Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs.
30+ Idées efficaces de collecte de fonds pour les écoles (2024)
Idées de collecte de fonds

30+ Idées efficaces de collecte de fonds pour les écoles (2024)

30 juillet 2024

Voici les 30 idées de Zeffy pour la collecte de fonds dans les écoles. Il s'agit d'une longue liste de conseils et de ressources pour aider votre école à planifier sa prochaine collecte de fonds et à récolter des fonds.

Nous avons compilé plus de 30 idées de collectes de fonds pour tous les niveaux d'enseignement, du primaire au supérieur, et nous sommes convaincus que vous trouverez au moins une idée pour aider votre école à collecter des fonds pour votre cause.

Vous recherchez spécifiquement des idées de collecte de fonds en ligne? Nous avons tout ce qu'il vous faut.

Nos meilleures idées de collecte de fonds pour les écoles en un coup d'œil.

Commençons par quelques-unes des meilleures idées de collecte de fonds pour les écoles, qui sont toutes d'excellents moyens de collecter des fonds. Il y a beaucoup à découvrir ci-dessous, alors prenez votre temps pour naviguer ou passez directement à l'idée la plus adaptée au niveau de votre école et à vos objectifs de collecte de fonds.

Idées de collecte de fonds pour votre école Facile à mettre en place Les plus rentables Créatif et unique Collecter rapidement de l'argent
École primaire Campagne de recyclage. Leçon de lecture ou leçon de danse. Zoo pour enfants. Vente de pâtisseries.
Collège Concours de photographie. Vente de produits scolaires. Grammes de bonbons. Soirée cinéma.
Lycée Photomaton. Concert de bienfaisance. Soirée communautaire. Lavage de voitures.
Collège La guerre des pennies. Concours de talents. Bibliothèque humaine. Concours de collecte de fonds de pair à pair.

Démarrer : L'état de la collecte de fonds dans les écoles

Vous êtes probablement ici parce que vous êtes curieux de savoir comment commencer à collecter des fonds pour l'école ou parce que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante avec de nouvelles idées. Alors que vous réfléchissez à l'idée qui serait la meilleure ou que vous vous trouvez déchiré entre plusieurs idées, ces tendances actuelles en matière de collecte de fonds pour les écoles vous aideront.

Les écoles utilisent de nouvelles méthodes et technologies pour améliorer la collecte de fonds. Elles utilisent également des approches traditionnelles et appréciées qui ont fait leurs preuves.

L'état actuel de la collecte de fonds dans les écoles présente un paysage dynamique et évolutif. C'est pourquoi il est intéressant de s'impliquer et de laisser libre cours à sa créativité.

Les tendances en matière de collecte de fonds dans les écoles pour vous aider à rester compétitif avec les idées que vous choisissez :

4 étapes pour choisir la meilleure idée de collecte de fonds pour l'école

Si vous souhaitez obtenir davantage de conseils avant de vous lancer dans notre liste d'idées, consultez les étapes suivantes pour choisir la meilleure collecte de fonds pour l'école.


1. Créez et définissez vos objectifs

Lorsque vous réfléchissez à l'objectif spécifique de la collecte de fonds de votre école, quel est le but de cette collecte ? À quoi ressemblerait une collecte réussie ? Qui viendrait et combien de personnes donneraient ?

Ce sont autant de questions que vous pouvez vous poser pour vous assurer que l'idée de collecte de fonds que vous choisissez répond à votre vision. Plus important encore, vous devez fixer des objectifs financiers afin de déterminer le montant que vous pouvez dépenser pour réaliser les bénéfices que vous espérez.

Voici quelques éléments à prendre en compte :

2. Comprendre la communauté scolaire

Une autre étape importante dans le choix de la meilleure idée de collecte de fonds pour l'école consiste à savoir ce que les membres de votre communauté (parents, voisins, élèves, personnel) apprécieront. Vous devez tenir compte des données démographiques telles que l'âge et le niveau de revenu, ainsi que de ce qui a enthousiasmé les gens par le passé.

Vous pouvez même envoyer un sondage avec vos 5 meilleures idées et demander aux gens de choisir leur préférée.

 3. Évaluer les ressources

Une idée de collecte de fonds peut nécessiter beaucoup de matériel, d'espace et de temps, mais cela ne signifie pas toujours qu'il faille partir de zéro. Réfléchissez aux ressources dont vous disposez déjà ou qui sont disponibles dans le réseau de l'école.

