créer ensemble.

‍

Les spectacles de talents permettent de récolter des fonds et donnent l'occasion aux étudiants de se rencontrer.

Les spectacles de talents attirent un grand nombre de participants et un public encore plus nombreux. Les grands espaces des campus universitaires permettent une participation impressionnante qui maximise le potentiel de collecte de fonds grâce à la vente de billets.

‍

Voici quelques moyens de faire de votre spectacle de talents un succès :

Constituez un comité composé d'étudiants, d'enseignants et de membres du personnel qui pourront vous aider à gérer votre spectacle de talents et à répartir les tâches de manière à ce qu'elles soient plus efficaces.

Créez un objectif et un but clairs pour la collecte de fonds afin de pouvoir rallier les participants à votre cause.

Choisissez la date, l'heure et le lieu de votre manifestation de manière à ce qu'elle ne coïncide pas avec d'autres événements organisés sur le campus. Il peut être préférable de choisir un jour de semaine pour que les étudiants n'aient pas à sacrifier leurs projets sociaux du week-end.

Recrutez des artistes en encourageant tout le monde à mettre son talent à contribution. Il peut être judicieux d'examiner les artistes à l'avance afin de constituer une équipe idéale qui maintienne l'intérêt du public et comprenne différents types de talents.

Choisissez un animateur qui suscitera l'enthousiasme des étudiants et qui sera capable d'animer la foule jusqu'au bout de la nuit. Faites venir quelqu'un de l'extérieur ou trouvez un membre enthousiaste du comité.

Vendez des billets à des prix variables pour collecter plus d'argent et stimuler la participation. Cela pourrait ressembler à :du texte Billets en prévente à prix réduit s'ils sont achetés au cours de la première semaine. Vente de billets standard au prix normal après cette semaine. La vente de billets sur place peut à nouveau faire l'objet d'une réduction afin d'encourager la participation de dernière minute.



Pour atteindre vos objectifs, offrez aux participants la possibilité de faire un don en plus de l'achat de leur billet. Un formulaire de don en ligne auquel on peut accéder en scannant un code QR est un excellent moyen d'obtenir davantage de dons.

‍

Les bibliothèques humaines sont une idée créative et unique de collecte de fonds pour les établissements d'enseignement supérieur qui favorise la compréhension des autres tout en collectant des fonds.

Une bibliothèque humaine invite les participants à venir explorer les gens et leurs histoires uniques, leurs connaissances et leurs antécédents, tout comme un livre. Les participants peuvent venir parcourir la bibliothèque humaine et trouver un "livre" (une personne intéressante) avec lequel ils pourront avoir des conversations individuelles.

‍

Comment mettre en place une bibliothèque humaine :

Recrutez des volontaires parmi les élèves et le personnel pour être vos "livres". Vous pouvez leur demander de partager leurs histoires, leurs expériences de vie intéressantes, leurs compétences ou des faits amusants.

Choisissez un lieu, une date et une heure pour organiser votre événement de bibliothèque humaine qui offre une certaine intimité pour des conversations multiples.

Créez un système d'inscription où les participants peuvent s'inscrire à vos "livres" et avoir des conversations avant le début de l'événement. Vous pouvez leur demander de faire un don pour les histoires sur lesquelles ils sont le plus curieux d'en savoir plus.

Faites la promotion de l'événement à l'aide d'un contenu vidéo sur les médias sociaux ou avec quelques influenceurs sur le campus afin de créer des moments d'éducation et d'adhésion à ce concept unique de collecte de fonds.

Préparez vos "livres" avec des questions clés et des conseils sur la façon de partager leurs histoires lorsqu'ils se lancent dans de nouvelles conversations pour apprendre à connaître les membres de la communauté universitaire.

‍

Si vous vous demandez à quoi peut ressembler un "livre", voici quelques exemples :

Un étudiant qui a surmonté des difficultés importantes

Un étudiant étranger parle de la culture de son pays d'origine

Un professeur avec des expériences de voyage uniques

Anciens élèves aux parcours professionnels non conventionnels

Le personnel avec des histoires de vie inspirantes

‍

Les défis de collecte de fonds entre pairs sont attrayants et créent un sentiment de compétition pour collecter davantage de fonds, même en dehors des murs du campus.

Les défis de collecte de fonds entre pairs invitent les participants individuels ou les équipes à créer leurs pages de collecte de fonds, à fixer un objectif et à recruter le soutien de leurs réseaux sur le campus et à l'extérieur.

‍

Comment créer un défi de collecte de fonds entre pairs dans votre établissement d'enseignement supérieur ou votre université :

Définissez votre objectif global de collecte de fonds et déterminez le nombre de pages de collecte de fonds nécessaires pour l'atteindre. À partir de là, vous pouvez suggérer un montant minimum de collecte de fonds pour participer au concours.

Proposez une histoire forte à raconter avec votre défi, en reliant les dons à l'impact (par exemple, chaque don sert à financer un nouveau centre pour étudiants ou un programme d'études à l'étranger).

Recruter des individus ou des équipes (classes, équipes sportives, clubs ou organisations de la vie grecque) pour rivaliser les uns avec les autres et voir qui peut collecter le plus d'argent.

Définissez un délai pour la collecte de fonds afin d'encourager les participants à travailler en réseau et à partager leurs pages de collecte de fonds avec le plus grand nombre de personnes possible.

Choisissez un prix qui incite les gens à participer et encourage les donateurs à contribuer au succès de leur équipe.

‍

Comment tirer parti de la technologie pour faciliter les choses :

Un logiciel de collecte de fonds gratuit comme Zeffy peut vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre campagne de collecte de fonds de pair à pair. La technologie soutient la gestion de la collecte de fonds et la communication tout au long du défi.

‍

La technologie peer-to-peer peut vous aider :

Créer des campagnes qui invitent les gens à collecter des fonds ou à faire des dons

Inviter les équipes à se former et à utiliser un lien unique pour collecter les dons.

