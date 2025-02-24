Le printemps est une saison de renouveau et de croissance, ce qui en fait le moment idéal pour les organisations à but non lucratif d'impliquer leurs communautés par le biais d'initiatives créatives de collecte de fonds, comme le brunch de la fête des mères. Des études montrent que 85 % des donateurs américains font du bénévolat et que 81 % assistent à des événements de collecte de fonds à but non lucratif, ce qui souligne l'enthousiasme du public pour la participation à des activités caritatives.

Que vous organisiez un brunch pour la fête des mères, un cours de jardinage ou un barbecue pour le Memorial Day dans un bar local, la saison printanière offre une variété de fêtes qui donnent aux organisations à but non lucratif une raison de se réjouir. Voici une liste des meilleures idées de collecte de fonds au printemps, des événements et des conseils pour assurer la réussite de votre collecte :

Idées originales de collecte de fonds pour le printemps

Idées de collecte de fonds pour les écoles et les équipes sportives

Principaux enseignements

Le printemps offre aux organisations à but non lucratif de nombreuses occasions d'organiser des événements créatifs de collecte de fonds, tels que des soirées cinéma en plein air et des chasses aux œufs de Pâques.

Des événements saisonniers tels que les campagnes de la Journée Pi et les soirées de bingo mobilisent la communauté et encouragent les dons.

Les collectes de fonds peuvent cibler différents groupes, avec des idées pour les écoles, les équipes sportives et les étudiants.

Les collectes de fonds réussies nécessitent des objectifs clairs, une promotion efficace, une page de collecte de fonds et un suivi des donateurs.

20 meilleures idées de collecte de fonds au printemps

Le printemps est une période idéale pour organiser une collecte de fonds pour votre association. Le temps se réchauffe enfin et les familles cherchent des activités à faire pendant le week-end, alors que l'école n'est pas encore ouverte.

Idées de collecte de fonds pour le mois de mars

Salon de la santé et du bien-être pour l'appréciation des employés

Date : 1er mars - Journée d'appréciation des employés

Les salons de la santé et du bien-être peuvent faire connaître la mission de votre organisation et vous aider à nouer des partenariats solides avec des sponsors potentiels. Vous pouvez en organiser une vous-même ou vous associer à d'autres organismes de santé de votre communauté.

Pique-nique et vente aux enchères de la journée de l'égalité salariale

Date : 6 mars

Les organisations à but non lucratif peuvent organiser un pique-nique et une vente aux enchères silencieuse afin de recruter des bénévoles désireux de défendre l'égalité salariale. Vous pouvez inviter des femmes politiques, des chefs d'entreprise et d'autres autorités locales à prendre la parole et à vendre des billets ou à solliciter des dons auprès des participants à l'événement. N'oubliez pas de recueillir les coordonnées des participants à l'événement pour votre base de données de donateurs et de bénévoles.

Marathon cinématographique du Mois de l'histoire des femmes

Date : 8 mars - Journée internationale de la femme

Le mois de mars est le Mois de l'histoire des femmes, officiellement connu sous le nom de Journée internationale de la femme. Compte tenu du grand nombre de films influents mettant en scène des personnages, des histoires et des stars de sexe féminin, il devrait être facile d'organiser un marathon de films pour inspirer les donateurs. Erin Brockovich et Iron Jawed Angels sont d'excellents choix. La vente de billets, les concessions et les tombolas peuvent vous aider à atteindre votre objectif de collecte de fonds.

En outre, envisagez d'intégrer une brève discussion ou un panel après chaque film afin d'engager le public dans des conversations significatives sur l'impact des femmes dans divers domaines. Cela peut contribuer à souligner l'importance de célébrer les réalisations des femmes tout en encourageant d'autres contributions à votre cause.