Il est utile d'en faire l'inventaire :

4. Planifier et organiser

Comprendre les rôles et les responsabilités au sein de votre équipe de collecte de fonds et le calendrier que vous souhaitez respecter vous aidera à réduire le nombre d'idées pour votre collecte de fonds. Si vous voulez faire bouger les choses rapidement, vous devrez peut-être vous en tenir à des idées plus simples.

De même, vous savez peut-être que vous disposez de beaucoup de temps et que vous pouvez envisager quelque chose de plus créatif et de plus élaboré pour avoir le plus grand impact possible.

Découvrez nos meilleures idées de collecte de fonds en fonction de votre type d'école.

Photo par Element5 Digital sur Unsplash.

Consultez nos idées de collecte de fonds en fonction de votre année scolaire:

Élèves de l'école primaire

Collèges et lycées

Les lycéens

Étudiants

Ou découvrez d'autres idées de campagnes de collecte de fonds :

Les idées les plus rentables pour collecter des fonds dans les écoles

Idées faciles de collecte de fonds pour les écoles

Idées uniques de collecte de fonds pour les écoles

Idées de collecte de fonds pour récolter rapidement des fonds

Idées de collecte de fonds pour l'école primaire.

Les campagnes de recyclage sont des collectes de fonds étonnamment rentables pour les écoles.

Une campagne de recyclage est un moyen écologique de collecter des fonds pour votre communauté scolaire. Il existe deux types de collectes de recyclage que vous pouvez organiser au cours de l'année scolaire :

Les salons du livre sont un moyen éducatif pour les écoles primaires de collecter des fonds.

Il existe deux types de foires aux livres auxquelles les écoles peuvent encourager les élèves à participer :

Quelle que soit l'approche que vous choisissez pour votre collecte de fonds scolaire, il y a quelques conseils à garder à l'esprit :

Faites preuve de créativité en organisant des mini-événements lors de votre salon du livre : une table de collation, des lectures en direct par des enseignants de leurs livres préférés ou une table de fabrication de marque-pages.

Un Marathon de lecture est une excellente idée de collecte de fonds pour les écoles primaires.

Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds pour les écoles, il n'y a pas beaucoup d'initiatives de collecte de fonds éducatifs qui s'adressent à un large éventail d'élèves, d'âges, de goûts, etc. Il n'y en a peut-être qu'une : le Marathon de lecture.

Un Marathon de lecture est une excellente idée de collecte de fonds. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Un zoo pour enfants est un moyen unique de collecter des fonds pour les écoles primaires.

Nous savons tous à quel point les jeunes élèves - et, pour être honnête, la plupart des parents et des enseignants - sont enthousiastes lorsqu'il y a un zoo pour enfants ! Cette excitation rend l'activité rentable et en fait l'une des meilleures idées de collecte de fonds pour les écoles.

Voici quelques points à garder à l'esprit lorsque vous planifiez votre collecte de fonds pour l'école du zoo pour enfants :

Une vente de pâtisseries sur le thème de (insérer une fête ici) est une idée classique de collecte de fonds à l'école.

La vente de pâtisseries n'est peut-être pas l'idée de collecte de fonds scolaire la plus novatrice de cette liste, mais elle n'en reste pas moins une excellente idée parce que, eh bien, les ventes de pâtisseries sont très populaires auprès de tout le monde. Consultez cet article si vous cherchez des articles à vendre pour une collecte de fonds scolaire.

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Une vente aux enchères de boîtes à lunch est un événement amusant pour les écoles primaires.

Il s'agit sans aucun doute d'une version amusante des campagnes de collecte de fonds classiques. La plupart des élèves voudront une nouvelle boîte à lunch chaque année.

Ainsi, au lieu que les parents jettent les boîtes à lunch usagées, demandez-leur de les donner pour une vente aux enchères de boîtes à lunch afin de recueillir des fonds pour votre école et de vous aider à atteindre vos objectifs en matière de collecte de fonds.

Idées de collecte de fonds pour le collège.

Les concours de photographie sont d'excellents moyens de collecte de fonds pour les écoles secondaires.

Les élèves, les enseignants et les parents adorent prendre des photos. Pourquoi ne pas mettre ces photos à profit en organisant un concours de photographie pendant l'année scolaire ? Les participants peuvent soumettre leurs meilleures photos (moyennant des frais d'inscription/dons) et gagner une semaine sans devoirs, un nouvel appareil photo ou autre chose !

Quelques points à garder à l'esprit :

Une vente d'articles scolaires est un excellent moyen de collecter des fonds pour votre collège.

Un partenariat avec des artistes ou des célébrités locales pour créer des articles en édition limitée est un excellent moyen de promouvoir votre école et de stimuler l'esprit d'école tout en collectant des fonds.