Accepter les principales cartes de crédit et applications de paiement (sans frais de transaction)

Faites connaître votre collecte de fonds au moyen d'un code QR figurant sur un prospectus distribué sur le campus.

Offrir aux équipes la possibilité d'ajouter des photos et leur histoire personnelle afin d'encourager les dons.

Envoyer automatiquement à chaque donateur un reçu fiscal.

Partager automatiquement des communications d'appréciation ou une dernière incitation à donner tout au long du défi.

‍

Le défi d'une salle d'évasion de dortoir laissera les gens parler de la qualité de votre collecte de fonds universitaire et les incitera à y participer chaque année.

Imaginez que les dortoirs soient transformés en thèmes de salles d'évasion remplies d'énigmes que les étudiants doivent résoudre en équipe pour "s'échapper" dans un certain laps de temps. Le concept populaire des salles d'évasion associe le divertissement à la mise à l'épreuve de vos connaissances, ce qui en fait une idée étonnante et créative pour votre établissement d'enseignement supérieur.

‍

Comment donner vie au défi de la salle d'évasion de votre dortoir :

Choisissez les dortoirs dont vous disposerez et déterminez le nombre de participants que vous pouvez accueillir en même temps.

Choisissez un thème qui soit d'actualité, comme un pays des merveilles avec des questions sur les traditions, ou un autre sujet qui incitera les gens à faire la queue pour entrer.

Concevez vos énigmes, une série de défis et de questions qui débloquent différents aspects du concept de la salle d'évasion. Pensez à laisser des enveloppes étiquetées selon l'ordre dans lequel vous voulez que les gens procèdent et aidez-les à indiquer qu'ils se sont officiellement échappés.

Rassemblez des décorations et du matériel pour exprimer pleinement votre thème et aider les gens à se sentir immergés dans l'expérience. Vous pouvez utiliser des décorations existantes ou solliciter des dons pour limiter les coûts.

Déterminez un prix d'entrée qui vous permettra d'atteindre votre objectif de collecte de fonds si un nombre suffisant d'équipes s'inscrivent. Pour obtenir les meilleurs résultats, donnez aux gens le temps de former des équipes et de réserver la date.

Prévoyez des volontaires pour guider les équipes vers une zone d'attente, les faire entrer dans la salle au bon moment et chronométrer leur sortie afin d'être sûr de pouvoir aider ceux qui se sentent perdus.

‍

‍

Les idées les plus rentables pour collecter des fonds dans les écoles.

Un Dance-A-Thon est un moyen actif et amusant d'impliquer les élèves et les enseignants dans votre idée de collecte de fonds.

Les A-Thons (Read-A-Thon, Walk A-Thon, Dance-A-Thon, etc.) sont des collectes de fonds rentables, amusantes, inclusives et éducatives, et le Dance-A-Thon est l'un des meilleurs d'entre eux.

‍

Voici un aperçu des étapes de l'organisation de votre Danse-o-thon :

Décidez des objectifs que les danseurs doivent atteindre pendant le Marathon de danse. Vous pouvez définir différents niveaux avec des récompenses appropriées, des activités amusantes, des objectifs de groupe, etc.

Créer des listes de lecture pour inciter les danseurs à danser.

Créez un processus d'inscription pour que les lecteurs puissent s'inscrire à votre Danse-o-thon. Utilisez les médias sociaux, des affiches, des bulletins d'information électroniques et d'autres supports promotionnels pour susciter l'intérêt et faire passer le mot.

Récompensez les danseurs avec des prix et des incitations. (Le coût d'un bal scolaire n'est rien comparé à l'argent que votre idée de collecte de fonds scolaire permettra de récolter).

Fournir aux danseurs des carnets de danse afin que les élèves et les parents puissent suivre leur temps de danse. Il peut s'agir d'un carnet de danse physique, de modèles pour le Dance-A-Thon ou d'une plateforme en ligne.

Commencez à collecter des fonds. Les danseurs peuvent demander des dons aux donateurs, aux parents, aux amis, aux voisins et aux entreprises locales en fonction du nombre de danses, d'heures de danse ou de cours de danse suivis.

Si vous avez le temps et l'énergie nécessaires, vous pouvez organiser des mini-événements au cours de votre Danse-o-thon.

Informez régulièrement les élèves, les parents et les donateurs des progrès de votre campagne de financement.

Celle-ci est simple et super importante : dire merci.

‍

Un petit-déjeuner de crêpes est une idée de collecte de fonds délicieuse et rentable pour les écoles.

Un délicieux petit-déjeuner de crêpes attire toujours la foule. Vous pouvez en organiser un presque à tout moment, pour n'importe quelle raison. Après tout, qui n'aime pas les crêpes ? Ou, si vous vous sentez d'humeur sauvage, les gaufres !

Voici quelques conseils pour vous aider à collecter des dons :

Si votre école dispose d'une cafétéria, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'elle. Elle pourrait être en mesure de vous aider, de vous donner les ingrédients, de vous offrir son temps, etc.

Envisagez de transformer votre petit-déjeuner de crêpes en un pique-nique scolaire.

Préparez quelques jeux de société pour divertir les élèves et leurs familles.

Trouvez un logiciel de vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif et vendez des billets à l'avance pour vous donner une idée du nombre de participants.

Recrutez des étudiants pour faire des affiches, partager les informations sur le petit-déjeuner sur les médias sociaux et même faire du bénévolat.

Organisez un concours de dégustation de crêpes ou un concours de fabrication de crêpes au cours duquel les participants doivent réaliser des crêpes de différentes formes.

Accepter plusieurs types de paiement.

‍

Un service d'emballage de cadeaux pendant les vacances est une excellente idée de collecte de fonds pour l'école.

Chaque année, nous passons tous par la phase stressante de l'achat et de l'emballage des cadeaux. Pourquoi ne pas transformer une partie de ce stress en une idée de collecte de fonds pour l'école en proposant d'emballer les cadeaux de chacun en échange d'un petit don ? Vous pouvez même faire fabriquer du papier d'emballage ou des étiquettes cadeaux personnalisés.