Ramadan Poetry Slam

Date : 10 mars - 8 avril 10 mars - 8 avril

Une façon originale de collecter des fonds pour le Ramadan est d'organiser un slam de poésie où les gens peuvent partager leurs versets préférés du Coran et où des poètes locaux partagent leurs œuvres. Veillez à organiser votre événement après le coucher du soleil afin que les participants puissent rompre le jeûne ensemble. Le ramadan est une période de service et de charité pour les personnes de confession musulmane, de sorte qu'une simple sollicitation de dons peut rapporter des sommes considérables lors de cet événement.

En outre, la création d'une atmosphère inclusive où les participants peuvent réfléchir à l'esprit du Ramadan par le biais de l'art et de la poésie peut donner un sentiment de communauté et d'unité. Vous pouvez même envisager d'incorporer des rafraîchissements légers pour améliorer l'expérience, en favorisant les liens et les conversations entre les participants.

Campagne pour la journée de Pi

Date : 14 mars

La façon la plus simple de célébrer la Journée de Pi est de lancer une campagne de dons récurrents en ligne, assortie d'une page de collecte de fonds. Demandez à chacun de donner 3,14 $ par semaine pour un total annuel de 163,28 $ ! Veillez à envoyer des mises à jour régulières à ces donateurs récurrents et à trouver d'autres moyens de faire de l'adhésion à votre organisation une perspective passionnante. Vous pouvez créer un sentiment de communauté autour de votre cause en soulignant les aspects ludiques et éducatifs du Pi Day.

Envisagez d'offrir un contenu exclusif ou des récompenses, telles que des vidéos éducatives, des ressources téléchargeables ou l'accès à un événement virtuel avec des intervenants experts, afin de renforcer l'engagement. Cela permet non seulement de stimuler la collecte de fonds, mais aussi de renforcer les relations à long terme avec les donateurs.

L'organisation d'un événement sur le thème de la Journée de Pi pourrait également contribuer à susciter l'enthousiasme autour de la campagne. Organisez un concours virtuel de mangeurs de tartes ou un défi de récitation de Pi, ou partagez des faits amusants sur Pi sur les médias sociaux pour encourager la participation. Veillez à récompenser les meilleurs contributeurs ou participants de manière créative, afin de susciter un sentiment d'accomplissement tout en soutenant la mission de votre organisation.

Soirée bingo de la Saint-Patrick

Date : 17 mars

Personne ne peut résister à la chance des Irlandais. Pourquoi ne pas organiser cette année une soirée de bingo pour les sympathisants et les membres de la communauté à l'occasion de la Saint-Patrick ? Associez-vous à des entreprises locales pour couvrir le coût de la cuisine irlandaise traditionnelle, de la bière et des prix.

Equinoxe de printemps Observation des étoiles

Date : 19 mars

L'équinoxe de printemps est l'une des meilleures périodes de l'année pour observer le spectacle lumineux de la nature. Les amateurs d'étoiles ont plus de chances de voir les aurores boréales lors de l'équinoxe de printemps, en mars, et de l'équinoxe d'hiver, en septembre. Même si vous les manquez, le ciel est magnifique et les participants peuvent en profiter.

Pensez à inviter des astronomes locaux à donner leur avis sur les constellations visibles pendant l'équinoxe. Cela enrichit l'expérience et encourage l'apprentissage et l'appréciation du ciel nocturne, rendant l'événement plus interactif et mémorable pour tous les âges.

Chasse aux œufs de Pâques

Date : 31 mars

Une chasse aux œufs de Pâques n'est pas vraiment unique, mais c'est toujours une idée amusante pour cet événement de collecte de fonds au printemps. Que vous organisiez une chasse pour les enfants ou les chiens de vos sympathisants, vous devez inclure la visite du lapin de Pâques, des paniers de Pâques et des jeux de Pâques comme le lancer d'œufs de Pâques. La plupart des chasses aux œufs de Pâques sont gratuites pour les membres de la communauté, il est donc essentiel de trouver d'autres moyens de collecter des fonds.