Vous pouvez proposer la marchandise en ligne pour une durée limitée ou produire un nombre limité de chaque pièce.

Gardez les choses intéressantes grâce à quelques conseils qui vous permettront de sortir des sentiers battus :

Les grammes de bonbons sont délicieux et divertissants pour les collectes de fonds dans les écoles.

Les grammes de sucre d'orge - aussi appelés "shouts" personnalisés - sont des messages envoyés par le biais de notes, de chants de Noël, de codes, d'elfes, de fantômes, etc.

Chaque message est envoyé pour le coût d'un don et peut être lié à un thème ou à une fête. (bonbons d'Halloween, œufs en chocolat, chanteurs, etc.)

Les soirées cinéma peuvent être des moyens amusants, effrayants ou tristes de collecter des fonds pour votre collège.

Il n'y a rien de plus bizarre ou de plus tabou que d'aller à l'école le soir. Profitez-en en organisant une soirée cinéma à l'école de votre enfant ou de votre adolescent.

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

L'organisation d'une pièce de théâtre ou d'un spectacle de talents à l'école est une excellente idée de collecte de fonds pour les élèves de l'école secondaire.

L'organisation d'une pièce de théâtre ou d'un spectacle d'artistes à l'école peut être un moyen divertissant de renforcer l'esprit d'école et constitue un excellent moyen de collecter des fonds chaque année. Bien sûr, cela demande un peu plus de travail que l'idée moyenne de collecte de fonds pour l'école, mais c'est un excellent moyen de sensibiliser les gens et de faire quelque chose de bien pour votre communauté.

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Idées de collecte de fonds pour les écoles secondaires.

Les cabines photos sont des idées faciles pour collecter des fonds dans les écoles secondaires.

Les cabines photos sont des idées de collecte de fonds nostalgiques et amusantes pour les lycées. Ils peuvent être utilisés comme moyen de collecte de fonds autonome ou comme activité supplémentaire lors de presque n'importe quel événement, tel qu'un spectacle de talents ou une vente de marchandises de l'école.

Organisez un concert de bienfaisance pour récolter des fonds pour votre école secondaire.

Un concert de bienfaisance peut sembler un cauchemar organisationnel, mais ce n'est pas forcément le cas. La rentabilité potentielle peut faire en sorte que l'effort en vaille la peine.

Si vous êtes comme nous, les concerts de bienfaisance signifient convaincre un groupe connu de venir chanter dans votre lycée. C'est une option ! Mais vous pouvez aussi faire appel à des lycéens ou à des musiciens locaux et organiser un concert de bienfaisance entièrement local.

Une soirée communautaire est un moyen amusant de faire découvrir votre lycée aux élèves et à leurs familles.

Une soirée communautaire est une foire qui a lieu dans votre lycée. Il s'agit d'une soirée amusante à laquelle tout le monde est invité, ce qui facilite la collecte de fonds.

Jeux, nourriture, artisanat, visites à pied de l'école racontant des histoires oubliées ou célèbres, photomaton, concours de cuisine, vide-grenier communautaire, la liste des possibilités est aussi longue que votre créativité... et le nombre de vos bénévoles.

Organiser un lavage de voitures pour récolter de l'argent pour votre école secondaire est une activité de collecte de fonds assez classique.

Il n'y a rien à redire à la liste des événements classiques de collecte de fonds. Personne ne se plaindra de donner quelques dollars pour repartir avec une voiture étincelante de propreté.

Mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas explorer d'autres possibilités de gagner de l'argent pour rendre cette journée encore plus mémorable.

Vous pouvez rendre votre campagne de collecte de fonds mémorable en.. :

Idées de collecte de fonds pour les établissements d'enseignement supérieur.

Penny Wars apporte la compétition et l'amusement sur les campus universitaires avec un moyen facile d'inciter les gens à s'engager et à participer.

Les guerres de piécettes invitent tout un chacun à s'impliquer à peu de frais et avec un minimum de matériel. Elles sont faciles à mettre en place et favorisent l'esprit de communauté tout en permettant de collecter rapidement des fonds.

Voici un aperçu des étapes nécessaires à l'organisation de votre guerre des centimes :

Les spectacles de talents permettent de récolter des fonds et donnent l'occasion aux étudiants de se rencontrer.

Les spectacles de talents attirent un grand nombre de participants et un public encore plus nombreux. Les grands espaces des campus universitaires permettent une participation impressionnante qui maximise le potentiel de collecte de fonds grâce à la vente de billets.

Voici quelques moyens de faire de votre spectacle de talents un succès :

Les bibliothèques humaines sont une idée créative et unique de collecte de fonds pour les établissements d'enseignement supérieur qui favorise la compréhension des autres tout en collectant des fonds.