‍

Commencez avec ces idées de campagne de collecte de fonds :

Installez des tables dans les centres commerciaux et les magasins d'alimentation locaux pour que les gens puissent déposer leurs cadeaux à emballer pendant qu'ils font leurs courses.

Demandez aux élèves et à leurs familles de collecter les cadeaux lors de la dépose du matin et de les remettre lors de la reprise.

Demandez aux entreprises locales de vous donner du ruban adhésif et du papier d'emballage. Vous pouvez également demander aux classes de fabriquer leur papier d'emballage ou commander du papier d'emballage personnalisé aux couleurs de votre école.

Accepter plusieurs types de paiement.

‍

Les tirages au sort et les tirages 50/50 sont des campagnes de collecte de fonds rapides qui peuvent rapporter beaucoup d'argent à votre école.

Les tombolas peuvent être organisées en ligne ou en personne. Veillez à vous renseigner auprès des autorités locales sur les règles applicables aux organisations à but non lucratif dans votre région.

Quelques points à garder à l'esprit :

Une tombola rapide est une tombola où les billets sont vendus et où le numéro gagnant est tiré dans un court laps de temps, par exemple entre 10 minutes et une demi-heure. C'est un excellent moyen de donner un sentiment d'urgence et d'ajouter un peu de piquant à votre prochaine tombola. Pour en savoir plus sur l'organisation d'une tombola, cliquez ici.

Une tombola 50/50 est un outil de collecte de fonds simple à ajouter à n'importe quel événement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une foule enthousiaste, d'un groupe de bénévoles et de billets de tombola. Le prix représente la moitié de l'argent collecté, de sorte que tout le monde devrait être intéressé par l'achat d'un billet. Plus vous vendez de billets, plus la cagnotte est élevée !

‍

Un partenariat avec des élèves et des artistes locaux pour créer des articles scolaires personnalisés est une excellente idée pour collecter des fonds pour l'école.

Un partenariat avec des élèves, des enseignants, des artistes locaux ou des célébrités pour créer des articles en édition limitée est un excellent moyen de promouvoir votre école et de collecter des fonds. Vous pouvez proposer la marchandise en ligne pour une durée limitée ou produire un nombre limité de chaque pièce.

‍

Gardez les choses intéressantes grâce à quelques conseils qui vous permettront de sortir des sentiers battus :

Demandez aux élèves et aux enseignants de vous aider à créer des dessins amusants.

Faire de la conception de marchandises un projet de classe pour les étudiants, les meilleures conceptions étant produites et vendues.

Organisez un défilé de mode où les élèves, les enseignants et les parents peuvent poser et acheter vos produits.

Vendez des billets pour votre événement et proposez également des boissons et des en-cas à la vente lors de l'événement.

Installez un photomaton où les élèves, les enseignants et les parents peuvent prendre des photos avec votre marchandise et des accessoires créatifs.

‍

Organisez un concert de bienfaisance pour récolter des fonds pour votre école.

Un concert de bienfaisance peut sembler un cauchemar organisationnel, mais ce n'est pas forcément le cas. En outre, la rentabilité potentielle peut faire en sorte que l'effort en vaille la peine.

Si vous êtes comme nous, un concert de bienfaisance signifie convaincre un groupe connu de venir chanter dans votre école. C'est tout à fait possible ! Mais vous pouvez aussi vous adresser à des musiciens et groupes locaux et organiser un concert de bienfaisance entièrement local.

Envisagez un thème ou un genre musical, surtout si vous faites appel à des artistes locaux. Une époque musicale ou un groupe (boys bands, Taylor Swift, années 2000, etc.) peut être un moyen amusant d'aligner tout le monde et d'attirer plus de participants.

Installez une table de snacks et de boissons pour récolter encore plus d'argent.

Transformez vos idées de collecte de fonds en pique-nique scolaire en les organisant à l'extérieur.

Faites fabriquer des articles personnalisés pour le concert.

Proposer de vendre la marchandise du groupe en échange d'une part des bénéfices.

‍

Idées faciles pour collecter des fonds dans les écoles.

Les campagnes de recyclage sont des collectes de fonds scolaires étonnamment faciles (et rentables).

Une campagne de recyclage est un moyen écologique de collecter des fonds pour votre école.

‍

Il existe deux types de campagnes de recyclage que vous pouvez organiser pour collecter des fonds :

Une collecte de bouteilles et de canettes est une activité simple et rentable qui peut être menée par des élèves de tout âge et qui les sensibilise à l'environnement et aux déchets.

Une collecte de fonds pour le recyclage d'appareils électroniques permet de collecter des ordinateurs et des appareils électroniques auprès de la communauté locale. Cette option nécessite un partenariat responsable avec votre écocentre local pour recycler les appareils électroniques collectés.

‍

L'organisation d'un concours de photographie d'animaux est une idée simple et intéressante pour collecter des fonds pour l'école.

Élèves, enseignants, parents, tout le monde aime prendre des photos de son animal de compagnie. Pourquoi ne pas mettre ces photos à profit en organisant un concours de photographie d'animaux ?

Les participants peuvent soumettre leurs meilleures photos (moyennant un petit droit d'entrée/don) et gagner une journée dans un spa pour animaux, une garde-robe assortie homme/animal, peu importe !

Quelques points à garder à l'esprit :

Trouvez une plateforme de collecte de fonds gratuite qui peut vous aider à planifier votre événement et à vendre des billets pour votre exposition photographique des finalistes.

Proposez différents forfaits de participation : une image, deux images, etc., obtenez votre photo encadrée, des autocollants du visage de votre animal de compagnie, etc.

Demandez à des volontaires de réaliser des affiches annonçant votre concours et l'événement pour vos finalistes et de partager votre idée de collecte de fonds pour l'école sur leurs réseaux sociaux.