Idées de collecte de fonds pour le mois d'avril

Le gala sans spectacle du poisson d'avril

Date : 1er avril

La pandémie de COVID-19 a été un combat pour de nombreuses organisations à but non lucratif, mais quelques-unes d'entre elles ont eu une idée parfaite pour une collecte de fonds le jour du poisson d'avril. Un gala "No Show No Dinner" est une collecte de fonds virtuelle qui n'est liée à aucun événement réel. Les organisations caritatives peuvent s'amuser avec le libellé des invitations à dîner, par exemple : "Achetez vos billets aujourd'hui et ne vous joignez pas à nous pour un repas coûteux ou un dîner à la télévision".

‍

Dîner Iftar Al-Qadr

Date : 5 avril

Al-Qadr rappelle la date à laquelle le Coran a été partagé pour la première fois avec le monde. Cette nuit est plus une fête religieuse qu'une fête de célébration, mais de nombreuses organisations musulmanes et asiatiques à but non lucratif organisent des dîners Iftar avec la famille et les amis proches à cette date. Votre association peut organiser un dîner d'Iftar, faire payer l'entrée et solliciter des dons de la part des participants, ce qui est également considéré comme un moment pour donner la Sadaqah (dons de charité).

‍

Campagne pour les arbres de la Journée de la Terre

Date : 22 avril

Les campagnes de plantation d'arbres organisées à l'occasion de la Journée de la Terre conviennent parfaitement aux écoles et aux organisations de défense de l'environnement. Cet événement de la Journée de la Terre est une option simple et abordable qui peut être combinée avec une vente de plantes dans une pépinière locale ou sur le terrain de l'école. Invitez les donateurs à acheter un arbre ou une plante et profitez du temps chaud pour planter un jardin avec d'autres membres de la communauté à l'occasion de la Journée de la Terre.

En outre, envisagez de proposer des ateliers éducatifs pendant l'événement afin de sensibiliser aux avantages environnementaux de la plantation d'arbres et de l'entretien des espaces verts. Cela permettrait d'impliquer les participants de tous âges et de favoriser un sentiment de responsabilité partagée à l'égard de l'environnement.

Cours de cuisine pour le Seder

Date : 22 avril - 1ère nuit de Pessah

La première nuit de la Pâque est le Seder, la fête juive la plus importante de cette période. Au coucher du soleil, les adeptes de la foi juive prennent le repas du Seder avec les membres de leur famille, boivent quatre verres de vin, racontent des histoires, chantent et mangent des aliments traditionnels de la Pâque. Les organisations à but non lucratif peuvent participer à cette fête en sensibilisant le public à l'importance de la Pâque et en présentant des aliments tels que le Karpas, la Beitza, le Maror et le Chazeret.

‍

Idées de collecte de fonds pour le mois de mai

Vente de fleurs du 1er mai

Date : 1er mai

Les averses d'avril apportent les fleurs de mai. Le 1er mai, les fleurs et les mâts de mai sont omniprésents. Votre école ou votre organisation à but non lucratif peut célébrer le 1er mai en vendant des fleurs provenant d'un jardin communautaire, en collaborant avec des fleuristes locaux ou en fabriquant et en vendant des fleurs faites à la main aux élèves. Créez une page de commerce électronique gratuite avec Zeffy pour publier des photos et vendre des fleurs de printemps à l'occasion du 1er mai.

Vous pouvez également proposer des compositions florales ou des bouquets sous forme de forfaits spéciaux afin d'attirer des dons plus importants. La promotion de l'événement sur les médias sociaux peut contribuer à accroître la visibilité et à encourager la participation de la communauté, ce qui se traduira par des ventes encore plus fructueuses et un plus grand soutien à votre cause.

Gala du Kentucky Derby

Date : 4 mai

Le Kentucky Derby évoque des images de chapeaux artistiques et de chevaux rapides, mais si vous n'habitez pas près de Louisville, c'est votre télévision qui sera la plus proche de cet événement. Votre organisation à but non lucratif peut faire venir le Kentucky Derby à ses sympathisants grâce à cette idée de collecte de fonds printanière. Encouragez les participants à porter leur plus beau chapeau et à s'inscrire pour assister à votre gala du Kentucky Derby.