Une bibliothèque humaine invite les participants à venir explorer les gens et leurs histoires uniques, leurs connaissances et leurs antécédents, tout comme un livre. Les participants peuvent venir parcourir la bibliothèque humaine et trouver un "livre" (une personne intéressante) avec lequel ils pourront avoir des conversations individuelles. 

Comment mettre en place une bibliothèque humaine :

Si vous vous demandez à quoi peut ressembler un "livre", voici quelques exemples :

Les défis de collecte de fonds entre pairs sont attrayants et créent un sentiment de compétition pour collecter davantage de fonds, même en dehors des murs du campus.

Les défis de collecte de fonds entre pairs invitent les participants individuels ou les équipes à créer leurs pages de collecte de fonds, à fixer un objectif et à recruter le soutien de leurs réseaux sur le campus et à l'extérieur.

Comment créer un défi de collecte de fonds entre pairs dans votre établissement d'enseignement supérieur ou votre université :

Comment tirer parti de la technologie pour faciliter les choses :

Un logiciel de collecte de fonds gratuit comme Zeffy peut vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre campagne de collecte de fonds de pair à pair. La technologie soutient la gestion de la collecte de fonds et la communication tout au long du défi.

La technologie peer-to-peer peut vous aider :

Le défi d'une salle d'évasion de dortoir laissera les gens parler de la qualité de votre collecte de fonds universitaire et les incitera à y participer chaque année.

Imaginez que les dortoirs soient transformés en thèmes de salles d'évasion remplies d'énigmes que les étudiants doivent résoudre en équipe pour "s'échapper" dans un certain laps de temps. Le concept populaire des salles d'évasion associe le divertissement à la mise à l'épreuve de vos connaissances, ce qui en fait une idée étonnante et créative pour votre établissement d'enseignement supérieur. 

Comment donner vie au défi de la salle d'évasion de votre dortoir :

Plongée dans des idées plus créatives de collecte de fonds pour les établissements d'enseignement supérieur

Les idées les plus rentables pour collecter des fonds dans les écoles.

Un Dance-A-Thon est un moyen actif et amusant d'impliquer les élèves et les enseignants dans votre idée de collecte de fonds.

Les A-Thons (Read-A-Thon, Walk A-Thon, Dance-A-Thon, etc.) sont des collectes de fonds rentables, amusantes, inclusives et éducatives, et le Dance-A-Thon est l'un des meilleurs d'entre eux.

Voici un aperçu des étapes de l'organisation de votre Danse-o-thon :

Un petit-déjeuner de crêpes est une idée de collecte de fonds délicieuse et rentable pour les écoles.

Un délicieux petit-déjeuner de crêpes attire toujours la foule. Vous pouvez en organiser un presque à tout moment, pour n'importe quelle raison. Après tout, qui n'aime pas les crêpes ? Ou, si vous vous sentez d'humeur sauvage, les gaufres !

Voici quelques conseils pour vous aider à collecter des dons :

Un service d'emballage de cadeaux pendant les vacances est une excellente idée de collecte de fonds pour l'école.

Chaque année, nous passons tous par la phase stressante de l'achat et de l'emballage des cadeaux. Pourquoi ne pas transformer une partie de ce stress en une idée de collecte de fonds pour l'école en proposant d'emballer les cadeaux de chacun en échange d'un petit don ? Vous pouvez même faire fabriquer du papier d'emballage ou des étiquettes cadeaux personnalisés.

Commencez avec ces idées de campagne de collecte de fonds :

Les tirages au sort et les tirages 50/50 sont des campagnes de collecte de fonds rapides qui peuvent rapporter beaucoup d'argent à votre école.

Les tombolas peuvent être organisées en ligne ou en personne. Veillez à vous renseigner auprès des autorités locales sur les règles applicables aux organisations à but non lucratif dans votre région.

Quelques points à garder à l'esprit :

Un partenariat avec des élèves et des artistes locaux pour créer des articles scolaires personnalisés est une excellente idée pour collecter des fonds pour l'école.

Un partenariat avec des élèves, des enseignants, des artistes locaux ou des célébrités pour créer des articles en édition limitée est un excellent moyen de promouvoir votre école et de collecter des fonds. Vous pouvez proposer la marchandise en ligne pour une durée limitée ou produire un nombre limité de chaque pièce.

Gardez les choses intéressantes grâce à quelques conseils qui vous permettront de sortir des sentiers battus :

Organisez un concert de bienfaisance pour récolter des fonds pour votre école.