‍

Un photomaton est une idée facile à mettre en œuvre pour collecter des fonds pour l'école.

Un photomaton est une idée de collecte de fonds nostalgique et amusante pour votre école. Il peut être utilisé seul ou comme activité supplémentaire lors de n'importe quel événement : spectacle de talents, vente de produits scolaires, etc.

Contactez les entreprises locales de location d'événements pour trouver une cabine photographique. N'oubliez pas de leur faire savoir qu'il s'agit d'une bonne cause.

Prévoyez une table d'accessoires pour que les élèves et les enseignants puissent faire preuve d'autant de créativité qu'ils le souhaitent lors de leur séance photo.

‍

Les ventes de pâtisseries à thème sont des moyens délicieux et faciles de collecter des fonds pour votre école.

Le choix d'un thème pour votre prochaine vente de pâtisseries ajoutera une couche supplémentaire d'amusement et de créativité à votre bonne vieille vente de pâtisseries.

‍

Nous avons trouvé quelques thèmes pour agrémenter vos idées de collecte de fonds pour l'école :

La guerre des cupcakes.

La magie du cinéma.

Sur le thème des super-héros.

Les délices de l'arc-en-ciel.

Fêtes de contes de fées.

Sous la mer.

Emojis !

Station de décoration DIY.

L'espace extra-atmosphérique.

Fête de jardin.

‍

Laver des voitures est un moyen facile de collecter de l'argent pour ton lycée.

Il n'y a rien à redire à la liste des événements classiques de collecte de fonds. Personne ne se plaindra de donner quelques dollars pour repartir avec une voiture étincelante de propreté.

Mais cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas explorer d'autres possibilités de gagner de l'argent pour rendre cette journée un peu plus mémorable.

‍

Vous pouvez rendre votre campagne de collecte de fonds mémorable en.. :

Proposer de laver leur chien pendant que vous lavez leur voiture.

Proposer une séance de photos de chiens lavés pour quelques dollars supplémentaires.

Impliquer la classe de photographie en lui demandant de prendre des photos de personnes avec leur voiture.

Installez un drive-in avec des friandises pour humains et pour chiens sur commande.

Recrutez des étudiants et des membres de leur famille pour faire des affiches, partager les informations sur le lavage de voitures sur les médias sociaux et faire du bénévolat.

N'oubliez pas de demander aux entreprises locales de faire don des produits de nettoyage.

Organisez un barbecue ou un stand de concession.

‍

L'organisation d'une journée photo entre amis et en famille est un moyen facile de collecter des fonds.

Les journées de la photo de famille sont un moyen mémorable d'inciter les membres de votre communauté à venir soutenir votre école.

‍

Voici quelques éléments à prendre en compte lors de la planification de la vôtre :

Tout d'abord, choisissez une date et réservez un photographe ! (Vous pouvez même en faire un projet scolaire si vous avez un cours d'art ou de photographie).

Ensuite, trouvez une plateforme de collecte de fonds en ligne qui peut vous aider à vendre des forfaits photo et à réserver des créneaux horaires. Nous avons un faible pour Zeffy;)

Utilisez les canaux de communication de votre école pour faire passer le message.

Faites appel à la créativité de vos élèves et de vos enseignants pour réaliser des affiches et des accessoires pour la séance photo.

Il est amusant de mettre en place plusieurs stations avec des toiles de fond, des accessoires et des thèmes différents.

Il est intéressant d'installer une table d'accueil et d'inscription pour que les donateurs sachent ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils arrivent, et pour vendre des photos supplémentaires, etc.

Vous pouvez créer une boutique en ligne pour vendre des articles de l'école et encourager les participants à se faire photographier en portant les couleurs de votre école.

‍

La projection d'un film peut être un moyen amusant, effrayant ou triste de collecter facilement des fonds pour votre école.

Il n'y a rien de plus bizarre ou de plus tabou que d'être à l'école le soir. Profitez-en en organisant une soirée cinéma dans votre établissement.

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Travaillez avec votre école pour choisir une date et un ou deux films.

Transformez-la en soirée pyjama à l'école !

Demandez à des élèves ou à des volontaires de réaliser des affiches annonçant votre soirée cinéma et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Vente de billets en ligne et à la porte.

Vendez des snacks et des boissons pour récolter encore plus d'argent.

‍

Une journée déguisée motive le personnel et les enseignants, tout en permettant de collecter des fonds.

Les enseignants portent souvent des vêtements peu confortables à l'école tout au long de l'année. Imaginez ce qu'ils ressentiraient s'ils pouvaient faire un don en échange de la permission de venir à l'école un certain jour en jeans et en T-shirt.

Vous pouvez fixer votre proposition de don et annoncer les journées de décontraction dans un courriel de la faculté, lors d'une réunion du conseil d'administration de l'école ou de toute autre manière qui incite les gens à donner en retour et à se mettre à l'aise.

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Choisissez des journées de déshabillage mensuelles, trimestrielles ou des occasions spéciales comme la veille des vacances de printemps. Plus il y a de journées de déshabillage, plus vous avez de chances de collecter des fonds et de prévoir des financements supplémentaires.

Proposez un code vestimentaire pour ces journées afin de vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une mêlée générale. Vous pouvez dresser une liste des vêtements acceptables (par exemple, les jeans sont autorisés, les pantalons de survêtement sont interdits, les chemises doivent avoir des manches et les chaussures fermées sont obligatoires). Les chemises doivent avoir des manches et les chaussures fermées sont obligatoires).

Fixer des frais de participation pour les enseignants et mettre en place un processus de collecte de leurs contributions par le biais d'un formulaire de don en ligne facile à remplir, afin d'éviter d'avoir à suivre l'argent liquide et les chèques.

Faites preuve de créativité et augmentez le potentiel de collecte de fonds en permettant aux élèves de faire un don au nom d'un enseignant, en leur donnant la possibilité de s'habiller de manière décontractée.