‍

Concours photo Cinco de Mayo

Date : 5 mai

Cinco de Mayo célèbre la culture mexicaine américaine, et non son indépendance. Les Américains d'origine mexicaine aiment leur culture et ils organisent des défilés, mangent de la nourriture de rue, participent à des fêtes de quartier et la partagent avec le public. Un concours de photographie peut permettre aux sympathisants de partager ces événements de vacances et de gagner des prix.

‍

Parade des animaux de compagnie

Date : 5 au 11 mai - Semaine nationale des animaux de compagnie

La semaine nationale des animaux de compagnie débute cette année le 5 mai. Les animaux de compagnie sont si répandus aux États-Unis qu'il est certain que la participation à la Pet Parade de votre organisation sera suffisante. Choisissez la date et l'heure qui conviennent le mieux à vos sympathisants et contactez votre municipalité pour utiliser un parc ou une rue. Invitez les membres de la communauté locale à installer des tables et à participer à l'événement moyennant une participation financière. En outre, vous pouvez collaborer avec des entreprises locales pour financer vos idées de collecte de fonds de printemps.

Organisez des concours liés aux animaux de compagnie, tels que des concours de déguisements ou des épreuves d'agilité, afin de rendre l'événement encore plus attrayant. Offrez de petits prix ou des certificats aux gagnants afin d'encourager une compétition amicale et d'accroître l'implication de la communauté.

Campagne de commémoration de l'Holocauste

Date : 5 et 6 mai - Yom HaSoah

La journée de commémoration de l'Holocauste marque l'anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943. Une campagne en ligne pendant cette période peut être plus appropriée qu'un événement par le biais d'une page de collecte de fonds. Les centres juifs de l'Holocauste peuvent créer une page de collecte de fonds et récolter des fonds pour l'éducation à l'antisémitisme, les campagnes d'investissement pour les centres de l'Holocauste ou le soutien aux survivants juifs des atrocités actuelles.

Outre la campagne de collecte de fonds, l'organisation d'une veillée virtuelle ou d'une série de courtes vidéos mettant en scène des survivants ou des experts peut contribuer à éduquer un public plus large. Cette approche garantit que les gens du monde entier peuvent participer et réfléchir aux leçons tirées de ce chapitre sombre de l'histoire.

La campagne peut également inclure le partage d'histoires personnelles, de photos et de témoignages afin de préserver la mémoire de ceux qui ont souffert. La collaboration avec les écoles et les organisations communautaires pour promouvoir l'événement permet d'amplifier le message et de s'assurer que les jeunes générations participent également à la commémoration de l'Holocauste. Il s'agit là d'un moyen important de veiller à ce que l'histoire ne se répète pas et à ce que la mémoire des survivants perdure.

Tournoi de golf de la fête des mères

Date : 12 mai

Entre 2020 et 2022, plus de 800,000 femmes se sont mises au golf, portant le nombre de golfeuses à 6,4 millions. Pour la fête des mères, votre association peut organiser un tournoi de golf exclusivement réservé aux femmes ou inviter les familles à se joindre au plaisir en organisant un tournoi de mini-golf. Demandez des frais d'inscription ou de participation et contactez les terrains de golf locaux pour obtenir des articles à vendre aux enchères qui pourraient plaire aux amateurs de golf.

Envisagez d'offrir une variété de prix, tels que des leçons de golf ou du matériel, afin d'attirer des participants de tous les niveaux de compétence. Vous pouvez également organiser une vente aux enchères silencieuse avec des packages de golf exclusifs afin de collecter des fonds pour votre cause.

En outre, les entreprises locales devraient être encouragées à parrainer l'événement, afin de couvrir les coûts tout en faisant la promotion de leurs services. Un brunch ou un pique-nique après l'événement pourrait créer une atmosphère amusante et détendue, permettant aux participants de nouer des liens tout en soutenant votre association à but non lucratif. Le format du tournoi peut être flexible et s'adresser aussi bien aux golfeurs expérimentés qu'aux débutants, ce qui garantit un large éventail de participants.