Un concert de bienfaisance peut sembler un cauchemar organisationnel, mais ce n'est pas forcément le cas. En outre, la rentabilité potentielle peut faire en sorte que l'effort en vaille la peine.

Si vous êtes comme nous, un concert de bienfaisance signifie convaincre un groupe connu de venir chanter dans votre école. C'est tout à fait possible ! Mais vous pouvez aussi vous adresser à des musiciens et groupes locaux et organiser un concert de bienfaisance entièrement local.

Idées faciles pour collecter des fonds dans les écoles.

Les campagnes de recyclage sont des collectes de fonds scolaires étonnamment faciles (et rentables).

Une campagne de recyclage est un moyen écologique de collecter des fonds pour votre école.

Il existe deux types de campagnes de recyclage que vous pouvez organiser pour collecter des fonds :

L'organisation d'un concours de photographie d'animaux est une idée simple et intéressante pour collecter des fonds pour l'école.

Élèves, enseignants, parents, tout le monde aime prendre des photos de son animal de compagnie. Pourquoi ne pas mettre ces photos à profit en organisant un concours de photographie d'animaux ?

Les participants peuvent soumettre leurs meilleures photos (moyennant un petit droit d'entrée/don) et gagner une journée dans un spa pour animaux, une garde-robe assortie homme/animal, peu importe !

Quelques points à garder à l'esprit :

Un photomaton est une idée facile à mettre en œuvre pour collecter des fonds pour l'école.

Un photomaton est une idée de collecte de fonds nostalgique et amusante pour votre école. Il peut être utilisé seul ou comme activité supplémentaire lors de n'importe quel événement : spectacle de talents, vente de produits scolaires, etc.

Les ventes de pâtisseries à thème sont des moyens délicieux et faciles de collecter des fonds pour votre école.

Le choix d'un thème pour votre prochaine vente de pâtisseries ajoutera une couche supplémentaire d'amusement et de créativité à votre bonne vieille vente de pâtisseries.

Nous avons trouvé quelques thèmes pour agrémenter vos idées de collecte de fonds pour l'école :

Laver des voitures est un moyen facile de collecter de l'argent pour ton lycée.

Il n'y a rien à redire à la liste des événements classiques de collecte de fonds. Personne ne se plaindra de donner quelques dollars pour repartir avec une voiture étincelante de propreté.

Mais cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas explorer d'autres possibilités de gagner de l'argent pour rendre cette journée un peu plus mémorable.

Vous pouvez rendre votre campagne de collecte de fonds mémorable en.. :

L'organisation d'une journée photo entre amis et en famille est un moyen facile de collecter des fonds.

Les journées de la photo de famille sont un moyen mémorable d'inciter les membres de votre communauté à venir soutenir votre école.

Voici quelques éléments à prendre en compte lors de la planification de la vôtre :

La projection d'un film peut être un moyen amusant, effrayant ou triste de collecter facilement des fonds pour votre école.

Il n'y a rien de plus bizarre ou de plus tabou que d'être à l'école le soir. Profitez-en en organisant une soirée cinéma dans votre établissement.

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Une journée déguisée motive le personnel et les enseignants, tout en permettant de collecter des fonds.

Les enseignants portent souvent des vêtements peu confortables à l'école tout au long de l'année. Imaginez ce qu'ils ressentiraient s'ils pouvaient faire un don en échange de la permission de venir à l'école un certain jour en jeans et en T-shirt. 

Vous pouvez fixer votre proposition de don et annoncer les journées de décontraction dans un courriel de la faculté, lors d'une réunion du conseil d'administration de l'école ou de toute autre manière qui incite les gens à donner en retour et à se mettre à l'aise.

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Réduisez l'effort de votre collecte de fonds en organisant une vente de pâtisseries sans cuisson.

Si vous n'avez pas le temps de faire des pâtisseries ou de gérer les contributions des élèves et des parents à votre vente de pâtisseries, envisagez une vente de pâtisseries "sans pâtisseries". Au lieu de vendre des produits de boulangerie, vous pouvez recueillir des dons de produits de boulangerie et d'ustensiles de cuisine pour les vendre à la place.

La valeur d'un projet amusant à ramener à la maison et à réaliser en famille ajoute une touche unique. L'absence d'articles périssables peut également prolonger la durée de vie de l'idée de collecte de fonds, de sorte que vous pouvez l'organiser pendant une semaine ou une série de jours chaque mois, au fur et à mesure que les dons affluent.

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Des idées uniques pour collecter des fonds.

Un zoo pour enfants est un moyen unique de collecter des fonds pour les écoles.

Nous savons tous à quel point les jeunes élèves (et la plupart des parents et des enseignants) sont enthousiastes lorsqu'il y a un zoo pour enfants ! Et cette excitation en fait une activité de collecte de fonds unique et rentable pour les écoles primaires.