‍

Réduisez l'effort de votre collecte de fonds en organisant une vente de pâtisseries sans cuisson.

Si vous n'avez pas le temps de faire des pâtisseries ou de gérer les contributions des élèves et des parents à votre vente de pâtisseries, envisagez une vente de pâtisseries "sans pâtisseries". Au lieu de vendre des produits de boulangerie, vous pouvez recueillir des dons de produits de boulangerie et d'ustensiles de cuisine pour les vendre à la place.

La valeur d'un projet amusant à ramener à la maison et à réaliser en famille ajoute une touche unique. L'absence d'articles périssables peut également prolonger la durée de vie de l'idée de collecte de fonds, de sorte que vous pouvez l'organiser pendant une semaine ou une série de jours chaque mois, au fur et à mesure que les dons affluent.

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Demandez des dons de fournitures au personnel et aux élèves, en veillant à ce que ce que vous vendez contribue à votre collecte de fonds.

Installez votre table avec des articles organisés qui imitent une expérience d'achat (par exemple, tous les glaçages dans un panier, tous les mélanges à gâteaux dans un autre). Vous pouvez également créer des paniers à thème, par exemple "tout ce qu'il faut pour faire les brownies maison de maman".

Amusez-vous avec les décorations et les thèmes, créez un magasin que les gens apprécient et où ils ont envie de revenir.

Planifiez votre calendrier en fonction des périodes où les pâtisseries sont plus fréquentes, par exemple avant les vacances, la Saint-Valentin ou Thanksgiving.

‍

Des idées uniques pour collecter des fonds.

Un zoo pour enfants est un moyen unique de collecter des fonds pour les écoles.

Nous savons tous à quel point les jeunes élèves (et la plupart des parents et des enseignants) sont enthousiastes lorsqu'il y a un zoo pour enfants ! Et cette excitation en fait une activité de collecte de fonds unique et rentable pour les écoles primaires.

Voici quelques points à garder à l'esprit lorsque vous planifiez votre collecte de fonds pour l'école du zoo pour enfants :

Votre école n'est peut-être pas le meilleur endroit pour accueillir un zoo pour enfants. Pensez plutôt aux parcs locaux, aux centres communautaires, etc. Ils disposent peut-être de plus d'espaces verts et d'installations pour accueillir votre événement de collecte de fonds.

Contactez les sanctuaires et les fermes sauvages avant de choisir la date, l'heure et le lieu de votre collecte de fonds pour le zoo pour enfants.

Si vous le pouvez, faites appel à des food trucks locaux ou organisez un barbecue pour collecter encore plus d'argent lors de votre événement.

Pensez à inclure d'autres mini-événements tout au long de la journée : promenades en calèche, tables d'artisanat, etc.

Prévoyez du temps pour le nettoyage... Un zoo pour enfants laisse derrière lui un sacré désordre.

‍

Les grammes de bonbons sont délicieux et divertissants pour les collectes de fonds dans les écoles.

Les grammes de sucre d'orge - également connus sous le nom de messages personnalisés - sont des messages envoyés par le biais de notes, de chants de Noël, de codes, d'elfes, de fantômes, etc.

Chaque message est envoyé pour le coût d'un don et peut être lié à un thème ou à une fête. (bonbons d'Halloween, œufs en chocolat, chanteurs, etc.)

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Trouvez un thème en rapport avec votre école ou votre fête. (Des chanteurs qui chantent des messages, des fantômes qui les hurlent, des notes qui accompagnent les bonbons, etc.)

S'adresser aux élèves, aux enseignants et aux parents pour trouver des volontaires pour transmettre les messages.

Demandez à des élèves de faire des affiches pour annoncer votre événement et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Pensez à proposer différents forfaits : une note écrite à la main, une note accompagnée d'un bonbon, une note chantée par des chanteurs, etc.

‍

Une soirée communautaire est un moyen créatif de faire connaître votre école à la communauté et de collecter des fonds par la même occasion.

Une soirée communautaire est en fait une foire qui a lieu dans votre école. Il s'agit d'une soirée amusante à laquelle tout le monde est invité.

Jeux, nourriture, artisanat, visites à pied de l'école racontant des histoires oubliées ou célèbres, photomaton, concours de mangeurs, la liste des possibilités est aussi longue que votre créativité ... et le nombre de bénévoles.

‍

Nous avons dressé une liste de quelques points à garder à l'esprit :

Contactez les entreprises et les restaurants locaux pour leur demander de l'aide. Le magasin de sport voudra peut-être apporter un mur d'escalade ou organiser un tournoi de ping-pong. Un restaurant local acceptera peut-être d'organiser un barbecue ou un concours de mangeurs de tartes.

Veillez à solliciter des bénévoles dès le début. Vous aurez besoin de plusieurs d'entre eux et vous ne saurez jamais quelles compétences secrètes ils ont dans leurs manches (jongleur ? chanteur ? maître de l'origami ?). (Jongleur ? Chanteur ? Maître de l'origami ?)

Recruter des élèves pour faire des affiches et partager la soirée communautaire sur les médias sociaux.

Pensez à organiser une tombola ou un tirage au sort 50/50.

‍

Une série de podcasts est un moyen innovant de collecter des fonds pour votre école.

Cela peut sembler intimidant au premier abord, mais une série de podcasts est un excellent moyen de partager des histoires, de faire passer le message, d'encourager la multiplicité des voix et des points de vue, et d'établir un lien avec le public actuel et nouveau. L'astuce : demander de l'aide.

‍

Un podcast peut sembler intimidant, c'est pourquoi nous avons dressé une liste pour vous aider à démarrer :

Demandez aux élèves et aux enseignants de collaborer à la rédaction d'un récit intéressant et de planifier les épisodes. (Vous pouvez en faire un concours scolaire ou un projet d'écriture créative).

Faites-en un projet de classe où chaque groupe doit écrire et produire un épisode.

Demandez à votre entourage si quelqu'un a une expérience pertinente ou souhaite être invité à votre podcast.