Journée de nettoyage de printemps

Date : 23 mai - Journée du Bouddha

Le jour du Bouddha célèbre la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha, qui auraient eu lieu le même jour. Les bouddhistes peuvent célébrer cette journée en s'abstenant de manger de la viande, de boire de l'alcool, en nettoyant leur maison dans les restaurants locaux et en faisant des dons aux pauvres.

Une idée de collecte de fonds pour le nettoyage de printemps lors de la Journée du Bouddha peut permettre aux adeptes de nettoyer les jardins de leurs voisins, un parc local et des espaces publics pour obtenir des dons.

Concert du jour du souvenir

Date : 27 mai

Le jour de la commémoration est un jour sombre pour de nombreux Américains, aussi faut-il faire attention à la manière dont vous choisissez de le célébrer. Un concert en plein air peut être un excellent moyen de se réunir, d'honorer ceux qui ont perdu la vie, de collecter des fonds pour les anciens combattants et d'écouter de la musique patriotique et d'autres musiques interprétées par des artistes locaux. Prenez contact avec des restaurants locaux pour ajouter un barbecue au concert du Memorial Day, et profitez-en pour célébrer le début de l'été.

20 idées de collecte de fonds pour les écoles et les équipes sportives

Les écoles et les organisations de parents d'élèves sont toujours à la recherche de nouveaux moyens de collecter des fonds. Les vingt collectes de fonds printanières suivantes conviennent à tous les âges.

Idées de collecte de fonds de printemps pour les écoles

Tea Party

Cette fête permet aux jeunes enfants de se déguiser en princesses et en princes et de déguster des friandises printanières avec leurs parents et leurs amis. Les écoles peuvent organiser un goûter dans la salle à manger de l'école, dans des entreprises locales ou au centre communautaire. Les décorations peuvent inclure des fleurs, des ballons, des théières, des tasses et des soucoupes authentiques, et la nourriture doit être une combinaison de produits traditionnels et de friandises adaptées aux enfants.

‍

Vente de livres

Une vente de livres est toujours une excellente idée de collecte de fonds pour les écoliers. Recueillez des dons de livres auprès des parents et de la communauté et organisez une vente en ligne et en personne. Encouragez une plus grande participation en utilisant les fonds pour améliorer la cour de récréation ou les salles de classe de votre école à l'aide d'une page de collecte de fonds.

‍

Chasse au trésor de printemps

Une idée de collecte de fonds de printemps pour une école est une activité amusante et éducative qui incite les élèves à explorer le plein air tout en encourageant le travail d'équipe, la résolution de problèmes et la créativité. Choisissez un lieu et créez un thème en rapport avec la saison.

Créez des indices et des tâches que les élèves doivent accomplir pour trouver chaque objet de la chasse au trésor. Formez des équipes et préparez-vous à vous amuser. Demandez aux parents et au public de parrainer une équipe et n'oubliez pas de prendre des photos de la chasse pour les partager sur la plateforme de médias sociaux de votre école.

Douceur équitable

Invitez les parents et les entreprises à installer des tables de vente et à partager ou vendre de délicieuses friandises. Rendez cet événement amusant pour les enfants avec des thèmes tirés de leurs jeux de société préférés, comme Candy Land. Invitez-les à collecter un objet à chaque table et à remplir une carte pour gagner un prix.

‍

Défilé de mode mère-fille

Ce qu'il y a de bien avec les jeunes enfants, c'est qu'ils sont prêts à se déguiser. Pourquoi ne pas s'en amuser et organiser un défilé de mode mère-fille ? Les participantes peuvent créer des tenues assorties et concourir pour un prix. Vous pouvez vendre des billets pour le défilé et trouver des sponsors pour couvrir le coût de la salle, des prix et des concessions.

‍

Idées de collectes de fonds de printemps pour les écoles secondaires

Danse du printemps

Un bal de printemps pour les lycéens est une excellente idée de collecte de fonds pour le printemps et peut être un moyen fantastique de célébrer l'arrivée du printemps et d'offrir aux élèves un événement social mémorable. Vous pouvez collecter des fonds pour votre école, votre club ou une organisation caritative externe.