Voici quelques points à garder à l'esprit lorsque vous planifiez votre collecte de fonds pour l'école du zoo pour enfants :

Les grammes de bonbons sont délicieux et divertissants pour les collectes de fonds dans les écoles.

Les grammes de sucre d'orge - également connus sous le nom de messages personnalisés - sont des messages envoyés par le biais de notes, de chants de Noël, de codes, d'elfes, de fantômes, etc.

Chaque message est envoyé pour le coût d'un don et peut être lié à un thème ou à une fête. (bonbons d'Halloween, œufs en chocolat, chanteurs, etc.)

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Une soirée communautaire est un moyen créatif de faire connaître votre école à la communauté et de collecter des fonds par la même occasion.

Une soirée communautaire est en fait une foire qui a lieu dans votre école. Il s'agit d'une soirée amusante à laquelle tout le monde est invité.

Jeux, nourriture, artisanat, visites à pied de l'école racontant des histoires oubliées ou célèbres, photomaton, concours de mangeurs, la liste des possibilités est aussi longue que votre créativité ... et le nombre de bénévoles.

Nous avons dressé une liste de quelques points à garder à l'esprit :

Une série de podcasts est un moyen innovant de collecter des fonds pour votre école.

Cela peut sembler intimidant au premier abord, mais une série de podcasts est un excellent moyen de partager des histoires, de faire passer le message, d'encourager la multiplicité des voix et des points de vue, et d'établir un lien avec le public actuel et nouveau. L'astuce : demander de l'aide.

Un podcast peut sembler intimidant, c'est pourquoi nous avons dressé une liste pour vous aider à démarrer :

Stand de câlins pour chiots et chatons - la meilleure idée de collecte de fonds qui soit.

Cette idée de collecte de fonds est vraiment, VRAIMENT bonne. Elle a tout pour plaire : des chiots et des chatons mignons, un soulagement du stress et une cause incroyablement digne d'intérêt.

Pensez à organiser la vôtre pendant les périodes de stress des étudiants. (Examens, partiels, première semaine d'école, etc.)

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Idées de collecte de fonds pour aider votre école à collecter rapidement des fonds.

Collectez rapidement de l'argent grâce à une collecte de fonds de pair à pair par le biais de tirs au but.

Cet événement de collecte de fonds est un peu plus compliqué à organiser, mais le jeu en vaut la chandelle.

Un concours de tir entre pairs est un moyen amusant de réunir les équipes adverses, de faire participer les parents et les élèves au jeu et d'inviter les membres de la communauté à venir s'amuser !

Voici quelques points à garder à l'esprit :

Organisez une vente de pâtisseries sur le thème de (insérez la fête ici) pour collecter rapidement des fonds pour votre école.

Une vente de pâtisseries n'est peut-être pas l'idée la plus révolutionnaire de cette liste d'idées uniques de collecte de fonds, mais c'est tout de même une bonne idée de collecte de fonds, car les ventes de pâtisseries sont d'excellents moyens de collecter de l'argent.

Voici quelques conseils pour vous aider à lancer votre idée de collecte de fonds :

Une soirée cinéma peut être un moyen amusant, effrayant ou triste de collecter facilement des fonds pour votre école.

Il n'y a rien de plus bizarre ou de plus tabou que d'aller à l'école le soir. Profitez-en pour organiser une soirée cinéma à l'école de votre enfant ou de votre adolescent.

Et n'hésitez pas à faire preuve d'un peu de créativité. Organisez un pique-nique ou une soirée pyjama. Organisez une loterie "prédisez la fin" à laquelle les élèves doivent payer pour participer.

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Une explosion de ballons (ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons dans une minute) peut permettre de récolter rapidement de l'argent pour votre école.

Les lâchers de ballons sont des collectes de fonds passionnantes et amusantes pour les élèves de tous âges, mais surtout pour les plus jeunes.

Il suffit de remplir les ballons de petits prix ou de messages et de les vendre. Les participants font éclater les ballons qu'ils ont achetés pour découvrir ce qu'ils ont gagné !

Quelques points à garder à l'esprit lorsque vous planifiez votre explosion de ballons :

Une vente de vêtements d'occasion est un moyen créatif de collecter des fonds pour votre école tout en faisant du bien à la planète.

Les élèves grandissent sans cesse, ce qui signifie que leurs vêtements deviennent trop petits en quelques semaines ou quelques mois, et non en quelques années.