Contactez les studios locaux ou investissez dans du matériel de qualité.

Établissez un calendrier de publication (hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel ou en une seule fois).

Contacter les entreprises locales pour obtenir un parrainage.

Demandez à des volontaires de partager le podcast sur leurs réseaux sociaux et contactez les médias locaux pour qu'ils vous aident à faire passer le message.

Créez un formulaire de don sur une plateforme de collecte de fonds gratuite.

‍

Stand de câlins pour chiots et chatons - la meilleure idée de collecte de fonds qui soit.

Cette idée de collecte de fonds est vraiment, VRAIMENT bonne. Elle a tout pour plaire : des chiots et des chatons mignons, un soulagement du stress et une cause incroyablement digne d'intérêt.

Pensez à organiser la vôtre pendant les périodes de stress des étudiants. (Examens, partiels, première semaine d'école, etc.)

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Pensez à fabriquer des articles personnalisés que les gens pourront acheter pendant qu'ils attendent.

Faites appel à des food trucks ou à des restaurants pour proposer des snacks et des rafraîchissements et gagnez un peu plus d'argent pour votre cause.

Utilisez vos médias sociaux et ceux du lieu pour faire passer le message. (Qui n'aime pas les photos d'adorables chiots et chatons sur son fil d'actualité ?)

Pensez à plusieurs formules différentes : 5 minutes de câlins, 10 minutes de câlins + un doudou, une couverture ou un animal en peluche, etc.

‍

Idées de collecte de fonds pour aider votre école à collecter rapidement des fonds.

Collectez rapidement de l'argent grâce à une collecte de fonds de pair à pair par le biais de tirs au but.

Cet événement de collecte de fonds est un peu plus compliqué à organiser, mais le jeu en vaut la chandelle.

Un concours de tir entre pairs est un moyen amusant de réunir les équipes adverses, de faire participer les parents et les élèves au jeu et d'inviter les membres de la communauté à venir s'amuser !

‍

Voici quelques points à garder à l'esprit :

Trouvez une plateforme gratuite de collecte de fonds de pair à pair pour vous aider à organiser le tout et permettre aux participants de mettre en place et de mener leurs propres mini-campagnes.

Prévoyez des prix pour les donateurs et les participants afin d'encourager tout le monde à participer.

Demandez à certains élèves de faire des affiches et de partager l'événement sur leurs réseaux sociaux.

Organisez un barbecue ou un repas-partage en même temps pour collecter encore plus d'argent et faire de l'événement un événement encore plus important.

Organisez une tombola ou un tirage au sort 50/50 pour collecter plus d'argent lors de l'événement de collecte de fonds.

‍

Organisez une vente de pâtisseries sur le thème de (insérez la fête ici) pour collecter rapidement des fonds pour votre école.

Une vente de pâtisseries n'est peut-être pas l'idée la plus révolutionnaire de cette liste d'idées uniques de collecte de fonds, mais c'est tout de même une bonne idée de collecte de fonds, car les ventes de pâtisseries sont d'excellents moyens de collecter de l'argent.

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à lancer votre idée de collecte de fonds :

Travaillez avec votre école pour choisir une date et un lieu.

Veillez à respecter les règles d'hygiène et de sécurité. (Vous pouvez vous renseigner auprès de la cafétéria de votre école).

Recrutez plus de bénévoles que vous ne pensez en avoir besoin.

Coordonnez vos pâtissiers ! (Vous ne voulez pas que tout le monde apporte de délicieux carrés aux Rice Krispie... Ou bien si...)

Demandez à des élèves ou à des bénévoles de réaliser des affiches annonçant votre vente de pâtisseries et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Installez une ou deux tables attrayantes avec quelques offres pour encourager les gens à acheter davantage. (Deux à l'achat, un gratuit, un brownie à l'achat, un verre de lait, etc.)

‍

Une soirée cinéma peut être un moyen amusant, effrayant ou triste de collecter facilement des fonds pour votre école.

Il n'y a rien de plus bizarre ou de plus tabou que d'aller à l'école le soir. Profitez-en pour organiser une soirée cinéma à l'école de votre enfant ou de votre adolescent.

Et n'hésitez pas à faire preuve d'un peu de créativité. Organisez un pique-nique ou une soirée pyjama. Organisez une loterie "prédisez la fin" à laquelle les élèves doivent payer pour participer.

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Travaillez avec votre école pour choisir une date et un ou deux films.

Demandez à des élèves ou à des volontaires de réaliser des affiches annonçant votre soirée cinéma et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Vente de billets en ligne et à la porte.

Vendez des snacks et des boissons pour récolter encore plus d'argent.

‍

Une explosion de ballons (ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons dans une minute) peut permettre de récolter rapidement de l'argent pour votre école.

Les lâchers de ballons sont des collectes de fonds passionnantes et amusantes pour les élèves de tous âges, mais surtout pour les plus jeunes.

Il suffit de remplir les ballons de petits prix ou de messages et de les vendre. Les participants font éclater les ballons qu'ils ont achetés pour découvrir ce qu'ils ont gagné !

‍

Quelques points à garder à l'esprit lorsque vous planifiez votre explosion de ballons :

Choisissez un jour et une heure d'affluence dans un endroit où le trafic est plus important.

Contactez les entreprises locales pour leur demander des dons et des prix.

Recruter des étudiants pour faire des affiches, partager l'information sur le lavage de voitures sur les médias sociaux.

Proposez différents types de ballons. (Les différentes couleurs sont assorties de différents niveaux de prix, deux achetés, un offert, etc.)

‍

Une vente de vêtements d'occasion est un moyen créatif de collecter des fonds pour votre école tout en faisant du bien à la planète.

Les élèves grandissent sans cesse, ce qui signifie que leurs vêtements deviennent trop petits en quelques semaines ou quelques mois, et non en quelques années.