Concours de photos d'animaux de compagnie

Un concours de photos d'animaux domestiques est une idée simple et abordable de collecte de fonds au printemps pour les clubs d'étudiants des lycées. Fixez vos objectifs financiers, choisissez un thème et établissez des frais de participation et des directives. Une fois le concours et les gagnants choisis, vous pouvez augmenter les revenus de votre événement en transformant les photos gagnantes en calendrier et en les vendant au cours de l'année scolaire suivante.

‍

Vente de garage

Le début des ventes de garage dans les quartiers est un signe du printemps. L'organisation d'un vide-grenier à l'échelle de l'école est une excellente idée de collecte de fonds pour le printemps dans les lycées. Fixez une date et un lieu et invitez les élèves à faire don de leurs objets usagés. Faites la promotion du vide-grenier à l'aide de prospectus et d'affiches accrocheurs dans toute la ville et en ligne.

‍

Exposition d'art

Une exposition d'art est une excellente idée de collecte de fonds pour mettre en valeur les talents artistiques des élèves tout en collectant des fonds pour le club de votre lycée. Votre école est un lieu idéal, il vous suffit donc de fixer la date et d'inviter les artistes à participer.

‍

Lavage de voiture écologique

L'organisation d'un lave-auto écologique est une excellente idée de collecte de fonds pour votre club scolaire, tout en promouvant la durabilité environnementale. Une fois que vous avez trouvé un endroit approprié, vous devez rassembler des fournitures écologiques, recruter des bénévoles parmi vos camarades de classe et faire la promotion de votre lave-auto à l'aide de courriels, d'affiches, de dépliants et des médias sociaux.

‍

Défi de remise en forme

Le "15e anniversaire de l'université" est malheureux pour de nombreux étudiants qui ont quitté la maison pour la première fois. Un défi de remise en forme peut être une idée amusante et simple de collecte de fonds de printemps pour votre club universitaire et contribuer à créer un corps étudiant en bonne santé. Choisissez un thème comme "Le printemps en forme" pour mieux toucher votre public et financer votre idée de collecte de fonds.

‍

Retraite de yoga et de guérison par le son

Une retraite de yoga et de guérison par le son peut être un moyen efficace de collecter des fonds tout en promouvant la santé et le bien-être parmi les étudiants. Recherchez des lieux où l'environnement est serein et où il y a suffisamment d'espace pour les séances de yoga. Vous pouvez organiser l'événement avec des bénévoles, en faisant appel à des instructeurs de yoga et à des musiciens qualifiés.

‍

Célébration du feu de joie

Un feu de joie de printemps peut rassembler les clubs universitaires et favoriser l'esprit de communauté et les idées de collecte de fonds pour votre cause. L'ajout d'un thème à votre feu de joie peut rendre l'événement plus festif et plus attrayant. Vous pouvez collecter des fonds en vendant des billets et en acceptant des dons ou en vendant des t-shirts, des chapeaux et des couvertures.

‍

Foire artisanale

Une foire artisanale pour votre club universitaire peut être un moyen créatif d'impliquer la communauté, de présenter des talents et de collecter des fonds pour votre club. C'est votre club qui passera le plus de temps à trouver des artisans et des vendeurs pour la foire, mais le coût de cet événement devrait être minime si vous pouvez l'organiser sur le campus ou dans un parc local.

‍

Cercle de tambours

Un cercle de tambours peut être une autre occasion unique d'unir la communauté, de promouvoir l'appréciation culturelle et de collecter des fonds. L'astuce pour ce type d'événement consiste à trouver des animateurs de cercle de tambours. Heureusement, l'université est le meilleur endroit pour trouver des percussionnistes.

‍

Soirée Trivia

Une soirée trivia peut être une idée de collecte de fonds entre pairs pour les équipes sportives, car les questions peuvent porter sur des sujets généraux ou sur l'histoire de l'école et de l'équipe. Les équipes sportives peuvent collecter des fonds en vendant des billets, en organisant des enchères silencieuses et des tirages au sort.