Pourquoi ne pas organiser une vente de vêtements d'occasion ? Les parents, les enseignants et les élèves peuvent faire don des vêtements qui ne leur vont plus (ou qu'ils n'aiment tout simplement pas) et vous pouvez organiser un après-midi de shopping et de manifestations. En outre, vous enseignerez aux élèves l'importance de la réutilisation.

Quelques points à prendre en compte lors de l'organisation de votre vente de vêtements d'occasion :

Un repas-partage est un excellent moyen d'impliquer la communauté dans votre école et de collecter rapidement des fonds.

Tout le monde aime les repas-partage délicieux ! C'est un excellent moyen de collecter rapidement de l'argent et de se réunir pour passer un bon moment. N'oubliez pas de vous renseigner auprès de la cafétéria de votre école (il se peut qu'elle veuille participer).

Quelques éléments à prendre en compte lors de l'organisation du repas-partage de votre communauté :

Outils et plateformes en ligne pour vous aider à organiser la prochaine collecte de fonds de votre école.

Lorsqu'il s'agit de plateformes et d'outils en ligne pour aider votre école à planifier et à organiser sa prochaine collecte de fonds, il existe quelques options qui se distinguent par leur aspect humanitaire ou leur aspect "entreprise pour le bien".

Six plateformes de collecte de fonds en ligne pour aider votre école :

Vous n'êtes pas le seul à vouloir organiser une collecte de fonds dont vous vous souviendrez. La technologie est là pour transformer vos idées en campagnes modernisées qui ravissent les élèves et facilitent les choses pour tout le monde.

Zeffy : la seule solution 100% gratuite de billetterie et de gestion d'événements pour les organisations à but non lucratif.

DonorsChoose: responsabiliser et soutenir les enseignants des écoles publiques tout en finançant le matériel nécessaire à leurs élèves.

PledgeCents : la solution rapide et facile pour la collecte de fonds auprès des communautés, y compris les écoles.

Qgiv: des outils flexibles pour renforcer les événements de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif.

Localist: une plateforme de gestion d'événements qui convient parfaitement aux organisations à but non lucratif axées sur la communauté.

Humanitix: la plateforme de billetterie humaine avec des frais de réservation réduits qui sont entièrement reversés à des œuvres caritatives.

Découvrez en détail les meilleures plateformes de collecte de fonds disponibles.

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de collecte de fonds pour les écoles :

Quelques exemples de réussite de Zeffy : des collectes de fonds réussies dans les écoles.

École de musique communautaire de Santa Cruz

Je dirige une très petite association à but non lucratif qui organise des camps musicaux pour les musiciens âgés de 7 ans et plus ; nous organisons également des ateliers musicaux et quelques concerts chaque année. Nous fonctionnons depuis plus de 30 ans, avec un budget annuel d'environ 60 000 dollars. Lorsque je suis devenu directeur en 2018, j'ai commencé à chercher un système de gestion des donateurs peu coûteux. J'en ai trouvé un qui avait une version gratuite, que j'ai utilisée pendant plusieurs années. Cependant, la version gratuite a été supprimée au début de l'année 2022, ce qui m'a obligée à me démener pour trouver un système de remplacement adéquat où je pourrais transférer mes données. C'est ainsi qu'est né Zeffy ! Ce qui a commencé comme un moyen pour moi de suivre les dons est rapidement devenu une solution pour bien plus : non seulement nous pouvions recevoir des dons sans frais, mais nous pouvions également procéder à l'inscription aux camps et à la vente de billets de concert. Au cours des 17 derniers mois, nous avons économisé près de 2 000 dollars en frais que nous aurions normalement payés à PayPal ou à Square. C'est une grosse somme d'argent pour nous !

J'aime la possibilité d'envoyer rapidement des courriels aux personnes qui ont participé à l'un de nos événements passés ; c'est simple et la ligne "from" dans le courriel du client est notre nom, il n'y a donc pas de confusion. J'apprécie également la possibilité d'intégrer le formulaire de don ou de billetterie à notre site web ; cela nous donne un aspect professionnel. Enfin, je ne pourrais pas demander un meilleur service à la clientèle. Je reçois toujours une réponse rapide à mes questions et l'équipe semble toujours prête à accueillir les suggestions d'améliorations futures.
- Susan, Community Music School of Santa Cruz

PTO de l'école primaire de Shrewsbury

C'est la première année que nous utilisons un mode de paiement électronique. Nous avons organisé notre premier formulaire la semaine dernière et les réactions ont été incroyables. Tout le monde aime l'option électronique et nous pouvons nous débarrasser des traces de papier ! Tout le monde y gagne !
- Gilbert, Shrewsbury Elementary PTO

Conseils pour organiser la prochaine collecte de fonds de votre école.