Pourquoi ne pas organiser une vente de vêtements d'occasion ? Les parents, les enseignants et les élèves peuvent faire don des vêtements qui ne leur vont plus (ou qu'ils n'aiment tout simplement pas) et vous pouvez organiser un après-midi de shopping et de manifestations. En outre, vous enseignerez aux élèves l'importance de la réutilisation.

‍

Quelques points à prendre en compte lors de l'organisation de votre vente de vêtements d'occasion :

Demandez aux parents et aux élèves de laver les vêtements avant de les apporter.

Envisagez de vendre des collations et des boissons afin de collecter davantage de fonds pour votre école.

Organisez un défilé de mode où les élèves et les enseignants peuvent montrer leurs vêtements d'occasion.

Recruter des étudiants pour faire des affiches, partager l'information sur le lavage de voitures sur les médias sociaux.

‍

Un repas-partage est un excellent moyen d'impliquer la communauté dans votre école et de collecter rapidement des fonds.

Tout le monde aime les repas-partage délicieux ! C'est un excellent moyen de collecter rapidement de l'argent et de se réunir pour passer un bon moment. N'oubliez pas de vous renseigner auprès de la cafétéria de votre école (il se peut qu'elle veuille participer).

‍

Quelques éléments à prendre en compte lors de l'organisation du repas-partage de votre communauté :

Réservez des spectacles pour faire durer la fête.

Trouvez une plateforme de collecte de fonds en ligne gratuite pour vous aider à vendre des billets à l'avance.

Organisez une vente aux enchères silencieuse de vos recettes préférées.

Organisez en même temps un vide-grenier communautaire.

Recruter des étudiants pour faire des affiches, partager l'information sur le lavage de voitures sur les médias sociaux.

‍

Outils et plateformes en ligne pour vous aider à organiser la prochaine collecte de fonds de votre école.

Lorsqu'il s'agit de plateformes et d'outils en ligne pour aider votre école à planifier et à organiser sa prochaine collecte de fonds, il existe quelques options qui se distinguent par leur aspect humanitaire ou leur aspect "entreprise pour le bien".

‍

Six plateformes de collecte de fonds en ligne pour aider votre école :

Vous n'êtes pas le seul à vouloir organiser une collecte de fonds dont vous vous souviendrez. La technologie est là pour transformer vos idées en campagnes modernisées qui ravissent les élèves et facilitent les choses pour tout le monde.

‍

Zeffy : la seule solution 100% gratuite de billetterie et de gestion d'événements pour les organisations à but non lucratif.

Générez et envoyez automatiquement des billets électroniques scannables.

Balayage des pistes à la porte

Accepter tous les types de paiement (cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay, ACH, PAD, chèque)

Personnalisez vos formulaires de billetterie avec votre logo, vos couleurs et une bannière personnalisée.

Envoi automatique de reçus fiscaux aux donateurs

Créer des formulaires de billetterie multi-dates

Ajoutez des billets de groupe ou individuels

Offrez des codes de réduction

Accepter les paiements en personne avec Tap to Pay

Automatiser le courrier électronique pour communiquer avec les participants

‍

DonorsChoose: responsabiliser et soutenir les enseignants des écoles publiques tout en finançant le matériel nécessaire à leurs élèves.

PledgeCents : la solution rapide et facile pour la collecte de fonds auprès des communautés, y compris les écoles.

Qgiv: des outils flexibles pour renforcer les événements de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif.

Localist: une plateforme de gestion d'événements qui convient parfaitement aux organisations à but non lucratif axées sur la communauté.

Humanitix: la plateforme de billetterie humaine avec des frais de réservation réduits qui sont entièrement reversés à des œuvres caritatives.

‍

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de collecte de fonds pour les écoles :

‍Facilitéd'utilisation : Assurez-vous que le logiciel est facile à utiliser pour les élèves et les administrateurs qui souhaitent participer aux collectes de fonds de votre école. La recherche de ressources d'intégration et d'un service à la clientèle devrait être d'une grande aide.

Personnalisation : Recherchez la possibilité de personnaliser vos campagnes de collecte de fonds en fonction des idées proposées ici ou de celles qui vous viendront à l'esprit à l'avenir.

Optimisation mobile : Les élèves et les parents peuvent avoir besoin d'accéder aux collectes de fonds sur leur téléphone ou en déplacement. Il est donc important que les formulaires de don et les pages de billetterie fonctionnent aussi bien sur mobile que sur ordinateur, voire mieux.

Plusieurs types de campagnes : Renseignez-vous sur les campagnes que vous pouvez organiser et assurez-vous que vous pouvez vous adapter aux différentes collectes de fonds qui impliquent les étudiants. Il peut s'agir de collectes de fonds de pair à pair, de crowdfunding, d'événements, d'adhésions, de ventes aux enchères et de tirages au sort.

‍

‍

Quelques exemples de réussite de Zeffy : des collectes de fonds réussies dans les écoles.

École de musique communautaire de Santa Cruz

Je dirige une très petite association à but non lucratif qui organise des camps musicaux pour les musiciens âgés de 7 ans et plus ; nous organisons également des ateliers musicaux et quelques concerts chaque année. Nous fonctionnons depuis plus de 30 ans, avec un budget annuel d'environ 60 000 dollars. Lorsque je suis devenu directeur en 2018, j'ai commencé à chercher un système de gestion des donateurs peu coûteux. J'en ai trouvé un qui avait une version gratuite, que j'ai utilisée pendant plusieurs années. Cependant, la version gratuite a été supprimée au début de l'année 2022, ce qui m'a obligée à me démener pour trouver un système de remplacement adéquat où je pourrais transférer mes données. C'est ainsi qu'est né Zeffy ! Ce qui a commencé comme un moyen pour moi de suivre les dons est rapidement devenu une solution pour bien plus : non seulement nous pouvions recevoir des dons sans frais, mais nous pouvions également procéder à l'inscription aux camps et à la vente de billets de concert. Au cours des 17 derniers mois, nous avons économisé près de 2 000 dollars en frais que nous aurions normalement payés à PayPal ou à Square. C'est une grosse somme d'argent pour nous !