‍

Tournoi sportif

L'organisation d'un tournoi sportif prend du temps, mais il peut s'agir du meilleur moyen de faire connaître au public l'objectif de votre équipe sportive. Faites payer des frais d'inscription aux individus et aux équipes et planifiez le tournoi à une date printanière qui convienne à l'emploi du temps de la plupart des gens.

‍

Vente aux enchères de souvenirs sportifs

Une idée amusante de collecte de fonds pour votre équipe sportive est une vente aux enchères de souvenirs sportifs. Si vous pouvez trouver des articles provenant d'équipes professionnelles, vous pouvez récolter beaucoup d'argent, mais si votre équipe a remporté une compétition majeure, des maillots d'équipe signés peuvent également aider à récolter des fonds pour votre équipe.

‍

Correspondre à la température

Un "Match the Temperature" est un moyen unique et gratuit d'organiser des collectes de fonds pour votre équipe sportive. L'idée est de lier les dons à la température extérieure. Pour chaque degré d'un jour donné, les donateurs sont encouragés à faire un don en fonction de la température.

‍

La cour est pleine à craquer

L'idée de collecte de fonds Flock the Yard est un moyen ludique et créatif de collecter des fonds. Les membres de l'équipe paient une petite somme pour remplir le jardin de leurs amis de flamants roses en plastique ou d'un autre objet créatif et inattendu (vaches, agneaux, etc.).

‍

Choisir un nom et un thème captivants

Choisissez un nom et un thème pour votre collecte de fonds de printemps qui correspondent à votre cause et trouvent un écho auprès de votre base de donateurs. Un thème convaincant peut attirer plus de participants et donner le ton de votre collecte de fonds.

Fixer des objectifs clairs

Définissez des objectifs spécifiques de collecte de fonds afin de hiérarchiser vos efforts et de vous aider à collecter plus d'argent.

‍

Promouvoir efficacement

Utilisez divers outils de marketing pour promouvoir votre événement ou votre campagne de collecte de fonds. Veillez à ce que vos efforts de sensibilisation correspondent à votre base de donateurs et à l'objectif de votre événement.

Proposer des options de collecte de fonds en ligne

Proposez d'autres idées de collecte de fonds, comme la collecte de fonds par les pairs, les pages de collecte de fonds en ligne, la vente de billets, les billets de tombola et les ventes aux enchères, afin de collecter des fonds supplémentaires.

Suivi et remerciement des donateurs

Après votre événement, vous devez envoyer des reçus fiscaux et des remerciements pour leurs dons, mais il est essentiel de contacter les donateurs. Envoyez régulièrement des bulletins d'information sur l'impact de leurs dons et trouvez des moyens de les contacter par des lettres personnalisées, des appels téléphoniques ou des réunions en personne.

Comment le Northwest Georgia Transportation Club a récolté 33 000 dollars lors de son tournoi de golf annuel de bienfaisance

Le Northwest Georgia Transportation Club a organisé au printemps dernier un événement réussi qui a permis de collecter 33 000 dollars et d'économiser 1 650 dollars pour l'organisation grâce aux outils de collecte de fonds en ligne gratuits de Zeffy. Les formules de parrainage du tournoi de golf de printemps ont joué un rôle important dans la collecte de ces fonds.

Les parrainages de 100 à 1 000 dollars ont rapidement augmenté pour l'organisation et ont offert aux entreprises locales des options de marketing attrayantes.

Collectez de l'argent gratuitement pour votre événement de collecte de fonds de printemps !

Zeffy facilite la collecte de fonds au printemps grâce à des moyens gratuits de vendre des billets d'événements et de tombola, de collecter des dons en ligne, de vendre des produits, et bien plus encore. Les idées de collecte de fonds de printemps pour les organisations à but non lucratif sont autant d'occasions de promouvoir une cause louable et de se rapprocher de leur communauté.