Vous êtes peut-être un adepte de la liste de contrôle, mais vous êtes peut-être aussi un adepte de l'improvisation. Si vous êtes un adepte des listes de contrôle, cette section est faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons tout de même d'y jeter un coup d'œil.

Quelques éléments supplémentaires à garder à l'esprit :

Notre liste de contrôle n'est pas figée. Elle sert de ligne directrice pour commencer :

(Oh, et c'est une bonne idée de vérifier les règles et réglementations locales. Surtout en ce qui concerne les tombolas, l'alcool et la nourriture).

Vous pouvez consulter un guide pratique détaillé dans : Comment organiser une collecte de fonds pour une organisation à but non lucratif.

Des conseils en prime pour faire passer votre événement à la vitesse supérieure

Susciter l'intérêt des entreprises locales pour des parrainages et des dons en nature

Contactez les entreprises locales pour qu'elles sponsorisent l'événement ou fassent don de biens et de services, en fonction de vos besoins. Offrez à vos sponsors des possibilités de promotion, par exemple en faisant figurer leur logo sur le matériel de collecte de fonds de l'école ou en les remerciant pendant l'événement. 

Cela permet de réduire les coûts et de créer un sentiment de soutien et de partenariat au sein de la communauté.

Utiliser le contenu généré par les étudiants pour la promotion

Encouragez les élèves à créer du matériel promotionnel tel que des affiches, des messages sur les médias sociaux ou des vidéos pour accroître l'engagement. Le contenu généré par les élèves fournit un contenu authentique et relatable qui trouve un écho auprès des parents et de la communauté scolaire. 

Vous pouvez également mettre en avant la participation des élèves dans vos promotions pour montrer l'esprit et la créativité de l'école.

Inclure des éléments éducatifs et interactifs

Incorporez des activités en rapport avec la mission de votre école, telles que des expériences scientifiques, des projets artistiques ou des lectures. Des éléments interactifs, comme des stations de bricolage ou des ateliers dirigés par des élèves, peuvent améliorer l'expérience et apporter encore plus de valeur, rendant l'événement encore plus attrayant pour les participants.

Ajouter un thermomètre visuel de collecte de fonds

Affichez un thermomètre de collecte de fonds physique dans un endroit bien visible de l'école et mettez-le à jour régulièrement pour montrer les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif. Vous pouvez également créer un thermomètre de collecte de fonds gratuit qui figurera sur votre page ou vos campagnes de dons en ligne. 

Une représentation visuelle peut motiver les élèves, le personnel et les parents à contribuer et fournir un rappel tangible de l'effort collectif et des progrès réalisés.

S'adresser à différents groupes d'âge

Rappelez-vous que les élèves et leurs familles de tous les niveaux scolaires peuvent bénéficier de la participation d'un large éventail de groupes d'âge à la collecte de fonds. Prévoyez une série d'activités qui s'adressent à plusieurs groupes d'âge et à plusieurs centres d'intérêt, afin que chacun se sente concerné. 

Par exemple, vous pouvez créer des zones ou des périodes distinctes avec des jeux, des défis et des divertissements adaptés à l'âge des jeunes enfants, des collégiens, des lycéens, des étudiants et des parents.

Organiser un événement de reconnaissance

Remercier les donateurs est essentiel pour établir des relations. Organisez une petite manifestation d'appréciation ou une assemblée après la collecte de fonds pour reconnaître et remercier publiquement les participants, les bénévoles et les donateurs. 

Remettez des certificats ou de petites marques d'appréciation et partagez les résultats des efforts de collecte de fonds. Cela favorise le sentiment d'accomplissement et encourage la participation future.‍

Prêt à organiser votre prochaine collecte de fonds pour l'école ?

Il se peut donc que vous soyez très enthousiaste à l'idée d'essayer une idée spécifique de collecte de fonds pour votre école, ou que cette liste ait suscité une nouvelle idée à laquelle vous n'auriez pas pensé autrement. C'est le processus créatif que nous aimons et qui rend le travail de collecte de fonds pour le bien agréable, frais et nouveau.

N'oubliez pas que l'organisation de votre premier ou prochain événement de collecte de fonds ne doit pas être une tâche intimidante et impossible. Avec un peu de créativité, beaucoup d'aide (il suffit de demander !) et une plateforme de collecte de fonds pour votre école (comme, par exemple, Zeffy), vous pouvez faire de votre prochain événement de collecte de fonds un succès.

Découvrez les 9 meilleures plateformes de collecte de fonds pour les écoles afin de collecter encore plus d'argent cette année.

Rédigé par
David Purkis