J'aime la possibilité d'envoyer rapidement des courriels aux personnes qui ont participé à l'un de nos événements passés ; c'est simple et la ligne "from" dans le courriel du client est notre nom, il n'y a donc pas de confusion. J'apprécie également la possibilité d'intégrer le formulaire de don ou de billetterie à notre site web ; cela nous donne un aspect professionnel. Enfin, je ne pourrais pas demander un meilleur service à la clientèle. Je reçois toujours une réponse rapide à mes questions et l'équipe semble toujours prête à accueillir les suggestions d'améliorations futures.

- Susan, Community Music School of Santa Cruz

‍

PTO de l'école primaire de Shrewsbury

C'est la première année que nous utilisons un mode de paiement électronique. Nous avons organisé notre premier formulaire la semaine dernière et les réactions ont été incroyables. Tout le monde aime l'option électronique et nous pouvons nous débarrasser des traces de papier ! Tout le monde y gagne !

- Gilbert, Shrewsbury Elementary PTO

‍

Conseils pour organiser la prochaine collecte de fonds de votre école.

Vous êtes peut-être un adepte de la liste de contrôle, mais vous êtes peut-être aussi un adepte de l'improvisation. Si vous êtes un adepte des listes de contrôle, cette section est faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons tout de même d'y jeter un coup d'œil.

‍

Quelques éléments supplémentaires à garder à l'esprit :

Vérifiez auprès de la cafétéria de votre école si vous prévoyez d'offrir de la nourriture. Il se peut qu'elle ait la primeur des contrats de restauration dans votre école.

N'oubliez pas de tout régler avec le conseil des parents/enseignants et le directeur de votre école.

Notre liste de contrôle n'est pas figée. Elle sert de ligne directrice pour commencer :

(Oh, et c'est une bonne idée de vérifier les règles et réglementations locales. Surtout en ce qui concerne les tombolas, l'alcool et la nourriture).

Vous pouvez consulter un guide pratique détaillé dans : Comment organiser une collecte de fonds pour une organisation à but non lucratif.

‍

Des conseils en prime pour faire passer votre événement à la vitesse supérieure

Susciter l'intérêt des entreprises locales pour des parrainages et des dons en nature

Contactez les entreprises locales pour qu'elles sponsorisent l'événement ou fassent don de biens et de services, en fonction de vos besoins. Offrez à vos sponsors des possibilités de promotion, par exemple en faisant figurer leur logo sur le matériel de collecte de fonds de l'école ou en les remerciant pendant l'événement.

Cela permet de réduire les coûts et de créer un sentiment de soutien et de partenariat au sein de la communauté.

‍

Utiliser le contenu généré par les étudiants pour la promotion

Encouragez les élèves à créer du matériel promotionnel tel que des affiches, des messages sur les médias sociaux ou des vidéos pour accroître l'engagement. Le contenu généré par les élèves fournit un contenu authentique et relatable qui trouve un écho auprès des parents et de la communauté scolaire.

Vous pouvez également mettre en avant la participation des élèves dans vos promotions pour montrer l'esprit et la créativité de l'école.

‍

Inclure des éléments éducatifs et interactifs

Incorporez des activités en rapport avec la mission de votre école, telles que des expériences scientifiques, des projets artistiques ou des lectures. Des éléments interactifs, comme des stations de bricolage ou des ateliers dirigés par des élèves, peuvent améliorer l'expérience et apporter encore plus de valeur, rendant l'événement encore plus attrayant pour les participants.

‍

Ajouter un thermomètre visuel de collecte de fonds

Affichez un thermomètre de collecte de fonds physique dans un endroit bien visible de l'école et mettez-le à jour régulièrement pour montrer les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif. Vous pouvez également créer un thermomètre de collecte de fonds gratuit qui figurera sur votre page ou vos campagnes de dons en ligne.

Une représentation visuelle peut motiver les élèves, le personnel et les parents à contribuer et fournir un rappel tangible de l'effort collectif et des progrès réalisés.

‍

S'adresser à différents groupes d'âge

Rappelez-vous que les élèves et leurs familles de tous les niveaux scolaires peuvent bénéficier de la participation d'un large éventail de groupes d'âge à la collecte de fonds. Prévoyez une série d'activités qui s'adressent à plusieurs groupes d'âge et à plusieurs centres d'intérêt, afin que chacun se sente concerné.

Par exemple, vous pouvez créer des zones ou des périodes distinctes avec des jeux, des défis et des divertissements adaptés à l'âge des jeunes enfants, des collégiens, des lycéens, des étudiants et des parents.

‍

Organiser un événement de reconnaissance

Remercier les donateurs est essentiel pour établir des relations. Organisez une petite manifestation d'appréciation ou une assemblée après la collecte de fonds pour reconnaître et remercier publiquement les participants, les bénévoles et les donateurs.

Remettez des certificats ou de petites marques d'appréciation et partagez les résultats des efforts de collecte de fonds. Cela favorise le sentiment d'accomplissement et encourage la participation future.‍

‍

‍

Prêt à organiser votre prochaine collecte de fonds pour l'école ?

Il se peut donc que vous soyez très enthousiaste à l'idée d'essayer une idée spécifique de collecte de fonds pour votre école, ou que cette liste ait suscité une nouvelle idée à laquelle vous n'auriez pas pensé autrement. C'est le processus créatif que nous aimons et qui rend le travail de collecte de fonds pour le bien agréable, frais et nouveau.

N'oubliez pas que l'organisation de votre premier ou prochain événement de collecte de fonds ne doit pas être une tâche intimidante et impossible. Avec un peu de créativité, beaucoup d'aide (il suffit de demander !) et une plateforme de collecte de fonds pour votre école (comme, par exemple, Zeffy), vous pouvez faire de votre prochain événement de collecte de fonds un succès.

‍